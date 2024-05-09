Ръководство за използване на изкуствен интелект в съдържателния маркетинг през 2025 г.

Изкуственият интелект променя начина, по който маркетолозите създават и използват маркетингово съдържание. Според проучване на HubSpot, 83% от маркетолозите казват, че използването на AI им помага да произвеждат повече съдържание, отколкото без него.

Те използват AI, за да създават ново съдържание, да редактират или преформулират съществуващо съдържание, да подготвят конспекти на съдържанието, да проучват ключови думи, да анализират данни и да оптимизират производството на съдържание.

Начините за използване на AI в съдържателния маркетинг са безбройни. Най-голямата трудност за съдържателните маркетолози днес обаче е, че инструментът за създаване на съдържание с AI не може да произведе резултат, който да е толкова личен, разговорно ориентиран и точен, колкото човешкото съдържание.

Все пак изкуственият интелект е ценен съюзник, който може да спести време и усилия на маркетолога на съдържание. Прочетете, за да научите как да използвате AI в маркетинга на съдържание правилно. Ще споделим и някои съвети и трикове, които нашият екип за съдържание използва, за да поддържа качеството, докато разширява създаването на съдържание. Но първо нека разгледаме основите.

Разбиране на изкуствения интелект в съдържателния маркетинг

В най-простия си вид изкуственият интелект симулира човешкото мислене в софтуер или машини. Това позволява на машините да изпълняват задачи, които традиционно само хората могат да правят, като например да се учат от минали действия или да вземат стратегически решения.

Обработка на естествен език (NLP) е термин, използван за описание на способността на изкуствения интелект да обработва и разбира човешкия език, както говорим, така и писмен. Това му позволява да създава, редактира, преформулира, персонализира, обобщава или превежда съдържание.

Като разбира как хората говорят и пишат, изкуственият интелект може да създава почти човешко съдържание с висока точност.

Клон на изкуствения интелект, наречен генеративен изкуствен интелект, се използва широко за разработване на съдържание, създадено от изкуствен интелект.

Инструменти като ChatGPT и Jasper опростиха процеса на създаване на съдържание, като помагат на маркетолозите да генерират идеи, да създават конспекти или дори да пишат съдържание за секунди, а не за часове.

Според цитираното по-горе проучване на HubSpot, това са основните начини, по които маркетолозите включват изкуствения интелект в маркетинговите си кампании:

Как маркетолозите използват генеративен AI за създаване на съдържание чрез HubSpot

Въпреки че има много примери за употреба, съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, повдига и някои опасения, като например въпроси, свързани с оригиналността. Тъй като изкуственият интелект използва съществуващи данни за създаване на съдържание, съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, е ли наистина оригинално или е плагиатство?

Освен това, многобройни инструменти за откриване на AI съдържание могат да разпознават AI съдържанието почти с пълна точност. Означава ли това, че все още има значителна разлика между AI и човешкото съдържание? Трябва ли маркетолозите на съдържание да използват AI в маркетинга на съдържание?

Кратният отговор е „да“. Повечето маркетолози признават тези опасения и използват изкуствен интелект, за да повишат ефективността, вместо да използват 100% съдържание, генерирано от изкуствен интелект. Ключът е да се намери баланс между изкуствения интелект и човешкия принос.

Как да използвате изкуствен интелект в съдържателния маркетинг

Нека разгледаме различните начини, по които маркетолозите на съдържание могат да използват AI, както и някои от неговите предимства и недостатъци. Ако все още не сте сигурни как да използвате AI в съдържателния маркетинг, това може да вдъхнови вашите усилия.

Да започнем веднага.

Използване на изкуствен интелект за проучване на съдържание и генериране на идеи

Едно от основните приложения на изкуствения интелект в маркетинга на съдържание е генерирането на идеи за съдържание.

Ето няколко начина за използване на изкуствен интелект за изследване на съдържание:

Помолете изкуствения интелект да намери актуални теми, като анализира огромно количество онлайн данни от различни източници, като например търсачки и социални медии.

Нека AI SEO инструментите генерират идеи за теми за конкретни ключови думи въз основа на намерението на потребителя и анализа на SERP (страници с резултати от търсачки) за по-добро класиране в търсачките.

Използвайте AI инструменти за маркетинг на съдържание, за да създадете подробни конспекти за блог публикации, електронни книги или всеки друг тип съдържание.

