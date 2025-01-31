Топ 10 приложения, които пишат есета за вас през 2025 г. (безплатни и платени)

Имате голяма изследователска работа или есе, което трябва да предадете скоро, и търсите начин да спестите време и енергия или да подобрите начина, по който пишете. Уморени сте да зяпате празната страница, надявайки се, че по магичен начин тя ще се превърне в най-добрата ви задача досега.

Това, от което се нуждаете, е приложение, което пише есета за вас.

Има много инструменти за писане на есета, подходящи за всякакви възможни цели. Независимо дали се нуждаете от инструмент с изкуствен интелект (AI), който да ви помогне да изготвите план, да генерирате текст за различни раздели или да подобрите есето си, за да звучи по-добре като цяло, имате късмет.

В този наръчник споделяме с вас 10-те най-добри приложения за писане на есета, които са налични днес. Всяко едно от тях предлага на писатели, студенти и други автори на есета от всякакъв вид по-добър начин да започнат или да завършат задачата си.

Нека разгледаме опциите за приложения, които пишат есета за вас, и нека започнем да пишем по-добри есета заедно. ✔️

Какво трябва да търсите в приложенията, които пишат есета за вас?

Както всеки друг вид услуга или продукт за писане на есета, не всички тези приложения са създадени по един и същи начин. Някои AI инструменти за съдържание са предназначени за проучване и структуриране, докато други се отличават в превръщането на вашите думи в убедителни мисли, аргументи или изявления.

Когато обмисляте коя приложение за писане на есета е най-подходящо за вас, имайте предвид следното.

Пример за употреба: Това приложение е предназначено за писане на есета ли? Или е по-скоро общо AI инструмент за писане?

Функции: Приложението разполага ли с функциите за проучване, писане или корекция, от които се нуждаете? Предлага ли ви още повече опции?

Леснота на използване: Приложението лесно ли се използва? Какво е потребителското преживяване?

Оценки и рецензии: Какво мислят реалните потребители за приложението?

Език: Приложението работи само на английски език? Мога ли да пиша на друг език или да превеждам есето си?

Цени: Има ли безплатна версия на приложението? Има ли достъпна или скъпа месечна абонаментна такса?

Усъвършенствайте резултатите си, за да постигнете по-добро съдържание по-бързо, като използвате повторно подсказване в ClickUp AI.

Тези въпроси трябва да ви приближат до най-доброто приложение, което пише есета или академични статии за вас. Помислете какво е най-важно за вас, без кои функции можете да се справите и какъв е вашият приоритет номер едно за това приложение – след това използвайте нашия списък с топ 10, за да намерите идеалния вариант за вас. ?

10-те най-добри приложения, които пишат есета за вас

С все по-голямия брой AI инструменти за писане, които се появяват, може да бъде трудно да се разбере кои от тях си заслужават да бъдат изпробвани. Ето защо ви представяме нашия списък с 10-те най-добри приложения за писане на есета за 2024 г.

Тук има нещо за всеки – независимо дали искате специален инструмент за писане на есета, AI инструмент, който може да ви помогне с всички видове писане, или приложение „всичко в едно“, което ви позволява да направите много повече от просто да подобрите своите умения за писане или да оптимизирате задачата си.

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате блог публикация в ClickUp Docs от проста подсказка, за да добавите подробности и други важни аспекти.

ClickUp може да е известен като инструмент за продуктивност и управление на проекти за бизнеса, но е и чудесно място за писатели и студенти от всяко ниво. ClickUp ви предоставя място, където да съхранявате и работите върху вашите идеи, проучвания и писане, както и функции, с които да приоритизирате работата си през целия процес.

Една от най-добрите функции за писане на есета е ClickUp AI. Нашият нов, лесен за използване AI асистент за писане е съобразен с вашата роля и предлага голямо разнообразие от примери за употреба, задачи и функции, в зависимост от това как искате да използвате приложението. Използвайте ClickUp, за да ви помогне с идеи за есета или теми за изследователски работи, да обобщи вашето есе, за да напишете впечатляващо заключение, или да пренапише параграфи, за да звучите по-професионално.

Всички идеи и думи, които генерирате с нашия AI асистент, се съхраняват в ClickUp Docs. Тази алтернатива на Microsoft Word и Google Docs не само е чудесно място за съхранение на бележки и идеи, но може да се превърне и във вашата лична уики или хранилище за всички ваши нужди, свързани с писането на есета – един от любимите ни трикове за продуктивност.

