12-те най-добри AI генератора на изображения през 2025 г.

Генерирането на изображения с изкуствен интелект променя начина, по който създаваме визуални елементи, особено за маркетингови материали, дизайн и развлечения.

Тези инструменти улесняват всеки, независимо дали е професионалист или любител, да превърне разпръснатите си идеи в висококачествени изображения за нула време.

Искате да използвате изкуствен интелект, за да създавате публикации в социалните медии, изображения за рекламни кампании, 3D дизайни на продукти или илюстрации за книги? Нуждаете се само от подробна инструкция или просто от референтно изображение, за да постигнете отличен резултат.

В тази публикация в блога ще споделя 12-те най-добри AI генератора на изображения за създаване на визуално впечатляващи изображения.

⏰ 60-секундно резюме Ето списък с най-добрите AI генератори на изображения, които са налични днес: Adobe Firefly: Най-добър за създаване на фотореалистични изображения DALL-E 3: Най-добър за създаване на изображения с текст Canva: Най-добър за визуализиране на продукти или скици Midjourney: Най-добър за създаване на варианти на изображения Ideogram: Най-добър за създаване на персонализирани изображения WOMBO Dream: Най-добър за създаване на абстрактни изображения DreamStudio: Най-добър за създаване на висококачествени визуализации Meta AI: Най-добър за генериране на стокови снимки Stable Diffusion: Най-добър за генериране на изображения в различни стилове Leonardo AI: Най-добър за дизайн на портрети Craiyon: Най-добър за създаване на прости илюстрации

Какво трябва да търсите в AI генераторите на изображения?

Най-важният фактор, който трябва да се има предвид при избора на AI генератор на изображения, е точността на преобразуването на текста в изображение или съгласуваността на текста. Това се отнася до това колко точно AI инструментът интерпретира вашия текст и го превежда в желания визуален резултат.

Оценете няколко инструмента, за да видите кой от тях може да се справи с комплексни описания и да създава най-добрите изображения, генерирани от изкуствен интелект.

Освен бързото съгласуване, при избора на подходящия инструмент за генериране на AI изображения трябва да се вземат предвид и няколко други важни фактора.

Те включват: 🖼️ Висока резолюция на изображенията: Уверете се, че AI генераторите създават ясни изображения с високо качество, които можете лесно да отпечатате или да промените размера им.

🎨 Разнообразни артистични стилове: Изберете инструменти, с които можете да проектирате разнообразни изображения, като абстрактни дизайни, реалистични или артистични изображения, илюстрации, сценарии и комикси.

✏️ Лесно персонализиране и брандиране: Инструментът трябва да ви позволява да редактирате генерираните от AI изображения и да добавяте лога, водни знаци или други елементи на брандиране.

🧠 Усъвършенстване на подсказките: Потърсете AI генератори на изображения, които поддържат лесно усъвършенстване на подсказките или прикачване на референтни изображения, за да получите най-добрите визуализации.

🛠️ Разширени функции за дизайн: Най-добрият AI генератор на изображения трябва да предлага и допълнителни функции за дизайн, като 3D дизайн, създаване на множество варианти на едно и също изображение и прилагане на стила на едно изображение към друго.

💰 Цена и достъпност: Инструментът трябва да предлага безплатни или пробни версии, за да могат потребителите да го тестват, преди да се ангажират с платен абонамент.

12-те най-добри AI генератора на изображения

След задълбочени тестове и проучвания, екипът на ClickUp и аз намерихме най-добрите AI генератори на изображения за 2025 г. Тези инструменти са като личен художник на една ръка разстояние.

Независимо дали сте професионалист или просто начинаещ, те правят създаването на страхотни изображения бързо, лесно и забавно!

Генерирайте изображения с ClickUp Преобразувайте текст в задачи директно от Whiteboards с ClickUp Brain

ClickUp Whiteboards създава AI изображения с помощта на ClickUp Brain, мощния AI асистент. Просто добавих подробно указание и изображението ми беше готово за няколко секунди. Това помага да визуализирате идеите по-добре и да ги изпълните по-бързо.

