10-те най-добри софтуерни инструмента за анотиране през 2025 г.

Независимо дали сте редактор, продуктов мениджър или дори главен изпълнителен директор, вероятно всеки ден се сблъсквате с няколко документа, които се нуждаят от вашето мнение. Въпреки това, въвеждането на предложения в Google Docs понякога може да бъде ограничаващо.

Понякога може да почувствате нужда да напишете нещо или да нарисувате нещо, за да обясните по-добре идеите си. Малко цвят върху черно-бял документ или удобен етикет е нещо, което повечето хора ценят.

Тук на помощ идва софтуерът за анотиране. 📝

Подходящият инструмент за анотиране има няколко ключови функции, като подчертаване, маркиране и етикетиране, за да направи редактирането по-контекстуално и подробно. На пазара има няколко инструмента за анотиране и не искам да прекарвате дни в разглеждане на всеки един от тях, за да изберете най-подходящия.

В този блог се опитах да събера 10-те най-добри софтуера за анотиране, които се предлагат днес. Нека разгледаме различните видове инструменти за анотиране и да намерим най-подходящия за вашия бизнес.

Точно както имате бяла дъска в офиса си, инструментите за цифрови анотации действат като цифрова бяла дъска.

Най-добрите инструменти за анотиране на данни ви позволяват да нахвърляте множество идеи за работа на бяла дъска и ви помагат да редактирате различни формати на съдържание. Нека разгледаме видовете инструменти за анотиране, които се предлагат на пазара:

Инструменти за добавяне на бележки към текст: Те позволяват на потребителите да подчертават, коментират и маркират текстови документи. Можете да ги използвате за преглед на статии, договори и други писмени материали. Инструменти за анотиране на изображения: Инструментът за анотиране на изображения ви позволява да маркирате и анотирате изображения за обучение на модели в задачи за откриване на обекти и класифициране на изображения. Те се използват предимно в машинно обучение. Инструменти за анотиране на видео: Те ви помагат да анотирате видео съдържание. Можете да маркирате, етикетирате и коментирате конкретни кадри или последователности. Инструменти за анотиране на PDF файлове: Тези инструменти са предназначени за анотиране на PDF документи. Те предлагат функции като маркиране, добавяне на бележки и рисуване. Инструменти за анотиране на бяла дъска: Софтуерът за бяла дъска позволява на потребителите да си сътрудничат в реално време на цифрова бяла дъска. Те са идеални за сесии за мозъчна атака и интерактивни презентации.

При избора на инструмент за анотиране е важно да вземете предвид специфичните нужди на вашия проект и екип по отношение на управлението на данни. Ето някои ключови фактори, които трябва да имате предвид:

Леснота на употреба: Инструментите за анотиране трябва да имат интуитивен интерфейс, така че всеки да може да анотира бързо и ефективно, независимо от техническите си познания. Функции за анотиране: Потърсете инструмент, който предлага разнообразни опции за анотиране, като текстови коментари, подчертавания, фигури и рисуване на ръка, за да можете да редактирате творчески различни видове съдържание. Възможности за сътрудничество: Инструментът за анотиране трябва да позволява на няколко потребители да правят анотации и да дават обратна връзка едновременно, за да улесни : Инструментът за анотиране трябва да позволява на няколко потребители да правят анотации и да дават обратна връзка едновременно, за да улесни сътрудничеството на работното място. Интеграция и съвместимост: Потърсете инструмент, който се интегрира добре с вашия съществуващ софтуер и работни процеси. Сигурност: Понякога може да работите с чувствителни документи. Затова инструментът трябва да предлага надеждни функции за сигурност, като криптиране и контрол на достъпа, за да защити вашите данни.

1. ClickUp (най-добър за сътрудничество)

Анотирайте по-добре и по-бързо с ClickUp ClickUp Whiteboards е вашият централизиран визуален център, който превръща идеите на екипа в координирани действия.

ClickUp е платформа за управление на проекти и софтуер за анотиране, която се отличава с възможностите си за сътрудничество. Тя разполага с няколко персонализирани шаблона за бяла дъска, които позволяват на екипите да взаимодействат в реално време. Бялата дъска е много удобна за обмен на идеи, създаване на планове за проекти и предоставяне на ясни редакции на PDF файлове или документи.