Съхранявайте идеи, бележки, цитати, чернови на есета и бележки от интервюта на едно място. Форматирайте документите си, добавяйте изображения и цветове и персонализирайте изживяването, за да бъде писането на есето ви по-забавно.

Ако не сте сигурни откъде да започнете, шаблонът с указания за писане на ClickUp е мястото, където можете да получите яснота как да напишете най-доброто съдържание. Шаблонът включва съвети за последователност в езика, тона и форматирането, така че да можете да създавате безгрешно, съгласувано и точно съдържание всеки път.

С ClickUp AI, ClickUp Docs и нашата изчерпателна библиотека с шаблони, ClickUp разполага с всичко необходимо, за да започнете да пишете най-добрите си есета досега. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Съхранявайте всичките си есета или бележки за задачи, чернови и файлове на едно място

Поканете ментори да си сътрудничат с вас или да споделят обратна връзка в реално време в Docs

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате висококачествени идеи, да преформулирате изречения и да създадете текст за вашето есе.

Оптимизирайте процеса си и черпете вдъхновение от подходящи шаблони

Спестете време и работете по-бързо , като използвате ClickUp за помощ при проучвания, писане и като приложение за фокусиране , докато работите.

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции и приложения, на някои потребители може да им е необходимо известно време, за да проучат всички възможности за използване на ClickUp.

ClickUp AI е нова функция, така че функционалността й ще се разраства и развива с времето.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпно за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (8700+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (3800+ рецензии)

2. Frase

чрез Frase

Frase е инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект, който комбинира писане и SEO проучвания, за да създаде текст, който е лесен за четене и е проектиран да се класира в търсачките. Този софтуер за писане с изкуствен интелект може да извлича проучвания и статистики от резултатите от търсенето, а инструментът за структуриране улеснява организирането на мислите ви в кохерентно есе. ?

Най-добрите функции на Frase

Източници на статистически данни, проучвания и основна информация директно от търсачките

Създайте план с структурирани заглавия и раздели

Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате въведения, често задавани въпроси, заглавия и др.

Пишете, редактирайте и споделяйте документи лесно в Frase

Ограничения на Frase

Frase е предназначено за лица и агенции, които работят с SEO текстове, така че някои от функциите може да не са подходящи за писане на есета или академични текстове.

Някои потребители съобщават, че понякога текстът, генериран от приложението за писане на есета, може да бъде повтарящ се.

Цени на Frase

Solo: 14,99 $/месец на потребител

Основен пакет: 44,99 $/месец на потребител

Екип: 114,99 $/месец за трима потребители

Оценки и рецензии за Frase

G2: 4. 9/5 (200+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (300+ отзива)

Бонус: Разгледайте 7 безплатни шаблона за писане на съдържание за по-бързо създаване на съдържание

3. Writesonic

чрез Whitesonic

Writesonic е всеобхватно средство за копирайтинг и парафразиране, което ви предоставя функции за писане, редактиране, оптимизиране и подобряване на вашето съдържание, включително есета. Списъкът с функции на Writesonic включва AI писател, средство за парафразиране, разширител на текст, обобщител на статии и генератор на идеи. ?

Най-добрите функции на Writesonic

Получете фактическа информация с данни, извлечени от най-добрите резултати от търсенето, за да намерите най-добрите есета и академични статии.

Качете документи, за да насочите инструмента към вашия уникален стил за по-персонализиран стил на писане.

Парафразирайте текста си или получите резюме на есето си с едно кликване

Проверете есето си, преди да го изпратите, с вградения проверка на правописа, граматиката и плагиатството.

Ограничения на Writesonic

Някои потребители могат да срещнат проблеми с ограниченията за броя на думите, особено при писането на есета и по-дълги задачи.

Може да се наложи да зададете въпроса няколко пъти, за да получите по-дълги отговори, според някои потребители.

Цени на Writesonic

Неограничен: 20 $/месец на потребител

Бизнес: От 19 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4. 8/5 (1800+ рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)

4. EssayAiLab

чрез EssayAiLab

EssayAiLab е безплатно приложение за писане на есета с изкуствен интелект, което помага на потребителите да намират идеи, да пишат есета и да редактират граматиката, преди да ги изпратят. Това специализирано приложение, което пише есета за вас, има редица нишови функции, включително цитати от Modern Language Association (MLA) и American Psychological Association (APA) и свръхчувствителен проверка за плагиатство. ?

Най-добрите функции на EssayAiLab

Търсете сред милиони надеждни резултати, за да откриете най-релевантната информация при писането на есета.

