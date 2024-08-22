10 зашеметяващи примера за изкуство, създадено с изкуствен интелект

В началото на 70-те години на миналия век художникът Харолд Коен започва да разработва системи за изкуство, създадени с помощта на изкуствен интелект, в Университета на Калифорния в Сан Диего. Оттогава изследователи от MIT, Станфорд и други университети по целия свят създават изкуство с помощта на изкуствен интелект. По същество, имаме примери за изкуство, създадено с помощта на изкуствен интелект, от повече от половин век.

Изкуство, създадено с изкуствен интелект от Харолд Коен от 1977-78 г. (Източник: Whitney Museum of American Art )

Най-голямата разлика между ранните творби и изкуството, създадено с изкуствен интелект днес, е възможността всеки – вие, аз и почти всеки човек с работеща интернет връзка – да го създава.

През последното десетилетие изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект, се развива експоненциално, отваряйки възможности, които никога преди не сме виждали. В тази статия сме избрали няколко популярни примера за изкуство, създадено с помощта на изкуствен интелект, за да ви дадем представа за това, какво можете да направите с GenAI.

Разбиране на процеса на създаване на изкуство с изкуствен интелект

Изкуството, създадено с изкуствен интелект, се отнася до всеки визуален артефакт, създаден или подобрен с помощта на генеративен изкуствен интелект. Обикновено въвеждате текстово описание на идеята си и изкуственият интелект създава изображението.

Независимо дали използвате AI на Canva, за да премахнете фона от вашата фотография, или Midjourney, за да реализирате една идея, вие създавате AI изкуство.

Примери за използване на изкуство, създадено с изкуствен интелект

Имате нужда от официална снимка за профила си в LinkedIn? Няма проблем. Портрет, създаден с изкуствен интелект, може да добави костюм и вратовръзка към селфито, което току-що сте направили. Искате да поръчате произведение на изкуството за хола си, но нямате бюджет? Просто създайте картина, създадена с изкуствен интелект.

В различни индустрии изкуственият интелект може да направи много повече. Като нововъзникваща технология, примери за изкуство, създадено с изкуствен интелект, са широко разпространени в случаи като:

Маркетинг : Дигитални банери, визуални елементи, публикации в социалните медии, базирани на конкретни указания на марката.

Прототипиране : Особено в архитектурния или модния дизайн, за да се създадат прототипи, чието производство иначе би било скъпо или отнемащо много време.

Подобрение на изображения : Генериране на допълнителни елементи към съществуващи изображения, като добавяне на официално сако или луксозна кола към снимка.

Мащабиране: Умножаване на изображения с прости промени, като размер, част от изображението или текст в него. : Умножаване на изображения с прости промени, като размер, част от изображението или текст в него. AI инструмент за социални медии , който може да прави това, е благословия за маркетинговите екипи.

В зависимост от нуждите и сложността на всеки отделен случай, инструментите, които се използват, се различават значително. Ето някои често срещани генератори на изкуство, създадени с изкуствен интелект, с които можете да се опитате да създадете произведения на изкуството, генерирани с изкуствен интелект.

DALL-E на OpenAI

Известен като първият масов генератор на изображения с изкуствен интелект, DALL-E продължава да бъде изключително популярен. Изображенията, създадени от най-новата версия, DALL-E 3, са изключително реалистични и с високо качество.

Imagen 2 на Google

Gemini на Google, по-рано известен като Bard, вече ви позволява да генерирате изображения директно в интерфейса му. Най-големите предимства на Gemini са чистият и опростен интерфейс, подобен на този на Google Search, и фактът, че е безплатен!

Midjourney

Midjourney е известен като един от най-стабилните генератори на изкуство, произвеждащ много висококачествени резултати, които са спечелили и награди. Най-големият недостатък на Midjourney е, че не е лесен за ползване и достъпът до него е възможен само чрез Discord.

Ако сте готови да направите тази допълнителна крачка, за да използвате инструмента, ето няколко примера за Midjourney, с които да започнете.

Adobe Firefly

Като естествено продължение на своята гама от творчески продукти, Adobe наскоро пусна Firefly, AI инструмент за дизайнери. Освен че създава визуализации в отговор на команди, Firefly приема и референтни изображения. Това означава, че можете да подадете на инструмента скица или произведение на изкуството и да помолите Firefly да създаде подобен резултат. И ето го!