Опитайте ClickUp Brain Визуализирайте идеи за проекти в ClickUp Whiteboards с помощта на ClickUp Brain

С Whiteboards можете да си сътрудничите с други хора в реално време, да възлагате задачи на хора за по-добра отчетност, да добавяте лепящи се бележки и да прикачвате файлове и документи.

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от сесията за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е приложението за работа, което ви позволява да генерирате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

Най-добрите функции на ClickUp

Подобрете незабавно писането си с AI-задвижвани подсказки за ясно и професионално съдържание.

Създавайте автоматично обобщения и задачи за действие, за да сте организирани и фокусирани

Превеждайте текст и проверявайте граматиката, правописа и пунктуацията с лекота.

Сътрудничество в реално време или асинхронно с помощта на цифрови бели дъски

Оптимизирайте процеса си с персонализирани работни потоци и шаблони.

Ограничения на ClickUp

Генерирането на изображения с изкуствен интелект на Whiteboards все още не е достъпно на мобилни устройства.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp направи асинхронното съгласуване много по-просто и ефективно. Чрез изграждането на рамка, в която да се очертаят и структурират целите и резултатите, отдалечените екипи могат да разберат очакванията и да предоставят актуализации на статуса по-гъвкаво. Брейнстормингът с бели дъски е лесен, реорганизирането на приоритетите е лесно, а добавянето на референтни изображения и т.н. е много гъвкаво.

2. Adobe Firefly (най-добър за създаване на фотореалистични изображения)

чрез Adobe Firefly

Adobe Firefly е генеративен AI инструмент в Adobe Creative Cloud, който включва приложения като Photoshop и Illustrator. Той може да преобразува текстови команди в изображения в различни стилове, включително абстрактни, портретни и пейзажни.

Мога да предоставя референция за стила на изображението и той ще приложи уникални текстови ефекти и текстури към всяко изображение с проста текстова команда. Функцията Generative Fill ми помага да премахвам или добавям обекти към съществуващо визуално изображение, което води до фотореалистично изображение. Firefly също позволява AI дизайните да се запазват като редактируеми шаблони, което позволява безпроблемно управление на дизайнерски проекти.

Най-добрите функции на Adobe Firefly

Получете висококачествени изображения, генерирани от AI , с резолюция до 2K за допълнителни кредити.

Създавайте векторни дизайни (съставени от геометрични фигури) с множество цветови вариации.

Променете размера на изображенията и запълнете естествено допълнителното пространство с функцията Generative Extend.

Създавайте видеоклипове с текстови подсказки (понастоящем в бета режим)

Ограничения на Adobe Firefly

Качеството може да се понижи при многократни опити, а изображенията понякога могат да изглеждат изкривени или несъвместими.

Цени на Adobe Firefly

Безплатно

4,99 $/месец за 100 кредита

Оценки и рецензии за Adobe Firefly

G2: 4. 6/5 (50+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Adobe Firefly?

Моята любима функция е възможността да зареждам референтни изображения, за да създавам ефекти или елементи за композиция, с която да създавам нови и оригинални произведения на изкуството! Интегрирането на платформата в моя работен процес е безпроблемно.

3. DALL-E 3 (Най-добър за създаване на изображения с текст)

DALL-E 3 е генератор на изображения от текст, разработен от OpenAI. Той е изграден на базата на ChatGPT и работи ефективно за потребители, запознати с ChatGPT. Харесва ми как добавя ярки текстури, осветление и сложни детайли, за да създаде по-изчистени и ясни визуализации.

Една от най-добрите характеристики на DALL-E 3 е, че генерира точен и четлив текст в изображенията. Можете да го използвате и за модифициране на части от съществуващо изображение. Помага за усъвършенстване, замяна или добавяне на елементи към дадена сцена, като същевременно запазва съгласуваността с оригиналния дизайн. Въпреки това, с безплатния план на ChatGPT можете да създавате само две изображения на ден.

