10 безплатни шаблона за настроение в PPT, Slides, Word и ClickUp

Отминаха дните, когато създаването на DIY табла за настроения означаваше да се трупат списания, да се изрязват изображения и да се залепват върху големи табла. Разбира се, това беше забавен, практичен подход, но да бъдем честни – много бързо ставаше изморително.

Днес дигиталните табла за настроения са новото модерно нещо. Те не само са забавни за използване, но и разполагат с изчистено и подредено дигитално платно, на което да събирате и представяте идеите си. ✨

А ако не искате да започвате от нулата, шаблонът за настроение ви дава предимство. Независимо дали обмисляте идеи за брандиране, проектирате нов софтуерен интерфейс или измисляте сюжет за следващата си поредица от съдържание, тези шаблони ще ви помогнат да реализирате творческите си идеи.

И за да ви помогнем да стартирате следващия си проект, събрахме 10 от най-добрите безплатни шаблони за настроение, които ще ви помогнат да оптимизирате творческия си процес. Нека да ги разгледаме.

Какво е настроение борд?

Шаблонът за настроение е предварително проектирано цифрово платно, което ви помага да организирате и представите вашите творчески идеи. Така че, вместо да започвате от нулата, вие започвате с структура, която ви показва къде и как да поставите изображения, цветове, шрифтове и други елементи от дизайна.

Тези шаблони имат няколко предимства:

Опростете създаването на настроение, особено ако сте начинаещ и започването от нулата ви се струва прекалено трудно.

Ускорете процеса на дизайн , тъй като основната структура за създаване на настроени табла вече е налице.

Осигурете съгласувана презентация на настроението с общи теми, емоции и разкази.

Какво прави един шаблон за настроение добър?

Един добър шаблон за дизайн на настроение не трябва да бъде само визуално привлекателен. Той трябва да бъде и напълно функционален. Нека разгледаме основните характеристики, които трябва да вземете под внимание, за да може избраният от вас шаблон да подсили вашия творчески поток и да повиши вашата продуктивност:

Ясно и организирано оформление за ефективно общуване на идеи и концептуални карти

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ за бързо добавяне на дизайнерски елементи (текстове, снимки и др.), промяна на размера им и преместване.

Персонализирани фонове, цветови схеми и шрифтове, които да съответстват на атмосферата на вашия проект.

Поддръжка на различни типове съдържание като изображения, видеоклипове, фигури и кликаеми връзки

Безпроблемна интеграция с източници на стокови изображения (за лесен достъп до висококачествени визуализации) и софтуер за управление на проекти (за надзор на изпълнението) 🛠️

Съвместими с различни устройства, така че можете да ги отваряте и редактирате навсякъде и по всяко време.

Инструменти за сътрудничество за екипи, които трябва да работят заедно върху шаблон

10 безплатни шаблона за настроение

Да изберете подходящия шаблон означава да намерите такъв, който пасва идеално на вашия проект. Имаме 10 най-добри предложения, които отговарят на различни нужди. Разгледайте тези безплатни шаблони и вижте кой от тях ви подхожда.

1. Шаблон за настроение на ClickUp

Съберете вдъхновение и идеи на едно цветно място

Работите ли по творчески проект, в който трябва да съчетавате детайли като потребителско изживяване, типография и цветови схеми? Ако е така, ще харесате шаблона за настроение на ClickUp.

Този шаблон ви позволява да подредите вдъхновенията си в следните категории: потребителски интерфейс, икони, илюстрации, уебсайт, типография и цветова палитра. И тъй като е създаден в ClickUp Whiteboards, можете лесно да го промените според вашите предпочитания.

Вие и вашият екип можете да сътрудничите визуално на едно и също платно, като използвате инструментите писалка, маркер и мисловна карта. Можете също да използвате текст, лепящи се бележки и свързващи елементи, за да добавите контекст към вашите дизайнерски идеи и да начертаете връзки между тях.

Всички тези функции са страхотни, но това не е най-доброто. Функциите за управление на проекти на ClickUp ви гарантират, че можете безпроблемно да преминете от обсъждане на идеи към тяхното изпълнение, като същевременно следите напредъка си. ⏳

Този шаблон е идеален за графични дизайнери, UI/UX професионалисти и продуктови екипи, които искат да оптимизират творческите си работни процеси, като същевременно поддържат всички заинтересовани страни на една и съща страница.

2. Шаблон за табло с визия на ClickUp

Шаблонът за табло за визия на ClickUp ви позволява да записвате, приоритизирате и проследявате идеи за продукти безпроблемно.

Ако някога сте се чувствали загубени при организирането на множество идеи при планирането на нови бизнес продукти или обновяването на съществуващи такива, шаблонът за табло за визия на ClickUp е тук, за да разсее мъглата.

