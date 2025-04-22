10 безплатни шаблона за карта на емпатията

Искате ли да знаете какво мислят вашите клиенти? Повечето компании искат. Всъщност, разбирането на пътя и мисловните процеси на клиентите е ключът към успеха в бизнеса.

Знаейки какво мотивира потребителите, можете да създадете по-добри продукти и услуги, които да отговарят на техните нужди. Това ви позволява също така да отбележите проблемите бързо, преди да имат време да се превърнат в критични проблеми.

Влезте в съзнанието на клиентите си с карти на емпатията. Тези инструменти за визуализация предлагат съвместен подход за разбиране на потребителските сегменти и начина, по който те вземат решения.

Спестете време, като използвате шаблони за емпатично картографиране, за да получите бърз поглед върху проучванията си за потребителите и конкретните им нагласи. С тези 10 шаблона за емпатично картографиране, от които можете да избирате, ще получите по-добри прозрения благодарение на бели дъски, карти на пътуването на потребителските персони и планове за успех. ✨

Какво е шаблон за карта на емпатията?

Картите на емпатията са инструменти, които се използват в началото на процеса на проектиране, за да се разбере неудовлетвореността на потребителите и пътят на клиента. Тези визуализации се създават чрез съвместен подход, фокусиран върху подчертаване на поведението на клиентите – обикновено чрез проучване на потребителите.

Обикновено картите на емпатията към клиентите се създават съвместно със заинтересованите страни, след като сте проучили потребителите и преди да започнете да мислите за концептуални карти. Идеята е да се вникне в съзнанието на потребителите и да се визуализира техният подход, преди да се предложат решения.

Картите на емпатията обикновено се състоят от четири квадранта. Те обикновено се базират на проучвания на клиентите, за да се разбере какво мислят за вашите продукти, какво казват, как се чувстват и какво правят. Някои карти вземат предвид и това, което чуват за вашия продукт.

Използвайте картите на емпатията, за да анализирате как потребителите преглеждат съдържанието на блогове и публикациите в социалните медии, как навигират в уеб страниците или как използват дадено приложение. Картите на емпатията са полезни и за проучване на това как клиентите могат да използват или да реагират на определени услуги или потенциални слаби места, с които може да се сблъскате.

Този шаблон за картографиране на потребители ви позволява да създавате визуални представяния на сложни идеи като потребителски потоци, wireframes и инженерни диаграми.

Шаблоните за карта на емпатията улесняват процеса, като създават организация. Те предлагат визуални оформления като шаблони за бяла дъска, за да обобщят данните за клиентите, информацията или отговорите от анкетите.

Просто въведете информацията, която е от значение за вашите клиенти, и използвайте различни изгледи, за да получите по-задълбочени познания за промените, които могат да подобрят вашите предложения.

Какво прави един шаблон за карта на емпатията добър?

Не всички инструменти са еднакво ефективни и същото важи и за шаблоните за карта на емпатията. Когато избирате подходящия шаблон за вашия екип, има няколко неща, които трябва да имате предвид.

Ето какво да търсите в един добър шаблон за карта на емпатията:

Ясни обхват и цели: Всеобхватните цели поддържат екипните членове на една и съща вълна и дават приоритет на решенията, базирани на проучвания.

Визуализация на данни: Без данни не можете да получите ясна представа за пътя на потребителите. Най-добрите карти на емпатията предлагат визуализации като бели дъски и диаграми, които не изискват сложен процес на проектиране.

Персонализиране: Всеки бизнес е уникален, както и вашите нужди. Изберете шаблон за карта на емпатията, който позволява персонализиране, като полета, изгледи и списъци, които са подходящи за вашите процеси.

Сътрудничество в реално време: Създаването на карти на емпатията по подразбиране е процес на сътрудничество. Потърсете инструменти, които улесняват работата с колегите от екипа за потребителско преживяване, както и с членове на екипа от различни отдели, като маркетинг и продажби.

Интеграции: Оптимизирайте работните процеси, като изберете шаблон за карта на емпатията, който работи с инструментите, използвани от екипа за дизайн, включително GitHub.

