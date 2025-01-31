ClickUp блог

10 най-добри софтуера за стандартни оперативни процедури (SOP)

Engineering Team
31 януари 2025 г.

От управлението на задачите до оптимизирането на екипната работа, стандартните оперативни процедури (SOP) могат да намалят грешките, да обяснят текущите работни процеси и да осигурят основно ниво на контрол на качеството.

Комбинирайте всичко това и добавете малко инструменти за приоритизиране на работата, и SOP може да спести пари на цялата организация.

Но, разбира се, първо трябва да знаете как да създадете тези документи. Тук на помощ идва намирането на софтуерно решение за SOP.

В този наръчник ще разгледаме най-добрите SOP софтуери за документиране, организиране и оптимизиране на вашите бизнес процеси.

Какво трябва да търсите в софтуера за SOP?

Най-добрият SOP софтуер улеснява процеса на създаване. Той подпомага цялостното управление на процесите с няколко функции, които можете да използвате в процеса на оценяване:

  • Готови за употреба шаблони: Набор от утвърдени SOP шаблони, които могат да се прилагат без много настройки.
  • Полезни уроци: Ясна документация на проектите и процедурите, която позволява по-гладка работа на бизнеса
  • Сътрудничество: Споделяне на знания в облака, което прави вашата база от знания и обзор на работните ви процеси достъпни за всички ваши служители.
  • Интеграция: Директна връзка с вашия софтуер за управление на задачи, която позволява интеграции, като автоматизирани напомняния за задачи въз основа на вашите SOP.
  • Лесно поддържане на SOP: Възможност за лесно създаване на оперативни политики за назначаване на служители и цялостно управление на знанията
  • Цена: Безплатни функции на SOP софтуера, за да тествате функциите, преди да се ангажирате с платени планове.

Преди всичко, той трябва да улеснява внедряването и споделянето на SOP за вашата организация. Добрата новина: Повечето от най-добрите софтуерни решения за SOP, изброени по-долу, притежават тези задължителни функции.

10-те най-добри софтуера за стандартни оперативни процедури

1. ClickUp

ClickUp изгледи
Разгледайте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е софтуер за управление на проекти „всичко в едно“, предназначен за екипи от всякакъв размер и от различни индустрии. Това, което отличава ClickUp, е способността му да създава документи с контролирана версия за основни процеси, като същевременно служи като централизиран център за продуктивност и сътрудничество в цялата компания.

А с ClickUp AI е необходимо по-малко усилие, за да се поддържа последователност и качество, тъй като процесите се променят с времето. Създавайте SOP, получавайте предварително форматирано съдържание и подобрете писането на вашия екип само с няколко кликвания.

ClickUp се интегрира и с хиляди други работни приложения, консолидирайки вашите процеси и данни в една система!

Най-добрите функции на ClickUp

  • ClickUp Docs позволява документиране на процедури с динамични и статични документи за ефективен контрол на версиите.
  • Цялостна библиотека от шаблони за SOP софтуер, които включват SOP шаблон на ClickUp, работни задания и карти на процесите.
  • Неговата директна интеграция с решението за управление на задачите на ClickUp превръща вашите SOP в лесно проследими и повтаряеми процеси.
  • Лесният за използване интерфейс прави вашите SOP достъпни за всички членове на екипа.
  • Определените и сегментирани роли на потребителите правят SOP софтуера подходящ за всеки, включително и за ръководителите на организации.

Ограничения на ClickUp

  • Безплатната версия може да има ограничения по отношение на някои разширени функции на SOP софтуера и пространството за съхранение.
  • Някои потребители не харесват интерфейса, особено избора на цветове и шрифтове на софтуера.

Цени на ClickUp

  • Безплатен завинаги
  • Неограничен: 5 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 $/месец на потребител
  • Business Plus: 19 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

  • G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Бонус: Разгледайте 10 безплатни шаблона за техническа документация

2. Coassemble

Софтуер за SOP Coassemble
Чрез Coassemble

Въпреки че е предимно платформа за обучение, Coassemble може да се конкурира в областта на SOP софтуера.

Специално разработен за малки предприятия, този инструмент работи особено добре за основни документи, като например устав на екипа. Персонализираните и шаблонизирани модули позволяват на членовете на вашия екип да четат основни процедурни документи, прости списъци за съвместна работа и други документи.

