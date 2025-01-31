10-те най-добри алтернативи на Process Street през 2025 г. (ревюта и цени)

Трудно е да се поддържа последователност в работните процеси и едновременно с това да се адаптирате към промените.

Когато процедурите се променят или се въведат нови инструменти, е трудно да се гарантира, че всичко ще продължи да функционира по същия начин. За да се гарантира, че всички екипи работят по един и същи начин, особено по време на преходни периоди или актуализации, са необходими много разговори, подробна документация, обучение и подкрепа.

Това е малко като ремонтиране на къща, като същевременно се гарантира, че всяка стая функционира, без да се нарушава ежедневната ви рутина – отнема много време и изисква внимателно планиране.

Process Street е известен с ефективността си в оптимизирането на дейностите по управление на процесите, особено с новата си подобрена функция за автоматизация. Но ако търсите други алтернативи на Process Street, сте на правилното място. ?

Да започнем!

Какво трябва да търсите в алтернативите на Process Street?

Когато избирате софтуер за управление на процеси, обърнете внимание на следните функции:

Визуален и гъвкав инструмент за създаване на работни процеси : Уверете се, че можете да го персонализирате според вашите предпочитания с готови функции.

Интуитивен потребителски интерфейс с функционалности с ниско ниво на кодиране : Трябва да можете да отключите достатъчно възможности без кодиране, за да оптимизирате, моделирате и наблюдавате ефективно работния си процес.

Удобство за ползване : Уверете се, че интерфейсът е лесен за ползване за вас или вашия екип.

Интеграция : Уверете се, че софтуерът се свързва лесно с други инструменти за максимална ефективност.

Сътрудничество: Проверете дали функциите за сътрудничество, като срещи, чатове и коментари, са достъпни.

10-те най-добри алтернативи на Process Street, които да използвате през 2024 г.

1. ClickUp

Използвайте ClickUp, за да управлявате ефективно проектите си с над 15 изгледа, предварително проектирани шаблони и множество функции за сътрудничество.

ClickUp е софтуер за управление на процеси „всичко в едно“, който ви помага да оптимизирате и автоматизирате всички бизнес работни потоци. Знаете ли, че ClickUp ви предлага безплатно повече от 15 персонализирани изгледа, като поне десет от тях са включени в ценовия план Free Forever?!

Използвайте ClickUp AI, за да автоматизирате работните си процеси. Въведете подходяща команда и наблюдавайте как тя генерира креативни идеи. AI инструментът може също да създава задачи въз основа на съдържанието на вашия документ и да обобщава задачите ви.

ClickUp Task е вашият софтуер за управление на задачи, когато е време за нова задача. Можете да организирате, планирате, задавате напомняния и да си сътрудничите с над 35 напълно персонализирани шаблона.

Автоматизирайте повтарящите се ръчни задачи с ClickUp Automation и намалете потенциалните грешки.

Автоматизирайте прилагането на SOP за членовете на вашия екип – възлагайте задачи, публикувайте коментари, променяйте статуси и много други с един инструмент за създаване на процеси и стотици възможности.

Създавайте персонализирани автоматизации, които се задействат въз основа на тригери и условия по ваш избор в ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp:

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текстове, да генерирате отговори по имейл и много други.

ClickUp AI : Генерирайте идеи и свършете нещата по-бързо. С AI вашата работа ще бъде по-добра и по-бърза, особено с функциите за мозъчна атака.

ClickUp Whiteboard : Работете с екипа си върху този цифров платно, за да обменяте идеи и планирате проекти. Оставяйте коментари върху документи, възлагайте задачи и споменавайте хора.

ClickUp’s workflow builder: Персонализирайте работните си процеси. Дефинирайте статуса на задачите и добавяйте персонализирани полета към задачите. Персонализираният инструмент за автоматизация помага да оптимизирате работните си процеси.

Създавайте по-умни формуляри в ClickUp с условна логика, за да оптимизирате процеса – независимо колко е сложен.

ClickUp Forms: Създавайте персонализирани формуляри, за да събирате конкретна информация от членовете на екипа си, клиентите или заинтересованите страни. Персонализирайте и събирайте различни видове данни, като обратна връзка, изисквания по проекти, актуализации на задачи или други подробности, свързани с работния ви процес, като използвате условна логика.

Ограничения на ClickUp:

ClickUp може да не работи бързо на някои мобилни телефони (все още)

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на работно място.

