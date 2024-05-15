ChatGPT срещу ClickUp: Кой инструмент за генериране на изкуствен интелект е най-добър?

Като мениджър, чувствате ли понякога, че се нуждаете от допълнителен мозък в екипа си, който да създава проектни брифинги, да отговаря на вашите въпроси и може би дори да пише вашите маркетингови и рекламни текстове, когато ви липсва време?

Искате ли да имате AI асистент, който да ви помага при мозъчната атака?

Е, сега вече знаете, с генеративни AI инструменти, новата вълна на изкуствения интелект, която намира приложения и случаи на употреба в почти всички професии и индустрии.

Помислете за ChatGPT, Google Gemini и нашия собствен генеративен AI асистент – ClickUp Brain. Но с толкова много опции, изборът на подходящата може да се окаже труден.

Нека сравним ChatGPT и ClickUp, за да намерим идеалното решение за вашия екип.

Какво е ClickUp?

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничеството с екипа – всичко това от вашата работна среда в ClickUp.

ClickUp е платформа за управление на проекти, базирана в облака, проектирана като цялостно решение за екипна работа. ClickUp предлага широка гама от функции, включително:

ClickUp Brain (генеративна изкуствена интелигентност за управление на проекти)

Управление на задачи (създаване, възлагане и проследяване на задачи)

Инструменти за сътрудничество (редактиране на документи в реално време, бяла дъска и мисловни карти)

Комуникационни инструменти (чат, имейл, коментари)

Отчитане и анализи (цели и табла)

ClickUp помага на проектните мениджъри да поддържат организация, да подобрят ефективността на екипа си, да управляват натоварването си и да си сътрудничат ефективно с екипите, заинтересованите страни и ръководството.

Основни възможности на ClickUp

1. ClickUp Brain: Вашият партньор за управление на проекти с изкуствен интелект

Разпалете творчеството си, създавайте шаблони или генерирайте текстове с блестяща скорост с ClickUp Brain, вашия AI асистент за писане.

ClickUp Brain, или ClickUp AI, е първата в света невронна мрежа, която свързва задачите на вашия екип, свързаните с тях документи, свързаните лица и базата от знания на организацията с изкуствен интелект.

ClickUp Brain включва AI Knowledge Manager, AI Project Manager и AI Writer for Work.

Нека разгледаме функциите:

AI Knowledge Manager: Задайте всеки въпрос относно вашите документи, проекти и задачи, за да получите контекстуални отговори за техния статус и др.

AI Project Manager: Управлявайте и автоматизирайте работата си, включително отчети по проекти, индивидуални задачи и напредък, както и актуализации на екипа.

AI Writer for Work: Усъвършенствайте писането си с подходящи подсказки, създавайте ясни и кратки имейли, резюмета и документи.

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите фирмените уикита, актуализациите по проекти, бележките от срещи и отчетите, за да получите бърз преглед на работния си процес.

Проектните мениджъри използват ClickUp Brain, за да:

Автоматично генериране на задачи въз основа на имейли, съобщения или документи

Получавайте кратки обобщения на информацията за проектите и генерирайте отчети въз основа на нуждите на екипа с помощта на AI възможностите на ClickUp.

Напишете съдържание, включително имейли, протоколи от срещи и други документи, като използвате подсказките на ClickUp Brain за създаване на съдържание.

Търсете по-бързо информация, свързана с проектите, в рамките на техните работни процеси.

Преписвайте бележки от срещи, пишете доклади и автоматично изпращайте актуализации на заинтересованите страни.

Получавайте препоръки за „следващите стъпки“ въз основа на статуса на проекта

Използвайте ClickUp AI за анализ на конкурентите , за да генерирате подробни отчети и да подпомогнете задълбоченото проучване.

Нека разгледаме един пример за използване на изкуствен интелект в управлението на проекти. Представете си, че създавате кратко описание на PMO. ClickUp Brain ще попълни описанието, включително целите и заинтересованите страни, ще добави графици и резултати и ще разпредели задачите на членовете на екипа, спестявайки ви време и усилия.

ClickUp AI може да генерира безкраен брой типове документи, като резюмета на проекти, планове за уроци и други документи, за да ускори работния ви процес.

Разширете управлението на проекти с ClickUp Brain MAX

За тези, които искат още по-разширени AI възможности, ClickUp предлага Brain MAX – самостоятелно приложение за настолни компютри, което разширява възможностите на ClickUp Brain извън браузъра. Brain MAX ви позволява да търсите в ClickUp, свързаните ви работни приложения (като Google Drive, Figma и GitHub) и в интернет, всичко на едно място.

