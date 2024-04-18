10-те най-добри AI граматически проверяващи и редактиращи инструменти през 2025 г.

Добрата комуникация започва с ясна граматика и прости изречения. Когато обаче ви осени вдъхновение, искате да запишете бързо мислите си на хартия, преди да ги забравите.

Постоянното спиране, за да проверявате за пунктуационни грешки, граматически грешки и неудобни изрази, отнема удоволствието от писането. Това прекъсва творческия ви поток и затруднява пълното ви ангажиране в момента.

Благодарение на AI граматическите проверяващи програми, вече не е нужно да поправяте граматическите грешки по старомодния начин.

AI граматическите проверяващи и инструменти за редактиране са създадени, за да поправят, подобрят и усъвършенстват писането ви. Мислете за тях като за вашия виртуален редактор, който усъвършенства писането ви в реално време, като същевременно запазва вашата уникална перспектива.

Нека разгледаме най-добрите AI граматически проверяващи програми, които се предлагат. ?

Какво да търсите в AI граматическите проверяващи програми?

Въпреки че всички AI инструменти за проверка на граматиката работят във ваша полза, има някои фактори, които трябва да вземете под внимание при избора на най-добрия инструмент. AI инструментите трябва да добавят стойност към вашето писане, като например:

Предложения за стил и тон: Поправянето на граматически грешки е едно, но наличието на опции за подобряване на писането с предложения за стил и тон издига писането ви на друго ниво.

Интеграция с платформи за писане: Потърсете AI граматически проверяващи, които се интегрират с платформи за писане като Google Docs, Microsoft Word и др. и предлагат предложения и подобрения в реално време.

Цени и опции за абонамент: Инструментът с различни ценови и абонаментни модели ви помага да се съобразите с бюджета си въз основа на персонализирани изисквания.

Потребителски отзиви и препоръки: Отзивите на потребители от сайтове като G2 и Capterra дават представа за използваемостта и надеждността на инструмента.

Съвместимост и стил на писане: Уверете се, че AI граматичният проверяващ е съобразен с вашия уникален стил на писане.

Конфиденциалност и сигурност на данните: Инструментът трябва да работи в съответствие с изискванията за сигурност на данните, за да гарантира сигурността на вашата лична информация и използването на инструмента.

Леснота на употреба и опростен потребителски интерфейс: Изберете AI граматически проверяващи програми, които са лесни за употреба и имат изчистен и подреден потребителски интерфейс.

10-те най-добри AI граматически проверяващи програми, които да използвате през 2024 г.

Избрахме най-добрите инструменти за проверка на граматиката с отлични функции и ангажимент към съвършенство:

1. ClickUp

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате идеи и да пишете и редактирате съдържание за секунди.

ClickUp, всеобхватна платформа за продуктивност, ви представя ClickUp Brain – AI-базиран генератор на съдържание и инструмент за писане, който ви помага в ежедневното писане.

Независимо дали става дума за генериране на нови идеи, преодоляване на творческия блок, коригиране на граматически грешки или редактиране на съдържание, ClickUp Brain е на Ваше разположение.

ClickUp Brain е създаден, за да повиши вашата продуктивност с подкрепени от изследвания подсказки за всички ваши нужди. Създавайте забележителни подсказки, резюмета, казуси, съдържание за блогове и описания на проекти с неговия AI Writer for Work.

Можете също да използвате AI Knowledge Manager, за да задавате въпроси, свързани с работата ви, навсякъде в ClickUp и да получавате контекстуални отговори. AI Project Manager също генерира актуализации на проекти, обобщения на задачи, standups и др.

?Съвет от професионалист: AI инструментът е достъпен в ClickUp Docs и ClickUp Tasks, така че можете да го използвате за безгрешно писане навсякъде в проекта си, от чат съобщение до описание на задача и SOP документ до обобщение на проекта.

Най-добрите функции на ClickUp

Разширен инструмент за писане: Пишете без грешки с Пишете без грешки с AI инструмента за писане , който може да създава текстове за продажби и маркетинг, както и да генерира описания на продукти, биографии, имейли и целеви страници. Той също така ви дава предложения за писане в определен тон или стил.

Бъдете по-креативни за по-малко време: С AI Writer for Work можете да пишете по-добре и да спестите време. Той може да създава цели резюмета на съдържание, конспекти на блогове и обобщения на дълги текстове. Може също да транскрибира видеоклипове и да превежда вашите бележки на други езици.