3-те най-добри функции на DALL-E

Създавайте плакати, банери, меми или други дизайни, които изискват текст.

Определете художествени стилове, вариращи от фотореализъм до импресионизъм, карикатури или футуристична естетика.

Дизайнирайте изображения с изключително сложни сцени, множество герои, детайлни фонове и сложни взаимоотношения.

Ограничения на DALL-E 3

Генерира по едно изображение наведнъж с ограничени пропорции и несъвършени човешки детайли.

Цени на DALL-E 3

Безплатно

ChatGPT Plus: 20 $/месец

DALL-E 3 оценки и рецензии

Недостатъчно рецензии

✨ Интересен факт: Името Dall-E е комбинация от имената на Салвадор Дали, известен испански художник, и WALL-E, известният робот на Pixar. То символизира съчетанието на творчество и технология.

4. Canva (най-подходящ за визуализиране на продукти или скици)

чрез Canva

Онлайн AI Image Generator на Canva е лесен за използване инструмент за визуализиране на вашите скици и идеи за продукти. Просто добавете текста си и изберете стил като Watercolor, Filmic, Neon, Color Pencil или Retrowave, и Canva ще създаде изображение за вас.

Една от най-забележителните му характеристики са препоръките, базирани на изкуствен интелект, за комбинации от шрифтове и цветови палитри, които се предлагат автоматично въз основа на вашата дизайнерска тема, което прави творческия процес по-гладък.

Това, което най-много ми харесва в Canva, е, че интегрира различни AI генератори на изображения в приложението. За да подобрите своята креативност, разгледайте Magic Media от Canva, Dream Lab от Leonardo.AI, Dall-E от OpenAI или Imagen от Google Cloud.

Най-добрите функции на Canva

Създавайте напълно персонализирани шаблони въз основа на вашите указания с Magic Design.

Създавайте изображения от текстови описания, като избирате стилове на изкуство с помощта на инструмента Text to Image AI .

Бързо генерирайте кратко AI-генерирано съдържание като заглавия и надписи за изображения с Magic Write.

Лесно прецизирайте изображенията, генерирани с AI, като използвате икони и илюстрации, за да усъвършенствате дизайна си в платформата.

Ограничения на Canva

Той предлага по-малко варианти на стилове и функции в сравнение с някои други AI генератори на изображения.

Цени на Canva

Безплатни (до 50 генерирани изображения)

Pro: 15 долара на месец

Екипи: 10 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Canva

Capterra : 4,7/5 (над 12 000 рецензии)

G2: 4. 7/5 (4,300+) отзива

Какво казват реалните потребители за Canva?

Canva е моето предпочитано приложение за всичко, свързано с дизайн. Използвал съм го за създаване на лога, визитки, миниатюри за YouTube и дори за обединяване на видеоклипове. Обичам факта, че е подходящо за всички потребители на всички нива. Не се изискват големи технически умения, за да се използва. Интеграцията му с различни AI инструменти го прави още по-интересно и е като едно гише за всичко. Обичам Canva толкова много, че ще продължа да го използвам и да го препоръчвам на другите.

5. Midjourney (най-добър за създаване на варианти на изображения)

чрез Midjourney

Midjourney е друг популярен AI генератор на изображения сред художници и графични дизайнери, който създава фотореалистични изображения от текстови команди. Той работи чрез Discord, където можете да настроите командите си и да получите няколко варианта на резултата.

Най-хубавото е, че мога да задам подразбиращи се параметри за всички команди на Midjourney, за да настроя съотношението на страните, стила, разнообразието на изображенията или скоростта на генериране. Въпреки че MidJourney преминава към уеб интерфейс, той все още е в алфа версия и е достъпен само за някои потребители.

Най-добрите функции на Midjourney

Изберете от различни AI модели, включително V6 и Niji, за да създадете различни артистични стилове.

Генерирайте изображения с висока разделителна способност с настройки за яркост, контраст и насищане.

