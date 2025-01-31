ClickUp блог

Топ 10 приложения, които пишат есета за вас през 2025 г. (безплатни и платени)

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
31 януари 2025 г.

Имате голяма изследователска работа или есе, което трябва да предадете скоро, и търсите начин да спестите време и енергия или да подобрите начина, по който пишете. Уморени сте да зяпате празната страница, надявайки се, че по магичен начин тя ще се превърне в най-добрата ви задача досега.

Това, от което се нуждаете, е приложение, което пише есета за вас.

Има много инструменти за писане на есета, подходящи за всякакви възможни цели. Независимо дали се нуждаете от инструмент с изкуствен интелект (AI), който да ви помогне да изготвите план, да генерирате текст за различни раздели или да подобрите есето си, за да звучи по-добре като цяло, имате късмет.

В този наръчник споделяме с вас 10-те най-добри приложения за писане на есета, които са налични днес. Всяко едно от тях предлага на писатели, студенти и други автори на есета от всякакъв вид по-добър начин да започнат или да завършат задачата си.

Нека разгледаме опциите за приложения, които пишат есета за вас, и нека започнем да пишем по-добри есета заедно. ✔️

Какво трябва да търсите в приложенията, които пишат есета за вас?

Както всеки друг вид услуга или продукт за писане на есета, не всички тези приложения са създадени по един и същи начин. Някои AI инструменти за съдържание са предназначени за проучване и структуриране, докато други се отличават в превръщането на вашите думи в убедителни мисли, аргументи или изявления.

Когато обмисляте коя приложение за писане на есета е най-подходящо за вас, имайте предвид следното.

  • Пример за употреба: Това приложение е предназначено за писане на есета ли? Или е по-скоро общо AI инструмент за писане?
  • Функции: Приложението разполага ли с функциите за проучване, писане или корекция, от които се нуждаете? Предлага ли ви още повече опции?
  • Леснота на използване: Приложението лесно ли се използва? Какво е потребителското преживяване?
  • Оценки и рецензии: Какво мислят реалните потребители за приложението?
  • Език: Приложението работи само на английски език? Мога ли да пиша на друг език или да превеждам есето си?
  • Цени: Има ли безплатна версия на приложението? Има ли достъпна или скъпа месечна абонаментна такса?
Повторна заявка с помощта на ClickUp AI
Усъвършенствайте резултатите си, за да постигнете по-добро съдържание по-бързо, като използвате повторно подсказване в ClickUp AI.

Тези въпроси трябва да ви приближат до най-доброто приложение, което пише есета или академични статии за вас. Помислете какво е най-важно за вас, без кои функции можете да се справите и какъв е вашият приоритет номер едно за това приложение – след това използвайте нашия списък с топ 10, за да намерите идеалния вариант за вас. ?

10-те най-добри приложения, които пишат есета за вас

С все по-голямия брой AI инструменти за писане, които се появяват, може да бъде трудно да се разбере кои от тях си заслужават да бъдат изпробвани. Ето защо ви представяме нашия списък с 10-те най-добри приложения за писане на есета за 2024 г.

Тук има нещо за всеки – независимо дали искате специален инструмент за писане на есета, AI инструмент, който може да ви помогне с всички видове писане, или приложение „всичко в едно“, което ви позволява да направите много повече от просто да подобрите своите умения за писане или да оптимизирате задачата си.

1. ClickUp

Приложения, които пишат есета за вас: създаване на блог публикация с помощта на ClickUp Docs
Използвайте ClickUp AI, за да генерирате блог публикация в ClickUp Docs от проста подсказка, за да добавите подробности и други важни аспекти.

ClickUp може да е известен като инструмент за продуктивност и управление на проекти за бизнеса, но е и чудесно място за писатели и студенти от всяко ниво. ClickUp ви предоставя място, където да съхранявате и работите върху вашите идеи, проучвания и писане, както и функции, с които да приоритизирате работата си през целия процес.

