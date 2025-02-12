Топ 13 алтернативи и конкуренти на Grammarly през 2025 г.

Имейлът изглеждаше перфектен – докато колегата ви не посочи очевидна правописна грешка в заглавието. Това е класически кошмар при писането, който може да се избегне с подходящите инструменти.

Макар Grammarly често да е първото решение, за което се сещат хората, то не винаги е идеалното решение за вашите нужди. То предлага много полезни предложения, но не пренаписва всички ваши изречения, фокусира се само върху английския език и може да не се интегрира с инструментите, които използвате.

В тази публикация в блога ще разгледаме 13-те най-добри алтернативи на Grammarly, за да ви помогнем да намерите идеалното решение за вашите нужди в областта на писането и редактирането. 🎯

⏰ 60-секундно резюме Изберете една от тези 13 най-добри алтернативи на Grammarly, за да усъвършенствате писането си: ClickUp (Най-доброто за създаване на съдържание и управление на работния процес с изкуствен интелект) (Най-доброто за създаване на съдържание и управление на работния процес с изкуствен интелект) ProWritingAid (Най-доброто за задълбочен анализ на текста и изчерпателна обратна връзка) Hemingway Editor (Най-добър за подобряване на четимостта и яснотата при писане) Slick Write (Най-подходящ за потребители с ограничен бюджет, които търсят безплатна проверка на граматиката) Writer (Най-добър за осигуряване на съгласуваност и последователност на бранда в корпоративните комуникации) Ginger (Най-доброто решение за лесна за употреба граматична и правописна проверка с изчистен интерфейс) Quillbot (Най-добър за преформулиране на съдържание с цел подобряване на яснотата и краткостта) PaperRater (Най-подходящ за студенти, които се нуждаят от граматична проверка и откриване на плагиатство) Reverso (Най-доброто за превод и помощ при писане въз основа на контекста) Sapling (Най-подходящ за екипи, работещи с клиенти, които се нуждаят от предложения за писане в реално време) LanguageTool (Най-доброто за обширна персонализация и многоезична поддръжка) Jasper (Най-доброто за творческо писане и генериране на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект) Wordtune (Най-доброто за подобряване на ангажираността с предложения за пренаписване, базирани на изкуствен интелект)

Какво трябва да търсите в конкурентите на Grammarly?

Независимо дали сте студент, професионалист или създател на съдържание, идеалната алтернатива на Grammarly трябва да предлага нещо повече от основни AI проверки на граматиката от типа „ “. Искате ли по-добра четимост? Разширени опции за персонализиране? Многоезична поддръжка?

Нека разгледаме някои ключови функции, които трябва да имате предвид, когато проучвате конкурентите на Grammarly. 📃

Проверка на граматика и стил: Уверете се, че инструментът предлага надеждни предложения за граматика, тон и стил по отношение на структурата, тона и яснотата на изреченията. Най-добрите инструменти дори ще подчертават неща като пасивен глас или прекалено сложни изречения, за да направят писането ви по-ясно.

Интеграции: Проверете съвместимостта с предпочитаните платформи като Microsoft Word и Google Docs. Някои инструменти дори имат разширения за браузъри, които работят директно в имейли или уебсайтове, така че се възползвайте от това, ако отговаря на вашите нужди.

Многоезична поддръжка: Изберете инструменти, които поддържат писане на няколко езика. Силен конкурент трябва да предлага граматична проверка на няколко езика и да разбира езиковите нюанси.

Допълнителни функции: Обмислете добавянето на допълнителни функции, за да подобрите още повече писането си. Например, откриването на плагиатство гарантира, че съдържанието ви е оригинално, а оценката за четимост ви помага да прецените колко достъпно е писането ви.

Поддръжка на клиенти: Изберете инструменти с надеждни системи за поддръжка и подробна документация, които да ви помогнат при нужда.

Разширени AI възможности: Изберете инструменти, базирани на изкуствен интелект (AI), за да подобрите ефективността на писането чрез интелигентни предложения, преформулиране и корекции на тона.

🧠 Интересен факт: Microsoft Word въведе функцията за проверка на граматиката през 90-те години на миналия век, като се превърна в един от първите широко използвани инструменти, комбиниращи проверка на правописа с корекция на граматиката.

13-те най-добри конкуренти на Grammarly

Ако търсите алтернатива на Grammarly, има много добри варианти. Има множество инструменти, които отговарят на различни стилове на писане, бюджети и цели.

Тук ще разгледаме 13-те най-добри алтернативи на Grammarly, като ще подчертаем техните отличителни функции, предимства, ограничения и защо те биха могли да отговорят на вашите нужди. 💁

1. ClickUp (Най-доброто за създаване на съдържание и управление на работния процес с изкуствен интелект)

Запознайте се с ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. Тук се събират всички ваши задачи, проекти, цели и дори чатове, за да ви помогнат да бъдете организирани и продуктивни. Можете да управлявате срокове, да си сътрудничите с екипа си и да проследявате напредъка си – всичко на едно място.