Изтегляйте, организирайте и филтрирайте изображенията, като използвате раздела „Архив“.

Получете достъп до права за търговско използване, функции за лично създаване и ресурси на общността за вдъхновение.

Ограничения на Midjourney

Интерфейсът на Discord е труден за начинаещи, а публичните канали могат да повлияят на поверителността.

Цени на Midjourney

Основен: 10 $/месец

Стандартен: 30 $/месец

Pro: 60 $/месец

Mega: 120 $/месец

Оценки и рецензии за Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Midjourney?

Midjourney постоянно създава визуално впечатляващи изображения с висока резолюция, които често надхвърлят очакванията по отношение на детайлност и качество. Способността му да интерпретира подсказки по творчески начин го прави фантастичен инструмент за концептуално изкуство, настроени табла и експериментални дизайни. Най-голямото ограничение на Midjourney е липсата на интеграция с друг софтуер за дизайн, което може да забави работния процес. Необходими са допълнителни стъпки за експортиране и импортиране на изображения в инструменти като Photoshop за допълнителни редакции, което може да наруши творческия поток.

6. Ideogram (най-подходящ за създаване на персонализирани изображения)

чрез Ideogram

Ideogram е друг AI генератор на изображения, подходящ за начинаещи, който създава висококачествени снимки въз основа на въведените от потребителя данни. Можете да изберете персонализирана цветова палитра, за да се уверите, че всички AI дизайни съответстват на вашите бранд насоки.

Той ви позволява също да добавяте свои собствени изображения за усъвършенстване или като referencia за създаване на ново изображение. Функцията Tile на Ideogram помага да създавате дигитално изкуство без граници, като гарантира, че вашите изображения имат безшевни фонове, шарки или текстури.

Най-добрите функции на Ideogram

Генерирайте висококачествени изображения с остра 2K резолюция и опции за бързо рендиране, включително турбо, стандартен и високодетайлен режим.

Подобрете изображенията си с Magic Fill и Extend

Запазете поверителността си с генериране на конфиденциални изображения, дори и след изтичане на абонамента ви.

Създавайте изображения в големи количества с помощта на професионалната функция

Ограничения на идеограмите

Повечето от функциите му, включително Tile и качване на изображения, са достъпни в платените планове.

Цени на Ideogram

Безплатно

Основен: 8 $/месец

Плюс: 20 $/месец

Pro: 60 $/месец

Оценки и рецензии на Ideogram

Недостатъчно отзиви

✨ Интересен факт: Над 34 милиона AI изображения се създават всеки ден. Това ни показва, че AI инструментите вече играят ключова роля в демократизирането на творчеството, като позволяват на хората да създават висококачествени, персонализирани визуализации в мащабни размери.

7. WOMBO Dream (Най-добър за създаване на абстрактни изображения)

чрез WOMBO Dream

Wombo Dream е AI генератор на изображения, който се използва често за създаване на обекти, абстрактни дизайни и NFT. Той предоставя основна платформа за създаване на AI-генерирано изкуство и е предназначен както за артисти, така и за начинаещи.

Въпреки лекотата на употреба, той работи най-добре за хора, които искат бързи и експериментални идеи, а не сложна или изтънчена работа. Хареса ми да създавам изображения с неговите уникални стилове, включително глина, аниме, маслена живопис и ретро поп.

Най-добрите функции на WOMBO Dream

Персонализирайте дизайните с персонализирани подсказки и настройки за безкрайна креативност.

Насладете се на бързо и лесно за използване приложение, което дава професионални резултати за минути.

Купете разпечатки на изображения, създадени с AI, и участвайте в арт конкурси в Discord.

Ограничения на WOMBO Dream

Може да не работи добре за традиционни или реалистични проекти.

