Използвайте 10-те най-добри софтуера за дизайн на игри през 2025 г.

Имали ли сте някога идея за игра, която ви се върти в главата от векове? Представете си, че можете да реализирате тази идея! Днес възможността да създадете своя собствена видеоигра е на една ръка разстояние, дори и да не сте гений в програмирането. ?

Все пак разработването на успешен дигитален гейминг продукт не е лесна задача. То изисква задълбочено планиране, екипна работа и дълбоко разбиране на вашата игрална база и перспективите за ангажираност. Но създателите на игри никога не се плашат от предизвикателства, нали?

За щастие, ще намерите много софтуерни инструменти за дизайн на игри, с които ефективно да планирате, създавате, тествате и разпространявате всички видове видеоигри от различни жанрове.

Събрахме 10-те най-добри софтуерни решения за дизайн на игри, за да подсилите творческия си мозъчен штурм, да създадете зашеметяващи дизайни и да превърнете мечтите си за игри в пикселизирана реалност.

Софтуерът за дизайн на игри включва основни инструменти за планиране и оформяне на концепцията, структурата, механиката, внедряването и управлението на видеоигри. Той улеснява мозъчната атака, документирането и създаването на прототипи за дизайнерите на игри.

Софтуерът за разработка на игри, от друга страна, се занимава по-скоро с превръщането на дизайнерски чертежи и концепции в напълно играеми игри.

Повечето решения за създаване на игри поддържат както дизайна, така и разработката. Ето някои от най-важните характеристики, които трябва да търсите в едно добро приложение:

Леснота на употреба : Продуктът трябва да има лесен за употреба интерфейс както за начинаещи, така и за опитни разработчици.

Мултиплатформена мащабируемост : Трябва да поддържа тестване и доставка на игрите на различни платформи, включително мобилни устройства, конзоли, персонални компютри и VR/AR.

Графични възможности: Трябва да разполагате с цифрова бяла дъска, инструменти за създаване на диаграми и Трябва да разполагате с цифрова бяла дъска, инструменти за създаване на диаграми и инструменти за проверка , за да създавате висококачествени графични ефекти с 2D/3D рендиране.

Предпочитания за програмиране: Софтуерът трябва да съответства на вашите умения за кодиране и да поддържа подходящи езици за програмиране или да позволява опции без кодиране.

Управление на активи и проекти: Трябва да разполага с набор от функции за ефективно управление на игрови активи като звукови файлове, модели, сценарии и текстури, както и за управление на задачите по проекта.

Филтрирайте списъка си по статус, приоритет, отговорник или всяко друго поле, за да адаптирате по-добре списъците със задачи към вашите нужди.

Синхронизиране на екипа: Идеалният софтуер трябва да предлага Идеалният софтуер трябва да предлага функции за сътрудничество , като контрол на версиите и споделяне на ресурси, инструменти за автоматизация и доставка на съдържание в облака, за да оптимизира работните процеси на екипа.

10-те най-добри софтуера за дизайн и разработка на игри

Предлагаме ви подбор от най-добрите софтуерни инструменти за дизайн на игри, които ще направят вашето творческо пътуване по-гладко от движението на джойстика. ?️

Нека разгледаме най-добрите им функции, ограничения и ценови опции.

ClickUp Whiteboards е вашият централизиран визуален център, в който можете да превърнете идеите на екипа в координирани действия.

ClickUp е най-мощният инструмент „всичко в едно” за оптимизиране на проектите за дизайн и разработка на игри. Този лесен за употреба софтуер ви помага да планирате, проследявате и изпълнявате всяка стъпка от проекта до съвършенство. ✨

Платформата разполага с пълен набор от функции за наблюдение на целия жизнен цикъл на проекта. Привлечете вашия дизайнерски екип в ClickUp Whiteboards и опростете съвместното обсъждане чрез персонализирани платна, Mind Maps, UML диаграми, лепящи се бележки, медийни елементи и пътни карти на проектите.

