10-те най-добри творчески приложения през 2025 г. (безплатни и платени)

Чувствате ли се понякога, че идеите ви са се изчерпали, точно когато имате най-голяма нужда от тях? Например, точно преди важна презентация или краен срок за проект.

Не сте сами.

Повечето от нас получават най-добрите идеи в най-неочаквани моменти – под душа, на път от работа или по време на разговор с приятел или колега. Често записваме тези идеи на случаен принцип, като съобщение или бележка към себе си, лепкава бележка, или очакваме да си ги спомним по-късно.

Когато обаче се нуждаете от идея, намирането й ви се струва като преместване на планина. Тук на помощ идват творческите приложения, които предлагат решения за генериране на идеи, проследяване на всички тях и извикването им точно когато са необходими.

Какво е творческо приложение?

Креативните приложения са софтуерни решения, които ви помагат да мислите, съхранявате и извличате идеите си по методичен начин. Можете да се възползвате от тези идеи, когато се сблъскате с творчески изчерпване или се нуждаете от идеи или вдъхновение за даден проект.

Творческият процес не е лесен. Имате нужда от всякаква помощ, която можете да получите.

Сценарий 1: Сблъсквате се със синдрома на празната страница или писателския блок – липсва ви вдъхновение и просто не можете да дадете свобода на творческите си способности.

Възможно решение: Отговаряйте на подсказки или използвайте шаблон, който е най-подходящ за това, върху което работите. Това ви дава бърз успех и възможност да стартирате творческите си процеси.

В статията ще видите как различни приложения имат различни подходи към подсказките (включително тесте карти!).

Сценарий 2: На 50% сте завършили проекта си, но сте се натъкнали на препятствие и не можете да решите проблем, който спира напредъка на проекта. Това е предизвикателство както за креативността, така и за изпълнението.

Ще ви бъдат полезни примери за подобни проекти и как са били реализирани, за да ви вдъхновят.

Възможно решение: Известният Swipe файл.

Традиционно свайп файлът е колекция от успешни рекламни и търговски писма. Копирайтърите и креативните директори имаха свайп файл с любимите си реклами, към който можеха да се връщат, когато имаха нужда от вдъхновение.

Днес приложенията са многобройни и обхващат различни дисциплини:

Един писател може да има колекция от бележки от книгите на любимите си автори.

Един маркетинг специалист по имейл може да има колекция от любимите си имейли

Блогърът може да запази най-добрите заглавия

Дизайнерите могат да запазват картинки или снимки, за да ги използват и цитират по всяко време.

Софтуерен инженер може да има кодови блокове от други инженери, които уважава.

Какво да търсите в творческите приложения?

Намирането на подходящото приложение за вашите нужди ще ви гарантира необходимата творческа подкрепа и никога няма да ви липсва вдъхновение. Ето няколко неща, които да търсите в подходящото творческо приложение.

✅ Лесни за използване

Креативното приложение трябва да е лесно за хора от всички възрасти и с различен опит. Потърсете приложение с прост потребителски интерфейс, което ще ви помогне да започнете бързо.

✅ Гъвкави и персонализирани

Креативното приложение трябва да е достатъчно гъвкаво, за да се адаптира към вашия стил на работа. Например, независимо дали сте индивидуален потребител или малък екип, креативното приложение трябва да се адаптира безпроблемно към вашия текущ работен процес и набор от инструменти.

✅ Съвместна работа

Ако работите в екип, приложението трябва да ви позволява да си сътрудничите в рамките на платформата, така че всички да са на една и съща страница. Вграденото сътрудничество в реално време елиминира необходимостта да следите имейли или платформи за съобщения, което често води до загуба на идеи.

✅ Проследяване на напредъка в реално време

Не позволявайте на една идея да отнеме цялото ви време. Потърсете творческо приложение с инструмент за проследяване на проекти в реално време, което да ви помогне да спазвате сроковете си. Това е особено важно, ако работите по няколко проекта едновременно.

