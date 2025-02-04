10-те най-добри алтернативи на приложението Hemingway през 2025 г. (ревюта и цени)

Имате проблеми с писането? Искате да подобрите съдържанието на вашия маркетинг или проза? Не сте сигурни за пунктуацията?

Това се случва и на най-добрите от нас. ?

За щастие, не е нужно да сте най-добрият писател, за да създадете убедителен текст. Инструментите за писане с изкуствен интелект, като приложението Hemingway – или някоя от многото алтернативи на приложението Hemingway – могат да ви помогнат да създадете отличен текст без грешки с помощта на изкуствен интелект.

Макар инструментът Hemingway да е предпочитан от блогъри, свободни писатели, маркетинг специалисти и безброй други създатели на съдържание, той има някои ограничения – и не е единственият инструмент за писане на пазара. ✍️

Нека разгледаме какво да търсим в един AI текстов редактор и да се запознаем с някои от най-добрите алтернативи на Hemingway, за да издигнете писането си на по-високо ниво.

Какво да търсите в алтернативата на приложението Hemingway?

Намирането на алтернативи на приложението Hemingway изисква малко проучване. В края на краищата, то е популярно с основателна причина.

Редакторът Hemingway е много полезен като инструмент за корекция с изкуствен интелект, който анализира текста ви и генерира оценка за четимост – мярка за това колко лесен или труден за четене е вашият текст. Той предлага и предложения за избор на думи, за да опрости сложните синтактични структури с помощта на своя редактор на стил и усъвършенствана проверка на граматиката. ⚒️

Въпреки това, функционалността му е доста основна и може да не отговаря на вашия стил на писане. (Не всеки иска да пише като едноименния автор на приложението!)

За щастие, има няколко чудесни алтернативи на редактора Hemingway с различни възможности за вашия процес на писане.

Потърсете инструменти за писане и проверка на граматиката, които могат да:

Генерирайте текст въз основа на въведените от вас ключови думи и указания.

Проверете за основни правописни и граматически грешки.

Предложете начини за по-ясно и по-кратко изразяване на сложни синтактични структури.

Подчертайте лошия избор на думи и предложете синоними, които биха били по-подходящи.

Използвайте пасивен глас и предлагайте по-активни алтернативи

Пишете текст в стила, който предпочитате ✍️

Някои AI инструменти за писане дори предлагат трикове за продуктивност, които оптимизират работния ви процес и ви спестяват часове време и тревоги. ⏳

10-те най-добри алтернативи на приложението Hemingway, които да използвате през 2024 г.

Когато търсите алтернативи на Hemingway Editor, помислете за функционалността, от която се нуждаете за конкретната задача, за да определите коя приложение най-добре отговаря на вашите нужди. За да започнете мисията си да намерите най-доброто приложение за писане с изкуствен интелект и редактор на стил, нека видим какво може да направи всяка от тези алтернативи на приложението Hemingway.

Използвайте ClickUp AI, за да редактирате, обобщавате, проверявате правописа или коригирате дължината на съдържанието в Docs.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която ви помага да пишете по-добре и много други неща. Удобните инструменти за управление на работния процес на ClickUp опростяват планирането, оптимизират процесите и комуникацията и гарантират, че всичко се извършва навреме.

Започнете с използването на шаблон за календар на съдържанието, за да планирате създаването на съдържание. След като имате обща представа и график, е време да започнете да пишете.

Използвайте AI асистента за писане ClickUp, за да генерирате идеи от подсказки, да създадете план или да напишете имейли, блогове, публикации в социални медии или уеб страници. AI асистентът за писане ClickUp може да ви помогне с всички видове текстове, от технически документи до маркетингови слогани.

Цялото ви съдържание се запазва в ClickUp Docs, което е свързано с вашите работни процеси. Това означава, че всичко е на едно лесно за намиране място. ?

Като бонус, ClickUp е толкова добро, че нямате нужда от Grammarly за граматична проверка. Инструментът за корекция на ClickUp AI открива печатни грешки, правописни грешки, граматически грешки и прекомерна употреба на наречия.

След това то редактира текста ви, за да се увери, че е кратък и увлекателен, и дори форматира за вас, така че готовият документ да изглежда напълно професионален. Вашите писателски умения току-що станаха много по-добри!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение все още не работи на същото високо ниво като приложението за настолни компютри.

