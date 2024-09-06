Примери за творчески брифинг: Как да напишете творчески брифинг за маркетинг в 8 стъпки

Както Боромир някога каза в кинематографичния шедьовър „Властелинът на пръстените“: „Не можеш просто така да направиш забавно видео. “ 🤌 Добре, позволихме си някои артистични свободи, но смисълът е верен! Не можеш просто да създадеш творчески проект от нулата без примери за творчески брифинг и да очакваш той да бъде успешен.

Креативните проекти изискват внимателно проучване, целенасочено планиране и сътрудничество, за да постигнат успех. И преди екипите да могат да започнат работа, тези елементи трябва да бъдат обединени в един информативен документ, известен като креативен бриф. ✨

Но как да разберете дали вашият творчески бриф отговаря на всички изисквания?

Следвайте инструкциите, за да научите всичко, което трябва да знаете, за да създадете ефективен творчески бриф, включващ подробен шаблон, стъпка по стъпка работен процес, най-добри примери и др. Освен това, ще имате достъп до шаблони за творчески брифинг, които можете да персонализирате!

Какво е творчески бриф?

Креативният бриф е кратък, но информативен документ, който очертава основните детайли на всеки творчески проект и води екипа от идеята до крайния резултат. Той е ключът към създаването на вашата пътна карта и затвърждаването на важната информация, като:

Изисквания към проекта

Насоки за бранда

Креативни ресурси

Цел

Аудитория и послания

Ключови показатели за ефективност

Обхват и график

И още много други неща – в зависимост от вашия проект! 🎨

Креативните брифинги са стандартна практика за повечето агенции и маркетинг екипи. И подобно на дизайн брифинга, креативният брифинг започва с заявка от клиент, заинтересована страна от компанията или друг отдел във вашата организация.

Макар че екипът, разработващ проекта, в крайна сметка е собственик на творческия бриф, неговото изготвяне е съвместно усилие на всички участници.

Лесно форматирайте и сътрудничете с екипа си в Docs, без да се припокривате в ClickUp.

Започнете с обсъждане на самата заявка. Отидете на тази среща с намерението да разберете визията, мисията и целта на заявителя или клиента, за да откриете елементите, които са наистина важни за тях. Оттам можете да се заемете с всички непосредствени предизвикателства и да предложите своя опит в бранша, за да реализирате проекта.

Целта е да се включат всички в плана на проекта, особено заинтересованите страни. С ясно определени изисквания, дизайнерските екипи, писателите и маркетолозите ще знаят точно колко креативни да бъдат с вашия проект и какво се очаква от тях.

Какво трябва да съдържа творческият бриф

Това, което прави стандартизирането на творческите брифинги толкова трудно, е постоянно променящата се същност на всеки отделен проект. Но именно това прави вашия брифинг толкова ценен!

Сътрудничество с клиенти или вътрешни екипи по-ефективно с виртуални бели дъски, за да стимулирате иновациите.

Креативният проект може да бъде почти всичко – от стартиране на сложна рекламна кампания до продуциране на уеб сериал. Всеки проект поставя различни предизвикателства, но креативният бриф е там, за да помогне на креативните екипи да идентифицират и решат тези проблеми възможно най-бързо.

Мислете за творческото си резюме като за надежден източник на истина, към който да се връщате през целия процес на проекта. Независимо дали става дума за предоставяне на актуализации, сравняване на работата ви с първоначалния план или двойна проверка на посланията ви, резюмето е вашата пътеводна звезда. ⭐️

Примери за творчески брифинг

Схемата и работният процес, които сме описали, са подходящи за практически всеки творчески проект. Но това не означава, че всеки бриф ще изглежда по един и същи начин. Творческите брифове са отправната точка за всеки творчески проект – независимо колко голям или малък е той. Някои проекти ще се фокусират повече върху определени части от творческия бриф, отколкото други. Ето няколко примера за творчески брифове, които ще ви помогнат да прецените разликите между проектите.

Бонус: AI генератори на шаблони!

