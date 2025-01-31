10 най-добри софтуера за стандартни оперативни процедури (SOP)

От управлението на задачите до оптимизирането на екипната работа, стандартните оперативни процедури (SOP) могат да намалят грешките, да обяснят текущите работни процеси и да осигурят основно ниво на контрол на качеството.

Комбинирайте всичко това и добавете малко инструменти за приоритизиране на работата, и SOP може да спести пари на цялата организация.

Но, разбира се, първо трябва да знаете как да създадете тези документи. Тук на помощ идва намирането на софтуерно решение за SOP.

В този наръчник ще разгледаме най-добрите SOP софтуери за документиране, организиране и оптимизиране на вашите бизнес процеси.

Какво трябва да търсите в софтуера за SOP?

Най-добрият SOP софтуер улеснява процеса на създаване. Той подпомага цялостното управление на процесите с няколко функции, които можете да използвате в процеса на оценяване:

Преди всичко, той трябва да улеснява внедряването и споделянето на SOP за вашата организация. Добрата новина: Повечето от най-добрите софтуерни решения за SOP, изброени по-долу, притежават тези задължителни функции.

10-те най-добри софтуера за стандартни оперативни процедури

Разгледайте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е софтуер за управление на проекти „всичко в едно“, предназначен за екипи от всякакъв размер и от различни индустрии. Това, което отличава ClickUp, е способността му да създава документи с контролирана версия за основни процеси, като същевременно служи като централизиран център за продуктивност и сътрудничество в цялата компания.

А с ClickUp AI е необходимо по-малко усилие, за да се поддържа последователност и качество, тъй като процесите се променят с времето. Създавайте SOP, получавайте предварително форматирано съдържание и подобрете писането на вашия екип само с няколко кликвания.

ClickUp се интегрира и с хиляди други работни приложения, консолидирайки вашите процеси и данни в една система!

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Docs позволява документиране на процедури с динамични и статични документи за ефективен контрол на версиите.

работни задания и карти на процесите. Цялостна библиотека от шаблони за SOP софтуер, които включват SOP шаблон на ClickUp

Неговата директна интеграция с решението за управление на задачите на ClickUp превръща вашите SOP в лесно проследими и повтаряеми процеси.

Лесният за използване интерфейс прави вашите SOP достъпни за всички членове на екипа

Определените и сегментирани роли на потребителите правят SOP софтуера подходящ за всеки, включително и за ръководителите на организации.

Ограничения на ClickUp

Безплатната версия може да има ограничения по отношение на някои разширени функции на SOP софтуера и пространството за съхранение.

Някои потребители не харесват интерфейса, особено избора на цветове и шрифтове на софтуера.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Неограничен : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Coassemble

Чрез Coassemble

Въпреки че е предимно платформа за обучение, Coassemble може да се конкурира в областта на SOP софтуера.

Специално разработен за малки предприятия, този инструмент работи особено добре за основни документи, като например устав на екипа. Персонализираните и шаблонизирани модули позволяват на членовете на вашия екип да четат основни процедурни документи, прости списъци за съвместна работа и други документи.

Най-добрите функции на Coassemble

Готовите модули за обучение позволяват на новите членове на организацията да се запознаят с вашите стандартни оперативни процедури и други установени знания на екипа, които ще бъдат от полза за тяхната работа.

Сегментиране на потребителите на ниво кохорта за създаване на контролни списъци и модули, съобразени с наличните знания на потребителите на платформата.

Гъвкавите структури на разрешенията гарантират, че правилните хора имат правилния достъп до правилните SOP.

Интеграцията с вашите съществуващи технологии ви позволява да разпределяте задачи и да комуникирате вашите цифрови SOP по-лесно.

Визуалният акцент прави внедряването на стандартни оперативни процедури привлекателно за потребителите.

Ограничения на Coassemble

Това не е истински софтуер за стандартни оперативни процедури, което означава, че ще ви бъдат необходими тези интеграции в усилията ви да изградите и комуникирате вашите стандартизирани процеси.