Превърнете обектите от Whiteboard в задачи в ClickUp с едно кликване или ги запазете в базата си от знания като ClickUp Docs. Чатът на платформата е отличен за екипни разговори чрез дискусии, емотикони, коментари и споменавания.

Друг творчески инструмент, който ще ви хареса, е ClickUp AI – универсален асистент за писане, който генерира идеи за съдържание на видеоигри, графици за внедряване, сценарии за взаимодействия или диалози с NPC и много други!

С шаблоните на ClickUp можете да получите всички видове чертежи за дизайн на игри, концептуално картографиране, разработка и внедряване. Например, опитайте шаблона за документи за дизайн на игри на ClickUp, за да:

Напишете концепция за игра Определете желаните визуални и тематични стилове. Очертайте системите, които ще се използват за разработване, дизайн и окончателно доставяне на игрите.

Измислете механиката, сюжета и другите детайли на играта си и открийте потенциални недостатъци в дизайна с помощта на шаблона за дизайн на игри на ClickUp.

ClickUp служи и като ефективен инструмент за управление на продукти. Насърчавайте прозрачността в екипа, като организирате обратна връзка в реално време и проверка на работния процес, и поддържайте сътрудниците си в синхрон с целите на проекта. Благодарение на ClickUp Sprints можете да рационализирате забавените задачи и да оптимизирате процеса на вземане на решения преди пускането на играта.

Получете цялостен поглед върху работните процеси при разработването на игри в ClickUp Dashboards, персонализирано пространство с над 15 изгледа и инструменти за отчитане.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

AI функциите са ограничени до платените планове.

Мобилното приложение не разполага с пълната функционалност на уеб и десктоп приложенията.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Конструирайте 3

Construct 3 е инструмент за разработка на игри, подходящ за хора без опит в програмирането. Той предлага изцяло GUI-базиран интерфейс за създаване на игри чрез плъзгане и пускане.

Въпреки че инструментът не изисква програмиране, той ви позволява да се запознаете с JavaScript за по-напреднало разработване на игри. Създайте играема версия на вашата концепция за нула време с бързо прототипиране.

Construct 3 е специално създаден за изработване на прости 2D игри. Дизайнерите на игри използват инструмента, за да включват 3D елементи в игрите, като използват Z височина, за да манипулират вертикалната позиция на 2D обекти или слоеве по Z-ос. Повишете качеството на работата си, като използвате 3D изкривяване на мрежата и настройвате изчезващата точка, за да съответства на вашата артистична визия. ?️

Преминавайте безпроблемно от дизайн на игри към анимация, като използвате Timeline Bar и Scene Graph за създаване на йерархии на обекти, които позволяват синхронизирано движение, мащабиране и въртене.

Създайте 3 най-добри функции

Уеб-базиран инструмент с офлайн режим

Удобен за ползване интерфейс за софтуер за дизайн на игри

Позволява бързо създаване на прототипи

Поддръжка на 2D и 3D дизайн

Поддържа експортиране към HTML5, Android, iOS, Windows и Mac.

Създайте 3 ограничения

Настоящият потребителски интерфейс може да направи разработването на игри без кодиране предизвикателно.

Може да се използват повече уроци

Цени на Construct 3

Лично: 59,99 $/месец на потребител

Бизнес: 199 $/месец на потребител

Образование: 14,99 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Създайте 3 оценки и рецензии

G2: 4/5 (20+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 200 рецензии)

3. GameSalad

Преминавайте без усилие от режим на играч към режим на създател с GameSalad, лесен за употреба софтуер за дизайн на игри за създаване на 2D видеоигри. ?

Той дава възможност на всеки, независимо от опита му в програмирането, да реализира своите идеи за игри. Създайте първата си игра за няколко часа с опростени функции за плъзгане и пускане и с едно кликване, които ускоряват разработването на игри. Тази достъпност прави GameSalad отлично образователно средство за преподаване на основите на дизайна на игри.