Белите дъски на ClickUp предоставят интерактивно пространство, където потребителите могат да рисуват, пишат и свързват идеи. Функцията поддържа различни видове анотации, включително лепящи се бележки, рисунки на ръка и текст. Можете също да премествате елементи на бялата дъска, да увеличавате и намалявате мащаба и да виждате кой сътрудничи с вас в реално време.

Използвах шаблона Impact Effort Matrix на ClickUp, за да приоритизирам задачите си по редактиране.

Изтеглете този шаблон Използването на матрица за въздействие и усилие ви позволява да създадете визуално представяне на усилието, необходимо за всяка функция, за да можете по-добре да приоритизирате задачите и ресурсите.

Този шаблон е предназначен да ви помогне да оцените бързо и точно въздействието и важността на задачите, за да можете да определите кои проекти трябва да бъдат разгледани първо. Шаблонът създаде чудесен план за действие за моя проект и аз успях бързо да завърша важни редакции, вместо да се забавям с празен документ.

Това, което отличава ClickUp Whiteboards, е възможността да превърнете практически всеки елемент на таблото си в задача с няколко кликвания. Мога да превърна лепящите се бележки на Whiteboards в задачи и документи и да ги редактирам, анотирам, свързвам или дублирам, без да напускам платното.

Вградете ClickUp Docs директно в Whiteboards, за да имате достъп до важни документи, проучвания и контекст, без да напускате таблото си.

Освен горното, нека разгледаме още няколко важни предимства на използването на ClickUp като инструмент за анотиране.

Най-добрите функции на ClickUp

Проверка и одобрение: С функцията С функцията за проверка на ClickUp мога да предоставя директно визуална обратна връзка за изображения, PDF файлове и видеоклипове. Това прави ClickUp чудесен софтуер за творческо одобрение , идеален за екипи, които се нуждаят от подробна обратна връзка за визуално съдържание.

Дискусии в низове: ClickUp ми позволява да оставям коментари директно върху задачи и документи, създавайки ясен низов за комуникация. Тази функция поддържа богат текст, прикачени файлове и дори вградени елементи, което улеснява обсъждането на конкретни части от проекта.

Персонализирани изгледи с вградени анотации: С персонализираните С персонализираните изгледи на ClickUp успях да вградя анотации директно в работния си процес, независимо дали става дума за диаграма на Гант, табло Kanban или календар.

Запис на екрана и анотации на клипове : ClickUp има : ClickUp има вграден инструмент за изрязване , наречен ClickUp Clips , за записване и споделяне на видеозаписи. С помощта на Clips мога да записвам екрана си и да оставям коментари с обратна връзка. Най-хубавото е, че мога да ги анотирам, което го прави особено полезен за екипи, които трябва да предоставят обратна връзка или да демонстрират процеси.

Търсене в транскрипции: Освен това, мога да използвам : Освен това, мога да използвам ClickUp Brain , за да транскрибирам клиповете и след това да търся в транскрипциите всякакви въпроси, които ми се натрапват.

Ограничения на ClickUp

ClickUp Brain е достъпен само за платени планове.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4. 7/5 (над 9000 отзива) 4. 7/5 (над 9000 отзива)

Capterra : 4. 6/5 (над 4000 отзива) 4. 6/5 (над 4000 отзива)

2. Filestage (най-подходящ за оптимизиране на творческите ревюта)

чрез Filestage

​​Filestage е платформа за преглед и одобрение, която ви помага да оптимизирате творческите си процеси. Инструментите за анотиране в Filestage ми помогнаха да преглеждам, коментирам и одобрявам различни видове съдържание, от видеоклипове и изображения до PDF файлове и документи.

Най-добрите функции на Filestage

Анотации в реално време: С Filestage аз добавях анотации директно върху файлове, включително видеоклипове, изображения, PDF файлове и други, в реално време. Членовете на моя екип също можеха да маркират конкретни области от документ или кадър и да предлагат промени. Това направи процеса на обратна връзка доста лесен.

