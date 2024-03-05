Тенденции в графичния дизайн, които ще отличат вашата компания през 2025 г.

Всяка година в дизайнерската индустрия се появяват нови тенденции, а старите избледняват; 2024 г. не е изключение. Изкуственият интелект (AI) в момента е в центъра на трансформационна промяна, която променя както нашите методи на създаване, така и визуалните стилове.

3D хиперсюрреализъм, топлинно картографиране и принтове, вдъхновени от природата, са някои от тенденциите, които променят графичния дизайн през 2024 г. Независимо дали сте опитен графичен дизайнер или начинаещ, това е вълнуващо време да бъдете част от тази сцена.

Тази публикация в блога обобщава различните елементи на дизайна, които определят начина, по който комуникираме, вдъхновяваме и ангажираме днес, и как можете да ги използвате за брандирането на вашия бизнес.

Но преди да преминем към това, нека разгледаме основните понятия и разберем какво означава графичен дизайн и защо е важно да изучаваме тенденциите в него.

Какво е графичен дизайн?

Американският институт за графични изкуства (AIGA®) определя графичния дизайн като „изкуството и практиката на планиране и проектиране на идеи и преживявания с визуално и текстово съдържание“.

Самото съдържание може да бъде толкова просто, колкото лого на фирма (като отметката Swoosh на Nike), или толкова сложно, колкото оформлението на страниците на уебсайт.

Днес почти всеки се занимава с някаква форма на графичен дизайн – било то създаване на презентация за работа или добавяне на текст към графики в социалните медии, за да подобри или предаде съобщение.

Значението на анализа на тенденциите в графичния дизайн

Тенденциите идват и си отиват. Защо тогава е толкова важно да ги следим? Защото, като следвате и разбирате тенденциите, показвате на аудиторията си, че сте в синхрон с техните вкусове и предпочитания.

По-важното е, че тенденциите в графичния дизайн ви вдъхновяват да мислите нестандартно, включително да експериментирате с нови техники и да съчетавате стари стилове с нови.

Това ще ви помогне да подобрите възприемането на вашата марка и да бъдете по-релевантни и в контакт с вашата клиентска база. Следенето на актуалните тенденции в графичния дизайн ви помага да поддържате конкурентно предимство във вашата индустрия.

Преглед на най-важните тенденции в графичния дизайн

Ето 10-те най-важни тенденции, които разширяват границите на творчеството и трансформацията в графичния дизайн през тази година.

1. Бъдеща фузия

Напомняща за киберпънк естетиката, бъдещата фузия балансира футуристичния, авангарден графичен дизайн с достъпно усещане. Цветовата палитра остава в синьо, черно и наситено кафяво, подчертано с неонови лилави, розови и цианови нюанси.

От талисмани и лога до рекламни материали – можете да приложите бъдещата фузия по много начини, за да вдъхнете жизненост на вашата марка.

Акцентът на тази тенденция в графичния дизайн е способността й да съчетава разнообразни интерактивни елементи, за да създаде нещо ново и ориентирано към бъдещето, както се вижда на корицата на албума по-долу:

В произведението са използвани плавни, а не геометрични форми и комбинация от студени тонове с контрастираща холографска фигура в центъра. То подсказва за дигитално или технологично влияние, което е характерно за бъдещия фюжън дизайн.

2. 3D хиперсюрреализъм

Тази тенденция в графичния дизайн набляга на реалистични, но сюрреалистични изображения, често създадени с помощта на 3D моделиране и техники за рендиране.

Той включва абстрактни и органични форми, ярки цветове, ексцентрични герои и експериментални шрифтове, за да създаде изображения, които изглеждат като излезли направо от филми като „Дюн“ или „Блейд Рънър“.

Ребрандирането на Reddit през 2024 г. въплъщава тази тенденция с 3D талисмана и логото си.

чрез Reddit

3D хиперсюрреализмът е особено полезен, когато графичните дизайнери искат да предадат едновременно множество аспекти на едно послание, което позволява ангажиране на широка аудитория.

Той създава усещане за нереалност или „странност“, което може би сте забелязали в някои от най-новите модни тенденции и кампании.