Можете да използвате Talk to Text, за да диктувате бележки, задачи или актуализации без да използвате ръцете си, от всяка точка на компютъра си, и да създавате или актуализирате задачи и документи директно от работния си плот.

С Brain MAX можете също да генерирате обобщения на проекти, да идентифицирате забавени задачи и да получите достъп до разширени AI функции, предназначени да централизират работата ви и да повишат производителността. Това прави Brain MAX идеално решение за екипи, които искат да оптимизират управлението на проекти с помощта на специален AI-базиран център за производителност.

Гледайте това видео, за да разберете защо ClickUp Brain MAX е 10 пъти по-мощен от ChatGPT.

2. ClickUp Docs: Редактор на документи в реално време, базиран на изкуствен интелект

Като проектен мениджър, вие трябва да се справяте с тон документи всеки ден – за различни проекти, заинтересовани страни и др.

ClickUp Docs е удобен инструмент за управление на задачи и лесно сътрудничество. Целият ви екип може да редактира информация, свързана със задачите, в Docs отвсякъде в реално време.

Можете да добавяте коментари, да възлагате задачи на членовете на екипа, да преобразувате текст в проследими задачи и да добавяте елементи като вложени страници, електронни таблици, PDF файлове и фирмени уикита към Docs.

Създавайте документи съвместно с екипа си, използвайки ClickUp Docs.

Тъй като Docs е интегриран с ClickUp Brain, можете да създавате и управлявате съдържание в Docs с няколко кликвания.

Ето как екипите използват ClickUp Docs, за да реализират максималния си потенциал:

Напишете чернова на съдържанието, свързано с проекта, в Docs и оставете ClickUp Brain да го довърши за вас.

Усъвършенствайте съществуващото съдържание, за да разгледате важни точки, обобщете документи или теми, за да генерирате действия, и добавете бележки от срещи, за да може всеки да види дискусиите.

Отговаряйте на коментари с помощта на ClickUp Brain

Създавайте и сътрудничете заедно, използвайки синхронно редактиране в Docs.

Съвети от професионалисти 💡: След като документът е готов, свържете го с съответната задача, за да организирате и съхраните всичко на едно централизирано място. Използвайте функцията за взаимоотношения, за да свържете свързани документи

Използвайте ClickUp Brain, за да се уверите, че документът съответства на вашите задачи, проекти, тон на съобщенията и работните процеси на екипа

3. ClickUp за управление на проекти

ClickUp надхвърля основното управление на задачите, като предлага солиден набор от функции за оптимизиране на вашите проекти и подобряване на сътрудничеството в екипа.

ClickUp за управление на проекти предлага следните предимства:

Ефективност, базирана на изкуствен интелект : Автоматизирайте повтарящи се задачи, обобщавайте дискусии и генерирайте актуализации с ClickUp Brain. Концентрирайте се върху стратегическата работа, докато изкуственият интелект се занимава с повтарящите се задачи.

Единна видимост на проектите : Получете ясна представа за всички проекти в организацията или работното ви пространство. Приоритизирайте задачите въз основа на спешността им и вземайте информирани решения с помощта на : Получете ясна представа за всички проекти в организацията или работното ви пространство. Приоритизирайте задачите въз основа на спешността им и вземайте информирани решения с помощта на анализи на проектите в реално време.

Безпроблемно сътрудничество: Премахнете бариерите и насърчавайте безпроблемната работа в екип в рамките на софтуера за управление на проекти с Премахнете бариерите и насърчавайте безпроблемната работа в екип в рамките на софтуера за управление на проекти с Chat View , споменавания и документи за съвместна работа на ClickUp , които поддържат всички свързани и на една и съща страница.

Бързо изпълнение : Автоматизирайте работните процеси и премахнете пречките с интуитивния интерфейс на ClickUp. Функционалността „плъзгане и пускане“, мощното филтриране и разширеното сортиране ви дават възможност да управлявате проекти със скоростта на вашите идеи.

Пълна прозрачност: Използвайте Използвайте таблата на ClickUp , за да проследявате напредъка, да идентифицирате препятствия и да адаптирате стратегията си с лекота – независимо от сложността на проекта.