Креативни брифинги за рекламни кампании

Брифингите за рекламни и маркетингови кампании варират от относително прости до изключително сложни, в зависимост от обхвата на работата. В този пример за творчески брифинг може да искате да включите допълнителни проучвания, множество визуални референции и няколко прегледа на чернови, за да се уверите, че производството и доставката ще протичат безпроблемно.

Това е и чудесен пример за тип проект, който може да включва повече от едно CTA. Въпреки че кампанията винаги ще има една основна цел, е важно творческият екип и заинтересованите страни да се съгласуват възможно най-бързо по отношение на маркетинговите KPI, резултатите и процеса на изпълнение.

Нямате опит в писането на брифинги за кампании? Най-доброто място да започнете е с персонализиран шаблон като Шаблон за брифинг за кампания от ClickUp !

Креативни брифинги за съдържателен маркетинг

Вградете ClickUp Docs директно в Whiteboards, за да имате достъп до важни документи, проучвания и контекст, без да напускате таблото си.

Креативният бриф за съдържателния маркетинг насочва екипите на блога и SEO да разработват статии, текстове и материали, които резонират с компанията, нейните клиенти и не само! Аудиторията, целите, стратегията за комуникация и графикът са от решаващо значение в проектите за съдържателен маркетинг, особено ако следвате строг календар за съдържанието.

Целите на съдържателния маркетинг включват всичко – от повишаване на познаваемостта на марката до генериране на потенциални продажби. Те често се създават за собствения уебсайт на марката, платформи за социални медии, бюлетини или база данни със съдържание.

Успехът на проекта обикновено се определя чрез трафика на уебсайта, нивата на ангажираност, конверсиите и различни показатели в социалните медии, които се свързват с по-големите цели на компанията.

Много компании използват тези проекти, за да утвърдят своето лидерство в областта на идеите, като си партнират с външни издания, което изисква подробен бриф, за да се спазват правилно специфичният за марката тон и стиловите насоки.

Брифинги за преработка на уебсайтове

Работните процеси в уеб дизайна не са лека задача и отварят вратата към множество уникални творчески елементи, включително съображения за потребителското преживяване, функционални изисквания, нужди на творческия процес и много други! Креативните брифинги за преработване на уебсайтове все още следват същите основни стъпки и структура, но трябва да се разглеждат през допълнителни лещи:

Графиките, типографията и посланията съответстват ли на бранда?

Могат ли потребителите лесно да навигират в уебсайта и да достигнат до продукта или услугите с лекота?

Дизайнът поддържа ли функционалността, от която се нуждаете?

Създайте визуално атрактивна и цветна книга за марката с шаблона за насоки за марката на ClickUp.

При толкова много елементи в всеки уебсайт, може да има много обсъждания между дизайнерите и клиента. За да не изтощавате екипа си с постоянни прегледи и малки промени, като креативен проектен мениджър, определете ясни граници за броя редакции, които ще разрешите по проекта преди крайния срок.

Няма нужда да превишавате два кръга.

Как да напишете творчески бриф

Дори и да имате готов план, съществува стратегически подход за възможно най-ефективното попълване на брифинга. Следвайте тези стъпки, за да се уверите, че вашият екип и заинтересованите страни са на една и съща вълна по време на целия процес на творческия брифинг, така че да не остане нищо неразгледано!

Визуализирайте плановете си за проекта с над 15 изгледа в ClickUp, включително Списък, Табло и Календар.

Стъпка 1: Дайте подходящо име на проекта

Започнете силно с една от най-важните части на проекта си – неговото име! Името на проекта трябва да бъде ясно и кратко, като същевременно комуникира намерението. Не е необходимо да бъде ефектно или забавно, но трябва да резонира с целевата ви аудитория и да бъде достатъчно привлекателно, за да ги накара да искат да научат повече. В известен смисъл името е първото впечатление за вашия проект или бизнес.

