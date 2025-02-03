Изпробвахме 10-те най-добри AI инструмента за управление на знания през 2025 г.

Има толкова много инструменти за изкуствен интелект (AI) за управление на знания, а списъкът им продължава да расте. Тези AI инструменти могат да ви помогнат да организирате данните си и да увеличите производителността на екипа, но неправилният инструмент може всъщност да попречи на напредъка ви.

Как да намерите идеалния партньор?

В този наръчник ще споделим какво точно трябва да търсите в новия си AI инструмент за управление на знания, заедно с някои от любимите ни софтуерни инструменти в тази област. ?️

Всеки тип софтуерен инструмент за управление на знания има своите предимства и недостатъци. Всичко зависи от това, което търсите. Някои екипи се нуждаят от инструмент на корпоративно ниво със строги нива на разрешения и съответствие, докато други просто се нуждаят от цифрово място за съхранение на цялата информация на компанията. ?

Ето какво трябва да имате предвид, когато сравнявате различни AI инструменти за управление на знания:

Функционалност : Платформата разполага ли с всички необходими функции? Предлага ли нещо повече?

Сътрудничество: Функциите за сътрудничество интуитивни и лесни за използване ли са? Можете ли лесно да споделяте документи с други хора?

Изкуствен интелект: Генеративният AI прави ли инструмента по-полезен или пречи на неговата функционалност?

Леснота на употреба: Инструментът лесен ли е за употреба? Можете ли лесно да обучите членовете на екипа си да го използват? Самообслужващ ли е?

Репутация: Има ли инструментът добра репутация? Новак ли е на пазара?

Съответствие: Отговаря ли този инструмент на изискванията за съответствие на данните на вашите служители и клиенти?

Цени: Има ли безплатен план? Инструментът достъпен ли е при разрастване на бизнеса ви?

Както при всеки софтуерен инструмент, фокусирайте се върху това, което е най-важно за вас – всички други ключови функции или екстри са бонус. Използвайте нашия наръчник, за да намерите подходящия софтуерен инструмент за база от знания за вашите нужди.

10-те най-добри софтуера за управление на знания с изкуствен интелект, които можете да използвате

В този наръчник сме съкратили списъка с налични инструменти за управление на знания до най-добрите ни препоръки, за да спестите време и да започнете да ги тествате по-бързо.

Ето нашите най-добри предложения за най-добрите инструменти за управление на знания, базирани на AI.

1. ClickUp – най-добрият всеобхватен AI инструмент за управление на знания

Опитайте ClickUp Docs Създавайте, споделяйте и сътрудничете по документи с ClickUp Docs, вашият център за всички знания и информация на екипа.

ClickUp е мощен инструмент за управление на знания и платформа за управление на проекти, базиран в облака, който работи за екипи от всякакъв размер, във всяка ниша. С множество инструменти, проектирани с оглед на производителността и сътрудничеството, ClickUp е първокласно решение за всяка компания, която иска да се организира (и да остане такава). ✔️

За екипи, които искат да създадат вътрешни бази от знания и уикита, ClickUp Docs е най-добрият инструмент за управление на съдържанието. Членовете на екипа могат да създават документи самостоятелно, да работят съвместно по тях и да споделят информация с другите, за да създадат едно централно хранилище.

Използвайте шаблона за база от знания на ClickUp, за да започнете бързо. Съберете цялата информация за вашата компания и създайте уики с възможност за търсене на политики и информация.

Изтеглете този шаблон Използвайте този шаблон, за да създадете рамка, в която вашият екип да организира цифрова библиотека с информация.

Благодарение на последните актуализации, потребителите вече могат да се възползват пълноценно от ClickUp Brain в цялата платформа, включително в процеса на управление на знанията.

Използвайте ClickUp AI, за да ви помогне да пишете и обобщавате съдържание за уики на вашата компания, да превръщате бележките в практически списъци със задачи и да генерирате идеи, които да използвате във вашите вътрешни документи.