Те са създадени, за да можете да съберете всичките си идеи за продукти на едно място и да прецените кои от тях си заслужават да бъдат реализирани и в какъв ред. Това означава, че за всяка идея за продукт ще можете да обмислите следното:

Продукт: Името на вашия продукт и какво прави той

Визия: Ефектът, който искате да постигнете с продукта

Целева група: За кого е предназначен продуктът

Нужди: Какъв проблем решава вашият продукт за целевата група

Бизнес цели: Как продуктът ще бъде от полза за вашия бизнес

А с гъвкавите изгледи на шаблона, организацията става лесна:

Научете как да използвате шаблона, като следвате инструкциите в раздела „Започнете оттук“.

Съхранявайте всички идеи за продукти в таблото за визия

Съберете идеи за продукти от екипа си с формуляра за визия на продукта.

Фокусирайте се върху най-важните идеи за продукти с изгледа „Приоритет“.

За кого е този шаблон? Продуктови екипи и предприемачи, които искат да оптимизират процеса на разработване на продукти чрез организирано генериране на идеи, ясна комуникация на целите на продукта и стратегическо изпълнение.

3. Шаблон за бяла дъска за визия на ClickUp

Намерете идеалното състояние за следващия си проект с този шаблон за бяла дъска за визия.

Въз основа на предишния шаблон, този шаблон за бяла дъска на ClickUp Vision пренася вашите съвместни сесии за мозъчна атака на следващото ниво с интерактивен шаблон за бяла дъска.

Тази функция на Whiteboard е насочена към творчески, практични и реални взаимодействия, така че вие и вашият екип да можете да оформите и усъвършенствате визията си за продукта. Дизайнерите могат лесно да я използват за вдъхновение за идеи за интериорен дизайн на магазини, проби на текстури, различни оформления, проба на колаж или дори за създаване на пространство за снимки на продукти.

Можете да подредите и организирате визуално идеите си за продукти, като използвате снимки, илюстрации и лепящи се бележки, създавайки пътна карта, която всеки може да разбере с един поглед. 🗺️

Искате да се уверите, че сесията за мозъчна атака ще бъде плодотворна? Използвайте ClickUp Docs, за да подготвите и споделите предварително целите на сесията. По този начин всеки член на екипа ще дойде подготвен, въоръжен с прозрения и идеи, което от своя страна ще повиши продуктивността на сесията.

4. Шаблон за сценарий на ClickUp

Създайте и визуализирайте структурата и потока на историята си с един поглед с шаблона за сценарий на ClickUp.

Независимо дали сте режисьор, писател или бизнес собственик, който иска да подобри клиентското си преживяване, шаблонът за сценарий на ClickUp е полезен инструмент за структуриране на вашите творчески работни процеси. Той предоставя специален платно, където можете да визуализирате идеите си и да ги разделите на ясни и отчетливи сцени или стъпки.

Креативността процъфтява благодарение на гъвкавостта, а този шаблон я осигурява. Можете да размествате сцените, за да прецизирате развитието на историята, и да ги дублирате в зависимост от дължината на историята. Независимо дали работите с кратък триетапен процес или сложен творчески процес, този шаблон за сценарий се адаптира към вашите нужди.

Ако работите по филми, кинематографични произведения и игри, използвайте полето за всяка сцена като хранилище за записване на подробности като действия, диалог и аудио ефекти, за да не се изгуби нито една подробност при превода.

От друга страна, ако сте собственик на бизнес или част от екип за обслужване на клиенти, можете да използвате кутиите, за да записвате ключови точки на контакт, взаимодействия и обратна връзка, за да анализирате пътя на клиентите си и да подобрите обслужването им. 🤩

5. Шаблон за обща структура на историята в ClickUp

Планирайте следващата си история по по-организиран начин с шаблона за структура на историята на ClickUp.

Това е за всички разказвачи. Ако сте фен на предишния шаблон за сценарий, тогава ще харесате още повече шаблона за сюжет на ClickUp.

Не е тайна, че разказването на истории е изкуство, но е и структурирана наука. Този шаблон дава на вашите истории необходимата структура, за да можете да вложите енергията си в разказа, който само вие можете да разкажете.

Можете да ги използвате, за да създадете обща структура на главите, да ги разделите на сцени, да организирате сюжета, да изградите героите и да управлявате локациите.

Освен тези организационни функции, шаблонът за обща структура на историята служи и като личен партньор за отчетност. Използвайте го, за да зададете крайни срокове за завършване на различни сцени в историята си и да проследявате напредъка си със статуси като „Завърши“, „В процес“ и „Завършено“.

