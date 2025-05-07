Топ 11 алтернативи и конкуренти на Leonardo AI през 2025 г.

Преди няколко месеца се озовах в творческа криза.

Използвах Leonardo AI за някои от моите артистични проекти и макар че в началото беше страхотно, почувствах нужда да потърся нещо по-ново.

Затова си взех почивка, си налях кафе и реших да прекарам уикенда в тестване на други AI инструменти.

Някои инструменти имаха функции, за които дори не знаех, че ми трябват, а други предлагаха ниво на персонализация, което надминаваше Leonardo AI. Усещах се, сякаш бях открил един съвсем нов свят от възможности.

Ако някога сте били любопитни да видите какво друго има на пазара, не сте сами. Съставих списък с най-добрите алтернативи на Leonardo AI, които може би са промяната, от която се нуждаете. 🗃️

Какво да търсите в алтернативите на Leonardo AI?

Има много AI генератори на изкуство, които можете да използвате като алтернатива на Leonardo AI. Въпреки това, има определени функции, които всеки инструмент трябва да притежава.

Ето някои от нещата, които трябва да търсите в алтернативите на Leonardo AI:

Качество и точност на изображенията: Уверете се, че алтернативата осигурява висококачествени резултати, които отговарят на вашите нужди по отношение на стил, детайлност и креативност.

Опции за персонализиране: Потърсете гъвкавост при настройването на параметрите или генерирането на по-персонализирани изображения въз основа на конкретни входни данни или стилове.

Скорост на генериране: Обърнете внимание колко бързо алтернативата дава резултати, особено ако работите по проекти, при които времето е от съществено значение.

Леснота на използване: Дайте предимство на интуитивните платформи с лесен за използване интерфейс, който улеснява навигацията и генерирането на изображения.

Прехвърляне на стил: Потърсете инструменти, които ви дават възможност да приложите аспекти от съществуващи произведения на изкуството и стилове към вашите творения.

Общност и поддръжка: Силната потребителска общност или достъпната поддръжка на клиенти могат да ви помогнат да отстраните проблеми и да научите най-добрите практики.

11 най-добри алтернативи на Leonardo AI и конкуренти през 2025 г.

Ако сте готови да проучите нови опции извън Leonardo AI, аз съм тук, за да ви помогна. 🤝

Тези 11 най-добри инструмента имат вълнуващи функции, от интуитивни интерфейси до усъвършенствани AI възможности.

Ще обясня защо съм ги избрал.

Генерирайте изображения с ClickUp Преобразувайте текст в изображения директно от Whiteboards с ClickUp Brain

Независимо дали планирате проект, създавате wireframes или визуализирате маркетингови стратегии, ClickUp позволява на екипите да превърнат абстрактните идеи в ясни визуализации. Това е идеален инструмент за подобряване на комуникацията, насърчаване на креативността и оптимизиране на работните процеси – всичко това в рамките на една единствена платформа за сътрудничество.

Използвайте Whiteboard на ClickUp заедно с ClickUp Brain, за да генерирате изображения, създадени с помощта на AI, директно в работната си среда в ClickUp. Чрез въвеждане на текстови команди потребителите могат да превърнат идеите си в реалност – идеално за мозъчна атака, планиране на проекти и творческо сътрудничество. Тази функция предлага безпроблемен начин за превръщане на концепции във визуални елементи, без да напускате платформата.

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от сесията за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е приложението за работа, което ви позволява да генерирате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

Най-добрите функции на ClickUp:

Преобразувайте текста си за секунди, за да звучи по-професионално, директно или ангажиращо.

Създавайте бързо висококачествено съдържание с помощта на AI-базирани подсказки.

Маркирайте всеки текст и оставете AI лентата с инструменти да го подобри.

Генерирайте незабавно обобщения и задачи за действие, за да оптимизирате административните задачи.

Превеждайте езици и проверявайте правописа и граматиката директно в ClickUp.

Реализирайте идеите си за минути с цифрови бели дъски за сътрудничество в реално време или асинхронно.

Визуално мозъчно буряне: Превърнете идеите в изображения за по-ясна комуникация

Интегрирано сътрудничество: създавайте и споделяйте визуални елементи директно на бели дъски

Безпроблемен работен процес: запазвайте, експортирайте или свързвайте изображения, генерирани от AI, с задачи

💫 Знаете ли, че над 143 000 клиенти са революционизирали работата си с ClickUp Brain? Той повишава производителността с 30% и намалява разходите с 75%!

Ограничения на ClickUp

ClickUp има крива на обучение, новите потребители може да имат затруднения при навигирането в многобройните функции на ClickUp.