GameSalad се отличава с ключови функции като In-App Previewer за тестване на логиката и поведението на игрите. Поддържа публикуване на различни платформи на различни устройства, включително iPhone, iPad, Android, Kindle, Nook, Windows 8 и Mac. Освен това разработчиците могат да публикуват игри незабавно в GameSalad Arcade, базиран на HTML5.

Най-добрите функции на GameSalad

Платформа без код

Подходящ за преподаване на компютърно мислене в класната стая.

Лесни за усвояване функции за създаване на игри за разработчици

Отлична техническа поддръжка

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Ограничения на GameSalad

Понякога се срива при по-големи проекти.

Ограничена функционалност в сравнение с подобни инструменти

Цени на GameSalad

GameSalad Basic: до 17 $/месец

GameSalad Learn@Home: 8 $/месец

GameSalad Pro: до 25 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за GameSalad

G2: 4. 4/5 (10+ рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (20+ отзива)

4. Blender

Ако търсите безплатен софтуер за 3D моделиране, Blender е вашият рицар в блестящи доспехи! ?️

Това е един от най-добрите софтуерни инструменти за 3D моделиране с отворен код, който предлага пълен набор от функции за моделиране, анимация, рендиране, композиране и проследяване на движение без никакви разходи.

Blender надхвърля моделирането и анимацията с функцията си Simulation, която позволява на потребителите да създават различни ефекти като дим, огън и течности. Други уникални инструменти включват Grease Pencil за 2D анимация и рендеринг двигател за ултрареалистични визуализации.

Получавате достъп и до функции за видео редактиране и VFX, като вграден композитор и проследяване на камерата, което го прави цялостно решение за създаване на 3D съдържание и постпродукция.

Освен това Blender разполага с персонализируем интерфейс с регулируеми оформления, цветове, размери и шрифтове. Използвайте мощността на стотици добавки, създадени от общността, или създайте свои собствени с помощта на лесния за употреба Python API на Blender.

Най-добрите функции на Blender

Безплатен софтуер за 3D моделиране

Цифрово моделиране

Висококачествени инструменти за ригинг и анимация

Съвместими с Windows, macOS и Linux.

Ограничения на Blender

Ограничени възможности за редактиране на видео

Платформата може да изглежда твърде сложна за нови потребители.

Цени на Blender

Безплатно

Оценки и рецензии за Blender

G2: 4. 6/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 800 рецензии)

5. Godot

Godot е игралният двигател, който сте чакали, независимо дали сте начинаещ или опитен програмист. Той е напълно безплатен и с отворен код под лиценза на MIT. ?

Двигателят Godot е многофункционален и поддържа създаването както на 2D, така и на 3D игри. Това, което го отличава, е неговият прецизен фокус върху 2D дизайна от самото начало, което води до подобрена производителност, по-малко грешки и по-оптимизиран работен процес.

Софтуерът използва отличителен подход, базиран на сцени, при който всяка „сцена“ комбинира елементи от играта като спрайтове, звуци и скриптове. Групирайте сцените си или създайте йерархия за лесна организация и редактиране.

Удобната за ползване система „дръпни и пусни” на Godot и вграденият скриптов инструмент GDScript (подобен на Python) правят платформата лесна за използване от начинаещи.

Освен това Godot позволява персонализиране и оптимизиране за конкретни проекти, стига да имате солидни познания по C++.

Най-добрите функции на Godot

Съвместими с Windows, Mac, Linux, Android, iOS и HTML5.

Вграден скриптов език

Лесно за научаване

Поддържа платформа .NET.

Многобройни езикови връзки (за Rust, Nim, Python, JavaScript и др.)

Ограничения на Godot

Ограничена официална документация

Логистичната поддръжка може да бъде подобрена.

Цени на Godot

Безплатно

Оценки и рецензии за Godot

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (10+ рецензии)

6. Unreal Engine

Unreal Engine, разработен от Epic Games, е софтуер за дизайн на игри, който е безспорен лидер в света на AAA гейм студиата. Той е в основата на успешни заглавия като Fortnite, BioShock, Borderlands и Dishonored. ?