Цени на WOMBO Dream

Безплатен план

9,99 $/месец

169,99 $ еднократно плащане

WOMBO Dream оценки и рецензии

Недостатъчно рецензии

💡Съвет от професионалист: Използвайте контраст и неочаквани комбинации в своите команди, за да отключите нови творчески възможности. Например, вместо просто да поискате „космическа станция“, опитайте нещо като „средновековен замък, плаващ в космоса, с рицари в космически костюми, които пазят входа“. Тези подсказки карат AI да смесва коренно различни епохи, стилове или теми, което води до визуално завладяващи и въображаеми изображения.

8. DreamStudio (най-добър за създаване на висококачествени визуализации)

чрез DreamStudio

DreamStudio, създаден от Stability AI, е AI-базиран инструмент за създаване на изображения от текст. Той поддържа широка гама от артистични стилове, което го прави идеален за различни творчески проекти, като концептуално изкуство, дизайн на игри и маркетингови визуализации. Платформата включва и функция за повишаване на качеството, за да се запази качеството на изображението при многократна употреба.

Удобният интерфейс на DreamStudio го прави достъпен както за начинаещи, така и за професионалисти. Това е лесен начин да превърнете идеите си във висококачествени визуализации, с гъвкавост, която отговаря на широк спектър от дизайнерски изисквания.

Най-добрите функции на DreamStudio

Следете всички свои създадени дизайни

Премахнете излишните елементи от изображението си с inpainting

Добавете дълбочина и измерение към вашите изображения с инструмента Depth-to-Image.

Ограничения на DreamStudio

Предлага ограничени възможности за персонализиране на изображенията.

Цени на DreamStudio

10 долара за 1000 кредита

Оценки и рецензии за DreamStudio

Недостатъчно отзиви

🧠 Знаете ли? Много дизайнери на игри и създатели на светове използват AI генератори на изображения, за да визуализират сложни фантастични или научнофантастични светове, чието рисуване на ръка би отнело седмици.

9. Meta AI (най-добър за генериране на стокови снимки)

чрез Meta AI

Използвайки огромен набор от данни от 1,1 милиарда снимки от Facebook и Instagram, новият AI генератор на изображения на Meta, базиран на модела Emu, използва новаторски подход към създаването на изображения. В сравнение с други инструменти като DALL-E или Midjourney, той предлага по-просто и по-удобно за ползване изживяване.

Инструментът генерира четири варианта на изображения от текстово подсказване , което потребителите просто въвеждат. Въпреки липсата на сложни функции като контрол на съотношението на страните и отрицателни подсказвания, той се отличава с бързото създаване на висококачествени изображения като стокови снимки, визуални елементи за блогове и съдържание за социални медии .

Най-добрите функции на Meta AI

Създавайте висококачествени изображения мигновено с демонстрации на живо на изкуствен интелект

Редактирайте и персонализирайте снимки без усилие, използвайки прости команди.

Анимирайте статични изображения и ги запазете в различни формати за бъдеща употреба.

Ограничения на Meta AI

Изисква вход във Facebook или Instagram и има ограничени опции за стилизиране и редактиране.

Цени на Meta AI

Безплатно

Мета AI оценки и рецензии

Недостатъчно рецензии

🧠 Знаете ли? Meta AI използва AI модел Make-A-Scene за създаване на изображения. Това е концепция, която комбинира груби скици с въвеждане на текст, за да създаде по-подробни и реалистични изображения.

📖 Прочетете още: Meta AI срещу ChatGPT

10. Stable Diffusion (най-добър за генериране на изображения в различни стилове)

чрез Stable Diffusion

Stable Diffusion е отворен код AI генератор на изображения, който създава висококачествени изображения с разделителна способност до един мегапиксел. Достъпен е на различни платформи, като Playground AI и Google Colab, с безплатни кредити.

Най-новата версия, Stable Diffusion 3. 5, осигурява подобрен фотореализъм и по-точно фокусиране върху потребителските команди. Тя поддържа и inpainting (поправяне или модифициране на части от изображение) и outpainting (разширяване на изображението извън оригиналните му граници). Въпреки че е мощна, потребителите може да се сблъскат с крива на обучение.

Най-добрите функции на Stable Diffusion

Превеждайте сложни инструкции в прецизни, персонализирани визуални резултати.

