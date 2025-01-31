Топ 10 приложения, които пишат есета за вас през 2025 г. (безплатни и платени)

Имате голяма изследователска работа или есе, което трябва да предадете скоро, и търсите начин да спестите време и енергия или да подобрите начина, по който пишете. Уморени сте да зяпате празната страница, надявайки се, че по магичен начин тя ще се превърне в най-добрата ви задача досега.
Това, от което се нуждаете, е приложение, което пише есета за вас.
Има много инструменти за писане на есета, подходящи за всякакви възможни цели. Независимо дали се нуждаете от инструмент с изкуствен интелект (AI), който да ви помогне да изготвите план, да генерирате текст за различни раздели или да подобрите есето си, за да звучи по-добре като цяло, имате късмет.
В този наръчник споделяме с вас 10-те най-добри приложения за писане на есета, които са налични днес. Всяко едно от тях предлага на писатели, студенти и други автори на есета от всякакъв вид по-добър начин да започнат или да завършат задачата си.
Нека разгледаме опциите за приложения, които пишат есета за вас, и нека започнем да пишем по-добри есета заедно. ✔️
Какво трябва да търсите в приложенията, които пишат есета за вас?
Както всеки друг вид услуга или продукт за писане на есета, не всички тези приложения са създадени по един и същи начин. Някои AI инструменти за съдържание са предназначени за проучване и структуриране, докато други се отличават в превръщането на вашите думи в убедителни мисли, аргументи или изявления.
Когато обмисляте коя приложение за писане на есета е най-подходящо за вас, имайте предвид следното.
- Пример за употреба: Това приложение е предназначено за писане на есета ли? Или е по-скоро общо AI инструмент за писане?
- Функции: Приложението разполага ли с функциите за проучване, писане или корекция, от които се нуждаете? Предлага ли ви още повече опции?
- Леснота на използване: Приложението лесно ли се използва? Какво е потребителското преживяване?
- Оценки и рецензии: Какво мислят реалните потребители за приложението?
- Език: Приложението работи само на английски език? Мога ли да пиша на друг език или да превеждам есето си?
- Цени: Има ли безплатна версия на приложението? Има ли достъпна или скъпа месечна абонаментна такса?
Тези въпроси трябва да ви приближат до най-доброто приложение, което пише есета или академични статии за вас. Помислете какво е най-важно за вас, без кои функции можете да се справите и какъв е вашият приоритет номер едно за това приложение – след това използвайте нашия списък с топ 10, за да намерите идеалния вариант за вас. ?
10-те най-добри приложения, които пишат есета за вас
С все по-голямия брой AI инструменти за писане, които се появяват, може да бъде трудно да се разбере кои от тях си заслужават да бъдат изпробвани. Ето защо ви представяме нашия списък с 10-те най-добри приложения за писане на есета за 2024 г.
Тук има нещо за всеки – независимо дали искате специален инструмент за писане на есета, AI инструмент, който може да ви помогне с всички видове писане, или приложение „всичко в едно“, което ви позволява да направите много повече от просто да подобрите своите умения за писане или да оптимизирате задачата си.
1. ClickUp
ClickUp може да е известен като инструмент за продуктивност и управление на проекти за бизнеса, но е и чудесно място за писатели и студенти от всяко ниво. ClickUp ви предоставя място, където да съхранявате и работите върху вашите идеи, проучвания и писане, както и функции, с които да приоритизирате работата си през целия процес.
Една от най-добрите функции за писане на есета е ClickUp AI. Нашият нов, лесен за използване AI асистент за писане е съобразен с вашата роля и предлага голямо разнообразие от примери за употреба, задачи и функции, в зависимост от това как искате да използвате приложението. Използвайте ClickUp, за да ви помогне с идеи за есета или теми за изследователски работи, да обобщи вашето есе, за да напишете впечатляващо заключение, или да пренапише параграфи, за да звучите по-професионално.
Всички идеи и думи, които генерирате с нашия AI асистент, се съхраняват в ClickUp Docs. Тази алтернатива на Microsoft Word и Google Docs не само е чудесно място за съхранение на бележки и идеи, но може да се превърне и във вашата лична уики или хранилище за всички ваши нужди, свързани с писането на есета – един от любимите ни трикове за продуктивност.
Съхранявайте идеи, бележки, цитати, чернови на есета и бележки от интервюта на едно място. Форматирайте документите си, добавяйте изображения и цветове и персонализирайте изживяването, за да бъде писането на есето ви по-забавно.
