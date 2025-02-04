10 софтуера за работния процес на съдържанието за маркетингови екипи през 2025 г.

Екипите, занимаващи се със съдържание, знаят колко ценно е то, когато става въпрос за привличане на трафик, увеличаване на ангажираността на клиентите и изграждане на вашата марка.

Но да усъвършенствате производството на съдържание е трудна задача. Не само трябва да измислите умни начини да победите конкурентите си, но и да управлявате целия работен процес по създаването на съдържание – от идеята до промотирането.

Вашият списък с задачи е пълен с неща като мозъчна атака за идеи за бюлетини, възлагане на задачи на свободни писатели и планиране на съдържанието за публикуване. С толкова много различни части от съдържанието, които се разработват едновременно, и няколко членове на екипа, които участват, лесно е да се пропусне нещо или да се пропусне важен краен срок.

Но не е задължително да бъде така. ?

Инструментите за работния процес на съдържанието ви гарантират, че разполагате с необходимите инструменти за създаване, планиране и управление на съдържанието на всеки етап. Тук ще говорим повече за това, какво трябва да търсите в тези инструменти, и ще подчертаем 10 от нашите любими опции, които да подпомогнат процеса на създаване на съдържание.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на работния процес на съдържанието?

Броят на инструментите, с които разполагате, е безкраен. Но намирането на подходящия може да бъде разликата между бавното и неадекватното софтуерно решение и постигането на максимална ефективност с персонализирана опция. ✨

Ефективно мащабирайте процеса на производство на съдържание, като използвате този специално създаден шаблон в ClickUp.

Ето какво да търсите в софтуера за управление на работния процес на съдържанието:

Автоматизация на работния процес за повтарящи се задачи : По отношение на По отношение на инструментите за подобряване на процесите , автоматизацията ускорява работния процес, минимизира риска от грешки и намалява времето, необходимо за планиране на задачите на вашия екип.

Инструменти за сътрудничество: Функции като коментари, чатове и синергични работни пространства ви позволяват да работите заедно с членовете на екипа в реално време и да увеличите видимостта на работата на всеки член на екипа.

Персонализирани шаблони : Работете по-добре за половината от времето благодарение на шаблоните за всички видове съдържание – от имейл бюлетини и публикации в социалните медии до резюмета на съдържанието и стилови ръководства.

Интеграции: Работете безпроблемно с любимите си инструменти, като изберете софтуер за работния процес на съдържанието, който се интегрира с приложения за съобщения, проследяване на времето и управление на задачите.

Поддръжка за създаване на съдържание: Изберете софтуер, който включва Изберете софтуер, който включва инструменти за писане и функции за редактиране, за да подобрите лесно всяка част.

10-те най-добри софтуера за управление на работния процес на съдържанието

От приложения за създаване на съдържание и инструменти за техническо писане до софтуер за цялостен работен процес на съдържанието, има инструмент, който ще подобри вашите процеси. Тук ще намерите 10 от най-добрите инструменти за оптимизиране на управлението на работния процес за вашия екип за съдържание. ?

Комбинирайте персонализирани етикети и изгледа „Календар“, за да визуализирате плана си за съдържание.

ClickUp е инструмент за управление на проекти, който прави всичко – от писането на съдържание до планирането и разпределянето на работната натовареност – по-лесно от всякога. Този инструмент за управление на проекти предлага лесен за използване интерфейс и безкрайни възможности за персонализиране, за да оптимизира всеки процес както за мениджърите на съдържание, така и за мениджърите на проекти. ?

Управлявайте създаването на многоканално съдържание с маркетинговите функции на ClickUp. Използвайте вградените документи и компоненти за сътрудничество, за да обсъждате идеи за нови кампании или да създадете база данни с вашите правила за съдържание. Създавайте пътни карти за проекти с разпределени задачи за всеки член на екипа и използвайте различните изгледи, за да следите напредъка.

Създайте визуална система за управление на работния процес с календарния изглед на ClickUp. Дневните, седмичните и месечните изгледи разбиват плана за съдържанието и показват ясно къде се намира всеки проект в процеса. Създайте персонализирани полета и етикети – като чернова, редактиране, публикуване и промотиране – за да сегментирате процеса на създаване на съдържание.

Освен това, създавайте нови кампании за минути, а не за часове, благодарение на ClickUp AI и персонализираните шаблони за съдържание. AI асистентът за писане генерира идеи, редактира и обобщава бележките ви, за да ги сподели с екипа. Шаблони като ClickUp Content Calendar Template ви позволяват да планирате кога и как ще създавате съдържание.

