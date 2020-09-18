Пълно ръководство за Agile разработката на продукти (2025)

Искате да научите повече за Agile разработката на продукти?

Независимо дали създавате софтуер или произвеждате хардуерни продукти, Agile процесът ви помага да съкратите цикъла на разработка и да го направите по-продуктивен.

А ако искате да научите основите на Agile подхода, сте на правилното място.

В тази статия ще научите какво е Agile методологията, как работи, какви са нейните предимства и кой е най-подходящият Agile инструмент за управление на проекти за вас.

Да започнем!

Какво е Agile?

Агилната методология е набор от практики, които помагат на екипите да съкратят продължителността на цикъла на разработка и да създават продукти, ориентирани към потребителя.

Как се случва това?

Екипът Agile работи в кратки спринтове от 2-4 седмици, за да създаде работеща версия на продукта.

В края на всеки спринт те представят тази версия на ключовите заинтересовани страни. Въз основа на обратната връзка от всяка заинтересована страна, те преминават към следващия спринт.

Повтаряте този процес, докато крайният продукт отговори на очакванията на всички.

Защо?

Кратките спринтове ви помагат да съкратите общото време за производство.

А честите прегледи със заинтересованите страни ви помагат да сте в крак с нуждите на клиентите.

Резултатът?

По-добър продукт, разработен за по-кратко време!

Разбира се, това е много различен стил на разработка от традиционния стил на управление на проекти, като методологията Waterfall.

С какво Agile рамката се различава от методологията Waterfall?

Един Agile проект съдържа многобройни спринтове или цикли на разработка, докато методологията Waterfall има един производствен цикъл, който може да продължи месеци или дори години.

Освен това, Agile подходът тества продуктите непрекъснато през целия цикъл на разработване. Waterfall екипите провеждат тестове на продуктите едва след като те са напълно разработени.

Това означава, че клиентът може да прегледа продукта едва след приключване на производствения цикъл. При Agile обаче вие активно ангажирате клиентите през целия процес на разработване на продукта, което ви помага да създадете продукти с по-високо качество.

Кой може да използва Agile методологията?

Въпреки че Agile рамката е разработена за проекти за разработка на софтуер, това не означава, че методологията не може да се приложи за разработка на хардуер или други индустрии.

Всъщност можете да приложите методологията за гъвкаво разработване във всички сектори, като например финансите, маркетинга и дори строителството.

Прочетете нашите статии за софтуер за управление на проекти в строителството и съвети от експерти за това как да преминете към Agile.

На какво се основава Agile?

Agile Manifesto е кратък документ, който обобщава същността на методологията. Той излага набор от 4 ценности и 12 принципа за всички Agile екипи за разработка.

Макар че това не са строги правила, които трябва да следвате, ценностите и принципите влияят върху всеки процес в гъвкавото разработване на софтуер.

Заедно, Agile принципите и ценностите развиват Agile мислене сред членовете на екипа, което е насочено към максимално сътрудничество и иновации.

Четирите Agile ценности са:

Индивидите и взаимодействията са по-важни от процесите и инструментите

Работещ софтуер вместо изчерпателна документация

Сътрудничество с клиенти вместо договаряне на договори

Приемане на промяната вместо следване на план

12-те Agile принципа могат да бъдат разделени на 4 групи:

1. Принципи на гъвкавото управление на проекти, свързани с удовлетвореността на клиентите

Дайте приоритет на задоволяването на нуждите на клиентите, за да предоставите висококачествен, работещ софтуер в рамките на срока.

Приемете промените в изискванията в последния момент

Продължавайте да доставяте на всеки няколко седмици или месеца, за да получавате непрекъснато обратна връзка от клиентите и да адаптирате продукта съответно.

2. Принципи на Agile управление на проекти, свързани с качеството

Съсредоточете се върху това колко добре вашият продукт задоволява клиентите, за да прецените неговия успех.

Поддържайте стабилно темпо на разработка, за да не изоставате от процеса на разработка, основан на тестове.

Обръщайте постоянно внимание на техническото съвършенство и добрия дизайн, тъй като това подобрява гъвкавостта на вашия екип.

3. Принципи на гъвкавото управление на проекти, свързани със сътрудничеството

Заинтересованите страни по проекта и разработчиците трябва да си сътрудничат активно през целия процес на разработка.

Изграждайте проекти около мотивирани членове на екипа и им оказвайте необходимата подкрепа.

Ангажирайте се с лични разговори, тъй като това е най-надеждният и ефективен начин за предаване на информация. Насърчавайте членовете на екипа да комуникират директно.