Решението предлага функции като горещо презареждане, незабавен преглед на игрите, кинематографични инструменти, ефекти за последваща обработка, AI поддръжка и обширна библиотека с ресурси. С плъгина MetaHuman можете да създавате висококачествени цифрови хора с коса и облекло, включително осем нива на детайлност за реализъм на героите от игрите от ново поколение.

Той предлага зашеметяващо визуално съдържание с физически базирано рендиране, динамични сенки, реалистични отражения, мощни инструменти за осветление и гъвкав редактор на материали.

Unreal Engine предоставя безплатен достъп до пълния си C++ изходен код, което позволява на потребителите да изучават, персонализират, разширяват и отстраняват грешки в двигателя. Неговата мащабируема и доказана клиент/сървър архитектура подобрява настройката на мултиплеър проекти.

Най-добрите функции на Unreal Engine

Поддържа експортиране към компютри, мобилни устройства, игрови конзоли и VR устройства.

Пълен достъп до изходния код

Уроци за лесно учене

Стабилен C++ API

Персонализирани чертежи за създаване на логика на игрите без кодиране

Ограничения на Unreal Engine

Ограничена поддръжка на общността и двигателя

За да работи правилно, се изисква мощен компютър.

Цени на Unreal Engine

Безплатно

Оценки и рецензии за Unreal Engine

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 300 рецензии)

7. GameMaker

GameMaker е многофункционален инструмент, който приветства всеки в своето творческо пространство, от начинаещи и независими творци до опитни професионалисти. ?

Той разполага с интуитивна система за визуално скриптиране за тези, които предпочитат да не пишат код, като същевременно предлага опции за програмиране за допълнителни персонализации. Изберете между GML Code или Visual опции, за да създавате 2D игри. Получавате също инструменти за програмиране, дизайн на нива, звук и компилация.

Функцията Room Editor предлага опции за активиране на физична симулация, управление на инструменти за дизайн и настройка на контролите на камерата. Създавайте персонализирани обекти чрез Object Editor и пренареждайте работното си пространство, за да го приспособите към проекта си.

Дайте свобода на творчеството си, като създавате или импортирате свои собствени фонове, анимации на герои и спрайтове, или използвайте функцията Image Editor , за да редактирате и управлявате лични 2D игрови ресурси.

GameMaker разполага с множество разширени функции, като контрол на източника, покупки в приложението, мултиплеър мрежи и разширения на трети страни.

Най-добрите функции на GameMaker

Възможности за експортиране към Windows, Mac, Linux, HTML5, Android, iOS, Nintendo Switch и др.

Подходящ за начинаещи

Анализи в реално време

Богати функции за редактиране

Функция за отстраняване на грешки за идентифициране на грешки

Ограничения на GameMaker

Обикновено изисква овладяване на езика за скриптове.

Ограничени функционалности за 3D проекти

Цени на GameMaker

Безплатно

Създател: 4,99 $/месец

Indie: 9,99 $/месец

Enterprise: 79,99 $/месец

Оценки и рецензии за GameMaker

G2: 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

8. Unity

Unity е едно от най-широко използваните решения за дизайн на игри, използвано при създаването на популярни заглавия като Among Us Valheim, Assassin’s Creed: Identity и Escape From Tarkov. ❤️‍?

Unity ви предоставя ценни ресурси за процеса на UX дизайн и позволява създаването на 2D и 3D игри, съвместими с широка гама от платформи, включително Windows, Mac, iOS, Android, Oculus Rift, Steam VR, PS4 и Switch.

Креативните екипи могат да си сътрудничат безпроблемно в една и съща среда, което улеснява бързото повторение. Независимо дали става въпрос за създаване на свят, анимация, кинематика или рендиране, Unity Editor се хармонизира безпроблемно с инструменти като Maya или Blender.

За разлика от някои алтернативи в този списък, Unity изисква умения за кодиране, така че владеенето на C# е от съществено значение, за да се възползвате напълно от неговите възможности. За тези с ограничен опит в програмирането платформата предлага обширни уроци и образователни ресурси, подходящи за начинаещи.