Лесно търсене: Намерете всеки файл – в ClickUp, свързаните ви приложения или локалния ви диск – с една единствена команда в Намерете всеки файл – в ClickUp, свързаните ви приложения или локалния ви диск – с една единствена команда в Universal Search от ClickUp . Можете дори да създавате персонализирани команди за търсене или да съхранявате текст за по-късно, а колкото повече го използвате, толкова по-добър става.

Таблото в ClickUp 3.0 дава на гъвкавите проектни мениджъри бърз поглед върху оставащите задачи и приоритети на екипа за седмицата, както и подробни диаграми за изразходване и изчерпване.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 долара на потребител на месец

Бизнес: 12 долара на потребител на месец

Предприятие: Персонализирани цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за допълнителни 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Нека обсъдим ChatGPT, един от популярните генеративни AI асистенти.

Какво е ChatGPT?

чрез ChatGPT

ChatGPT не се нуждае от представяне.

Разработен от OpenAI, ChatGPT е AI чатбот, който използва обработка на естествен език (NLP) и големи езикови модели (LLM), за да отговаря на подсказки или въпроси въз основа на въведените от потребителя данни.

ChatGPT е обучен на генеративната предварително обучена трансформаторна архитектура и модели за машинно обучение, за да генерира човекоподобни разговори въз основа на потребителски команди. Той може да пише код, да помага при проучвания и събиране на данни и да изпълнява много задачи, свързани с езика.

Нека разгледаме основната функция на ChatGPT.

Основни възможности на ChatGPT

1. Обработка на естествен език

ChatGPT отговаря на въпроси като човек благодарение на способността си да обработва естествен език. Той може да разбере перфектно вашите въпроси (в повечето случаи) и да ви даде персонализирани, човекоподобни отговори.

Да предположим, че търсите изследвания, които да подкрепят вашите твърдения. ChatGPT може да извлече данните, които можете да проверите и да добавите към документацията на вашия продукт.

Например, вашият екип обсъжда дали да добави чат на живо или база от знания към продукта. Като маркетинг специалист на продукта, можете да използвате тези данни, за да подкрепите тезата си, че чатът на живо е по-разумен избор.

ChatGPT подсказва за проучвания чрез ChatGPT

Предупреждение: Не приемайте думите на ChatGPT като окончателно решение; известно е, че той халюцинира и дава неверни резултати. Винаги добавяйте човешка проверка на фактите и редактиране.

Освен това ChatGPT разбира разговорите. Той учава модели от минали взаимодействия, адаптирайки отговорите си за по-добра релевантност. Той запомня минали съобщения, изречения и дори цели разговори, коригирайки отговорите си съответно.

Прочетете още: Най-важните статистически данни за изкуствения интелект за 2024 г.

2. Персонализирани GPT

ChatGPT ви позволява да модифицирате GPT двигателя, за да създадете персонализирани AI чатботове с конкретни умения. Това е широко използвана функция на ChatGPT.

Например, за вашия SaaS продукт искате да създадете партньор за въвеждане, който да действа като бот за поддръжка на нови потребители, да чати с тях и да отговаря на техните въпроси от базата знания за продукта. GPT може да направи това за вас.

чрез GPT Store на OpenAI

Приложенията на персонализираните GPT за бизнеса са безкрайни.

3. Езикова експертиза

ChatGPT се захранва от огромен набор от данни с размер 570 GB, извлечени от интернет.

С всички тези данни, AI чатботът на ChatGPT разполага с огромен речник и владее 200 езика.

Освен това, той може да разбие необичайни и технически термини за секунди, което го прави един от най-добрите инструменти за копирайтинг, базирани на изкуствен интелект.

Цени на ChatGPT

ChatGPT се предлага в две версии: ChatGPT 3. 5 и ChatGPT Plus.

ChatGPT 3. 5: Безплатен завинаги

ChatGPT Plus: 20 долара на месец

Екип на ChatGPT: 25 долара на потребител на месец с минимално изискване за двама потребители

ChatGPT Enterprise: Персонализирани цени

ClickUp и ChatGPT могат да се използват като генеративни AI инструменти. Докато ClickUp е инструмент за управление на проекти с вграден AI асистент, ChatGPT е чатбот за разговори.

В сравнението между ChatGPT и ClickUp по-долу разглеждаме повече подробности, за да определим крайния победител.

