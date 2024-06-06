Овладейте AI Canvas: основни примери за Midjourney за художници и дизайнери

Създаването на невероятни визуални ефекти никога не е било по-лесно. С AI арт генератори като Midjourney, практически всеки може да създаде зашеметяващо дигитално изкуство за секунди. Като художник, вероятно сте забелязали потенциала на AI да подобри и вашата работа.

Но за да извлечете максималното от потенциала на тези AI инструменти, трябва да овладеете друго изкуство – създаването на перфектния подсказващ текст.

Midjourney (и други AI арт създатели) работи чрез подсказки – кратки текстови фрази, които насочват AI в генерирането на желаното изображение. Тези Midjourney подсказки действат като инструкции, захранвайки огромната база данни с визуална информация на AI, за да превърнат вашите думи в подробна илюстрация.

Овладявайки изкуството на създаването на подсказки за изображения, можете да сътворите огромно разнообразие от визуални ефекти, от изключително детайлни фотореалистични пейзажи до ултрареалистични фантастични същества.

Това ръководство ще ви помогне да започнете с изкуство, създадено с помощта на изкуствен интелект, с най-добрите Midjourney подсказки.

Основи на Midjourney Prompts

Генеративната изкуствена интелигентност, технологията, която задвижва Midjourney, се отличава в създаването на ново съдържание въз основа на съществуващи данни. Когато предоставите подсказка, изкуствената интелигентност анализира съставните думи на тази подсказка, пресява огромна библиотека от артистични стилове, форми, цветове и текстури и събира тези елементи в едно цялостно изображение, което съответства на вашата творческа визия.

Колкото по-прецизна е вашата подсказка, толкова по-фокусирано става търсенето на AI, което води до краен резултат, който наистина отразява вашите артистични намерения.

Как се създават висококачествени подсказки? Нашият списък с 35 примера за подсказки може да ви послужи за вдъхновение.

35 примера за Midjourney Prompt

Ще научите как да пишете и усъвършенствате Midjourney подсказки с тази разнообразна селекция от примери, категоризирани по художествени стилове. Нека ги разгледаме:

Кубизъм: Изследване на геометрични форми

Кубизмът е художествен стил, характеризиращ се с абстрактни фигури и фрагментирани форми.

Този революционен подход беше въведен от Пабло Пикасо и Жорж Брак през 1907–1908 г. и е най-добре представен в техните творби „Девойките от Авиньон“, „Момиче с мандолина“, „Бутилка и риби“ и „Мъж с китара“.

Следните примери за Midjourney prompt могат да ви помогнат да създадете свое собствено кубистично дигитално изкуство:

Модерна всекидневна, изобразен в фрагментирания стил на кубизма, с геометрични форми и припокриващи се плоскости в ярки цветове. Кубистична монохромна натюрмортна картина с купа с плодове, с акцент върху изкривени перспективи и прецизни плоски линии. Величествен градски пейзаж, изобразен в кубистичен стил, улавящ динамиката на градския живот в мрачна, мъглива среда.

Нарисувайте портрет на жена в кубистичен стил с драматично осветление, вдъхновен от творчеството на Жорж Брак. Хиперреалистична маслена картина на музикален инструмент, разбита на геометрични форми с ярки цветове, напомняща синтетичния кубизъм.

Арт деко: Улавяне на блясъка на миналото

В ярък контраст с фрагментираните форми на кубизма, арт деко възприема бляскава и изчистена естетика. Този влиятелен художествен стил се появява през 20-те години на миналия век, процъфтява през 30-те години и прославя модерността.

Арт деко не се страхуваше от лукса и приемаше богати текстури и мотиви, вдъхновени от древни култури като Египет и зигзагите от ерата на машините. По същество това беше движение в декоративните стилове в изкуството и архитектурна концепция в Европа и Съединените щати.

Ето няколко AI изкуство подсказки, които можете да използвате, за да генерирате дигитално изкуство, вдъхновено от картина в стил Ар Деко:

Очарователен плакат в стил Ар Деко за измислено шоу на Бродуей, на който е изобразена красива млада жена, облечена в рокля с дълги волани.

Фотореалистична картина в стил Ар Деко на небостъргач, облят от златистата светлина на залеза, с геометрични акценти и сложни детайли.

Луксозна минималистична стая в стил Ар Деко с елегантни мебели, хромирани акценти и фотореалистичен геометричен килим. Създайте модна илюстрация на жена в лека рокля в стил Ар Деко, украсена с ярки геометрични мотиви и сложни детайли в драматично осветление.

3. Ретро игри: Игра с пиксели

Ретро игрите, за разлика от най-модерните графики на съвременното пространство, притежават определен чар в своята пикселизирана простота. Те предизвикват носталгия, като ни напомнят за златната ера на аркадните кабинети и домашните конзоли от 80-те години и 16-битовата ера.

Дизайнът и художественият стил се характеризират с цветни фонове, емблематични герои като Марио, прости, но запомнящи се саундтраци и други носталгични елементи. Те носят сантименталната стойност на детските спомени и представят по-простото време в игрите.