10-те най-добри приложения за творчество

След като изпробвахме няколко творчески приложения, избрахме десет от най-добрите.

1. ClickUp

Превърнете идеите си в изпълними задачи на бялата дъска на ClickUp.

ClickUp е едно от най-добрите приложения за творчество с функции, които помагат на отделни лица и творчески екипи да мислят, да обменят идеи и да оптимизират своите идеи.

Макар че една идея може да бъде в основата на вашето мислене, тя трябва да се превърне в нещо значимо.

Тук ClickUp е отличен. Можете да превърнете идеята си в проект, да я разделите на по-малки задачи, да проследявате напредъка и да си сътрудничите с членовете на екипа, за да не остане идеята ви само идея.

Една от функциите, която ще ви хареса, е ClickUp Whiteboard. Тя предоставя идеалното платно за визуално обсъждане на идеи и превръщането им в задачи, които могат да бъдат възложени. Тя е чудесна и за създаване на табла за настроения.

Clickup ви помага да установите връзка между множество идеи и да създадете персонализиран работен процес на таблото, за да започнете да работите по тях. ClickUp Mind Maps е една от най-мощните функции за свързване на идеите!

Начертайте връзки и свържете обекти, за да създадете пътни карти или работни процеси от вашите идеи заедно с екипа си в ClickUp Whiteboards.

Можете да изтеглите ClickUp на всяко устройство или платформа. Приложението предлага версия за настолни компютри за MacOS и Windows, мобилно приложение за iPhone и Android, разширение за Chrome и добавка за електронна поща.

Най-добрите функции на ClickUp

Мисловно картографиране: Избройте и визуализирайте идеи или задачи по време на сесии за мозъчна атака.

Сътрудничество в екип в реално време: Сътрудничество с членовете на екипа чрез чат и коментари

ClickUp AI: Създавайте дизайнерски брифинги, потребителски пътеки, творчески брифинги и други с помощта на изкуствен интелект, за да спестите време и усилия.

Управление на проекти: Добавяйте графици, разпределяйте задачи, позволявайте на заинтересованите страни да подават заявки за промени, визуализирайте графици и проследявайте напредъка на творческите проекти на един табло, за да идентифицирате препятствията.

Ограничения на ClickUp

Мобилната версия на ClickUp все още не предлага всички функции на версията за настолни компютри.

Интеграцията със Slack се нуждае от подобрение

Цени на ClickUp

ClickUp предлага пет ценови плана, подходящи за всеки творчески екип:

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Налично във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Brainsparker

чрез Brainsparker

Brainsparker е творческо приложение, което използва усъвършенствани техники за коучинг и принципи от неврологията. Приложението вдъхновява творчеството чрез карти, курсове и усъвършенствано обучение, което го прави подходящо за всички възрастови групи.

Приложението предлага интерактивен интерфейс, който ви позволява да дадете старт на творческия си процес, като избирате карти, които ви дават подсказки. Можете да използвате тези подсказки, за да размишлявате върху творческите си пътувания, да развивате нови идеи и да преодолявате блокажи.

Brainsparker предлага множество безплатни и премиум пакети с вдъхновяващи цитати, изображения и мисли.

Най-добрите функции на Brainsparker

Картови тестета: Над 25 картови тестета, които ще стимулират творчеството ви, като въпроси за коучинг, ключови думи, цитати, изявления за действие и изображения.

Микрокурсове: Техники за творческо мислене и Техники за творческо мислене и мозъчна атака , които ще ви помогнат да упражните творческите си способности.

Ежедневни известия за вдъхновение и джаджа за началния екран: Получавайте ежедневно вдъхновение чрез автоматични известия, базирани на избраните от вас карти.

Ограничения на Brainsparker

Намирането на тесте карти за конкретни творчески проекти може да бъде трудно

Няма налични приложения за настолни компютри или Android

Цени на Brainsparker

Безплатни завинаги с ограничен брой карти

Премиум план – VIP Pass: 9,6 $/месец

Оценки и рецензии за Brainsparker

App Store: 4. 6/5 (151 отзива)

3. MindMeister

Чрез MindMeister

MindMeister е софтуер за творческо мислене. Той ви помага да създадете връзки между вашите идеи и концепции, като създавате персонализирани диаграми.