Генерирайте ясен, четлив текст в изображенията, идеален за брандиране и маркетинг.

Ремиксирайте генерираните изображения за по-голяма креативност.

Настройте параметри като осветление, емоции и цветова гама, за да създадете детайлни изображения.

Ограничения на Stable Diffusion

Персонализирането може да бъде сложно и изисква солидни технически познания.

Цени на Stable Diffusion

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Stable Diffusion

Недостатъчно отзиви

🧠 Знаете ли, че... Моделът Stable Diffusion Large 3. 5 има над 8 милиарда параметри, които помагат за създаването на изображения с високо качество.

11. Leonardo AI (най-подходящ за дизайн на портрети)

чрез Leonardo AI

Leonardo AI е инструмент за създаване на изкуство, който позволява на потребителите да създават висококачествени концептуални изображения, дигитални дизайни, портрети, 3D анимации и илюстрации от текст или рисунки. Той помага на потребителите да бъдат в крак с тенденциите в графичния дизайн.

Платформата използва модели Stable Diffusion за генериране на изображения, видео игри и графичен дизайн. Най-доброто нещо в този инструмент е, че превръща проста идея в сложна, за да създаде по-точни изображения.

Най-добрите функции на Leonardo AI

Предоставя впечатляващи, висококачествени визуализации от подробни и сложни команди.

Изберете броя изображения, които искате да създадете от едно единствено запитване.

Създавайте дизайни на герои, генерирани от AI, като качвате референтни изображения.

Ограничения на Leonardo AI

Той предлага ограничени възможности за редактиране на изображения, генерирани от AI.

Някои потребители съобщават, че потребителският интерфейс не работи гладко.

Цени на Leonardo AI

Безплатно

Стажант: 12 $/месец

Artisan Unlimited: 30 $/месец

Maestro Unlimited: 60 $/месец

Leonardo for Teams: 24 $/потребител

Оценки и рецензии за Leonardo AI

Недостатъчно рецензии

12. Craiyon (Най-добър за създаване на прости илюстрации)

чрез Craiyon

Craiyon, по-рано известен като DALL-E Mini, е безплатен AI генератор на изображения, който може да създава фотографии, рисунки или векторни илюстрации. Можете да добавите референтно изображение, да изберете формат на изображението и да посочите какво искате да изключите от генерираните резултати.

Инструментът включва разнообразие от шаблони, като животни, хора и фонове, за да ви помогне да започнете. Макар Craiyon да е лесен за използване и безплатен, изображенията му понякога могат да изглеждат сходни и по-малко уникални.

Все пак това е лесен начин да експериментирате с AI изкуство, без да се регистрирате.

Най-добрите функции на Craiyon

Създава до девет висококачествени изображения за по-малко от минута.

Изтеглете изображения без воден знак

Премахнете фона от изображенията с генератора на фон

Ограничения на Craiyon

Безплатната версия предлага ограничени функции и изпитва проблеми с високия трафик.

Цени на Craiyon

Безплатно

Поддръжник: 12 долара на месец

Професионална версия: 24 долара на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Craiyon

Недостатъчно рецензии

📖 Прочетете още: Как да използвате AI за графичен дизайн

Създавайте впечатляващи изображения и визуализирайте проекти с ClickUp

AI генераторите на изображения са се превърнали от новост в незаменим инструмент за творците в различни индустрии. С Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney и Canva границите между въображението и реалността са се размили.

Всеки, независимо от нивото си на умения, може да създава изображения, които преди бяха достъпни само за професионални художници. Тези платформи не се занимават само с автоматизация, а с подобряване на човешката креативност, като предлагат безкрайни възможности за експериментиране и иновации.

Ако обаче търсите AI създател на изображения, който да стимулира креативността ви и да ви помогне да визуализирате работата си по-добре, опитайте ClickUp. Можете да създавате изображения и да обсъждате идеи с екипа си в реално време.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и визуализирайте целите си и напредъка в работата си.