Централизирано управление на обратната връзка: Всички анотации и обратна връзка са централизирани в Filestage, така че моите екипи могат да проследяват коментарите и ревизиите на едно място. Това е чудесно, защото по този начин нито една обратна връзка не се губи в процеса на преглед.

Контрол на версиите: Filestage предоставя контрол на версиите, при който всяка нова версия на файла запазва предишните анотации. По този начин можете да сравнявате промените и да се уверите, че всички отзиви са били приложени.

Автоматизация на задачите: Платформата ми помогна да автоматизирам задачи като изпращане на напомняния до рецензенти или преместване на файлове през етапите на одобрение въз основа на анотации.

Сътрудничество с външни заинтересовани страни: Можете да поканите външни заинтересовани страни да преглеждат и анотират файлове, без да създавате отделен акаунт. По този начин можете лесно да сътрудничите с фрийлансъри или да получите отзиви от вашите мениджъри.

Ограничения на Filestage

Някои потребители смятат, че интерфейсът би могъл да бъде по-полезен по време на процеса на преглед, особено ако сте нови в платформата.

В някои случаи изображенията с по-голям размер на файла се компресират до такава степен, че цветовете в изображението се променят.

Цени на Filestage

Безплатни

Basic : 109 $/месец за неограничен брой потребители

Професионална версия: 299 $/месец за неограничен брой потребители

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Filestage

G2: 4. 6/5 (238 отзива)

Capterra: 4,7 (102 отзива)

3. PDF Annotator (най-добър за редактиране на PDF файлове)

чрез PDF Annotator

PDF Annotator е софтуер за анотиране, специално разработен за потребители, които имат нужда да редактират PDF документи. Независимо дали сте студент, професионалист или преподавател, той разполага с всички необходими инструменти за ефективно маркиране на PDF файлове.

Най-добрите функции на PDF Annotator

Цифрови подписи: Позволява ви лесно да добавяте цифрови подписи към документи. Това го прави чудесен инструмент за професионалисти, които се нуждаят от подписване и споделяне на документи по сигурен начин.

Персонализирани печати и символи: Софтуерът позволява на потребителите да създават и използват персонализирани печати. Тези печати са идеални за повтарящи се анотации, като печати за одобрение/отхвърляне или често използвани символи в конкретни индустрии.

Управление на анотации: PDF Annotator разполага с множество функции за намиране на анотации. Можете да ги прегледате в списък или да прескочите до конкретни анотации и да ги филтрирате според типа им.

Създаване на PDF файлове с едно кликване: Софтуерът позволява на потребителите да създават PDF файлове от нулата или от други типове документи. След като създадете PDF файла, можете директно да добавите анотации в него в рамките на софтуера.

Интеграция с Microsoft Office: Софтуерът за анотиране се интегрира безпроблемно с Microsoft Office. Така можете да анотирате PDF файлове, създадени от Word, Excel и PowerPoint файлове, без да напускате средата на PDF Annotator.

Ограничения на PDF Annotator

Приложимо само за PDF файлове

Няма възможност за „свързване“ или комбиниране на PDF файлове чрез контекстното меню на Explorer, както е възможно с пълните версии на Acrobat.

Цени на PDF Annotator

Студентска лицензия : 44,95 $ на потребител

Лиценз за един потребител: 79,95 $ на потребител (еднократна такса)

Оценки и рецензии за PDF Annotator

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Ink2Go (най-подходящ за анотации на презентации на живо)

чрез Ink2Go

Ink2Go е един от малкото инструменти за анотиране на данни, който ви позволява да добавяте анотации по време на запис. Можете да рисувате, пишете и маркирате директно на екрана си в реално време. Това е чудесен избор за преподаватели, треньори и професионалисти, които се нуждаят от ангажиране на аудиторията си с анотации на живо.

Най-добрите функции на Ink2Go

Анотации на екрана на живо: Ink2Go ви позволява да добавяте анотации директно на екрана си по време на презентации на живо, което го прави чудесен инструмент за видео анотации. Можете да подчертавате важни моменти, да привличате вниманието към конкретни области или да илюстрирате концепции в движение.