Ако не сте сигурни откъде да започнете, шаблонът с указания за писане на ClickUp е мястото, където можете да получите яснота как да напишете най-доброто съдържание. Шаблонът включва съвети за последователност в езика, тона и форматирането, така че да можете да създавате безгрешно, съгласувано и точно съдържание всеки път.
С ClickUp AI, ClickUp Docs и нашата изчерпателна библиотека с шаблони, ClickUp разполага с всичко необходимо, за да започнете да пишете най-добрите си есета досега. ?
Най-добрите функции на ClickUp
- Съхранявайте всичките си есета или бележки за задачи, чернови и файлове на едно място
- Поканете ментори да си сътрудничат с вас или да споделят обратна връзка в реално време в Docs
- Използвайте ClickUp AI, за да генерирате висококачествени идеи, да преформулирате изречения и да създадете текст за вашето есе.
- Оптимизирайте процеса си и черпете вдъхновение от подходящи шаблони
- Спестете време и работете по-бързо, като използвате ClickUp за помощ при проучвания, писане и като приложение за фокусиране, докато работите.
Ограничения на ClickUp
- С толкова много функции и приложения, на някои потребители може да им е необходимо известно време, за да проучат всички възможности за използване на ClickUp.
- ClickUp AI е нова функция, така че функционалността й ще се разраства и развива с времето.
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Неограничен: 5 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 долара на месец на потребител
- Business Plus: 19 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпно за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8700+ отзива)
- Capterra: 4. 7/5 (3800+ рецензии)
2. Frase
Frase е инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект, който комбинира писане и SEO проучвания, за да създаде текст, който е лесен за четене и е проектиран да се класира в търсачките. Този софтуер за писане с изкуствен интелект може да извлича проучвания и статистики от резултатите от търсенето, а инструментът за структуриране улеснява организирането на мислите ви в кохерентно есе. ?
Най-добрите функции на Frase
- Източници на статистически данни, проучвания и основна информация директно от търсачките
- Създайте план с структурирани заглавия и раздели
- Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате въведения, често задавани въпроси, заглавия и др.
- Пишете, редактирайте и споделяйте документи лесно в Frase
Ограничения на Frase
- Frase е предназначено за лица и агенции, които работят с SEO текстове, така че някои от функциите може да не са подходящи за писане на есета или академични текстове.
- Някои потребители съобщават, че понякога текстът, генериран от приложението за писане на есета, може да бъде повтарящ се.
Цени на Frase
- Solo: 14,99 $/месец на потребител
- Основен пакет: 44,99 $/месец на потребител
- Екип: 114,99 $/месец за трима потребители
Оценки и рецензии за Frase
- G2: 4. 9/5 (200+ отзива)
- Capterra: 4. 8/5 (300+ отзива)
Бонус: Разгледайте 7 безплатни шаблона за писане на съдържание за по-бързо създаване на съдържание
3. Writesonic
Writesonic е всеобхватно средство за копирайтинг и парафразиране, което ви предоставя функции за писане, редактиране, оптимизиране и подобряване на вашето съдържание, включително есета. Списъкът с функции на Writesonic включва AI писател, средство за парафразиране, разширител на текст, обобщител на статии и генератор на идеи. ?
Най-добрите функции на Writesonic
- Получете фактическа информация с данни, извлечени от най-добрите резултати от търсенето, за да намерите най-добрите есета и академични статии.
- Качете документи, за да насочите инструмента към вашия уникален стил за по-персонализиран стил на писане.
- Парафразирайте текста си или получите резюме на есето си с едно кликване
- Проверете есето си, преди да го изпратите, с вградения проверка на правописа, граматиката и плагиатството.
Ограничения на Writesonic
- Някои потребители могат да срещнат проблеми с ограниченията за броя на думите, особено при писането на есета и по-дълги задачи.
- Може да се наложи да зададете въпроса няколко пъти, за да получите по-дълги отговори, според някои потребители.
Цени на Writesonic
- Неограничен: 20 $/месец на потребител
- Бизнес: От 19 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Writesonic
- G2: 4. 8/5 (1800+ рецензии)
- Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)
4. EssayAiLab
EssayAiLab е безплатно приложение за писане на есета с изкуствен интелект, което помага на потребителите да намират идеи, да пишат есета и да редактират граматиката, преди да ги изпратят. Това специализирано приложение, което пише есета за вас, има редица нишови функции, включително цитати от Modern Language Association (MLA) и American Psychological Association (APA) и свръхчувствителен проверка за плагиатство. ?
Най-добрите функции на EssayAiLab
- Търсете сред милиони надеждни резултати, за да откриете най-релевантната информация при писането на есета.
- Открийте нови начини да съставяте изречения с автоматизирани предложения, за да ускорите процеса на писане.