Най-добрите функции на Coassemble

  • Готовите модули за обучение позволяват на новите членове на организацията да се запознаят с вашите стандартни оперативни процедури и други установени знания на екипа, които ще бъдат от полза за тяхната работа.
  • Сегментиране на потребителите на ниво кохорта за създаване на контролни списъци и модули, съобразени с наличните знания на потребителите на платформата.
  • Гъвкавите структури на разрешенията гарантират, че правилните хора имат правилния достъп до правилните SOP.
  • Интеграцията с вашите съществуващи технологии ви позволява да разпределяте задачи и да комуникирате вашите цифрови SOP по-лесно.
  • Визуалният акцент прави внедряването на стандартни оперативни процедури привлекателно за потребителите.

Ограничения на Coassemble

  • Това не е истински софтуер за стандартни оперативни процедури, което означава, че ще ви бъдат необходими тези интеграции в усилията ви да изградите и комуникирате вашите стандартизирани процеси.
  • Качването на съдържание, особено визуално съдържание, като изображения, може да бъде сложно в рамките на софтуера.
  • Масовото регистриране на нови потребители може да бъде сложно, което води до по-дълги и по-повторяеми задачи за администраторите.
  • Платформата не оптимизира контрола на версиите в бекенда, което затруднява управлението на SOP в по-големи организации.

Цени на Coassemble

  • Pro 10: 50 $/месец
  • Pro 20: 120 $/месец
  • Premium 20: 160 $/месец
  • Pro Unlimited: Необходима е индивидуална оферта

Оценки и рецензии на Coassemble

  • G2: 4,7/5 (166 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (34 отзива)

3. SweetProcess

SweetProcess SOP софтуер
Чрез SweetProcess

Тук имаме първия ни специализиран SOP софтуер. SweetProcess ви помага да наблюдавате и подобрявате процесите си, да следите отговорностите и да управлявате задачите съответно.

Целта на софтуера е точно това, което трябва да постигне правилният SOP софтуер: създаване на онлайн оперативно ръководство, достъпно за всички, което ви позволява да създавате SOP, да оптимизирате ежедневните си задачи и да правите по-малко грешки в процеса на създаване на SOP и текущото им внедряване.

Най-добрите функции на SweetProcess

  • Той лесно документира вашите процедури, политики и процеси в прост обзор на таблото.
  • Софтуерът помага на вашия екип да внедри вашите SOP чрез прости работни процеси и автоматизирани задачи.
  • Софтуерът създава публична или частна база от знания, за да комуникира всички SOP, които другите трябва да знаят.
  • Той създава екипи в рамките на вашите потребителски роли, за да оптимизира комуникацията и разпределението на задачите.
  • Софтуерът предоставя безплатни шаблони за всичко – от събития до пожарни учения, работни процеси за съответствие и др.

Ограничения на SweetProcess

  • Този специализиран софтуер прави интегрирането му с по-широки инструменти за управление на бизнеса по-трудно.
  • Тази платформа ограничава импортирането до Word документи и визуални елементи, като изключва други типове файлове.
  • Добавянето на екипи към даден процес не е непременно интуитивно и изисква ръчна работа в рамките на софтуера.

Цени на SweetProcess

  • 99 $/месец за екипи с до 20 активни членове
  • 5 $/месец допълнително за всеки допълнителен член на екипа над този лимит

Рейтинги и отзиви за SweetProcess

  • G2: 4. 3/5 (5 отзива)
  • Capterra: Все още няма отзиви

4. Tallyfy

Софтуер за стандартни оперативни процедури Tallyfy
Чрез Tallyfy

Tallyfy е полезен SOP софтуер, който ви помага да документирате и автоматизирате всякакви задачи във вашата организация. От формуляри до одобрения, въвеждане в работата и дори задачи, свързани с клиенти, той си е спечелил мястото като един от най-добрите SOP софтуери на пазара.

Концепцията зад софтуера е проста. Запишете най-важните и най-добрите си SOP в една система и създайте планове, така че всеки да знае какво да прави. След това създайте самоавтоматизирани процеси, за да вършите работата си правилно всеки път.

Най-добрите функции на Tallyfy

  • Не е необходимо кодиране. Подходът на Tallyfy към SOP подобрява усилията за сътрудничество, отчасти защото е толкова прост.
  • Повишената прозрачност позволява на всеки в организацията да вижда не само вашите SOP, но и как платформата ги изпълнява ежедневно.
  • Бързата и ефективна поддръжка на клиенти ви помага да персонализирате вашата собствена SOP софтуерна платформа, използвайки платформата Tallyfy.
  • Автоматизацията на задачите въз основа на вашите SOP превръща теоретичните най-добри практики в реални подобрения в работата.

