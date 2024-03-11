TikTok срещу Reels: сравнение за маркетинг специалистите в социалните медии

Краткото видео съдържание е на мода в наши дни. Над 85% от маркетолозите смятат, че то ще бъде най-влиятелният формат на съдържание през 2024 г.

Когато говорим за кратки видеоклипове, двете приложения, които ни идват на ум, са TikTok и Instagram Reels.

От началото на пандемията през 2020 г. и двете платформи придобиха значителна популярност благодарение на кратките видеоклипове.

TikTok стана известен с неформалните си, ориентирани към забавление видеоклипове, насочени към аудиторията от поколението Z. В същото време Reels се превърна в предпочитано място за промоции на марки и професионални видеоклипове.

Но дебатът остава: на коя платформа трябва да се фокусира вашата стратегия за социални медии за маркетинга на вашите продукти?

Изборът между тях изисква задълбочено проучване на техните силни и слаби страни и разбиране коя платформа отговаря на изискванията на вашия бизнес.

В тази статия ще сравним подробно TikTok и Reels – техните функции, възможности и ключови резултати, от които маркетинг специалистите в социалните медии могат да се възползват.

Разбиране на TikTok

TikTok е социална мрежа, посветена на кратките видеоклипове. Тя се фокусира върху създаването и разпространението на вертикално видео съдържание.

Стартирал през август 2014 г. като Musical.ly и преименуван през 2018 г., TikTok предизвика фурор на вече развиващия се пазар за споделяне на видеоклипове и в момента се радва на над един милиард активни потребители месечно.

Популярността на TikTok датира от карантинните дни на 2020 г. По това време TikTok отбеляза огромен ръст в потребителската си база и се превърна в най-популярното приложение за Android и iOS.

Оттогава TikTok продължава да се развива с бързи темпове.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. TikTok отбеляза 232 милиона изтегляния, което го превърна в най-популярния избор за маркетинг с кратки видеоклипове.

Видеоклиповете в TikTok са с продължителност от 15 секунди до една минута и съдържат предимно неформално съдържание, като лесни за възприемане образователни/информационни видеоклипове, трикове за ежедневието, популярни танцови движения, караоке и др.

Последната актуализация на TikTok ви позволява да качвате видеоклипове с продължителност до 10 минути. Не само можете да споделяте предварително записани видеоклипове в TikTok, но и да използвате функцията LIVE, за да взаимодействате в реално време с вашите последователи.

👀Забележка: TikTok LIVE е достъпно за лица на възраст над 16 години, а тези над 18 години могат да изпращат и получават подаръци по време на LIVE излъчване.

Накратко, ето уникалните предимства на TikTok, които го отличават от конкуренцията:

Страницата For You Page (FYP) на TikTok работи с най-модерния алгоритъм, който проучва намеренията и поведението на потребителите, за да им представи персонализирано съдържание, съобразено с техните интереси.

Приложението разполага с библиотека от креативни инструменти , създадени специално за подобряване на вашите кратки видеоклипове.

TikTok се гордее с обширни лицензионни споразумения за музика с големи звукозаписни компании, така че можете лесно да включвате популярни песни във вашите видеоклипове, без да се страхувате от нарушаване на авторските права.

Разбиране на Instagram Reels

Instagram Reels позволява на потребителите да записват или качват видеоклипове с продължителност до 90 секунди. Можете да редактирате, да добавяте фонови звуци или да включвате специални ефекти, преди да публикувате на платформата.

Това кратко видео съдържание позволява на потребителите на Instagram да изразят своята креативност, да покажат своята личност, да промотират марки или просто да се забавляват.

Instagram Reels отнема 30% от времето, прекарано в Instagram, и има потенциална рекламна аудитория от 758,5 милиона души.

Instagram Reels има специална секция в профилите на потребителите. Освен това, създателите се възползват от кръстосаните промоции в приложението Instagram, което ги прави лесно откриваеми при разглеждане на секциите Feeds, Stories или Explore.

Освен това, ето някои ключови уникални предимства на Reels:

Reels се интегрира безпроблемно в съществуващата екосистема на приложението Instagram, включително Facebook (сега Meta), което позволява промоции на различни платформи .