Качването на съдържание, особено визуално съдържание, като изображения, може да бъде сложно в рамките на софтуера.

Масовото регистриране на нови потребители може да бъде сложно, което води до по-дълги и по-повторяеми задачи за администраторите.

Платформата не оптимизира контрола на версиите в бекенда, което затруднява управлението на SOP в по-големи организации.

Цени на Coassemble

Pro 10 : 50 $/месец

Pro 20 : 120 $/месец

Premium 20 : 160 $/месец

Pro Unlimited: Необходима е индивидуална оферта

Оценки и рецензии на Coassemble

G2: 4,7/5 (166 отзива)

Capterra: 4,5/5 (34 отзива)

3. SweetProcess

Чрез SweetProcess

Тук имаме първия ни специализиран SOP софтуер. SweetProcess ви помага да наблюдавате и подобрявате процесите си, да следите отговорностите и да управлявате задачите съответно.

Целта на софтуера е точно това, което трябва да постигне правилният SOP софтуер: създаване на онлайн оперативно ръководство, достъпно за всички, което ви позволява да създавате SOP, да оптимизирате ежедневните си задачи и да правите по-малко грешки в процеса на създаване на SOP и текущото им внедряване.

Най-добрите функции на SweetProcess

Той лесно документира вашите процедури, политики и процеси в прост обзор на таблото.

Софтуерът помага на вашия екип да внедри вашите SOP чрез прости работни процеси и автоматизирани задачи.

Софтуерът създава публична или частна база от знания, за да комуникира всички SOP, които другите трябва да знаят.

Той създава екипи в рамките на вашите потребителски роли, за да оптимизира комуникацията и разпределението на задачите.

Софтуерът предоставя безплатни шаблони за всичко – от събития до пожарни учения, работни процеси за съответствие и др.

Ограничения на SweetProcess

Този специализиран софтуер прави интегрирането му с по-широки инструменти за управление на бизнеса по-трудно.

Тази платформа ограничава импортирането до Word документи и визуални елементи, като изключва други типове файлове.

Добавянето на екипи към даден процес не е непременно интуитивно и изисква ръчна работа в рамките на софтуера.

Цени на SweetProcess

99 $/месец за екипи с до 20 активни членове

5 $/месец допълнително за всеки допълнителен член на екипа над този лимит

Рейтинги и отзиви за SweetProcess

G2: 4. 3/5 (5 отзива)

Capterra: Все още няма отзиви

4. Tallyfy

Чрез Tallyfy

Tallyfy е полезен SOP софтуер, който ви помага да документирате и автоматизирате всякакви задачи във вашата организация. От формуляри до одобрения, въвеждане в работата и дори задачи, свързани с клиенти, той си е спечелил мястото като един от най-добрите SOP софтуери на пазара.

Концепцията зад софтуера е проста. Запишете най-важните и най-добрите си SOP в една система и създайте планове, така че всеки да знае какво да прави. След това създайте самоавтоматизирани процеси, за да вършите работата си правилно всеки път.

Най-добрите функции на Tallyfy

Не е необходимо кодиране. Подходът на Tallyfy към SOP подобрява усилията за сътрудничество, отчасти защото е толкова прост.

Повишената прозрачност позволява на всеки в организацията да вижда не само вашите SOP, но и как платформата ги изпълнява ежедневно.

Бързата и ефективна поддръжка на клиенти ви помага да персонализирате вашата собствена SOP софтуерна платформа, използвайки платформата Tallyfy.

Автоматизацията на задачите въз основа на вашите SOP превръща теоретичните най-добри практики в реални подобрения в работата.

Ограничения на Tallyfy

Потребителският интерфейс може да бъде малко бавен понякога, особено при сложни документи, процеси и SOP.

Управлението на задачите е относително повърхностно, тъй като Tallyfy не може да управлява по-сложни процеси в рамките на вашия екип.