Но ето и най-забавната част: ClickUp улеснява създаването на съдържание и управлението на работния процес с помощта на своите AI-базирани функции. Той усъвършенства вашите текстове чрез предложения в реално време и поддържа вашите проекти в правилната посока.

Нека разгледаме как мощните инструменти на ClickUp могат да се справят с това, което прави Grammarly, и още много други неща.

Опитайте ClickUp безплатно Пишете и редактирайте всякакъв тип съдържание съвместно с екипа си с ClickUp Docs.

ClickUp Docs предлага гъвкав инструмент за управление на документи, който опростява писането, редактирането и създаването на съдържание. От изготвяне на проектни планове, сътрудничество по база от знания и създаване на календар за съдържание, той предлага много функции, които отговарят на вашите нужди.

С помощта на вложени страници, таблици, шаблони и богати опции за форматиране можете да създавате подробни уикита, пътни карти и дори добре организирани документи. Документите поддържат редактиране и сътрудничество в реално време, което позволява на няколко потребители да работят едновременно върху един документ.

Маркирайте конкретни членове на екипа за допълнителна отчетност, като използвате ClickUp Assign Comments.

Уморени сте да следите важните последващи действия в дискусиите на екипа за съдържание? ClickUp Assign Comments ви позволява да маркирате конкретни членове на екипа, за да подобрите отчетността.

Подобрете качеството на писането си за секунди с ClickUp Brain.

Интегриран в ClickUp, ClickUp Brain е AI инструмент за създаване на съдържание, който прави писането и редактирането на съдържание по-ефективно и ефикасно. Създаден за професионалисти, студенти и творци, неговият AI Writer помага за изработването и усъвършенстването на всяко съдържание и за генерирането на идеи.

Да предположим, че пишете блог пост за AI за разработчици.

ClickUp Brain може да ви помогне да създадете първоначален чернови вариант, да пренапишете части от текста за по-голяма яснота или да обобщите дълги документи в кратки изводи. Неговите възможности за редактиране могат да доусъвършенстват съдържанието ви и да променят тона, както желаете. Можете също да промените структурата на изреченията, да подобрите избора на думи и да осигурите последователност в цялото си писане.

Използвайте ClickUp Brain, за да обмислите идеи за блог публикации и други

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Създаването на перфектната настройка може да отнеме много време с обширните опции за персонализиране на ClickUp.

Макар мобилното приложение на ClickUp да е функционално, то може да не разполага с толкова богати функции, колкото версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp е най-простият и лесен за настройка инструмент за управление на проекти за нас. Проследяването на задачите е супер лесно с много подробни детайли. Споделянето с екипи и каненето на нови членове да сътрудничат с борда и задачите е супер лесно. Интеграцията с инструменти на трети страни също е възможна с много налични приложения. Интеграциите на Datadog и Clickup помагат много при създаването на задачи за инциденти в Clickup за събитията, които трябва да бъдат разрешени, и екипът може да започне да работи по инцидентите. Поддръжката на клиенти е много полезна. Това е най-използваният инструмент през целия ни проект.

ClickUp е най-простият и лесен за настройка инструмент за управление на проекти за нас. Проследяването на задачите е супер лесно с много подробни детайли. Споделянето с екипи и каненето на нови членове да сътрудничат с борда и задачите е супер лесно. Интеграцията с инструменти на трети страни също е възможна с много налични приложения. Интеграциите на Datadog и Clickup помагат много при създаването на задачи за инциденти в Clickup за събитията, които трябва да бъдат разрешени, и екипът може да започне да работи по инцидентите. Поддръжката на клиенти е много полезна. Това е най-използваният инструмент в целия ни проект.

⚙️Бонус: Опитайте тези AI подсказки за писане, за да подобрите процеса на писане, да генерирате свежи идеи и да създавате изпипано съдържание с лекота.

2. ProWritingAid (Най-доброто за задълбочен анализ на писането и изчерпателна обратна връзка)

чрез ProWritingAid

Като силен конкурент на Grammarly, ProWritingAid предлага надеждни проверки на граматиката и правописа, както и предложения за стил в безплатната си версия.

Премиум планът му отключва по-задълбочени функции, включително анализ на алитерацията и проверка на диалоговите етикети – инструменти, които липсват в Grammarly. ProWritingAid предлага и разширения за браузъри и интеграции с инструменти като Scrivener.

Най-добрите функции на ProWritingAid

Анализирайте различни аспекти на вашето писане, включително стил, четимост, граматика и прекалено често използвани думи, с подробни отчети.

Подобрете писането си с AI-базираната функция Rephrase за алтернативни формулировки.

Използвайте различни режими на редактиране като Sparks Edit и Sparks Continue , за да подобрите четимостта и да добавите сензорни детайли и увлекателни диалози или аналогии.

Достъп до вградения тезаурус за предложения за думи, базирани на контекста, идеални за замяна на клишета или намиране на по-прецизен език.

Ограничения на ProWritingAid

Липсва контекст за писане на художествена литература, което го прави по-малко подходящ за творчески проекти.

Цени на ProWritingAid

Безплатно

Премиум: 30 $/месец на потребител

Premium Pro: 36 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ProWritingAid

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 450 отзива)

Какво казват реалните потребители за ProWritingAid?

Използвам ProWritingAid ежедневно в Chrome и забелязах, че се интегрира безпроблемно в браузъра Chrome, докато използвам уебсайтове като X или дори когато пиша нещо в имейл; той подчертава и открива грешките, които съм допуснал при писането. Не ми харесва факта, че трябва да го деактивирам и активирам, когато се интегрира, докато работя в Firefox. Срещнах този проблем веднъж и мисля, че е бъг, който трябва да бъде коригиран.

Използвам ProWritingAid ежедневно в Chrome и забелязах, че се интегрира безпроблемно в браузъра Chrome, докато използвам уебсайтове като X или дори когато пиша нещо в имейл; той подчертава и открива грешките, които съм допуснал при писането. Не ми харесва факта, че трябва да го деактивирам и активирам, когато се интегрира, докато работя в Firefox. Срещнах този проблем веднъж и мисля, че е бъг, който трябва да бъде коригиран.

🧠 Интересен факт: Някои езици, като фински и унгарски, са особено трудни за граматическите проверяващи програми поради сложните си правила и обширните словообразувания. Разработването на инструменти за тези езици изисква сложна програмиране.

3. Hemingway Editor (най-добър за подобряване на четимостта и яснотата при писане)

чрез Hemingway Editor

Приложението Hemingway ви помага да премахнете ненужни думи и да опростите сложни изречения. След като поставите текста си в безплатния онлайн редактор, той ще подчертае наречията, пасивния залог и трудни за четене изречения. Неговата обновена версия предлага AI предложения за сложни изречения и може да елиминира блокажа на писателя с довършване на изреченията въз основа на вашия стил.

Той дори предоставя оценка за четимост, за да прецени колко достъпно е вашето писане. Ако работите на платформи като WordPress или Medium, настолното приложение Hemingway ви позволява да публикувате директно от редактора.

Най-добрите функции на Hemingway Editor

Идентифицирайте различни проблеми в текста си, от дълги изречения до пасивен глас и наречия, с помощта на система с цветни кодове.

Получавайте незабавни предложения, за да опростите и подобрите писането си за редактиране в движение.

Прилагайте различни стилове на форматиране като заглавия, удебелен шрифт и курсив директно в редактора.

Изпробвайте режима Focus Mode, за да не се разсейвате, докато пишете, и да се концентрирате върху самото съдържание.

Постигнете целите си за четимост, като проверите нивото на съдържанието си и го адаптирате за целевата си аудитория.

Ограничения на Hemingway Editor

Потребителите се оплакват, че не помага за поддържането на разговорния тон.

Не предлага практически препоръки за коригиране на правописни грешки, граматически грешки или структура на изреченията.

Цени на Hemingway Editor

Безплатно

Индивидуален 5K : 10 $/месец

Индивидуален 10K: 15 $/месец

Team 10K: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Hemingway Editor

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Hemingway Editor?

Бих искал да видя повече практически препоръки за това как да се коригира съдържанието, но като безплатен инструмент, той е добре балансиран. Въпреки че има приложение за настолни компютри, механизмът за покупка е усложнен от отделните издания, които се пускат на пазара, в сравнение с абонаментния модел или модела на непрекъснати актуализации.

Бих искал да видя повече практически препоръки за това как да се коригира съдържанието, но като безплатен инструмент, той е добре балансиран. Въпреки че има приложение за настолни компютри, механизмът за покупка е усложнен от отделните издания, които се пускат на пазара, в сравнение с абонаментния модел или модела на непрекъснати актуализации.

🔍 Знаете ли? Много граматически проверяващи програми черпят вдъхновение от традиционни стилови наръчници като The Elements of Style на Strunk и White, като прилагат правила, кодифицирани много преди да съществуват дигиталните инструменти.

4. Slick Write (Най-подходящ за потребители с ограничен бюджет, които търсят безплатна проверка на граматиката)

чрез Slick Write

Slick Write е инструмент за писане, който ви помага да подредите съдържанието си, като открива граматически грешки, проблеми в структурата на изреченията и всякакви стилистични несъответствия. Той ви дава ясна представа за това как тече вашето писане и предлага подобрения, за да направите съдържанието си по-ясно и по-увлекателно.

Отличават се с подробните си доклади за потока, четимостта и речника, както и с полезните си връзки към Wikipedia и Urban Dictionary за контекст.

Най-добрите функции на Slick Write

Проследявайте ключови показатели за писане, като използвате индекса за пасивен глас, индекса за предложни фрази и индекса за автоматизирана четимост.

Получете разбивка на процента на наречия, местоимения, функционални думи и необичайни думи, използвани в съдържанието.

Оценете стила и тона на писането си, за да подобрите яснотата и ангажираността; програмата отбелязва ненужните наречия и слабите фрази.

Създавайте изчерпателни отчети, за да идентифицирате силните и слабите страни на вашето писане.

Преодолейте блокадата на писателя с играта за асоцииране на думи, в която можете да въведете дума или да маркирате текст, за да откриете нови метафори и идеи.