Белите дъски с AI генериране на изображения не могат да се използват в мобилното приложение (все още!).

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Midjourney

Midjourney е водещ инструмент, базиран на изкуствен интелект, предназначен за генериране на изображения от текстови команди. Работейки предимно чрез Discord, той позволява на потребителите да създават различни артистични стилове, включително реалистични, сюрреалистични и абстрактни.

Аз го използвам за графичен дизайн, комбинирайки го с шаблони за графичен дизайн, за да създавам атрактивни лога, плакати и други маркетингови материали с помощта на неговите инструменти за редактиране.

Най-добрите функции на Midjourney

Създавайте и редактирайте уникални, персонализирани изображения с помощта на прости команди в Midjourney.

Контролирайте атрибутите на изображенията, като размер, резолюция и съотношение на страните, за персонализиране.

Изрисувайте изображенията и ги разширете отвъд оригиналните граници, подобно на инструмента Generative Fill на Adobe.

Създавайте висококачествени изображения с резолюция до 1792 x 1024 пиксела.

Ограничения на Midjourney

Генерирането на човешки образи може да доведе до появата на допълнителни ръце или лица.

Няма безплатна пробна версия

Може да са необходими няколко команди, за да получите точни изображения.

Цени на Midjourney

Основен план: 10 $/месец на потребител

Стандартен план: 30 $/месец на потребител

Професионален план: 60 $/месец на потребител

Мега план: 120 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Опростено

Simplified AI предлага различни възможности за създаване на изкуство, което го прави конкурентна алтернатива на Leonardo AI. Интуитивният му интерфейс поддържа потребители с различни нива на артистичен опит, насърчавайки креативността.

Харесват ми интерактивните функции на Simplified. Можете да настройвате подсказките си и да виждате незабавен преглед на творбата си, което подобрява творческия процес и позволява бързи итерации.

Simplified предлага и други инструменти, като AI Presentation Maker, Ads Generator, Thumbnail Maker и други, за да отговори на различни нужди.

Опростени най-добри функции

Въведете всякаква дума или фраза, за да генерирате съответните изображения и разнообразни артистични резултати, вариращи от пейзажи до абстрактни дизайни. Можете да го използвате и като безплатен AI генератор на аниме.

Създавайте изображения за различни цели, включително маркетингови материали, публикации в социалните медии и лични проекти.

Приложете специфични артистични стилове чрез функцията за прехвърляне на стил на Simplified.

Опростени ограничения

Недостатъчни пробни кредити, за да проучите възможностите на инструмента

Ограничени възможности за персонализиране и анимация за напреднали потребители

Опростено ценообразуване

Безплатно завинаги

Simplified One: 24 $/месец на потребител

Опростено предприятие: Персонализирани цени

Опростени оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

4. Canva

AI генераторът на изображения на Canva се отличава от Leonardo AI с фокуса си върху простотата и интеграцията. Макар и двата да предлагат AI-базирано генериране на изображения, Canva има предвид по-широка аудитория, като предоставя лесен за употреба интерфейс, който се интегрира безпроблемно с неговия всеобхватен дизайн пакет. Освен това, той е един от най-добрите онлайн инструменти за редактиране на снимки.

Това е чудесна опция за създаване на всички видове визуално съдържание, от публикации в социалните медии до презентации и маркетингови материали.

Най-добрите функции на Canva

Създавайте персонализирани графики, стикери, икони и илюстрации с Magic Media, което опростява процеса на дизайн за потребителите.

Тествайте различни стилове за вашите изображения, като акварел, филм, неон, цветни моливи и ретро вълна.

Получавайте предложения, базирани на изкуствен интелект, за вашите AI изкуства, въз основа на зададени предпочитания и минали проекти, за опростен процес на проектиране.

Работете с екипа си в реално време по различни AI арт проекти.

Ограничения на Canva

Обслужването на клиенти понякога отговаря бавно.

Ограничени възможности за офлайн редактиране

Неотдавнашни увеличения на цените за някои абонаментни планове

Цени на Canva

Безплатно завинаги

Canva Pro: 15 $/месец/на потребител

Canva Teams: 10 $/месец/на потребител

Canva Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

5. Pareto

Четвърти в списъка ми, Pareto (Tess AI) е авангардна платформа, която предлага функции за преобразуване на текст в изображение. Тя разполага с изключителни възможности за създаване на изображения с изкуствен интелект.

Поддържа различни творчески приложения като интериорен дизайн, създаване на лого и преобразуване на скици в изображения. Освен това можете да генерирате до пет изображения едновременно, което повишава производителността.

