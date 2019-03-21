Подходящите стилове на управление за вас? 7 чудесни примера за лидери

Повечето хора нямат представа как да опишат своя стил на „лидерство“ или „управление“.

Това е по-скоро въпрос на личност, отколкото на нещо друго. Казано това, обществото съществува отдавна. Виждали сме много лидери да идват и да си отиват. Някои от тях са били чудесни, други – ужасни, а в много случаи стойността на лидера е в очите на наблюдателя.

Какво имам предвид под това? Всеки от нас харесва различни лидери в зависимост от собствената си личност. Доста често това, което за един човек е добър лидер, за друг е напълно неприемливо.

Не може да се отрече обаче, че харизмата, стилът, опитът и великите идеи издигат някои хора над другите.

В тази публикация ще се впуснем в спецификите на различните типове лидери и ще видим кои от тях работят най-добре за постигане на целите.

Различни видове стилове на управление

1. Стил на управление „коучинг“

Не, тук не става въпрос само за спорт. Става въпрос за откриването на най-добрите умения у хората и насърчаването им да предприемат действия. Коучинг лидерите гледат напред, мислят за бъдещите нужди на организацията и се подготвят за тях. Понякога те трябва да вземат трудни решения въз основа на ситуации, които могат да изглеждат в противоречие с личния коучинг, който са предложили на служителите.

Но в крайна сметка, ефективният мениджър, който възприема стила на мениджърско коучинг, иска най-доброто за всеки човек, независимо от това къде ще стигне той. Най-добрите аналогии за великите треньори идват, разбира се, от спорта, но не всеки спортен треньор е добър в стила на мениджърско коучинг.

Имах затруднения да намеря известни лидери-коучове, защото те често се поставят зад всички останали, подобно на служебното лидерство. Те винаги насърчават хората с възможности за професионално развитие, което често прави тази работа неблагодарна. За да подобрите начина, по който коучирате своите служители, прочетете тази чудесна книга, препоръчана от главния изпълнителен директор на ClickUp, Зеб Евънс.

Известни лидери-треньори:

Джо Мадон, мениджър на Чикаго Кубс: Джо Мадон доведе Чикаго Кубс до първата им победа в Световната серия от повече от 80 години, с което прекъсна прочутата проклятие. Но защо той е велик треньор и лидер? Той спечели с млади играчи, които сам помогна да подготви.

Шерил Сандберг, главен оперативен директор на Facebook: Тя е известна с това, че е помогнала на Марк Цукерберг да се развие във Facebook, като същевременно е внедрила култура на приобщаване.

2. Автократичен стил

Автократичният лидер изисква да се прави по неговия начин или да се напусне, което често води до недоволство сред по-креативните и квалифицирани служители под неговото ръководство.

В крайна сметка, те са добри в постигането на целите си – за добро или за лошо.

Това са авторитарните лидери, които се наричат „взискателни” и „негъвкави”. Сътрудничеството не е тяхната силна страна.

Но тези лидери, които изискват авторитет, могат да бъдат добри за служители, които обичат рутината и инструкциите; авторитетните лидери са също така отлични в вземането на бързи решения. Автократичните лидери също така предлагат строг надзор, който може да прерасне в заплашително поведение. Това създава прекалено много комуникационни проблеми, които могат да навредят на морала на екипа.

Известни автократични мениджъри:

Марта Стюарт : Известната магнатка в областта на домакинството е умна и целенасочена. Тя също така е била взискателен лидер, който очаквал от своите служители да се подчиняват. Тя е известна с това, че обичала конкуренцията и не понасяла критиките.

3. Административен и бюрократичен стил на управление

Тези ръководители са фокусирани върху реда. Процесът е важен. Те следват предварително определена процедура и не се интересуват толкова от мненията на колегите или подчинените си. При този стил на управление буквата на закона винаги надделява над духа на закона.

Грешно е да се мисли, че този стил на лидерство е негъвкав. Истината е, че той е много подходящ за кризисни ситуации и ситуационно лидерство, което е причината процесите да процъфтяват във военната и полицейската сфера. Става въпрос за бързо действие в унисон с предписания процес, след като веднъж е взето решение.

И, разбира се, този стил на лидерство не работи за всички индустрии и не е необходимо да работи. Не всички бизнеси се сблъскват със ситуации на живот и смърт, и е несправедливо мениджърът да третира всички ситуации по този начин, когато имате работа с джаджи или нещо подобно.

Известни административни и бюрократични лидери:

Колин Пауъл: Като истински военен, Пауъл също така работи в политиката, за да служи и подкрепя различни президенти. В същото време той не се считаше за ястреб или революционер, а работеше в тясно сътрудничество с процедурите и политиките, установени от неговите висшестоящи.