Използвайте AI инструменти, за да проучите стратегиите за съдържание на конкурентите си и да генерирате идеи.

ClickUp Brain е всеобхватното AI решение на ClickUp, което помага в различни аспекти на съдържателния маркетинг.

Използвайте ClickUp Content Idea Generator, за да получите съкровищница от свежи идеи въз основа на входни параметри като целева аудитория и ключови думи.

След това изберете идеите, които са най-подходящи за вашия бизнес, и използвайте шаблона за план за съдържание на ClickUp, за да създадете график за съдържанието.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за план за съдържание на ClickUp, за да управлявате потока от съдържание и да планирате графика за публикуване на съдържание.

Деветте му персонализирани полета и четирите персонализирани изгледа ви позволяват да организирате съдържанието си от създаването до публикуването. Използвайте го, за да създадете подробен редакционен календар.

След като обсъдите и съберете идеите си в Docs, използвайте Изглед на плана за съдържание, за да видите цялото съдържание, което трябва да бъде създадено, и Изглед на календара за съдържание, за да имате графика за публикуване на една ръка разстояние. Можете също да използвате Изглед на таблото за одобрение, за да споделите идеите си за съдържание със заинтересованите страни за одобрение.

Изтеглете този шаблон Планирайте съдържанието си без усилие с шаблона за календар на съдържанието на ClickUp.

Алтернативно, можете да използвате календара за съдържание на ClickUp и да организирате публикациите по статус, като например „Планирани“, „В процес на преглед“, „Публикувани“ и т.н. Можете да персонализирате този шаблон на папка, за да отговаря на процесите на вашия екип. Той ви позволява също да преглеждате календара за съдържание в различни формати, като например календар, времева линия и табло.

Изтеглете този шаблон Създайте списък с съдържание, което да бъде публикувано в определен период, и изгответе подробен план за съдържанието, като използвате шаблона за календар на съдържанието на ClickUp.

Шаблонът за календар на ClickUp предоставя списък, който ви позволява да видите цялото планирано съдържание за седмица или месец с един поглед.

Можете да го използвате, за да създадете подробен преглед на седмичния си календар за съдържание. Освен това можете да проследявате статуса на одобрение, датите на публикуване и конкретния стълб на съдържанието, с който се отнася всяка част.

Прочетете също: 10 безплатни шаблона за календар за съдържание за социални медии и блогове през 2024 г.

Създаване на съдържание с помощта на генеративна изкуствена интелигентност

Генеративният AI може да създава различни видове съдържание, от блог публикации и имейли до практически всякакво маркетингово съдържание. Ето как можете да създадете подробен план за блог с ClickUp Brain:

Опитайте ClickUp Brain Създавайте структури на блогове за секунди с помощта на ClickUp Brain

Много маркетинг специалисти обаче предпочитат да го използват за създаване на първия чернови вариант, а след това да го довършат с помощта на човешки писатели и редактори. Това гарантира, че съдържанието се създава бързо, но все пак има човешки привкус и е точно.

Ако търсите AI генератор на съдържание, който създава точно, подобно на човешкото съдържание, тогава ClickUp Brain е точно това, от което се нуждаете.

Неговата функция Al Writer for Work ще ви помогне да създадете съдържание, специфично за дадена роля, от блог публикации до привлекателни надписи за публикации в социалните медии.

Създавайте цели блог публикации въз основа на конкретни подсказки с помощта на ClickUp Brain

Той е полезен и за създаване на шаблони за съдържание, които можете да използвате многократно. Това допълнително спестява време, тъй като не е необходимо да започвате от нулата всеки път.

Обобщаване, преформулиране или модифициране на съдържание с помощта на изкуствен интелект

Освен за създаване на ново съдържание, AI инструментите за писане се използват и за модифициране на съдържание. Това може да включва обобщаване, преформулиране в различен тон или стил, или дори пренаписване на съдържание.

ClickUp Brain, например, бързо и точно обобщава теми и дълги текстове в кратки части. Той също така редактира съдържанието, за да коригира граматическите проблеми и да подобри четимостта.

Опитайте AI Summary Обобщение на ClickUp AI за документи

Можете също да усъвършенствате съдържанието си с помощта на AI Writer на ClickUp Brain. Ето един пример:

Опитайте ClickUp Brain Отървете се от ненужния жаргон и усъвършенствайте писането си с помощта на ClickUp Brain.