Една от най-добрите функции за писане на есета е ClickUp AI. Нашият нов, лесен за използване AI асистент за писане е съобразен с вашата роля и предлага голямо разнообразие от примери за употреба, задачи и функции, в зависимост от това как искате да използвате приложението. Използвайте ClickUp, за да ви помогне с идеи за есета или теми за изследователски работи, да обобщи вашето есе, за да напишете впечатляващо заключение, или да пренапише параграфи, за да звучите по-професионално.

Всички идеи и думи, които генерирате с нашия AI асистент, се съхраняват в ClickUp Docs. Тази алтернатива на Microsoft Word и Google Docs не само е чудесно място за съхранение на бележки и идеи, но може да се превърне и във вашата лична уики или хранилище за всички ваши нужди, свързани с писането на есета – един от любимите ни трикове за продуктивност.

Съхранявайте идеи, бележки, цитати, чернови на есета и бележки от интервюта на едно място. Форматирайте документите си, добавяйте изображения и цветове и персонализирайте изживяването, за да бъде писането на есето ви по-забавно.

Ако не сте сигурни откъде да започнете, шаблонът с указания за писане на ClickUp е мястото, където можете да получите яснота как да напишете най-доброто съдържание. Шаблонът включва съвети за последователност в езика, тона и форматирането, така че да можете да създавате безгрешно, съгласувано и точно съдържание всеки път.

С ClickUp AI, ClickUp Docs и нашата изчерпателна библиотека с шаблони, ClickUp разполага с всичко необходимо, за да започнете да пишете най-добрите си есета досега. ?

Най-добрите функции на ClickUp

  • Съхранявайте всичките си есета или бележки за задачи, чернови и файлове на едно място
  • Поканете ментори да си сътрудничат с вас или да споделят обратна връзка в реално време в Docs
  • Използвайте ClickUp AI, за да генерирате висококачествени идеи, да преформулирате изречения и да създадете текст за вашето есе.
  • Оптимизирайте процеса си и черпете вдъхновение от подходящи шаблони
  • Спестете време и работете по-бързо, като използвате ClickUp за помощ при проучвания, писане и като приложение за фокусиране, докато работите.

Ограничения на ClickUp

  • С толкова много функции и приложения, на някои потребители може да им е необходимо известно време, за да проучат всички възможности за използване на ClickUp.
  • ClickUp AI е нова функция, така че функционалността й ще се разраства и развива с времето.

Цени на ClickUp

  • Безплатни завинаги
  • Неограничен: 5 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 долара на месец на потребител
  • Business Plus: 19 $/месец на потребител
  • Предприятие: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp AI е достъпно за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8700+ отзива)
  • Capterra: 4. 7/5 (3800+ рецензии)

2. Frase

Приложения, които пишат есета за вас: пример за есе, написано от Frase
чрез Frase

Frase е инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект, който комбинира писане и SEO проучвания, за да създаде текст, който е лесен за четене и е проектиран да се класира в търсачките. Този софтуер за писане с изкуствен интелект може да извлича проучвания и статистики от резултатите от търсенето, а инструментът за структуриране улеснява организирането на мислите ви в кохерентно есе. ?

Най-добрите функции на Frase

  • Източници на статистически данни, проучвания и основна информация директно от търсачките
  • Създайте план с структурирани заглавия и раздели
  • Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате въведения, често задавани въпроси, заглавия и др.
  • Пишете, редактирайте и споделяйте документи лесно в Frase

Ограничения на Frase

  • Frase е предназначено за лица и агенции, които работят с SEO текстове, така че някои от функциите може да не са подходящи за писане на есета или академични текстове.
  • Някои потребители съобщават, че понякога текстът, генериран от приложението за писане на есета, може да бъде повтарящ се.

