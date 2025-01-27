10-те най-добри алтернативи на Wix през 2025 г. (ревюта и цени)

Wix е безплатен инструмент за хостинг и създаване на уебсайтове. Потребителите харесват функционалността и цената му, което прави софтуера чудесен избор за собственици на малки бизнеси и компании с ограничен бюджет.

Но Wix не е най-добрият инструмент за всички бизнеси. Проектиран за хора, които търсят евтини и прости опции за създаване на уебсайтове, той е ограничен до няколко шаблона. Това означава, че е по-трудно да направите сайта си да се откроява от останалите и е трудно да създадете персонализиран сайт с разширени функции.

За щастие, Wix не е единственият ви вариант, когато става въпрос за създаване на уебсайтове. ?

Тук ще ви представим 10 от най-добрите алтернативи на Wix. Ще обхванем всичко – от цени и оценки до функции и ограничения, за да можете да изберете най-подходящата за вашите нужди.

Какво да търсите в алтернативите на Wix?

Не всички алтернативи на Wix са еднакви. Някои използват подобен подход, предлагайки основни услуги, които всеки може да използва. Други се стремят да предоставят по-голяма възможност за персонализиране, което изисква известни познания по програмиране или учене, за да се овладеят напредналите функции. ?

Най-добрата алтернатива на Wix трябва да отговаря на следните изисквания:

Функции за електронна търговия: Ако управлявате платформа за електронна търговия или онлайн магазини, ще ви е необходим уеб конструктор, който включва обработка на плащания и други инструменти за електронна търговия.

Функционалност „дръпни и пусни” : Много уебсайт конструктори разполагат с инструмент „дръпни и пусни”, който улеснява фрийлансърите и начинаещите да преместват секции и да създават уеб страници, които са визуално впечатляващи и привлекателни.

Уроци и поддръжка на клиенти : Ако сте начинаещ блогър, потърсете алтернативи на Wix, които включват уроци, за да ускорите процеса.

Ценови планове : Създателите на уебсайтове могат да бъдат скъпи, особено с добавки като плъгини, персонализирани домейни и уеб хостинг. Изберете инструмент, който предлага няколко ценови плана, за да можете да изберете този, който отговаря на вашия бюджет.

Аналитични инструменти: Някои алтернативи на Wix включват инструменти за продажби, отчети и SEO, които ви помагат да създавате по-добри уебсайтове, за да стимулирате конверсиите.

10-те най-добри алтернативи на Wix за използване през 2024 г.

Готови ли сте да откриете алтернатива на Wix? Тук ще намерите списък с най-добрите инструменти за създаване на уебсайтове, решения за електронна търговия и софтуер, който може да се персонализира, за да създадете сайта на вашите мечти. ?

1. WordPress

чрез WordPress

WordPress е един от най-добрите уебсайт конструктори. Той е сред най-персонализираните платформи, предлагайки хиляди плъгини за създаване на сайтове, които правят всичко – от зареждане на карти и обработка на плащания до проследяване на анализи. Хостингът на WordPress и инструментите за сайтове на WordPress ви позволяват да се занимавате с уеб дизайн в едно удобно пространство.

Най-добрите функции на WordPress

Плъгините и джаджите предлагат хиляди опции за персонализиране и мащабируемост за неща като управление на запасите, имейл маркетинг и SEO.

Резервните копия защитават работата ви, независимо дали става дума за публикации в блог или по-стари версии на сайта ви, така че никога няма да загубите всичко, дори и да възникне грешка.

Пълна персонализация с CSS, HTML и редактор с функция „дръпни и пусни”, който ви позволява да създавате персонализиран код или да използвате шаблони, за да оживите сайтовете си.

Много от шаблоните за уебсайтове на WordPress включват магазини за електронна търговия, което улеснява обработката на плащания и продажби директно на вашия сайт.

5% от времето на компанията е посветено на изграждането на безплатна общност с отворен код на WordPress.