Отзиви и оценки за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 рецензии)

2. Kissflow

Kissflow е софтуер за управление, известен специално с възможностите си за автоматизация. Извършвайте задълбочени анализи на всеки от вашите работни процеси с ключови данни за показателите на процесите и персонализирани отчети.

Създаването дори на най-сложните работни процеси в Kissflow изисква малко или никакъв опит в програмирането. Въпреки това, може да се наложи да притежавате технически умения, за да се научите да използвате някои от по-сложните функции.

Най-добрите функции на Kissflow:

Условна логика : Създавайте правила, които задействат различни потоци и задачи.

Гъвкави разрешения за сътрудничество : Контролирайте кой може да стартира процес и какви данни могат да виждат или редактират потребителите на всеки етап.

Интеграции : Интегрирайте безпроблемно над тридесет инструмента за управление и имайте всичко необходимо за работата си на една ръка разстояние.

Създаване на формуляри : Проектирайте и автоматизирайте формуляри с интуитивен инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане.

Дизайнер на работни процеси: Създайте перфектна последователност от действия с паралелни разклонения, условни стъпки и други подобни.

Ограничения на Kissflow:

Софтуерът съдържа прекалено много грешки, които могат да забавят работата и производителността ви.

Основният план е скъп и малките предприятия може да не могат да си го позволят.

Цени на Kissflow:

Базов: 1500 долара на месец

Enterprise: Индивидуални цени

Отзиви и оценки за Kissflow:

G2: 4,3/5 (над 500 отзива)

Capterra: 3,9/5 (39 отзива)

3. Monday

Monday е друг ефективен инструмент за управление на процесите, който оптимизира работните процеси. Неговият табло улеснява делегирането на задачи, проследяването на напредъка и интегрирането на инструменти.

Monday улеснява сътрудничеството между членовете на вашия екип, особено с функцията си, която използва цветни статуси, за да ви помогне да комуникирате визуално. Приятелският потребителски интерфейс и автоматизацията на задачите правят Monday достойна алтернатива на Process Street.

Най-добрите функции на Monday:

Табло : Следете напредъка на задачите си точно тук. Това е ключово за вземането на информирани решения при настройването на работните процеси.

Интеграции : Интегрирайте с над 200 инструмента за управление на производителността и бизнес процесите.

Автоматизация : Планирайте известия, автоматизирайте имейли и организирайте срещи с лекота. Ще получавате и актуализации в реално време при завършване на всяка задача.

Workdocs: Оптимизирайте начина, по който си сътрудничите и реализирате идеи и работни процеси.

Ограничения в понеделник:

Мобилното приложение не функционира; достъпът до него е възможен само чрез уеб.

Цени за понеделник:

Безплатно

Основен: 8 долара на месец на потребител

Стандартен: 10 долара на месец на потребител

Про: 16 долара на месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Прегледи и оценки за понеделник:

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

4. ProcessMaker

ProcessMaker е пълноценен инструмент за автоматизация за фирми, които се нуждаят от софтуер за цялостно управление на бизнес процесите (BPM).

Интегрирайте наблюдение на процесите в реално време, маршрутизиране на процесите или обединяване на данни, докато си сътрудничите с членовете на екипа.

ProcessMaker работи добре за персонализиране на хранилища на процеси и проектиране на процеси. Можете дори да генерирате документи като фактури за одобрение, разписки и договори. Този софтуер работи онлайн и офлайн.

Най-добрите функции на ProcessMaker:

Гъвкавост при персонализиране : Създавайте документи в какъвто и да е стил. Напълно персонализируеми, за да проектирате процесите си в какъвто и да е режим. Ако не сте програмист, опциите с малко или без код ще ви помогнат да персонализирате както желаете. Ако имате програмистки умения, ще получите по-голяма полза от разширеното персонализиране.

Управление на процеси и задачи : Прегледът, анализа и наблюдението в реално време на процесите стават по-лесни.

Сътрудничество: Унифицирайте достъпа до документи и активирайте маршрутизирането на процесите за лесно сътрудничество.

Ограничения на ProcessMaker:

Изисквания за кодиране: Софтуерът изисква определено ниво на технически познания в областта на кодирането, за да можете да използвате функциите му правилно.

Цени на ProcessMaker:

Платформа: 1475 долара на месец

Предимство: Персонализирани цени

Enterprise: Индивидуални цени

Отзиви и оценки за ProcessMaker:

G2: 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (198 отзива)

5. SweetProcess

SweetProcess е система за управление на проекти, предназначена да оптимизира документооборота, процедурите и задачите. Използвайте я, за да засилите фокуса върху приоритетите в управлението на работния процес.