Reels предлага редица разширени опции за редактиране и персонализиране . За създателите, които искат да произвеждат изпипано и професионално изглеждащо съдържание, възможностите за редактиране на Reels могат да бъдат предимство.

Instagram Reels предлага вградени възможности за монетизация за създателите чрез функции като Instagram Shopping и Branded Content.

Сега, когато имаме основно разбиране за тези платформи за видео маркетинг и техните уникални продаваеми предложения, нека видим техните функции и възможности.

Сравнение: TikTok срещу Instagram Reels

Ако сте тук, вече знаете за продължаващия дебат между TikTok и Reels. Въпреки че и двете социални медийни платформи имат сходен стил и прозорец за експозиция, има функции и в двете платформи, които ги разделят с огромна разлика.

Разгледайте тази таблица за бърз преглед на основните разлики между двете:

Параметри TikTok Instagram Reels Продължителност на видеото (максимална) 3 минути 90 секунди Възможности за редактиране на видео Общи инструменти и елементи за редактиране на видео с две уникални функции: Duet: Възпроизвеждайте видео редом с видеото на друг потребител Stitch: Сътрудничество с други създатели на съдържание Общи инструменти и елементи за редактиране на видео с две уникални функции: Collab: Споделяне на Reel от няколко акаунта Remix: Пресъздаване на видеоклипове, които съдържат снимки или видеоклипове на други хора Музикални опции Обширна библиотека с музика и звуци без авторски права Ограничена колекция от музика в сравнение с обширната библиотека на TikTok Анализи и прозрения Разполага с вградена аналитика с ограничени показатели за проследяване Разполага с вградена аналитична функция, която предоставя изчерпателна информация за Reels. Реклами Предлага множество рекламни опции, като например TopView и Infeed реклами. Предлага рекламни възможности с продуктови тагове, реклами в лентата и реклами на страницата „Разгледай“.

1. Продължителност на видеото

Дължината на видеото определя максималния размер на видеоклиповете, които потребителите могат да създават или качват на дадена платформа.

Максималната допустима дължина на видеоклиповете в TikTok и Reels е актуализирана от момента на тяхното първоначално пускане.

TikTok

Първоначално TikTok позволяваше на потребителите да качват видеоклипове с продължителност до 60 секунди. Продължителността беше увеличена на 10 минути след актуализация през февруари 2022 г. Но сега отново е намалена на 3 минути.

Instagram Reels

Reels позволява на потребителите да качват или създават видеоклипове с продължителност до 90 секунди. Ще трябва да използвате TikTok, за да качвате дълги видеоклипове, с които да промотирате вашата марка.

2. Възможности за редактиране на видео

Редактирането на видео позволява на потребителите да коригират, подрязват и подобряват записаните си видеоклипове, за да осигурят по-добро потребителско преживяване и да увеличат времето за гледане.

Сега TikTok и Reels предлагат уникален набор от инструменти за редактиране на видео. Основни функции като филтри, текст и стикери са налични и на двете платформи. И двете предлагат инструменти за качване на предварително записани видеоклипове и подрязване според вашите предпочитания.

Когато сравнихме TikTok и Reels, обаче, открихме някои отличителни възможности за редактиране и на двете платформи.

TikTok

Функцията „Дует“ на TikTok е изключително популярна; тя възпроизвежда вашето видео успоредно с видеото на друг потребител.

Друга ексклузивна функция на TikTok, „Stitch“, обединява видео от партньорски създател с вашето видео, което води до някои готини и креативни дуети, които са на ниво над обикновените видеоклипове.

Instagram Reels

Функцията „Collab“ на Instagram Reels позволява на потребителите да си сътрудничат по видеоклип и едновременно да го качват от вашия акаунт и от акаунта на сътрудника ви. Функцията работи като „Tags“.

След като маркираният акаунт приеме заявката, вашата публикация ще бъде видима за последователите и на двата профила. Това е лесен начин да си сътрудничите и да разширите обхвата си!