Как изкуственият интелект подобрява оптимизацията за търсачки

Инструментите за AI маркетинг на съдържание допринасят и за SEO, като помагат при проучването на ключови думи, анализа на конкурентите и други отнемащи време задачи, които са от съществено значение за стратегията за съдържание.

Опитайте ClickUp Brain Опитайте да попитате AI Writer на ClickUp за идеи за ключови думи.

Ето някои от многото примери за използване на изкуствен интелект в SEO:

AI алгоритмите пресяват огромни количества данни, за да идентифицират подходящи ключови думи за създаване на съдържание.

AI анализира и проверява съдържанието , за да оцени доколко е подходящо за SEO и дали отговаря на SERP намерението.

Най-добрите инструменти за изграждане на връзки използват AI, за да намерят авторитетни уебсайтове, неработещи връзки и пропуски в ключовите думи за изграждане на обратни връзки .

Инструментите за SEO одит също използват силата на изкуствения интелект, за да провеждат задълбочени одити на уебсайтове и да предоставят персонализирани SEO препоръки .

Едно от най-честите приложения на изкуствения интелект в SEO е да се извършва анализ на конкурентите, да се препоръчват SEO стратегии и да се идентифицират пропуски в съдържанието.

Като цяло, изкуственият интелект помага в почти всички аспекти на SEO и спомага за създаването на съдържание, което е удобно за потребителите и оптимизирано за SEO в голям мащаб.

Използвайте AI инструменти, за да ускорите процеса на създаване на съдържание, и използвайте шаблона за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp, за да го оптимизирате. Екипът за съдържание на ClickUp е използвал същия шаблон, за да управлява и мащабира производството на своя блог!

Изтеглете този шаблон Създайте задачи за всеки елемент от съдържанието и организирайте усилията си за създаване на съдържание, като използвате шаблона за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp.

Приложете този шаблон на папка към работното си пространство, за да планирате производството и публикуването на съдържание за седмиците. Той включва широка гама от персонализирани полета, като URL на чернова (за лесно редактиране и одобрение), URL на кратко описание на блога (за лесен достъп до краткото описание), източник на автора (за проследяване на съдържанието от различни автори) и др. Той ви позволява да преглеждате производството на съдържание по месеци; след публикуването им, публикациите могат да се видят и в отделен календар.

Предимства и предизвикателства на изкуствения интелект в създаването на съдържание

Макар изкуственият интелект да предлага много предимства на маркетолозите на съдържание, той поражда и опасения и предизвикателства. Нека разберем и двата аспекта на използването на изкуствен интелект в маркетинга на съдържание, за да преценим дали предимствата надвишават недостатъците.

Предимства

Ето някои от основните предимства на използването на изкуствен интелект при създаването на съдържание.

Скорост и ефективност : AI инструментите за писане ускоряват процеса на разработване на съдържание и помагат за генерирането на подкрепено с проучвания съдържание за секунди.

Последователност : AI и алгоритмите за машинно обучение работят въз основа на предварително определени правила и исторически данни и дават последователни резултати, стига параметрите да останат същите.

Мащабируемост: С многобройните си приложения в създаването на съдържание и скоростта си, изкуственият интелект ви помага да ускорите усилията си за създаване на съдържание.

Предизвикателства

Дотук установихме, че изкуственият интелект прави създаването на съдържание по-бързо и по-удобно. Съществуват обаче и много предизвикателства, свързани с използването на инструменти за създаване на съдържание с изкуствен интелект. Нека ги обсъдим накратко.

Промяна в работния процес : Включването на изкуствен интелект в процеса изисква промяна в начина, по който се правят нещата, и поддържане на баланс между изкуствения интелект и човешкото участие. Това може да бъде труден баланс и изисква някои експерименти, за да се открие какво работи най-добре в конкретен сценарий.

Гарантиране на точност и надеждност : AI може да търси информация онлайн и да създава съдържание въз основа на нея, но често е необходима човешка намеса, за да се провери. Не цялата информация, достъпна онлайн, е точна, а съдържанието, създадено от AI, може да не е 100% надеждно.

Етични съображения : Едно от най-големите притеснения относно използването на ИИ в създаването на съдържание е, че то липсва човешки допир. Гарантирането, че ИИ не замества хората, а им помага, трябва да бъде основен приоритет за всеки, който използва ИИ в съдържателния маркетинг.