Разгледайте сюрреалистичните илюстрации на илюстраторката Нико Ито за чантата Gucci Bamboo 1947. Нейното произведение е жив колаж от фантазия и реалност, съчетаващ фотореалистична луксозна чанта с неземна обстановка – перфектно обобщаващ същността на 3D хиперсюрреализма.

чрез Harpers Bazaar

Като се има предвид как AI инструментите за дизайн като AutoDraw и Designs.ai помогнаха на дизайнерите да разширят границите на визуалните експерименти, 3D хиперсюрреализмът е тенденция, която ще продължи да набира популярност.

3. Топлинно картографиране

Топлинното картографиране използва цветови градиенти, за да представи визуално плътността или интензивността на данните. Използва се в дизайна на потребителското преживяване (UX), уеб дизайна и информационната графика, за да подчертае областите на интерес или активност в богати на данни среди.

Но сега той бавно намира приложение извън традиционните корени на визуализацията на данни. Днес дизайнерите създават привлекателни визуализации, които имитират динамичния диапазон на топлинната интензивност и предават послание по фин начин, използвайки цветови градиенти и текстури.

Например, в рекламен плакат можете да подчертаете областите, които се очаква да привлекат повече внимание или действие, с топли цветове като червено и оранжево. За разлика от тях, по-малко важните области се изобразяват с по-хладни цветове като синьо и зелено.

Топлинното картографиране помага да се насочи вниманието на аудиторията към фокусните области на дизайна без ясни визуални знаци.

4. Инклузивни визуални елементи и достъпни цветови комбинации

Въпреки че разнообразието и представителността трябва да бъдат стандарт в индустрията, а не избор, през 2024 г. те правят пробив.

Инклузивният графичен дизайн включва създаването на визуално съдържание, което е достъпно и използваемо от всички, независимо от техните способности.

Инклузивният дизайн гарантира, че всеки може да взаимодейства със съдържанието по смислен начин, включително хората с визуални, слухови, когнитивни и двигателни увреждания. Той също така отразява по-широк спектър от раси, полове, етноси и типове телосложение.

Класически пример е библиотеката с емоджита на Google, която вече включва широка гама от цветове на кожата, прически и изрази на пола.

чрез Google Fonts

Освен това дизайнерите дават приоритет на достъпността, като използват палитри, които отговарят на Насоките за достъпност на уеб съдържание (WCAG). Това прави дизайните лесно видими за хората с цветова слепота.

Но тенденцията за достъпност не се ограничава само до екраните на настолните компютри. Тя предлага също светъл и тъмен режим и различни нива на мащабиране за мобилни екрани. Това гарантира, че информацията остава четлива независимо от предпочитанията на потребителите и различните платформи.

Миналата година кампанията „Live There“ на Airbnb използваше висок контраст между елементите на преден и заден план, което направи съдържанието четливо за хора с увредено зрение.

чрез Dexigner

Склонността към приобщаване и достъпност признава силата на дизайна да изгражда емпатия, разбиране и чувство за принадлежност в глобален мащаб.

5. Естетика, вдъхновена от природата

Тъй като хората обръщат повече внимание от всякога на екологичните проблеми и каузи, оценката за естествените модели и текстури се повишава. Но вече не е достатъчно брандовете да добавят или интегрират зеления цвят в дизайните си, за да покажат, че бизнесът им е „екологичен“.

Естетиката, вдъхновена от природата, заема централно място, като изображения на цветя и растения, синьо небе, дървесни текстури, акварели и животински мотиви като зебра принтове стават модерни в очарователна тенденция в графичния дизайн.

Опаковките, например, се ориентират към по-чисти, естествени дизайни, които подчертават екологично съзнателните цветови палитри и рециклираните материали.

Кампанията „Botanical Beauty“ на Yves Rocher перфектно подчертава мотиви, вдъхновени от природата, в спокоен и ботанически дизайн. Тъй като марката използва натурални съставки в своите козметични продукти, тя пусна на пазара опаковки с илюстрации на растения, нарисувани с акварел.

