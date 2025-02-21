Как да опростите процеса на маркетингово проучване за успех

Netflix продължава да проявява голям интерес към това, което гледате в платформата.

Екипът им за проучване на потребителите изпраща анкети, анализира разговори в социалните медии, провежда интервюта с потребители и дори измерва физическите реакции на аудиторията (биометрични данни), за да разбере как реагират на съдържанието.

Чрез проучването на тези данни те оценяват какво харесват хората и защо. Целта е да се подобри Netflix изживяването на всички и да се запази преднината пред другите стрийминг платформи.

Можете да направите същото и за своя бизнес, за да станете любими на потребителите или да изпреварите конкурентите си – а може би дори и двете!

Прочетете тази публикация в блога и научете повече за процеса на пазарно проучване, как да организирате процеса на маркетингово планиране и какво може да се случи, ако не го направите.

⏰60-секундно резюме Маркетинговите проучвания включват систематично събиране и анализиране на данни, за да се получат познания за пазарните тенденции, поведението на клиентите и динамиката в бранша, което спомага за вземането на информирани решения.

Това е от съществено значение за разбирането на целевите пазари, намаляването на рисковете, идентифицирането на възможности, подобряването на стратегиите, поддържането на конкурентоспособността и осигуряването на удовлетвореността на клиентите.

За да започнете да провеждате ефективни маркетингови проучвания, идентифицирайте ключовите проблеми или възможности, като например разбиране на предпочитанията на клиентите или оценка на лоялността към марката, и определете ясни цели на проучването.

След това , очертайте методите си за проучване (първично или вторично проучване), определете целевата аудитория, задайте срокове и бюджети и изберете инструментите си за събиране на данни.

Използвайте инструменти като ClickUp Forms, за да събирате отговори от анкети и обратна връзка, като се уверявате, че данните са релевантни и приложими.

Визуализирайте тенденциите в данните, създавайте отчети и споделяйте заключенията с заинтересованите страни за прозрачност и ефективност. ClickUp Dashboards е чудесен инструмент за това.

Накрая, приложете получените познания, за да усъвършенствате маркетинговите си стратегии, да валидирате разработването на функции и да вземете решения, основани на данни.

Докато преминавате през процеса, се заемете с проблеми като разпръснати данни, претоварване с данни, пристрастия и променящи се изследователски въпроси с интегрирани решения.

Използвайте шаблона за маркетингово проучване на ClickUp и функциите, базирани на изкуствен интелект, за да оптимизирате работните процеси, да автоматизирате задачите и да подобрите сътрудничеството.

Какво е маркетингово проучване?

Маркетинговото проучване означава систематично събиране, анализиране и интерпретиране на данни, за да се получат познания за пазарните тенденции, поведението на клиентите, конкурентите и динамиката в бранша. То помага на бизнеса да разбере целевата си аудитория, да идентифицира възможности, да решава проблеми и да взема информирани, основани на данни решения.

Накратко, процесът на маркетингово проучване работи по следния начин: Определете проблема или целта

Проектирайте процес на проучване и план

Събирайте данни от онлайн проучвания, интервюта, фокус групи или други инструменти за проучване.

Анализирайте данните, събрани по време на процеса на проучване

Приложете получените познания, за да създадете маркетингова стратегия.

Защо маркетинговите проучвания са толкова важни?

Представете си, че отваряте кафене. Маркетинговите проучвания ще ви помогнат да разберете къде се събират вашите целеви клиенти, които обичат кафе, и колко са готови да платят за него. Те предоставят на бизнеса знания и информация, които му позволяват да взема информирани решения, да намали рисковете и да се възползва от възможностите.

Ето защо това е важно:

Разбиране на целевия пазар: Съберете данни за възприятията, предпочитанията, проблемите и поведението на клиентите и адаптирайте продукта или услугата си, за да отговорите на техните изисквания.