Самоорганизираните екипи, които работят с минимален надзор, дават най-добри резултати.

4. Принципи на гъвкавото управление на проекти, свързани с управлението на екипи

За да подобрите гъвкавостта, поддържайте процесите си прости и се отървете от несъществената работа.

Оценявайте непрекъснато представянето на екипа си и го усъвършенствайте, за да стане по-добър и по-ефективен.

Какви са различните роли в един Agile екип?

Агилен проект е като голям мюзикъл. Декорите и костюмите могат да дойдат по-късно.

Но за да бъде наистина успешен, той се нуждае първо от страхотни артисти.

А членовете на Agile екипа са истински артисти!

Въпреки че имат различни умения и опит, всички те работят заедно, за да решат възникналите проблеми. Този вид междуфункционално сътрудничество е в основата на културата на иновации на Agile екипа.

Но кои са тези хора и какви са техните отговорности?

Ето списък с ключовите членове на Agile екипа и какво правят те.

1. Собственик на продукта

Всичко започва от продуктовия собственик (понякога наричан продуктов мениджър ).

Те са суперкомпютърът в екипа: най-добрият източник на информация за нуждите на клиентите.

Собственикът на продукта работи в тясно сътрудничество с потребителите, записва техните изисквания и ги превръща в списък с задачи за продукта. И точно като компютър, те са незаменими за всички процеси по проекта!

2. Проектен мениджър

Ако собственикът на продукта е източникът на цялата информация, свързана с клиентите, проектният мениджър е отговорен за нейното ефективно използване.

Те координират екипа за разработка, за да създадат продукт съгласно указанията на собственика на продукта.

По-важното е, че те следят отблизо промените в проектния цикъл, като спринтовете и различните етапи.

Ако обаче следвате методологията Scrum, ролята на проектния мениджър се разпределя между собственика на продукта, Scrum майстора и членовете на екипа за разработка.

3. Екип за разработка

Екипът за разработка е армията на терен. Те участват в създаването на продукта с практически умения.

Agile екипите за разработка са самоорганизирани, мултифункционални екипи, съставени от дизайнери, инженери, програмисти, бизнес анализатори и др.

4. Заинтересовани страни

Въпреки че заинтересованите страни в проекта не участват активно в процеса на разработване, техните мнения насочват продукта в правилната посока.

Четирите основни типа заинтересовани страни в Agile методологията са:

Директори или купувачи на крайния продукт

Крайни потребители

Партньори, които подкрепят производството

Запознати лица като старши мениджъри или изпълнителни директори

Тяхното нужди и визия определят различните части на продукта.

Какви са различните Agile методи за разработване на продукти?

Агилният подход вече не е просто процес на разработване на продукти.

С течение на годините Agile практиките са се превърнали в по-широка философия за производството.

Agile обхваща широк спектър от методи за разработка на софтуер и хардуер.

Но всички те споделят една основна цел: да разработят по-добър продукт за по-кратко време!

Обикновено Agile треньорът или екипът трябва да имат практически познания за основите на най-често използваните Agile методи за разработка на софтуер.

Ето кратък поглед върху някои варианти на Agile методологията за разработка:

Scrum е почти изцяло подобен на Agile рамката, с изключение на няколко ключови разлики.

Най-значителната разлика е наличието на Scrum майстор, който ръководи екипа за разработка.

Освен това членовете на Scrum екипа имат много по-голяма автономност в ежедневните си дейности и работят с минимален надзор. За да успеят обаче, те трябва да имат достатъчно опит.

Рамката Scrum е по-подходяща за проекти, които се развиват непрекъснато.

За да научите повече за Scrum събитията или церемониите, които съставляват този Agile процес на разработка, кликнете тук.

Toyota е пионер в производствения процес през 70-те години, който се фокусира върху намаляването на всички видове отпадъци. Този процес, основан на ценностите, известен днес като Lean, беше адаптиран, за да отговаря на изискванията на всяко софтуерно производство.

Принципите на Lean ви помагат да намалите загубите от прекомерни запаси, свръхпроизводство, преуморени членове на екипа и др.

Lean е чудесен за опростяване на работните процеси и предоставяне само на това, което е ценно за клиента.

Подобно на Lean, управлението на проекти Kanban също е японско изобретение. То обаче използва визуален подход към разработването на продукти.

Екипите използват Kanban табло, за да проследяват всяка задача от началото до края. Това насърчава прозрачността и подобрява способността на екипа да открива и преодолява пречките.

4. XP

Extreme Programming, или XP за кратко, също споделя почти всички основни принципи с Agile (точно като Scrum).