Избягване на пристрастност: Тъй като изкуственият интелект разчита на данни за обучение, едно от най-големите опасения при използването му е, че може да бъде податлив на пристрастност. Ако не се контролира, това може да доведе до разпространение на съществуващите предразсъдъци в обществото.

В заключение, ако разбирате и се справяте с предизвикателствата, свързани с изкуствения интелект, той е мощен инструмент за подобряване на вашите усилия в съдържателния маркетинг.

Стратегия за съдържание с изкуствен интелект: примери и случаи на употреба

Вече разгледахме различните начини, по които изкуственият интелект е полезен в съдържателния маркетинг. Сега нека обсъдим някои приложения и примери от реалния живот, които да ви помогнат да създадете вашата стратегия за съдържателен маркетинг.

Идеи за съдържание

Някои практически примери за използване на изкуствен интелект в създаването на идеи за съдържание включват:

Изследване на подходящи ключови думи и актуални теми за създаване на съдържание

Подготовка на кратки описания на съдържанието за автори или влиятелни лица

Създаване на подробни конспекти на съдържанието въз основа на проучване на SERP

Анализиране на стратегиите и съдържанието на конкурентите, за да препоръчате идеи за съдържание

Наблюдавайте тенденциите в интернет и социалните медии, за да откриете актуални теми или хаштагове, като използвате AI инструменти за социални медии

Провеждане на проучване на аудиторията за създаване на персонализирани стратегии за съдържание

Куриране на съдържание от различни източници за бюлетини или списъци

Пример: AI резюмета за планиране на съдържание (Kasasa) Kasasa, компания за финансови услуги, се бореше с рационализирането на създаването на съдържание и изграждането на авторитет на уебсайта. Тя си партнира с AI компанията MarketMuse, за да създаде висококачествено, авторитетно съдържание, базирано на AI-задвижвани резюмета на съдържанието. Резултатът? 92% повече органичен трафик в сравнение с миналата година, 83% ръст в класирането по ключови думи и 28% повече време, прекарано на страницата.

Извод: Използвайте шаблони за стратегия за съдържателен маркетинг с AI инструменти, за да създадете бързо солиден план за съдържание, който води до отлични резултати.

Създаване на съдържание

Ето няколко реални примера за използване на изкуствен интелект в създаването на съдържание.

Автоматично генериране на подробни блог публикации, статии, казуси и друго дългоформатно съдържание

Написване на привлекателни текстове и теми за имейли

Създаване на изображения и видеоклипове въз основа на AI подсказки

Преобразуване на текст във видео с помощта на AI инструменти

Използване на подсказки, за да позволите на AI инструментите за копирайтинг да генерират маркетингови текстове и съдържание за социални медии

Използване на изкуствен интелект за генериране на резюмета, надписи и транскрипти

Пример: Създаване на видео с изкуствен интелект (Dixa) Dixa, компания за софтуер за обслужване на клиенти, използва инструмента за генериране на видео с изкуствен интелект Synthesia, за да създава видеоклипове за въвеждане на клиенти, с които да обучава новите си клиенти. Използването на изкуствен интелект й помогна да спести една трета от времето, което се отделяше за създаването на традиционни видеоклипове с гласово озвучаване. Вместо това, компанията сега използва аватари и шаблони с изкуствен интелект, за да създава видеоклипове в голям мащаб.

Извод: Използвайте шаблони за съдържание, генерирани от изкуствен интелект, за да опростите и ускорите процеса на създаване на съдържание.

Оптимизация на съдържанието

Ето някои практични начини за използване на изкуствения интелект за оптимизиране на съществуващото съдържание.

Поправяне на пунктуация и често срещани граматически грешки

Подобряване на четимостта, тона, структурата и оптимизацията на ключовите думи

Оптимизация на изображения, включително описания, богати на ключови думи, и алтернативни текстове, както и компресиране на изображения

A/B тестове за сравняване на различни елементи и разбиране какво работи най-добре за конкретна аудитория

Удължаване или съкращаване на съдържанието, промяна на тона му или преформулиране

Превод на текстово или видео съдържание на няколко езика

Пример: Тестване и оптимизиране на имейли с изкуствен интелект от Goosehead Insurance Застрахователната компания използва AI инструмента за съдържание Jasper, за да създаде персонализирани имейли и да ги тества, с цел да подобри ангажираността и конверсиите. Резултатът беше 22% увеличение на кликванията в имейлите.