Сблъсквате се с творчески блок? Mind Map ви позволява да визуализирате идеята си и следващите стъпки, необходими за нейното реализиране.

Вграденият редактор е подходящ за творчески личности и екипи и може да ви помогне да оптимизирате сесиите за мозъчна атака, дневния ред на срещите, бележките и планирането на проекти.

Най-добрите функции на MindMeister

Смесени оформления на карти: Записвайте творческите си идеи в три оформления на карти – изглед на мисловна карта, организационна диаграма или списък, които можете да използвате на един платно.

Шаблони: Разгледайте предварително дефинирани шаблони за мисловни карти и ги персонализирайте, за да отговарят на вашите творчески задачи.

Връзки: Създавайте и показвайте връзки между две теми от мисловна карта и маркирайте началните или крайните точки с персонализирани линии за връзка.

Разширяеми бележки: Добавете повече контекст към картографираните теми и прикачени файлове като документи, връзки и др.

Ограничения на MindMeister

Безплатното приложение ви ограничава до три мисловни карти

Цени на MindMeister

Безплатен базов план

Лично : 3,5 $/месец

Pro : 5,5 $/месец

Бизнес: 8,5 $/месец

Оценки и рецензии за MindMeister

G2: 4. 3/5 (31 отзива)

Capterra: 4,6/5 (279 отзива)

4. SimpleMind

чрез SimpleMind

SimpleMind е още едно страхотно средство за мисловно картографиране, с което творците могат да визуализират и организират своите мисли и задачи.

Креативното приложение ви помага да обмислите идеите си стъпка по стъпка. Мисловните карти, създадени на таблото, могат да служат като напълно функционален процес за изпълнение на план или проект.

Например, ако планирате да преработите уебсайта си, можете да създадете различни нива на асоциации въз основа на задачите, които трябва да бъдат изпълнени преди, по време и след проекта. Тези задачи включват дизайн, разработка, копирайтинг и микрозадачи като кратко описание, проучване, обща схема, първи чернови и др.

SimpleMind е известно и с това, че използва различни цветове за връзките, за да подобри възпроизвеждането на паметта.

Най-добрите функции на SimpleMind

Интуитивно мисловно картографиране: Записвайте идеите си и свързвайте точките за задачите, които произтичат от всеки възел.

Свободна форма на оформление и автоматично оформление: Използвайте свободната форма, за да разположите темите навсякъде по платното, или автоматичното оформление за структурирано мозъчно буряне.

Стилни листа и детайли: Персонализирайте вашите мисловни карти с настройваеми цветове, линии, дизайнерски елементи и др.

Прикачени файлове: Добавете изображения, икони, етикети, отметки и други елементи за допълнителен контекст.

Ограничения на SimpleMind

Без забележими недостатъци

Цени на SimpleMind

Безплатен план

Пробна версия: Безплатна за 30 дни

Pro издание (един потребител): 53 долара

Оценки и рецензии за SimpleMind

G2: 4. 7/5 (7 отзива)

App Store: 4. 7/5 (над 300 рецензии)

5. Lucidchart

Чрез Lucidchart

Lucidchart помага да обедините идеи и хора, за да максимизирате ефикасността и продуктивността на екипа чрез визуални подсказки.

Това е визуално работно пространство, базирано в облака, което позволява на творците да създават богати диаграми чрез свързване на данни. Можете да свържете компоненти от данни като разговори, хора, приложения и процеси, създавайки персонализирани диаграми, които са лесни за следване.

Най-добрите функции на Lucidchart

Шаблони: Огромна библиотека от шаблони за различни цели, които могат да бъдат редактирани, за да отговарят на вашите работни цели.

