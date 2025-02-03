Изпробвахме 10-те най-добри AI инструмента за управление на знания през 2025 г.

Има толкова много инструменти за изкуствен интелект (AI) за управление на знания, а списъкът им продължава да расте. Тези AI инструменти могат да ви помогнат да организирате данните си и да увеличите производителността на екипа, но неправилният инструмент може всъщност да попречи на напредъка ви.
Как да намерите идеалния партньор?
В този наръчник ще споделим какво точно трябва да търсите в новия си AI инструмент за управление на знания, заедно с някои от любимите ни софтуерни инструменти в тази област. ?️
Какво трябва да търсите в AI инструментите за управление на знания?
Всеки тип софтуерен инструмент за управление на знания има своите предимства и недостатъци. Всичко зависи от това, което търсите. Някои екипи се нуждаят от инструмент на корпоративно ниво със строги нива на разрешения и съответствие, докато други просто се нуждаят от цифрово място за съхранение на цялата информация на компанията. ?
Ето какво трябва да имате предвид, когато сравнявате различни AI инструменти за управление на знания:
- Функционалност: Платформата разполага ли с всички необходими функции? Предлага ли нещо повече?
- Сътрудничество: Функциите за сътрудничество интуитивни и лесни за използване ли са? Можете ли лесно да споделяте документи с други хора?
- Изкуствен интелект: Генеративният AI прави ли инструмента по-полезен или пречи на неговата функционалност?
- Леснота на употреба: Инструментът лесен ли е за употреба? Можете ли лесно да обучите членовете на екипа си да го използват? Самообслужващ ли е?
- Репутация: Има ли инструментът добра репутация? Новак ли е на пазара?
- Съответствие: Отговаря ли този инструмент на изискванията за съответствие на данните на вашите служители и клиенти?
- Цени: Има ли безплатен план? Инструментът достъпен ли е при разрастване на бизнеса ви?
Както при всеки софтуерен инструмент, фокусирайте се върху това, което е най-важно за вас – всички други ключови функции или екстри са бонус. Използвайте нашия наръчник, за да намерите подходящия софтуерен инструмент за база от знания за вашите нужди.
10-те най-добри софтуера за управление на знания с изкуствен интелект, които можете да използвате
В този наръчник сме съкратили списъка с налични инструменти за управление на знания до най-добрите ни препоръки, за да спестите време и да започнете да ги тествате по-бързо.
Ето нашите най-добри предложения за най-добрите инструменти за управление на знания, базирани на AI.
1. ClickUp – най-добрият всеобхватен AI инструмент за управление на знания
1. ClickUp – най-добрият всеобхватен AI инструмент за управление на знания
ClickUp е мощен инструмент за управление на знания и платформа за управление на проекти, базиран в облака, който работи за екипи от всякакъв размер, във всяка ниша. С множество инструменти, проектирани с оглед на производителността и сътрудничеството, ClickUp е първокласно решение за всяка компания, която иска да се организира (и да остане такава). ✔️
За екипи, които искат да създадат вътрешни бази от знания и уикита, ClickUp Docs е най-добрият инструмент за управление на съдържанието. Членовете на екипа могат да създават документи самостоятелно, да работят съвместно по тях и да споделят информация с другите, за да създадат едно централно хранилище.
Използвайте шаблона за база от знания на ClickUp, за да започнете бързо. Съберете цялата информация за вашата компания и създайте уики с възможност за търсене на политики и информация.
Благодарение на последните актуализации, потребителите вече могат да се възползват пълноценно от ClickUp Brain в цялата платформа, включително в процеса на управление на знанията.
Използвайте ClickUp AI, за да ви помогне да пишете и обобщавате съдържание за уики на вашата компания, да превръщате бележките в практически списъци със задачи и да генерирате идеи, които да използвате във вашите вътрешни документи.
ClickUp обаче не е идеален само за управление на знания. Той е перфектен и за управление на проекти. Екипите могат да използват мощните функции на ClickUp за управление на проекти и задачи, за да планират проекти, да следят промените и да поддържат организация от начало до край.
Най-добрите функции на ClickUp
- Оптимизирайте процесите си и подобрете писането си с AI знания и инструменти за машинно обучение с ClickUp Brain.