Ограничения на Tallyfy

  • Потребителският интерфейс може да бъде малко бавен понякога, особено при сложни документи, процеси и SOP.
  • Управлението на задачите е относително повърхностно, тъй като Tallyfy не може да управлява по-сложни процеси в рамките на вашия екип.
  • Предложенията на изкуствения интелект могат да помогнат за подобряване на работните процеси, но могат и да станат прекалено натрапчиви, ако вече знаете какви видове процеси искате да изградите.

Цени на Tallyfy

  • Tallyfy Docs: 5 долара на месец на потребител
  • Tallyfy Pro: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Tallyfy

  • G2: 5/5 (3 отзива)
  • Capterra: 4. 4/5 (11 отзива)

5. Начинът, по който работим

Way We Do софтуер за стандартни оперативни процедури
Via Way We Do

Този софтуер е инструмент за големи организации, франчайзи и други бизнеси с много локации, където комуникацията на вашите SOP може да бъде предизвикателство. В резултат на това, неговите функции са по-скоро задълбочени, от интеграция за видео и презентации до сложни диаграми.

Най-добрите характеристики на Way We Do

  • Готовите шаблони за SOP улесняват създаването на вашата библиотека от нулата.
  • Работните процеси за одобрение позволяват на ръководителите на организациите да подписват нови SOP и ви помагат да проверите дали различните членове на вашия екип са прочели необходимото.
  • Активирани списъци за нови и утвърдени членове на организацията, за да следят своите материали за обучение и четене.
  • Персонализираният табло включва елементи от списъка за проверка, задачи с краен срок и нови SOP, с които да се запознаете.

Ограничения на Way We Do

  • Той е относително скъп в сравнение с някои от другите варианти в този списък.
  • Софтуерът е сложен и изисква дълъг период на обучение, отчасти поради оптимизацията му за по-големи и по-сложни организации.
  • Потребителският интерфейс в работните процеси не винаги е интуитивен.
  • Документацията за обучението понякога е остаряла и се отнася до по-стари процеси при изучаването на софтуера.

Ценообразуване на Way We Do

  • Вход: 99 $/месец за 10 потребители от екипа
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии на Way We Do

  • G2: 4. 6/5 (8 отзива)
  • Capterra: 4,9/5 (11 отзива)

6. Trainual

Пример за стандартни оперативни процедури на Trainual
Чрез Trainual

Trainual е софтуер за трансфер на знания, предназначен предимно за обучение на нови и настоящи служители.

В най-добрия случай това е виртуално и интерактивно ръководство за обучение, което можете да използвате за споделяне на организационни знания. Още по-добре е, ако го използвате и като SOP софтуер.

Най-добрите функции на Trainual

  • Интуитивният му процес превръща съществуващите SOP в подробна документация за обучение на вашите екипи.
  • Разпределението на роли управлява както собствеността върху индивидуалните SOP, така и отговорностите за обучението.
  • Той може лесно да вгражда външно съдържание, като PDF файлове, GIF файлове и видеоклипове.
  • Неговата обширна библиотека с инструменти за интеграция включва Loom, Slack и разнообразен софтуер за управление на проекти.

Ограничения на Trainual

  • Фокусът върху обучението и въвеждането в работата донякъде ограничава възможността за използване на Trainual като специализиран SOP софтуер.
  • Влизането в системата може да бъде сложно, като различните модули изискват различни входове, вместо по-централизирано решение.
  • Тази платформа съдържа донякъде ограничени опции за тестове за проверка на знанията в сравнение с други софтуери за обучение.

Цени на Trainual

  • Train: 8 долара на месец на потребител
  • Мащаб: 12 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Trainual

  • G2: 4,7/5 (над 500 отзива)
  • Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)

7. ProcessKit

ProcessKit стандартни оперативни процедури
Чрез ProcessKit

Проектиран за агенции, ProcessKit помага на всеки, който работи с външни клиенти, да улесни процеса на въвеждане. Този софтуер създава SOP специално за въвеждане на нови клиенти, което позволява на агенциите и подобни фирми да следват лесно тези стъпки.

Най-добрите функции на ProcessKit

  • Опростените шаблони за процеса на регистрация на клиенти помагат на всяка агенция да започне бързо
  • Условната логика при изграждането на работни процеси позволява по-персонализирани ситуации, без да се прави компромис с автоматизацията.
  • Интуитивният му Kanban изглед проследява регистрацията на множество клиенти без объркване.
  • Делегирането на задачи включва участието на няколко членове от вашия екип в изпълнението на SOP за въвеждане на нови служители.

