Wordtune или Grammarly: кой инструмент за писане с изкуствен интелект е по-добър?

Искате да откриете граматически грешки? Да. Имате нужда от предложения за правилна структура на изреченията? Да. Изчерпателна обратна връзка за тона и стила на съдържанието? Да.

Макар че един добър AI инструмент за писане ви помага с всичко изброено по-горе, не всички са еднакви. Някои предлагат лъскави нови AI възможности, други предлагат основни редакционни функции, а после има и мнението на клиентите.

Въпреки множеството опции, два инструмента се открояват: Wordtune и Grammarly.

В този наръчник ще разгледаме Wordtune и Grammarly и ще сравним основните им функции, цени и ниво на поддръжка, както и други характеристики.

Включихме и трети вариант, който може да се окаже AI инструментът за писане, който търсите!

Какво е Wordtune?

чрез Wordtune

Wordtune е генеративен AI инструмент, който подобрява писането ви с AI препоръки. Достъпен за вашия десктоп, смартфон или любимо приложение, Wordtune подобрява комуникацията ви в движение.

Използвайте инструмента, за да подобрите съобщенията си в социалните медии, да обмислите следващата си голяма идея, да напишете технически текстове и др.

Ето кратък преглед на функциите им:

Характеристики на Wordtune

Функцията за писане с изкуствен интелект на Wordtune обхваща всички аспекти на писането на съдържание – коригиране на граматически грешки, цитиране на източници, подкрепени с данни, подобряване на писменото съдържание и др.

Отговори на AI

Wordtune предоставя фактическа информация след проверка с минимум пет надеждни източника. Фактическата точност на платформата е по-добра от тази на инструменти като Grammarly или ChatGPT.

Можете да създадете персонализирана база от знания във вашата Wordtune библиотека с функцията AI Answers на Wordtune.

AI Writing Assistant

Чрез Wordtune

AI Assistant на Wordtune предлага AI предложения, които остават верни на вашия уникален стил, но ви позволяват да пишете по-бързо. Можете да превключвате между формален и неформален тон на съдържанието с едно натискане на бутон.

Wordtune предлага опции за стилизиране на тона на вашето съдържание.

Можете да персонализирате текста с шеги или най-новите статистически данни. AI асистентът може да се заеме с техническите аспекти като граматика, правопис и др.

Създавайте с AI

Можете да персонализирате шаблоните, налични в Wordtune, и да създавате качествено съдържание от нулата. Създавайте креативни заглавия, публикации в LinkedIn, имейли и др.

Wordtune Rewrite

Wordtune Rewrite ви улеснява живота, като предлага препоръки на базата на изкуствен интелект, които пренаписват изречения за секунди – от една дума до цяла страница.

Например, сте написали оригинална публикация в блога си и искате да я популяризирате в социалните медии. Ето какво трябва да направите:

Поставете блога в инструмента за парафразиране на Wordtune.

Използвайте обобщеното съдържание, за да промотирате блога в кратки и дълги формати:

Инструментът за перифразиране на Wordtune

Цени на Wordtune:

Безплатна версия: 0 $ /месец

Плюс : 9,99 $ /месец на потребител, фактурира се ежегодно (30 пренаписвания и подобрения, 5 AI подсказки и пет резюмета на ден, неограничени корекции на текст, неограничени препоръки за текст)

Неограничен : 14,99 долара на месец на потребител, фактурира се ежегодно (неограничени пренаписвания и подобрения, AI подсказки, резюмета, корекции на текст, препоръки за текст, премиум поддръжка)

Бизнес: Персонализирано ценообразуване (неограничени функции за всички членове на вашия екип)

Разгледайте тези алтернативи на Wordtune!

Какво е Grammarly?

чрез Grammarly

Grammarly еволюира от инструмент за проверка на правописа и граматиката. Днес той е един от най-добрите безплатни AI асистенти за писане, с лоялна фен база. Потребителите използват платформата, за да пишат уверено и ясно, с подходящо форматиране, пренаписване и структуриране на изреченията.

Grammarly е полезен, защото ви казва защо трябва да промените нещо. Така че, колкото повече пишете, толкова повече се учите с този инструмент:

Да речем, че пишете изследователска работа и смятате, че въведението може да бъде по-конкретно. Използвайте Grammarly като свое огледало, за да получите идеи за подобряване на писането си.

Grammarly се превръща в допълнителна двойка очи, която забелязва неща, които може да пропуснете. Можете да попълните пропуските в съдържанието с контрааргументи от инструмента.