Извод: Използвайте AI не само за създаване на ново съдържание, но и за подобряване на съществуващото съдържание. Използвайте AI инструменти за подобряване на езика, тестване на конверсии, поправки на изображения, превод и др.

Бъдещето на изкуствения интелект в съдържателния маркетинг

С развитието на AI технологията, тя ще стане все по-широко използвана и неразделна част от работния процес по създаване на съдържание.

Напредъкът в обработката на естествен език и машинно обучение ще доближи AI съдържанието до човешкото съдържание. Повечето маркетолози използват AI за създаване на първи чернови или за усъвършенстване на съдържанието, а не за цялостно създаване на съдържание.

Това вероятно ще се промени, тъй като AI съдържанието става по-добро и по-близко до човешкото.

Някои други нововъзникващи технологии за изкуствен интелект могат да революционизират създаването на съдържание в бъдеще. Нека обсъдим накратко някои от тях.

Предсказващи анализи и двигатели за препоръки : AI ще предсказва точно тенденциите в съдържанието и моделите на сърфиране на потребителите. Това ще помогне на бизнеса да прави високо персонализирани препоръки за съдържание на посетителите на сайта.

Визуална изкуствена интелигентност : Технологията за изкуствена интелигентност ще се подобри в анализирането и разбирането на визуално съдържание. Това може да се използва за извличане на информация от изображения и видеоклипове и оптимизиране на визуалното съдържание за по-добра производителност.

Генеративни модели на изкуствен интелект : Инструменти като ChatGPT ще продължат да се развиват и да отговарят на въпроси, за да създават съдържание с по-висока точност и надеждност.

Оптимизация на гласовото търсене: С нарастващата популярност на гласовото търсене, оптимизирането на съдържанието за него ще стане все по-важно. AI технологията за оптимизация и създаване на гласово съдържание ще бъде новата граница за използването на AI в съдържателния маркетинг.

Разширете усилията си в съдържателния маркетинг с AI и ClickUp

AI предлага много предимства за маркетолозите на съдържание. Тя помага за бързото и ефективно създаване или оптимизиране на съдържание, като разширява вашите усилия в маркетинга на съдържание.

Въпреки това е важно да разберете и да облекчите притесненията, свързани с използването на AI инструменти в съдържателния маркетинг. Когато решавате как да използвате AI в съдържателния маркетинг, трябва да имате предвид липсата на човешка креативност, надеждността на предоставената информация и етичните проблеми.

Все пак, бъдещето на AI инструментите за съдържание. Напредъкът в обработката на естествен език, предсказуемата аналитика и други AI технологии ще революционизира процеса на създаване на съдържание.

Така че, ако все още не сте включили изкуствения интелект в стратегията си за съдържателен маркетинг, трябва да го направите сега.

Търсите универсален AI инструмент, който действа като втори мозък и помага във всички аспекти на съдържателния маркетинг? Опитайте ClickUp Brain още днес. Той ще ви помогне да оптимизирате създаването на съдържание и да разширите процесите си в съдържателния маркетинг.

Регистрирайте се безплатно и разгледайте функциите му, за да оцените всичко, с което може да ви помогне.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Как може да се използва изкуственият интелект за маркетинг?

AI може да се използва за различни маркетингови цели, от проучване на пазарните тенденции до предоставяне на персонализирани препоръки. Възможността да анализира бързо и точно огромни масиви от данни и да генерира човекоподобни отговори прави AI-базираните инструменти изключително полезни при създаването на маркетингови стратегии, подкрепени с данни, и подобряването на процесите на съдържателния маркетинг.

2. Как може да се използва изкуственият интелект като създател на съдържание?

Инструментите за създаване на съдържание с изкуствен интелект, които използват генеративна технология за изкуствен интелект, могат да се използват като помощници при писането. От подготовката на резюмета и конспекти на съдържанието до написването на цялостни статии, изкуственият интелект е полезен във всички аспекти на създаването на съдържание с изкуствен интелект.

3. Как маркетолозите могат да използват генеративния AI за създаване на съдържание?

Генеративният AI, вид технология за изкуствен интелект, използва обработка на естествен език, за да разбере и възпроизведе човешкия език. Инструментите за създаване на съдържание с AI се използват широко за различни цели, като например: