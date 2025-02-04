10 софтуера за работния процес на съдържанието за маркетингови екипи през 2025 г.

Екипите, занимаващи се със съдържание, знаят колко ценно е то, когато става въпрос за привличане на трафик, увеличаване на ангажираността на клиентите и изграждане на вашата марка.
Но да усъвършенствате производството на съдържание е трудна задача. Не само трябва да измислите умни начини да победите конкурентите си, но и да управлявате целия работен процес по създаването на съдържание – от идеята до промотирането.
Вашият списък с задачи е пълен с неща като мозъчна атака за идеи за бюлетини, възлагане на задачи на свободни писатели и планиране на съдържанието за публикуване. С толкова много различни части от съдържанието, които се разработват едновременно, и няколко членове на екипа, които участват, лесно е да се пропусне нещо или да се пропусне важен краен срок.
Но не е задължително да бъде така. ?
Инструментите за работния процес на съдържанието ви гарантират, че разполагате с необходимите инструменти за създаване, планиране и управление на съдържанието на всеки етап. Тук ще говорим повече за това, какво трябва да търсите в тези инструменти, и ще подчертаем 10 от нашите любими опции, които да подпомогнат процеса на създаване на съдържание.
Какво трябва да търсите в софтуера за управление на работния процес на съдържанието?
Броят на инструментите, с които разполагате, е безкраен. Но намирането на подходящия може да бъде разликата между бавното и неадекватното софтуерно решение и постигането на максимална ефективност с персонализирана опция. ✨
Ето какво да търсите в софтуера за управление на работния процес на съдържанието:
- Автоматизация на работния процес за повтарящи се задачи: По отношение на инструментите за подобряване на процесите, автоматизацията ускорява работния процес, минимизира риска от грешки и намалява времето, необходимо за планиране на задачите на вашия екип.
- Инструменти за сътрудничество: Функции като коментари, чатове и синергични работни пространства ви позволяват да работите заедно с членовете на екипа в реално време и да увеличите видимостта на работата на всеки член на екипа.
- Персонализирани шаблони: Работете по-добре за половината от времето благодарение на шаблоните за всички видове съдържание – от имейл бюлетини и публикации в социалните медии до резюмета на съдържанието и стилови ръководства.
- Интеграции: Работете безпроблемно с любимите си инструменти, като изберете софтуер за работния процес на съдържанието, който се интегрира с приложения за съобщения, проследяване на времето и управление на задачите.
- Поддръжка за създаване на съдържание: Изберете софтуер, който включва инструменти за писане и функции за редактиране, за да подобрите лесно всяка част.
10-те най-добри софтуера за управление на работния процес на съдържанието
От приложения за създаване на съдържание и инструменти за техническо писане до софтуер за цялостен работен процес на съдържанието, има инструмент, който ще подобри вашите процеси. Тук ще намерите 10 от най-добрите инструменти за оптимизиране на управлението на работния процес за вашия екип за съдържание. ?
1. ClickUp
ClickUp е инструмент за управление на проекти, който прави всичко – от писането на съдържание до планирането и разпределянето на работната натовареност – по-лесно от всякога. Този инструмент за управление на проекти предлага лесен за използване интерфейс и безкрайни възможности за персонализиране, за да оптимизира всеки процес както за мениджърите на съдържание, така и за мениджърите на проекти. ?
Управлявайте създаването на многоканално съдържание с маркетинговите функции на ClickUp. Използвайте вградените документи и компоненти за сътрудничество, за да обсъждате идеи за нови кампании или да създадете база данни с вашите правила за съдържание. Създавайте пътни карти за проекти с разпределени задачи за всеки член на екипа и използвайте различните изгледи, за да следите напредъка.
Създайте визуална система за управление на работния процес с календарния изглед на ClickUp. Дневните, седмичните и месечните изгледи разбиват плана за съдържанието и показват ясно къде се намира всеки проект в процеса. Създайте персонализирани полета и етикети – като чернова, редактиране, публикуване и промотиране – за да сегментирате процеса на създаване на съдържание.
Освен това, създавайте нови кампании за минути, а не за часове, благодарение на ClickUp AI и персонализираните шаблони за съдържание. AI асистентът за писане генерира идеи, редактира и обобщава бележките ви, за да ги сподели с екипа. Шаблони като ClickUp Content Calendar Template ви позволяват да планирате кога и как ще създавате съдържание.
Най-добрите функции на ClickUp
- Хиляди шаблони, включително шаблони за социални медии и шаблони за календар за съдържание, ви позволяват да създавате и предварително планирате съдържание за половината от времето.
- Персонализираните разрешения ви позволяват да споделяте документи с фрийлансъри и членове на екипа, като по този начин гарантирате, че всеки има достъп до необходимата му информация, а не до тази, която не му е нужна.
- Интеграцията с допълнителни софтуерни инструменти за работния процес на съдържанието, като Slack, Google Drive и HubSpot, оптимизира управлението на съдържанието.
- Множеството изгледи, включително Kanban табла и диаграми на Гант, повишават видимостта на календара ви за съдържание, работните процеси и графика за публикуване, за да се избегнат затрудненията.
- Функциите за управление на задачите, като автоматизация, списъци за проверка и графици, поддържат екипа ви на пътя към успеха.
Ограничения на ClickUp
- Въпреки че има лесен за използване интерфейс, може да отнеме известно време, докато се възползвате от пълната функционалност на инструмента.
- Някои функции, като AI инструмента, са достъпни само в платените планове.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)
2. Narrato
Narrato е система за управление на работния процес на съдържанието, базирана на изкуствен интелект, проектирана да ускори писането и публикуването на съдържание, дори и в голям мащаб. Ключовите функции, които създателите на съдържание ще харесат, включват вграден календар, инструменти за планиране и помощни средства за продуктивност. Софтуерът включва и генератор на изображения и възможност за публикуване директно от платформата.
Най-добрите функции на Narrato
- Използвайте AI асистента за писане, за да оптимизирате планирането на съдържанието, като генерирате идеи за ново съдържание.
- Функцията за генериране на резюме на съдържанието е интегрирана с ChatGPT, за да ви даде повече идеи за проучване на ключови думи и за това, което казват конкурентите.
- Подобрете стратегията за съдържание благодарение на вградените SEO препоръки, конспекти и стилови ръководства.
- Останете в график и никога не пропускайте краен срок с функцията за календар на съдържанието.
Ограничения на Narrato
- Макар че можете да публикувате от платформата, ще ви е необходим друг инструмент, за да планирате публикациите в социалните медии.
- Някои потребители биха искали платформата да бъде по-персонализирана.
Цени на Narrato
- Pro: 52 $/месец за работно пространство
- Бизнес: 100 $/месец за работно място
- По поръчка: Свържете се с отдела по продажбите за цени
Оценки и рецензии за Narrato
- G2: 4,7/5 (над 30 отзива)
- Capterra: 4,9/5 (10+ отзива)
3. Kissflow
Kissflow е инструмент за управление на бизнеса, който опростява работните процеси без необходимост от кодиране. Визуалните работни процеси предоставят информация за текущото състояние на проектите и следващите стъпки. Той се отличава с интеграция с десетки инструменти и функции за отчитане, които позволяват да следите маркетинговите показатели. ?
Най-добрите функции на Kissflow
- Простият интерфейс без код ви позволява да създадете персонализирано работно пространство, което ви е удобно.
- Функциите за плъзгане и пускане ви позволяват да вземете формуляри и незабавно да създадете задачи, за да изградите работни процеси с лекота.
- Визуалните работни процеси ви позволяват бързо да видите пречките, за да оптимизирате процесите и да избегнете неуспехите.
- Динамичното разпределение ви позволява да възлагате задачи на подходящия член на екипа, което спестява време и усилия при управлението на екипа ви.
Ограничения на Kissflow
- Въпреки че това е инструмент без код, все пак има крива на обучение.
- Някои потребители биха желали да има повече интеграции със системи за управление на съдържание и CRM.
Цени на Kissflow
- Основен: Започва от 1500 долара на месец
- Enterprise: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Kissflow
- G2: 4. 3/5 (500+ отзива)
- Capterra: 3,9/5 (над 30 отзива)
4. Хемингуей
Искате да създадете висококачествено съдържание, което отговаря на международните стандарти за писане и стил? Hemingway се справя с тази задача, като анализира написаното от вас и подчертава грешките за по-добра четимост.
Най-добрите функции на Hemingway
- Удобният интерфейс улеснява работата, така че малките предприятия и големите корпорации с нови служители могат лесно да въведат членовете на екипа, без да губят много време и усилия за обучение.
- Цветовото кодиране разбива често срещаните грешки, включително трудни за четене изречения, употреба на пасивен залог и по-прости алтернативи.
- Функцията за преброяване на думи улеснява създаването на по-широк спектър от съдържание, независимо дали става дума за дълги публикации в блогове или публикации в социални медии с ограничен брой символи.
- Уеб версията е безплатна, но можете да изтеглите и платеното приложение за настолни компютри.
Ограничения на Hemingway
- Опростената обратна връзка понякога включва грешки, така че все пак трябва да използвате собствената си преценка, когато приемате промени.