Вероятно това е причината над 30 милиона души и 50 000 екипа да използват Grammarly ежедневно, за да пишат по-добре. Освен това Grammarly използва усъвършенствана обработка на естествен език и машинно обучение, за да разбере контекста и тона на писането.

Генеративният AI асистент на Grammarly е достъпен за Windows, Mac, Chrome, Edge и Grammarly Editor. Можете да използвате неговите генеративни AI възможности за писане за LinkedIn, Medium, Gmail и всяка друга платформа.

Функции на Grammarly

Grammarly предлага удобни за писателите функции, които ви дават творчески тласък и ви правят по-продуктивни. Въведете подходящите подсказки, за да генерирате текст по заявка за статии, имейли, доклади и каквото се сетите.

Ето най-ценните му възможности:

AI Writer

Функцията за генериране на текст на Grammarly

Благодарение на генеративната изкуствена интелигентност, можете да използвате AI комуникационния асистент на Grammarly, за да генерирате идеи за съдържание.

Използвайте готовия за употреба AI съавтор на Grammarly, за да създавате идеи, да съставяте, да преписвате по желание и да постигате по-бързо целите си в областта на комуникацията.

Grammarly ви подсказва как да изпипате черновите си

Можете да дадете основни инструкции чрез контекстно-специфични подсказки и да оставите естествената езикова обработка на Grammarly да предаде вашето послание:

Grammarly може да генерира цял блог въз основа на вашата заявка.

Можете също да експериментирате с няколко версии, за да направите текста си възможно най-добър.

Гласова помощ

Но какво е най-забележителната характеристика на Grammarly? Неговата генеративна изкуствена интелигентност персонализира съдържанието ви по тон, формалност и професионална уместност.

Конфигурирайте тоналността на съдържанието, генерирано от изкуствен интелект

Можете също да използвате инструмента за мозъчна атака по идеи, начертания и перспективи и да дадете тласък на творческия процес.

Цени на Grammarly:

Безплатно: 0 USD /месец (предложения за граматика, правописни грешки и пунктуация, достъп до 100 подсказки на месец)

Grammarly Premium : 12 USD/ месец, фактурира се ежегодно (Grammarly Premium предоставя достъп до 1000 подсказки на месец, надеждна AI помощ с разширени функции за предложения за писане, опции за избор на думи, форматиране, пренаписване на цели изречения и други)

Бизнес : 15 USD /член на месец, фактурира се ежегодно (достъп до 2000 подсказки/член/месец, аналитичен табло, бранд тонове и т.н.)

Enterprise: Персонализирани цени; достъп до AI за цялата организация с неограничен брой подсказки на потребител на месец

Разгледайте тези алтернативи на Grammarly!

Wordtune и Grammarly: сравнение на функциите

И Wordtune, и Grammarly предлагат широки възможности за писане с изкуствен интелект, за да създават съдържание без грешки. Но коя от двете е по-добра? Нека разберем!

Wordtune и Grammarly: сравнение

Параметри Wordtune Grammarly 1. Рейтинг 4.6/5 4.7/5 2. Функции Wordtune Spices, AI копирайтинг , преформулиране на изречения, преводач, проверка на тон, проверка на граматика Проверка на правописа, проверка на граматиката, предложения за писане, оценка на четимостта, проверка за плагиатство 3. Идеален за Свободни писателиМаркетинг специалистиСтудентиЛица, за които английският не е майчин език Собственици на малки фирмиСтудентиПрофесионални писатели AI коректори АвториМаркетинг специалисти 4. Наличен за Google DocsWordtune разширение за браузърMicrosoft Word Google DocsGrammarly за настолни и мобилни устройстваMicrosoft WordРазширение за браузър

Ето подробен преглед на шест важни функции на двете платформи и сравнение между тях:

1. Проверка на граматиката

Безплатният инструмент за проверка на граматиката на Grammarly предоставя подробни предложения за поправяне на грешки и подобряване на яснотата на съдържанието.

В сравнение с Wordtune, граматичните възможности на Grammarly са по-добри. Кой е победителят в поправянето на граматически и правописни грешки? Grammarly, без съмнение!

2. Проверка за плагиатство

Grammarly предлага и надеждна функция за проверка на плагиатство, която открива плагиатство в текста ви, докато търси други проблеми в писането.

Можете да използвате оригиналните предложения от инструмента и да замените плагиатското съдържание с премиум плана.

Wordtune не предлага проверка за плагиатство. Вместо това, инструментът може да пренаписва изречения, като запазва значението им, за да направи съдържанието свободно от плагиатство.