ClickUp AI не е налично в безплатната версия.

ClickUp цени

Безплатно завинаги: Безплатно

Неограничен достъп: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Налично във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)

2. Grammarly

чрез Grammarly

Grammarly е програма за проверка на правописа и граматиката. Тя използва естествена езикова обработка и изкуствен интелект, за да проверява за грешки, липса на яснота и многословност, наред с други неща. Инструментът дава предложения за подобряване на писането ви, за да можете да създадете изпипан, увлекателен и безгрешен документ. ?

Това е една от най-популярните алтернативи на Hemingway Editor за професионалисти от всички сфери. Използвайте я, за да създавате по-добри имейли, бизнес документи, техническо съдържание и публикации в социалните медии.

Най-добрите функции на Grammarly

Спестете време, като генерирате текст с помощта на един от AI подсказките на Grammarly.

Проверете тона си, за да сте сигурни, че се изразявате по подходящ начин за контекста.

Използвайте проверката за плагиатство, за да откриете текст, който е твърде подобен на друг публикуван текст.

Използвайте Grammarly на вашия десктоп, мобилно устройство или браузър, както и в широк спектър от други инструменти, включително приложения за обработка на текст като Microsoft Word и приложения за комуникация като Gmail или Slack.

Платените планове на Grammarly Business са чудесни за маркетинговите екипи, за да създават текстове без грешки.

Ограничения на Grammarly

Онлайн редакторът понякога погрешно маркира правилен текст и пунктуационни грешки.

Ще ви е необходима една от платените версии, за да ползвате разширени функции като настройка на тона и проверка за плагиатство.

Grammarly цени

Безплатно

Премиум: 30 $/месец на потребител

Бизнес: 75 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Grammarly

G2: 4,7/5 (над 5700 отзива) За Grammarly Business

Capterra: 4,7/5 (над 6900 рецензии) за бизнес

Сравнете Grammarly и Wordtune!

3. PaperRater

чрез PaperRater

PaperRater проверява вашия текст, като проверява за правописни, граматически и пунктуационни грешки. Просто изберете типа документ, който пишете, и нивото си на образование, след което поставете текста си в браузъра или качите файл. AI инструментът дава незабавна обратна връзка, включително оценката, която можете да очаквате, и прави предложения за подобряване на писането ви. ?

Този инструмент е в списъка ни с най-добрите алтернативи на Hemingway Editor, тъй като предлага някои полезни ресурси за писане. Например, ще намерите списъци с често бъркани думи, Vocabulary Builder (словарь) и отговори на често задавани въпроси за правописа и граматиката.

Най-добрите функции на PaperRater

Използвайте PaperRater онлайн, без да се налага да го изтегляте.

Получете резултатите си от облачната система за секунди.

Открийте всяко неволно плагиатство с вградения инструмент за откриване на плагиатство.

Прочетете подробните статистики, които PaperRater предоставя, за да откриете грешките си, така че да се справите по-добре следващия път.

Ограничения на PaperRater

Няма мобилно приложение, затова е най-добре да го използвате на настолен или преносим компютър.

То не се интегрира с други инструменти – ще трябва да копирате и поставите окончателната версия на друго място, за да я форматирате за подаване.

PaperRater цени

Basic: Безплатно

Премиум: 14,95 $/месец

Оценки и рецензии за PaperRater

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (11 отзива)

4. ProWritingAid

чрез ProWritingAid

Тази алтернатива на редактора Hemingway е популярна сред копирайтъри, редактори, студенти и професионалисти в областта на бизнеса. Тя проверява документа ви в реално време и предлага бързи решения на всички проблеми, свързани с граматиката, правописа или стила на писане, като ви помага да се учите в движение. ?

ProWritingAid предлага усъвършенствани AI функции, като проверка за плагиатство и инструменти като Rephrase. Последният преобразува думите ви според вашите инструкции – можете да ги направите по-дълги или по-къси, по-формални или по-неформални, или да добавите описателни детайли, за да ги направите по-интересни. Можете също да пренапишете текста си, да го обобщите или да помолите AI да го продължи автоматично за вас.

Най-добрите функции на ProWritingAid

Осигурете последователност в екипа си с вътрешен речник и правила за стила на марката.

Изберете от над 25 различни вида отчети, които ще ви дадат обратна връзка за вашето писане.