Цени на Frase

  • Solo: 14,99 $/месец на потребител
  • Основен пакет: 44,99 $/месец на потребител
  • Екип: 114,99 $/месец за трима потребители

Оценки и рецензии за Frase

  • G2: 4. 9/5 (200+ отзива)
  • Capterra: 4. 8/5 (300+ отзива)

Бонус: Разгледайте 7 безплатни шаблона за писане на съдържание за по-бързо създаване на съдържание

3. Writesonic

Приложения, които пишат есета за вас: таблото на Writesonic
чрез Whitesonic

Writesonic е всеобхватно средство за копирайтинг и парафразиране, което ви предоставя функции за писане, редактиране, оптимизиране и подобряване на вашето съдържание, включително есета. Списъкът с функции на Writesonic включва AI писател, средство за парафразиране, разширител на текст, обобщител на статии и генератор на идеи. ?

Най-добрите функции на Writesonic

  • Получете фактическа информация с данни, извлечени от най-добрите резултати от търсенето, за да намерите най-добрите есета и академични статии.
  • Качете документи, за да насочите инструмента към вашия уникален стил за по-персонализиран стил на писане.
  • Парафразирайте текста си или получите резюме на есето си с едно кликване
  • Проверете есето си, преди да го изпратите, с вградения проверка на правописа, граматиката и плагиатството.

Ограничения на Writesonic

  • Някои потребители могат да срещнат проблеми с ограниченията за броя на думите, особено при писането на есета и по-дълги задачи.
  • Може да се наложи да зададете въпроса няколко пъти, за да получите по-дълги отговори, според някои потребители.

Цени на Writesonic

  • Неограничен: 20 $/месец на потребител
  • Бизнес: От 19 $/месец на потребител
  • Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Writesonic

  • G2: 4. 8/5 (1800+ рецензии)
  • Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)

4. EssayAiLab

Приложения, които пишат есета за вас: екранна снимка на инструмента за търсене на EssayAiLab
чрез EssayAiLab

EssayAiLab е безплатно приложение за писане на есета с изкуствен интелект, което помага на потребителите да намират идеи, да пишат есета и да редактират граматиката, преди да ги изпратят. Това специализирано приложение, което пише есета за вас, има редица нишови функции, включително цитати от Modern Language Association (MLA) и American Psychological Association (APA) и свръхчувствителен проверка за плагиатство. ?

Най-добрите функции на EssayAiLab

  • Търсете сред милиони надеждни резултати, за да откриете най-релевантната информация при писането на есета.
  • Открийте нови начини да съставяте изречения с автоматизирани предложения, за да ускорите процеса на писане.
  • Проверете за проблеми с вградения граматичен коректор и коректор за плагиатство
  • Автоматично генерирайте MLA и APA цитати с едно кликване в цялото есе

Ограничения на EssayAiLab

  • Няма много потребителски отзиви за EssayAiLab, така че е трудно да се получи представа за това, какво мислят другите потребители за това безплатно приложение.
  • Това приложение за писане на есета е създадено специално за писане на есета, така че може да искате да проучите други приложения за есета за други видове академично писане.

Цени на EssayAiLab

  • Безплатни

Оценки и рецензии за EssayAiLab

  • G2: Н/Д
  • Capterra: Н/Д

5. Jasper

Приложения, които пишат есета за вас: пример за есе, написано от Jasper
чрез Jasper

Jasper е едно от най-известните инструменти за писане на съдържание с изкуствен интелект, които са налични днес. Този популярен инструмент е специализиран в генерирането на кратки и дълги текстове, които са съобразени с вашата марка – което е плюс за потребителите, които искат да съставят няколко есета, които да звучат като тях.

Функциите на Jasper включват AI писател, чатбот и библиотека с шаблони. Лесно правете предложения за брой думи или за оптимизиране на академичното писане в определен стил или тон.

Най-добрите функции на Jasper

  • Споделяйте документи, за да обучите изкуствения интелект на вашите лични умения и стил на писане.
  • Достъп до данни от последните търсения, за да проверите фактите и да добавите достоверност
  • Редактирайте и оптимизирайте есетата си, за да изглеждат професионално
  • Проверете за евентуални проблеми с вградения инструмент за проверка на плагиатство.

Ограничения на Jasper

  • Някои потребители, особено студенти, може да сметнат ценовия модел за недостъпен.
  • Понякога резултатите не винаги изглеждат уместни, според някои потребители.
  • Няма истинска безплатна версия в сравнение с някои други приложения за писане на есета с изкуствен интелект.

