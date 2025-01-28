10 най-добри алтернативи и конкуренти на Scribe за 2025 г.

Независимо дали създавате ръководство за новоназначени служители или обяснявате как клиентът може да влезе в платформата ви, ръководствата с инструкции са буквално спасителни.

Това е мястото, където Scribe блести. Scribe „ви следва“ докато работите и създава постъпкова документация на процесите, която можете да споделяте с колеги или клиенти.

Създаването на визуални ръководства и инструкции може да спести време, да избегне повтарящи се запитвания и да мащабира процесите за отдалечени екипи.

Съществуват обаче и други алтернативи на Scribe, които могат да ви помогнат да заснемете, редактирате и споделяте ръководства с относителна лекота.

В това ръководство ще разгледаме други алтернативи на Scribe, които можете да използвате, за да създадете бързи ръководства за успех!

Какво трябва да търсите в алтернатива на Scribe?

Докато оценявате алтернативите на Scribe, обърнете внимание на следните възможности:

Използвайте го на различни платформи – от Chrome и Microsoft Edge до настолни приложения за Mac и Windows

Добавяне на видеоклипове и изображения в ръководството

Достъп до разширения, които могат да бъдат добавени към браузъра по ваш избор, за да създавате ръководства с по-малко кликвания

Автоматично създаване на постъпкови ръководства

Редактиране и персонализиране на документи с помощта на персонализирано брандиране, като лого на компанията, персонализирани цветове и т.н.

Споделяне на документи за процесите в движение чрез имейл или вградени във вашата уики или LMS

Експортиране на документа като PDF

Използване на изкуствен интелект за създаване на полезни SOP, учебни наръчници и др. за всеки процес

Scribe също има своите ограничения – някои потребители твърдят, че функциите за отчитане на Scribe са податливи на грешки. Освен това, когато експортирате ръководствата в PDF формат, размерът на бутона за избор не винаги е еднакъв.

Така че, докато оценявате горните функции, имайте предвид ограниченията на Scribe и изберете софтуер, който по-добре отговаря на вашите индивидуални изисквания.

10-те най-добри алтернативи на Scribe, които да използвате през 2024 г.

Нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Scribe за бързо и ефективно създаване на стъпка по стъпка ръководства:

1. ClickUp

Създайте ръководство с инструкции или SOP от всяка точка на вашата работна среда ClickUp и добавете вложени подстраници, таблици и опции за стилизиране, за да създадете перфектната структура

ClickUp се счита за софтуер за управление на проекти, но в него има много повече възможности и стойност, които позволяват да го персонализирате за различни случаи на употреба. Например, можете да го използвате за създаване на различни стандартни оперативни процедури (SOP).

ClickUp е жизнеспособна алтернатива на Scribe като софтуер за SOP с две основни възможности.

Функцията Clip на Clickup ви позволява бързо да създавате видеоклипове за обучение и SOP:

Споделете вашето видео съобщение с директна връзка към браузъра, която не изисква изтегляне и може да бъде видяна веднага след записването

Споделяйте записи на екрана (които включват екрана, прозореца на приложението или раздела на браузъра), за да заснемете цялата необходима информация, така че да не се загуби контекстът.

Освен това можете да запазите тези записи и да ги споделите с други хора чрез публичен линк, който се възпроизвежда директно от браузъра. Можете също да създадете задача от записа си, да добавите описание и да я възложите на подходящите членове на екипа за незабавно действие.

Можете също да създадете ориентирани към стойността материали за обучение или SOP за новоназначените служители с функцията ClickUp Docs:

Използвайте ClickUp Docs, за да създавате и свързвате красиви документи, уикита и други, за безпроблемно изпълнение на идеите с вашия екип

ClickUp Doc ви помага да създадете пълноценна документация с медии, форматиране и структура, които отговарят на вашите нужди.

Шаблоните на документи съдържат всички необходими компоненти, без да се налага да започвате от нулата. Някои примери за компоненти включват персонализирани статуси, персонализирани полета, персонализирани изгледи, управление на проекти и др.

Можете да маркирате или споменавате POC и да създавате вложени подстраници, за да опишете подробно вашите процеси и насоки за обучение. Можете също така да упражнявате контрол върху версиите на статични и динамични документи.