Този шаблон е тук, за да ви помогне не само да сте организирани, но и да завършите проектите си навреме. В края на краищата, времето е пари. 💸

6. Шаблон за картографиране на потребителски истории в ClickUp

Шаблон за картографиране на потребителски истории в ClickUp

Имате ли затруднения да разберете какво наистина се нуждаят вашите потребители, когато планирате даден продукт? Или ви е трудно да поддържате екипа си фокусиран върху целите и приоритетите на продукта?

Картографирането на потребителски истории е доказан метод за визуализиране и организиране на задачите според нуждите на потребителите при разработването на даден продукт. Без ясна структура обаче то може да се превърне в хаотично и претоварващо занимание.

Точно тук се оказва полезен шаблона за картиране на потребителски истории на ClickUp. Той е създаден, за да опрости този процес за вас и вашия екип, като ви позволява да се фокусирате върху един продукт или функция в даден момент.

Те ви помагат да се потопите дълбоко в потребителските взаимодействия, като картографирате потребителски профили, потребителски дейности, стъпки на потребителите за изпълнение на дейностите и подробностите, от които потребителите се нуждаят, за да завършат всяка стъпка. Това улеснява идентифицирането на области, които се нуждаят от подобрение, така че екипът ви да може да насочи усилията си стратегически.

Ако сте част от продуктов екип, чийто приоритет е да поставя нуждите на потребителите на първо място, да разкрива техните пътувания и да разбира какво се нуждае от подобрение, тогава този шаблон е за вас.

7. Шаблон за дизайн борд на ClickUp

Планирайте и изпълнете вашите дизайнерски проекти с шаблона за дизайн борд на ClickUp.

Шаблонът за дизайн табло на ClickUp е създаден за екипи и агенции, които искат да оптимизират своите дизайнерски процеси от планирането до пускането на пазара. 📅

Те включват някои от общите задачи за типични дизайнерски проекти, като определяне на целите на проекта и ключовите показатели за ефективност, проучване на дизайна, мозъчна атака и пускане на продукти на пазара.

Можете да възложите всяка задача в процеса на дизайн на член от екипа, да зададете нейния приоритет и да добавите краен срок. Освен това можете да организирате и проследявате задачите според:

Етапи на дизайна: Брифинг, брандиране, дизайн, маркетинг, ден на пускане и обратна връзка

Статус на одобрение: В очакване, одобрено и в процес на преразглеждане

Тип ревизия: Няма, малка ревизия и голяма ревизия

Отличителната черта на този шаблон е гъвкавостта на изгледите, които отговарят на различни стилове на работа и предпочитания за визуализация:

Обобщение на проекта: Списък с всички дизайнерски задачи

Процес на дизайн : Изглед на таблото с задачи, групирани по етапи на дизайна

По приоритет: Визуализирайте задачите по нива на приоритет , като спешните и високоприоритетните са най-отгоре.

По статус: Изглед на табло за актуализиране на статуса на задачите и визуализиране на напредъка

Ревизии: Списък със задачи, които трябва да бъдат ревизирани

График на дизайна: Визуално представяне на продължителността на задачите и крайните срокове

Ако искате да поддържате проектите си – графичен дизайн, уеб дизайн, дизайн на приложения и др. – организирани и в правилната посока, тази табло за дизайнерски идеи е точно това, от което се нуждаете, за да го постигнете.

8. Вдъхновяващ шаблон за настроение от Template.net

чрез Template. net

Ако търсите инструмент за създаване на настроение, който да ви мотивира да постигнете личните и професионалните си цели, то това може да е точно това, от което се нуждаете. Той е изключително гъвкав, така че можете да добавяте цитати, фотоколажи или емотикони, които ви правят щастливи и ви вдъхновяват.

Това табло за вдъхновение може да бъде изтеглено в различни формати, като Microsoft Word, Google Docs и Adobe Illustrator.

Можете също да го редактирате директно на уебсайта Template.net, който разполага с обширна библиотека от стокови снимки, илюстрации, стикери и рамки. А ако искате да го направите още по-личен, можете да качите свои собствени изображения.

9. Шаблон за презентация на настроение от Beautiful. ai

чрез Beautiful. ai

Ако сте интериорен дизайнер, моден стилист или фотограф, който иска да организира и представи идеите си на екипа или клиентите си, шаблонът за презентация на настроение на Beautiful. ai е идеалният инструмент за тази задача.

Това табло за настроения за интериорен дизайн се отличава с простата и ясна организация. То е разделено на ключови секции, които помагат да комуникирате визията на проекта си:

Контекст: Определете проекта, целевата му аудитория и вашия клиент. Това осигурява контекст и гарантира, че всички ще имат по-ясна представа за цялостната картина.

