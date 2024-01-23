Четирите функции на мениджмънта с примери от реалния живот

Като мениджър и лидер, вие сте запознати с подобряването на уменията на вашите служители. Но какво ще кажете за вашите умения?

Ако е крайно време да надхвърлите основните функции на длъжностната си характеристика, не търсете по-далеч от четирите функции на мениджмънта. Тази полезна рамка предоставя на мениджърите ключови области за подобряване на качеството на работата, постигане на дългосрочни цели и изграждане на процъфтяваща работна среда. 🤝

Ако никога не сте чували за четирите функции на мениджмънта, ние ще ви разясним всичко. В този наръчник ще обясним как работи всяка функция, ще споделим полезни примери и ще ви научим как да прилагате четирите функции, независимо от отрасъла, в който работите.

Какви са четирите функции на мениджмънта?

Анри Файол, инженер и мениджър от XIX век, пръв дефинира четирите функции на мениджмънта: планиране, организиране, ръководене и контролиране. Макар концепцията да не е нова, задачата на мениджъра е да се занимава с всички четири функции в ежедневната си работа.

Планиране

Най-важната фаза на управлението на проекти е планирането. По отношение на функцията планиране, един успешен мениджър ще извършва различни видове планиране, включително:

Поставяне на цели (краткосрочни и дългосрочни)

Изграждане на пътни карти за постигане на организационните цели

Създаване на стратегически планове

Стратегическото планиране изисква много контекст и институционални познания. Като мениджър, вие отговаряте за оценката на текущата ситуация, поставянето на цели и изготвянето на подробен план за преминаване от точка А до точка Б.

Планирането изисква прогнозиране и предвиждане на бъдещи тенденции, затова е необходим солиден опит в областта на данните или във вашата индустрия. Умението да работите с данни ще ви бъде от полза при тактическото планиране, но ви е необходима и креативност.

Нестандартното мислене е полезно при планирането на пътни карти и етапи на проекти, така че не се страхувайте да приемете нови начини на работа. 💡

Организиране

След като имате план, е време да подредите всичко. Организационният етап на управлението изисква:

Изграждане на екип

Оперативно планиране

Разпределяне на ресурсите

Определяне на взаимоотношенията между задачите

Разпределяне на задачи

Вместо да управляват всичко чрез имейли или лепящи се бележки, повечето мениджъри въвеждат своите проектни планове в софтуер за управление на проекти. Този софтуер автоматично изяснява кой отговаря за какво, оптимизира работните процеси и събира данни за използването на ресурсите. 📌

Макар софтуерът за управление на проекти да ви спести много от тежкия труд, все пак вашата задача като мениджър е да изградите ефективен работен процес и да виждате цялостната картина. Вие решавате честотата на доставките, крайните срокове, задачите и други, за да поддържате екипа в синхрон.

Вие също така отговаряте за изясняването на ролите и отговорностите, което е от решаващо значение за избягване на преработване, недоразумения и забавяния.

Ръководство

Водещата функция, понякога наричана ръководна функция, е когато насочвате и мотивирате персонала да работи за постигане на целите на проекта. Това включва много задачи, сред които:

Комуникация

Изграждане на екип

Адаптиране на стила ви на лидерство към екипа или ситуацията

Мотивиране на екипа ви

Решаване на конфликти

Всяка управленска роля изисква силни меки умения. Мениджърите се нуждаят от достатъчно опит и социален капитал, за да вдъхновяват и влияят на хора от различни отдели.

Ефективният стил на лидерство изисква инвестиране в топли отношения с екипа ви, приемане на иновативните идеи на служителите и възнаграждаване на всеки за добре свършената работа. 🏆

Контрол

Последната функция, контролирането, може да звучи като микроуправление, но всъщност става въпрос за това да се гарантира, че всичко върви според плана. Тази функция включва:

Определяне на стандарти за производителност

Управление на екипната ефективност

Предприемане на коригиращи действия, когато е необходимо

В края на краищата, да си поставяте цели и след това да ги изоставяте, няма смисъл. Контролната функция гарантира качеството и адаптира вашите проектни планове, ако нещата се променят.

Разбира се, управлението на производителността на служителите е част от контролната функция на мениджмънта. Но добрите лидери знаят, че това е по-скоро пренасочване и предлагане на подкрепа, а не микромениджмънт. 🙌

Как да прилагате четирите функции на мениджмънта на работното място

Как можете да приложите тези функции на работното място? Ето как ефективните лидери прилагат управленските функции всеки ден.