Най-добрите функции на ClickUp

Хиляди шаблони, включително шаблони за социални медии шаблони за календар за съдържание , ви позволяват да създавате и предварително планирате съдържание за половината от времето.

Персонализираните разрешения ви позволяват да споделяте документи с фрийлансъри и членове на екипа, като по този начин гарантирате, че всеки има достъп до необходимата му информация, а не до тази, която не му е нужна.

Интеграцията с допълнителни софтуерни инструменти за работния процес на съдържанието, като Slack, Google Drive и HubSpot, оптимизира управлението на съдържанието.

Множеството изгледи, включително Kanban табла и диаграми на Гант, повишават видимостта на календара ви за съдържание, работните процеси и графика за публикуване, за да се избегнат затрудненията.

Функциите за управление на задачите, като автоматизация, списъци за проверка и графици, поддържат екипа ви на пътя към успеха.

Ограничения на ClickUp

Въпреки че има лесен за използване интерфейс, може да отнеме известно време, докато се възползвате от пълната функционалност на инструмента.

Някои функции, като AI инструмента, са достъпни само в платените планове.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

2. Narrato

чрез Narrato

Narrato е система за управление на работния процес на съдържанието, базирана на изкуствен интелект, проектирана да ускори писането и публикуването на съдържание, дори и в голям мащаб. Ключовите функции, които създателите на съдържание ще харесат, включват вграден календар, инструменти за планиране и помощни средства за продуктивност. Софтуерът включва и генератор на изображения и възможност за публикуване директно от платформата.

Най-добрите функции на Narrato

Използвайте AI асистента за писане, за да оптимизирате планирането на съдържанието, като генерирате идеи за ново съдържание.

Функцията за генериране на резюме на съдържанието е интегрирана с ChatGPT, за да ви даде повече идеи за проучване на ключови думи и за това, което казват конкурентите.

Подобрете стратегията за съдържание благодарение на вградените SEO препоръки, конспекти и стилови ръководства.

Останете в график и никога не пропускайте краен срок с функцията за календар на съдържанието.

Ограничения на Narrato

Макар че можете да публикувате от платформата, ще ви е необходим друг инструмент, за да планирате публикациите в социалните медии.

Някои потребители биха искали платформата да бъде по-персонализирана.

Цени на Narrato

Pro: 52 $/месец за работно пространство

Бизнес: 100 $/месец за работно място

По поръчка: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Narrato

G2: 4,7/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,9/5 (10+ отзива)

3. Kissflow

чрез Kissflow

Kissflow е инструмент за управление на бизнеса, който опростява работните процеси без необходимост от кодиране. Визуалните работни процеси предоставят информация за текущото състояние на проектите и следващите стъпки. Той се отличава с интеграция с десетки инструменти и функции за отчитане, които позволяват да следите маркетинговите показатели. ?

Най-добрите функции на Kissflow

Простият интерфейс без код ви позволява да създадете персонализирано работно пространство, което ви е удобно.

Функциите за плъзгане и пускане ви позволяват да вземете формуляри и незабавно да създадете задачи, за да изградите работни процеси с лекота.

Визуалните работни процеси ви позволяват бързо да видите пречките, за да оптимизирате процесите и да избегнете неуспехите.

Динамичното разпределение ви позволява да възлагате задачи на подходящия член на екипа, което спестява време и усилия при управлението на екипа ви.

Ограничения на Kissflow

Въпреки че това е инструмент без код, все пак има крива на обучение.

Някои потребители биха желали да има повече интеграции със системи за управление на съдържание и CRM.

Цени на Kissflow

Основен: Започва от 1500 долара на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Kissflow

G2: 4. 3/5 (500+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 30 отзива)

4. Хемингуей

чрез Hemingway

Искате да създадете висококачествено съдържание, което отговаря на международните стандарти за писане и стил? Hemingway се справя с тази задача, като анализира написаното от вас и подчертава грешките за по-добра четимост.

Най-добрите функции на Hemingway

Удобният интерфейс улеснява работата, така че малките предприятия и големите корпорации с нови служители могат лесно да въведат членовете на екипа, без да губят много време и усилия за обучение.

Цветовото кодиране разбива често срещаните грешки, включително трудни за четене изречения, употреба на пасивен залог и по-прости алтернативи.

Функцията за преброяване на думи улеснява създаването на по-широк спектър от съдържание, независимо дали става дума за дълги публикации в блогове или публикации в социални медии с ограничен брой символи.

Уеб версията е безплатна, но можете да изтеглите и платеното приложение за настолни компютри.