За да генерирате изображения в този художествен стил, експериментирайте с Midjourney подсказки като:

Сцена от пикселна платформена игра, показваща смел герой, който се бори с огнедишащ дракон. Ретро стил състезателна игра с пикселизирани коли, които се движат с висока скорост през осветен с неонови светлини градски пейзаж.

Цветен пикселен портрет на класически герой от видеоигра, облечен в детайлно изработена броня. Пикселизиран портрет на емблематичен ретро герой от игра като Марио или Пак-Ман с невероятни детайли. Плакат за спортна игра в ретро стил с пикселизиран атлет в динамична поза на скалист и пясъчен терен.

8-битова интерпретация на известна забележителност, като Айфеловата кула или Великата китайска стена, с пеперуда в цветовете на дъгата, която отлита

Киберпънк: Представяне на бъдеще, доминирано от технологиите

Киберпънкът е поджанр на научната фантастика, който се потапя в бъдеще, оцветено в мрачни тонове от технологичния напредък и упадъка на обществото.

Това е жанр, богат на теми. Той изследва човешката цена на прогреса, борбата за идентичност в свят, обсебен от промените, и борбата за запазване на частица човечност в общество, което е на ръба.

Представете си размиването на границите между човека и машината, когато създавате Midjourney подсказки по тази тема:

Оживен киберпънк пазар, осветен от холографски реклами и мигащи неонови знаци. Самотен киборг воин, гледащ към обширния киберпънк градски пейзаж, обгърнат от смог и изкуствена светлина, в детайлна и сложна среда. Високотехнологичен портрет на киберпънк хакер със светещи импланти и цифров интерфейс, проектиран в очите му, който наблюдава летяща пеперуда в цветовете на дъгата. Кибернетично подобрен уличен търговец, продаващ светещи храни и напитки, изрязани в сложен филигранен метален дизайн и изложени на естествена светлина.

Изключително детайлен геометричен небостъргач в стила на Chrysler Building, с изработена акрилна боя в спрей върху хромирани и метални акценти.

Сюрреализъм: Преодоляване на реалността с мечтани пейзажи

Сюрреализмът е художествено и културно движение, родено от пепелта на Първата световна война. Сюрреалистите, за разлика от своите кубистични колеги, които фрагментираха реалността, се стремяха да отключат силата на подсъзнанието.

Представете си разтопени часовници, разпръснати из пусти пейзажи, както ги е изобразил Салвадор Дали, или фигури с бомбета, скриващи загадъчни лица, благодарение на Рене Магрит.

Тяхното творчество съчетава нелогичното и познатото, често поставяйки ежедневни предмети в фантастични обстановки. Представете си роял, от който израстват пера, или омар, кацнал на телефон – тези съпоставки предизвикват нашето възприятие за реалността и подхранват въображението.

Използвайте тези Midjourney подсказки като основа за идеи:

Разтопен часовник, окачен на гола клонка на дърво, на фона на ясно синьо небе с красива фантастична пеперуда на хоризонта в детайлна и сложна среда. Шахматна дъска, на която фигурите са фантастични същества, ангажирани в епична битка срещу хиперреалистични стъклени цветя в елегантно и модерно пространство. Изключително детайлно роял с клавиши, заместени от каскадни водопади, които се вливат в обширния океан на един спектакулярен миниатюрен свят. Създайте сцена, вдъхновена от Рене Магрит, с фигура с бомбе и скрито лице, стояща пред извита фасада на сграда. В стила на Салвадор Дали нарисувайте мечтана картина с разтопени часовници, разпръснати из безплодна пейзаж с изключително детайлни елементи.

Стиймпънк: Представяне на свят от зъбни колела и парна енергия

Този поджанр на научната фантастика не е типичната визия за бъдещето. Стиймпънк преосмисля миналото, по-специално викторианската епоха и американския Див Запад, но с фантастичен обрат. Той включва ретро-футуристична естетика, вдъхновена от индустриалните машини на парна тяга от 19 век.

Стиймпънкът обаче не е само естетика. Това е свят, изпълнен с приключения и иновации, където миналото и бъдещето се сблъскват в едно великолепно зрелище от месинг, пара и безгранично въображение.

Вашите Midjourney подсказки за дигитално изкуство в стил стиймпънк могат да имитират:

Великолепен стиймпънк дирижабъл, летящ през облаците, задвижван от ултрадетайлни медни бутала и парни двигатели с прецизни плоски детайли. Оживен пазар в стил стиймпънк, пълен с устройства и изобретения, задвижвани от зъбни колела и пара. Стоически портрет на изобретател в стил стиймпънк с механична ръка и очила, взиращ се в най-новото си творение.

Представете си колосален трамвай, задвижван с пара, който пресича изпълнен със смог викториански градски пейзаж. Създайте оживена улична сцена в стил стиймпънк с механични автомати, карети без коне и осветление с газови лампи. Създайте пейзажна фотография на джентълмен-изследовател с цилиндър и очила, който се впуска в изгубения град с гигантски ходещ механизъм, задвижван с пара.