Ограничения на WordPress

Безплатният уебсайт конструктор има ограничени функции.

Функционалността е обширна и научаването как да използвате всичко отнема значително количество време.

WordPress цени

Безплатни

Личен : 9 $/месец

Премиум: 18 $/месец

Бизнес : 40 $/месец

Търговия : 70 $/месец

Enterprise: Започва от 25 000 долара годишно

WordPress оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (8600+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 700 отзива)

2. Shopify

чрез Shopify

Shopify е система за управление на съдържание и инструмент за електронна търговия, към който предприемачите и фирмите се обръщат за създаване на уебсайтове и обработка на плащания. Популярният уебсайт конструктор предлага онлайн витрини, гъвкави транзакции в точките на продажба и инструменти за пълна фуния, за да стимулира продажбите на сайтовете за електронна търговия. ?

Най-добрите функции на Shopify

Множеството платежни портали улесняват обработката на всичко – от транзакционни такси до персонализирани процедури за плащане.

Интеграциите с бизнес приложения, маркетингов софтуер и инструменти за продажби ви позволяват да разширите обхвата си, да увеличите ангажираността и да стимулирате конверсиите.

Управлявайте запасите и ресурсите, за да актуализирате незабавно уебсайта си с най-актуалната информация за наличността.

Хиляди теми и повече от 8000 приложения и опции за персонализирани домейн имена гарантират, че вашият уебсайт ще бъде уникален.

Ограничения на Shopify

С широките възможности за персонализиране, има известна крива на обучение, за да започнете.

Премиум плановете бързо стават скъпи

Shopify цени

Basic : 39 $/месец

Shopify : 105 $/месец

Разширена: 399 $/месец

Shopify оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 6200 рецензии)

3. Squarespace

чрез Squarespace

Squarespace е световноизвестен уебсайт конструктор, на който се доверяват големи марки, създаващи уебсайтове за електронна търговия, и собственици на малки фирми, които тепърва започват. Използвайте го, за да резервирате срещи, продавате продукти или предоставяте услуги в широк спектър от индустрии. Вградените имейл кампании и социални инструменти подпомагат усилията ви за създаване на уебсайт, като разширяват обхвата ви и изграждат вашата марка.

Най-добрите функции на Squarespace

Филтрирайте десетки шаблони по отрасъл, категория или стил, за да започнете да създавате сайт за минути, или създайте персонализирани шаблони за уникален подход.

Функциите за електронна търговия, включително обработка на плащания, страници за плащане и инструменти за доставка и изпълнение зад кулисите, гарантират гладкото функциониране на сайта.

Вградените инструменти за планиране и календар позволяват на собствениците на фирми да насрочват срещи и да предоставят услуги.

Маркетинговите и SEO инструменти включват интеграция със социални медии, за да ангажирате клиентите и да оптимизирате обхвата си.

Ограничения на Squarespace

По-малко опции за обработка на плащания в сравнение с конкурентите

Транзакциите в точките на продажба могат да бъдат нестабилни и не можете да активирате продажби в различни валути.

Squarespace цени

Личен : 23 $/месец

Бизнес : 33 $/месец

Commerce Basic : 36 $/месец

Commerce Advanced: 65 $/месец

Squarespace оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2800 рецензии)

4. Weebly

чрез Weebly

Weebly – платформа за електронна търговия, предлагана от Square – е инструмент за дизайн на уебсайтове, подходящ за начинаещи, с мобилно приложение за създаване на сайтове, дори когато не сте на работното си място. Weebly е идеален за натоварени стартиращи компании, които търсят бърз начин да стартират сайтове, или за фирми, които искат проста оптимизация на съществуващи уеб страници. Лесното използване означава, че всеки с разрешение може да влезе, да създаде и да стартира целеви страници с рекордна скорост. ?

Най-добрите функции на Weebly

Безплатният домейн хостинг за поддомейни предлага начална точка за начинаещи, които искат да създадат свой собствен уебсайт.

Темите, подбрани от дизайнери, придават професионален вид на всеки уебсайт.

Конструкторът с функция „плъзгане и пускане” е лесен за използване от всеки, а инструментите за персонализиране на изображения и видеоклипове правят началните страници по-привлекателни.

Интегрираните аналитични инструменти ви дават информация за статистиките на вашия уебсайт, за да можете да ги оптимизирате за по-добра производителност.

Ограничения на Weebly

Една от най-простите алтернативи на Wix, но също така е ограничена по отношение на персонализацията.

Ако искате да можете да се обаждате на клиентската поддръжка, ще ви е необходим платен план.

Цени на Weebly

Безплатни

Личен : 10 $/месец

Професионална : 12 $/месец

Производителност: 26 $/месец

Weebly оценки и рецензии

G2 : 4. 1/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 1700 рецензии)

5. HubSpot

чрез HubSpot

HubSpot предлага безплатен уебсайт конструктор с функция „дръпни и пусни”, с който можете да създавате красиви сайтове без никакви познания по програмиране или технически умения. Като един от най-популярните инструменти за блогове, той предлага комбинация от простота и персонализация, което го прави идеален както за начинаещи потребители, така и за разработчици, които са създали стотици сайтове.

HubSpot Website Builder най-добри функции

Визуализирайте незабавно как ще изглеждат вашите целеви страници с помощта на редактора на живо.

Започнете с стотици теми и десетки стилове, които можете да комбинирате, за да създадете свой собствен дизайн.

Използвайте безплатно персонализиран домейн – нещо, за което повечето алтернативи на Wix изискват допълнителна такса.

Интегрираната платформа за клиенти ви държи свързани с вашата аудитория, така че можете да се справяте с искания за функции, доклади за грешки и въпроси на едно място.

Ограничения на HubSpot Website Builder

Мащабируемостта е ограничена, което прави този инструмент по-добър вариант за малки фирми или физически лица.

CMS не запазва историята на версиите

HubSpot Website Builder цени

Безплатни

HubSpot Website Builder оценки и рецензии

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Pixpa

чрез Pixpa

Pixpa е уебсайт конструктор, предназначен за хора, които искат да създават профили, да споделят работата си или да продават услуги онлайн. Като опростена алтернатива на Wix, този инструмент не е идеален за хора, които търсят високофункционални планове за електронна търговия и голяма пропускателна способност. Вместо това, изберете този инструмент, ако искате прост уебсайт, където да споделяте работата си, да предлагате услуги и да се свързвате с потенциални клиенти. ?

Най-добрите функции на Pixpa

Създателят на уебсайтове за портфолио предлага повече от 150 шаблона.

24/7 поддръжка на клиенти чрез имейл и чат означава, че винаги имате достъп до помощ, ако се нуждаете от дизайн или техническа помощ.

Ограничените инструменти за електронна търговия включват проста, брандирана каса и контрол на запасите за цифрови файлове и услуги.

С повече от 100 инструмента и интеграции в магазина за приложения, можете да свържете всичко – от канали за съобщения до канали в социалните медии.

Ограничения на Pixpa

Това не е уебсайт конструктор с функция „дръпни и пусни”.

Той не е толкова мащабируем и персонализируем като другите алтернативи на Wix.

Pixpa цени

Basic : 8 $/месец

Creator : 15 $/месец

Професионална : 20 $/месец

Разширена: 25 $/месец

Оценки и рецензии за Pixpa

G2 : 4,7/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 рецензии)

7. Webnode

чрез Webnode

Webnode е уебсайт конструктор, който предлага десетки шаблони, AI поддръжка и блок редактори за създаване на визуално привлекателни уебсайтове. Прост и лесен за използване, той е по-малко плашещ от някои от високо персонализираните алтернативи на Wix. Използвайте го за създаване на прости сайтове, независимо дали става дума за портфолио или опростен онлайн магазин.