Reels предлага и функция „Remix”, подобна на „Duet” на TikTok; тя ви позволява да пресъздавате видеоклипове, съдържащи снимки или видеоклипове на други хора.

3. Музикални опции

Добавянето на добра музика към вашите къси видеоклипове значително увеличава обхвата и времето за гледане на вашите къси видеоклипове.

В TikTok срещу Reels и двете платформи предлагат богат избор от звуци и музика, от вирусни меми до най-новите хитове в класациите.

И двете платформи разполагат с функции за преобразуване на текст в реч и гласови ефекти.

Няма значение дали добавяте забавен глас зад кадър или подправяте надписите си – има много творчески възможности. Но тъй като става въпрос за TikTok срещу Reels, ние се впуснахме в дълбочина в тази функция.

TikTok

TikTok може да се похвали с по-богата музикална колекция в сравнение с Instagram Reels. Основната разлика е в начина, по който добавяте аудио към съдържанието си.

За TikTok, след като приключите със записването на видеото, натиснете „Напред“ и кликнете върху иконата „Звуци“, за да добавите музика и други ефекти. Подрежете музиката според вашите предпочитания и я използвайте във вашите видеоклипове.

Instagram Reels

Reels също разполага с богат избор от аудио файлове. Въпреки това, той бледнее в сравнение с музикалната колекция на TikTok. Процесът на включване на музика също е малко по-различен.

Докато създавате вашия реел, натиснете бутона „Аудио“ в горната част на екрана, за да получите достъп до огромна музикална колекция. Можете да търсите и конкретна песен. След като изберете песен, просто плъзнете времевата линия, за да намерите желаната част.

👀Забележка: Бизнес профилите в Instagram често се сблъскват с проблеми при включването на музика, защитена с авторски права, което прави TikTok ясен победител.

4. Видеоаналитика

За маркетолозите в социалните медии и бизнес акаунтите, видео анализите в приложенията са от решаващо значение. Те помагат за наблюдение на вашите усилия за изграждане на марка и реклама в TikTok и Instagram.

Независимо дали ще изберете Reels или TikTok, ще имате достъп до набор от вградени аналитични инструменти. Нека разгледаме по-отблизо:

TikTok Creator Portal споделя необходимите показатели за ангажираност в TikTok, като общи брой прегледи, харесвания, споделяния и др. Получавате и разбивка на зрителите по възраст, време за гледане, устройство, използвано за достъп до съдържанието, и къде потребителите са открили съдържанието ви за първи път.

Анализ на Instagram Reels

Инструментите за анализ на Instagram помагат да проследявате показатели като харесвания, коментари, запаметявания и споделяния на вашите Reels. В таблото за анализ на Instagram ще намерите и други показатели за ангажираност, като достигнати акаунти, възпроизвеждания, време за гледане, средно време за гледане и други.

5. Възможности за реклама

И двете платформи предлагат различни рекламни възможности за разширяване на обхвата и видимостта на вашата марка.

TikTok

Бизнесът може да се впусне изцяло в TikTok маркетинга с платени рекламни опции. Имате възможност да избирате между TopView реклами и In-feed реклами.

TopView рекламите са първото нещо, което потребителите виждат при отваряне на приложението. In-feed рекламите подчертават вашето съдържание в лентата „For You“ на потребителите.

Branded Hashtag Challenge и Branded Effects също са значителни рекламни предимства. Тези функции насърчават потребителите да взаимодействат с вашата марка чрез специфични хаштагове.

Instagram Reels

За бизнеса, който използва Reels, акцентът е върху рекламите с възможност за пазаруване, които включват етикети на продукти. Тези етикети позволяват на потребителите да извършват директно действия върху рекламите, независимо дали става дума за покупка, запазване или получаване на повече информация. Това е директен начин да се свържете с клиентите и да стимулирате продажбите в Instagram.

Решението: TikTok или Instagram Reels?

И така, кой е победителят? Нека не правим прибързани заключения. Най-добрият начин е да разгледаме определящите параметри и KPI на маркетинга в социалните медии и да видим кой излиза начело.