Microsoft Designer

За разлика от горните инструменти, които използват свои собствени модели, дизайнерът на Microsoft използва DALL-E. Той предлага проста, достъпна, подходяща за начинаещи и безплатна алтернатива на ChatGPT Plus, което го прави изключително привлекателен както за аматьори, така и за ентусиасти.

Освен това, като част от продуктовата гама Copilot, той е и чудесно допълнение към инструментите за създаване на AI съдържание на Microsoft.

Canva

Canva Magic Media интегрира AI изображения в творческия работен процес

С помощта на софтуера за съвместна работа на Canva, базиран на изкуствен интелект, можете да генерирате изображения от текст, да променяте стилове, да променяте размера, да почиствате изображения, да премахвате фонове и много други! Можете също така да включите без усилие най-новите тенденции в графичния дизайн в работата си.

За разлика от патентованите инструменти, AI генераторът на изображения на Canva интегрира редица модели, като Magic Media, Dall-E и Imagen, за да предложи възможности за създаване на изкуство директно в платформата си. Това създава огромно предимство за тези, които искат да изпробват няколко модела, преди да завършат задачата си.

Въпреки безбройните си възможности, изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект, се различава от традиционното изкуство. Това поставя уникални предизвикателства.

Традиционно изкуство срещу изкуство, създадено с изкуствен интелект

Традиционното изкуство включва създаването на визуални артефакти, обикновено на ръка или дигитално, с помощта на инструменти за дизайн. С изкуствения интелект инструментът се занимава с творението, а потребителят само въвежда данните.

Някои други ключови разлики са:

Умения: Традиционното изкуство се създава от дизайнери, които имат определено ниво на умения в тази област. Създаването на изкуство с изкуствен интелект не изисква дизайнерски умения, но е необходимо да имате известни умения в даването на указания.

Ентусиастите на изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект, твърдят, че в бъдеще въображението ще бъде по-ценена умение от дизайна (в традиционния смисъл).

Вход: Традиционното изкуство изисква от потребителя да създаде изображението, използвайки различни дизайнерски елементи. Често дизайнерите добавяват с голямо внимание форми, цветове, икони и фотографии, за да създадат цялостен резултат.

Изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект, може да бъде създадено, като въведете това, от което се нуждаете. Например, ако въведете: „Котка, която чете книга, носеща очила за четене, седнала в библиотека с ретро вид“ в Microsoft Designer, ето какъв резултат вероятно ще получите.

Пример за изкуство, създадено с изкуствен интелект, с помощта на Microsoft Designer

Време: Традиционното изкуство е прецизно и отнема много време. Изкуството, създадено с изкуствен интелект, е бързо – горната картина е създадена за 10 секунди.

Итерация: Традиционното изкуство изисква време и умения за итерация. Всяко допълнение към първоначалния брифинг може да изисква значителни усилия. Изкуството, създадено с изкуствен интелект, може да се итерира много бързо. Като добавих „Направи котката бяла. Добави писалка.“ към горния подтик за изкуство, създадено с изкуствен интелект, веднага получих изображенията по-долу.

Варианти на изкуство, създадено с изкуствен интелект, създадени с Microsoft Designer

Примерът по-горе илюстрира как можете да си представите нещо и незабавно да създадете визуализация за него. Толкова е просто!

Нека разгледаме някои от най-популярните и впечатляващи произведения на изкуството, създадени с помощта на изкуствен интелект, за да разберем реалните възможности, които се разкриват пред нас.

Изкуство, създадено с изкуствен интелект, в примери от реалния свят

Всяко изкуство, създадено с AI инструменти като DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon или Runway, е AI изкуство. Ето какво са направили досега ранните потребители и пионерите в AI изкуството.

1. Портрет на Едмон дьо Белами

Едмонд де Белами (Източник: Wikimedia Commons )

През 2018 г. членовете на парижкия колектив Obvious използваха генеративна изкуствена интелигентност, за да създадат портрет на Едмон дьо Белами, измислен герой, който са създали. Те използваха алгоритъм с отворен код и го обучиха на 15 000 портрета от 14-ти до 19-ти век.

Това произведение на изкуството придоби известност, когато стана първото произведение, създадено с помощта на изкуствен интелект, което бе продадено на търг в Christie’s, Ню Йорк. Картината бе продадена за 432 500 долара на този търг.