Той разполага и с функции за интеграция на множество модели, включващи над 200 усъвършенствани AI модели за изкуство, сред които Leonardo AI, Midjourney и Stable Diffusion. Това позволява на потребителите да създават изкуство, изображения и съдържание в различни стилове и формати.

Най-добрите функции на Pareto

Създавайте бързо висококачествени изображения с лесния за използване интерфейс на Pareto, проектиран за всички нива на умения.

Въведете художествени подсказки и изберете предпочитания от вас AI модел, вместо инструментът да избере един за вас.

Експортирайте генерираните произведения на изкуството в различни формати с гъвкави опции за изход.

Ограничения на Парето

Изисква точни и подробни инструкции, което може да отнеме много време.

Ефективността на платформата зависи от експертния опит на оценителите.

Ценообразуване по Парето

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Pareto

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Adobe Firefly

Adobe Firefly е генеративен AI инструмент, който подобрява творческите работни процеси, което го прави чудесна алтернатива на Leonardo AI. Интуитивните му функции позволяват на потребителите да създават висококачествени визуализации, което го прави чудесна алтернатива на Leonardo AI. Ако вече разполагате с интегрирана Adobe екосистема, това е удобна опция.

Той използва модели за машинно обучение (ML) и големи масиви от данни, за да се учи от хиляди изображения и да създава нови въз основа на текстови подсказки.

Най-добрите функции на Adobe Firefly

Създавайте AI изкуство от текстови описания, за да произвеждате реалистично и абстрактно изкуство.

Модифицирайте изображения с „Generative Fill“, за да добавите или замените елементи само с няколко думи.

Експериментирайте с цветови схеми във векторни графики с „Vector Recoloring“

Работете безпроблемно на различни платформи като Photoshop и Illustrator с интеграцията на Firefly с Adobe, като гарантирате непрекъснатост на вашите проекти.

Ограничения на Adobe Firefly

Понякога не следва точно дадените указания

Изисква постоянна интернет връзка, тъй като е базирана на облак, което ограничава редактирането офлайн.

Все още е в бета фаза, което може да доведе до потенциални грешки.

Цени на Adobe Firefly

4,99 $/месец/на потребител

Оценки и рецензии за Adobe Firefly

G2: 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. DALL. E 2

DALL. E 2 е AI модел, който създава реалистични изображения въз основа на текстови описания. Той представлява значително развитие в сравнение с предшественика си, DALL. E 1. Използва дифузионния модел, за да генерира висококачествени и по-фотореалистични изображения.

А най-хубавото? ChatGPT интегрира DALL-E, което ви позволява да генерирате персонализирани изображения по заявка. Аз използвам DALL. E 2 специално за създаване на сюрреалистични изображения за различни проекти.

2 най-добри характеристики на DALL. E

Постигнете скорост и ефективност с изображения, генерирани за по-малко от минута.

Персонализирайте артистични стилове като пиксел арт или маслена живопис.

Редактирайте части от изображението за прецизни настройки

Обединете няколко елемента в едно изображение, за да създадете персонализирани AI модели, сложни сцени или илюстрации.

Ограничения на DALL. E 2

Генерираните изображения нямат дълбочина и изглеждат твърде абстрактни.

По-дълго време на изчакване за сложни изображения

Няма налично ръководство за потребителя

Цени на DALL. E 2

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за DALL. E 2

G2: 3,8/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. NightCafe

NightCafe е многофункционално приложение за генериране на изкуство с изкуствен интелект, което ви позволява да създавате, споделяте и обсъждате уникални произведения на изкуството. То разполага с усъвършенствани алгоритми като Stable Diffusion, DALL. E 2, Neutral Style Transfer и CLIP-guided diffusion. Можете да изберете този, който най-добре отговаря на вашата артистична визия, и да създавате изображения с високо качество.

Най-хубавото е, че можете да отпечатате творенията си като физически произведения на изкуството. Приложението разполага и с чудесни функции за сътрудничество, като чат стая и ежедневни AI Art Challenges.

Най-добрите функции на NightCafe

Персонализирайте творбите си, като изберете конкретни художествени стилове или теми, което ви позволява да изразите индивидуалността си.

Настройте параметри като сила на стила, съотношение на страните и други, за да постигнете перфектен баланс в творбите си.

Споделете своите творения и получите обратна връзка от общността на NightCafe.

Качете вашите снимки и ги превърнете в артистични интерпретации, съчетавайки лични спомени с творчески талант.