TikTok срещу Reels: степен на ангажираност

TikTok е с няколко процента пред Reels с ангажираност от 5,53% в сравнение с 4,36% за Reels.

Решаващият фактор тук е аудиторията. Само 21% от възрастните онлайн потребители от поколението Z в САЩ използват Reels седмично, докато 53% редовно използват TikTok.

Това означава, че по-младото поколение е по-заинтересовано от TikTok, отколкото от Reels. Възрастната аудитория, по-скоро с професионален опит, все още съставлява значителна част от аудиторията на Reels.

Сега трябва да решите за кого е предназначен вашият продукт и каква аудитория трябва да достигнете.

Победител: TikTok видеоклиповете получават по-голямо ангажиране от Reels. Въпреки това, разликата бързо се намалява и скоро ще откриете по-разнообразна аудитория в Reels.

TikTok има 0,09% коментари в сравнение с 0,05% за Reels. Средно TikTok видеоклиповете получават 44% повече коментари от Instagram Reels.

Победител: TikTok отново печели с по-висок процент коментари от Reels.

TikTok срещу Reels: време за гледане

Времето за гледане е общото време, което зрителите прекарват в гледане на вашите видеоклипове. Средно 60% от кратките видеоклипове се гледат от 41% до 80% от тяхната продължителност.

В TikTok срещу Reels, TikTok има средна гледаемост от 9,06%, докато Reels постига още по-впечатляваща средна стойност от 13,08%.

Победител: Въпреки че TikTok ефективно привлича ангажираността на потребителите, Reels доминира с най-високата средна честота на гледане.

TikTok срещу Reels: ROAS (възвръщаемост на рекламните разходи)

Нека анализираме как рекламата на двете платформи се отразява на бюджета и възвръщаемостта на инвестициите на маркетолозите в социалните медии.

Рекламите в TikTok се използват по-рядко от рекламите в Instagram Reels, вероятно поради по-високите разходи, свързани с тях.

Наскоро Wordstream експериментира с анализиране на ефективността на рекламите в TikTok в сравнение с Reels.

Като част от експеримента, те пуснаха едно и също 15-секундно видео на двете платформи и добавиха персонализирана честота, за да избегнат преумората от рекламите. Ето цялата настройка, която са използвали:

И така, имаме ли победител? Разбира се, ДА! 👇

Победител: В този експеримент между TikTok и Reels рекламите, пуснати в Instagram Reels, значително надвишават тези в TikTok. Рекламите в Reels са получили три пъти по-голям обхват и впечатления от тези в TikTok. И това при запазване на ниски CPC и CPM. (Забележка: Ефективността на медията зависи от вашите цели и от това, което работи за вашия бизнес. Използвайте това само като ориентир. )

Как да управлявате кампании в социалните медии с ClickUp

Независимо дали решите да публикувате рекламите си в TikTok или Reels, ви е необходима стратегия за кампания в социалните медии и надеждна платформа за маркетинг в социалните медии.

Един от най-добрите и най-естествени начини за прилагане на споменатата стратегия е да използвате компетентен инструмент за управление на проекти и маркетинг в социалните медии, като маркетинговите функции на ClickUp за екипи.

Обсъждайте идеи, изработвайте стратегии или планирайте работни процеси с визуално сътрудничеството на ClickUp Whiteboards.

Създаване на съдържание

Въпреки че е всеобхватен инструмент за управление на проекти, ClickUp може да направи чудеса като софтуер за управление на маркетинга в социалните медии.

Съберете екипа си, за да обсъдите идеи за съдържание, като използвате съвместните бели дъски на ClickUp. Запишете окончателните идеи, изгответе планове за съдържание, организирайте графици и създайте обща библиотека със съдържание в едно споделено работно пространство, като използвате ClickUp Docs.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате идеи и да пишете и редактирате съдържание за секунди.

Можете да използвате и генеративната сила на изкуствения интелект за вашите кампании в социалните медии с ClickUp Brain. Неговият AI Writer for Work ви помага да създавате увлекателни надписи и да генерирате идеи, които да ви помогнат да увеличите успеха си в маркетинга в социалните медии. Той ви позволява също да управлявате календара си с съдържание, за да планирате публикации и дати на обяви.