Най-добрите функции на Webnode

Инструментът за създаване на уебсайтове с изкуствен интелект създава съдържание и генерира изображения, които да използвате на всяка страница от сайта си.

Функционалността на приложението ви позволява да създавате и преработвате уебсайтове от мобилен телефон или таблет.

Оформлението с блокове улеснява добавянето на контекст и преместването на секции за плавно превъртане.

Достъпните ценови планове означават, че този инструмент е достъпен за почти всички бюджети.

Ограничения на Webnode

Има малко опции за персонализиране, особено що се отнася до елементите на дизайна на уеб страниците.

Въпреки че сайтът твърди, че можете да имате уебсайт на различни езици, преминаването от един език на друг може да бъде проблематично.

Webnode цени

Безплатни

Ограничено : 4,90 $

Mini : 8,90 долара

Стандартен : 14,90 $

Profi: 24,90 долара

Оценки и рецензии за Webnode

G2 : 4. 1/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

8. HostGator

чрез HostGator

Искате да създадете уебсайт бързо, без да се налага да преминавате през дълъг процес на обучение? Опитайте HostGator, уебсайт конструктор, който използва шаблони, за да реализира дизайни за минути, а не за часове. ⏰

Най-добрите функции на HostGator

Достъпът до над 2 милиона стокови изображения и видеоклипове ви позволява да изберете графики, които представят вашата марка.

Свързаните инструменти за социални медии включват вграждаеми социални фийдове и персонализирани бутони за взаимодействие с потребителите в различни канали.

SSL сертификатите уверяват клиентите, че данните им са в безопасност

Вграденият уеб хостинг означава по-бързо зареждане

Ограничения на HostGator

Бавната поддръжка на клиенти може да доведе до забавяния в създаването на уебсайта.

Ако искате да възстановите сайта си от резервно копие, трябва да заплатите допълнителна такса.

HostGator цени

Express Start: 12,95 $/месец

Express Site: 14,98 $/месец

Express Store: 26,98 $/месец

Оценки и рецензии за HostGator

G2 : 3,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4/5 (50+ отзива)

9. Web. com

Web.com е AI уебсайт конструктор, който върши цялата тежка работа за вас. Просто отговорете на няколко въпроса и AI инструментите ще генерират цели уебсайтове, домейн имена, лога и съдържание на сайта. Има и опция да създадете свой собствен сайт, ако искате да контролирате аспектите на процеса на създаване.

Web. com най-добри функции

Вградените AI инструменти се занимават с всичко – от създаването на календари за съдържание до дизайна на целеви страници и изработването на лога.

Функциите за сигурност включват SSL сертификат, архивиране на уебсайта и инструменти за защита от онлайн заплахи.

Маркетинговите функции предлагат вградени инструменти за SEO оптимизация, онлайн директории и интеграция с Google Workspace.

Няколко ценови плана предлагат гъвкавост за екипи, които искат само да създадат уебсайт, и за такива, които търсят повече подкрепа в процеса на маркетингово планиране.

Ограничения на Web.com

В сравнение с други инструменти, възможностите за персонализиране не са толкова много.

Не можете да плъзгате и пускате елементи като изскачащи прозорци и календари.

Web. com цени

Уебсайт : 19,99 $

Уебсайт + маркетинг : 24,99 $

Онлайн магазин : 34,99 $

Онлайн пазари: 49,99 $

Web. com оценки и рецензии

G2 : Н/Д

Capterra: 3,7/5 (над 100 отзива)

10. Contentful

чрез Contentful

Contentful използва подход, при който съдържанието е на първо място при създаването на уебсайтове. С визуално привлекателни интерфейси, не е необходимо да имате технически умения, за да създадете впечатляващ уебсайт с този инструмент.