Открийте нови начини да съставяте изречения с автоматизирани предложения, за да ускорите процеса на писане.

Проверете за проблеми с вградения граматичен коректор и коректор за плагиатство

Автоматично генерирайте MLA и APA цитати с едно кликване в цялото есе

Ограничения на EssayAiLab

Няма много потребителски отзиви за EssayAiLab, така че е трудно да се получи представа за това, какво мислят другите потребители за това безплатно приложение.

Това приложение за писане на есета е създадено специално за писане на есета, така че може да искате да проучите други приложения за есета за други видове академично писане.

Цени на EssayAiLab

Безплатни

Оценки и рецензии за EssayAiLab

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Jasper

чрез Jasper

Jasper е едно от най-известните инструменти за писане на съдържание с изкуствен интелект, които са налични днес. Този популярен инструмент е специализиран в генерирането на кратки и дълги текстове, които са съобразени с вашата марка – което е плюс за потребителите, които искат да съставят няколко есета, които да звучат като тях.

Функциите на Jasper включват AI писател, чатбот и библиотека с шаблони. Лесно правете предложения за брой думи или за оптимизиране на академичното писане в определен стил или тон.

Най-добрите функции на Jasper

Споделяйте документи, за да обучите изкуствения интелект на вашите лични умения и стил на писане.

Достъп до данни от последните търсения, за да проверите фактите и да добавите достоверност

Редактирайте и оптимизирайте есетата си, за да изглеждат професионално

Проверете за евентуални проблеми с вградения инструмент за проверка на плагиатство.

Ограничения на Jasper

Някои потребители, особено студенти, може да сметнат ценовия модел за недостъпен.

Понякога резултатите не винаги изглеждат уместни, според някои потребители.

Няма истинска безплатна версия в сравнение с някои други приложения за писане на есета с изкуствен интелект.

Цени на Jasper

Създател: 39 $/месец на потребител

Екипи: 99 $/месец за трима потребители

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4. 7/5 (1200+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)

6. Sudowrite

чрез Sudowrite

Sudowrite е AI инструмент за писане, който се представя като помощник при писането. Този инструмент е предназначен за творчески писатели и автори, които работят върху истории и сценарии, но много от неговите функции, като автодопълване и пренаписване, се пренасят добре в академичното писане.

Този софтуер за писане на есета ви помага да усъвършенствате своя стил на писане, за да постигнете по-голяма яснота и четимост, така че да създадете възможно най-доброто есе.

Най-добрите функции на Sudowrite

Автоматично попълване на изречения и абзаци в приложението за писане

Използвайте пренаписване, за да добавите разнообразие към езика на есето си и да подобрите четимостта

Получете предложения за заместващи думи, за да подобрите въздействието на вашите изречения

Получете обратна връзка за това как да подобрите есето си в приложението

Ограничения на Sudowrite

Sudowrite е създаден с мисълта за творческо писане, така че може да не е най-добрият вариант за професионални автори на есета или бизнес потребители.

Тъй като това е сравнително ново средство, все още няма много отзиви от реални потребители.

Приложението за писане няма истинска безплатна версия.

Цени на Sudowrite

Хоби и студенти: 10 долара на месец за 30 000 думи

Професионална версия: 25 $/месец за 90 000 думи

Макс: 100 $/месец за 300 000 думи

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sudowrite

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

7. Rytr

чрез Rytr

Rytr е AI-базиран автор на съдържание и асистент за писане, който е идеален за различни приложения, включително бизнес идеи, имейли, мотивационни писма и есета. Платформата ви моли да изберете приложение и да добавите контекст, а след това създава съдържание въз основа на вашите цели и указания. ✏️

Най-добрите функции на Rytr

Изберете от над 40 вградени примери за употреба и шаблони

Използвайте научни формули за копирайтинг, за да направите есетата си по-убедителни

Разширете, преформулирайте и изпипайте изреченията, за да се четат по-добре.

Изпращайте есетата си без притеснения благодарение на вградения инструмент за проверка на плагиатство.

Ограничения на Rytr

Някои потребители съобщават, че предоставените факти могат да изглеждат елементарни или повтарящи се в сравнение с други приложения, които пишат есета.

AI писателят може да прекъсне изречението, ако ви свършат кредитите, което може да се случи неочаквано.