- Той не е предназначен за откриване на правописни или граматически грешки, така че за това ще ви е необходим друг инструмент.
Цени на Hemingway
- Безплатен онлайн инструмент
- Десктоп приложение: 19,99 $ еднократна такса
Оценки и рецензии за Hemingway
- G2: 4. 4/5 (над 40 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (10+ отзива)
5. CoSchedule
CoSchedule предлага набор от маркетингови продукти, които ще оптимизират вашата стратегия за съдържателен маркетинг и ще ви помогнат да изградите по-добри работни процеси. Системата за съдържателен маркетинг поддържа календари за различни цели, включително календар за съдържание и календар за социални медии. Поддържащите инструменти са проектирани така, че да опростят обучението и да улеснят превръщането ви в по-добър маркетолог на съдържание.
Най-добрите функции на CoSchedule
- Функциите на календара координират работата на целия екип, независимо дали работят с фрийлансъри или в областта на публикуването, за да пуснат съдържанието на живо.
- Actionable Marketing Institute предлага практични обучителни сесии с продължителност до 30 минути, за да подобрите бързо уменията си.
- Headline Studio оценява заглавията и предлага предложения за създаване на по-ефективно съдържание за търсачките и читателите.
- Различните изгледи, включително табло Kanban, улесняват проследяването на съдържанието, независимо дали то е в процес на обсъждане, писане, редактиране или публикуване.
Ограничения на CoSchedule
- Някои потребители смятат, че цената е висока, особено ако искате да използвате всички функции.
- Макар че можете да го използвате за публикуване в социалните медии, някои хора съобщават за грешки.
Цени на CoSchedule
- Безплатен календар: Безплатен завинаги
- Social Calendar: 19 $/месец на потребител
- Календар за съдържание: Обадете се за цени
- Marketing Suite: Обадете се за цени
Оценки и рецензии за CoSchedule
- G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)
6. GatherContent
Премахнете хаоса и мащабирайте производството на съдържание с GatherContent. Този софтуер за управление на съдържание и работни процеси ви позволява да изградите по-добри процеси, да съгласувате задачите на служителите и да опростите създаването и оптимизацията на съдържанието. ???
Най-добрите функции на GatherContent
- Насърчавайте екипната работа с функции за сътрудничество като редактиране в реално време и мозъчна атака.
- Опростете базата данни с съдържание, като управлявате таблици и документи в едно удобно пространство благодарение на Content Hub.
- Шаблоните ускоряват създаването на съдържание и осигуряват последователност във всички елементи.
- Интеграциите и персонализираният API ви позволяват да свържете любимите си приложения и да публикувате съдържание по-бързо.
Ограничения на GatherContent
- Стандартните настройки за известия по имейл могат да бъдат прекалено много за някои потребители, но можете да ги промените в профила си.
- Тъй като инструментът е силно персонализируем, има крива на обучение и ще трябва да обучите новите потребители.
Цени на GatherContent
- Начало: 99 $/месец, фактурира се ежегодно
- Цена: 299 $/месец, фактурира се ежегодно
- Transform: 799 $/месец, фактурира се ежегодно
- Enterprise: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за GatherContent
- G2: 4,3/5 (над 80 рецензии)
- Capterra: 4. 2/5 (10+ отзива)
7. Teamly
Teamly надхвърля управлението на работния процес и е софтуерно решение, предназначено за управление на всеки аспект от работата на отдалечени екипи. С примери за употреба от политически и правни екипи до маркетингови агенции, той е проектиран да подобри комуникацията, управлението на задачите, изплащането на заплати и отчитането на работното време.
Най-добрите функции на Teamly
- Чатът в реално време ви позволява да общувате в реално време с членовете на екипа, независимо къде се намират по света.
- Таблата Kanban ви позволяват да визуализирате работния процес на съдържанието, включително важни крайни срокове, типове съдържание и цели на проекта.
- Използвайте записи на екрана, за да обучавате, споделяте идеи и обяснявате процеси, които можете да използвате отново за нови служители или за установяване на редовни процедури.
- Следете натоварването с функцията за отчитане на работното време и опростете изчисляването на заплатите за наетите служители и свободно наетите лица, като писатели и редактори.
Ограничения на Teamly
- Ограничените интеграции могат да затруднят безпроблемната работа, ако разполагате с голям набор от технологии.
- Някои потребители биха желали да има повече възможности за персонализиране на дизайна на таблото за управление.