Запис на екрана с анотации: Можете да записвате екрана си заедно с анотациите си, за да създавате инструктивни видеоклипове, уроци или обучителни материали, което прави Ink2Go чудесен инструмент за видео анотации.

Инструменти за писане и маркиране: Ink2Go предлага набор от инструменти за писане и маркиране с персонализирани цветове и дебелина, така че да можете да адаптирате анотациите си според вашите нужди и стил.

Режим „Бяла дъска“: Освен добавяне на анотации към съществуващо съдържание, Ink2Go предлага и режим „Бяла дъска“, в който можете да създавате ново съдържание от нулата.

Ограничения на Ink2Go

Инструментът е сравнително основен в сравнение с по-комплексния софтуер за анотиране, което може да бъде ограничаващо за напредналите потребители.

Цени на Ink2Go

Лиценз за един потребител: 19,9 $ (еднократна такса)

Оценки и рецензии за Ink2Go

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Drawboard Projects (най-подходящ за AEC проекти и PDF файлове)

чрез Drawboard Projects

Drawboard Projects е мощен инструмент за анотиране на данни за професионалисти в областта на архитектурата, инженерството и строителството (AEC). Той предлага анотиране и за PDF файлове, но уникалната му характеристика е функцията за съвместна работа върху сложни чертежи и документи, като например проекти, CAD файлове и други технически документи.

Най-добрите функции на Drawboard Projects

Инструменти, специфични за индустрията: Това е един от малкото инструменти за анотиране, който предлага функции, специално предназначени за AEC индустрията. Той предлага прецизни инструменти за измерване, калибриране и слоеве за подробни анотации върху архитектурни и инженерни планове.

Инструменти за редактиране на PDF файлове и добавяне на бележки към данни : Намерих пълен набор от инструменти за редактиране и добавяне на бележки към PDF файлове с функции за маркиране на текст, добавяне на коментари, рисуване на ръка, вмъкване на фигури и др.

Контрол на версиите на документи: Този софтуер за анотиране следи всички версии на даден документ, така че можете да виждате промените във времето и да сте сигурни, че нито една анотация или ревизия няма да се изгуби по време на жизнения цикъл на проекта.

Офлайн достъп: Можете да изтеглите документи, за да добавите бележки офлайн, и да синхронизирате промените, когато се свържете отново. Тази функция е много полезна за работа на терен, където достъпът до интернет е ограничен.

Интеграция с популярния софтуер AEC: Инструментът за анотиране на данни се интегрира с други инструменти, често използвани в AEC индустрията, като Autodesk, така че не е необходимо да прехвърляте файловете ръчно.

Ограничения на Drawboard Projects

Безплатната версия Basic не позволява достъп до приложението за Android и не поддържа аудио бележки, качване на имейли, снимки и редактиране.

Цени на Drawboard Projects

Екип : 29 $/месец на потребител

Растеж : 39 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за Drawboard Projects

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Prodigy (Най-добър за модели за машинно обучение)

чрез Prodigy

Prodigy е универсален инструмент за анотиране на данни, проектиран специално за обучение на модели за машинно обучение. Този инструмент е идеален за научни работници в областта на данните, инженери по машинно обучение и изследователи.

Най-добрите функции на Prodigy

Интеграция на активно обучение : Prodigy използва активно обучение, за да даде приоритет на най-информативните образци от данни и да предложи анотации, които най-вероятно ще подобрят ефективността на вашите модели за машинно обучение.

Персонализирани работни процеси за анотиране на данни: Позволява на потребителите да създават персонализирани работни процеси за анотиране, съобразени с техните специфични нужди. Независимо дали работите с текст, изображения или други видове данни, получавате гъвкава рамка за проектиране на процеса на анотиране, който най-добре отговаря на вашия проект.

Обучение на модели в реално време: Една от отличителните характеристики на Prodigy е способността му да обучава модели в реално време, докато добавяте анотации. Тази незабавна обратна връзка помага на потребителите да видят как техните анотации влияят върху производителността на модела.

Ефективна работа с данни: Инструментът е оптимизиран за големи масиви от данни, така че можете лесно да работите с милиони точки данни.

Безпроблемна интеграция: Prodigy се интегрира безпроблемно с популярни библиотеки за машинно обучение като spaCy, TensorFlow и PyTorch, което ви позволява да включвате анотации директно в процесите на обучение.

