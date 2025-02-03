ClickUp блог

Изпробвахме 10-те най-добри AI инструмента за управление на знания през 2025 г.

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
3 февруари 2025 г.

Има толкова много инструменти за изкуствен интелект (AI) за управление на знания, а списъкът им продължава да расте. Тези AI инструменти могат да ви помогнат да организирате данните си и да увеличите производителността на екипа, но неправилният инструмент може всъщност да попречи на напредъка ви.

Как да намерите идеалния партньор?

В този наръчник ще споделим какво точно трябва да търсите в новия си AI инструмент за управление на знания, заедно с някои от любимите ни софтуерни инструменти в тази област. ?️

Какво трябва да търсите в AI инструментите за управление на знания?

Всеки тип софтуерен инструмент за управление на знания има своите предимства и недостатъци. Всичко зависи от това, което търсите. Някои екипи се нуждаят от инструмент на корпоративно ниво със строги нива на разрешения и съответствие, докато други просто се нуждаят от цифрово място за съхранение на цялата информация на компанията. ?

Ето какво трябва да имате предвид, когато сравнявате различни AI инструменти за управление на знания:

  • Функционалност: Платформата разполага ли с всички необходими функции? Предлага ли нещо повече?
  • Сътрудничество: Функциите за сътрудничество интуитивни и лесни за използване ли са? Можете ли лесно да споделяте документи с други хора?
  • Изкуствен интелект: Генеративният AI прави ли инструмента по-полезен или пречи на неговата функционалност?
  • Леснота на употреба: Инструментът лесен ли е за употреба? Можете ли лесно да обучите членовете на екипа си да го използват? Самообслужващ ли е?
  • Репутация: Има ли инструментът добра репутация? Новак ли е на пазара?
  • Съответствие: Отговаря ли този инструмент на изискванията за съответствие на данните на вашите служители и клиенти?
  • Цени: Има ли безплатен план? Инструментът достъпен ли е при разрастване на бизнеса ви?

Както при всеки софтуерен инструмент, фокусирайте се върху това, което е най-важно за вас – всички други ключови функции или екстри са бонус. Използвайте нашия наръчник, за да намерите подходящия софтуерен инструмент за база от знания за вашите нужди.

10-те най-добри софтуера за управление на знания с изкуствен интелект, които можете да използвате

В този наръчник сме съкратили списъка с налични инструменти за управление на знания до най-добрите ни препоръки, за да спестите време и да започнете да ги тествате по-бързо.

Ето нашите най-добри предложения за най-добрите инструменти за управление на знания, базирани на AI.

1. ClickUp – най-добрият всеобхватен AI инструмент за управление на знания

Създавайте, споделяйте и сътрудничете по документи с ClickUp Docs, вашият център за всички знания и информация на екипа.
Създавайте, споделяйте и сътрудничете по документи с ClickUp Docs, вашият център за всички знания и информация на екипа.

ClickUp е мощен инструмент за управление на знания и платформа за управление на проекти, базиран в облака, който работи за екипи от всякакъв размер, във всяка ниша. С множество инструменти, проектирани с оглед на производителността и сътрудничеството, ClickUp е първокласно решение за всяка компания, която иска да се организира (и да остане такава). ✔️

За екипи, които искат да създадат вътрешни бази от знания и уикита, ClickUp Docs е най-добрият инструмент за управление на съдържанието. Членовете на екипа могат да създават документи самостоятелно, да работят съвместно по тях и да споделят информация с другите, за да създадат едно централно хранилище.

Използвайте шаблона за база от знания на ClickUp, за да започнете бързо. Съберете цялата информация за вашата компания и създайте уики с възможност за търсене на политики и информация.

Използвайте този шаблон, за да създадете рамка за вашия екип за организиране на цифрова библиотека с информация.
Използвайте този шаблон, за да създадете рамка, в която вашият екип да организира цифрова библиотека с информация.

Благодарение на последните актуализации, потребителите вече могат да се възползват пълноценно от ClickUp Brain в цялата платформа, включително в процеса на управление на знанията.

Използвайте ClickUp AI, за да ви помогне да пишете и обобщавате съдържание за уики на вашата компания, да превръщате бележките в практически списъци със задачи и да генерирате идеи, които да използвате във вашите вътрешни документи.

ClickUp обаче не е идеален само за управление на знания. Той е перфектен и за управление на проекти. Екипите могат да използват мощните функции на ClickUp за управление на проекти и задачи, за да планират проекти, да следят промените и да поддържат организация от начало до край.