Ограничения на Slick Write

Ограничението за символи е 200 000 символа, така че трябва да изпратите всичко, което е по-дълго, на по-малки части.

Понякога дава неточни предложения.

Цени на Slick Write

Безплатно

Оценки и рецензии за Slick Write

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Slick Write?

Мисля, че най-доброто, което прави, е не че „оценява“ работата ви, а че ви дава повече информация, която можете да използвате като инструмент за подобряване на работата си. Би било абсурдно да приемате критики от такава проста програма.

Мисля, че най-доброто, което прави, е не че „оценява“ работата ви, а че ви дава повече информация, която можете да използвате като инструмент за подобряване на работата си. Би било абсурдно да приемате критики от такава проста програма.

🤝 Приятно напомняне: Макар граматичните проверяващи програми да могат да открият много грешки, те не могат да открият всичко. Доверете се на инстинктите си и знанията си за писане, за да допълните предложенията на инструмента.

5. Writer (Най-добър за осигуряване на съгласуваност и последователност на бранда в корпоративните комуникации)

чрез Writer

Ask Writer by Writer проверява вашите текстове спрямо стиловия наръчник на марката и гарантира последователност в съдържанието. Неговата проверка за инклузивност позволява на екипите да споделят повторно използваеми текстови фрагменти, да проследяват индивидуалните резултати и да избягват негативен или обиден език.

Освен това Writer предлага AI генератор на текст, способен да създава съдържание, вариращо от кратки текстове до дълги статии, което повишава производителността.

Най-добрите функции на Writer

Създайте персонализирани стилови ръководства, за да поддържате последователност на бранда в различни видове съдържание.

Използвайте различните приложения, които се интегрират, включително Blog Builder за генериране на блог публикации от заглавия и Recaps за обобщаване на записи.

Получавайте точни резултати, като качвате важни файлове, позовавате се на надеждни URL адреси или търсите във вътрешните данни на вашата компания, за да се уверите, че резултатите са надеждни.

Изберете от различни режими според нуждите си: Общ за мозъчна атака, Документ за конкретни файлове или Графика на знанията за фирмени данни.

Ограничения за писатели

Blog Builder използва език, който не съответства на тона на марката.

Плъгините са достъпни за всеки софтуер поотделно, което означава, че ще трябва да намерите и инсталирате плъгин за всяко приложение, което използвате.

Цени за писатели

Екип: 18 $/месец на потребител (до 5 потребители)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на писатели

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Writer?

Харесвам повечето неща в Writer. Бих искал да видя разширена библиотека с подсказки, за да помогне на повече клиенти, занимаващи се само с маркетинг. Има много неща, които са полезни за маркетинга и създаването на продукти, но има по-малко за генериране на търсене, ABM и т.н. Използвам чат функцията за тези цели, което е добре, но би било чудесно да видя повече вградени подсказки/приложения.

Харесвам повечето неща в Writer. Бих искал да видя разширена библиотека с подсказки, за да помогне на повече клиенти, занимаващи се само с маркетинг. Има много неща, които са полезни за маркетинга и създаването на продукти, но има по-малко за генериране на търсене, ABM и т.н. Използвам чат функцията за тези цели, което е добре, но би било чудесно да видя повече вградени подсказки/приложения.

💡 Професионален съвет: Ако пишете с конкретни цели (като SEO, академични стандарти или четимост), конфигурирайте граматичния си проверка, за да се фокусира върху тези области за по-целенасочена проверка.

6. Ginger (Най-доброто за лесна за ползване граматика и проверка на правописа с изчистен интерфейс)

чрез Ginger

Ginger Software е AI инструмент за корекция и помощник при писане, базиран на принципа „ “, който е подходящ както за студенти, така и за професионалисти и изучаващи езици. Той подобрява яснотата и ефективността на писането при различни нужди, а патентованата програма за проверка на есета усъвършенства дългите текстове.

От създаването си през 2007 г. тя предлага на потребителите усъвършенствани корекции на базата на контекста, инструмент за преформулиране на изречения за усъвършенстване на тона и стила, както и инструмент за превод, който поддържа над 40 езика.

Освен това, приложението е съвместимо с GDPR, което гарантира сигурността на потребителските данни със строги протоколи за поверителност.

Най-добрите функции на Ginger

Вземете си личен треньор за персонализирана обратна връзка, насочена към подобряване на граматиката и структурата на изреченията.

Интегрирайте го като уеб приложение, настолно приложение и мобилно приложение заедно с инструменти като Microsoft Word, уеб браузъри и други вътрешни системи.

Добавете персонализирани думи към личния си речник, за да може Ginger да разпознава специфични за бранша термини или уникални имена, които използвате често.

Разнообразете речника си, като получавате контекстуално подходящи предложения за синоними, за да избегнете повторения.

Ограничения на Ginger

Липсва вграден детектор за плагиатство.

Според потребителите, понякога предоставя неточни преводи.

Потребителският интерфейс може да изглежда остарял.

Цени на Ginger

Безплатно

2 години : 3,99 $/месец на потребител

Годишна: 4,99 $/месец на потребител

Тримесечно: 6,99 $/месец на потребител

Месечно: 9,99 $/месец на потребител

Ginger Teams: 4,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Ginger

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4/5 (80+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Ginger?