Ограничения на NightCafe

Нискокачествени изображения поради компресиране

Цензурата може да стане екстремна

Цени на NightCafe

AI Beginner: 5,99 $/месец

AI Hobbyist: 9,99 $/месец

AI Enthusiast: 19,99 $/месец

AI Artist: 49,99 $/месец

Оценки и рецензии за NightCafe

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

9. Jasper Art

Jasper Art ви позволява да създавате оригинални изображения и произведения на изкуството без авторски права, като използвате текстови подсказки. Той комбинира концепции, атрибути и стилове, за да постигне желаните резултати.

Технологията, базирана на изкуствен интелект, е част от по-широкия пакет Jasper, известен предимно със своите възможности за генериране на съдържание.

Можете да създавате колкото искате впечатляващи изображения, генерирани от AI, без ограничения в броя на поколенията. Приложението подобрява резолюцията на изображенията, без да компрометира качеството; трябва само да ги качите, за да ги увеличите.

Най-добрите функции на Jasper Art

Създавайте изображения с висока разделителна способност и ги изтегляйте в различни размери, включително 512×512, 1024×1024 и 2048×2048 пиксела.

Използвайте „Freeform Mode“ за подробни подсказки и „Templates“ за конкретни художествени стилове, за да получите достъп до гъвкави опции за въвеждане на данни.

Изберете от различни артистични стилове като абстрактен, аниме, дигитален и сюрреализъм.

Модифицирайте елементи като стил, медиум (акварел и маслени бои) и ключови думи (черно-бяло или фотореалистично) според вашата визия.

Ограничения на Jasper Art

Резултатите могат да станат общи и да липсват нюанси.

Често се сблъсква с комплексни задачи

Непостоянно обслужване и поддръжка на клиенти

Цени на Jasper Art

Създател: 39 $/месец на потребител

Про: 59 $/месец на потребител

Бизнес: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jasper Art

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 отзива)

10. Stable Diffusion

Stable Diffusion създава фотореалистични изображения от текстови подсказки. То се базира на модел за дълбоко обучение, наречен дифузионен модел, който изучава връзката между изображенията и текста, който ги описва.

Смятам, че тази платформа е чудесен избор поради достъпността, цената и възможностите за персонализиране.

Най-добрите функции на Stable Diffusion

Създава подробни и разнообразни изображения, които предлагат голяма детайлност, цвят, точност и фотореализъм.

Насладете се на бързо генериране на изображения с GPU-базирана технология, идеална, ако се нуждаете от бързи резултати.

Възползвайте се от либерална лицензия, която позволява както лично, така и търговско използване на генерираните изображения.

Ограничения на Stable Diffusion

Забавяния по време на пиковите часове на използване

За оптимална работа е необходима стабилна интернет връзка.

Цени на Stable Diffusion

Безплатно завинаги

Pro: 10 $/месец

Максимум: 20 $/месец

Оценки и рецензии за Stable Diffusion

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

11. Designs. ai

Designs. ai подобрява процеса на проектиране, като ви позволява лесно да създавате персонализирани изображения, графики, лога и видеоклипове. Също така ви позволява да създавате AI аватари.

Можете да разгледате милиони изображения и шаблони, за да създадете графики, които отговарят на вашата визия. Освен това, разглеждането на обширната им галерия може да вдъхнови вашите проектни нужди.

Най-добрите функции на Designs.ai

Използвайте интуитивния и лесен за употреба интерфейс на Designs.ai, за да създавате визуално привлекателно съдържание.

Експериментирайте с различни стилове и концепции за вашата артистична визия.

Експортирайте вашите дизайни в различни формати, като PNG, PDF и JPG.

Използвайте „Brand kit“, за да поддържате последователността на марката, като съхранявате цветовите си палитри и шрифтове.

Ограничения на Designs.ai

За някои дизайни са необходими ръчни настройки.

Счита се за по-скъпо за начинаещи

Техническата поддръжка за напреднали потребители е бавна.

Цени на Designs.ai

Базов план: 29 $/месец

Pro: 69 $/месец

Enterprise: 199 $/месец

Designs. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Създавайте AI изображения с ClickUp

Докато разглеждате алтернативите на Leonardo AI, не забравяйте, че вашите дизайнерски проекти не съществуват в изолация. Независимо дали стартирате маркетингова кампания, управлявате пускането на продукт на пазара или сътрудничите между екипи, дизайнът е само една част от уравнението.

Ето защо инструмент като ClickUp може да издигне работния ви процес на ново ниво.

С функции като ClickUp Brain за записване и организиране на идеите ви, шаблони за бързо създаване на съдържание и Docs за съвместно писане, ClickUp предлага много повече от управление на проекти.

Той преодолява различията между творческия дизайн и изпълнението на задачите, като гарантира, че вашите процеси остават организирани, ефективни и съобразени с вашите цели на всеки етап. 🎯