Ограничения на Prodigy

Prodigy е предназначен предимно за технически потребители, така че може да не е най-подходящ за нетехнически екипи или за тези, които търсят инструмент за анотиране с общо предназначение.

Цени на Prodigy

Лично: 390 $/пожизнена лицензия

Компания: 490 $/работно място, в пакети от 5 работни места

Оценки и рецензии на Prodigy

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. SuperAnnotate (най-добър за анотиране на изображения и видеоклипове)

чрез SuperAnnotate

SuperAnnotate е инструмент за анотиране на изображения, популярен сред екипите за изкуствен интелект и машинно обучение. Проектиран да се справя с мащабни проекти за анотиране, той може да създава висококачествени данни за обучение за модели за компютърно зрение.

Най-добрите функции на SuperAnnotate

Разширени инструменти за анотиране на данни: SuperAnnotate предлага разнообразие от инструменти за анотиране на видео и изображения, включително инструменти за полигони, ограничаващи кутии, кубоиди, ключови точки и семантична сегментация, които могат да създават прецизни анотации, необходими за обучението на високопроизводителни AI модели.

Сътрудничество и управление на работния процес: Този инструмент за анотиране на данни позволява на няколко потребители да работят едновременно по един и същ проект. Контролът на версиите ви държи в течение с всички промени.

Предварителни анотации, базирани на изкуствен интелект: Възможностите за предварителни анотации, базирани на изкуствен интелект, помагат за генерирането на първоначални анотации, които могат да бъдат фино настроени по-късно.

Инструменти за осигуряване на качеството: SuperAnnotate включва вградени инструменти за осигуряване на качеството, с които можете да преглеждате и валидирате анотациите, преди да бъдат финализирани.

Ограничения на SuperAnnotate

Очакваното време за завършване на даден проект може да бъде неточно.

Някои разширени функции и възможности може да изискват по-дълъг период на обучение, особено за по-малко технически подготвени потребители.

Цени на SuperAnnotate

Basic : Безплатен

Про: Персонализирано ценообразуване

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SuperAnnotate

G2: 4,9/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Labelbox (Най-добрият инструмент за анотиране на данни за корпоративни AI екипи)

чрез Labelbox

Labelbox е водещ инструмент за анотиране на данни, предназначен за проекти в областта на машинно обучение и изкуствен интелект. Той помага при етикетирането на данни, което го прави предпочитан избор за научни работници в областта на данните и практикуващи в областта на изкуствения интелект.

Най-добрите функции на Labelbox

Универсални инструменти за анотиране на данни: Labelbox поддържа широка гама от типове данни, включително изображения, видеоклипове и текст. Той предлага различни инструменти за анотиране, като ограничаващи кутии, полигони, семантична сегментация и ключови точки, което позволява на потребителите да анотират данни за различни задачи, свързани с машинно обучение.

Автоматизация с помощта на модели за етикетиране: Labelbox предлага модели за етикетиране, които могат да бъдат интегрирани във вашите набори от данни, като по този начин се намалява ръчният труд, необходим за процеса на етикетиране.

Сътрудничество и управление на работния процес: Получавате и инструменти за управление на работния процес, които ви позволяват да възлагате задачи, да преглеждате анотации и да управлявате проекти в рамките на платформата.

Инструменти за осигуряване на качеството: Вградените функции, като оценяване на консенсуса, работни процеси за преглед и откриване на аномалии, гарантират точни и последователни анотации.

Ограничения на Labelbox

Той не може да обработва многоканални изображения, които рядко се срещат в нормалното компютърно зрение, но са широко разпространени в научната визуализация.

Цени на Labelbox

Безплатни

Стартово ниво: 0,10 $ за LBU

Предприятия: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии за Labelbox

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Adobe Acrobat (най-добър за анотиране на PDF файлове)

чрез Adobe Acrobat

Adobe Acrobat се счита за стандарт в индустрията, когато става въпрос за създаване, редактиране и анотиране на PDF документи. Той разполага с набор от инструменти за анотиране за маркиране на документи за лична и професионална употреба.