Най-добрата функция, която ми хареса в Ginger, са обясненията за всяка грешка, така че потребителите да могат да разберат защо е допусната и как да избегнат същата грешка в бъдеще. Ginger предлага широка гама от инструменти за писане и редактиране, които могат да помогнат на потребителите да усъвършенстват писането си. Наистина съм доволен от това, което предлага Ginger. Ginger трябва да актуализира своя добавка за MS Office Suite и приложението Ginger Desktop, тъй като това е старомодно приложение, което се нуждае от подобрение на потребителския си интерфейс.

Най-добрата функция, която ми хареса в Ginger, са обясненията за всяка грешка, така че потребителите да могат да разберат защо е допусната и как да избегнат същата грешка в бъдеще. Ginger предлага широка гама от инструменти за писане и редактиране, които могат да помогнат на потребителите да усъвършенстват писането си. Наистина съм доволен от това, което предлага Ginger. Ginger трябва да актуализира своя добавка за MS Office Suite и приложението Ginger Desktop, тъй като това е старомодно приложение, което се нуждае от подобрение на потребителския си интерфейс.

🔍 Знаете ли, че... Историците често посочват Марк Тулий Тиро, роб и секретар на Цицерон в Древен Рим, като един от първите редактори. Той преписвал речите на Цицерон, разработил системи за стенография и усъвършенствал текстовете на своя господар.

7. QuillBot (Най-добър за преформулиране на съдържание с цел подобряване на яснотата и краткостта)

чрез QuillBot

QuillBot е всеобхватен AI-базиран асистент за писане, който комбинира множество инструменти в една платформа. Вграденият обобщител ефективно съкращава дълги текстове в кратки резюмета, а проверката на граматика и плагиатство гарантира оригиналност на текста.

Освен това преводачът поддържа над 45 езика, което позволява на потребителите да усъвършенстват и преформулират преводите безпроблемно. Неговата персонализация, задвижвана от изкуствен интелект, научава предпочитанията на потребителите, за да подобри релевантността на предложенията, и предлага интегрирани инструменти за анализ на тона, плавност и формални корекции в писането.

Най-добрите функции на QuillBot

Проверете текста си в обширна база данни, за да идентифицирате потенциално плагиатство и да запазите оригиналността.

Генерирайте цитати от различни източници за правилно академично и професионално цитиране.

Използвайте различни режими на писане като Стандартен, Плавни, Формален, и Креативен , за да адаптирате стила на перифразиране към конкретните си нужди.

Достъп до всички инструменти на QuillBot на едно място с QuillBot Flow, текстообработваща програма, задвижвана от изкуствен интелект.

Интегрирайте QuillBot в работния си процес с разширения за Google Chrome, Microsoft Word и Google Docs или използвайте приложението за macOS.

Ограничения на QuillBot

Безплатната версия ограничава използването до пет опита на ден.

Той преформулира ограничен брой думи и не предлага предложения за изразяване на изреченията.

Инструментът не гарантира уникално съдържание при преразказване.

Безплатният план има ограничение от 700 символа за пренаписване; това принуждава потребителите да пренаписват по-малки части от текста наведнъж, което може да бъде неефективно за по-дълги текстове.

Цени на QuillBot

Безплатно

Месечно: 9,95 $/месец на потребител

Полугодишно: 6,66 $/месец на потребител

Годишна такса: 2,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за QuillBot

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 140 рецензии)

Какво казват реалните потребители за QuillBot?

Досега съм го използвал за две глави. Той е много, много по-добър от Grammarly, който започнах да мразя. Отначало не забелязах, че в дясната част можеш просто да кликнеш върху промените. Преглеждах текста и това беше твърде бавно. Ако използваш дясната част, както трябва, лявата част не успеява да следва. Ако пишете художествена литература, абсолютно не можете да приемете всичко поради сленга и т.н. Мисля, че за нехудожествена литература бих се чувствал комфортно с него. Но все пак винаги е най-добре да четете, четете и четете работата си. Бих искал да мога да филтрирам „приеми всичко“, като например разстоянието между думите е очевидно. Просто искам да приемам всичко това.

Досега съм го използвал за две глави. Той е много, много по-добър от Grammarly, който започнах да мразя. Отначало не забелязах, че в дясната страна можеш просто да кликнеш върху промените. Преглеждах текста и това беше твърде бавно. Ако използваш дясната страна, както трябва, лявата страна не успеява да следва. Ако пишете художествена литература, абсолютно не можете да приемете всичко поради сленга и т.н. Мисля, че за нехудожествена литература бих се чувствал комфортно с него. Но все пак винаги е най-добре да четете, четете и четете работата си. Бих искал да мога да филтрирам „приеми всичко“, като например разстоянието между думите е очевидно. Просто искам да приемам всичко това.

🤝 Напомняне: Програмите за проверка на граматиката могат да пропуснат грешки като „their” и „there” или „its” и „it’s”, затова се уверете, че сте ги проверили внимателно.