- Насладете се на редактиране и съобщения в реално време благодарение на вградените инструменти за сътрудничество.
- Превърнете бележките в задачи за по-лесно управление на проекти и задачи.
- Повишете производителността и управлявайте времето си с база от знания
- Организирайте документите си с категории и етикети
- Насладете се на богати възможности за персонализиране и настройка, включително цветове и категории.
- Поддържайте организация с безплатен софтуер за управление на проекти
- Защитете личните документи и ги споделяйте лесно с другите благодарение на вградените функции за поверителност.
- Започнете бързо с нашите безплатни шаблони за база от знания.
Ограничения на ClickUp
- ClickUp има толкова много функции и опции за персонализиране, че може да отнеме известно време, докато го конфигурирате перфектно според вашите нужди.
- ClickUp AI е достъпен само с платените планове.
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена 7 долара на член.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)
- Capterra: 4. 6/5 (3900+ отзива)
2. Bit. ai – Най-доброто решение за съвместно управление на документи
Bit. ai е система за управление на знания и уики, базирана на изкуствен интелект, която е проектирана с оглед на индивидуалните потребители и екипите. С този софтуер екипите могат да организират и да си сътрудничат по съдържание като бази от знания, уикита, ръководства за обучение и клиентски портали, както и да разширяват тази функционалност с интеграции. ?
Най-добрите функции на Bit. ai
- Сътрудничество с членове на екипа и поканени гости в реално време
- Използвайте AI Genius, за да оптимизирате писането на съдържание и да увеличите производителността с помощта на машинно обучение.
- Споделяйте файлове безпроблемно с линкове за споделяне, вградени уебсайтове и проследими линкове.
Ограничения на Bit. ai
- Някои потребители може да сметнат, че опциите за персонализиране на шрифта са по-ограничени в сравнение с други инструменти за създаване на съдържание.
- Според някои потребители, потребителското преживяване би се подобрило с по-добър потребителски интерфейс.
Цени на Bit. ai
- Безплатно
- Про: 8 $/месец на потребител
- Бизнес: 15 USD/месец на потребител
Bit. ai оценки и рецензии
- G2: 4/5 (над 20 отзива)
- Capterra: н/д
3. OneBar – най-добрият AI инструмент за управление на въпроси и отговори
OneBar е специализирана платформа за управление на знания, която позволява на организациите да събират всички свои данни и информация и да ги съхраняват на едно лесно за управление място. Платформата използва подход от типа „въпроси и отговори“. Потребителите могат да помолят AI бота да покаже отговори, към които членовете на екипа могат да допринесат със собствените си знания и опит.
Най-добрите функции на OneBar
- Споделяйте често задаваните въпроси (FAQ) заедно с отговорите им.
- Насърчавайте членовете на екипа да допринасят с отговори
- Намерете по-релевантно съдържание с семантично търсене на подходящи данни.
Ограничения на OneBar
- OneBar е проектиран за използване със Slack, така че потребителите, които не използват това приложение, може да не получат най-добрата възвръщаемост на инвестицията си.
- В сравнение с някои от конкурентите си, OneBar има ограничен брой онлайн рецензии.
Цени на OneBar
- Безплатно
- Стартъп: 200 $/месец за до 200 потребители
- Растеж: 400 $/месец за до 1000 потребители
Оценки и рецензии на OneBar
- G2: н/д
- Capterra: н/д
4. Confluence – най-доброто решение за екипно сътрудничество и споделяне на знания
Confluence е вътрешно решение за управление на знания и инструмент за документиране на проекти, разработен от екипа на Atlassian. С Confluence екипите могат да създадат един централен източник на информация за организационните знания. AI функциите в инструмента подобряват функционалността на писане, водене на бележки и търсене. ?
Най-добрите функции на Confluence
- Планирайте проекти и обсъждайте идеи съвместно, а след това използвайте AI, за да пишете бележки.
- Работете заедно с членовете на екипа с вградени коментари и редактиране в реално време.
- Организирайте съдържанието си в специални работни пространства с помощта на AI-базирано търсене.
Ограничения на Confluence
- Някои потребители предлагат да се подобрят възможностите за търсене.