Намаляване на бизнес рисковете: Минимизирайте рисковете, като анализирате данните, преди да пуснете нов продукт, да навлезете на нов пазар или да промените стратегията си.

Идентифициране на пазарни възможности: Проучете и открийте тенденции, пропуски и възможности на пазара, за да вземете по-добри бизнес решения.

Подобряване на маркетинговите стратегии: Усъвършенствайте Усъвършенствайте маркетинговия си план и стратегии с точни методи за събиране на данни за по-добро ангажиране, таргетиране и възвръщаемост на инвестициите.

Останете конкурентоспособни: Следете конкурентите, нововъзникващите технологии и променящите се предпочитания на клиентите, за да запазите пазарната си позиция.

Обещаващо удовлетворение на клиентите: Проследявайте обратната връзка от клиентите и нивата на удовлетвореност, за да направите необходимите корекции и да подобрите цялостното преживяване.

Как да опростите процеса на маркетингово проучване

Според 85% от анкетираните онлайн проучванията са един от най-използваните количествени методи за проучване. За процеса на качествено проучване са популярни онлайн задълбочени интервюта с уеб камери (34%) и онлайн фокус групи с уеб камери (28%).

Докато традиционно пазарните изследователи разчитаха на отделни инструменти за управление на проекти, събиране на данни и анализ, ClickUp обединява тези процеси в едно унифицирано работно пространство.

Създайте и изпълнете вашите маркетингови планове с софтуера за управление на маркетингови проекти на ClickUp.

Софтуерът за управление на маркетингови проекти на ClickUp ви позволява да хоствате работни потоци за качествени и количествени проучвания на данни в една платформа. Той обхваща и анализа на данни и отчитането. Комбинира планиране на кампании, генериране на съдържание с помощта на изкуствен интелект, работни пространства за сътрудничество и аналитични табла, за да подпомогне вашите маркетингови процеси, без да разчитате на разкъсани и разпръснати инструменти.

Нашата философия е: „Ако не е в ClickUp, то не съществува“. Затова днес е от съществено значение всяка маркетингова дейност да се въвежда в ClickUp, където ще бъде видима за всички заинтересовани страни.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до девет или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Нека разберем как да създадем процес на маркетингово проучване в пет стъпки (и къде ClickUp може да ни помогне):

Стъпка 1: Определете проблема или възможността

👀 Знаете ли, че... Coca-Cola промени 99-годишната си формула през 1985 г., като похарчи приблизително 34,6 млн. долара за своята маркетингова и промоционална стратегия. Въпреки това, компанията не взе предвид емоционалната връзка на клиентите с марката, което доведе до преобладаващо негативни критики и я принуди да се върне към класическата формула в рамките на два месеца.

Провеждането на маркетингово проучване, което да не се ограничава само до вкусовите предпочитания, а да вземе предвид и лоялността към марката (емоционалната връзка), би могло да ги спаси от тази ситуация. Марката не е разбрала целевата си аудитория и привързаността й към класическата формула, което е довело до отчуждаване на клиентите.

За да не повторите грешката на Coca-Cola, задайте си тези три въпроса и определете целта на проучването:

1. Кое е най-голямото ми предизвикателство?

Анализирайте ограниченията на вашия бизнес. Трябва да идентифицирате ключовите области, които влияят на представянето на марката и причиняват пропуски за по-добро разбиране.

2. Заслужава ли си да губя пари заради тези ограничения?

Провеждането на маркетингово проучване може да бъде скъпо. Оценете загубите си и преценете дали си струва да инвестирате в задълбочено проучване на представянето на вашата марка, анализ на конкурентите, целевата аудитория и т.н.

3. Какъв резултат очаквам от това проучване?

Изяснете крайната си цел. Независимо дали искате да подобрите даден процес, да пуснете нов продукт, да промените ценовите си стратегии или да направите нещо друго, планирайте желаните резултати.

Стъпка 2: Разработете своя план за маркетингово проучване

След като определите целта на проучването, е време да очертаете плана си за пазарно проучване. Нека разделим процеса на четири стъпки:

1. Определете методите за проучване

Решете как бихте искали да събирате данни. Това може да бъде проучвателно изследване (разбиране на неопределен проблем) или заключително изследване (решаване на идентифициран проблем).

Приемете тези два метода или изберете този, който ви подхожда най-добре:

Първично проучване: Събирайте нови данни чрез анкети, интервюта, фокус групи или наблюдения.

Вторично проучване: Използвайте съществуващи данни като отраслови доклади, пазарни проучвания и анализи на конкурентите.

💡Съвет от професионалист: Най-добре е да започнете с вторични данни, за да получите обща представа и да идентифицирате пазарните тенденции, а след това да продължите с първични проучвания за конкретни заключения. Най-ефективните резултати от проучвания комбинират и двата метода.

2. Определете целевата си аудитория

Уточнете кого проучвате и дали разширявате клиентската си база.

Ключови фактори: демографски данни (възраст, пол, доходи), местоположение, покупателно поведение или предпочитания

Пример: При пускането на нов продукт за грижа за кожата, предназначен за индийската кожа, определете пола, доходната група, проблемите с кожата и т.н., към които се насочвате, за да може вашата оферта да достигне до правилната аудитория.

3. Планирайте график и бюджет

Разделете плана си на фази и определете ясни срокове за събиране, анализ и прилагане на данните.

Разпределете предварително бюджета за софтуерни инструменти (ако има такива), стимули за участниците и приложения за проучвания на трети страни.

Създайте набор от инструменти за подготовка на вашия пазарен изследователски доклад. Можете да превключвате между различни софтуери или да използвате шаблони за пазарно проучване и да опростите процеса чрез автоматизиране на сложни изследователски работни потоци.

Например, шаблонът за пазарно проучване на ClickUp е предназначен за фирми от всякакъв мащаб. Неговите функции, като проследяване на задачи, автоматизирани работни процеси и персонализирани изгледи, ви помагат да събирате, организирате и анализирате пазарни данни.

Независимо дали идентифицирате нуждите на клиентите, оценявате конкурентите или планирате пускането на продукт на пазара, той организира всяка стъпка, спестява време и увеличава производителността.

Изтеглете този шаблон Опростете всеки аспект от маркетинговите проучвания и вземайте решения въз основа на данни с шаблона за маркетингови проучвания на ClickUp.

Ето какво можете да направите с този шаблон:

Организирайте всичките си данни от маркетингови проучвания, като отговори на анкети, обратна връзка от клиенти и анализ на конкурентите, на едно място.

Използвайте персонализирани полета като „Тип пазарно проучване“ и „Техника за събиране на данни“, за да категоризирате въведените данни за лесно извличане и филтриране.

Разделете сложните изследователски проекти на управляеми задачи и ги разпределете между членовете на екипа.

Настройте ClickUp Automations , за да изпращате анкети и напомняния, спестявайки време и гарантирайки пълно покритие.

Подгответе подробни доклади, обобщаващи резултатите от проучването и практическите стратегии.

Стъпка 3: Съберете подходящи данни и информация

Компаниите събират данни за демографските характеристики, предпочитанията, покупателното поведение и пазарните тенденции на клиентите си, за да получат необходимата информация за вземане на решения въз основа на данни и усъвършенстване на стратегиите си.

ClickUp Forms предоставя структуриран, персонализируем начин за събиране на отговори от анкети, обратна връзка и други данни, като гарантира, че събраната информация е релевантна и полезна.

Използвайте условна логика във формулярите на ClickUp, за да организирате вътрешната обратна връзка.

С формулярите можете:

Превърнете отговорите в задачи : Автоматично превърнете попълнените формуляри в изпълними задачи в рамките на работните процеси.

Използвайте условна логика : Персонализирайте формуляри за проучвания, обратна връзка или запитвания с условна логика за прецизно събиране на данни.

Управлявайте предаването на задачи : възлагайте задачи директно на съответните екипи въз основа на въведените данни във формуляра.

Активирайте динамичното събиране на данни : Използвайте условна логика, за да адаптирате въпросите и да гарантирате точни и релевантни отговори.

Спестете време с автоматизацията: Автоматизирайте разпространението на данни и създаването на задачи, за да намалите ръчната работа.

Можете също да използвате ClickUp Brain — AI решението на ClickUp за да създадете целеви въпроси за проучвания, като анализирате контекстуални данни от задачи, документи и исторически знания за компанията, съхранени в ClickUp.

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете въпроси за анкета, с които да разберете предпочитанията на клиентите, пазарните тенденции и др.

Той може да разработи въпроси за анкета, за да събере обратна връзка за предпочитанията на клиентите, проблемите им или исканията им за функции. Може също да обобщи отговорите, да подчертае ключовите тенденции и да предложи практически идеи, подобрявайки вземането на решения за екипите за разработка на продукти, маркетинг или клиентско преживяване.

Накратко, ClickUp Brain намалява ръчния труд и времето, прекарано в подготовката на проучвания и анализа на данни.

Научете как изкуственият интелект може да подобри вашите маркетингови усилия в нашето кратко видео:

🧠 Интересен факт: Когато на хората се даде едно и също вино с различни цени, мозъкът им показва по-голямо удоволствие от пиенето на скъпата версия — въпреки че самото вино е едно и също! Компаниите могат да проектират по-добри продукти и маркетингови кампании въз основа на това как работи мозъкът, а не само на това, което хората казват, че харесват. Ето защо психологията играе толкова важна роля в маркетинга!

Стъпка 4: Анализирайте данните и докладвайте резултатите

След като съберете данните, следващата важна стъпка е да ги анализирате, за да извлечете полезни заключения и да представите резултатите. С ClickUp Dashboards можете да превърнете суровите данни във визуални заключения и да създадете персонализирани маркетингови проучвания, които да споделите със заинтересованите страни.

Създайте табло ClickUp, за да визуализирате показателите без объркване.

Използвайте таблата на ClickUp за:

Създаване на персонализирани диаграми, графики и карти за показване на тенденции в данните, състоянието на задачите и напредъка на проектите

Създаване на маркетингови табла, които измерват ефективността на кампаниите, или CRM табла за анализ на сегментацията на клиентите и рисковете от отлив

Споделяне на резултатите със заинтересованите страни или клиенти чрез клиентски портали, осигуряване на прозрачност и ефективност

Задавайте въпроси като „Какви тенденции се очертават в обратната връзка от клиентите?“ и използвайте изкуствен интелект, за да получите незабавни, контекстуални отговори в таблата за управление.

Наблюдавайте ключовите показатели за ефективност и измервайте въздействието на промените, основани на проучвания, във времето.

Стъпка 5: Приложете проучването си на практика

Duolingo комбинира качествено проучване на потребителите с количествени данни, за да валидира разработването на своите функции. Събира вътрешна обратна връзка, като взема предвид ежедневната употреба и моделите на ангажираност на екипа (наричани още Duos). След това провежда задълбочено проучване на потребителите относно новите функции и наблюдава реакциите на потребителите чрез платформи като Reddit и Twitter.

Той също така провежда дългосрочни експерименти (над три месеца), като пуска функции за повечето потребители, докато поддържа контролна група. Това им позволява да измерят дългосрочното въздействие на социалните функции.

Звучи като много анализ?

Можете да го автоматизирате с ClickUp Brain! Това е фантастичен инструмент за генериране на информация въз основа на съществуващите ви данни.

Извършете анализ на пазара, индустрията и конкурентите с помощта на ClickUp Brain.