ClickUp обаче не е идеален само за управление на знания. Той е перфектен и за управление на проекти. Екипите могат да използват мощните функции на ClickUp за управление на проекти и задачи, за да планират проекти, да следят промените и да поддържат организация от начало до край.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp има толкова много функции и опции за персонализиране, че може да отнеме известно време, докато го конфигурирате перфектно според вашите нужди.

ClickUp AI е достъпен само с платените планове.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена 7 долара на член.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (3900+ отзива)

2. Bit. ai – Най-доброто решение за съвместно управление на документи

Bit. ai е система за управление на знания и уики, базирана на изкуствен интелект, която е проектирана с оглед на индивидуалните потребители и екипите. С този софтуер екипите могат да организират и да си сътрудничат по съдържание като бази от знания, уикита, ръководства за обучение и клиентски портали, както и да разширяват тази функционалност с интеграции. ?

Най-добрите функции на Bit. ai

Сътрудничество с членове на екипа и поканени гости в реално време

Използвайте AI Genius, за да оптимизирате писането на съдържание и да увеличите производителността с помощта на машинно обучение.

Споделяйте файлове безпроблемно с линкове за споделяне, вградени уебсайтове и проследими линкове.

Ограничения на Bit. ai

Някои потребители може да сметнат, че опциите за персонализиране на шрифта са по-ограничени в сравнение с други инструменти за създаване на съдържание.

Според някои потребители, потребителското преживяване би се подобрило с по-добър потребителски интерфейс.

Цени на Bit. ai

Безплатно

Про: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 15 USD/месец на потребител

Bit. ai оценки и рецензии

G2: 4/5 (над 20 отзива)

Capterra: н/д

3. OneBar – най-добрият AI инструмент за управление на въпроси и отговори

чрез OneBar

OneBar е специализирана платформа за управление на знания, която позволява на организациите да събират всички свои данни и информация и да ги съхраняват на едно лесно за управление място. Платформата използва подход от типа „въпроси и отговори“. Потребителите могат да помолят AI бота да покаже отговори, към които членовете на екипа могат да допринесат със собствените си знания и опит.

Най-добрите функции на OneBar

Споделяйте често задаваните въпроси (FAQ) заедно с отговорите им.

Насърчавайте членовете на екипа да допринасят с отговори

Намерете по-релевантно съдържание с семантично търсене на подходящи данни.

Ограничения на OneBar

OneBar е проектиран за използване със Slack, така че потребителите, които не използват това приложение, може да не получат най-добрата възвръщаемост на инвестицията си.

В сравнение с някои от конкурентите си, OneBar има ограничен брой онлайн рецензии.

Цени на OneBar

Безплатно

Стартъп : 200 $/месец за до 200 потребители

Растеж: 400 $/месец за до 1000 потребители

Оценки и рецензии на OneBar

G2: н/д

Capterra: н/д

4. Confluence – най-доброто решение за екипно сътрудничество и споделяне на знания

чрез Confluence

Confluence е вътрешно решение за управление на знания и инструмент за документиране на проекти, разработен от екипа на Atlassian. С Confluence екипите могат да създадат един централен източник на информация за организационните знания. AI функциите в инструмента подобряват функционалността на писане, водене на бележки и търсене. ?

Най-добрите функции на Confluence

Планирайте проекти и обсъждайте идеи съвместно, а след това използвайте AI, за да пишете бележки.

Работете заедно с членовете на екипа с вградени коментари и редактиране в реално време.

Организирайте съдържанието си в специални работни пространства с помощта на AI-базирано търсене.

Ограничения на Confluence

Някои потребители предлагат да се подобрят възможностите за търсене.

Според някои потребители промяната на нивата на разрешения за различните страници може да бъде объркваща.