Най-добрите функции на Unity

Многобройни ресурси

Поддържа разработка на различни платформи.

Лесен за използване

Богат набор от образователни материали

Подходящ както за 2D, така и за 3D игри.

Ограничения на Unity

Сложните изисквания за кодиране могат да бъдат плашещи за хора, които не са програмисти.

Понякога се случват сривове

Цени на Unity (за индивидуални потребители и екипи)

Unity Pro: 2040 долара/година на работно място

Unity Industry: 4950 USD/година на работно място

Unity Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Годишните планове трябва да бъдат предплатени.

Оценки и рецензии за Unity

G2: 4. 6/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 700 рецензии)

9. Allegro

Allegro е кросплатформена библиотека, предназначена за програмиране на видеоигри и мултимедийни приложения. Макар да не е пълноценен игрови енджин, тя предлага гъвкава основа за разработчиците да персонализират програмите. Тя се занимава предимно с обичайни задачи на ниско ниво, като създаване на прозорци, обработка на потребителски вход, зареждане на данни, рендиране на изображения и възпроизвеждане на звук.

Независимите разработчици на игри с ограничени ресурси използват Allegro, за да се фокусират върху творческия дизайн на игрите без обширни проучвания и разработки. По-големите екипи могат да го използват като стабилна основа за оптимизиране на разработката на игровия си двигател и стабилизиране на проекта.

Въпреки че Allegro е предназначен за C и C++, той може да се използва и с други програмни езици.

Най-добрите функции на Allegro

Работи с Windows, Mac OS X, Linux, Android и iPhone.

Възможности за аудио запис

Удобен за ползване и интуитивен API

Зареждане и рендиране на шрифтове

Поддържа възпроизвеждане на видео

Ограничения на Allegro

Необходими са повече уроци и документация.

Предизвикателство за реализация на езици, различни от C и C++.

Цени на Allegro

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Allegro

G2: 4. 8/5 (5+ рецензии)

SourceForge: 5/5 (20+ отзива)

10. Wwise

Wwise е вашият мащабируем аудио помощник в областта на разработката на игри, предлагащ различни инструменти за дизайн и разработка, за да осъществите вашата аудио визия. ?

Този софтуер предлага творческа свобода чрез динамични опции за миксиране, които ефективно управляват приоритета и обработката на звука. Wwise Spatial Audio се отличава в създаването на потапящи среди, тъй като е специализиран във виртуалната акустика, разпространението на звука и пространствено информираното аудио рендиране.

Wwise позволява музикалните сигнали да се адаптират въз основа на правила за най-добро възпроизвеждане на сегментите. Освен това, звуковите дизайнери се възползват от разнообразие от вградени синтезатори, които позволяват генерирането на ясен и разнообразен звук.

Най-добрите функции на Wwise

Безплатни онлайн учебни материали и примерни проекти

Отворен API

Интегрира се с Unity, Unreal Engine, Godot, GameMaker и други.

Съвместими с iOS, Android, Mac OS X, Windows, PS4 и др.

Ограничения на Wwise

GUI може да се възползва от визуално подобрение.

Звуковото затихване/изчезване може да бъде подобрено.

Цени на Wwise

Indie: Безплатно

Pro: 7000 долара на проект и платформа

Премиум: 22 000 $/за проект и платформа

Платина: 40 000 долара на проект и платформа

*Платените планове са опции за еднократна покупка.

Оценки и рецензии за Wwise

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 5/5 (по-малко от 5 рецензии)

Повишете нивото на играта си с най-добрия софтуер за дизайн на игри

Дизайнът на игри може да бъде едновременно вълнуващ и плашещ! Реализирайте амбициозните си концепции с помощта на нашите софтуерни решения за разработка на игри.

Ако проектът ви изисква интензивен мозъчен штурм и концептуализация, опитайте ClickUp! Използвайте неговите функции за визуализация и сътрудничество, за да реализирате следващата си творческа визия. ⭐