Това ще ви помогне да:

Получавайте незабавни отговори на конкретни въпроси относно задачи, документи или набори от данни, свързани с проучването, с помощта на AI-базирана система за въпроси и отговори.

Създайте таблици, шаблони и персонализирани изгледи, които позволяват на маркетинговите екипи да визуализират данните си по начин, който им е удобен.

Напишете подробни пазарни доклади с вградена проверка на правописа, като организирате прозренията, изготвите обобщения или проведете анализ на конкурентите (не забравяйте да проверите данните, тъй като изкуственият интелект може да допусне грешки!).

За още по-бързо решение, опитайте шаблона за пазарен анализ на ClickUp и приложете ключовите си заключения, за да вземете решения, основани на данни.

Шаблонът подобрява сътрудничеството и изпълнението, като ви позволява да възлагате задачи на подходящите членове на екипа, да актуализирате статуса на напредъка, като „анализ“, „завършено“ или „ново въвеждане“, и да използвате функции като проследяване на времето и персонализирани полета.

С ClickUp можем да покажем какво се е случило с нашите маркетингови инициативи в регионален или кампанен изглед. Това включва преглед на видовете дейности, които провеждаме, и на етапа от фунията, към който сме ги маркирали. По този начин висшето ръководство може лесно да се запознае със състоянието на даден проект.

🧠 Интересен факт: Пуснати на пазара през 2014 г., Google Glass бяха изтеглени от пазара само година по-късно поради опасения за неприкосновеността на личния живот и цената от 1500 долара. Въпреки завръщането си през 2017 г. като инструмент за производствени предприятия, те бяха отново изтеглени от пазара през 2023 г. Дори най-амбициозните идеи могат да се провалят, ако не са подходящи за пазара!

Най-добри практики за пазарно проучване

Следвайте тези пет най-добри практики, за да опростите плана си за маркетингов проект за ефективно маркетингово проучване:

1. Определете целите

Започнете с определянето на конкретни, измерими цели, които са пряко свързани с по-широката ви маркетингова стратегия.

Например, вместо неясна цел като „разбиране на предпочитанията на клиентите“, поставете точна цел като „идентифициране на трите най-важни характеристики, които клиентите искат в един нов продукт“. Това ще ви помогне да насочите усилията си в проучването и ще ви гарантира, че събирате подходяща и полезна информация.

2. Изберете методи за проучване

Изберете методи за проучване въз основа на вашите цели. Използвайте първични проучвания (като изпращане на анкети до настоящи клиенти или провеждане на задълбочени интервюта с потенциални клиенти), за да съберете пряка обратна връзка за вашите продукти.

Комбинирайте това с вторично проучване (като преглед на отраслови доклади или анализ на отзиви за конкуренти), за да идентифицирате тенденции и пропуски на пазара, което ще ви даде по-широко разбиране.

3. Изберете целевата си аудитория

Фокусирайте се върху съвместим клиентски сегмент, за да сте сигурни, че данните ви са приложими. Бъдете конкретни относно това от кого събирате данни.

Вместо да провеждате широкообхватни проучвания, фокусирайте се върху целеви сегмент от клиенти, например „майки на възраст 25–40 години с деца под 10 години в градски райони“, ако тествате продукт, насочен към родители. Това гарантира, че събраните данни са изключително релевантни за продукта или услугата, които предлагате.

4. Задавайте по-ясни въпроси

Създайте безпристрастни и точни въпроси за проучването, за да получите полезни данни. Вместо да питате „Харесвате ли нашия продукт?“, попитайте „Коя е функцията, която бихте искали да има нашият продукт?“.

Този по-конкретен въпрос помага да се открият точните проблемни точки и ви дава данни, въз основа на които можете да действате. Избягвайте всякакви насочващи въпроси, които биха могли да изкривят резултатите ви.

Уверете се, че проучването ви е надеждно, като сравните резултатите с поне два или три източника. Например, ако проучването показва, че 40% от потребителите искат мобилно приложение, проверете това в онлайн форуми, коментари в социалните медии и приложения на конкуренти, за да видите дали това търсене е еднакво в различни точки на контакт.