чрез Ad Forum

Разбира се, това е една от тенденциите в графичния дизайн, която не може да се приложи във всяка ниша. Въпреки това, дизайнът на опаковките в сектори като храни и напитки, козметика и медицина със сигурност може да се възползва от силата и красотата на природата.

6. Естетика на колажа от смесени медии

Този артистичен подход съчетава форми, изображения, ярки цветове и текстури, за да създаде стимулиращи композиции. Колажите, например, позволяват спонтанни и непредсказуеми творения, които могат да резонират дълбоко с публиката.

Виждаме как художници съчетават културни влияния, за да създадат живи, междукултурни препратки с впечатляващи визуални ефекти, които предизвикват носталгия в техните дигитални колажи, докато други създават сюрреалистични пейзажи с психоделични елементи.

чрез African Digital Art

Независимо дали става дума за дигитална мозайка или ръчно изработено произведение на изкуството с изрязани и залепени елементи, смесените медии, подредени в колаж, извеждат на преден план отличителна и привлекателна естетика в тенденциите в графичния дизайн.

7. Ретро-футуризъм

В графичния дизайн ретро стилът винаги е бил на мода. През последните години наблюдаваме нарастваща тенденция към винтидж естетика и ретро-футуристични елементи, които се позовават на 70-те, 80-те и 90-те години.

Тази тенденция в графичния дизайн възрожда очарованието на текстурираните покрития, ярките цветове и класическата типография с шрифтове като Lobster, Metropolis и Pacifico.

Бизнесът използва потенциала на тази тенденция по иновативни начини, за да привлече аудиторията, да отличи своя бранд и да разкаже завладяваща история.

Това включва реклами, в които класически автомобили летят в футуристичен градски пейзаж или модели, облечени в ретро дрехи, в контекста на космическите изследвания, съчетаващи носталгия с футуризъм за силно визуално въздействие.

чрез Midjourney в Reddit

Ретрофутуризмът преодолява поколенческите различия и по уникален начин изразява сложност, простота, иновации и традиции.

8. Ретро пиксели

Помните ли компютърната графика на Nintendo, Sega Genesis и Atari 2600? Съчетани с 8-битови елементи в пикселен стил, по-ранните игри като Super Mario и Pac-Man бяха постоянни фаворити на всички през 80-те и 90-те години. Пикселизираният визуален стил се завръща.

чрез Nintendo

Сега дизайнерите използват усъвършенстван софтуер за дизайн на игри, за да комбинират блокови визуализации, ограничени цветови палитри и отличителни дизайни на базата на решетка, за да предизвикат носталгия и простота.

Въпреки това, само някои компании могат да приложат успешно тази тенденция в дизайна. Но няколко популярни марки залагат на „ретро“ визията и усещането.

Lacoste, например, преобразиха своето запазено лого с крокодил в пикселизирана версия в сътрудничество с Minecraft, създавайки колекция от дрехи и аксесоари, вдъхновена от естетиката на играта.

От друга страна, Minecraft въведе специални елементи в играта, като облекла с марката Lacoste и специално проектирана карта, наречена „Croco Island“ във виртуалните си игри.

Примерът показва как ретро пикселите подобриха творческата същност на двете марки и създадоха потапящи преживявания, които преодоляха различията между реалното и цифровото.

9. Експериментална типография

Тази тенденция в графичния дизайн включва творческото използване на оформление, шрифтове и букви и създава някои интересни експериментални шрифтове.

За разлика от традиционната типография, която се фокусира предимно върху последователността и четливостта, особено в печатните и дигиталните медии, експерименталната типография дава приоритет на третирането на буквите и думите като самостоятелни форми на изкуство.

Изображението по-долу е отличен пример за това как възприемаме и взаимодействаме с букви и текст.

чрез The Designest

Скулптурата на буквата „Y“ преосмисля типографския символ като триизмерен обект. Тя съчетава абстрактни форми с други материали (яйчни черупки) и вещества (тюркоазена течност).

Той безпроблемно съчетава индустриални елементи в забавен подход към CGI, насърчавайки публиката да разгледа буквата в нова светлина, отвъд мястото й в азбуката или набор от шрифтове.

Без съмнение, експерименталната типография добавя уникален щрих към графичния дизайн, който е толкова провокиращ, колкото и визуално привлекателен.