10 шаблона за карта на емпатията, които можете да използвате

Тук ще намерите 10 от най-добрите шаблони за емпатични карти, от бели дъски и мисловни карти до други шаблони за пътуването на клиента. Всеки от тях предлага персонализиране, за да можете да използвате инструмента според конкретните нужди на вашия бизнес.

Използвайте тези шаблони, за да разберете по-добре целевата си аудитория. Можете да визуализирате резултатите от проучване на потребителски профили, слабите места на клиентите, проучвания за разработване на продукти и други форми за обратна връзка. Освен това, работете съвместно с членовете на екипа и заинтересованите страни, за да изведете продуктите си на ново ниво.

1. Шаблон за бяла дъска за карта на емпатията на ClickUp

Изтеглете този шаблон Сътрудничество с колеги, използвайки шаблона за бяла дъска за карта на емпатията от ClickUp, за да разберете поведението на клиентите.

Визуализирайте нуждите на крайните потребители и пътя на клиентите с шаблона за бяла дъска „Карта на емпатията“ от ClickUp. Тази онлайн бяла дъска предлага сътрудничество в реално време по време на процеса на дизайн мислене. Тя включва класическите четири квадранта, както и две допълнителни полета за болка и печалба.

Започнете, като попълните профила на клиента в центъра и поведението в лепящите се бележки във всеки квадрант. Добавете още лепящи се бележки, ако имате други идеи, и използвайте инструментите за дизайн вляво, за да подчертаете и организирате мислите си.

След като попълните картата на емпатията, автоматично генерирайте задачи за екипа по дизайн или други отдели. Задачите могат да включват неща като проучване на нови продукти, създаване на съдържание и промени в софтуера.

Използвайте изгледа „Списък“, за да видите разбивка на задачите в списъка с задачи. Изгледът „Табло“ дава по-широк поглед върху това, което се намира във всеки етап от процеса. Присвойте приоритети, персонализирани статуси и персонализирани полета, за да организирате работното си пространство.

2. Шаблон за карта на емпатията на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте визуален подход, за да разберете как вашите клиенти взаимодействат с вашите продукти с шаблона за карта на емпатията на ClickUp.

Шаблонът за карта на емпатията на ClickUp ви позволява да влезете в съзнанието на вашите клиенти с интерактивен и визуален подход. Както много карти на емпатията, той е разделен на четири квадранта: Казва, Мисли, Прави и Чувства. Всеки от тях е обозначен с цвят, за да се види по-лесно клиентското преживяване.

Започнете, като отделите време с екипа си, за да отговорите на въпроса как клиентите подхождат към вашите продукти. Прегледайте формулярите, в които клиентите са дали обратна връзка. Поставете се на тяхно място и помислете как вашите продукти ги карат да се чувстват и какво мислят. Помислете за какво използват вашите продукти и как ги използват.

Създайте карта на емпатията, за да идентифицирате нуждите на клиентите, прозренията на потребителите и болезнените точки. След това обсъдете идеи за решения и изгответе план за оптимизиране на процеса на вземане на решения. Създайте автоматично задачи въз основа на вашите изводи и ги подредете по приоритет, така че екипът да работи първо върху най-критичните промени.

Персонализирайте картата на емпатията към клиентите, като създадете статуси като „В процес“, „Завършено“ и „Завършено“, за да следите напредъка. Използвайте персонализирани полета, за да разделите по-подробно информацията, и преминавайте между трите различни изгледа, за да видите заключенията в различна светлина.

3. Шаблон за план за успех на клиенти на ClickUp

Изтеглете този шаблон С шаблона за план за успех на клиентите на ClickUp получите информация за поведението на клиентите, за да можете да подобрите своите предложения.

Използвайте шаблона за план за успех на клиентите на ClickUp, за да анализирате поведението на потребителите, да изградите емпатия и да прилагате по-добро управление на клиентите. Този шаблон е предназначен за създаване на повтарящи се планове, така че да можете редовно да отговаряте на нуждите на клиентите и постоянно да подобрявате предлаганите от вас услуги.