Над 1000 интеграции: Опростете творческия си процес и писането, като свържете всичките си любими приложения (Slack, Google Drive, Zoom и много други) с ClickUp; вече няма да се налага да превключвате между екрани.

Използвайте ClickUp AI, за да създадете убедителна комуникация

Вградена проверка на правописа и граматиката : Поправете правописните и граматическите грешки без допълнителни приставки в платформата, за да пишете без грешки и да създавате копия за вашата марка.

Шаблони : Спестете време и усилия с персонализирани шаблони за различни цели.

Сигурност на данните: Пазете данните си в безопасност; ClickUp Brain не използва вашите данни за обучение на модели.

Универсални: Пишете и редактирайте, докато сте в движение, с мобилното приложение на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

ClickUp предлага няколко интеграции и функции, така че има стръмна крива на обучение (центърът за помощ, ръководствата и поддръжката са полезни, за да ви помогнат да извлечете максимума от платформата).

Конфигурирането на работните процеси в ClickUp може да отнеме известно време и усилия, ако не сте използвали инструмент за продуктивност преди това.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Grammarly

Grammarly е незаменим помощник при писането за преподаватели, маркетинг специалисти и автори на съдържание. Той предоставя обратна връзка в реално време за вашето писане чрез интеграция с платформи като Google Docs и други.

Можете да ги използвате и в уеб приложението като разширение или да ги изтеглите на мобилни устройства, за да редактирате и подобрявате текстовете си, докато сте в движение.

Grammarly наскоро пусна своя AI-базиран асистент за писане – GrammarlyGO. Той предоставя персонализирана помощ с уникален стил на писане, контекстуален език и тоналност, а също така помага при писането или преформулирането на изречения.

За щастие, ClickUp има интеграция с Grammarly, така че можете да използвате функциите за писане на Grammarly, дори докато използвате ClickUp.

?Забележка: Ако вече сте потребител на Grammarly и търсите подобен мощен инструмент, разгледайте нашия списък с алтернативи на Grammarly.

Най-добрите функции на Grammarly

Осигурете безопасността на потребителските данни с спазване на изискванията за поверителност и сигурност

Подобрете текста си, като маркирате правописни, граматически и пунктуационни грешки за по-ясна комуникация.

Получете предложения за коригиране на настроението и тоналността, за да предадете ясно посланието.

Подобрете четимостта с предложения за почистване на труден за четене текст

Създайте уникален глас на марката с общи насоки

Ограничения на Grammarly

Писателят трябва да прави граматически корекции ръчно. Това може да бъде прекалено трудно за някои писатели.

Grammarly не е много добър в разбирането на намерението на потребителя и може да дава неправилни предложения.

Цени на Grammarly

Безплатни завинаги

Премиум: 30 $/месец

Бизнес: 25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Grammarly

G2: 4,7/5 (над 8400 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 7000 рецензии)

3. Wordtune

Wordtune е инструмент за преформулиране, който помага за пренаписване, обобщаване, създаване или подобряване на съдържание. Можете да го използвате, за да подобрите структурата на изреченията, да коригирате граматиката и да проверите за правописни грешки.

Най-голямото предимство на Wordtune е, че проверява фактите в поне пет източника, преди да ви отговори с подходящи предложения. AI асистентът за писане може да се използва навсякъде – на вашия десктоп, мобилно устройство или любими инструменти. Той може също да превежда съдържание от няколко езика на английски.

Не сте сигурни за Wordtune? Разгледайте нашия списък с алтернативи на Wordtune.

Свързано: Wordtune срещу Grammarly

Най-добрите функции на Wordtune

Препишете или преформулирайте съдържанието на имейли , статии или дори съобщения в реално време с едно кликване.

Обобщете видеоклипове и текстове в лесноразбираем формат

Проверявайте граматическите и правописните грешки, докато пишете

Оптимизирайте работните процеси с галерия от шаблони за писане на съдържание за различни случаи на употреба, като имейли, публикации в LinkedIn, заглавия, описания на длъжности и др.

Достъп до AI граматичния проверяващ в Google Docs, на мобилни устройства и настолни компютри

Използвайте AI-базираното QandA търсене, за да задавате въпроси като „Как да се подготвя за среща с шефа си за обратна връзка?“

Ограничения на Wordtune

Препоръките за текст са достъпни само в премиум версията.