Цени на Rytr

Безплатни

Спестяване: 9 $/месец на потребител

Неограничен: 29 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Rytr

G2: 4. 7/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (10+ отзива)

8. HyperWrite. ai

чрез HyperWrite

HyperWrite. ai е AI инструмент за копирайтинг, който съчетава проучване, писане и лична AI помощ, за да създаде полезен инструмент за писатели. Неговите функции включват инструмент за обобщаване, генератор на въведения, писател на речи и универсален преводач. ?

HyperWrite. ai най-добри функции

Използвайте изкуствен интелект, за да ви помогне да напишете есе по всякаква тема

Създайте списък с идеи за теми за есета, преди да започнете да пишете

Пренапишете съдържанието, така че да звучи по-убедително и да подобри вашите писателски умения.

Обобщавайте текста, за да създавате автоматично резюмета и заключения

HyperWrite. ai ограничения

Няма вграден инструмент за проверка на плагиатство, така че ще трябва да използвате друго приложение за тази цел.

Тъй като HyperWrite е сравнително ново приложение, има малко социални доказателства и малко отзиви за него.

HyperWrite. ai ценообразуване

Безплатни

Премиум: 19,99 $/месец на потребител

Ultra: 44,99 $/месец на потребител

HyperWrite. ai оценки и рецензии

G2: 5/5 (2 отзива)

Capterra: Н/Д

9. AI-Writer

AI-Writer е ново AI инструмент за писане, който се представя като „единственият AI генератор на текст, създаден, за да бъде надежден“. Това приложение се фокусира основно върху цитирането и прозрачността, което е бонус за тези, които пишат есета или задачи. Функциите на AI-Writer включват проучване, AI писане, проверими цитати и преформулиране на текст. ?

Най-добрите функции на AI-Writer

Автоматично генерирайте пълен чернови вариант на статия или цяло есе за минути

Получавайте цитати за всеки източник, от който AI-Writer извлича данни или факти.

Преформулирайте текста си, за да звучи по-професионално или убедително

Автоматично генерирайте списък с източници, които можете да включите, когато подадете есето си.

Ограничения на AI-Writer

Подобно на много приложения за писане на есета с изкуствен интелект, това приложение е проектирано с оглед на SEO копирането, така че работният процес може да не изглежда подходящ за авторите на есета.

За тези с по-дълги задачи ограничението на броя думи на статия може да се окаже твърде малко (особено за тези, които пишат есета редовно).

Цени на AI-Writer

Основен пакет: 29 $/месец на потребител

Стандартен: 49 $/месец за трима потребители

Цена: 375 долара на месец за 10 потребители

Оценки и рецензии за AI-Writer

G2: Н/Д

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

10. StoryLab. ai

StoryLab. ai е цялостен набор от инструменти за AI маркетинг на съдържание, предназначен за маркетингови екипи и агенции, които искат да увеличат ангажираността и приходите си, като създават голямо количество съдържание за своя календар. Като част от това, платформата разполага с редица генератори на текстове, които могат да ви помогнат да създадете силно заглавие на есе, текст на есе и др. ?

StoryLab. ai най-добри функции

Генерирайте уводи, заглавия, идеи за съдържание и др.

Получавайте уникални резултати всеки път, когато стартирате генератора

Експериментирайте с 13 различни стила на писане

Налични на 17+ езика

StoryLab. ai ограничения

StoryLab. ai е предназначено за маркетингови екипи, така че авторите на есета и задачи може да намерят наборът от функции за разсейващи или ненужни.

Продуктът не е обяснен толкова подробно, колкото други AI писатели, но има безплатен план, с който можете да експериментирате.

StoryLab. ai ценообразуване

Безплатни

Предимства: 15 долара на месец на потребител

Без ограничения: 19 $/месец на потребител

StoryLab. ai оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Успешно се справи с следващата си задача с най-добрите приложения за писане на есета

Има много приложения за писане на есета, които твърдят, че са най-добрите, но ние вярваме, че тези в нашия списък заслужават тази титла. Разгледайте тези приложения, които пишат есета за вас, тествайте някои от тях и открийте нов начин да улесните процеса на писане на есета.

Докато разглеждате горните приложения, ви препоръчваме да дадете предимство на ClickUp. Нашето приложение „всичко в едно“ не само разполага с AI инструмент за писане, но е и място, където можете да съхранявате всичките си бележки, чернови, задачи, интервюта и файлове по време на процеса на писане на есето.

Съберете мислите си, напишете есето си, направете подобрения и още много други неща – всичко това в едно приложение.

Опитайте ClickUp безплатно още днес, за да разберете защо е толкова ценено от толкова много писатели и студенти. ✨