- Според някои потребители промяната на нивата на разрешения за различните страници може да бъде объркваща.
Цени на Confluence
- Безплатно
- Стандартен: 6,05 $/месец на потребител
- Премиум: 11,55 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Confluence
- G2: 4. 1/5 (3700+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 3200 отзива)
5. Process Street – Най-доброто за управление на бизнес процеси
Process Street е система за управление на процеси и управление на знания, базирана на изкуствен интелект, предназначена за екипи, които трябва да се фокусират върху съответствието и контрола на качеството. Платформата е проектирана за прозрачност и управление на процеси и използва изкуствен интелект, за да помогне на екипите да поддържат съответствие. ?
Най-добрите функции на Process Street
- Използвайте редактора на документи, за да записвате, организирате и споделяте стандартни оперативни процедури (SOP).
- Задайте нива на разрешения и решете кой има достъп до какво съдържание.
- Следете промените в документите, за да поддържате прозрачност и контрол на достъпа.
Ограничения на Process Street
- Цената може да бъде прекалено висока за някои потребители, особено за малките предприятия или новите агенции.
- Някои потребители считат, че организацията на работните процеси и съдържанието е объркваща.
Цени на Process Street
- Стартиращ пакет: 100 $/месец за до 10 потребители
- Предимства: Цената започва от 415 долара на месец за персонализиран брой потребители.
- Enterprise: Започва от 1660 $/месец за персонализиран брой потребители
Оценки и рецензии за Process Street
- G2: 4,6/5 (над 300 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)
6. Tettra – Най-доброто решение за създаване на вътрешна база от знания
Tettra е софтуер за споделяне на знания, базиран на изкуствен интелект, предназначен да ускори процеса на въвеждане в работата и да държи членовете на екипа информирани. Екипите могат да използват този инструмент за управление на знания, за да съхраняват и подбират подходяща информация, така че тя да се появява в подходящия момент. ?
Най-добрите функции на Tettra
- Създайте ново съдържание или използвайте съществуващо съдържание от Google Drive или Notion, за да създадете вашата вътрешна база от знания.
- Отговаряйте незабавно на въпросите на членовете на екипа в Slack или в приложението Tettra.
- Идентифицирайте пропуските в знанията и сътрудничеството при актуализациите, за да поддържате съдържанието актуално.
Ограничения на Tettra
- Някои потребители биха искали да има повече функции за редактиране на текст и съдържание, като допълнителни шрифтове и цветове.
- Потребителите съобщават, че не можете да включите дадено съдържание на две места, без да създадете копие, което води до ненужно дублиране.
Цени на Tettra
- Основен: 4 $/месец на потребител
- Мащабиране: 8 USD/месец на потребител
- Професионална версия: 12 USD/месец на потребител
Оценки и рецензии на Tettra
- G2: 4. 6/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (5+ отзива)
7. Document360 – Най-доброто решение за управление на знания, насочено към клиентите
Document360 е AI инструмент за управление на знания, предназначен както за вътрешни екипи, така и за обслужване на клиенти. Екипите могат да използват платформата за създаване на бази от знания, наръчници, SOP или уикита, които съхраняват съдържанието на едно място и улесняват управлението на знанията и обучението. ?
Най-добрите функции на Document360
- Създайте публична или частна база от знания с персонализирана начална страница.
- Създайте бизнес речник, за да дефинирате всички най-често използвани термини на едно място.
- Вижте подробни анализи за това как се разглежда и използва вашето съдържание.
Ограничения на Document360
- Някои потребители биха искали да е възможно да се променя стандартната конфигурация на страниците.
- Според някои потребители, аналитичните данни са достъпни само за последните 30 дни по подразбиране.
Цени на Document360
- Безплатно
- Стандартен: 149 $/месец за до трима потребители
- Професионална версия: 299 $/месец за до пет потребители
- Бизнес: 399 $/месец за до пет потребители
- Enterprise: 599 $/месец за до 10 потребители
Оценки и рецензии за Document360
- G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 190 отзива)
8. Scribe – най-добрият AI инструмент за извличане на информация
Scribe позволява на екипите да създават стъпка по стъпка ръководства от всякакъв вид съдържание. За да направите това, трябва само да активирате разширението и да преминете през процеса – след това той се превръща в процес с помощта на AI. Това е полезно за екипи, които искат да създадат уики или вътрешна база от знания, да създадат SOP или документи за обучение или да проектират процес за въвеждане на нови служители.