Функцията ClickUp Docs предлага готово хранилище с шаблони за SOP и шаблони за въвеждане в работата:

Създайте безпроблемно преживяване за привличане на клиенти с шаблона за привличане на клиенти на ClickUp

Ето пример за шаблон за SOP за човешки ресурси от ClickUp:

Шаблонът за SOP на ClickUp е създаден, за да ви помогне да създавате, управлявате и проследявате HR процеси и процедури.

Използвайте този шаблон, за да дефинирате процесите за наемане на нови служители и да споделяте информацията между отделите с едно кликване. Виртуалната бяла дъска на ClickUp ви помага да организирате вашите HR задължения – от набирането на персонал до въвеждането в работата.

Най-добрите функции на ClickUp:

Ограничения на ClickUp:

Безплатният план може да бъде ограничителен по отношение на съхранението и достъпа до разширени функции на SOP софтуера

Широкият набор от функции на платформата може да бъде прекалено сложен за нови потребители

Цени на ClickUp:

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 12 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4. 7/5 (8000+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 3000 рецензии)

2. UserGuiding

чрез UserGuiding

UserGuiding е платформа за въвеждане на потребители, която ви позволява да създавате лесни, бързи и гъвкави ръководства за продукти без никакво кодиране.

Основната разлика между UserGuiding и Scribe е, че първият помага за създаването на потапящи продуктови презентации, докато Scribe е по-подходящ за стъпка по стъпка продуктови ръководства.

Най-добрите функции на UserGuiding:

Без необходимост от обучение

Полезни ресурси, контролни списъци и стъпка по стъпка инструкции за използване на инструмента

Най-добра стойност за цената

Ограничения на UserGuiding:

Скъпо, ако имате ограничен бюджет

Аналитиката може да бъде по-подробна и може да се наложи по-добра интеграция на приложението

Цени на UserGuiding:

Основен план: 89 $/месец, фактурира се ежегодно

Професионален план: 389 $/месец, фактурира се ежегодно

Корпоративен план: 689+ долара на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии на UserGuiding:

G2: 4,7/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 50 рецензии)

3. Loom

чрез Loom

Loom е приложение за видео съобщения, задвижвано от изкуствен интелект, което ви помага да записвате екрана си, подобно на Scribe. Можете да записвате екрана си чрез уеб интерфейса и/или да записвате лицето си с предната камера.

Loom предлага опция за записване само на екрана или на лицето ви, както и опция за едновременно записване и на двете.

Loom улеснява по-бързата комуникация. Не е необходимо да провеждате срещи за всичко.

Имате бърза 2-минутна обратна връзка, която искате да споделите? Запишете видеосъобщението си и го споделете със заинтересованите страни, без да губите контекста. Това го прави чудесно допълнение за отдалечени екипи.

Инструментът е лесен за използване, особено за асинхронна работа. Добавете CTA, коментари, задачи и емотикони към видеото си за повече контекст.

Най-добрите функции на Loom:

Налични като разширение за Chrome и приложение за настолни/мобилни устройства

Предлага интеграция с едно кликване с Google Workspace, Slack и др.

Предоставя транскрипции и надписи на над 50 езика

Предлага шаблони за видеосъобщения за различни случаи на употреба, като продажби, инженеринг, обслужване на клиенти, дизайн и др.

AI възможностите включват автоматични заглавия, резюмета, задачи, глави и премахване на мълчанието, за да се елиминират неудобните паузи във видеото

Ограничения на Loom:

Потребителите смятат, че потребителският интерфейс е претрупан, което означава, че кривата на обучение е по-стръмна в сравнение с Scribe

Цени на Loom:

Starter (за физически лица): Безплатен план

Бизнес (за екипи): 12,5 $/създател/месец, фактурира се ежегодно

Enterprise (за разрастващи се екипи): Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Loom:

G2: 4,7/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 300 рецензии)

4. Trainual

чрез Trainual

Trainual може да напише съдържанието ви вместо вас. Как? С помощта на изкуствен интелект, разбира се. Освен това Trainual предлага стотици специфични за индустрията шаблони, с които лесно можете да създадете работни процеси, SOP, Wiki и др.

Trainual е цялостен софтуер, който ви позволява да имате достъп до документи за обучение и въвеждане в работата, SOP, база от знания и други от едно централизирано място. Можете да записвате екрана си и да вграждате съдържание (включително опция за качване на видео файлове, PDF файлове, GIF файлове и други) от над 700 места!