10. Антидизайн

„Антидизайнът“ е последното нещо, което бихте очаквали да видите в списъка с тенденции в графичния дизайн. Но за много дизайнери това е предпочитаната естетика.

Антидизайнът е модерен подход, който се стреми да разшири границите на дизайна. Той се характеризира с хаотични оформления, контрастиращи цветове и неконвенционална и често дразнеща типография.

Антидизайнът предизвиква очакванията на публиката и провокира по-емоционална или замислена реакция, като предлага алтернатива на приетите стандарти в дизайна. Често черпи вдъхновение от авангардни художествени движения, като дадаизъм или брутализъм.

Макар и да е практичен само в някои случаи, антидизайнът е намерил приложение в артистични, културни и специфични търговски контексти, където целта е да се направи смело изявление или да се предизвикат нормите.

Ролята на съвременните технологии във формирането на тенденциите в графичния дизайн

Най-големите тенденции в графичния дизайн често се развиват успоредно с технологиите. В графичния дизайн технологиите оказват влияние както върху процеса на проектиране, така и върху крайните дизайни. И така, кои технологии имат потенциал да подобрят визуалната комуникация и дизайна през 2024 г.? Нека разберем.

1. Генеративна изкуствена интелигентност

Представете си, че използвате инструмент, който разбира вашите дизайнерски намерения, предлага цветови палитри въз основа на вашата целева аудитория и създава настроени табла, вдъхновени от избраните от вас референции. Точно това прави генеративната изкуствена интелигентност.

Той използва алгоритми и модели за машинно обучение (ML), за да генерира изображения, модели, оформление и дизайнерски елементи. Освен това може да автоматизира промяната на размера на изображенията, премахването на фона и корекцията на цветовете, което освобождава дизайнерските екипи да се съсредоточат върху други задачи, като например изработване на стратегия.

AI генераторите на изкуство, като DALL-E, Midjourney и Jasper Art, са изумили професионалните дизайнери със способността си да превръщат текст в реалистични изображения.

чрез Midjourney

Те оптимизират работните процеси и предлагат вдъхновение. И да, противно на широко разпространеното мнение, изкуственият интелект не е тук, за да отнема работни места, а за да бъде най-добрият помощник на дизайнера.

2. Допълнена реалност (AR) и виртуална реалност (VR)

Въпреки че AR и VR технологиите съществуват от няколко години, те се промотират като следващото голямо нещо в графичния дизайн, и то с основателна причина. Креативните директори използват AR, за да създават уникални, интерактивни рекламни кампании, които повишават ангажираността на аудиторията и са истинска визуална наслада.

Например, билбордове или плакати могат да предизвикат потапящи преживявания с марката директно от мобилното устройство на потребителя, като виртуални проби или интерактивни игри. AR може да наслагва цифрова информация върху физически пространства, помагайки за визуализирането на архитектурни или интериорни проекти.

Приложението IKEA Place, например, позволява на потребителите да поставят 3D модели на продуктите на IKEA в своята среда с помощта на камерите на своите смартфони.

чрез IKEA

От друга страна, VR позволява на дизайнерите да създават напълно потапящи среди за игри, виртуални събития или симулации. Това включва всичко – от реалистични архитектурни разходки до фантастични пейзажи за забавление.

VR предлага нови възможности в UX дизайна, изисквайки от дизайнерите да вземат предвид пространствената навигация, 3D взаимодействието и мултисензорните преживявания в своите творения.

3. 3D дизайн и печат

Известни под общото наименование „адитивно производство“, 3D дизайнът и печатът включват създаването на триизмерни твърди обекти от цифров файл.

Процесът започва с 3D дизайн, при който дизайнерите използват специализиран софтуер за моделиране на обекти в три измерения. Този цифров модел служи като чертеж за 3D принтера.

Процесът на печат включва наслагване на материали като пластмаса, метал или смола, където е необходимо, въз основа на цифровия дизайн, за да се конструира 3D обектът.

3D дизайнът и печатът намаляват отпадъците и позволяват по-сложни и персонализирани форми, които може да не са възможни с други производствени техники.