В общата информация можете да разгледате по-подробно името на проекта за екипа. В едно изречение или по-малко, използвайте общата информация, за да отговорите на всички въпроси, които могат да останат от името на проекта, за да избегнете недоразумения или размяна на мнения между заинтересованите страни и творческия екип. Това може да бъде кратко обяснение на проекта и основното му послание.

Стъпка 2: Координирайте целите си с дългосрочните цели

С името и описанието на проекта си, сте готови да очертаете основните си цели и задачи. Вашите цели са подробни и специфични за проекта. Това е вашата възможност да подготвите екипа за потенциални препятствия, преди те да се появят, да определите призиви за действие и да докажете стойността на проекта.

Останете на път към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка.

Всичко това започва с определянето на следните ключови точки:

Проблемът, който разглеждате

Как проектът ще реши проблема

Защо е необходимо това да се случи

Определянето на какво, как и защо на вашия проект ще постави очакванията за това как ще изглежда успешният резултат, когато всичко е готово. Оттам можете да направите връзки между по-подробните цели на проекта и по-големите цели или мисията на компанията.

Стъпка 3: Идентифицирайте целевата си аудитория

Вижте ключова информация за вашата целева аудитория, включително мотивацията, демографските характеристики и професионалната история, като използвате шаблона за потребителски профил на ClickUp.

Вашата целева аудитория е групата, която ще се възползва най-много от вашия проект или кампания, и показва на творческия екип с кого се свързвате. Ако вече имате създадени профили на потребителски персонажи за вашия бизнес, използвайте тези ресурси и проучвания на пазара, за да създадете тази секция! Не е необходимо да разказвате цялата история на живота на вашите потребители, но се уверете, че сте включили основна информация, включително:

Демографски данни : възраст, длъжност, образование, семейно положение и етническа принадлежност

Поведение : Тенденции и история на покупките

Психографика : техните общи интереси, мнения и нагласи)

Местоположение: Не само физическо! Помислете къде да намерите вашите клиенти в дигиталния свят.

Стъпка 4: Утвърдете стратегията си за комуникация

Сега, когато вече знаете към кого се обръщате, можете да изработите стратегия за най-добрите начини да се свържете с тях. Вашата стратегия за комуникация се състои в това да бъдете на правилното място в правилния момент и да говорите с аудиторията си по начина, по който тя иска да й се говори.

Или с други думи, как ще разпространите творческия си проект сред целевата аудитория?

Създайте и персонализирайте картата на потребителските истории с гъвкав и предварително форматиран шаблон за бяла дъска в ClickUp.

Обмислете социалните медии и онлайн платформите, които вашата целева аудитория използва най-често, и създайте персонализирано съдържание за тези канали. Това предварително обмисляне ще ви помогне да вземете важни решения, като например дали да създадете видео, писмен пост или серия от снимки, за да привлечете аудиторията към вашия продукт или услуга.

Но това не е всичко. Щом посетителите на вашия уебсайт достигнат до вашия CTA или кликнат върху вашата връзка, не забравяйте да ги посрещнете с последователни и познати съобщения, които да ги водят през целия процес.

Стъпка 5: Определете крайните резултати

Ах, сега идва най-интересното – какво всъщност представлява проектът.

Предишните раздели на творческото ви резюме са от съществено значение за обосноваване, настройка и оформяне на вашите активи за успешен старт. Но има много начини да се интерпретира стратегията и визията на проекта до този момент. Използвайте този раздел, за да елиминирате всякакви неясноти и потенциални недоразумения, като опишете подробно какво точно ще предостави творческият екип.

Лесно персонализирайте вашите бели дъски, като добавите документи, задачи и др.

Крайните творчески резултати включват всички поискани цифрови или физически медии, конкретни елементи на дизайна, препратки към подобни работи, изисквания за размер или формат, макети и др. За да сте сигурни, че клиентът или заинтересованата страна са напълно доволни от крайния продукт, е по-добре да се впуснете в детайлите, отколкото да оставяте твърде много на въображението.

Стъпка 6: Разпределете времето и ресурсите си

Може би това не е любимата ви част от работата, но е много важно да бъдете напълно прозрачни по отношение на бюджета си. Бюджетът ви не е ограничение, а помага на творческия екип да определи колко креативни могат да бъдат при изпълнението на задачата.