- Проверете за проблеми с вградения граматичен коректор и коректор за плагиатство
- Автоматично генерирайте MLA и APA цитати с едно кликване в цялото есе
Ограничения на EssayAiLab
- Няма много потребителски отзиви за EssayAiLab, така че е трудно да се получи представа за това, какво мислят другите потребители за това безплатно приложение.
- Това приложение за писане на есета е създадено специално за писане на есета, така че може да искате да проучите други приложения за есета за други видове академично писане.
Цени на EssayAiLab
- Безплатни
Оценки и рецензии за EssayAiLab
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
5. Jasper
Jasper е едно от най-известните инструменти за писане на съдържание с изкуствен интелект, които са налични днес. Този популярен инструмент е специализиран в генерирането на кратки и дълги текстове, които са съобразени с вашата марка – което е плюс за потребителите, които искат да съставят няколко есета, които да звучат като тях.
Функциите на Jasper включват AI писател, чатбот и библиотека с шаблони. Лесно правете предложения за брой думи или за оптимизиране на академичното писане в определен стил или тон.
Най-добрите функции на Jasper
- Споделяйте документи, за да обучите изкуствения интелект на вашите лични умения и стил на писане.
- Достъп до данни от последните търсения, за да проверите фактите и да добавите достоверност
- Редактирайте и оптимизирайте есетата си, за да изглеждат професионално
- Проверете за евентуални проблеми с вградения инструмент за проверка на плагиатство.
Ограничения на Jasper
- Някои потребители, особено студенти, може да сметнат ценовия модел за недостъпен.
- Понякога резултатите не винаги изглеждат уместни, според някои потребители.
- Няма истинска безплатна версия в сравнение с някои други приложения за писане на есета с изкуствен интелект.
Цени на Jasper
- Създател: 39 $/месец на потребител
- Екипи: 99 $/месец за трима потребители
- Бизнес: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Jasper
- G2: 4. 7/5 (1200+ отзива)
- Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)
6. Sudowrite
Sudowrite е AI инструмент за писане, който се представя като помощник при писането. Този инструмент е предназначен за творчески писатели и автори, които работят върху истории и сценарии, но много от неговите функции, като автодопълване и пренаписване, се пренасят добре в академичното писане.
Този софтуер за писане на есета ви помага да усъвършенствате своя стил на писане, за да постигнете по-голяма яснота и четимост, така че да създадете възможно най-доброто есе.
Най-добрите функции на Sudowrite
- Автоматично попълване на изречения и абзаци в приложението за писане
- Използвайте пренаписване, за да добавите разнообразие към езика на есето си и да подобрите четимостта
- Получете предложения за заместващи думи, за да подобрите въздействието на вашите изречения
- Получете обратна връзка за това как да подобрите есето си в приложението
Ограничения на Sudowrite
- Sudowrite е създаден с мисълта за творческо писане, така че може да не е най-добрият вариант за професионални автори на есета или бизнес потребители.
- Тъй като това е сравнително ново средство, все още няма много отзиви от реални потребители.
- Приложението за писане няма истинска безплатна версия.
Цени на Sudowrite
- Хоби и студенти: 10 долара на месец за 30 000 думи
- Професионална версия: 25 $/месец за 90 000 думи
- Макс: 100 $/месец за 300 000 думи
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Sudowrite
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
7. Rytr
Rytr е AI-базиран автор на съдържание и асистент за писане, който е идеален за различни приложения, включително бизнес идеи, имейли, мотивационни писма и есета. Платформата ви моли да изберете приложение и да добавите контекст, а след това създава съдържание въз основа на вашите цели и указания. ✏️
Най-добрите функции на Rytr
- Изберете от над 40 вградени примери за употреба и шаблони
- Използвайте научни формули за копирайтинг, за да направите есетата си по-убедителни
- Разширете, преформулирайте и изпипайте изреченията, за да се четат по-добре.
- Изпращайте есетата си без притеснения благодарение на вградения инструмент за проверка на плагиатство.
Ограничения на Rytr
- Някои потребители съобщават, че предоставените факти могат да изглеждат елементарни или повтарящи се в сравнение с други приложения, които пишат есета.
- AI писателят може да прекъсне изречението, ако ви свършат кредитите, което може да се случи неочаквано.
Цени на Rytr
- Безплатни
- Спестяване: 9 $/месец на потребител
- Неограничен: 29 $/месец на потребител
Рейтинги и отзиви за Rytr
- G2: 4. 7/5 (700+ отзива)
- Capterra: 4. 6/5 (10+ отзива)
8. HyperWrite. ai
HyperWrite. ai е AI инструмент за копирайтинг, който съчетава проучване, писане и лична AI помощ, за да създаде полезен инструмент за писатели. Неговите функции включват инструмент за обобщаване, генератор на въведения, писател на речи и универсален преводач. ?