Най-добрите функции на ClickUp

  • Оптимизирайте процесите си и подобрете писането си с AI знания и инструменти за машинно обучение с ClickUp Brain.
  • Насладете се на редактиране и съобщения в реално време благодарение на вградените инструменти за сътрудничество.
  • Превърнете бележките в задачи за по-лесно управление на проекти и задачи.
  • Повишете производителността и управлявайте времето си с база от знания
  • Организирайте документите си с категории и етикети
  • Насладете се на богати възможности за персонализиране и настройка, включително цветове и категории.
  • Поддържайте организация с безплатен софтуер за управление на проекти
  • Защитете личните документи и ги споделяйте лесно с другите благодарение на вградените функции за поверителност.
  • Започнете бързо с нашите безплатни шаблони за база от знания.

Ограничения на ClickUp

  • ClickUp има толкова много функции и опции за персонализиране, че може да отнеме известно време, докато го конфигурирате перфектно според вашите нужди.
  • ClickUp AI е достъпен само с платените планове.

Цени на ClickUp

  • Безплатни завинаги
  • Неограничен: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 USD/месец на потребител
  • Предприятие: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена 7 долара на член.

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)
  • Capterra: 4. 6/5 (3900+ отзива)

2. Bit. ai – Най-доброто решение за съвместно управление на документи

AI инструменти за управление на знания: списък с документи в Bit.ai
чрез Bit.ai

Bit. ai е система за управление на знания и уики, базирана на изкуствен интелект, която е проектирана с оглед на индивидуалните потребители и екипите. С този софтуер екипите могат да организират и да си сътрудничат по съдържание като бази от знания, уикита, ръководства за обучение и клиентски портали, както и да разширяват тази функционалност с интеграции. ?

Най-добрите функции на Bit. ai

  • Сътрудничество с членове на екипа и поканени гости в реално време
  • Използвайте AI Genius, за да оптимизирате писането на съдържание и да увеличите производителността с помощта на машинно обучение.
  • Споделяйте файлове безпроблемно с линкове за споделяне, вградени уебсайтове и проследими линкове.

Ограничения на Bit. ai

  • Някои потребители може да сметнат, че опциите за персонализиране на шрифта са по-ограничени в сравнение с други инструменти за създаване на съдържание.
  • Според някои потребители, потребителското преживяване би се подобрило с по-добър потребителски интерфейс.

Цени на Bit. ai

  • Безплатно
  • Про: 8 $/месец на потребител
  • Бизнес: 15 USD/месец на потребител

Bit. ai оценки и рецензии

  • G2: 4/5 (над 20 отзива)
  • Capterra: н/д

3. OneBar – най-добрият AI инструмент за управление на въпроси и отговори

AI инструменти за управление на знания: Често задавани въпроси и чат кутия на OneBar
чрез OneBar

OneBar е специализирана платформа за управление на знания, която позволява на организациите да събират всички свои данни и информация и да ги съхраняват на едно лесно за управление място. Платформата използва подход от типа „въпроси и отговори“. Потребителите могат да помолят AI бота да покаже отговори, към които членовете на екипа могат да допринесат със собствените си знания и опит.

Най-добрите функции на OneBar

  • Споделяйте често задаваните въпроси (FAQ) заедно с отговорите им.
  • Насърчавайте членовете на екипа да допринасят с отговори
  • Намерете по-релевантно съдържание с семантично търсене на подходящи данни.

Ограничения на OneBar

  • OneBar е проектиран за използване със Slack, така че потребителите, които не използват това приложение, може да не получат най-добрата възвръщаемост на инвестицията си.
  • В сравнение с някои от конкурентите си, OneBar има ограничен брой онлайн рецензии.

Цени на OneBar

  • Безплатно
  • Стартъп: 200 $/месец за до 200 потребители
  • Растеж: 400 $/месец за до 1000 потребители

Оценки и рецензии на OneBar

  • G2: н/д
  • Capterra: н/д

4. Confluence – най-доброто решение за екипно сътрудничество и споделяне на знания

AI инструменти за управление на знания: База знания в Confluence
чрез Confluence

Confluence е вътрешно решение за управление на знания и инструмент за документиране на проекти, разработен от екипа на Atlassian. С Confluence екипите могат да създадат един централен източник на информация за организационните знания. AI функциите в инструмента подобряват функционалността на писане, водене на бележки и търсене. ?

Най-добрите функции на Confluence

  • Планирайте проекти и обсъждайте идеи съвместно, а след това използвайте AI, за да пишете бележки.
  • Работете заедно с членовете на екипа с вградени коментари и редактиране в реално време.
  • Организирайте съдържанието си в специални работни пространства с помощта на AI-базирано търсене.