4. Демократичен стил на управление

Всеки има право на глас, нали? Тези, които приемат демократичния стил, с удоволствие включват своите служители в решенията на компанията. Ако изберете този стил, показвате на своите служители, че им имате доверие и цените техните мнения и опит.

Демократичните лидери вярват, че служителите могат до голяма степен да се самоуправляват, а вие сте там просто за да поддържате нещата в движение.

Известни лидери с демократичен стил (не политически!)

Тони Хсие от Zappos: Това е един от най-известните стилове на демократично управление, защото използва плосък стил на управление за екипи и служители, буквално без мениджъри. Нарича се холакрация. И въпреки че много хора спорят за холакрацията срещу демокрацията, тя е подходящ пример. Zappos е огромен експеримент в холакрацията и определено трябва да проучите техния подход.

5. Мотивационен и харизматичен стил на управление:

Тези хора са харизматични, екстровертни и са „човеци“ с широка визия. Те изглеждат добросърдечни и състрадателни, но зад затворени врати могат да бъдат малко студени. Уменията им за работа един на един може да са малко недостатъчни.

Лидерите, които се вписват в този модел, обикновено са на преден план и имат внушително присъствие. Тези лидери понякога (не винаги) използват грандиозни награди, за да мотивират служителите да постигат целите си, като използват своята харизма, за да насърчат допълнителна мотивация.

Известни харизматични лидери:

Илон Мъск: Той е създал Tesla и SpaceX отчасти благодарение на своята харизма и достъпност, както и на това, че е фантастичен визионер. Не всеки харизматичен лидер притежава тези качества. Той е личност, на която много хора в бизнес света искат да подражават, и част от причината за това е неговият отворен (и все пак успешен) стил.

6. Стил на управление, насочен към улесняване на взаимоотношенията

Тези лидери полагат усилия да развият отношения с екипите, които създават усещане за сигурност, така че всеки да се чувства ангажиран и способен да допринесе. Това е стил на участие. Те са отлични слушатели и задават провокиращи стратегически въпроси, за да насочат организацията към по-голяма визия.

Окончателното решение не е задължително тяхно – те са отворени към това, което е най-добро за организацията. Лидерът, който се фокусира върху взаимоотношенията, насърчава индивидуалното развитие, както и участието в мозъчна атака и генерирането на идеи. Той е отличен в размишляването, ученето от грешките и двустранната комуникация.

Известни лидери, които улесняват взаимоотношенията:

Джеймс Паркър, бивш главен изпълнителен директор на Southwest Airlines: Да поставяш служителите и клиентите на първо място изглежда донякъде клише, но по всички показатели това е точно това, което Паркър направи, докато беше в Southwest, като помогна за създаването на положителната култура, с която компанията е известна.

7. Стил на управление „лаиссез-феър“

Лидерите с този стил дават малко насоки и искат служителите да реагират и да вземат решения сами. Предоставят се инструменти и ресурси, а след това се очакват резултати от тези ресурси. Проблемите не се отнасят непременно до лидера, а се решават в групата, стига да се намери решение на въпроса.

Този стил не работи за всеки или за всеки екип и изисква висока степен на доверие в опита и знанията на персонала.

Известни примери за лаиссез-феър мениджмънт

Уорън Бъфет: Изненадващо, Бъфет е известен с либералния си стил на управление по отношение на компаниите, които купува и притежава. Много пъти неговата покупка е одобрение на това, което компанията вече прави, така че той не вижда нужда да се намесва. Разбира се, Бъфет очаква отлични резултати, иначе нямаше да има такава невероятна поредица от успехи.

Заключение

Едно нещо, което трябва да запомните – най-често най-добрите лидери се адаптират в зависимост от еволюцията на екипите, ситуациите и целите на компанията. Трудно е да се каже кога и как ръководителят на отдел трябва да използва определен стил на управление. Всички те имат своите предимства и недостатъци. Трябва да опознаете своята личност и личността на екипа си, както и задачите и проектите, които трябва да бъдат изпълнени.

Понякога това може да означава твърда ръка, а друг път – либерално отношение. Много мениджъри от средното ниво са мотивирани от притесненията на своите подчинени и началници, което ги принуждава да бъдат гъвкави, вместо да се придържат стриктно към определен стил. Може да се наложи да изберете най-ефективния стил на управление за конкретната ситуация.

Въпреки това, важно е да знаете кои стилове са налични и познати, за да сте готови да ги използвате, когато дойде моментът.

Кои стилове на управление са се оказали най-ефективни за вас и вашите екипи?