Цени на Jasper

  • Създател: 39 $/месец на потребител
  • Екипи: 99 $/месец за трима потребители
  • Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

  • G2: 4. 7/5 (1200+ отзива)
  • Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)

6. Sudowrite

Пример за есе, написано от Sudowrite
чрез Sudowrite

Sudowrite е AI инструмент за писане, който се представя като помощник при писането. Този инструмент е предназначен за творчески писатели и автори, които работят върху истории и сценарии, но много от неговите функции, като автодопълване и пренаписване, се пренасят добре в академичното писане.

Този софтуер за писане на есета ви помага да усъвършенствате своя стил на писане, за да постигнете по-голяма яснота и четимост, така че да създадете възможно най-доброто есе.

Най-добрите функции на Sudowrite

  • Автоматично попълване на изречения и абзаци в приложението за писане
  • Използвайте пренаписване, за да добавите разнообразие към езика на есето си и да подобрите четимостта
  • Получете предложения за заместващи думи, за да подобрите въздействието на вашите изречения
  • Получете обратна връзка за това как да подобрите есето си в приложението

Ограничения на Sudowrite

  • Sudowrite е създаден с мисълта за творческо писане, така че може да не е най-добрият вариант за професионални автори на есета или бизнес потребители.
  • Тъй като това е сравнително ново средство, все още няма много отзиви от реални потребители.
  • Приложението за писане няма истинска безплатна версия.

Цени на Sudowrite

  • Хоби и студенти: 10 долара на месец за 30 000 думи
  • Професионална версия: 25 $/месец за 90 000 думи
  • Макс: 100 $/месец за 300 000 думи
  • Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sudowrite

  • G2: Н/Д
  • Capterra: Н/Д

7. Rytr

Пример за есе, написано от Rytr
чрез Rytr

Rytr е AI-базиран автор на съдържание и асистент за писане, който е идеален за различни приложения, включително бизнес идеи, имейли, мотивационни писма и есета. Платформата ви моли да изберете приложение и да добавите контекст, а след това създава съдържание въз основа на вашите цели и указания. ✏️

Най-добрите функции на Rytr

  • Изберете от над 40 вградени примери за употреба и шаблони
  • Използвайте научни формули за копирайтинг, за да направите есетата си по-убедителни
  • Разширете, преформулирайте и изпипайте изреченията, за да се четат по-добре.
  • Изпращайте есетата си без притеснения благодарение на вградения инструмент за проверка на плагиатство.

Ограничения на Rytr

  • Някои потребители съобщават, че предоставените факти могат да изглеждат елементарни или повтарящи се в сравнение с други приложения, които пишат есета.
  • AI писателят може да прекъсне изречението, ако ви свършат кредитите, което може да се случи неочаквано.

Цени на Rytr

  • Безплатни
  • Спестяване: 9 $/месец на потребител
  • Неограничен: 29 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Rytr

  • G2: 4. 7/5 (700+ отзива)
  • Capterra: 4. 6/5 (10+ отзива)

8. HyperWrite. ai

Снимка на екрана на инструмента за писане на есета и резюмета на HyperWrite
чрез HyperWrite

HyperWrite. ai е AI инструмент за копирайтинг, който съчетава проучване, писане и лична AI помощ, за да създаде полезен инструмент за писатели. Неговите функции включват инструмент за обобщаване, генератор на въведения, писател на речи и универсален преводач. ?

HyperWrite. ai най-добри функции

  • Използвайте изкуствен интелект, за да ви помогне да напишете есе по всякаква тема
  • Създайте списък с идеи за теми за есета, преди да започнете да пишете
  • Пренапишете съдържанието, така че да звучи по-убедително и да подобри вашите писателски умения.
  • Обобщавайте текста, за да създавате автоматично резюмета и заключения

HyperWrite. ai ограничения

  • Няма вграден инструмент за проверка на плагиатство, така че ще трябва да използвате друго приложение за тази цел.
  • Тъй като HyperWrite е сравнително ново приложение, има малко социални доказателства и малко отзиви за него.