Ограничения на Hemingway

Опростената обратна връзка понякога включва грешки, така че все пак трябва да използвате собствената си преценка, когато приемате промени.

Той не е предназначен за откриване на правописни или граматически грешки, така че за това ще ви е необходим друг инструмент.

Цени на Hemingway

Безплатен онлайн инструмент

Десктоп приложение: 19,99 $ еднократна такса

Оценки и рецензии за Hemingway

G2: 4. 4/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (10+ отзива)

5. CoSchedule

чрез CoSchedule

CoSchedule предлага набор от маркетингови продукти, които ще оптимизират вашата стратегия за съдържателен маркетинг и ще ви помогнат да изградите по-добри работни процеси. Системата за съдържателен маркетинг поддържа календари за различни цели, включително календар за съдържание и календар за социални медии. Поддържащите инструменти са проектирани така, че да опростят обучението и да улеснят превръщането ви в по-добър маркетолог на съдържание.

Най-добрите функции на CoSchedule

Функциите на календара координират работата на целия екип, независимо дали работят с фрийлансъри или в областта на публикуването, за да пуснат съдържанието на живо.

Actionable Marketing Institute предлага практични обучителни сесии с продължителност до 30 минути, за да подобрите бързо уменията си.

Headline Studio оценява заглавията и предлага предложения за създаване на по-ефективно съдържание за търсачките и читателите.

Различните изгледи, включително табло Kanban, улесняват проследяването на съдържанието, независимо дали то е в процес на обсъждане, писане, редактиране или публикуване.

Ограничения на CoSchedule

Някои потребители смятат, че цената е висока, особено ако искате да използвате всички функции.

Макар че можете да го използвате за публикуване в социалните медии, някои хора съобщават за грешки.

Цени на CoSchedule

Безплатен календар: Безплатен завинаги

Social Calendar: 19 $/месец на потребител

Календар за съдържание: Обадете се за цени

Marketing Suite: Обадете се за цени

Оценки и рецензии за CoSchedule

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

6. GatherContent

чрез GatherContent

Премахнете хаоса и мащабирайте производството на съдържание с GatherContent. Този софтуер за управление на съдържание и работни процеси ви позволява да изградите по-добри процеси, да съгласувате задачите на служителите и да опростите създаването и оптимизацията на съдържанието. ??‍?

Най-добрите функции на GatherContent

Насърчавайте екипната работа с функции за сътрудничество като редактиране в реално време и мозъчна атака.

Опростете базата данни с съдържание , като управлявате таблици и документи в едно удобно пространство благодарение на Content Hub.

Шаблоните ускоряват създаването на съдържание и осигуряват последователност във всички елементи.

Интеграциите и персонализираният API ви позволяват да свържете любимите си приложения и да публикувате съдържание по-бързо.

Ограничения на GatherContent

Стандартните настройки за известия по имейл могат да бъдат прекалено много за някои потребители, но можете да ги промените в профила си.

Тъй като инструментът е силно персонализируем, има крива на обучение и ще трябва да обучите новите потребители.

Цени на GatherContent

Начало: 99 $/месец, фактурира се ежегодно

Цена: 299 $/месец, фактурира се ежегодно

Transform: 799 $/месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за GatherContent

G2: 4,3/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (10+ отзива)

7. Teamly

чрез Teamly

Teamly надхвърля управлението на работния процес и е софтуерно решение, предназначено за управление на всеки аспект от работата на отдалечени екипи. С примери за употреба от политически и правни екипи до маркетингови агенции, той е проектиран да подобри комуникацията, управлението на задачите, изплащането на заплати и отчитането на работното време.

Най-добрите функции на Teamly

Чатът в реално време ви позволява да общувате в реално време с членовете на екипа, независимо къде се намират по света.

Таблата Kanban ви позволяват да визуализирате работния процес на съдържанието, включително важни крайни срокове, типове съдържание и цели на проекта

Използвайте записи на екрана, за да обучавате, споделяте идеи и обяснявате процеси, които можете да използвате отново за нови служители или за установяване на редовни процедури.

Следете натоварването с функцията за отчитане на работното време и опростете изчисляването на заплатите за наетите служители и свободно наетите лица, като писатели и редактори.

Ограничения на Teamly

Ограничените интеграции могат да затруднят безпроблемната работа, ако разполагате с голям набор от технологии.

Някои потребители биха желали да има повече възможности за персонализиране на дизайна на таблото за управление.