Уникалният интерфейс влияе върху начина, по който създавате, сътрудничите и усъвършенствате процесите в екипа си. Той улеснява създаването, коригирането, управлението и редактирането на бизнес процесите с цел повишаване на производителността.

Ще намерите ново ръководство за потребители – практичен наръчник за нови потребители, които искат да се ориентират в платформата.

Най-добрите функции на SweetProcess:

Проследяване на времето : възлагайте задачи на екипа си и автоматично проследявайте дейността и времето от началото до края на задачата.

Предложение: Предлагайте предложения за всяко съдържание и задачи, които са били премахнати.

Ограничения на SweetProcess:

Интеграцията с други инструменти е минимална.

Цени на SweetProcess:

Базов план: 99 $ на месец

Преглед и оценка на SweetProcess:

G2: недостатъчно оценки

Capterra: недостатъчно оценки

6. Pipefy

Pipefy е софтуер за управление на процеси, базиран на автоматизация, създаден да ви помогне да опростите работната натовареност по проектите. Нямате почти никакви ограничения при персонализирането на работните процеси – без да са ви необходими познания по програмиране.

Автоматизацията на управлението на проекти е изключително ефективна, тъй като можете да създадете много сложни процеси за минути. Изберете от стотици готови шаблони за работни процеси, за да персонализирате работата си и да започнете.

Най-добрите функции на Pipefy:

Управление на SLA : Следете отблизо крайните срокове с функцията за предупреждение. SLA ви помага да решите колко дълго една карта може да остане в една фаза от работния ви процес или да премине през целия процес. Задайте краен срок или следете очакваната дата на завършване на всяка задача.

Разширена автоматизация : Автоматично задействайте действие, ако се изпълни предварително дефинирано събитие или действие.

Сигурна база данни : Защитете личните си данни или тези на организацията си, докато създавате автоматизирани и ефективни работни процеси.

Без разработване на код : Новите потребители ще могат да автоматизират бизнес процесите, като използват инструменти за плъзгане и пускане.

Управление на набирането на персонал: Управлявайте наемането на нови служители, въвеждането им в работата, напускането им и проследяването на техните заявки.

Ограничения на Pipefy:

Много потребители се оплакват от забавяния в софтуера

Цени на Pipefy:

Starter: Безплатно

Бизнес: 20 долара на месец на потребител

Enterprise: 34 долара на месец на потребител

Отзиви и оценки за Pipefy:

G2: 4,6/5 (216 отзива)

Capterra: 4,6/5 (304 отзива)

7. Asana

Asana е ефективен инструмент за управление на процеси с над 200 интеграции, с който лесно можете да създавате, възлагате и споделяте проекти. За да спестите време, планирайте групови проекти и възлагайте етапи, за да разделите сложните работни процеси на подзадачи.

Най-добрите функции на Asana:

Мултихоминг : Всяка актуализация, направена по задача, принадлежаща към няколко проекта, се отразява във всички проекти.

Персонализиране : Изключително гъвкаво, когато сте готови да персонализирате полета, правила и формуляри.

Ефективно проследяване и визуализация : Timeline View на Asana улеснява ефективното наблюдение на графици, зависимости и крайни срокове.

Asana Chat: Изпращайте съобщения и започвайте разговори с членовете на екипа относно задачи или наблюдения по всякакви въпроси. Всички съобщения/разговори, изпратени до вас, ще се показват и във вашата пощенска кутия.

Ограничения на Asana:

За съжаление, не можете да назначите няколко членове на екипа за една и съща задача. Asana позволява само един човек за всяка задача.

Asana не проследява времето ви. Тя обръща по-малко внимание на отчитането на задачите.

Цени на Asana:

Basic: Безплатно завинаги

Премиум: 10,99 $ на месец на потребител

Бизнес: 24,99 $ на месец на потребител

Отзиви и оценки за Asana:

G2: 4,5/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,4 /5 (над 12 000 отзива)

8. Alloy Automation

Alloy Automation е софтуер, предназначен за управление на сложни работни потоци от данни. Ако искате да създадете интеграции в реално време, базирани на достъп, в рамките на вашия екип, Alloy ви помага да осигурите уникален модел на данни, за да управлявате бизнеса си безпроблемно.