Въпреки това, той включва няколко специфични инженерни практики за разработване на софтуер, като тестване, рефакторинг и двойно програмиране.

XP също така се фокусира върху създаването на последователни фази на проекта за разработчиците, което го прави отличен избор за сложни проекти.

Как работи Agile разработката на продукти?

Сега вече знаете основите на Agile.

Но може би се чудите как работи той на практика.

Не се притеснявайте. Ние ще се погрижим за всичко.

Типичният Agile процес е доста лесен за разбиране.

Той има само две важни фази:

Планиране

Спринтове

В тази секция ще разгледаме подробно и двете теми и ще обясним как се развиват.

За да направим нещата забавни и прости, ще използваме наш собствен пример за Agile проект!

Ще се опитаме да създадем приложение за доставка на пица, което събира най-добрите оферти за своите потребители.

Пробужда ли у вас жажда за знания?

Нека се впуснем в Agile процеса на разработка за този проект!

Фаза #1: Планиране

Вашето приложение за доставка на пица помага на потребителите да спестят време, което иначе биха прекарали в разглеждане на оферти и менюта.

Защо тогава проектният ви план да губи време?

Ефективното Agile планиране се фокусира основно върху следните 4 области:

А. Декларация за визията на продукта

Това е просто, едноизречно описание на това, което вашият продукт трябва да постигне.

След като проектът започне, всяко ваше действие трябва да се връща към визията.

Тя трябва да бъде достатъчно конкретна, за да ограничи вашите намерения, но и достатъчно широка, за да побере различни възможности по време на производството.

Пример: Да се даде възможност на хората да избират най-добрите пици на най-ниски цени.

Пътната карта на продукта подчертава всички ключови характеристики, които правят един продукт функционален.

Можете също да добавите списък с USP (уникални продаваеми предложения) характеристики, които отличават вашия продукт от пазарните стандарти.

Пример: Функция, която позволява на потребителите да сравняват цените и времето за доставка на пици от различни ресторанти.

По-важното е, че тъй като това е „пътна карта“, тя определя приблизителен график за производство за екипа.

C. Продуктов беклог

Продуктовият беклог съдържа всички елементи от Agile пътната карта. Той обаче не е просто списък със задачи.

Той се разработва и управлява от собственика на продукта, който добавя приоритети и оценки към всяка функция в него.

Освен това, елементите от продуктовия беклог се разпределят между членовете на екипа за разработка според тяхната приоритетност.

Въпреки това, продуктовият беклог не е замразен във времето.

Всеки път, когато собственикът на продукта получи нова информация за поведението на клиентите, списъкът с задачи също може да се промени, за да се адаптира към нуждите на клиентите.

Г. План за пускане на продукта

След като планирате забавянията, можете да определите план за пускане на различни набори от функции, които ще бъдат разработени по време на различни спринтове. Резултатът от всеки спринт се нарича „инкремент“.

Пример:

Спринт 1: Създаване на функции за въвеждане на потребители

Спринт 2: Разработване на функции за сравнение на пици

Бонус: Вижте още шаблони за управление на продукти тук.

Фаза #2: Спринтове

Ако етапът на планиране е като писането на сценарий за филм, спринтовете са като заснемането на филма!

Цялата производствена дейност се извършва в спринтове с продължителност между 2 и 4 седмици.

Това е и етапът, в който се извършват тестове, прегледи и промени.

Това прави спринтовете най-дългите, най-ресурсоемките и най-продуктивните части от процеса на разработване на продукти по метода Agile.

Ето как се провежда един спринт цикъл от процеса на Agile управление на продукти:

A. Планиране на спринтове

Планът за пускане на продукта стеснява по-широката програма за всеки спринт.

Но екипът решава как да го постигне едва по време на сесията за планиране на спринта.

Например, в списъка с продукти се споменава, че процесът на въвеждане е приоритет и трябва да бъде завършен в първия спринт.

По време на първата среща за планиране на спринта екипът ще реши какви задачи и подзадачи са необходими. Този списък се нарича спринт беклог.

Задачите, споменати в спринт беклога, се разпределят между членовете на екипа, заедно с конкретни цели и крайни срокове.

Накратко, процесът на планиране на спринта определя пътя за спринта.

Всичко, което вашият екип трябва да направи сега, е да се заеме с работата.

Б. Ежедневно събрание

Agile ценностите наблягат на личните взаимодействия за по-добра координация.

Особено когато работата е в разгара си по време на спринтовете.

Ежедневната среща е начин за подобряване на тази комуникация.