Използвайте плъгини, за да интегрирате ProWritingAid с други приложения като Microsoft Office, Outlook, WordPress и Google Docs.

Бъдете спокойни, знаейки, че вашите данни са 100% защитени и сигурни.

Ограничения на ProWritingAid

Безплатната версия има ограничена функционалност и ви позволява да редактирате само 500 думи наведнъж.

ProWritingAid все още няма специални приложения за мобилни устройства с iOS или Android.

ProWritingAid цени

Безплатно: Безплатно

Премиум: 30 $/месец

Premium Pro: 36 $/месец

Оценки и рецензии за ProWritingAid

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 400 рецензии)

5. Slick Write

чрез Slick Write

Slick Write е безплатен и бърз онлайн инструмент за редактиране. Той проверява правописа, граматиката и стила ви на писане и ви позволява да ги коригирате в реално време. Индексът на четимост ви показва на какво ниво е вашето писане, за да можете да се уверите, че е подходящо за вашата аудитория.

Използвайте полезната обратна връзка от тази алтернатива на редактора Hemingway, за да подобрите речника, изреченията и структурата си. А ако се чувствате благодарни, не се колебайте да им оставите бакшиш. ?

Най-добрите функции на Slick Write

Учете се от статистически данни като индекс на пасивния глас, разнообразие на речника и употреба на наречия и местоимения.

Ако имате съмнения по някакъв въпрос, консултирайте се с полезния списък със съвети за стил.

Използвайте опциите за персонализиране, за да увеличите шрифта и да улесните четенето.

Използвайте вградената игра за асоциации на думи, за да преодолеете писателския блок и да вдъхновите нови идеи.

Ограничения на Slick Write

Функционалността на Slick Write е доста ограничена.

Няма десктоп или мобилно приложение, така че трябва да сте онлайн, за да го използвате.

Slick Write цени

Безплатно

Оценки и рецензии за Slick Write

G2: Все още няма отзиви

Capterra: 4. 4/5 (5 отзива)

6. Ginger

чрез Ginger

Ginger е създаден, за да ви помогне да пишете по-добре и по-бързо, като повиши производителността ви. Тази алтернатива на редактора Hemingway е уеб-базиран инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който проверява правописа, граматиката и пунктуацията и предлага корекции, докато пишете. Той също така предсказва думи и префразира текста за вас.

Основната версия на този AI инструмент е безплатна, но има и платена версия, ако искате да го интегрирате с инструменти като Facebook, WordPress, Gmail и X.

Най-добрите функции на Ginger

Използвайте бутона „Correct“ (Поправи), за да откриете граматически грешки, и бутона „Rephrase“ (Преформулирай), за да напишете съдържанието си по различен начин.

Кликнете два пъти върху някоя дума, за да видите полезен списък със синоними.

Превеждайте текстовете си от английски на над 40 езика ?

Изтеглете приложението за Windows или Mac настолен компютър или iOS или Android мобилно устройство.

Ограничения на Ginger

Платформата не разполага с инструмент за проверка на плагиатство.

Някои потребители смятат, че предложенията на Ginger не винаги са правилни.

Ginger цени

Безплатно: Безплатно

Ginger Premium: 13,99 $/месец на потребител

Ginger Business: 29,97 $/месец за 3 потребители

Оценки и рецензии за Ginger

G2: 4,3/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,0/5 (80+ отзива)

7. PerfectIt

чрез PerfectIt

Тази алтернатива на редактора Hemingway е инструмент за корекция и редактиране, предназначен за професионалисти. Той е особено полезен за по-технически текстове като доклади, договори, предложения, статии и книги. ?

PerfectIt се фокусира върху осигуряването на последователност в употребата на думите в целия документ. То също така подчертава неопределените съкращения и гарантира, че стиловият ви наръчник се прилага навсякъде.

Най-добрите функции на PerfectIt

Проверете за последователност в правописа, използването на главни букви и пунктуацията.

Приложете стиловия наръчник на вашата компания или клиент или вградения Chicago Manual of Style.

Лесно споделяйте стилови листи с колеги

Изберете да работите с британски, американски, канадски или австралийски английски.

Ограничения на PerfectIt

PerfectIt не прави граматически проверки

Цената може да е малко висока за средностатистическия потребител.