HyperWrite. ai най-добри функции
- Използвайте изкуствен интелект, за да ви помогне да напишете есе по всякаква тема
- Създайте списък с идеи за теми за есета, преди да започнете да пишете
- Пренапишете съдържанието, така че да звучи по-убедително и да подобри вашите писателски умения.
- Обобщавайте текста, за да създавате автоматично резюмета и заключения
HyperWrite. ai ограничения
- Няма вграден инструмент за проверка на плагиатство, така че ще трябва да използвате друго приложение за тази цел.
- Тъй като HyperWrite е сравнително ново приложение, има малко социални доказателства и малко отзиви за него.
HyperWrite. ai ценообразуване
- Безплатни
- Премиум: 19,99 $/месец на потребител
- Ultra: 44,99 $/месец на потребител
HyperWrite. ai оценки и рецензии
- G2: 5/5 (2 отзива)
- Capterra: Н/Д
9. AI-Writer
AI-Writer е ново AI инструмент за писане, който се представя като „единственият AI генератор на текст, създаден, за да бъде надежден“. Това приложение се фокусира основно върху цитирането и прозрачността, което е бонус за тези, които пишат есета или задачи. Функциите на AI-Writer включват проучване, AI писане, проверими цитати и преформулиране на текст. ?
Най-добрите функции на AI-Writer
- Автоматично генерирайте пълен чернови вариант на статия или цяло есе за минути
- Получавайте цитати за всеки източник, от който AI-Writer извлича данни или факти.
- Преформулирайте текста си, за да звучи по-професионално или убедително
- Автоматично генерирайте списък с източници, които можете да включите, когато подадете есето си.
Ограничения на AI-Writer
- Подобно на много приложения за писане на есета с изкуствен интелект, това приложение е проектирано с оглед на SEO копирането, така че работният процес може да не изглежда подходящ за авторите на есета.
- За тези с по-дълги задачи ограничението на броя думи на статия може да се окаже твърде малко (особено за тези, които пишат есета редовно).
Цени на AI-Writer
- Основен пакет: 29 $/месец на потребител
- Стандартен: 49 $/месец за трима потребители
- Цена: 375 долара на месец за 10 потребители
Оценки и рецензии за AI-Writer
- G2: Н/Д
- Capterra: 5/5 (1 рецензия)
10. StoryLab. ai
StoryLab. ai е цялостен набор от инструменти за AI маркетинг на съдържание, предназначен за маркетингови екипи и агенции, които искат да увеличат ангажираността и приходите си, като създават голямо количество съдържание за своя календар. Като част от това, платформата разполага с редица генератори на текстове, които могат да ви помогнат да създадете силно заглавие на есе, текст на есе и др. ?
StoryLab. ai най-добри функции
- Генерирайте уводи, заглавия, идеи за съдържание и др.
- Получавайте уникални резултати всеки път, когато стартирате генератора
- Експериментирайте с 13 различни стила на писане
- Налични на 17+ езика
StoryLab. ai ограничения
- StoryLab. ai е предназначено за маркетингови екипи, така че авторите на есета и задачи може да намерят наборът от функции за разсейващи или ненужни.
- Продуктът не е обяснен толкова подробно, колкото други AI писатели, но има безплатен план, с който можете да експериментирате.
StoryLab. ai ценообразуване
- Безплатни
- Предимства: 15 долара на месец на потребител
- Без ограничения: 19 $/месец на потребител
StoryLab. ai оценки и рецензии
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
Успешно се справи с следващата си задача с най-добрите приложения за писане на есета
Има много приложения за писане на есета, които твърдят, че са най-добрите, но ние вярваме, че тези в нашия списък заслужават тази титла. Разгледайте тези приложения, които пишат есета за вас, тествайте някои от тях и открийте нов начин да улесните процеса на писане на есета.
Докато разглеждате горните приложения, ви препоръчваме да дадете предимство на ClickUp. Нашето приложение „всичко в едно“ не само разполага с AI инструмент за писане, но е и място, където можете да съхранявате всичките си бележки, чернови, задачи, интервюта и файлове по време на процеса на писане на есето.
Съберете мислите си, напишете есето си, направете подобрения и още много други неща – всичко това в едно приложение.
Опитайте ClickUp безплатно още днес, за да разберете защо е толкова ценено от толкова много писатели и студенти. ✨