Така че Grammarly има предимство пред Wordtune.

3. AI писане

Функцията Spices на Wordtune може да пренапише съдържанието за вас с едно натискане на бутон:

Можете да редувате между неформален и формален стил на писане. Съкратете или разширете съдържанието с фактически данни.

Накрая, можете да избирате измежду множество „подправки“ (прочетете: подсказки) в зависимост от вашите уникални нужди и умения за писане:

Spices е достъпно в Google Chrome като разширение. Можете да го използвате и в Google Docs, Edge Add-on, iOS Mobile App и др.

Grammarly, макар и да е AI асистент за писане, не е толкова добър в пренаписването на текст. Този инструмент е по-полезен за поправяне на правописни и граматически грешки, отколкото за преразказване. За всички ваши AI нужди за писане (и пренаписване), Wordtune е по-добрият избор.

4. Интеграция

Wordtune се интегрира с популярни приложения като Microsoft Outlook, Google Docs, Gmail, Slack, WhatsApp, X, LinkedIn и др.

Grammarly предлага и интеграции с над 500 000 приложения и уебсайтове, включително Gmail, Outlook, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn и др. И двете платформи предлагат интеграции с често използвани инструменти, което ги прави равни.

5. Езици

Grammarly понастоящем поддържа само английски език.

В контраст с това, Wordtune е чудесен за хора, за които английският не е майчин език. Той може да превежда различни световни езици като испански, немски, френски, мандарин, хинди, корейски, арабски, иврит, руски или португалски на английски.

Grammarly и Wordtune: други полезни функции

Tone Checker на Grammarly гарантира, че вашето съобщение ще бъде добре прието от читателите. Използвайте тази функция, за да оцените съдържанието си по отношение на формалност, увереност и оптимизъм.

Можете също да наемете „професионален редактор“, който да ви предостави човешка перспектива към вашето съдържание – нещо, което липсва в Wordtune.

В сравнение с Grammarly, Wordtune е икономичен инструмент за проверка на граматиката, който ви позволява да коригирате тона на съдържанието си в реално време. Все пак, можете да избирате само между формален, неутрален и неформален стил.

Wordtune и Grammarly в Reddit

Ето какво казват хората за Grammarly и Wordtune в Reddit.

Повечето хора предпочитат Grammarly, особено заради правописните и граматическите корекции, функциите за редактиране и безгрешното съдържание:

„Аз съм редактор, така че Grammarly е мой спътник, особено защото има този удобен бутон „кликни тук и всички грешки ще бъдат поправени“. Всичко е в едно малко, превъртащо се поле. ”

В отделен коментар няколко потребители на Reddit твърдят, че Wordtune помага за подобряване на структурата на изреченията.

Wordtune и Grammarly: има ли правилен избор?

В широкия анализ на Wordtune и Grammarly основната разлика между тези два инструмента се състои в акцента, който поставят: Wordtune е специализиран в подобряването на стила и тона на вашето съдържание, като използва усъвършенствана помощ за пренаписване, подкрепена от изкуствен интелект, докато Grammarly поставя акцент върху коригирането на граматически грешки, правописни грешки и предоставя проверка за плагиатство.

И двата инструмента са отлични за различни случаи на употреба и приложения. Wordtune ви дава по-голям контрол върху писането на съдържанието, докато Grammarly помага за решаването на ключови проблеми при писането от по-висока перспектива.

Инструментът, който ще изберете, в крайна сметка ще зависи от това как, защо и какво искате да пишете!

Ако обаче търсите цялостно решение, има и друг достоен конкурент в тази категория!

Запознайте се с най-добрата алтернатива на Wordtune и Grammarly

Посрещнете първото в света AI решение, което може да бъде адаптирано към вашата роля! ClickUp Brain

Опитайте ClickUp Brain Генерирайте идеи, блогове, публикации в социалните медии, имейли за продажби, оптимизирайте съдържанието, предсказвайте тенденции и много други с помощта на асистента за писане на ClickUp Brain.

AI асистентът на ClickUp е тук

ClickUp Brain е вашият инструмент за писане, задвижван от изкуствен интелект – съставяйте имейли, пишете блог постове и преодолявайте творческата си блокада! Свободните писатели ще се възползват от един от най-добрите асистенти за писане.

ClickUp Brain предлага стотици ръчно изработени и подкрепени с изследвания AI инструменти за всички възможни роли и случаи на употреба – от продукти и инженеринг до управление на проекти.