При него екипът за разработка се среща всяка сутрин за 15 минути, за да обсъди предходния ден, да планира предстоящия ден и да обсъди евентуални препятствия по пътя.

Тези ежедневни срещи са достатъчно кратки, за да избегнат продължителни дискусии, но достатъчно дълги, за да споделят най-важните моменти от деня.

И точно като една добра пица, едно парче от него може да ви засити!

След седмици на трескава работа, за да завърши спринт беклога, екипът доставя инкремент. Екипът представя този работещ софтуер на ключовите заинтересовани страни на срещата за преглед на спринта.

Това е възможност за екипа да оцени обратната връзка на потребителите в реално време и да идентифицира необходимите промени.

На този етап вашият продукт е като основа за пица с малко сос и гарнитура.

Ако съставките са подходящи, малко топлина (или обратна връзка) само ще направи продукта по-добър!

Екипът Agile се фокусира върху подобряването с всеки спринт.

Ето защо след прегледа, преди да преминат към следващия спринт, те правят пауза, за да проведат ретроспектива.

Тази среща е вътрешен преглед на това, което е проработило и какво не е проработило в предишния спринт.

Екипът използва тази информация, за да се усъвършенства в следващия спринт.

И с всяка версия на работещия софтуер те се доближават все повече до крайния продукт.

3-те основни предимства на гъвкавото разработване на продукти

Сега вече разбирате колко се различава Agile метода от традиционните производствени практики.

Но защо трябва да го използвате?

Ето трите основни предимства на Agile:

1. По-бърза комуникация и по-добре информирани заинтересовани страни

Лошата комуникация е една от основните причини за провала на проектите.

Но Agile процесът предпазва от това, като поставя комуникацията в центъра на проекта.

Членовете на екипа взаимодействат помежду си всеки ден по време на ежедневните си срещи.

Собственикът на продукта, като представител на клиента, е част от всеки процес.

Прегледите след всеки спринт насърчават прякото участие на заинтересованите страни в производствения процес.

И през целия проект екипите разчитат на лична комуникация повече от всеки друг вид.

Това е наистина най-бързият начин да свършите нещата!

2. Развива иновативна среда

Можете ли да очаквате от членовете на екипа да бъдат иновативни, ако от тях се изисква да изготвят досадни документи и да се отчитат пред десетки хора?

Създателите на Agile са осъзнали, че прекалено многото процеси възпрепятстват иновациите.

Именно затова Agile принципите са ясни по отношение на това какви трябва да бъдат приоритетите на екипа.

Екипът Agile се фокусира върху доставката на работещ софтуер в множество итерации.

Докато традиционните методи се фокусират върху постигането на съвършенство от първия път, Agile набляга на метода „опитвай и подобрявай”. Ето защо Agile средата е двигател на дизайнерското мислене и креативността.

3. По-бързи производствени цикли

Ето една ужасяваща история за един разработчик:

Работите по даден продукт в продължение на месеци, само за да осъзнаете, че той изобщо не отговаря на очакванията на клиентите!

Да, това е кошмар.

Той ще ви върне в каменната ера на вашия проект!

За щастие, в един Agile проект можете да поддържате стабилно темпо на производство и прегледи.

Сътрудничеството с клиентите ще ви даде обратна връзка от потребителите по време на фазите на производство и тестване.

Освен това, тъй като продължителността на спринта е ограничена до 2-4 седмици, съществува естествена бариера пред всяко забавяне в процеса на разработване на продукта.

Ако искате да научите повече за предимствата на Agile разработката на софтуер, нашият екип е съставил още 6 причини в тази публикация.

Всичко това ще ви помогне да разработите бързо продукт, готов за пускане на пазара.

Но, ей, всички тези предимства не правят създаването на продукт по-лесно.

Все още имате много проблеми за решаване, като например:

Как можете да накарате екипа да комуникира безпроблемно помежду си и със заинтересованите страни?

Как следите гъвкавостта на вашия екип?

Как можете да проследите главоломното темпо и стотиците спринт дейности?

Десетки въпроси. Едно решение.

Имате нужда от мощен инструмент за управление на проекти.

И не просто някакъв инструмент, а най-добрият на пазара – ClickUp.

Най-добрият Agile инструмент за управление на проекти за 2022 г.: ClickUp

С голямо разнообразие от функции за гъвкаво разработване на продукти и сътрудничество, ClickUp разполага с всичко необходимо, за да подкрепи всеки гъвкав екип (вътрешен и отдалечен )!