Предложенията на изкуствения интелект могат да помогнат за подобряване на работните процеси, но могат и да станат прекалено натрапчиви, ако вече знаете какви видове процеси искате да изградите.

Цени на Tallyfy

Tallyfy Docs: 5 долара на месец на потребител

Tallyfy Pro: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Tallyfy

G2: 5/5 (3 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (11 отзива)

5. Начинът, по който работим

Via Way We Do

Този софтуер е инструмент за големи организации, франчайзи и други бизнеси с много локации, където комуникацията на вашите SOP може да бъде предизвикателство. В резултат на това, неговите функции са по-скоро задълбочени, от интеграция за видео и презентации до сложни диаграми.

Най-добрите характеристики на Way We Do

Готовите шаблони за SOP улесняват създаването на вашата библиотека от нулата.

Работните процеси за одобрение позволяват на ръководителите на организациите да подписват нови SOP и ви помагат да проверите дали различните членове на вашия екип са прочели необходимото.

Активирани списъци за нови и утвърдени членове на организацията, за да следят своите материали за обучение и четене.

Персонализираният табло включва елементи от списъка за проверка, задачи с краен срок и нови SOP, с които да се запознаете.

Ограничения на Way We Do

Той е относително скъп в сравнение с някои от другите варианти в този списък.

Софтуерът е сложен и изисква дълъг период на обучение, отчасти поради оптимизацията му за по-големи и по-сложни организации.

Потребителският интерфейс в работните процеси не винаги е интуитивен.

Документацията за обучението понякога е остаряла и се отнася до по-стари процеси при изучаването на софтуера.

Ценообразуване на Way We Do

Вход : 99 $/месец за 10 потребители от екипа

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии на Way We Do

G2: 4. 6/5 (8 отзива)

Capterra: 4,9/5 (11 отзива)

6. Trainual

Чрез Trainual

Trainual е софтуер за трансфер на знания, предназначен предимно за обучение на нови и настоящи служители.

В най-добрия случай това е виртуално и интерактивно ръководство за обучение, което можете да използвате за споделяне на организационни знания. Още по-добре е, ако го използвате и като SOP софтуер.

Най-добрите функции на Trainual

Интуитивният му процес превръща съществуващите SOP в подробна документация за обучение на вашите екипи.

Разпределението на роли управлява както собствеността върху индивидуалните SOP, така и отговорностите за обучението.

Той може лесно да вгражда външно съдържание, като PDF файлове, GIF файлове и видеоклипове.

Неговата обширна библиотека с инструменти за интеграция включва Loom, Slack и разнообразен софтуер за управление на проекти.

Ограничения на Trainual

Фокусът върху обучението и въвеждането в работата донякъде ограничава възможността за използване на Trainual като специализиран SOP софтуер.

Влизането в системата може да бъде сложно, като различните модули изискват различни входове, вместо по-централизирано решение.

Тази платформа съдържа донякъде ограничени опции за тестове за проверка на знанията в сравнение с други софтуери за обучение.

Цени на Trainual

Train : 8 долара на месец на потребител

Мащаб: 12 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Trainual

G2: 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)

7. ProcessKit

Чрез ProcessKit

Проектиран за агенции, ProcessKit помага на всеки, който работи с външни клиенти, да улесни процеса на въвеждане. Този софтуер създава SOP специално за въвеждане на нови клиенти, което позволява на агенциите и подобни фирми да следват лесно тези стъпки.

Най-добрите функции на ProcessKit

Опростените шаблони за процеса на регистрация на клиенти помагат на всяка агенция да започне бързо

Условната логика при изграждането на работни процеси позволява по-персонализирани ситуации, без да се прави компромис с автоматизацията.

Интуитивният му Kanban изглед проследява регистрацията на множество клиенти без объркване.

Делегирането на задачи включва участието на няколко членове от вашия екип в изпълнението на SOP за въвеждане на нови служители.

Ограничения на ProcessKit

Възможността за персонализиране на софтуера означава, че първоначалният процес на настройка ще отнеме значително време.