Ограничения на Confluence

  • Някои потребители предлагат да се подобрят възможностите за търсене.
  • Според някои потребители промяната на нивата на разрешения за различните страници може да бъде объркваща.

Цени на Confluence

  • Безплатно
  • Стандартен: 6,05 $/месец на потребител
  • Премиум: 11,55 $/месец на потребител
  • Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Confluence

  • G2: 4. 1/5 (3700+ отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 3200 отзива)

5. Process Street – Най-доброто за управление на бизнес процеси

AI инструменти за управление на знания: Редактор на документи на Process Street
чрез Process Street

Process Street е система за управление на процеси и управление на знания, базирана на изкуствен интелект, предназначена за екипи, които трябва да се фокусират върху съответствието и контрола на качеството. Платформата е проектирана за прозрачност и управление на процеси и използва изкуствен интелект, за да помогне на екипите да поддържат съответствие. ?

Най-добрите функции на Process Street

  • Използвайте редактора на документи, за да записвате, организирате и споделяте стандартни оперативни процедури (SOP).
  • Задайте нива на разрешения и решете кой има достъп до какво съдържание.
  • Следете промените в документите, за да поддържате прозрачност и контрол на достъпа.

Ограничения на Process Street

  • Цената може да бъде прекалено висока за някои потребители, особено за малките предприятия или новите агенции.
  • Някои потребители считат, че организацията на работните процеси и съдържанието е объркваща.

Цени на Process Street

  • Стартиращ пакет: 100 $/месец за до 10 потребители
  • Предимства: Цената започва от 415 долара на месец за персонализиран брой потребители.
  • Enterprise: Започва от 1660 $/месец за персонализиран брой потребители

Оценки и рецензии за Process Street

  • G2: 4,6/5 (над 300 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

6. Tettra – Най-доброто решение за създаване на вътрешна база от знания

Пример за SOP в Tettra
чрез Tettra

Tettra е софтуер за споделяне на знания, базиран на изкуствен интелект, предназначен да ускори процеса на въвеждане в работата и да държи членовете на екипа информирани. Екипите могат да използват този инструмент за управление на знания, за да съхраняват и подбират подходяща информация, така че тя да се появява в подходящия момент. ?

Най-добрите функции на Tettra

  • Създайте ново съдържание или използвайте съществуващо съдържание от Google Drive или Notion, за да създадете вашата вътрешна база от знания.
  • Отговаряйте незабавно на въпросите на членовете на екипа в Slack или в приложението Tettra.
  • Идентифицирайте пропуските в знанията и сътрудничеството при актуализациите, за да поддържате съдържанието актуално.

Ограничения на Tettra

  • Някои потребители биха искали да има повече функции за редактиране на текст и съдържание, като допълнителни шрифтове и цветове.
  • Потребителите съобщават, че не можете да включите дадено съдържание на две места, без да създадете копие, което води до ненужно дублиране.

Цени на Tettra

  • Основен: 4 $/месец на потребител
  • Мащабиране: 8 USD/месец на потребител
  • Професионална версия: 12 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии на Tettra

  • G2: 4. 6/5 (над 100 отзива)
  • Capterra: 4. 1/5 (5+ отзива)

7. Document360 – Най-доброто решение за управление на знания, насочено към клиентите

Изтъкване на менютата „Последни“, „Отбелязани“, „Кошче“ и „Съхранение“ в страничната лента на Document360
чрез Document360

Document360 е AI инструмент за управление на знания, предназначен както за вътрешни екипи, така и за обслужване на клиенти. Екипите могат да използват платформата за създаване на бази от знания, наръчници, SOP или уикита, които съхраняват съдържанието на едно място и улесняват управлението на знанията и обучението. ?

Най-добрите функции на Document360

  • Създайте публична или частна база от знания с персонализирана начална страница.
  • Създайте бизнес речник, за да дефинирате всички най-често използвани термини на едно място.
  • Вижте подробни анализи за това как се разглежда и използва вашето съдържание.

Ограничения на Document360

  • Някои потребители биха искали да е възможно да се променя стандартната конфигурация на страниците.
  • Според някои потребители, аналитичните данни са достъпни само за последните 30 дни по подразбиране.

Цени на Document360

  • Безплатно
  • Стандартен: 149 $/месец за до трима потребители
  • Професионална версия: 299 $/месец за до пет потребители
  • Бизнес: 399 $/месец за до пет потребители
  • Enterprise: 599 $/месец за до 10 потребители

Оценки и рецензии за Document360

  • G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)
  • Capterra: 4,7/5 (над 190 отзива)

8. Scribe – най-добрият AI инструмент за извличане на информация

Инструкции, създадени с помощта на AI на Scribe
чрез Scribe

Scribe позволява на екипите да създават стъпка по стъпка ръководства от всякакъв вид съдържание. За да направите това, трябва само да активирате разширението и да преминете през процеса – след това той се превръща в процес с помощта на AI. Това е полезно за екипи, които искат да създадат уики или вътрешна база от знания, да създадат SOP или документи за обучение или да проектират процес за въвеждане на нови служители.