8. PaperRater (Най-подходящ за студенти, които се нуждаят от проверка на граматиката и откриване на плагиатство)

чрез PaperRater

PaperRater предлага проверка на граматиката и откриване на плагиатство, което го прави добър инструмент за студенти. Проверката за плагиатство сравнява вашето съдържание с над 20 милиарда онлайн източници и изброява URL адреси с подобно съдържание.

Можете също да получите автоматична оценка за вашата работа и информация за употребата на лексиката и подходящото ниво на оценка.

Най-добрите функции на PaperRater

Използвайте неговия речник, за да подобрите писането си, да видите думите в контекст и да учите чрез асоциации.

Попълнете теста за често бъркани думи, за да подобрите граматиката и речника си.

Получавайте незабавна обратна връзка за вашето писане, включително подобрения на речника, подобрения на стила, граматически грешки и структура на изреченията.

Оценете качеството на писането си с автоматизирано оценяване, базирано на фактори като избор на думи, правопис и граматика.

Ограничения на PaperRater

Потребителите се оплакват от технически проблеми, интерфейс, наподобяващ спам, и подвеждащи реклами.

Подходящ е само за потребители, които използват английски език.

Цени на PaperRater

Безплатно

Премиум: 11,21 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за PaperRater

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за PaperRater?

Предоставя полезни съвети и подсказки за леко подобряване на писането, без да се жертва прекалено много стилът. Оценката ме мотивира да работя по-усилено и, вероятно, да се представям по-добре. Не съм фен на системата за оценяване. Тя показва на какво ниво е вашето писане и каква оценка бихте получили.

Той предоставя полезни съвети и подсказки за леко подобряване на писането, без да се жертва прекалено много стилът. Оценката също ме мотивира да работя по-усилено и, вероятно, да се представям по-добре. Не съм фен на системата за оценяване. Тя показва на какво ниво е вашето писане и каква оценка бихте получили.

🧠 Интересен факт: Най-дългото изречение в литературата се намира в Les Misérables на Виктор Юго. То обхваща над 800 думи и разказва за битката при Ватерло – доказателство, че истински творческите, знакови произведения на изкуството не винаги спазват граматичните правила.

9. Reverso (Най-доброто за превод и помощ при писане въз основа на контекста)

чрез Reverso

Reverso е преди всичко преводачески инструмент, който поддържа 14 езика и предлага контекстуални преводи, предложения за синоними и граматически проверки. Той е ценен ресурс за учещите, които искат да чуят произношението на родния език и да видят спреженията на глаголите.

Докато безплатната версия има ограничения, планът Premium предлага по-мощни функции, включително разширена проверка на текст и пренаписване на изречения.

Най-добрите функции на Reverso

Превеждайте текстовете си на 25 езика и получавайте подробни ръководства за спрежението на глаголите в различни езици.

Използвайте речника на синонимите, за да подобрите речника си и да получите контекстуални примери за употребата на думи и изрази.

Създавайте и преглеждайте флаш карти въз основа на историята на търсенията си за ефективно учене.

Използвайте разширението за браузъра за бързи преводи и определения, докато сърфирате в интернет.

Ограничения на Reverso

Неточни, объркващи и подвеждащи преводи

Трябва да влизате в десктоп инструмента всеки път, когато го използвате.

Цени на Reverso

Безплатно

Премиум: 6,49 $/месец на потребител

Професионална версия: 23,39 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Reverso

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Reverso?

Това е добро приложение и функцията, която най-много се откроява, е граматичната корекция, която прави, защото коригира много от грешките, които не се забелязват от хора, за които езикът не е майчин, но които се открояват за хората, за които езикът е майчин. Единственият недостатък, който съм открил досега в приложението, е липсата на по-богат речник, защото макар да е добро приложение, му липсва речник и има много нисък лимит на символите.

Това е добро приложение и функцията, която най-много се откроява, е граматичната корекция, която прави, защото коригира много от грешките, които не се забелязват от хора, за които езикът не е майчин, но които се забелязват от хора, за които езикът е майчин. Единственият недостатък, който съм открил досега в приложението, е липсата на по-богат речник, защото макар да е добро приложение, то няма достатъчно думи и има много нисък лимит на символи.

10. Sapling (Най-подходящ за екипи, работещи с клиенти, които се нуждаят от предложения за писане в реално време)

чрез Sapling

Sapling се интегрира безпроблемно с CRM и платформи за съобщения, помагайки на екипите по продажбите и поддръжката да изготвят персонализирани отговори. В допълнение към граматическите корекции, той ви позволява бързо да вмъквате често използвани фрази, подобрявайки времето за отговор.

Мениджърите могат да следят представянето на екипа чрез оценки за писане и отчети за грешки. Освен това предлага функция за преформулиране, за да подобри яснотата и четимостта на изреченията.

Най-добрите функции на Sapling

Получете предложения за подобряване на тона и стила, за да отговорите на нуждите на вашата целева аудитория.

Създавайте съобщения по-ефективно с помощта на функцията Autocomplete Everywhere™ на различни платформи.

Откривайте съдържание, генерирано от изкуствен интелект, за да поддържате автентичността в комуникациите си.