Цени на Confluence

Безплатно

Стандартен: 6,05 $/месец на потребител

Премиум: 11,55 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Confluence

G2: 4. 1/5 (3700+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3200 отзива)

5. Process Street – Най-доброто за управление на бизнес процеси

чрез Process Street

Process Street е система за управление на процеси и управление на знания, базирана на изкуствен интелект, предназначена за екипи, които трябва да се фокусират върху съответствието и контрола на качеството. Платформата е проектирана за прозрачност и управление на процеси и използва изкуствен интелект, за да помогне на екипите да поддържат съответствие. ?

Най-добрите функции на Process Street

Използвайте редактора на документи, за да записвате, организирате и споделяте стандартни оперативни процедури (SOP).

Задайте нива на разрешения и решете кой има достъп до какво съдържание.

Следете промените в документите, за да поддържате прозрачност и контрол на достъпа.

Ограничения на Process Street

Цената може да бъде прекалено висока за някои потребители, особено за малките предприятия или новите агенции.

Някои потребители считат, че организацията на работните процеси и съдържанието е объркваща.

Цени на Process Street

Стартиращ пакет : 100 $/месец за до 10 потребители

Предимства: Цената започва от 415 долара на месец за персонализиран брой потребители.

Enterprise: Започва от 1660 $/месец за персонализиран брой потребители

Оценки и рецензии за Process Street

G2: 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

6. Tettra – Най-доброто решение за създаване на вътрешна база от знания

чрез Tettra

Tettra е софтуер за споделяне на знания, базиран на изкуствен интелект, предназначен да ускори процеса на въвеждане в работата и да държи членовете на екипа информирани. Екипите могат да използват този инструмент за управление на знания, за да съхраняват и подбират подходяща информация, така че тя да се появява в подходящия момент. ?

Най-добрите функции на Tettra

Създайте ново съдържание или използвайте съществуващо съдържание от Google Drive или Notion, за да създадете вашата вътрешна база от знания.

Отговаряйте незабавно на въпросите на членовете на екипа в Slack или в приложението Tettra.

Идентифицирайте пропуските в знанията и сътрудничеството при актуализациите, за да поддържате съдържанието актуално.

Ограничения на Tettra

Някои потребители биха искали да има повече функции за редактиране на текст и съдържание, като допълнителни шрифтове и цветове.

Потребителите съобщават, че не можете да включите дадено съдържание на две места, без да създадете копие, което води до ненужно дублиране.

Цени на Tettra

Основен: 4 $/месец на потребител

Мащабиране: 8 USD/месец на потребител

Професионална версия: 12 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии на Tettra

G2: 4. 6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (5+ отзива)

7. Document360 – Най-доброто решение за управление на знания, насочено към клиентите

чрез Document360

Document360 е AI инструмент за управление на знания, предназначен както за вътрешни екипи, така и за обслужване на клиенти. Екипите могат да използват платформата за създаване на бази от знания, наръчници, SOP или уикита, които съхраняват съдържанието на едно място и улесняват управлението на знанията и обучението. ?

Най-добрите функции на Document360

Създайте публична или частна база от знания с персонализирана начална страница.

Създайте бизнес речник, за да дефинирате всички най-често използвани термини на едно място.

Вижте подробни анализи за това как се разглежда и използва вашето съдържание.

Ограничения на Document360

Някои потребители биха искали да е възможно да се променя стандартната конфигурация на страниците.

Според някои потребители, аналитичните данни са достъпни само за последните 30 дни по подразбиране.

Цени на Document360

Безплатно

Стандартен: 149 $/месец за до трима потребители

Професионална версия: 299 $/месец за до пет потребители

Бизнес: 399 $/месец за до пет потребители

Enterprise: 599 $/месец за до 10 потребители

Оценки и рецензии за Document360

G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 190 отзива)

8. Scribe – най-добрият AI инструмент за извличане на информация

чрез Scribe

Scribe позволява на екипите да създават стъпка по стъпка ръководства от всякакъв вид съдържание. За да направите това, трябва само да активирате разширението и да преминете през процеса – след това той се превръща в процес с помощта на AI. Това е полезно за екипи, които искат да създадат уики или вътрешна база от знания, да създадат SOP или документи за обучение или да проектират процес за въвеждане на нови служители.