Ограничения на ProcessKit

  • Възможността за персонализиране на софтуера означава, че първоначалният процес на настройка ще отнеме значително време.
  • Неговите функции са свързани изключително с привличането на клиенти, което ограничава използването му като по-широк SOP софтуер.

Цени на ProcessKit

  • Един план: 49 $/месец за до трима членове, 19 $/месец за всеки допълнителен член и неограничен брой гост акаунти, като например контакти на агенции.

Оценки и рецензии за ProcessKit

  • G2: 5/5 (1 рецензия)
  • Capterra: 5/5 (2 отзива)

8. Dozuki

Пример за доставчик на софтуер за SOP Dozuki
Чрез Dozuki

Организациите в производството оцеляват или фалират в зависимост от оптимизацията и спазването на индивидуалните SOP. Dozuki идва на помощ.

С SOP софтуер, проектиран специално за тази индустрия, Dozuki улеснява производството.

Най-добрите функции на Dozuki

  • Мощният процес за създаване на ръководства може да се справи дори с най-техническите документи в производствената индустрия.
  • Неговите мащабируеми програми за обучение пренасят вашите SOP в практиката.
  • Интегрираните му функции за превод за мултинационални организации позволяват използването на техните SOP в чужбина.

Ограничения на Dozuki

  • Той има сложна и донякъде ограничена способност да контролира достъпа до различни SOP в зависимост от ролите на потребителите.
  • Тъй като софтуерът е сложен, запознаването с него не винаги е интуитивно за новите потребители.
  • Той може да интегрира ограничения във видеоклипове и изображения в отделни документи.

Цени на Dozuki

  • Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Dozuki

  • G2: 4. 4/5 (над 150 рецензии)
  • Capterra: 4. 3/5 (12 отзива)

9. JobRouter

Софтуерни инструменти JobRouter SOP
Чрез JobRouter

JobRouter гради своята ценностна предложения върху три стълба: автоматизация на процесите, управление на документи и управление на данни. Тази платформа изглежда като идеалният инструмент, който може да се използва и като софтуер за стандартни оперативни процедури.

Най-добрите функции на JobRouter

  • Бързото и интуитивно внедряване ви позволява да започнете да използвате инструмента в рамките на няколко дни.
  • Той предлага първокласно обслужване на клиенти за нови и съществуващи потребители.
  • Създаването на формуляри и процеси е гъвкаво, особено когато се излиза извън GUI, за да се променят шаблоните в ядрото.

Ограничения на JobRouter

  • Технически това не е SOP софтуер, тъй като изисква известна персонализация, за да работи за тази цел.
  • Времето за зареждане може да бъде бавно, особено при превключване между различни функции в платформата.

Цени на JobRouter

  • Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за JobRouter

  • G2: Няма отзиви към момента
  • Capterra: 4,5/5 (11 отзива)

10. Lean Power

Пример за стандартни оперативни процедури Lean Power
Чрез Lean Power

Lean Power ви позволява да преобразувате работните процеси и пакети на хартия и PDF в цифрови версии и компютърни процедури. Като такъв, той може да работи добре като SOP софтуерен инструмент за оптимизиране на вашите работни инструкции, спестявайки труд и време.

Най-добрите функции на Lean Power

  • Неговото приложение за настолни компютри ви позволява да работите извън браузъра си и дори в офлайн режим.
  • Оптимизираният процес на дигитализация работи особено добре в традиционни индустрии, които разчитат на инструкции на хартия, като например производството.
  • Мониторингът и анализите в реално време ви помагат да разберете как вашият екип прилага SOP на практика.

Ограничения на Lean Power

  • Целта му не е да създава нови цифрови SOP в софтуера, а да се фокусира върху дигитализирането на съществуващите SOP.
  • Дигитализацията е само на английски език, което я прави по-малко използваема в мултинационални операции.

Цени на Lean Power

  • Свържете се с нас за цени

Lean Power оценки и рецензии

  • G2: 3. 3/5 (3 отзива)
  • Capterra: Няма отзиви към момента

Създайте стандартна оперативна процедура в ClickUp

Създаването и документирането на стандартни оперативни процедури е чудесен начин да сте в крак с новостите и да сте информирани за работните процеси на отделните служители и екипи. С ClickUp можете лесно да съхранявате SOP на едно централно място, като по този начин всички са в течение.

Този метод позволява също така бърз достъп до важна информация и инструкции, когато е необходимо, което улеснява членовете на екипа да се справят с задачите си.

Готови ли сте да започнете? Създайте безплатен акаунт още днес!