През последните години тази тенденция се разшири и в нови сектори, като биомедицината, където се използва за проектиране и печат на персонализирани протези и тъканно инженерство, както и в строителството, където се използва за прототипиране и производство на строителни компоненти.

Как да управлявате екипа си за графичен дизайн

Надяваме се, че тези тенденции в графичния дизайн ще помогнат на вашия дизайнерски екип да намери ново вдъхновение за своята творческа работа.

Самото черпене на вдъхновение обаче не е достатъчно. От генериране на иновативни идеи и интерпретиране на дизайнерски задания до създаване на уникални дизайни, които резонират с вашата целева аудитория, вашият дизайнерски екип поема много отговорности.

Нужни са ви подходящи инструменти и стратегии, за да подобрите производителността на дизайнерите и да постигнете целите на екипа. Ето как да го направите.

1. Определете ясни насоки и цели за дизайна

Изтеглете този шаблон Организирайте всички елементи на идентичността на вашата марка на едно място с шаблона за указания за марката на ClickUp.

Ясно дефинираните насоки за бранда и отличителната визуална идентичност помагат да поддържате всичките си дизайнерски проекти в синхрон с естетиката на вашия бранд.

Тези насоки трябва да обхващат цветовата гама, шрифтовете, типографията и цялостния „вид“ на вашата марка, за да помогнат на вашия дизайнерски екип да разбере визията и целите, които се опитвате да постигнете.

Например, изчерпателен стилов наръчник за нов брандинг проект би описал подробно цветовата палитра, избора на шрифтове, използването на лого и стиловете на изображенията.

Това може да бъде отправна точка за цялата свързана с дизайна работа, като гарантира последователност между различните елементи на дизайна и платформите.

Използвайте шаблона за указания за марката на ClickUp, за да направите този процес бърз и безпроблемен.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за дизайн на бяла дъска се използва при провеждането на първоначалния брифинг за даден дизайн. Лесно попълнете и споделете подробности за дизайн проекта, като изисквания на клиента, цели и др.

Използвайте шаблона за дизайн на ClickUp, за да изброите на едно място исканията на клиентите, целите, целевия пазар, акцентите на марката и референциите.

За да направите актуализираното стилово ръководство на вашата марка достъпно за целия екип, запазете го в съвместно работно пространство с ClickUp Docs.

2. Насърчавайте редовни сесии за мозъчна атака

Във всяка творческа област е от жизненоважно значение да имате свободата да изучавате тенденциите, да обменяте идеи с колеги и да предлагате иновативни решения за нуждите на бизнеса.

За да стимулирате креативността на вашия дизайнерски екип, обмислете да планирате седмична „Креативна час“, в която те могат да представят дизайнерска концепция, да обсъдят нови инструменти за уеб дизайн или вдъхновяващо портфолио, което намират за интересно.

ClickUp Whiteboards са изключително полезни за сътрудничество в реално време. Брейнсторминг, добавяне на бележки и изображения и събиране на най-добрите ви идеи на едно творческо платно. Можете да добавите контекст към работата си, като свържете задачи, файлове, ClickUp Docs и други, за да започнете работа.

Съберете всичките си идеи на едно място и работете върху тях с екипа си, използвайки ClickUp Whiteboards.

Атмосферата, която насърчава генерирането на разнообразни дизайнерски идеи, укрепва връзките в екипа и улеснява сътрудничеството.

Използвайте шаблони за графичен дизайн, за да насочите екипа си в правилната творческа посока.

3. Прилагайте ефективни техники за управление на проекти

При управлението на дизайнерски проекти, независимо от техния мащаб, една стабилна система от процеси може да насочи вашия екип от идеята до изпълнението и да гарантира, че нито един детайл няма да бъде пропуснат.

Ефективните дизайнерски екипи използват софтуер за сътрудничество в дизайна, за да следят сроковете, да определят отговорностите и да осигурят гладкото протичане на проекта.

Споделяйте документи с членовете на екипа в задачата и събирайте обратна връзка за дизайнерските ресурси, без да напускате ClickUp.