Не забравяйте да отбележите дали има малко гъвкавост в бюджета и кога проектът е достигнал максималната сума. Мислете за бюджета си като за ограничителните релси на боулинг пистата. Наличието на тези граници дава на творческия екип ясни насоки, в рамките на които да работи.

Изтеглете този шаблон Шаблон за управление на бюджета на проекта от ClickUp

Ако се нуждаете от помощ при изготвянето на бюджета за вашия проект, опитайте шаблона за управление на бюджета на ClickUp, за да разделите всеки детайл и разход.

И нека не забравяме – членовете на творческия екип са експерти в това! Предизвикателството да се създават проекти в рамките на предварително определени изисквания не е нищо ново за тях.

С ясен бюджет, който ще ви помогне да стартирате проекта по най-добрия начин, никой няма да остане разочарован или да се сблъска с нежелани изненади.

Стъпка 7: Задайте вашите етапи, а след това и графика

Когато планирате графика си, е по-лесно да започнете с важните дати в проекта си – известни още като етапи в проекта! Тези етапи включват:

Стартиране на проекта

Одобрение на творческия бриф

Преглед на черновите

Завършване на производството

Окончателен оборот на активите

Визуализирайте етапите на проекта с Gantt изглед в ClickUp.

С тези дати можете да конкретизирате задачите между всеки етап, подзадачите, зависимостите, повтарящите се срещи и др.

Одобрената от вас времева рамка и етапите ще бъдат основният ресурс за изготвяне на подробна пътна карта на проекта и правилно разпределяне на индивидуалните задачи на екипите.

Стъпка 8: Назовете ключовите си участници

За да постигнете пълна прозрачност с всички участници, се уверете, че сте идентифицирали всеки основен участник в творческия проект.

За проектния мениджър това изяснява всеки контакт, длъжностите им и окончателните одобрения. Що се отнася до самия проект, тази част от творческото резюме служи и като документация, която удостоверява дали определени аспекти на проекта са били одобрени и кога.

Стъпка 9: Зафиксирайте брифинга

След като сте направили първата версия на творческото си резюме, изпратете го на клиента и заинтересованите страни за окончателно одобрение – след това е време да го приложите на практика!

След като творческият бриф е прегледан и приет, не трябва да се правят допълнителни редакции. Но, разбира се, всички проекти са различни! Ако по някое време бъдат направени промени в брифа, не забравяйте да документирате подробно, да датирате и да споделите тези актуализации с всички, които участват в съответната среща по проекта.

Работен процес за одобрение на дизайна в ClickUp Mind Maps

Шаблони за творчески брифинг

Дори с ясен план и постепенен работен процес, нищо не може да се сравни с предварително създаден и персонализируем шаблон, който да оптимизира процеса на създаване на творчески брифинг.

Тези инструменти са проектирани така, че да включват всеки важен елемент, за да се избегнат грешки, които могат да ви пречат в бъдеще. Вашият идеален шаблон за творчески брифинг ще се интегрира безпроблемно с вашия софтуер за управление на творчески проекти и лесно ще се адаптира към нуждите на всеки проект.

ClickUp е лидер в областта на шаблоните за творчески и дизайнерски екипи със своята обширна библиотека от шаблони. С над 1000 шаблона и нови, създавани всяка седмица, ClickUp ви предлага всичко необходимо, независимо от вашите нужди! Ето няколко от нашите любими шаблони за творчески брифинг, с които да стартирате следващия си проект.

1. Шаблон за творчески брифинг

Изтеглете този шаблон Шаблон за творчески брифинг от ClickUp

Ако търсите внимателно подбрана, подходяща за начинаещи и подходяща за съвместна работа шаблона за творчески брифинг – това е тя! Шаблонът за творчески брифинг на ClickUp е тайната за съгласуване на маркетинговия екип, заинтересованите страни и клиентите по всички елементи на творческия проект, дълго преди началото на проекта.