Някои предложения може да са нерелевантни или трудни за интегриране.

Цени на Wordtune

Безплатни завинаги

Плюс: 24,99 $/месец

Без ограничения: 37,50 $/месец

Бизнес: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Wordtune

G2: 4. 6/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

4. Gramara

Gramara е AI граматичен коректор, който ви помага да подобрите академичното и техническото си писане. Можете да избирате между формален, неформален и кратък тон, за да получите подходящи решения.

Този безплатен граматичен проверяващ инструмент ви позволява да превеждате отговорите на вашия език. Gramara действа и като инструмент за корекция, който подобрява изреченията, докато пишете. А най-хубавото е, че е безплатен.

Най-добрите функции на Gramara

Коригирайте често срещани грешки в правописа и граматиката с автоматично подчертаване, което маркира с цвят неправилните или неудобно звучащи думи.

Превеждайте текстовете си на над 10 различни езика

Подобрете своите писателски умения с AI-базирани предложения за стил за по-голяма плавност

Получете контрол над тоналността с настройки като формални, неформални или кратки опции.

Ограничения на Gramara

Минималистичен инструмент за проверка на граматиката с ограничени функции и опции за интеграция.

Може да дават неточни предложения, затова е важно да проверявате два пъти предложените от AI промени.

Цени на Gramara

Безплатни завинаги

Оценки и рецензии на Gramara

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

5. Paperpal

Paperpal е AI-базиран граматичен коректор и инструмент за редактиране, специално разработен за хора, които работят с академично писане.

Този онлайн граматичен коректор отива отвъд правописа и пунктуацията, за да приведе вашите стандарти за писане в съответствие с конвенциите на академичното писане.

Paperpal прави това, като подобрява писането ви с терминология, специфична за дадената област. Той също така гарантира предложения за проверка на фактите, за да подобрите академичния си ръкопис.

С тези функции потребителите могат да се възползват и от поддръжка за перифразиране, AI академичен превод и генеративна AI помощ.

Най-добрите функции на Paperpal

Използвайте задълбочена граматична проверка, за да коригирате грешките с едно кликване.

Работете с AI copilot, за да създавате конспекти, резюмета, заглавия и др.

Преформулирайте текста, за да подобрите четимостта, яснотата, избора на думи и тона

Извършвайте ефективно проверки на ръкописите преди подаването им

Превеждайте академични текстове от над 25 езика на английски

Ограничения на Paperpal

Скъп абонаментен модул в сравнение с други инструменти

Няма интеграция с модерен софтуер или поддръжка на различни платформи

Цени на Paperpal

Безплатни завинаги

Prime: 9,91 $/месец

Оценки и рецензии за Paperpal

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

6. Ginger

Ginger е всеобхватен AI граматичен проверяващ инструмент, който стимулира творчеството, подобрява структурата на изреченията и коригира често срещани грешки. Той използва патентована технология, за да увеличи краткостта, подобри творчеството и предостави над 100 граматични и правописни проверки.

Ginger разглежда цели изречения, за да предложи корекции, базирани на контекста, а не само правописни или граматически корекции. По този начин се подобрява и ускорява цялостният процес на писане при създаването на дълги текстове. Освен като разширение за браузър, Ginger се предлага и като приложение за iOS и Android.

Най-добрите функции на Ginger

Насладете се на безпроблемна достъпност на различни уебсайтове, инструменти и устройства.

Изберете между специфични модули за бизнес и образование

Лесно се интегрират с Chrome или Microsoft Word

Изберете Ginger Application Programming Interface (API) за вашите приложения и уебсайтове

Изразявайте се естествено на над 40 езика с интегрирания преводач на Ginger.

Ограничения на Ginger

Безплатната версия е ограничена до 14 проверки на месец.

Предоставя ограничени предложения за преформулиране, които понякога не съответстват на намерението на автора.

Цени на Ginger

Безплатни завинаги

Премиум: 19,99 $

Ginger Teams: 4,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Ginger

G2: 4. 3/5 (35+ отзива)

Capterra: 4/5 (85+ отзива)

7. Linguix

Linguix е инструмент, който ще подобри значително вашата писмена комуникация и ще направи вашите текстове безупречни на седем езика – английски, френски, немски, испански, португалски, италиански и полски. Освен проста граматична корекция, Linguix дава оценка на съдържанието, за да прецени неговата четимост, и включва GPT-4 асистент за писане и Text Rewriter за пренаписване на цели изречения.