Ето как някои функции на ClickUp подпомагат процеса на гъвкаво разработване на продукти:

Спринтовете са най-дългите фази в процеса на Agile разработване, като всяка от тях е поле, изпълнено с бързи дейности.

Разбира се, не можете да си позволите да пропуснете нито една информация.

Но как можете да управлявате спринтове без обширна документация?

Просто използвайте функцията Sprint Lists на ClickUp.

Това са прости списъци, които разделят всеки спринт на малки задачи. Можете да отбелязвате задачите от списъка, докато напредвате по продуктовата пътна карта.

Можете да създадете списък за проверка за всичките си Agile проекти, задачи, подзадачи и дори историите на потребителите. Добавете Scrum точки към списъка, за да разберете колко време ще ви отнеме да завършите задачите от списъка.

Но това не е всичко.

Не можете да управлявате спринт без да имате спринт точки, нали?

За да ви помогне да следите капацитета на работната си натовареност, ClickUp ви позволява да добавяте Sprint Points за ефективно управление на ресурсите. Това е особено полезно, когато използвате изгледа Timeline, за да организирате графика си.

Как?

Тъй като можете лесно да добавяте Sprint точки към задачите си, можете по-добре да определите капацитета на всеки за по-добро разпределение на работата.

А ако това не ви е достатъчно полезно, ClickUp ви позволява да изберете своя собствена точкова система. Независимо дали предпочитате редицата на Фибоначи (1,2,3,5,8), линейната номерационна система (1,2,4,8) или нещо друго – ClickUp може да се справи с това!

Б. Получете пълен преглед на проектите на таблата

Независимо дали вашият Agile екип работи дистанционно или в един и същи офис, той трябва да бъде в крак с проектите си.

Функцията Dashboard на ClickUp отговаря на тази нужда.

Той ще ви даде бързи визуални обобщения на целия проект, за да се уверите, че всичко върви гладко.

Освен това можете дори да персонализирате таблото си с джаджи за спринт, като например:

Agile замества дългите, безцелни срещи с бързи, обобщаващи актуализации.

ClickUp насърчава бързата и ясна комуникация между екипите с помощта на раздела за коментари.

Използвайте го за:

Подробни разговори: относно конкретна задача, дейност или задание

Маркиране на членове на екипа: за да ги уведомите за важни коментари

Споделяне на документи и файлове: свързани с проекта

Но не се ли притеснявате, че морето от коментари за отстраняване на бъгове ще претовари продуктовия екип?

Не се притеснявайте, функцията Assigned comments на ClickUp ви подкрепя.

Превърнете всеки коментар в задача и я възложете на себе си или на друг член на екипа. ClickUp уведомява члена на екипа и показва коментара в раздела „Начало“ в неговата пощенска кутия, за да не го пропусне.

След като приключат със задачата, те могат просто да разрешат коментара, за да покажат, че задачата е изпълнена.

Г. Поканете заинтересованите страни да сътрудничат с персонализирани права за достъп

Редовното сътрудничество с клиентите прави Agile метода уникален.

И функцията Custom Access Rights на ClickUp го прави възможно.

Функцията помага на Agile продуктовия мениджър да споделя вашите проектни файлове, папки и списъци със задачи с всеки извън вашето работно пространство.

Но вие все пак запазвате пълния контрол върху това какви „разрешения” се дават на заинтересованите страни.

Някои примери за разрешения са:

Може да разглеждате : да разглеждате подробностите по проекта, но не и да взаимодействате с него.

Може да коментирате : да коментирате задачите и списъците със задачи

Може да редактира : да редактира задачи, но не и да ги създава

Създаване и редактиране : за да създавате свои собствени задачи и подзадачи

Може да изтрива: да изтрива задачи, които не е създал

Но това не е всичко.

ClickUp предлага невероятно разнообразие от функции за управление на проекти, които подпомагат Agile трансформацията, като например:

Заключение

Агилният процес на разработване на продукти ще издигне производителността на вашата организация на ново ниво.

Не само ще разработвате продукти, ориентирани към потребителя, но и ще харчите по-малко време и ресурси в процеса.

Но за да се адаптирате към Agile метода (и да го следвате), ще ви е необходима подходящата технология, която да ви подкрепя.

Защо да не се регистрирате в ClickUp още днес?

ClickUp е създаден специално за Agile екипи и се фокусира върху разкриването на техния потенциал.

От списъци със спринтове до подробни отчети, той има всичко, от което се нуждаете.

ClickUp ще се погрижи за всички трудни задачи по проекта, докато вие можете да се съсредоточите върху подпомагането на вашия Agile екип да блесне!