От определянето на целта на проекта до очертаването на бюджета, този шаблон разбива всеки задължителен елемент от творческото задание в лесен за използване формат с предварително създадени таблици, списъци за проверка и подсказки, които да ви насочват.

Този готов ClickUp Doc също така включва всички мощни функции, с които ClickUp е известен, включително:

Свързани и присвоени коментари за оптимизиране на процеса на редактиране.

Използвайте команди Slash , за да вградите задачи, уебсайтове на трети страни, богат стил и медии за добавен контекст в целия ви шаблон.

Вложени страници, за да разширите творческия си бриф в производствения процес и да изградите визуална йерархия.

Прости @споменавания, за да привлечете членове към вашия документ

Персонализирани настройки за споделяне и разрешения, с които да контролирате кой може да редактира или разглежда вашия бриф.

И още! Достъп до този шаблон в цялата му красота напълно безплатно.

2. Шаблон за планиране на търсенето на творчески брифинг

Изтеглете този шаблон Шаблон за планиране на търсенето на творчески брифинг от ClickUp

Използвайте шаблона за планиране на творчески брифинг на ClickUp самостоятелно или го съчетайте с посочения по-горе шаблон, за да определите ясни цели преди стартирането на творческия си проект. Този шаблон надгражда традиционния пример за творчески брифинг с функции, които ви помагат да реализирате идеите си в момента, в който ви хрумне вдъхновение.

Този интуитивен шаблон за списък е мечтата на всеки креативен проектен мениджър с пет персонализирани статуса, които визуално показват напредъка, 20 персонализирани полета за филтриране и сортиране на задачите за секунди и седем персонализирани изгледа за управление на проектите ви от всеки ъгъл. Сред тези многобройни изгледи ще намерите:

Предварително създаден списък за организиране на цялата ви творческа работа

Креативен бриф Форма за събиране на цялата необходима информация от клиента

Всички приети проекти са подредени в ясен табличен изглед.

Подробен календар на проекта, за да следите сроковете и етапите на проекта.

И много други. Особено ако вашата агенция се занимава с повече от един творчески проект едновременно – този шаблон е за вас.

3. Шаблон за творчески брифинг на бяла дъска

Изтеглете този шаблон Шаблон за творчески брифинг на бяла дъска от ClickUp

Не казваме, че сме оставили най-доброто за накрая, но със сигурност е най-интерактивното! Шаблонът за творчески брифинг на ClickUp преодолява различията между бизнеса и дизайна, за да комуникира ефективно идеите и изискванията от една и съща високо визуална платформа.

За разлика от типичния софтуер за цифрови бели дъски, ClickUp Whiteboards се свързва незабавно с вашия работен процес и има способността да преобразува всеки текст в изпълними задачи. Това не е просто предварително структурирана диаграма.

Този шаблон ще ви бъде полезен дълго след одобряването на вашия творчески бриф, благодарение на автоматизирания работен процес, седемте персонализирани статуса и деветте персонализирани полета, които ще улеснят творческия ви процес. Освен това има четири готови изгледа на проекта, които ще ви помогнат да създадете вашата времева линия и работни процеси.

Развийте проектите си с творчески брифинги

Добре, обсъдихме много материали. Нека да ги обобщим, ще ви е удобно ли? Досега сте получили:

Необходимите елементи на всеки творчески бриф

Подробен шаблон за създаване на ваш собствен

Работен процес стъпка по стъпка

Три примера за творчески брифинг

Няколко шаблона за творчески брифинг

Остава само да влезете в ClickUp и да наблюдавате как творческото ви резюме се преобразува пред очите ви!

ClickUp е единственият софтуер за продуктивност, който е достатъчно мощен, за да централизира цялата ви творческа работа в една платформа за сътрудничество. С над 1000 интеграции, обширна библиотека с шаблони, стотици функции за управление на проекти и гъвкави цени, ClickUp е универсалното решение за екипи от различни индустрии.

Какво повече може да искате? Опитайте ClickUp безплатно още днес!