Съвети за планиране

Планирането е полезно умение за всяка работа, но е особено важно за мениджърите. Следвайте тези бързи съвети за по-ефективна фаза на планиране:

Поставете реалистични цели: Винаги следвайте Винаги следвайте рамката за поставяне на SMART цели . Тя определя ясни, изпълними цели, които са в съответствие с по-големите цели на организацията, без да претоварват екипа ви.

Извършете SWOT анализ: SWOT анализът анализира вътрешните силни и слаби страни, както и външните възможности и заплахи. Това упражнение е чудесно за идентифициране на пазарни тенденции, конкуренция и проблеми с разпределението на ресурсите , които биха могли да окажат голямо влияние върху вашия проект или екип.

Вградете предпазни мерки в плана си: Няма такова нещо като перфектен план. Клиентът ви може да поиска промени, може да загубите финансиране или изискванията на крайните потребители да се променят. Това се случва. Вместо да се паникьосвате, когато настъпи промяна, създайте план за действие, който се адаптира по време на работа. Опитайте се да гледате няколко стъпки напред, за да видите дали планът трябва да се промени 👀

Съвети за организиране

Организирането на списъка с задачи, ресурсите и членовете на екипа е от решаващо значение за успеха на проекта. Но дори и най-добре организираните проекти могат да се провалят, ако не сте внимателни. Следвайте тези съвети за организиране, за да поддържате проектите си в правилната посока:

Създайте йерархия: Йерархиите са най-умният начин за ефективно делегиране и управление. Създайте ясна структура, която очертава индивидуалните роли и екипи. Не забравяйте да документирате това в писмен вид и да го споделите с всички в организацията. Писмената йерархия улеснява всички да видят с кого трябва да комуникират, ако имат проблем, което ви позволява да възприемете по-неангажиращ подход.

Балансирайте натоварването: Следете разпределението на работата. Не искате екипът ви да бъде недостатъчно зает или претоварен. Балансираното натоварване предотвратява изчерпването и повишава качеството на работата.

Стандартизирайте процесите: Създайте стандартни оперативни процедури (SOP) за Създайте стандартни оперативни процедури (SOP) за задачите или резултатите от проекта . Документацията премахва двусмислието и предоставя ресурси на екипа ви, ако имат въпроси. Това е идеалният начин да избегнете ненужни имейли и преработване.

Съвети за лидерство

Като лидер, вие сте този, който управлява кораба. В рамките на лидерската функция вашата задача е да поддържате продуктивността, сътрудничеството и удовлетворението на всички. Следвайте тези съвети, за да подобрите лидерските си умения:

Давайте конструктивна обратна връзка: Редовно давайте на екипа си положителна обратна връзка и конструктивна критика. Опитайте се да давате обратна връзка в момента, за да бъде тя уместна и полезна за служителите. Не се заобикаляйте, ако трябва да дадете критична обратна връзка. Бъдете ясни, директни и любезни 🌻

Създайте положителна работна среда: Вашият екип може да има вече установена атмосфера или среда, но като мениджър вие имате голямо влияние върху културата. Оценявайте и признавайте добрата работа, насърчавайте здравословния баланс между работата и личния живот и бъдете достъпен.

Решаване на конфликти: Трудно е да се справяте с конфликтите директно, но не можете да позволявате на негативните чувства да се натрупват с времето. Независимо дали става дума за конфликт между екипи или несъгласие с клиент, трябва да се намесите възможно най-бързо и да действате като посредник.

Съвети за контрол

Управлението изисква деликатен баланс между делегиране и предлагане на практическа помощ. Използвайте тези съвети за контролиращата функция, за да постигнете по-добър баланс:

Установете ясни стандарти: Служителите искат конкретни цели и очаквания. Дайте на всеки ясни показатели за изпълнение на задачите и целите им.

Създайте системи за наблюдение на целите: Това може да включва планиране на редовни прегледи на представянето, изготвяне на доклади за напредъка или използване на софтуер за наблюдение на служителите.

Балансирайте контрола с овластяването: Макар че е важно да следите нещата, вашият екип се нуждае от свобода да взима свои собствени решения. Докато всички постигат своите цели и KPI, дайте им автономия, за да се чувстват овластени на работа 💪

Планирането, организирането, ръководенето и контролирането изискват меки умения, които се усъвършенстват с натрупването на повече опит в лидерството. Инструментите за управление са друг чудесен начин да подобрите различни управленски умения. 🤹

Инструментите за управление на проекти помагат на хиляди мениджъри да се справят с задачи, таблици, комуникации, документи и други. Ако се опитвате да овладеете и четирите функции на мениджмънта, тогава най-добрите функции за управление са задължителни.