Сътрудничество на бяла дъска: Виртуална бяла дъска за сесии за мозъчна атака и екипно сътрудничество по идеи за проекти.

История на ревизиите: Подробна одитна следа на промените, направени в бялата дъска, документите и диаграмите.

Визуализация на данни: Функции за автоматична визуализация, като организационна диаграма, интелигентни контейнери, свързване на данни, лепящи се бележки, динамични форми и др.

Ограничения на Lucidchart

Начинаещите ще трябва да се научат да изготвят правилно диаграмите чрез проби и грешки.

Безплатната версия има ограничения по отношение на потребителите, паметта и функциите.

Цени на Lucidchart

Безплатен план

Индивидуален: 7,95 $/месец

Екип: 9 $/потребител/месец

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2: 4,5/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1900 рецензии)

6. Coffivity

чрез Coffitivity

Ако се чувствате най-креативни в непринудена обстановка, опитайте Coffitivity. Това приложение се базира на проучвания, които показват, че лекият шум и лекото разсейване стимулират творческите ви способности.

Coffitivity пресъздава околните звуци в университети, фоайета и кафенета, за да направи дистанционната работа забавна и продуктивна, като ви осигурява творческа среда.

Най-добрите функции на Coffitivity

Лесно за използване: Простата функционалност на приложението улеснява започването на работа с него.

Аудио библиотека: Библиотека с околни звуци, които имитират атмосферата в кафене.

Ограничения на Coffitivity

Ограничени звуци

Допълнителните звуци изискват такса от 9 долара.

Приложението Coffitivity се основава на нишова идея, базирана на аудио разсейвания, и може да не е подходящо за всеки.

Цени на Coffitivity

Безплатен план

Премиум: 9 $/година

Оценки и рецензии за Coffitivity

Недостъпно

7. Miro

чрез Miro

Miro е визуално работно пространство, което ви позволява да реализирате идеите и процесите си чрез диаграми, wireframing, whiteboarding, mind mapping и други визуални инструменти.

С шаблоните на Miroverse можете да картографирате пътуванията на клиентите и да създадете табла за дизайн мислене за минути.

Най-добрите функции на Miro

Диаграми и картиране на процеси: Създавайте лесни и бързи диаграми и карти на процесите с персонализирано форматиране и богата библиотека от фигури и свързващи елементи.

Визуализация на съдържание и данни: Съберете документация, дизайни, резултати от проучвания, видеоклипове и данни в реално време на един табло за лесно сътрудничество.

Miro assist: Автоматично генерирани мисловни карти, диаграми, код и интелигентни обобщения на множество лепящи се бележки

Визуално управление на проекти: Проследявайте задачите по проектите с гъвкава и динамична Kanban табло

Ограничения на Miro

Miro може да се окаже прекалено сложно за начинаещи, въпреки лесния си за употреба интерфейс.

Малко потребители са имали проблеми с производителността и форматирането при качването на изображения.

Няма интеграция с пакета на Microsoft и Google

Цени на Miro

Безплатен план

Стартово ниво: 8 $/потребител/месец

Бизнес: 16 $/потребител/месец

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,8/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 рецензии)

8. Notability

Чрез Notability

Notability е творческо приложение, което премахва необходимостта да запазвате идеи и изображения и да правите екранни снимки на различни места, когато ви хрумне вдъхновение.

Приложението предлага набор от инструменти за визуално записване на бележки с изчистен интерфейс, с който можете да запазвате, записвате и споделяте бележките си. То ви позволява също да нахвърляте идеи, да си водите бележки, да рисувате референции и др., за да създадете сценарий.

Приложението може да бъде изтеглено на Mac, iPhone и iPad.

Най-добрите функции на Notability

Шаблони за хартия: Използвайте различни шаблони и фонове за водене на бележки

Мултимедийни инструменти: Изберете инструменти като молив, маркер, текст и аудио, за да разделите идеите и бележките си.

Организация: Организирайте бележките си с персонализирани теми и разделители.