Получавайте ценни анализи и оценки за качеството въз основа на реални данни от разговори за по-добра производителност.

Интегрирайте безпроблемно с платформи като ServiceNow, Salesforce, Zendesk, Amazon Connect и Twilio Flex.

Ограничения на Sapling

Понякога маркира текстове, написани от хора, като генерирани от AI.

Настройването и интегрирането на функциите му е технически сложно и отнема много време.

Цени на Sapling

Безплатно

Pro: 25 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Sapling

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Sapling?

Първото нещо, което забелязвам, е доста обикновеният и плосък уебсайт. Това ми дава впечатлението, че софтуерът е малко нестабилен, но само тестът ще покаже... Безплатната версия позволява само 2000 символа, но ако се регистрирате за безплатен пробен период, можете да получите Pro Plan за 30 дни... потребителският интерфейс не изглежда особено удобен или лесен за ползване. Гледах техния урок за използването на AI асистента за писане, но не знам къде да намеря AI детектора в моя акаунт.

Първото нещо, което забелязвам, е доста обикновеният и плосък уебсайт. Това ми дава впечатлението, че софтуерът е малко нестабилен, но само тестът ще покаже... Безплатната версия позволява само 2000 символа, но ако се регистрирате за безплатен пробен период, можете да получите Pro Plan за 30 дни... потребителският интерфейс не изглежда особено удобен или лесен за ползване. Гледах техния урок за използването на AI асистента за писане, но не знам къде да намеря AI детектора в моя акаунт.

🔍 Знаете ли, че... Редактирането като официална професия става широко разпространено едва през 19 век, когато възходът на вестниците и масовото публикуване създават нужда от контрол на качеството.

11. LanguageTool (Най-доброто за обширна персонализация и многоезична поддръжка)

чрез LanguageTool

LanguageTool предлага проверка на граматика, правопис, пунктуация и предложения за стил, за да подобри яснотата и тона. Премиум версията предоставя допълнителни критики, предложения за синоними и откриване на грешки като неправилно изписани имена или неточни числа. Тя се отличава с многоезична поддръжка, обхващаща над 30 езика и диалекта.

Освен това, той се интегрира безпроблемно с популярни офис програми като Google Docs и Microsoft Word и предлага добавки за браузъри, осигурявайки достъпност на различни платформи.

Най-добрите функции на LanguageTool

Използвайте Picky mode , за да усъвършенствате своите умения за писане, като се фокусирате върху конкретни корекции на стила и тона.

Добавете конкретни думи в личния речник, за да не бъдат маркирани многократно, което улеснява персонализираното коригиране на текстове.

Преформулирайте текста си за формалност, плавност и краткост с AI функциите му.

Ограничения на LanguageTool

Ограничени граматически предложения в сравнение с други инструменти в безплатната версия

Автоматичното разпознаване на езика е неточно, когато в един и същ документ се използват два езика.

Цени на LanguageTool

2 години: 4,99 $/месец на потребител

Годишна такса: 5,83 $/месец на потребител

Тримесечно: 14,97 $/месец на потребител

Месечно: 24,90 $/месец на потребител

Екипи: 11,07 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за LanguageTool

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за LanguageTool?

LanguageTool ми позволява да добавям нови думи в личния си речник, но не ми позволява да класифицирам думата и като такава LanguageTool приема думите от речника, но деактивира проверката на граматиката. Още по-лошо, добавените думи са езиково неутрални, но аз добавих тези думи от текст, написан на конкретен език.

LanguageTool ми позволява да добавям нови думи в личния си речник, но не ми позволява да класифицирам думата и като такава LanguageTool приема думи от речника, но деактивира граматичната проверка. Още по-лошо, добавените думи са езиково неутрални, но аз добавих тези думи от текст, написан на конкретен език.

⚙️Бонус: Научете как да хуманизирате съдържанието, за да направите генерираното от AI съдържание по-автентично, достъпно и ангажиращо.

12. Jasper (Най-доброто за творческо писане и генериране на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект)

чрез Jasper

Jasper е AI-базиран асистент за писане, предназначен за маркетинг специалисти и създатели на съдържание. Той предлага набор от инструменти, които улесняват писането на съдържание, включително 50 шаблона за различни случаи на употреба, като публикации в социални медии и статии в блогове.

Освен това, функцията Brand Voice позволява на потребителите да обучат AI да имитира техния уникален тон и стил, като по този начин се гарантира последователност във всички изходи на съдържание.

Най-добрите функции на Jasper

Взаимодействайте с Jasper като сътрудник с неговата чат функция, за да му давате указания и да получавате незабавни предложения за съдържание в разговорна форма.

Подобрете SEO с функциите за въвеждане на ключови думи и интегрирания Surfer SEO за стратегии.

Следете ефективността на съдържанието и получавайте полезни съвети за подобрения въз основа на показателите за ангажираност на потребителите.

Задайте правила и предпочитания за форматиране за употребата на термини, граматика и пунктуация, като използвате Style Guide (Стилово ръководство).

Разгледайте каталога с над 90 приложения в библиотеката с AI приложения, всяко от които е специално създадено, за да подпомага различни аспекти на вашите маркетингови кампании.