Най-добрите функции на Scribe
- Използвайте силата на AI, за да превърнете ръчния процес в повторяемо ръководство.
- Редактирайте стъпка по стъпка ръководството с екранни снимки, бележки и фирмено лого.
- Вградете ръководства в базата от знания на вашата компания или ги споделете чрез линк.
Ограничения на Scribe
- Премахването на съдържание, което вече не е необходимо, се извършва стъпка по стъпка, което може да бъде разочароващо.
- Някои потребители биха желали да има повече опции за форматиране на текст, за да могат да персонализират своите ръководства.
Цени на Scribe
- Безплатно
- Personal Pro: 23 $/месец на потребител
- Team Pro: 12 USD/месец на потребител, минимум пет потребители
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на Scribe
- G2: 4,8/5 (над 60 рецензии)
- Capterra: 4,9/5 (5+ отзива)
9. Капацитет – най-подходящ за автоматизиране на задачи, свързани с поддръжка и помощна служба
Capacity е платформа, базирана на изкуствен интелект, предназначена за екипи, които искат да поддържат информацията подредена и лесно достъпна – независимо дали е за вътрешни членове на екипа или за клиенти. Функцията за база от знания на Capacity включва интелигентни AI интеграции, които правят създаването, актуализирането и навигацията в нея безпроблемни.
Най-добрите функции на Capacity
- Организирайте знанията в папки, диалогови прозорци и обмен на информация.
- Задайте разрешения за потребителите според роля, отдел, местоположение и др.
- Намерете информация бързо с вградената функция за търсене.
Ограничения на капацитета
- Някои потребители биха искали да има повече опции за създаване на отчети.
- Може да има период на обучение, докато членовете на екипа свикнат с новата система.
Ценообразуване на базата на капацитет
- Растеж: 49 $/месец на потребител
- Професионална версия: 99 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за капацитет
- G2: 4,8/5 (над 50 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (10+ отзива)
10. Notion – най-доброто решение за сътрудничество в едно работно пространство
Notion е популярен инструмент за управление на знания, който вече разполага с AI функционалност. Екипите, които използват Notion за създаване на бази данни, вътрешни уикита и бази от знания, вече могат да използват AI инструмента за писане и вградените функции, за да увеличат производителността и да оптимизират процесите. ?
Най-добрите функции на Notion
- Създайте и персонализирайте вътрешна база от знания със страници и бази данни.
- Превърнете необработените данни в нещо представително чрез автоматично попълване на таблици.
- Задайте въпрос на вградения AI, за да откриете подходящо съдържание и да споделите знания от работното си пространство.
Ограничения на Notion
- Някои потребители съобщават, че тригерите за автоматизация на работния процес в момента са по-ограничени в сравнение с някои други инструменти за управление на знания.
- Не е възможно да се конфигурират потребителски разрешения за подгрупи от данни, което може да повлияе на начина, по който някои потребители организират данните си в уики на компанията.
Цени на Notion
- Безплатно
- Плюс: 8 $/месец на потребител
- Бизнес: 15 USD/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- Notion AI може да бъде добавен към всеки платен план за 8 долара на месец на потребител.
Оценки и рецензии за Notion
- G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
Намерете най-подходящия инструмент за нуждите на вашата компания в областта на управлението на знания
За екипи, които искат да създадат фирмена уики страница или вътрешна база от знания, има много подходящи AI инструменти, които са готови и чакат да се регистрирате и да ги използвате. Използвайте този наръчник, за да се ориентирате и да намерите най-добрия софтуерен инструмент за управление на знания за вашия екип.
Ако се нуждаете от платформа, която надхвърля управлението на документи, не търсете по-далеч от ClickUp. Нашата платформа „всичко в едно“ разполага с всичко необходимо за управление на проекти, възлагане на задачи, поддържане на CRM и създаване на бази от знания – с добавената мощност на изкуствения интелект.
Опитайте ClickUp безплатно още днес, за да видите колко лесно е да съберете всичките си знания на едно място. ✨