Той работи безпроблемно за създаване, изпълнение и наблюдение на сложни работни процеси. Ако предпочитате високо ниво на персонализиране на работния процес, Alloy прави точно това за вашите процеси и интеграции.

Най-добрите функции на Alloy Automation:

Високо ниво на интеграция: Софтуерът поддържа над 220 интеграции, с които можете да извличате сурови данни от хиляди поддържани API.

Installation Manager : Използвайте единен контролен панел, за да следите всички уникални инсталации и да конфигурирате версиите за всеки потребител поотделно.

Бяло етикетиране и възможност за персонализиране: Персонализирайте всичко според вкуса на вашата марка и съчетайте модалния интерфейс на Alloy с цветовете на вашата марка.

Ограничения на Alloy Automation:

Има прекалено много технически подробности, което прави конкретните интеграции доста трудни, ако не сте програмист.

Цени на Alloy Automation:

Безплатно

Екип: 50 долара на месец

План за предприятия: Индивидуални цени

Отзиви и оценки за Alloy Automation:

G2: 4. 2/5 (23 отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

9. Nintex

Nintex е инструмент за картографиране и управление на процеси, който улеснява автоматизацията на работните процеси в екипа. Той ви помага да създавате сложни карти на процесите, диаграми в Visio и документи с процедури.

При управлението на работните процеси е важно да се определи собствеността върху процесите и да се насърчи сътрудничеството, а Nintex предлага подходящите инструменти за това. Инструментите за обратна връзка в софтуера също са подходящи за насърчаване на сътрудничеството и отчетността.

Най-добрите функции на Nintex:

Моделиране на процеси : Добавена гъвкавост за членовете на техническия екип, които искат да документират сложни процеси с BPMN.

Автоматизация : Създавайте усъвършенствани работни процеси за минути с няколко команди. Изпълнявайте задачите автоматично, дори и с минимални познания по програмиране.

Създаване на документи: Създавайте персонализирани и съответстващи на изискванията договори, поръчки, фактури с настъпил падеж и няколко други формата на документи, когато интегрирате източник на данни.

Ограничения на Nintex:

Малките предприятия може да го сметнат за скъп

Цени на Nintex:

Премиум: 50 000 долара на година

Про: 25 000 долара на година

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Отзиви и оценки за Nintex:

G2: 4. 2/5 (910 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (82 отзива)

10. Trainual

Trainual е преди всичко платформа за обучение, а не инструмент за управление на процеси.

Trainual помага за организирането и провеждането на обучения както за нови, така и за настоящи служители. Платформата е особено ефективна за бързото въвеждане в работата на новоназначените служители.

Обучителните сесии се представят под формата на запомнящи се снимки и видеоклипове, за да ангажират потребителите. Този подход прави въвеждането в работата по-приятно и подобрява задържането на персонала — Trainual оптимизира процесите на обучение, елиминирайки необходимостта от ръчни или традиционни методи.

Най-добрите функции на Trainual:

Платформата позволява на потребителите да документират и централизират своите стандартни оперативни процедури (SOP) и процеси. Създайте база от знания , до която членовете на екипа имат достъп.

Функция за мобилни устройства: Достъп до обучение на вашите мобилни устройства

Ограничения на Trainual:

Цените може да не са подходящи за малките предприятия.

Намирането и препращането към минали Trainuals може да бъде трудно, освен ако не си спомните да ги добавите в „любими“ преди да завършите обучението.

Цени на Trainual:

Малък бизнес: 250 долара на месец

Развиващ се бизнес : 417 долара на месец

Неограничен: Персонализирано ценообразуване

Преглед и оценки на Trainual:

G2: 4,7/5 (500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (428 отзива)

Най-добрата алтернатива на Process Street за автоматизацията на вашия бизнес

При управлението на бизнес едно от постоянните предизвикателства е да се разбере как да се използва технологията за подобряване на нещата, като същевременно се запази човешкият допир. Колко да автоматизирате и какво да оставите под човешки надзор?

Много е важно да насърчавате сътрудничеството, новите идеи и подобренията и да отговаряте на нуждите на клиентите. Това са отличителните черти на един ефективен и успешен бизнес.

Алтернативите на Process Street предоставят функции за управление на процесите, които ви помагат да проследявате проектите и да ги реализирате, като същевременно правите работните си процеси по-ефективни.

Но ако все още не сте сигурни коя е най-добрата алтернатива на Process Street, ClickUp се използва широко от хиляди компании, които създават, управляват и оптимизират своите проекти с него.

Регистрирайте се безплатно още днес.