2. DeepDream от Google

Изображение, създадено с DeepDream (Източник: Wikimedia Commons )

DeepDream е форма на изкуство, създадено с помощта на изкуствен интелект, която използва алгоритмична парейдолия, за да създаде сънлива, психоделична версия на съществуващи изображения. Оттогава изследователите използват DeepDream в съчетание с виртуални реалности за експерименти в когнитивната психология и изследвания на мозъка.

3. Изкуствени реалности от Рефик Анадол

Изкуствени реалности: Корал от Рефик Анадол (Източник: refikanadol.com )

По поръчка на Световния икономически форум, това изкуство, създадено с изкуствен интелект от Рефик Анадол, комбинира огромни масиви от данни с изображения на корали, за да повиши осведомеността за климатичните промени. Това е мултидисциплинарен проект, който комбинира визуализация на данни, машинно обучение и 3D печат.

4. Хибридни организми на София Креспо

Neural Zoo от София Креспо (Източник: neuralzoo.com )

Аржентинската художничка София Креспо използва данни от природния свят и създава спекулативни форми на живот. В проекта Neural Zoo тя взема изображения от природния свят и ги пренарежда, за да създаде зашеметяващи визуализации на въображаема природа, отразяващи начина, по който работи човешката креативност. Тя използва тази форма, за да постави под въпрос влиянието на изкуствения интелект върху изкуството и креативността, повдигайки ключови въпроси за бъдещето му.

5. Дигиталната арт кампания на BMW

BMW art cars (Източник: bmw.com )

Изкуството не се ограничава само до музеи и изложби. Същото важи и за изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект. Няколко компании са използвали изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект, по различни начини. Една от най-впечатляващите кампании в близкото минало е тази на BMW с изкуствени автомобили.

Като част от програмите си за подкрепа на изкуството и културата, BMW си сътрудничи с творческия технолог Натан Шипли и колекционера на изкуство Гари Йе, за да обучи изкуствения интелект на 900 години история на изкуството и да създаде 50 нови произведения на изкуството. След това ги проектира върху виртуална версия на 8 Series Gran Coupe.

6. Уникални етикети от Nutella

Етикети на продукти, създадени с изкуствен интелект от Nutella (Източник: Ogilvy Italia )

Етикетирането на продуктите е една от най-рутинните задачи в производствената линия. Един предварително проектиран етикет се отпечатва и се лепи върху всички продукти, за да се поддържа последователност и брандиране. Nutella използва изкуство, създадено с изкуствен интелект, за да промени това.

Nutella създаде седем милиона уникални етикети за буркани за италианския пазар. Това предизвика любопитство и увеличи търсенето. Много любители на Nutella също бяха развълнувани да притежават уникален, единствен по рода си буркан.

7. Не мога да дочакам зимата в Ню Йорк

Изкуство, създадено с изкуствен интелект на базата на пиксели, от потребител на Reddit (Източник: BlickyBloop )

Има стотици хиляди, ако не и милиони фотографии, които се опитват да уловят атмосферата на зимата в Ню Йорк. Тя е романтизирана в киното, музиката, телевизията и др. Въпреки това, този потребител на Reddit е намерил прост, но забележителен начин да представи класическа зимна сцена от Голямата ябълка с помощта на изкуствен интелект.

Слоевете, дълбочината и малките детайли (включително падащите снежинки) създават впечатляващ ефект в една доста обичайна картина. Потребителят е приложил старинна визуална обработка в стила на видеоигрите, за да придаде на изкуството, създадено с изкуствен интелект, едновременно ретро и ултрамодерен вид.

8. Въображаеми играчки „Обичам Луси“

I Love Lucy Toys, създадени от DALL-E (Източник: Fast Company )

Технологичният редактор на Fast Company, Хари Макракен, изпробва DALL-E, като създаде няколко играчки „I Love Lucy“. „Бутилките Vitameatavegamin са хубав детайл“, призна той.

Дали е само въпрос на време, преди хората да започнат да създават фалшиви винтидж предмети и да ги отпечатват на 3D принтери? Времето ще покаже. Той също така подтикна и други винтидж творци, за някои от които можете да прочетете в статията му тук.