HyperWrite. ai ценообразуване

  • Безплатни
  • Премиум: 19,99 $/месец на потребител
  • Ultra: 44,99 $/месец на потребител

HyperWrite. ai оценки и рецензии

  • G2: 5/5 (2 отзива)
  • Capterra: Н/Д

9. AI-Writer

Пример за съдържание, създадено от AI-Writer
чрез AI-Writer

AI-Writer е ново AI инструмент за писане, който се представя като „единственият AI генератор на текст, създаден, за да бъде надежден“. Това приложение се фокусира основно върху цитирането и прозрачността, което е бонус за тези, които пишат есета или задачи. Функциите на AI-Writer включват проучване, AI писане, проверими цитати и преформулиране на текст. ?

Най-добрите функции на AI-Writer

  • Автоматично генерирайте пълен чернови вариант на статия или цяло есе за минути
  • Получавайте цитати за всеки източник, от който AI-Writer извлича данни или факти.
  • Преформулирайте текста си, за да звучи по-професионално или убедително
  • Автоматично генерирайте списък с източници, които можете да включите, когато подадете есето си.

Ограничения на AI-Writer

  • Подобно на много приложения за писане на есета с изкуствен интелект, това приложение е проектирано с оглед на SEO копирането, така че работният процес може да не изглежда подходящ за авторите на есета.
  • За тези с по-дълги задачи ограничението на броя думи на статия може да се окаже твърде малко (особено за тези, които пишат есета редовно).

Цени на AI-Writer

  • Основен пакет: 29 $/месец на потребител
  • Стандартен: 49 $/месец за трима потребители
  • Цена: 375 долара на месец за 10 потребители

Оценки и рецензии за AI-Writer

  • G2: Н/Д
  • Capterra: 5/5 (1 рецензия)

10. StoryLab. ai

Пример за блог публикация, написана от StoryLab.ai
чрез StoryLab.ai

StoryLab. ai е цялостен набор от инструменти за AI маркетинг на съдържание, предназначен за маркетингови екипи и агенции, които искат да увеличат ангажираността и приходите си, като създават голямо количество съдържание за своя календар. Като част от това, платформата разполага с редица генератори на текстове, които могат да ви помогнат да създадете силно заглавие на есе, текст на есе и др. ?

StoryLab. ai най-добри функции

  • Генерирайте уводи, заглавия, идеи за съдържание и др.
  • Получавайте уникални резултати всеки път, когато стартирате генератора
  • Експериментирайте с 13 различни стила на писане
  • Налични на 17+ езика

StoryLab. ai ограничения

  • StoryLab. ai е предназначено за маркетингови екипи, така че авторите на есета и задачи може да намерят наборът от функции за разсейващи или ненужни.
  • Продуктът не е обяснен толкова подробно, колкото други AI писатели, но има безплатен план, с който можете да експериментирате.

StoryLab. ai ценообразуване

  • Безплатни
  • Предимства: 15 долара на месец на потребител
  • Без ограничения: 19 $/месец на потребител

StoryLab. ai оценки и рецензии

  • G2: Н/Д
  • Capterra: Н/Д

Успешно се справи с следващата си задача с най-добрите приложения за писане на есета

Има много приложения за писане на есета, които твърдят, че са най-добрите, но ние вярваме, че тези в нашия списък заслужават тази титла. Разгледайте тези приложения, които пишат есета за вас, тествайте някои от тях и открийте нов начин да улесните процеса на писане на есета.

Докато разглеждате горните приложения, ви препоръчваме да дадете предимство на ClickUp. Нашето приложение „всичко в едно“ не само разполага с AI инструмент за писане, но е и място, където можете да съхранявате всичките си бележки, чернови, задачи, интервюта и файлове по време на процеса на писане на есето.

Съберете мислите си, напишете есето си, направете подобрения и още много други неща – всичко това в едно приложение.

Опитайте ClickUp безплатно още днес, за да разберете защо е толкова ценено от толкова много писатели и студенти. ✨