Многослойна хартия: експериментиране с текстури

Изкуството с пластове хартия е завладяваща творческа техника, която вдъхва живот на двуизмерните дизайни. Тя създава дълбочина и измерение, превръщайки плоската хартия в завладяващи произведения на изкуството.

Чрез стратегическо изрязване на форми и наслагването им по леко изместен начин, художниците могат да създадат зашеметяващи ефекти на светлина и сянка. Представете си нежна пеперуда, чиито крила сякаш трептят в бриза, постигнато чрез наслагване на все по-малки изрязани форми.

Вдъхновен от този подходящ за начинаещи стил на изкуство и занаяти, можете да накарате Midjourney да създаде цифрови изображения като:

Ярък портрет, съставен от насложени хартиени изрезки в контрастиращи цветове и текстури на извита фасада на сграда. Причудлива пейзажна сцена, създадена от текстурирани хартиени парчета, с хълмисти склонове и течаща река.

Многослойно хартиено произведение на изкуството, изобразяващо цвете, като всеки лист е с различен нюанс на червено, поставено в къща в стил дърводелство. Величествена планинска верига, използваща текстурирана хартия, за да изобрази груба скала и гладка снежна повърхност, идеална за модерно пространство.

Създаване на ефективни Midjourney подсказки

Ключът към създаването на ефективни Midjourney подсказки се крие в използването на неговите разширени възможности:

Референтен URL адрес

Можете да включите URL адреси в подсказките си, за да се позовете на конкретни изображения за вдъхновение. Това помага да насочите AI към конкретен стил, композиция или тема.

Да предположим, че искате изображение с мечтателната атмосфера на картина на Салвадор Дали. В подсказката си можете да включите URL адрес към шедьовър на Дали.

Midjourney ще анализира цветовете, формите и цялостната сюрреалистична атмосфера на творбата на Дали и ще използва това като основа за генерираното от вас изображение.

Параметри

Параметрите ви позволяват да настроите фино аспекти като стил, цветова палитра и композиция в изображението си.

Добавени с „–“ в края на вашата подсказка, параметрите ви позволяват да зададете аспекти като съотношение на екрана (например „–ar 16:9“ за широк екран) или художествен стил (например „–style anime“).

Стил: Този параметър ви позволява да зададете директно художествен стил по име. Например, –style baroque ще даде указание на Midjourney да генерира изображение в бароков стил. Списък с съвместими художествени стилове можете да намерите тук.

Съотношение на страните: Параметърът –ar или –aspect ви позволява да контролирате пропорциите на изображението. Стойност 1:1 ще създаде квадратно изображение, а 2:1 ще създаде изображение в хоризонтален формат.

Ключът към създаването на ефективни Midjourney подсказки е в използването на прецизен език. Колкото по-конкретни сте, толкова по-добре AI може да разбере и превърне вашата визия в изображение.

Изберете конкретни прилагателни и подробности, за да насочите AI в желаната посока. Например, вместо „котка“, опитайте „пухкава рижа котка, свита на перваза на прозореца“.

Дифузионен модел

Midjourney използва и дифузионен модел – мощна AI техника, която се използва за генериране на нови данни, често под формата на изображения или текст, които много приличат на реалните данни.

Ето кратко описание на това как работи:

Представете си, че имате ясна картина. Дифузионният модел работи, като постепенно добавя шум към тази картина, докато тя стане неразличима от статичното изображение. След това моделът се научава да обръща този процес, като взема шумовото изображение и го превръща обратно в ясно, стъпка по стъпка.

Можете да експериментирате с формулировки и детайли, за да насочите дифузионния модел към желания резултат.

Започнете с обща концепция, а след това въведете конкретни детайли в следващите подсказки.

Например, можете да започнете с „акварелна картина на пейзаж“, а след това да продължите с подсказки като „с заснежени планини на заден план“ и „извиваща се река, течаща през буйна долина в мрачна мъглива среда“.

Обратна връзка и итерации

Не се задоволявайте с първия резултат. Усъвършенствайте подсказките си въз основа на генерираните изображения, като насочвате модела по-близо до вашата визия. Midjourney позволява вариации на подсказките ви, така че експериментирайте и се забавлявайте.

По време на процеса на генериране използвайте бутоните на Midjourney, за да посочите кои варианти харесвате и кои не. Това насочва модела към желания от вас резултат.

Midjourney дава възможност на дизайнерите да изследват безброй творчески пътища, бързо да генерират дизайнерски итерации и да преодоляват творческите препятствия.

Многофункционалността и функционалността на Midjourney са наистина забележителни. Независимо дали сте опитен дизайнер или начинаещ, Midjourney предлага уникална платформа, на която да разгърнете своята креативност и да реализирате визуалните си идеи.

Овладейте изкуството на подсказките

Овладявайки изкуството на създаването на подсказки, можете да стъпите в света на артистичното изследване и да превърнете вашите дизайнерски проекти от добри в страхотни.

Не забравяйте, експериментирането е ключово!

Не се страхувайте да експериментирате с различни примери за Midjourney, параметри и референтни изображения. С практика ще развиете свой собствен уникален стил на работа, който ще ви позволи да използвате AI като мощен инструмент за реализиране на вашите творчески визии.