Цветове: Покажете избраната от вас цветова палитра, за да зададете настроението и стила на проекта.

Фотография: Включете снимки, които съответстват на визията на проекта, независимо дали са от клиента или от вашите проучвания.

Можете лесно да персонализирате този шаблон в Beautiful.ai за други случаи на употреба, като модни настроени табла и сватбени настроени табла. Когато сте готови да споделите, експортирайте го във формати като PowerPoint, JPG и PDF.

10. Шаблон за настроение на марката в PowerPoint от 24Slides

чрез 24Slides

Когато започвате проект за ребрандиране, е важно да имате ясна визуална насока. Този шаблон ви помага да постигнете точно това. Можете да добавите визуални елементи като цветови палитри, снимки и уникални илюстрации, за да покажете на екипа си как ще изглежда новата ви марка.

За да стимулирате творческия си потенциал, шаблонът ви предлага примери като „Винтидж живот“, „Киното“, „Дъгата“ и „Океанът“, които да вдъхновят ребрандирането ви.

Ако вече сте запознати с използването на Microsoft PowerPoint, ще ви е много лесно да персонализирате този шаблон според вашите нужди.

Най-добри практики за настроение борд

Създаването на ефективно настроение изисква повече от просто събиране и организиране на визуални елементи. То включва внимателно подбиране и стратегическо проектиране. За да ви помогнем да създадете забележителни настроения, ето някои най-добри практики, които да имате предвид:

1. Започнете с ясна концепция: Преди да започнете, имайте ясно разбиране за това, което се опитвате да комуникирате с вашата табло за настроения. Това може да бъде визията на проекта, личността на марката, естетиката на дизайна или сюжетната линия.

2. Определете елементите, които ще оформят вашата настроена табло: Идентифицирайте основните елементи, които ще оформят вашата настроена табло. Те могат да бъдат изображения, цветови палитри, типография, текстури, модели или дори текстови бележки. Тези елементи трябва да предават настроението, атмосферата и стила, които се опитвате да проектирате.

3. Изберете логична структура: Организирайте таблото си за настроения по начин, който има смисъл за зрителя и съответства на вашите цели. Можете да групирате елементите по цвят, материал, тема или друга категория. Ключът е да се уверите, че таблото ви за настроения е логично структурирано и лесно за разбиране.

4. Дайте приоритет на изображенията с високо качество: Изображенията с висока резолюция и първокласно качество правят вашата настроена табло да изглежда по-професионална и впечатляваща. Изображенията с ниско качество или пикселизирани могат да отвлекат вниманието от вашата визия.

5. Направете го кохерентен: Въпреки че вашият мудборд може да съдържа разнообразни елементи, трябва да има обединяваща тема или естетика, която да свързва всичко заедно. Това помага за създаването на кохерентен визуален разказ и прави вашия мудборд по-ефективен.

6. Оставете място за гъвкавост: Едно от най-големите предимства на таблата за настроения е способността им да се развиват. С развитието на вашите идеи или проекти може да се наложи да коригирате таблата си за настроения. Затова се уверете, че таблата ви е гъвкава и може да се адаптира към промени.

7. Използвайте шаблон за настроение: Ако не сте сигурни откъде да започнете, използването на шаблон за настроение може да улесни значително процеса. Той ви предоставя структурирана отправна точка и може да ви спести време.

8. Сътрудничество: Ако проектът включва екип, не забравяйте да потърсите мнението на всички членове. Това гарантира разнообразни гледни точки и идеи и може да повиши общата ефективност на вашата настроена дъска.

9. Поддържайте фокуса: Уверете се, че вашата настроена табло не е прекалено претрупана. Макар да искате да покажете разнообразни елементи и идеи, избягвайте да добавяте прекалено много, за да не стане прекалено натоварена и да отвлече вниманието от основната концепция.

Не забравяйте, че добре изработеното настроение не само вдъхновява и информира, но и предоставя визуална насока и цел, които помагат за успеха на всеки творчески проект.

Осъществете визията си с табла за настроения

Мудбордовете са полезни за организиране и визуализиране на вашите идеи, мисли и планове. Изборът на подходящия макет за вашия проект стимулира креативността и продуктивността на вашия екип.

Искате да повишите производителността си и да реализирате собствената си визия за табло за настроения? Шаблоните за табло за настроения на ClickUp, които се интегрират безпроблемно с функциите за управление на проекти, са създадени точно за това. 🦾

Освен таблата за настроения, обширната (и безплатна) библиотека с шаблони на ClickUp обхваща широка гама от бизнес процеси, така че можете да оптимизирате всички аспекти на работните си потоци.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да започнете!