Използвайте формулярите, за да получите информация от реални потребители. С 15 персонализирани полета събирайте информация за всичко – от типа абонамент, етапа на акаунта и описанието на проблема. Всяко едно от тях предоставя важна информация, която вашият дизайнерски екип може да използва, за да създаде по-добри продукти.

Възползвайте се от седем различни изгледа, за да подредите информацията. Използвайте изгледа „Клиенти по състояние“, за да идентифицирате потребителите с проблеми, които изискват незабавно внимание. Отворете изгледа „Списък с нови клиенти“, за да получите информация за това как новите потребители взаимодействат с вашите услуги.

4. Шаблон за карта на пътуването на клиента на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за карта на пътуването на клиента на ClickUp, за да представите навиците и предпочитанията на вашите клиенти и да ги използвате за подобряване на вашия продукт/услуга.

Начертайте преживяванията и начина, по който потребителите навигират в продуктите ви, с шаблона за карта на пътуването на клиента от ClickUp. Използвайте картата, за да идентифицирате болезнените точки и областите на триене, които влошават потребителското преживяване.

Изгледът на бялата дъска разбива пътуването на клиента по фази. Използвайте го, за да подчертаете действията и точките на допир. Въз основа на тях създайте фази за решения, за да предизвикате дискусия за най-добрия подход за решаване на проблема.

Автоматично разпределяйте задачи на съответните членове на екипа, за да започнете да прилагате плана си за действие. Въз основа на резултатите от картата на пътуването на клиента, добавете приоритети към задачите, които трябва да бъдат изпълнени първи. Използвайте зависимости, за да подчертаете задачите, които блокират бъдещата работа, за да предотвратите препятствия.

5. Шаблон за картиране на потребителски истории на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте и персонализирайте картата с историите на потребителите си с гъвкав и предварително форматиран шаблон за бяла дъска в ClickUp.

Търсите шаблон, който да подпомага гъвкавите процеси на разработка? Шаблонът за картографиране на потребителски истории на ClickUp използва гъвкава методология, за да визуализира процеса на разработка на продукта от начало до край.

За да започнете, попълнете продукта или функцията, за която ще създадете картата на процеса. След това създайте описателни профили за различните типове потребители. Помислете какво ще се стреми да постигне този потребителски профил и добавете това в секцията за потребителска активност.

След това прегледайте стъпките, които потребителят ще трябва да предприеме, за да постигне целта си, и ги въведете в раздела „Стъпки на потребителя“. След това разбийте стъпките на по-подробни детайли, необходими за завършване на всеки етап. Разделете тази информация в раздела „Издания“ с помощта на лепящи се бележки.

С пълната карта на историята ще разберете много по-добре вашите целеви клиенти. Въз основа на вашите прозрения създайте задачи за подобряване на вашите продукти и ги възложете на съответните членове на екипа. ✍️

6. Шаблон „Гласът на клиента“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Съберете и класифицирайте очакванията и реакциите на клиентите към вашия продукт/услуга, за да разберете какво можете да направите, за да го подобрите.

Ако наистина искате да знаете какво мислят вашите потребители и да подобрите задържането на клиентите, обърнете се към шаблона „Гласът на клиента“ на ClickUp. Той е предназначен за широк спектър от случаи на употреба, включително маркетингови екипи, търговски групи и отдели за развитие.

Създадена на базата на матрицата за превод на гласа на клиента, тя включва дословни отговори от клиенти, нужди, които трябва да бъдат удовлетворени, и изисквания за създаване на по-добро клиентско преживяване.

Започнете със събиране на обратна връзка от клиентите, като използвате вградените формуляри. Използвайте шаблони за потребителски профили, за да идентифицирате сегменти от аудиторията и да адаптирате въпросите си към техните нужди. След това създайте нужди и изисквания на клиентите, за да решите техните проблеми.

Използвайте изгледите „Списък“ и „Табло“, за да създадете задачи и списъци със задачи въз основа на резултатите си. Приоритизирайте най-належащите проблеми и добавете оценки за натоварването, за да видите кои поправки ще отнемат време и кои са бързи.