Най-добрите функции на Scribe

Използвайте силата на AI, за да превърнете ръчния процес в повторяемо ръководство.

Редактирайте стъпка по стъпка ръководството с екранни снимки, бележки и фирмено лого.

Вградете ръководства в базата от знания на вашата компания или ги споделете чрез линк.

Ограничения на Scribe

Премахването на съдържание, което вече не е необходимо, се извършва стъпка по стъпка, което може да бъде разочароващо.

Някои потребители биха желали да има повече опции за форматиране на текст, за да могат да персонализират своите ръководства.

Цени на Scribe

Безплатно

Personal Pro: 23 $/месец на потребител

Team Pro: 12 USD/месец на потребител, минимум пет потребители

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Scribe

G2: 4,8/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (5+ отзива)

9. Капацитет – най-подходящ за автоматизиране на задачи, свързани с поддръжка и помощна служба

чрез Capacity

Capacity е платформа, базирана на изкуствен интелект, предназначена за екипи, които искат да поддържат информацията подредена и лесно достъпна – независимо дали е за вътрешни членове на екипа или за клиенти. Функцията за база от знания на Capacity включва интелигентни AI интеграции, които правят създаването, актуализирането и навигацията в нея безпроблемни.

Най-добрите функции на Capacity

Организирайте знанията в папки, диалогови прозорци и обмен на информация.

Задайте разрешения за потребителите според роля, отдел, местоположение и др.

Намерете информация бързо с вградената функция за търсене.

Ограничения на капацитета

Някои потребители биха искали да има повече опции за създаване на отчети.

Може да има период на обучение, докато членовете на екипа свикнат с новата система.

Ценообразуване на базата на капацитет

Растеж: 49 $/месец на потребител

Професионална версия: 99 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за капацитет

G2: 4,8/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (10+ отзива)

10. Notion – най-доброто решение за сътрудничество в едно работно пространство

чрез Notion

Notion е популярен инструмент за управление на знания, който вече разполага с AI функционалност. Екипите, които използват Notion за създаване на бази данни, вътрешни уикита и бази от знания, вече могат да използват AI инструмента за писане и вградените функции, за да увеличат производителността и да оптимизират процесите. ?

Най-добрите функции на Notion

Създайте и персонализирайте вътрешна база от знания със страници и бази данни.

Превърнете необработените данни в нещо представително чрез автоматично попълване на таблици.

Задайте въпрос на вградения AI, за да откриете подходящо съдържание и да споделите знания от работното си пространство.

Ограничения на Notion

Някои потребители съобщават, че тригерите за автоматизация на работния процес в момента са по-ограничени в сравнение с някои други инструменти за управление на знания.

Не е възможно да се конфигурират потребителски разрешения за подгрупи от данни, което може да повлияе на начина, по който някои потребители организират данните си в уики на компанията.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 15 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Notion AI може да бъде добавен към всеки платен план за 8 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Намерете най-подходящия инструмент за нуждите на вашата компания в областта на управлението на знания

За екипи, които искат да създадат фирмена уики страница или вътрешна база от знания, има много подходящи AI инструменти, които са готови и чакат да се регистрирате и да ги използвате. Използвайте този наръчник, за да се ориентирате и да намерите най-добрия софтуерен инструмент за управление на знания за вашия екип.

Ако се нуждаете от платформа, която надхвърля управлението на документи, не търсете по-далеч от ClickUp. Нашата платформа „всичко в едно“ разполага с всичко необходимо за управление на проекти, възлагане на задачи, поддържане на CRM и създаване на бази от знания – с добавената мощност на изкуствения интелект.

Опитайте ClickUp безплатно още днес, за да видите колко лесно е да съберете всичките си знания на едно място. ✨