Провеждането на пилотен тест с малка група, преди да разширите усилията си, също помага да проверите дали данните са приложими и съответстват на вашите цели.

Прочетете също: Примери за маркетингови цели за постигане на вашите задачи

Предизвикателства в процеса на маркетингово проучване

Преди да се впуснете с ентусиазъм в планирането на процеса на маркетингово проучване, обмислете тези пет ограничения и техните решения, за да промотирате продукта или услугата си без негативни реакции!

Проучването на различни пазарни сегменти често изисква достъп до множество източници на данни, разпръснати по различни платформи, което води до неефективност.

Запишете всички използвани софтуери и техните функции или използвайте ClickUp — приложението, което комбинира управление на проекти, споделяне на знания, чат комуникация, автоматизация с изкуствен интелект и търсене. Работете по-умно и бъдете организирани!

2. Претоварване с данни

Организирането на събраните данни в полезни заключения може да бъде прекалено обременяващо. Могат да се случат грешки, които да доведат до загуба на важна информация.

Докато думите на хартия или в документи могат да предизвикат объркване и разочарование, визуализирането на данните може да промени това. Организирането на ключови показатели и тенденции с помощта на ClickUp Dashboards може да ви помогне да филтрирате огромното количество данни и да се съсредоточите върху важните изводи.

3. Пристрастия в първичните и вторичните данни

Пристрастността в маркетинговите проучвания често възниква в резултат на използването на ограничени данни или източници.

Разнообразете методите и източниците си за събиране на данни, като същевременно проверете резултатите. Например, компаниите трябва да комбинират количествени данни (продажби, пазарни тенденции) с качествени прозрения (интервюта с клиенти, анализ на конкурентите). Те трябва да разберат както целевата демографска група, така и дейностите на конкурентите, за да избегнат тесните перспективи.

Маркетинг и продажбените екипи също трябва да споделят идеи, вместо да работят независимо, като по този начин допълнително укрепват маркетинговата комуникационна стратегия на компанията. Това сътрудничество помага да се идентифицират и коригират потенциални предубеждения в тяхното разбиране за пазара.

4. Изследователският въпрос никога не е статичен

Независимо колко добър е вашият продукт или услуга, продажбите могат да достигнат плато и да намалеят до минимум. Това се случва, защото пазарът се променя всеки ден с нова конкуренция и предизвикателства. Вашият маркетинг екип или някой друг не може да бъде бдителен 24/7.

Компаниите трябва да създадат системи за мониторинг и обратна връзка, в които данните за продажбите и реакциите на пазара да предоставят информация и да усъвършенстват изследователските въпроси.

Например, да предположим, че първоначалното проучване показва спад в продажбите в определена демографска група. В такъв случай въпросът на проучването трябва да се развие от „Защо продажбите спадат?“ към по-конкретни въпроси като „Какво се промени в покупателното поведение на тази демографска група?“ или „Как се промениха техните нужди?“.

👀Знаете ли, че... Приблизително 1 от 4 компании нямат готова стратегия за маркетингово проучване.

Идентифицирайте и запълнете пазарните празнини с ClickUp

Процесът на маркетингово проучване е основата на информираното вземане на решения и стратегиите за растеж. Той ви помага да разберете нуждите на клиентите, да оцените конкуренцията и да идентифицирате пазарните тенденции, като гарантира, че вашите усилия са в съответствие с правилните прозрения.

Добрата новина е, че опростяването на маркетинговите проучвания е лесно с интуитивните инструменти и шаблони на ClickUp. С ClickUp можете да поддържате организация, да проследявате напредъка на проучванията си и бързо да анализирате данните, за да адаптирате и подобрите стратегиите си.

Запишете се безплатно в ClickUp още днес и го изпробвайте сами.