Най-добрите функции на Adobe Acrobat

Комплексни инструменти за анотиране: Adobe Acrobat разполага с функции за подчертаване, лепящи се бележки, текстови коментари, зачеркване и рисуване на ръка, които помагат на потребителите да маркират документи ефективно и ефикасно.

Коментиране и сътрудничество: Acrobat позволява на няколко потребители да преглеждат и коментират PDF файлове. Можете да проследявате тези коментари в реално време. Софтуерът за анотиране също така предоставя ясен одит на всички анотации, така че можете да правите ревизии въз основа на обратната връзка.

Сигурност на документите: Предлага разширени функции за сигурност, включително защита с парола и криптиране. Можете да контролирате кой може да разглежда, разпечатва или добавя анотации към даден документ.

Интеграция с Adobe Creative Cloud: Adobe Acrobat се интегрира с други приложения на Adobe Creative Cloud. Можете лесно да преминавате между различни инструменти и работни процеси, което е спасително за творческите професионалисти, които трябва да работят на различни платформи на Adobe.

Ограничения на Adobe Acrobat

Понякога се появяват грешки при редактирането на PDF файлове, които съдържат нелатински шрифтове.

Научаването как да използвате функциите е по-малко интуитивно в сравнение с други видове софтуер.

Цени на Adobe Acrobat

Acrobat Reader : Безплатен

Acrobat Standard : 12,99 $/месец

Acrobat Pro : 19,99 $/месец

Acrobat Standard за екипи : 14,99 $/месец

Acrobat Pro за екипи : 23,99 $/месец

Acrobat Pro за екипи, пакет от 5: 22,19 $ на месец

Оценки и рецензии за Adobe Acrobat

G2 : 4,5/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

10. RectLabel (Най-добър инструмент за анотиране на изображения)

чрез RectLabel

RectLabel е офлайн инструмент за анотиране на данни, създаден за анотиране на изображения за целите на машинно обучение. Използва се предимно за създаване на ограничаващи кутии и етикети за сегментиране, за да се обучават модели в откриване на обекти, класифициране на изображения и други задачи за визуално разпознаване.

Най-добрите функции на RectLabel

Анотация с ограничаваща рамка: С RectLabel можете да рисувате и редактирате ограничаващи рамки около обекти в изображения, за да обучавате модели за откриване на обекти. Получавате прецизен контрол над размерите на рамката, което гарантира висококачествени анотации.

Маски за сегментиране: RectLabel поддържа полигонални маски за сегментиране, които можете да нарисувате, като очертаете точната форма на обектите. Тази функция осигурява точност на ниво пиксел за вашите анотации.

Анотиране на ключови точки: С анотирането на ключови точки можете да маркирате конкретни точки върху обект, като например характерни точки на лицето или ставите на човешкото тяло. Тази функция ви помага да обучавате модели в оценяване на позата и свързани задачи.

Групово обработване: RectLabel позволява на потребителите да анотират едновременно няколко изображения, за да ускорят процеса на анотиране, особено когато работят с големи масиви от данни.

Ограничения на RectLabel

Инструментът е специално проектиран за машинно обучение и може да не е подходящ за общи задачи за анотиране, като редактиране на PDF файл.

Цени на RectLabel

RectLabel : Безплатен

RectLabel Pro: 19,99 $

Рейтинги и отзиви за RectLabel

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Изберете най-добрия софтуер за анотиране за вашия бизнес

Лесен за използване инструмент за анотиране може да ви помогне да редактирате документи, да обменяте идеи и да записвате творчески идеи на дигитална хартия. Превърнете скучния документ в цветен ресурс, изпълнен с творческите идеи на всички членове на вашия екип.

Въпреки че всички инструменти за анотиране в списъка се използват широко, аз имам ясен фаворит – ClickUp. Функциите Whiteboard, Clips, Views, Brain и други функции на ClickUp го правят идеалното решение за всички ваши нужди от анотиране.

Независимо дали работите с PDF файлове, изображения или видеоклипове, инструментите за анотиране на ClickUp са на Ваше разположение. Най-хубавото е, че са безплатни, така че можете да ги изпробвате веднага.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да започнете.