Най-добрите функции на Trainual:

Интегрирайте вашата HR и система за заплати и любимите си приложения като Slack, Dropbox и др.

Достъп до общност от над 1000 автори на процеси и експерти по SOP

Предлага интелигентни прогнози за времето за всеки процес, така че екипът да може да даде приоритет на обучението пред задачите

Ограничения на Trainual:

Не може да създава автоматично ръководства за употреба, както прави Scribe

По-висок ценови диапазон

Цени на Trainual:

Малък бизнес: 250 $/месец (1-50 служители)

Развиващ се бизнес: 417 $/месец (51-100 служители)

Неограничен: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Trainual:

G2: 4,7/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 400 отзива)

5. InVision

чрез InVision

InVision е платформа за дизайн на цифрови продукти, която ви помага да създавате интерактивни прототипи. Нейната цифрова бяла дъска, Freehand, е отличителна функция, предлагаща мощни шаблони от AWS, Atlassian, Xbox и др.

Създавайте реалистични макети и покажете какво създавате. Можете да използвате InVision и за тестване от потребители, презентации пред клиенти и валидиране на дизайна.

Най-добрите функции на InVision:

Безплатна пробна версия, за да тествате създаването на работния процес на цифров продукт

Стотици шаблони за различни категории и роли

Категориите включват мозъчна атака, стратегия и планиране, wireframing и диаграми и др.

Кликваемите и интерактивни дизайни улесняват използването

Ограничения на InVision:

Вграждането на активи в друг софтуер е предизвикателство

Когато кликнете върху поток, няма лесен начин да преминете към други екрани, без да се връщате към главното меню

Необходим е отделен софтуер за дизайн, като Figma или Sketch

Цени на InVision:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за InVision:

G2: 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (700+ отзива)

6. Shepherd. js

Shepherd. js е инструмент с отворен код, който е полезен при създаването на продуктови турове. Този инструмент е пригоден за хора с технически познания (разработчици, анализатори и др.). Можете да използвате обширната библиотека на Shepherd. js, за да създадете AI-управлявани процедури за въвеждане.

Най-добрите функции на Shepherd.js:

Създавайте обиколки на сайта, за да насочвате потребителите през вашето приложение/уебсайт

11,5 хиляди звезди в GitHub и 620 форка

Интегрира се с Vue. js, Ember. js, JavaScript, React и AngularJS

Ограничения на Shepherd.js:

Според потребителите, понякога елементите на Shepherd не функционират правилно, включително бутоните

Потребителите твърдят, че навигацията е трудна, особено когато става въпрос за превъртане

Липса на поддръжка на различни браузъри

Цени на Shepherd.js:

Налични безплатно в GitHub

Оценки и рецензии за Shepherd. js:

G2: 5/5 (2 отзива)

Capterra: 5/5 (20+ отзива)

7. UiPath

чрез UiPath

UiPath е интелигентна платформа за обработка на документи, която ви позволява да делегирате документи, задачи и др. на AI, включително:

Разбиране на документа

Извличане, интерпретиране и обработка на данни

Преглед на изображения, PDF файлове, ръкописни текстове, подписи и сканирани документи и тяхната обработка

Най-добрите функции на UiPath:

Дейности за разбиране на документи чрез плъзгане и пускане и лесен за използване интерфейс

Предоставя добавка за създаване на уроци за незабавна автоматизация на работния процес

Не се изискват познания по програмиране или скриптове

Ограничения на UiPath:

Потребителите съобщават, че новата версия е бавна

Цената на лиценза на потребител е по-висока в сравнение с конкурентите

Цени на UiPath:

Безплатно: 0 $

Предимства: Цена от 420 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за UiPath:

G2: 4. 6/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (700+ отзива)

8. Folge

чрез Folge

Всеки списък с алтернативи на Scribe е непълен, ако не споменем Folge. Платформата ви позволява да създавате, споделяте и управлявате знанията си за процесите с няколко кликвания.

Всеки иска да създава професионални и визуално привлекателни стъпка по стъпка ръководства, както и уроци, с четири пъти по-малко време и усилия. И тук може да ви помогне един прекалено прост и интуитивен инструмент като Folge.

Създавайте анотации, персонализирайте екранни снимки и навигирайте в лабиринта от приложения, обучения, продукти, задачи и т.н. с този инструмент.