Ограничения на Jasper

Резултатите често са общи и неточни, без творчество и нюанси.

Преводът на различни езици, особено на немски, често е неточен.

Цени на Jasper

Създател: 49 $/месец на потребител

Pro: 69 $/месец на потребител

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Jasper?

Използвам Jasper, за да подобря писането си, и той ми дава идеи и ми помага да не изпадам в творчески блок. Може би не е точно нещо, което не ми харесва, но трябва да сте добри в писането на подсказки, за да получите отговори над средното ниво. Когато подсказките ви не са добре написани, Jasper не пише добре.

Използвам Jasper, за да подобря писането си, и той ми дава идеи и ми помага да не изпадам в творчески блок. Може би не е точно нещо, което не ми харесва, но трябва да сте добри в писането на подсказки, за да получите отговори над средното ниво. Когато подсказките ви не са добре написани, Jasper не пише добре.

🔍 Знаете ли, че... Оксфордската запетая, или по-скоро липсата й, предизвиква бурни дебати от години. През 2018 г. правен спор относно нейното пропускане струва на млечна компания 5 милиона долара, което доказва, че пунктуацията може да има висока цена!

13. Wordtune (Най-доброто за подобряване на ангажираността с предложения за пренаписване, базирани на изкуствен интелект)

чрез Wordtune

За разлика от традиционните инструменти за корекция, WordTune се фокусира върху преработката на цели изречения. Насочете курсора върху което и да е изречение и той ще ви предложи няколко предложения за подобрение. Премиум версията ви дава още повече препоръки за стил и може да превежда вашите текстове на над 40 езика.

Освен тези функции, функцията Continue Writing (Продължи да пишеш) го отличава, когато сравнявате Wordtune и Grammarly. Тази функция ви позволява да генерирате съдържание, което съответства на съществуващия ви текст, когато зациклите. Освен това можете да използвате обобщителя, за да съкратите дълги статии или документи.

Най-добрите функции на Wordtune

Обогатете писането си с обяснения, примери, контрааргументи и аналогии с инструмента Spices .

Нагласете дължината на текста, за да отговаря на конкретни изисквания за брой думи, включително кратки резюмета или подробни разширения.

Получавайте контекстуално подходящи синоними, за да разнообразите избора си от думи.

Променете емоционалния тон на текста си, за да се адаптира към различни контексти, независимо дали се нуждаете от формален, неформален или убедителен тон.

Създавайте съдържание за съобщения, текстове, публикации в социални медии и др., като оптимизирате процеса на създаване на съдържание.

Ограничения на Wordtune

Безплатната версия ограничава използването до 10 AI генерирания на ден.

Wordtunepricing

Основно: Безплатно

Разширена версия: 13,99 $/месец на потребител

Неограничен: 19,99 $/месец на потребител

Екипи: 15,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Wordtune

G2: 4,6/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (70+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Wordtune?

Също така има проблеми с функционирането и понякога просто не работи, или избирам опция за параграф, а то анализира само по изречения. Имаше период от няколко седмици, през който имаше постоянни проблеми, но изглежда, че вече са отшумяли. Няма цени за нестопански организации, както при някои конкуренти – някаква отстъпка би била полезна. Вероятно ще премина към друг продукт само заради това (въпреки че предпочитам Wordtune).

Също така има проблеми с функционирането и понякога просто не работи, или избирам опция за параграф, а то анализира само по изречения. Имаше период от няколко седмици, през който имаше постоянни проблеми, но изглежда, че вече са отшумяли. Няма цени за нестопански организации, както при някои конкуренти – някаква отстъпка би била полезна. Вероятно ще премина към друг продукт само заради това (въпреки че предпочитам Wordtune).

🔍 Знаете ли, че... Прогнозира се, че глобалният пазар на софтуер за проверка на граматиката ще нарасне с 9,5% годишно от 2024 до 2032 г. До 2032 г. се очаква да достигне около 3,2 милиарда долара. Този силен растеж се дължи главно на нарастващото търсене на усъвършенствани инструменти за писане както в професионална, така и в лична среда.

Направете правилния избор с ClickUp

Намирането на подходящия помощник за писане, който отговаря на всички ваши нужди, може да бъде трудна задача, особено при толкова много възможности. Инструментите, които разгледахме, предлагат редица функции, от усъвършенствани граматически проверки до създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект, което ви дава много възможности да усъвършенствате писането си.

Но защо да се ограничавате само с писане? ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е най-добрата платформа, която обединява всички ваши нужди, свързани с писане, организиране и сътрудничество.

С ClickUp Docs можете лесно да създадете всичко – от планове за проекти до публикации в блогове. Работите в екип? Просто маркирайте екипа си с помощта на Assign Comments, за да не се изгубят последващите действия в бъркотията.

Имате нужда от помощ при писането? ClickUp Brain ви подкрепя, превръщайки грубите чернови в изпипани текстове за нула време. Можете също да разделите задачите, да поддържате връзка с екипа чрез ClickUp Chat и да се свържете с над 1000 приложения, за да си улесните живота.

Защо да чакате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