ChatGPT срещу ClickUp: Сравнение на функциите

Функция ClickUp Brain ChatGPT Идеален за Управление на проекти Разговорна изкуствена интелигентност Функционалност AI асистент, интегриран с платформата за управление на проекти на ClickUp Самостоятелен AI асистент Възможности за сътрудничество Да (с ClickUp Docs, мисловни карти и бели дъски) Не Интеграции на работния процес Да Без вградени интеграции Леснота на използване Удобен за ползване, задавайте въпроси директно за вашите проекти Изисква изработване на конкретни подсказки за желания резултат. Управление на проекти Предлага специални функции за управление на проекти (отчети, автоматизация) Ограничени възможности за управление на проекти База знания Интегрира се с проектите, документите и базата от знания на вашия екип. Разчита на обща база от знания от данни за обучение Точност на информацията Актуална информация за конкретни проекти Възможно е информацията да е остаряла (преди януари 2022 г.) Цени Платен Безплатен и платен Търсене по изображения и глас Не Да

1. Управление на проекти с изкуствен интелект срещу разговорна изкуствена интелигентност

ClickUp е най-известен с AI-базираното цялостно управление на проекти. Разширените функции за управление на проекти ви позволяват да се справяте с проекти от всякаква сложност с свързани работни потоци, управление на задачи, интерактивни табла и автоматизирани процеси, които съответстват на вашите работни потоци.

Интегриран с AI асистент, ClickUp ви позволява да обобщавате дискусии, да попълвате таблици с данни, да пишете блогове, да отговаряте на разговори, да превеждате текст и да възлагате задачи на членовете на екипа в рамките на инструмента за управление на проекти.

И ClickUp Brain, и ChatGPT са силни в NLP; обаче, ClickUp Brain може да генерира голямо разнообразие от контекстуално съдържание, свързано с вашите ежедневни задачи по управление на проекти (като кратки описания и отчети за проекти, имейли, анализи на данни, описания на задачи и т.н.).

ChatGPT, от друга страна, е разговорно чатбот с адаптивни възможности за обучение и генериране на съдържание. Неговите LLM са обучени на базата на огромни обеми данни, а NLP възможностите му помагат да дава персонализирани отговори и препоръки. Той може да генерира креативни идеи, но не може да предоставя съдържание, свързано с вашия проект, освен ако не го интегрирате в продукта си чрез API.

Победител 🏆: Ако сте проектен мениджър, ClickUp е правилното решение за вас. Той съчетава силата на управлението на проекти с AI асистент за писане и управление на проекти, за да свършите нещата по-бързо, което го прави най-добрият AI инструмент за управление на проекти. От друга страна, ако търсите отговори на вашите въпроси, за да ви помогнат при създаването на съдържание, ChatGPT е решението, което трябва да изберете. Така този кръг от сравнението между ChatGPT и ClickUp завършва с равенство

2. Възможности за сътрудничество

ClickUp предлага ClickUp Docs за проектни мениджъри и потребители, за да създават документи, да ги редактират в реално време и да ги съпоставят с работните си процеси.

Документите за съвместна работа са ценно допълнение към всеки проект. Можете да маркирате хора в коментари, да възлагате задачи, да централизирате цялата релевантна информация в документа, а екипите могат да ги споделят, разглеждат и редактират в реално време. Допълнителните функции за персонализиране включват форматиране на богат текст с таблици, заглавия и подчертавания.

Интегрираният AI асистент ви помага да пишете по-добре и по-бързо и да обмисляте теми за разговор, ако сте в затруднение с идеите.

Споделяйте, редактирайте и сътрудничете по документи в реално време с ClickUp Docs.

ChatGPT е самостоятелен AI асистент. Макар че може да пише за вас въз основа на зададената от вас команда, той няма функции за съвместна работа. Екипите не могат да работят едновременно върху един и същ документ, тъй като това е интерфейс. Трябва да извлечете информацията от ChatGPT в Word или Google Docs и да поканите членовете на екипа си да работят върху нея.

Победител 🏆: ClickUp е ясен победител, с ClickUp Docs, проектиран за сътрудничество между вътрешни екипи и междуфункционални отдели. Интегриран с ClickUp Brain, можете да създавате подробни документи, свързани с проекти, за секунди, като AI пише описанието, задава задачи и добавя графици.

3. База знания

Управлението на знания с изкуствен интелект на ClickUp използва невронни мрежи, за да свърже документите, уикита, проектите и задачите на вашата организация, така че да не се налага да търсите информация ръчно.

ClickUp се превръща във вашия централен център за информация – вече няма да се налага да търсите безкрайно, за да намерите подробности за проектите. Задавайте въпроси директно в ClickUp, а ClickUp Brain ви дава отговори, които са извлечени от задачи, документи и дори от експертния опит на членовете на екипа.