Функции за управление на проекти и задачи, които ви спестяват нерви

ClickUp е гений в планирането и организирането, който помага на мениджърите да създават солидни планове, които дават резултати. Като цялостно решение за управление на проекти, ClickUp е пълен с автоматизации, шаблони, управление на знания и управление на задачи. 🛠️

Предпочитате да организирате работата си по определен начин? Превключвайте между изглед „Списък“, изглед „Диаграма на Гант“ и други изгледи на ClickUp.

Използвайте бели дъски и мисловни карти, за да визуализирате проекти и функции на екипа

Ако искате да планирате сложен проект, преди да се ангажирате с него, обсъдете го в ClickUp Mind Map. Този инструмент в реално време с функция „плъзгане и пускане” бързо се превръща в проекти или задачи с едно натискане на бутон, което оптимизира функциите за планиране и организация.

Данните са всичко, особено ако управлявате отдалечен екип. Посетете вашите цели в ClickUp, за да създадете единен източник на информация за вашите цели, включително срокове, напредък и KPI. Разгледайте подробно показателите за един проект или вижте всичко на високо ниво. Вие сте на кормилото. 🚘

Настройте персонализирани работни процеси и гъвкави тракери за вашите проектни екипи.

ClickUp е специализиран и в Agile управление на проекти, като ви дава свободата да проследявате спринт точки въз основа на подзадачи и изпълнители. Можете дори да управлявате активи, време и други ресурси с цифрови формуляри. Това е най-лесният начин да комбинирате поставянето на цели, отчетността и балансирането на натоварването, без да сменяте платформи.

Автоматизирани, персонализирани отчети

ClickUp разполага с едни от най-надеждните отчети за проекти. Функциите за контрол улесняват създаването на отчети за статуса на задачите, проследяването на времето, показателите на служителите, важните етапи и много други. 🎯

Настройте необходимите ви отчети на едно място в ClickUp.

Използвайте функцията за проследяване на времето, за да следите приноса на служителите или да генерирате прогнози за клиентите. ClickUp Reports е идеален и за да видите каква работа е свършил екипът ви, какво предстои и кой изостава.

Четири функции на мениджмънта Примери

Четирите функции на мениджмънта са основополагащи за солидното лидерство, независимо от отрасъла, в който работите. Полезно е да видите няколко примера за тези функции в практиката, така че нека да ги разгледаме. 🔎

Пример за процеса на планиране

Маркетинг мениджърът отговаря за разработването на стратегия за пускането на нов продукт на пазара. Преди да сформира екип, той прави проучване на пазара, определя цели за продажбите и обхвата на клиентите, избира рекламни канали и определя бюджет и график за пускането на продукта.

Пример за организационна функция

Строителните мениджъри са чудесен пример за организационната функция. Тези заети проектни мениджъри разпределят ресурсите за труд, оборудване и материали. Те отговарят и за изготвянето на графици и координирането на работата между служители, подизпълнители и доставчици.

Пример за водеща функция

Директорът на гимназия мотивира и насочва учителите и персонала. Той оказва значително влияние върху културата на училището и контролира образователните стандарти. Директорите се занимават с конфликтите между родители и учители и насърчават положителна, приобщаваща култура, която подкрепя безопасността и ученето на учениците.

Пример за контролна функция

Мениджърите на ресторанти трябва да балансират ефективното управление както на персонала, така и на финансите на ресторанта. Те следят показатели като дневните продажби и разходи, гарантират безопасността на храните, преглеждат обратната връзка от клиентите и коригират персонала или менюто, за да поддържат рентабилността или качеството.

Независимо дали ръководите софтуерен екип, водите маркетингова кампания или ръководите творчески проекти, тези функции са полезен компас за навигация в сложността на управлението. 🧭

Новите и опитни лидери използват четирите функции на мениджмънта, за да поставят цели и да водят своите екипи към успех.

Социалните умения са важни, но правилните инструменти също са от значение. Интуитивна и ефективна платформа за управление на проекти обединява и четирите функции на едно място. Това е най-добрият начин да създавате реалистични планове, да организирате работата си, да ръководите и да си сътрудничите с екипа си, както и да следите резултатите. 🤩