9. Пост-апокалиптични роботи

Пост-апокалиптични роботи (Източник: Midjourney showcase )

Потребител на Midjourney си представя пост-апокалиптичен свят с ръждясал робот, който взаимодейства с цветя в суров градски пейзаж. Моделът интерпретира точно AI изкуството, добавяйки жълти облаци, стена, покрита с графити и др.

Способността на изкуствения интелект да създава толкова прецизно проектирани произведения на изкуството променя изцяло правилата на играта в областта на прототипирането. Представете си амбициозен сценарист от Холивуд, който може да създава свои собствени муудбордове и сторибордове за по-ефективно представяне на идеите си!

10. Начални надписи на „Тайната инвазия“

Изображение от началните надписи на Secret Invasion (Източник: The Verge )

Говорейки за Холивуд, продуцентите на „Secret Invasion“ на Marvel са използвали изкуствен интелект, за да създадат началните надписи. Това е особено интересно, защото изпълнителният продуцент заяви, че са взели съзнателното решение да използват изкуствен интелект, защото той „играе с основните теми на сериала“, т.е. с променящата се форма на популацията Скрул.

Въпреки това, този случай на употреба отвори кутията на Пандора с въпроси в света на изкуството относно обучителните данни, правата на художниците, опасностите на изкуствения интелект и етичната креативност.

Бъдещето на изкуството, създадено с изкуствен интелект

Горните примери за изкуство, създадено с помощта на изкуствен интелект, демонстрират две неща: безкрайните възможности на изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект, и реалното влияние, което то може да окаже върху бъдещето на човешкия живот.

Макар че можете да използвате всеки инструмент и да разгърнете огромни възможности, влиянието на изкуството, създадено с изкуствен интелект, е предмет на сериозни дебати. Някои от основните теми на дискусията са:

Възможности: Като творчески помощник, изкуственият интелект е по-мощен от всеки друг инструмент, използван досега от художниците. Той не само позволява бързо създаване, но и ускорява итерациите и подобренията. С развитието на моделите очакваме това да се подобри значително.

Данни: Един от основните аспекти на изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект, са данните, използвани за обучение на моделите. Много генератори на изкуство, създадено с помощта на изкуствен интелект, не разкриват данните, използвани за обучението, което създава риск от нарушаване на авторските права и правата на традиционните художници, които са създали тези стилове.

Например, гласовата функция ChatGPT на Open AI беше толкова подобна на тази на актрисата Скарлет Йохансон, че доведе до правни последствия.

Етика на изкуствения интелект: Етичното използване на такива данни също е сложно, особено за художници, които може да не са достатъчно технологично подготвени, за да разберат основите на такова използване.

Например, режисьорът и изпълнителен продуцент на Secret Invasion, Али Селим, каза, че не разбира напълно как работи изкуственият интелект, но е очарован от това, което той може да създаде. Ясно е, че има много какво да се научи и оцени, както от художниците, така и от хората, които създават генератори на изкуство с изкуствен интелект.

Авторски права: Миналата година съд в САЩ постанови, че изображенията, генерирани от изкуствен интелект без човешка намеса, не могат да бъдат защитени с авторски права съгласно американското законодателство. Без ясна представа за данните, използвани за обучението – което е неразделна част от „значението на входните данни“ – няма консенсус относно това какво представлява интелектуална собственост.

Въпреки това, това са обичайни начални проблеми, с които се сблъсква всяка нова технология. За да се стигне до решение, което да работи за всички, артистичната общност и юридическите и технологични експерти ще трябва да седнат заедно и да обсъдят подробностите.

В крайна сметка, плодотворното и справедливо сътрудничество между хората и алгоритмите на изкуствения интелект е от полза за всички. Примерите за изкуство, създадено с помощта на изкуствен интелект, показани по-горе, демонстрират, че изкуственият интелект демократизира способността да се създава изкуство. Може би не е необходимо да знаете как да смесвате акварелни бои или да сте добре запознати с принципите на дизайна, но способността ви да въображавате и да изразявате идеите си ще бъде ключът към създаването на великолепно изкуство с помощта на изкуствен интелект.

Инструментите за изкуство, създадени с изкуствен интелект, също така произвеждат итерации и вариации с бясна скорост, създавайки изключителна ефективност в мащаб както за хората, така и за организациите.

В допълнение към всички възможности за управление на проекти, ClickUp Brain ви позволява да оптимизирате подсказките, да обобщавате документацията, да получавате лесен достъп до данните по проектите и много други.