Неговите функции са свързани изключително с привличането на клиенти, което ограничава използването му като по-широк SOP софтуер.

Цени на ProcessKit

Един план: 49 $/месец за до трима членове, 19 $/месец за всеки допълнителен член и неограничен брой гост акаунти, като например контакти на агенции.

Оценки и рецензии за ProcessKit

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: 5/5 (2 отзива)

8. Dozuki

Чрез Dozuki

Организациите в производството оцеляват или фалират в зависимост от оптимизацията и спазването на индивидуалните SOP. Dozuki идва на помощ.

С SOP софтуер, проектиран специално за тази индустрия, Dozuki улеснява производството.

Най-добрите функции на Dozuki

Мощният процес за създаване на ръководства може да се справи дори с най-техническите документи в производствената индустрия.

Неговите мащабируеми програми за обучение пренасят вашите SOP в практиката.

Интегрираните му функции за превод за мултинационални организации позволяват използването на техните SOP в чужбина.

Ограничения на Dozuki

Той има сложна и донякъде ограничена способност да контролира достъпа до различни SOP в зависимост от ролите на потребителите.

Тъй като софтуерът е сложен, запознаването с него не винаги е интуитивно за новите потребители.

Той може да интегрира ограничения във видеоклипове и изображения в отделни документи.

Цени на Dozuki

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Dozuki

G2: 4. 4/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (12 отзива)

9. JobRouter

Чрез JobRouter

JobRouter гради своята ценностна предложения върху три стълба: автоматизация на процесите, управление на документи и управление на данни. Тази платформа изглежда като идеалният инструмент, който може да се използва и като софтуер за стандартни оперативни процедури.

Най-добрите функции на JobRouter

Бързото и интуитивно внедряване ви позволява да започнете да използвате инструмента в рамките на няколко дни.

Той предлага първокласно обслужване на клиенти за нови и съществуващи потребители.

Създаването на формуляри и процеси е гъвкаво, особено когато се излиза извън GUI, за да се променят шаблоните в ядрото.

Ограничения на JobRouter

Технически това не е SOP софтуер, тъй като изисква известна персонализация, за да работи за тази цел.

Времето за зареждане може да бъде бавно, особено при превключване между различни функции в платформата.

Цени на JobRouter

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за JobRouter

G2: Няма отзиви към момента

Capterra: 4,5/5 (11 отзива)

10. Lean Power

Чрез Lean Power

Lean Power ви позволява да преобразувате работните процеси и пакети на хартия и PDF в цифрови версии и компютърни процедури. Като такъв, той може да работи добре като SOP софтуерен инструмент за оптимизиране на вашите работни инструкции, спестявайки труд и време.

Най-добрите функции на Lean Power

Неговото приложение за настолни компютри ви позволява да работите извън браузъра си и дори в офлайн режим.

Оптимизираният процес на дигитализация работи особено добре в традиционни индустрии, които разчитат на инструкции на хартия, като например производството.

Мониторингът и анализите в реално време ви помагат да разберете как вашият екип прилага SOP на практика.

Ограничения на Lean Power

Целта му не е да създава нови цифрови SOP в софтуера, а да се фокусира върху дигитализирането на съществуващите SOP.

Дигитализацията е само на английски език, което я прави по-малко използваема в мултинационални операции.

Цени на Lean Power

Свържете се с нас за цени

Lean Power оценки и рецензии

G2: 3. 3/5 (3 отзива)

Capterra: Няма отзиви към момента

Създайте стандартна оперативна процедура в ClickUp

Създаването и документирането на стандартни оперативни процедури е чудесен начин да сте в крак с новостите и да сте информирани за работните процеси на отделните служители и екипи. С ClickUp можете лесно да съхранявате SOP на едно централно място, като по този начин всички са в течение.

Този метод позволява също така бърз достъп до важна информация и инструкции, когато е необходимо, което улеснява членовете на екипа да се справят с задачите си.

Готови ли сте да започнете? Създайте безплатен акаунт още днес!