7. Шаблон за карта на емпатията в PowerPoint и Google Slides от Slidechef

чрез Slidechef

Шаблонът за карта на емпатията от Slidechef е предназначен за използване с инструменти на Google Drive, като Google Slides и софтуер за презентации, включително PowerPoint. Той използва квадрантен подход за разбиране на нагласите на потребителите и създаване на визуално сътрудничество за идентифициране на решения.

Попълнете разделите „Чувам“, „Виждам“, „Казвам“ и „Прави“ и „Мисля“ и „Чувствам“ въз основа на различни клиентски сегменти. Подчертайте проблемните и ползотворните области и превключвайте между изгледа на квадранта и изгледа на мисловната карта, за да генерирате прозрения.

Персонализирайте шаблона, като го промените, за да съответства на цветовата схема на вашата марка. След това използвайте презентацията, за да споделите идеите си с целия дизайнерски екип.

8. Шаблон за карта на емпатията от Moqups

чрез Moqups

Помогнете на екипите да разберат по-добре потребителското преживяване с шаблона за карта на емпатията на Moqups. Този шаблон използва прост подход за разбиране на това, което потребителите чувстват, виждат, казват, правят и мислят за различните характеристики и функционалности на продукта.

Това е чудесна възможност за маркетинговите екипи, които искат да видят как потребителите взаимодействат с най-новите маркетингови кампании. Разработващите екипи също ще се възползват от нея, за да получат информация за това как потребителите навигират в прототипите на приложенията.

Имайте предвид, че тези шаблони са полезни за мозъчна атака. Ако искате да задавате задачи автоматично и да създавате планове за действие, ще трябва да използвате този шаблон заедно с друг инструмент за управление на проекти, като например ClickUp.

9. Шаблон за слайд с карта на емпатията от SlideTeam

чрез SlideTeam

Създаването на карти на емпатията е само една стъпка в процеса на подобряване на продукта. Щом разберете с какви проблеми се сблъскват клиентите, трябва да споделите тези наблюдения с екипа. По този начин те ще могат да направят необходимите промени.

Този безплатен шаблон улеснява работата по потребителското пътуване и незабавното споделяне на резултатите със заинтересованите страни. Седнете и проучете потребителското преживяване, попълвайки информацията за всеки квадрант.

Персонализирайте графиките и формите, за да съответстват на вашия бизнес. Добавете икони, за да подчертаете ключовите моменти, особено когато става въпрос за потенциални решения. Споделете своите заключения в PowerPoint презентация с подходящите членове на екипа.

10. Шаблон за карта на емпатията в PDF формат от The Business Model Analyst

чрез The Business Model Analyst

Шаблонът за карта на емпатията от The Business Model Analyst е PDF файл, който разглежда потребителското преживяване. Както и при другите карти на емпатията, има четири квадранта, които се фокусират върху реакциите на потребителите към вашите предложения. Създайте нова карта за всеки сегмент клиенти или се фокусирайте върху един конкретен тип потребители.

Налични в печатно качество във формати Letter и A3, те са идеални за съставяне на документи за презентации на живо. По този начин заинтересованите страни могат да следят и да правят бележки, както сметнат за добре.

Те се изтеглят безплатно, което означава, че можете да ги използвате колкото пъти искате или да отпечатате толкова копия, колкото сметнете за необходимо. Използвайте този PDF файл, за да проведете сесия за мозъчна атака и да се свържете с други членове на екипа, които може да имат решения за проблемите, повдигнати от потребителите.

Разберете по-добре клиентите си с карти на емпатията

С тези шаблони за карта на емпатията можете да оптимизирате работните процеси и да работите съвместно, за да обслужвате клиентите си. Използвайте шаблоните като самостоятелни инструменти, за да получите информация за клиентите, или ги интегрирайте с инструменти за управление на проекти, за да автоматизирате задачите въз основа на вашите наблюдения.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да започнете да получавате по-добра представа за вашите клиенти и да създавате по-добри продукти, които отговарят на техните нужди. С помощта на бели дъски и шаблони за карта на емпатията ще получите отговори по-бързо и ще разполагате с информацията, необходима за изграждането на по-гладко клиентско преживяване.