Използвайте този инструмент, за да разпалите творческата си искра. Например, можете да:

Създавайте резюмета на дълги текстове (например коментари, бележки от срещи и др.).

Създавайте задачи за действие и идеи от Docs и задачи

Използвайте предварително структурирани заглавия, таблици и други елементи за перфектно форматиране.

Обмислете идеи за следващата си кампания, проучване, маркетингов слоган, събитие и т.н.

Пишете последователно и ясно с помощта на вашия редактор

Използвайте ClickUp Brain, за да редактирате, обобщавате, проверявате правописа или коригирате дължината на съдържанието в Docs.

Вашите документи и работа, всичко на едно централизирано място

Мощната функция ClickUp Docs ви дава възможност да имате достъп до всичко на едно място. Просто свържете Docs и задачите и започнете работа.

Можете да променяте статуса на проектите, да добавяте джаджи за актуализиране на работните процеси, да възлагате задачи и много други – всичко това в рамките на вашия редактор. Но това не е всичко.

Можете да използвате ClickUp Docs, за да създадете красиви уикита с вложени страници и да ги допълните с множество опции за стилизиране (като добавяне на таблици, вграждане на маркери и др.), за да форматирате документа.

Повечето хора се затрудняват с изготвянето на пътни карти и бази от знания. Вече не е така.

ClickUp Docs предлага комбинация от функции, спестяващи време (например: Общ преглед и Заглавия, готови за употреба шаблони и др.), които ви помагат да създадете документация за проекта:

Освен това можете да подобрите сътрудничеството в екипа с ClickUp Docs и да редактирате в реално време. Представете си, че можете да маркирате другите с коментари и да преобразувате текста в проследими задачи – това е магията на ClickUp Docs.

Свържете ClickUp с най-често използваните от вас приложения, за да оптимизирате работата си с различни инструменти и да ги съберете на едно централизирано място.

Мразите техническите API документи, но обичате интеграциите? ClickUp е вашият помощник.

Интегрирайте с над 1000 приложения и свържете ClickUp с инструментите, които вашият екип използва, без да са необходими технически познания! Някои от най-ценните интеграции включват Zapier, Salesforce, Google Calendar, Facebook, Gitlab, Calendly, Google Drive и други.

Можете също да интегрирате ClickUp с Grammarly и да получавате предложения за граматика и проверка на правописа от всяка текстова област в ClickUp!

Цени на ClickUp:

Можете да добавите ClickUp Brain към всеки платен план за 5 долара на член на месец.

Безплатна версия: ClickUp Docs, 100 MB пространство за съхранение, неограничен брой задачи и членове, бели дъски, чат в реално време и др.

Неограничен достъп (7 долара на член на месец): Неограничено пространство за съхранение, неограничени интеграции, неограничени диаграми на Гант, неограничени табла, съвместимост с изкуствен интелект и др.

Бизнес (12 долара на член на месец): Неограничен брой екипи, персонализирано експортиране, разширени функции за публично споделяне, разширена автоматизация, съвместимост с AI и т.н.

Enterprise ( свържете се с отдела по продажбите за цени ): Enterprise API, бяло етикетиране, специален мениджър за успех, съвместимост с AI и др. : Enterprise API, бяло етикетиране, специален мениджър за успех, съвместимост с AI и др.

AI инструментите за писане революционизираха начина, по който общуваме. Те не само коригират езиковите ни грешки, но и помагат за стила, тона и смисъла на съдържанието ни. Нашето задълбочено проучване на Wordtune и Grammarly показва, че всеки от тези инструменти има свои уникални предимства. Wordtune блести с възможностите си за писане и пренаписване с изкуствен интелект и е отличен за хора, за които английският не е майчин език, докато Grammarly се отличава със способността си да идентифицира и коригира граматически грешки, да проверява правописа и да открива плагиатство.

Нека обаче не забравяме мощните възможности на ClickUp Brain, който предлага цялостен набор от AI инструменти за писане за различни роли и случаи на употреба. От мозъчна атака за идеи до генериране на резюмета на дълги текстове, ClickUp Brain е вашият помощник за всякакви нужди, свързани с писането. Освен това, той се интегрира безпроблемно с множество приложения за гладко и всеобхватно преживяване при писането. Защо да избирате между Grammarly и Wordtune, когато можете да имате и двете с ClickUp Brain?

Независимо дали искате да използвате прост език или да поправите правописа и граматиката, използвайте този инструмент, за да ускорите писането си, като го направите ясно и последователно. Регистрирайте се за безплатен пробен период сега!