Създаване и управление на кампании в социалните медии

Преминавайте между гъвкавия изглед на таблица и изглед на календар в ClickUp 3.0, за да визуализирате най-добре цялата си работа.

ClickUp ви позволява да споделяте цялото съдържание на кампаниите си, календарите и плановете си с членовете на екипа си, за да можете да получите незабавна обратна връзка и лесно да уведомите членовете, ако настъпи промяна или напредък в кампаниите ви в социалните медии. Можете също да използвате различни изгледи, като изглед „Таблица“ или „Календар“, за да проследявате напредъка на всички дейности.

Известен с готовите си шаблони, ClickUp предлага множество шаблони за управление на социални медии, от които можете да избирате. Те са професионално създадени за най-високи нива на ангажираност и ще ви помогнат да увеличите видимостта си, като същевременно спестите време.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за публикации в социалните медии на ClickUp включва пет персонализирани изгледа, които ви помагат да оптимизирате процеса на управление на съдържанието от начало до край.

Шаблонът за публикации в социалните медии на ClickUp улеснява бързото и ефективно разработване на висококачествено съдържание. Използвайте го, за да създавате и планирате публикации във всичките си канали в социалните медии и да организирате цялото си съдържание на едно място.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за план за съдържание в социалните медии на ClickUp е създаден, за да ви помогне да създавате, планирате и управлявате съдържанието си в социалните медии.

Можете също да използвате шаблона за план за съдържание в социалните медии на ClickUp, за да планирате и организирате съдържанието си за различни канали в социалните медии без стрес. Той ви помага да определите маркетинговите си цели, да създадете висококачествено съдържание и да организирате и планирате публикациите в различните канали.

Проследяване на ефективността

Използвайте шаблоните за проследяване и анализ на кампании на ClickUp, за да организирате и управлявате различни аспекти на вашите маркетингови кампании. Проследявайте бюджети, резултати и творчески ресурси, за да стартирате с увереност следващата си кампания.

Изтеглете този шаблон Управлявайте маркетингови кампании, разходи, ефективност, рекламни материали и какво ли още не! Поддържайте кампаниите си организирани на едно място с шаблона за проследяване и анализ на кампании на ClickUp.

Можете също да използвате ClickUp Dashboards, за да получите цялостен поглед върху всички показатели, които искате да измервате по време на кампаниите си.

Спечелете играта в социалните медии с ClickUp

Надяваме се, че нашето сравнение между TikTok и Instagram Reels ви е помогнало да решите кой канал за маркетинг в социалните медии отговаря най-добре на вашите маркетингови нужди. Използвайте ClickUp, за да поддържате процеса на управление на социалните медии рационализиран и ефективен, независимо от каналите, които използвате.

С интеграцията си с всички обичайни инструменти и приложения, като Slack, Hubspot, Zapier, Zoom, Figma и много други, това е единственият софтуер за управление на проекти, от който някога ще имате нужда. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси

1. Reels по-добър ли е от TikTok?

Контекстът е от първостепенно значение тук. Instagram Reels може да е по-добър от TikTok, ако това е демографската група, към която се стремите като ваша целева аудитория. Освен това Reels предлага прости и достъпни рекламни опции в сравнение с TikTok.

2. Кое е по-добро: TikTok или FB Reels?

Изборът между TikTok и Facebook Reels зависи от вашата целева аудитория и маркетинговите ви цели.

TikTok се отличава с привличането на по-младите демографски групи и предлага разнообразни рекламни опции, докато Reels във Facebook предоставя прости рекламни решения. Мултиканалният маркетинг може да е най-добрият подход за ефективно достигане до различни сегменти от аудиторията.

3. Какви са недостатъците на Reels?

Недостатъкът на Instagram Reels е по-кратката максимална дължина на видеоклиповете в сравнение с TikTok, което ограничава продължителността на съдържанието, което маркетинг специалистите могат да споделят.

Аудиторията и потребителската база на Reels са сравнително по-малки, особено сред по-младите демографски групи, което се отразява на потенциалния обхват и излагането на марката.