Въпреки че можете да проектирате персонализирани GPT с помощта на ChatGPT, този AI асистент все пак извлича информация от базата данни на ChatGPT и от продуктовите детайли, които сте въвели. Това означава, че ChatGPT не може да отговаря на въпроси, свързани конкретно с вашите проекти.

Победител 🏆: Генеративният AI на ClickUp, ClickUp Brain, отговаря на въпроси, свързани с вашия проект, тъй като се интегрира с проектите, документите и базата от знания на вашия екип.

Можете също да използвате AI шаблоните на ClickUp, за да улесните работата си. Шаблонът ChatGPT Prompts for Project Management Template ще ви бъде изключително полезен за управлението на проекти.

Изтеглете този шаблон Използвайте ChatGPT Prompts за шаблон за управление на проекти, за да намерите потенциални решения на ежедневните си проблеми с управлението на проекти.

Той ще генерира идеи за проекти, които са подходящи за нуждите на вашата компания, ще създава задачи, ще добавя графици и ще разработва стратегии за ефективно управление на проекти.

Да предположим, че се опитвате да идентифицирате предизвикателствата, свързани с бюджетирането, които могат да възникнат при инициативата за пускане на нова функция. Отидете в подсказките за бюджетиране и контрол на разходите и въведете: „Обяснете често срещаните предизвикателства при разходите по проекти за разработване на нов софтуер и възможните решения.“

4. Интеграции на работния процес

ClickUp се интегрира с над 1000 инструмента, за да улесни обмена на информация между приложения на трети страни, да намали грешките при прехвърлянето на данни, да обедини всички набори от данни в една система и да изпълнява задачи в един интерфейс, вместо да превключва между инструменти.

Някои популярни интеграции на ClickUp включват Zoom, Slack, HubSpot, Google Calendar, Zendesk, Dropbox, Miro, Intercom и Github. Добавете вашите приложения за комуникация, сътрудничество и автоматизация към ClickUp. Ако искате да добавите персонализирана интеграция, можете да използвате публичния API на ClickUp.

ChatGPT няма вградени интеграции. Въпреки това, някои от услугите, за които се нуждаете от инструмента, като Microsoft Office 365 или Google Workspace, предлагат свои собствени приложения за интеграция, базирани на работния процес. Той предлага API, ако разполагате с техническите ресурси, за да го използвате.

Победител 🏆: ClickUp има над 1000 интеграции, които позволяват двупосочна синхронизация между ClickUp и избрания от вас инструмент.

ClickUp срещу ChatGPT в Reddit

Разгледахме Reddit, за да видим какво мислят потребителите за дебата ChatGPT срещу ClickUp по отношение на управлението на проекти.

Много потребители на Reddit бяха ентусиазирани от AI асистента на ClickUp и неговия потенциал. Един потребител оптимистично сподели:

„Определено виждам как това помага на екипа ми да създава и изпълнява задачи по-бързо.“

Коментарите за ChatGPT обаче подчертават различна гледна точка.

Един потребител отбеляза:

„Макар че дефинирането на проектните процеси е важно, за да извлечете максимума от ChatGPT, е необходимо да практикувате с подсказки и да се уверите, че разполага с правилната информация за проекта. От друга страна, ClickUp AI изглежда по-лесен за използване при управлението на сложни проекти, без да е необходимо да овладявате подсказките. ”

Това предполага, че ChatGPT, макар и подходящ за разговори, има ограничения в контекста на управлението на проекти. ClickUp Brain е по-удобна за ползване опция за работа с комплексни проекти.

ClickUp срещу ChatGPT: Кой инструмент за генериране на изкуствен интелект е най-добър?

ClickUp и ChatGPT са мощни инструменти, но служат за различни цели. ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“ с AI функции, предназначена за създаване, възлагане, проследяване и управление на проекти, задачи и документи в едно единно работно пространство.

ClickUp Brain, AI асистентът на ClickUp, използва генеративна AI в средата за управление на проекти. За разлика от ChatGPT, който изисква постоянно целенасочени подсказки и няма специални функции за управление на проекти, ClickUp Brain ви позволява да задавате въпроси директно за вашите проекти и да получавате незабавна и подходяща помощ.

ClickUp предлага безпроблемно управление на проекти с добавената мощност на AI помощ чрез ClickUp Brain, което го прави ясен победител за ефективно управление на вашите проекти.

Регистрирайте се за безплатен пробен период на ClickUp, за да повишите производителността си в управлението на проекти.