Цени на Teamly
- Винаги безплатно
- Стартово ниво: 47 $/месец
- Бизнес: 97 $/месец
Оценки и рецензии на Teamly
- G2: 4,8/5 (3+ рецензии)
- Capterra: Н/Д
8. Nintex
Nintex ви позволява да опростите бизнес процесите и да създадете персонализирани работни потоци за съдържание, без да се налага да пишете код. За маркетингови проекти го използвайте, за да създавате редакционни календари, да оптимизирате сътрудничеството в екипа и да генерирате данни от маркетингови кампании.
Най-добрите функции на Nintex
- Инструментът Process Discovery анализира съществуващите процедури и посочва областите, които могат да бъдат подобрени.
- Използвайте Process Manager, за да документирате процесите по създаване, редактиране и публикуване на съдържание.
- Роботизираните процеси автоматизират незабавно повтарящите се задачи, освобождавайки ви време да се съсредоточите върху други инициативи.
- Вградените функции за електронно подписване улесняват наемането на фрийлансъри за създаване на съдържание.
Ограничения на Nintex
- Ценовите планове са скъпи, което ограничава използването на този инструмент до компании с по-големи бюджети за софтуер за работни процеси.
- Интеграциите могат да бъдат подобрени и да станат по-лесни за навигация.
Цени на Nintex
- Pro: 25 000 долара/година
- Премиум: 50 000 долара/година
- Персонализирано: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Nintex
- G2: 4. 2/5 (700+ отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (80+ отзива)
9. ProcessMaker
ProcessMaker е платформа за автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект. Инструментът се актуализира на тримесечие, което го прави авангардна опция за бизнеса, който се нуждае от инструмент, който да расте заедно с него. ?
Най-добрите функции на ProcessMaker
- Интелигентната обработка на документи (IDP) анализира вашите процеси и информация и може да генерира ключови изводи или идеи за подобрения.
- Усъвършенстваната автоматизация позволява на вашия екип да се съсредоточи върху най-важните задачи и намалява времето, прекарано в административна работа.
- Използвайте вградените инструменти за данни, за да проследявате показателите за всичките си маркетингови усилия.
- Функциите с ниско ниво на кодиране увеличават възможностите за персонализиране и ви позволяват да мащабирате процесите по-бързо.
Ограничения на ProcessMaker
- Макар да е по-комплексен инструмент, той е и по-скъп от другите инструменти в този списък.
- Някои потребители биха желали да има повече техническа поддръжка, особено за начинаещи потребители.
Цени на ProcessMaker
- Платформа: 1475 долара/месец
- Pro: Свържете се с нас за цени
- Enterprise+: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ProcessMaker
- G2: 4,3/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)
10. Planable
Planable е визуален инструмент за работния процес на съдържанието, който ви позволява да създавате, планирате и преглеждате вашите материали така, както изглеждат в действителност. Проектиран да опрости създаването на съдържание, фокусът е върху съдържанието, а не върху задачите по управление на проекти и планиране, които могат да замъглят творчеството.
Най-добрите функции на Planable
- Създавайте съдържание директно в инструмента, за да видите как изглежда то на всеки отделен канал, независимо дали става дума за социални медии или имейл бюлетин.
- Контекстуалните коментари подобряват сътрудничеството, без да се налага да преминавате към инструмент за съобщения.
- Актуализациите в реално време и простите одобрения ускоряват преминаването на съдържанието през процеса, без пречки.
- Четири различни изгледа – включително Календар, Списък, Мрежа и Фийд – ви позволяват да визуализирате съдържанието по начин, който е най-подходящ за вас.
Ограничения на Planable
- Инструментът не се интегрира с всички платформи за социални медии.
- Създаден с оглед на бързината, той не е най-добрият инструмент за изграждане на цялостна стратегия за съдържание или маркетинг.
Цени на Planable
- Безплатно: Ограничение от общо 50 публикации
- Базов: 11 $/потребител
- Pro: 22 $/потребител
- Enterprise: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии на Planable
- G2: 4,6/5 (над 500 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)
Създавайте по-добри работни процеси за съдържание с ClickUp
От софтуерни инструменти до шаблони за работни процеси, тези 10 платформи помагат за подобряване на работните процеси в съдържателния маркетинг. Независимо дали се нуждаете от софтуерен инструмент за работния процес на съдържанието, за да генерирате нови идеи за съдържание, или такъв, който помага за управлението на задачите, в този списък има подходящ вариант за вас.
Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да създавате по-добри работни процеси за съдържание. Автоматизацията на задачите ускорява създаването на съдържание и гарантира, че всеки член на екипа знае върху какво да работи. Маркетингови функции като пътни карти за съдържание, разрешения и предложения за съдържание от изкуствен интелект позволяват на вашия екип да дава най-доброто от себе си всеки ден. ?