Режим на представяне: Представяйте идеите си на цял екран, без да ви разсейват лентите с инструменти.

Галерия Notability: Намерете или споделете бележките си с други потребители в затворена общност.

Запис и възпроизвеждане: Записвайте аудио, за да запечатате идеите си, и ги синхронизирайте автоматично с бележките си.

Ограничения на Notability

Ограничена библиотека със стикери за бележки

Безплатната версия предлага ограничен брой редакции на месец.

Не поддържа Android устройства

Цени на Notability

Безплатни за използване с покупки в приложението

Оценки и рецензии за Notability

G2: 4. 6/5 (41 отзива)

Capterra: 4,7/5 (36 отзива)

9. Tayasui Sketches

чрез Tayasui Sketches

Tayasui Sketches предлага на художниците и дизайнерите дигитален инструмент за реалистично рисуване.

Това творческо приложение придава естествен вид на рисунките и картините, като обръща голямо внимание на най-малките детайли, като натиск на молива, скорост, ориентация и наклон.

Характеристики на Tayasui Sketches

Предварителен преглед на щрихите: Над 100 различни четки, които се адаптират към допира на Apple Pencil

Акварелна четка: Реалистични акварелни щрихи и ефекти

Библиотека с цветове: Обширна библиотека с цветове и възможност за смесване на два или повече нюанса

Ограничения на Tayasui Sketches

Безплатната версия има ограничени функции.

Десктоп версията е достъпна само за MacOS.

Стандартният план може да бъде скъп за начинаещи дизайнери и студенти.

Най-подходящи за креативни дизайнери

Цени на Tayasui Sketches

Freemium версия

Стандартен: 12 $/месец

Лиценз само за Mac: 120 $ – еднократна покупка

Бизнес: 240 $/година

Оценки и рецензии за Tayasui Sketches

G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 700 рецензии)

10. Куратор

чрез Curator

Curator е богато на функции творческо приложение, което ви помага да събирате, организирате и представяте идеите си методично. Това приложение може да замести платформи като Pinterest, Evernote и Instagram, като служи като хранилище на всички ваши идеи.

Креативното приложение разполага и с функции, които улесняват сътрудничеството с членовете на екипа.

Най-добрите функции на Curator

Лесно събиране: Вземайте бележки под формата на линкове към уебсайтове, изображения, текст или груби скици.

Организиране на идеи: Плъзгайте и пускайте идеите в категории за по-добра организация.

Презентация: Лесно превключвайте между бележките в режим на цял екран за незабавни презентации.

Споделяйте и сътрудничете: Изпращайте сценарии по имейл или сътрудничете, като каните членове на екипа да се присъединят към вашата платформа.

Ограничения на куратора

Липса на актуализирани уроци на уебсайта

Приложението е достъпно само за потребители на iPhone или iPad.

Цени на куратора

Безплатен план

Премиум (индивидуален): 4,99 $/месец

Премиум (Бизнес): Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии на кураторите

App Store: 4/5 (12 рецензии)

Превърнете идеите си в реалност с най-добрите приложения за творчество

Момент на вдъхновение, искра, раждането на нова идея – това са преживявания, които ни носят радост и удовлетворение. И всяка значителна промяна или растеж започва като малка идея. Независимо дали в бизнеса или в личния ни живот.

Креативността се нуждае от подхранване, грижа и внимание. Креативните приложения правят точно това.

Изберете едно, което отговаря на вашите нужди, пасва на вашия работен процес и се съчетава добре с инструментите, които вече използвате. И се уверете, че вашите идеи се превръщат в нещо значимо.

Това е мястото, където ClickUp печели.

ClickUp ви позволява на вас и вашия екип да записвате идеи в реално време и да създадете хранилище с творчески идеи, от което можете да черпите. А след това, от мозъчна атака до идеи, изпълнение и измерване на резултатите – продължете с ClickUp.

Искате да знаете защо творческите екипи избират ClickUp? Регистрирайте се за безплатен акаунт още днес и опитайте това творческо приложение!