Най-добрите функции на Contentful

Персонализираният достъп на базата на роли ви позволява да контролирате кой може да прави промени в съдържанието на сайта.

Чистият интерфейс и редакторът „това, което виждате, е това, което получавате“ (WYSIWYG) ви позволяват да визуализирате как ще изглежда всичко, докато работите върху него.

С вградена история на версиите можете да видите направените промени и лесно да възстановите по-стари версии.

Шаблоните ускоряват процеса на създаване и времето за изпълнение.

Ограничения на съдържанието

Някои потребители биха искали да има повече възможности за персонализиране в бекенда.

Интеграциите не са толкова стабилни, колкото при другите алтернативи.

Цени на Contentful

Безплатни

Basic : 300 $/месец

Премиум: Персонализирана цена

Рейтинги и рецензии за Contentful

G2 : 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 рецензии)

Макар Wix и тези алтернативи на Wix да са чудесни за създаване на уебсайтове и целеви страници, те не предлагат разширени услуги за управление на работни процеси или маркетингови кампании, след като стартирате сайта си. За това ще ви е необходим инструмент като ClickUp, който може да ви помогне да създавате текстове за маркетингови кампании, да управлявате маркетингови канали и да проследявате успеха по отношение на KPI. ?

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

ClickUp е софтуер за управление на проекти, специално създаден, за да помогне на маркетинговите екипи да оптимизират процесите и да постигнат целите си. С стотици функции, със сигурност ще намерите това, от което се нуждаете за всеки етап от маркетинговия процес – от генериране на идеи до анализ на успеха на кампаниите за вашия онлайн магазин.

Функцията „Маркетинг“ на ClickUp предлага лесен за използване интерфейс с няколко различни изгледа за визуализиране на вашите процеси. Създавайте маркетингови планове и ги свързвайте със задачи, за да разпределите работата на всеки член от екипа ви. Добавяйте приоритетни флагове и зависимости, за да подчертаете работата, която трябва да бъде свършена най-напред.

Сътрудничеството в реално време в софтуера за работа с съдържание означава, че можете да работите с екипа по всичко – от мозъчна атака за кампании в социалните медии до създаване на отчети. Персонализираните известия и тригери информират хората, когато дадена задача е завършена или когато се нуждае от тяхното внимание.

ClickUp AI издига създаването на съдържание на ново ниво, като ви позволява да пишете по-добре и по-бързо. Вградените инструменти за редактиране проверяват работата ви, а инструментите за предложения правят текстовете ви по-интересни. Използвайте го, за да пишете имейл бюлетини, вирусни публикации в социалните медии или SEO-ориентирани статии в блогове.

Най-добрите функции на ClickUp

Изтеглете този шаблон Оставете ClickUp да се погрижи за тежките задачи, свързани с работните процеси на вашето съдържание, с шаблона за управление на блог.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI не е наличен в безплатните планове, но платените планове са подходящи за повечето бюджети, тъй като започват от 7 долара на месец.

Има много функции, което означава, че ще трябва да отделите малко време, за да се запознаете с всички тях.

ClickUp цени

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)

Управлявайте уебсайта си и маркетинговите си работни процеси с ClickUp

С тези алтернативи на Wix можете да създавате визуално привлекателни уебсайтове за вашата целева аудитория. Изберете от прости инструменти, които не изискват познания по програмиране, или се спрете на персонализиране с по-усъвършенствани платформи, които се интегрират с десетки плъгини. По време на създаването на сайта и след това управлявайте работните процеси с инструмент за управление на проекти като ClickUp.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да създавате по-добри процеси за вашите маркетингови и разработвателни екипи. С вградения AI, цялото ви съдържание – независимо дали е за целеви страници или блог публикации – е по-ангажиращо, ефективно и привлекателно за потребителите. Създайте пространства за различни проекти и използвайте автоматизациите, за да ускорите работата си и да постигнете целите си по-бързо. ?