Цени на Teamly

Винаги безплатно

Стартово ниво: 47 $/месец

Бизнес: 97 $/месец

Оценки и рецензии на Teamly

G2: 4,8/5 (3+ рецензии)

Capterra: Н/Д

8. Nintex

чрез Nintex

Nintex ви позволява да опростите бизнес процесите и да създадете персонализирани работни потоци за съдържание, без да се налага да пишете код. За маркетингови проекти го използвайте, за да създавате редакционни календари, да оптимизирате сътрудничеството в екипа и да генерирате данни от маркетингови кампании.

Най-добрите функции на Nintex

Инструментът Process Discovery анализира съществуващите процедури и посочва областите, които могат да бъдат подобрени.

Използвайте Process Manager, за да документирате процесите по създаване, редактиране и публикуване на съдържание.

Роботизираните процеси автоматизират незабавно повтарящите се задачи, освобождавайки ви време да се съсредоточите върху други инициативи.

Вградените функции за електронно подписване улесняват наемането на фрийлансъри за създаване на съдържание.

Ограничения на Nintex

Ценовите планове са скъпи, което ограничава използването на този инструмент до компании с по-големи бюджети за софтуер за работни процеси.

Интеграциите могат да бъдат подобрени и да станат по-лесни за навигация.

Цени на Nintex

Pro: 25 000 долара/година

Премиум: 50 000 долара/година

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Nintex

G2: 4. 2/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (80+ отзива)

9. ProcessMaker

чрез ProcessMaker

ProcessMaker е платформа за автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект. Инструментът се актуализира на тримесечие, което го прави авангардна опция за бизнеса, който се нуждае от инструмент, който да расте заедно с него. ?

Най-добрите функции на ProcessMaker

Интелигентната обработка на документи (IDP) анализира вашите процеси и информация и може да генерира ключови изводи или идеи за подобрения.

Усъвършенстваната автоматизация позволява на вашия екип да се съсредоточи върху най-важните задачи и намалява времето, прекарано в административна работа.

Използвайте вградените инструменти за данни, за да проследявате показателите за всичките си маркетингови усилия.

Функциите с ниско ниво на кодиране увеличават възможностите за персонализиране и ви позволяват да мащабирате процесите по-бързо.

Ограничения на ProcessMaker

Макар да е по-комплексен инструмент, той е и по-скъп от другите инструменти в този списък.

Някои потребители биха желали да има повече техническа поддръжка, особено за начинаещи потребители.

Цени на ProcessMaker

Платформа: 1475 долара/месец

Pro: Свържете се с нас за цени

Enterprise+: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ProcessMaker

G2: 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

10. Planable

чрез Planable

Planable е визуален инструмент за работния процес на съдържанието, който ви позволява да създавате, планирате и преглеждате вашите материали така, както изглеждат в действителност. Проектиран да опрости създаването на съдържание, фокусът е върху съдържанието, а не върху задачите по управление на проекти и планиране, които могат да замъглят творчеството.

Най-добрите функции на Planable

Създавайте съдържание директно в инструмента, за да видите как изглежда то на всеки отделен канал, независимо дали става дума за социални медии или имейл бюлетин.

Контекстуалните коментари подобряват сътрудничеството, без да се налага да преминавате към инструмент за съобщения.

Актуализациите в реално време и простите одобрения ускоряват преминаването на съдържанието през процеса, без пречки.

Четири различни изгледа – включително Календар, Списък, Мрежа и Фийд – ви позволяват да визуализирате съдържанието по начин, който е най-подходящ за вас.

Ограничения на Planable

Инструментът не се интегрира с всички платформи за социални медии.

Създаден с оглед на бързината, той не е най-добрият инструмент за изграждане на цялостна стратегия за съдържание или маркетинг.

Цени на Planable

Безплатно: Ограничение от общо 50 публикации

Базов: 11 $/потребител

Pro: 22 $/потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Planable

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Създавайте по-добри работни процеси за съдържание с ClickUp

От софтуерни инструменти до шаблони за работни процеси, тези 10 платформи помагат за подобряване на работните процеси в съдържателния маркетинг. Независимо дали се нуждаете от софтуерен инструмент за работния процес на съдържанието, за да генерирате нови идеи за съдържание, или такъв, който помага за управлението на задачите, в този списък има подходящ вариант за вас.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да създавате по-добри работни процеси за съдържание. Автоматизацията на задачите ускорява създаването на съдържание и гарантира, че всеки член на екипа знае върху какво да работи. Маркетингови функции като пътни карти за съдържание, разрешения и предложения за съдържание от изкуствен интелект позволяват на вашия екип да дава най-доброто от себе си всеки ден. ?