Linguix предоставя AI помощ в областите продажби, маркетинг и обслужване на клиенти.

Софтуерът предлага и качествена поддръжка и лесна за употреба настройка.

Най-добрите функции на Linguix

Анализирайте качеството на текста си с оценка за качество

Получавайте предложения и корекции на различни езици

Пишете с помощта на AI-базиран асистент за писане и преразказвайте цели изречения

Създавайте едносрични съкращения в имейли и други уебсайтове с разширението за браузър Linguix.

Ограничения на Linguix

Без проверка за плагиатство и маркировки

Потребителите са съобщили за затруднения при преформулирането и редактирането на сложни изречения.

Цени на Linguix

Безплатни завинаги

Personal Pro: 99 $/месец

Бизнес: 336 $/месец

Оценки и рецензии за Linguix

G2: 4,5/5 (над 120 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 90 рецензии)

8. Hemingway Editor

Hemingway Editor е изключителен редактор, който ви помага да пишете ясно и точно. Той предлага бързи предложения за поправка на сложни граматически грешки, като прекомерна употреба на пасивен залог, сложни изречения, прекалено дълги изречения или ниска четимост.

Наскоро инструментът представи Hemingway Editor Plus, който е интегриран с AI възможности, за да подобри редактирането с персонализирани цели, тоналност и употреба на думи.

Целта им е да направят редактирането по-човешко и персонализирано и да ви помогнат да намерите перфектния тон за вашия текст.

Най-добрите функции на Hemingway Editor

Поправете граматиката, семантиката, пасивния залог и прекалено дългите изречения с няколко кликвания.

Насладете се на персонализирано редактиране с Hemingway Editor Plus

Задайте си цели за писане с различни стилове и тонове, като например официален, информативен, уверен или приятелски.

Ограничения на Hemingway Editor

Инструментът не разпознава всички идиоми и разговорни изрази и предлага преформулиране, когато не съответства на желаното значение.

Фокусира се повече върху стила и граматическите грешки, отколкото върху съдържанието.

Цени на Hemingway

Безплатни завинаги

Индивидуален план 5K: 8,33 $/месец

Индивидуален план 10K: 12,50 $/месец

План Team 10K: 12,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Hemingway Editor

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

9. Trinka AI

Trinka AI е надеждният AI граматически проверяващ инструмент на издатели и писатели по целия свят и си е спечелил място в топ 10 на AI граматическите проверяващи инструменти благодарение на своята редакционна прецизност. Той е цялостно решение за проверка на правописни грешки, перифразиране и плагиатство.

Trinka AI отговаря на различни изисквания, включително академично писане, техническо писане, общо писане и др.

Най-добрите функции на Trinka AI

Интегрирайте инструмента с различни платформи като Microsoft Word, Google Docs, PowerPoint и други.

Проверете цели документи в MS Word и проверете LaTeX документа си, без да засягате TeX кода си.

Проверете текста си за несъответствия и плагиатство

Използвайте персонализирани стилови ръководства, за да отговорите на индивидуалните изисквания

Ограничения на Trinka AI

Няма достъп до функциите без регистрация.

Изисква време за настройка на персонализирани цели

Цени на Trinka AI

Безплатни завинаги

Премиум: 7,56 $/месец

Premium Plus: 11,81 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Trinka AI

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

10. GrammatikAI

С помощта на AI-базирани услуги GrammatikAI ви помага да подобрите, преформулирате и преведете текстовете си. Инструментът пренаписва текста с прецизност, за да преодолее разликата между написаното от вас и съдържанието, което искате да предадете.

Това е цялостно решение, което отчита аудиторията и предоставя предложения за бързо и точно подобряване на съдържанието.

Най-добрите функции на GrammatikAI

Създавайте убедителни текстове с подходящи формулировки чрез AI

Подобрете съдържанието си с предложения за оптимизация, формулиране, структуриране и подобрения.

Максимизирайте ефективността с ултрабързи корекции и преформулировки, за да спестите време.

Ограничения на GrammatikAI

Трудности при преструктурирането на сложни изречения

Той не предлага решения, специфични за дадена индустрия или за писане.

Цени на GrammatikAI

Безплатни завинаги

Оценки и рецензии за GrammatikAI

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