Най-добри характеристики на Folge:

Замъгляване на чувствителни данни, за да се предотврати изтичането на данни в ръководствата/документацията

Редактирайте и персонализирайте всяка стъпка, като добавяте описание, премахвате стъпки, добавяте стрелки и др.

Опции за експортиране в седем формата с достъп до персонализирани оформления

Ограничения на Folge:

Понякога екранната снимка може да заснеме и раздела

Потребителите изпитват леки забавяния при кликване

Архивирането/възстановяването от облачно решение в рамките на софтуера не е налично

Цени на Folge:

Безплатно: 0 $ (5 потребители)

Лична лицензия: 75 долара с академична отстъпка

Бизнес лиценз: 140 долара

Оценки и рецензии на Folge:

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 8/5 (50+ отзива)

9. Zight (по-рано CloudApp)

чрез Zight

Друга мощна алтернатива на Scribe, която не трябва да пренебрегвате, е Zight (по-рано наричана CloudApp).

Zight е всеобхватна платформа за споделяне на визуални материали, която споделя, записва и хоства визуални материали като видеоклипове, GIF файлове, екранни снимки и др. Можете да редактирате, замъглявате, изрязвате видеоклиповете си, да добавяте гласови коментари, текст и др. Използвайте тази платформа, за да пренесете екранните снимки и GIF файловете на следващото ниво.

Най-добрите функции на Zight:

Налични за Mac, Windows, Chrome и iOS

Плъзгайте и пускайте елементи в имейли, както и в чат приложения

Интегрира се с Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA и други

Възможност за създаване и запазване на GIF файлове на всичко, което се показва на екрана

Ограничения на Zight:

Макар Zight да ви помага да споделяте екранни записи, неговата способност да създава стъпка по стъпка ръководства като Scribe може да бъде подобрена

Интерфейсът изисква време за усвояване

Безплатният план ограничава записите до 90 секунди

Няма форум за поддръжка, където потребителите да могат да потърсят помощ

Цени на Zight:

Безплатно: 0 $ (до 25)

Предимства: Цена от 9,95 долара

Екип: От 8 долара на потребител (минимум двама потребители)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Zight:

G2: 4. 6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (100+ отзива)

10. FlowShare

чрез Flowshare

FlowShare е инструмент за документиране на процеси от начало до край, който можете да изпълнявате във фонов режим. Инструментът поема документирането на вашия работен процес и задачи и създава стъпка по стъпка ръководство за вас в процеса.

Независимо от софтуера, който използвате, FlowShare може да документира всяка стъпка и да предостави брандирано ръководство за процесите, което можете да споделите с екипа си.

Най-добрите функции на FlowShare:

Осигурява последователен брандинг, тъй като предлага шаблони за брандиране, които ще форматират вашите ръководства, за да съответстват на вашия бранд в момента, в който натиснете бутона за експортиране

Замъглете чувствителните данни и спестете ценно време

Автоматизирани кратки описания за ускоряване на процеса на създаване на SOP и др.

Множество опции за експортиране (PDF, PPTX, интерактивна демонстрация, PNG, DOCX, HTML и др.)

Ограничения на FlowShare:

Понастоящем достъпни само за Windows

Създаването на ръководство е по-бавно в сравнение с Scribe

Цени на FlowShare:

Express: 21 $/месец за работно място, фактурира се ежегодно

Професионална версия: 40 $/месец за работно пространство (единично), 32 $/месец за работно пространство (екипи от 3+ души), персонализирани цени за екипи от 10+ души

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за FlowShare:

G2: 4. 8/5 (2 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (33 отзива)

Качествените SOP вече са на ваше разположение с ClickUp

Създаването на SOP и обширна документация е жизненоважно за отдалечените екипи.

Създаването на документация с инструкции за процесите обаче може да бъде предизвикателство за членовете на екипа, които и без това са под натиск от времето. Искате инструмент, който лесно се интегрира в ежедневния ви работен процес или, в идеалния случай, нещо, което екипът ви вече използва.

Тук ClickUp се явява като многофункционален инструмент. ClickUp не е просто софтуер за управление на проекти. Той предлага широка гама от функции, като ClickUp Docs, ClickUp Clips и др., които ви помагат да ускорите работния процес по документиране.

Ако искате да работите по-бързо и да създавате качествени SOP, ClickUp е точно за вас. Готови ли сте да започнете? Регистрирайте се сега!