Софтуерът за управление на проекти ClickUp Design предоставя централизирана платформа за събиране и организиране на заявки и приоритети за дизайн, даване и получаване на обратна връзка за дизайна и оптимизиране на работните процеси по дизайна. Той също така предоставя на мениджърите цялостен поглед върху графиците и задачите на екипа.

Получете обща представа за наличността на всеки, вижте върху какво работи всеки отделен човек и определете индивидуални и екипни приоритети в дизайнерския си екип.

Това, в комбинация с проследяване на времето, отчети за спринтове и преглед на натоварването, ви дава възможност да изпълните ефективно всеки дизайнерски проект и улеснява одобряването и обратната връзка.

4. Осигурете възможности за непрекъснато обучение и развитие

Графичният дизайн е постоянно развиваща се област. Насърчавайте екипа си да се информира за най-новите тенденции в дизайна и софтуера, като му предоставите достъп до онлайн курсове, семинари и уебинари, и го мотивирайте да придобие сертификати по дизайн.

Можете да предложите бюджет за обучение и развитие на членовете на екипа, за да се запишат в онлайн курсове от платформи като Udemy или Skillshare, и да мотивирате старшите графични дизайнери да посещават семинари за лидерство. Като алтернатива, организирайте тримесечен семинар, на който външен експерт да научи екипа на нови техники за дизайн или софтуер, като например инструменти за дизайн мислене.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за дизайнерско портфолио на ClickUp прави по-лесно от всякога създаването на професионално портфолио, което се отличава от останалите.

Освен това, насърчете вашите дизайнери да покажат своите умения и постижения чрез актуализирани портфолиа. Шаблонът за портфолио на ClickUp Design е идеален за тази цел. Той помага на дизайнерите да подредят своите проекти по визуално привлекателен начин.

5. Установете редовни сесии за обратна връзка и преглед

Изтеглете този шаблон Шаблонът за преглед на дизайна на ClickUp е създаден, за да помогне на екипите да оптимизират процесите си на преглед.

Планирайте двуседмични индивидуални и екипни срещи за преглед, за да дадете обратна връзка по текущите проекти. Този двустранен процес на комуникация позволява на членовете на екипа да изразят своите мисли и притеснения, помага за поддържане на качеството на работата и своевременно разрешава възникналите проблеми.

Шаблонът за преглед на дизайна на ClickUp може да ви помогне да направите това ефективно. Той помага на всички заинтересовани страни да са на една и съща страница по отношение на решенията за дизайна и предоставя на екипите последователен процес за оценяване и одобряване на дизайни.

Успоредно с това провеждайте ежемесечни индивидуални срещи, на които обсъждате индивидуалния напредък, кариерните цели и всякаква лична помощ, от която може да се нуждаят.

Графични дизайнери, готови ли сте да очаровате през 2024 г.?

Това е наистина вълнуваща година за дизайна, тъй като фокусът се измества към оригиналността и индивидуалността на марките.

Дизайнерите и марките са готови да ангажират и да комуникират по иновативен начин с аудиторията.

Новите технологии като AI и AR/VR ще продължат да допринасят за ускоряването на иновациите в дизайна и сложната визуална комуникация.

Планирайте, изпълнявайте и постигайте целите си в областта на дизайна възможно най-ефективно с най-новите инструменти и техники за дизайн.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и превърнете всеки дизайнерски проект в успех!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Кои са най-важните тенденции в графичния дизайн за 2024 г.?

Сред най-важните тенденции в графичния дизайн през 2024 г. са бъдещата фузия, 3D хиперсюрреализъм, топлинно картографиране, инклузивност и достъпност, естетика, вдъхновена от природата, естетика на колажи от смесени медии, ретрофутуризъм, ретро пиксели, експериментална типография и антидизайн.

2. Какви са тенденциите в областта на формите през 2024 г.?

През 2024 г. графичният дизайн и дизайнерите се отдалечават от строгите геометрични форми и прегръщат по-течни и абстрактни форми. Кривите и органичните форми заменят правите линии. Наблюдава се и тенденция към земни векторни изображения и надуваеми 3D, които имитират вида на надути обекти с меки, пухкави повърхности, което е поклон към технологично ориентираните тенденции в дизайна.