Най-добрите функции на Scribe

  • Използвайте силата на AI, за да превърнете ръчния процес в повторяемо ръководство.
  • Редактирайте стъпка по стъпка ръководството с екранни снимки, бележки и фирмено лого.
  • Вградете ръководства в базата от знания на вашата компания или ги споделете чрез линк.

Ограничения на Scribe

  • Премахването на съдържание, което вече не е необходимо, се извършва стъпка по стъпка, което може да бъде разочароващо.
  • Някои потребители биха желали да има повече опции за форматиране на текст, за да могат да персонализират своите ръководства.

Цени на Scribe

  • Безплатно
  • Personal Pro: 23 $/месец на потребител
  • Team Pro: 12 USD/месец на потребител, минимум пет потребители
  • Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Scribe

  • G2: 4,8/5 (над 60 рецензии)
  • Capterra: 4,9/5 (5+ отзива)

9. Капацитет – най-подходящ за автоматизиране на задачи, свързани с поддръжка и помощна служба

Организиране на знания в обмен в Capacity
чрез Capacity

Capacity е платформа, базирана на изкуствен интелект, предназначена за екипи, които искат да поддържат информацията подредена и лесно достъпна – независимо дали е за вътрешни членове на екипа или за клиенти. Функцията за база от знания на Capacity включва интелигентни AI интеграции, които правят създаването, актуализирането и навигацията в нея безпроблемни.

Най-добрите функции на Capacity

  • Организирайте знанията в папки, диалогови прозорци и обмен на информация.
  • Задайте разрешения за потребителите според роля, отдел, местоположение и др.
  • Намерете информация бързо с вградената функция за търсене.

Ограничения на капацитета

  • Някои потребители биха искали да има повече опции за създаване на отчети.
  • Може да има период на обучение, докато членовете на екипа свикнат с новата система.

Ценообразуване на базата на капацитет

  • Растеж: 49 $/месец на потребител
  • Професионална версия: 99 $/месец на потребител
  • Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за капацитет

  • G2: 4,8/5 (над 50 рецензии)
  • Capterra: 4,5/5 (10+ отзива)

10. Notion – най-доброто решение за сътрудничество в едно работно пространство

Използване на AI функционалността на Notion
чрез Notion

Notion е популярен инструмент за управление на знания, който вече разполага с AI функционалност. Екипите, които използват Notion за създаване на бази данни, вътрешни уикита и бази от знания, вече могат да използват AI инструмента за писане и вградените функции, за да увеличат производителността и да оптимизират процесите. ?

Най-добрите функции на Notion

  • Създайте и персонализирайте вътрешна база от знания със страници и бази данни.
  • Превърнете необработените данни в нещо представително чрез автоматично попълване на таблици.
  • Задайте въпрос на вградения AI, за да откриете подходящо съдържание и да споделите знания от работното си пространство.

Ограничения на Notion

  • Някои потребители съобщават, че тригерите за автоматизация на работния процес в момента са по-ограничени в сравнение с някои други инструменти за управление на знания.
  • Не е възможно да се конфигурират потребителски разрешения за подгрупи от данни, което може да повлияе на начина, по който някои потребители организират данните си в уики на компанията.

Цени на Notion

  • Безплатно
  • Плюс: 8 $/месец на потребител
  • Бизнес: 15 USD/месец на потребител
  • Предприятие: Свържете се с нас за цени
  • Notion AI може да бъде добавен към всеки платен план за 8 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за Notion

  • G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)
  • Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Намерете най-подходящия инструмент за нуждите на вашата компания в областта на управлението на знания

За екипи, които искат да създадат фирмена уики страница или вътрешна база от знания, има много подходящи AI инструменти, които са готови и чакат да се регистрирате и да ги използвате. Използвайте този наръчник, за да се ориентирате и да намерите най-добрия софтуерен инструмент за управление на знания за вашия екип.

Ако се нуждаете от платформа, която надхвърля управлението на документи, не търсете по-далеч от ClickUp. Нашата платформа „всичко в едно“ разполага с всичко необходимо за управление на проекти, възлагане на задачи, поддържане на CRM и създаване на бази от знания – с добавената мощност на изкуствения интелект.

Опитайте ClickUp безплатно още днес, за да видите колко лесно е да съберете всичките си знания на едно място. ✨