PerfectIt цени

Професионална версия: 90 $/година на потребител

Elite: 119 $/година на потребител

Екип: 129 $/година на потребител

Enterprise: 149 $/година на потребител

Оценки и рецензии за PerfectIt

G2: 4,8/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (370+ отзива)

8. Linguix

чрез Linguix

Linguix е приложение за писане, базирано на изкуствен интелект, което проверява граматиката ви и гарантира, че писането ви е ясно и ефективно. Индексът за качество на съдържанието измерва четимостта, ангажираността и съответствието със стиловия наръчник. ?

Използвайте тази алтернатива на приложението Hemingway на уебсайта Linguix или в множество приложения, включително WordPress, Google Docs и Mailchimp.

Най-добрите функции на Linguix

Защитете репутацията на вашата марка, като прилагате стиловия си наръчник във всички комуникации.

Използвайте разширението за браузъра, за да пренапишете изреченията или да ги разширите или съкратите.

Измервайте ефективността на писането в екипа си, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Проверявайте документи на английски, немски, френски, италиански, португалски, испански или полски език.

Ограничения на Linguix

Препоръките за правопис и граматика не винаги са правилни.

Linguix не предлага проверка за плагиатство.

Linguix цени

Лично безплатно: Безплатно

Personal Pro: 15 $/месец на потребител

Бизнес: 100 $/месец за 2 потребители

Оценки и рецензии за Linguix

G2: 4,5/5 (над 120 отзива) За бизнес

Capterra: 4,5/5 (90 отзива)

9. INK

чрез INK

INK е AI асистент за маркетинг на съдържание. Той се фокусира върху създаването на релевантно, висококачествено съдържание, което е оптимизирано за вашата аудитория.

Използвайте тази алтернатива на Hemingway Editor, за да направите проучване на ключови думи и да създадете групи от ключови думи. След това просто дайте указания на AI писателя да състави SEO-оптимизирани заглавия и текстове, използвайки тези ключови думи.

Най-добрите функции на INK

Създавайте бързо и лесно SEO-оптимизирани текстове и визуални елементи ?️

Повишете рейтинга си и увеличете процента на кликвания с семантичната AI оценка на съдържанието на INK.

Защитете вашата дигитална марка чрез цялото си съдържание

Възползвайте се от безплатните видеоклипове за съдържателен маркетинг и подкрепата на общността.

Ограничения на INK

Създаденото съдържание не винаги е напълно уместно от първия път.

INK не е лесно достъпно за малките предприятия

INK цени

Професионална версия: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец за 3 потребители

INK оценки и рецензии

G2: 4,9/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (4 отзива)

10. WhiteSmoke

чрез WhiteSmoke

WhiteSmoke е онлайн инструмент за корекция, който използва обработка на естествен език (NLP), за да открие преди това неоткрити граматически грешки и да предложи редакции за подобряване на текста ви.

Най-добрите функции на WhiteSmoke

Приемете предложените корекции с едно кликване ?️

Използвайте инструмента за плагиатство, за да се уверите, че вашият текст е уникален.

Превеждайте текстове на повече от 50 езика

Използвайте тази алтернатива на приложението Hemingway на Windows или MacOS, както и в браузъри като Firefox, Safari, Opera и Microsoft Edge.

Ограничения на WhiteSmoke

Понякога преводите не са напълно правилни

Няма безплатен план, за да го изпробвате.

WhiteSmoke цени

Уеб: 10 долара на месец на потребител

Премиум: 13,33 $/месец на потребител

Бизнес: 22,99 $/месец за 3 потребители

Оценки и рецензии за WhiteSmoke

G2: 4,6/5 (10 отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 20 рецензии)

Независимо дали създавате технически документи или текстове за съдържателен маркетинг, инструментите за редактиране ви спестяват време и подобряват качеството на текста ви.

Като минимум, повечето инструменти проверяват правописа и граматиката, но много от тях правят и много повече. Например, те могат да гарантират последователност в целия документ или да работят с инструмент за проверка на плагиатство, за да се уверят, че текстът ви е оригинален. ✅

Макар приложението Hemingway да е сред най-популярните, има и много други опции. Една от най-добрите алтернативи на Hemingway Editor е ClickUp. Това облачно приложение не само подобрява текстовете ви, но и оптимизира работния ви процес, повишава производителността ви и подобрява комуникацията в екипа – всичко това на едно удобно и лесно за използване място.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес, за да подобрите текстовете си във всяко едно отношение. ✨