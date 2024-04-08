Miro срещу Mural: Кой инструмент е най-добрият софтуер за бяла дъска?

Какво е най-хубавото в екипната работа? И как да съберете безброй идеи на едно място?

Софтуерът за дигитални бели дъски като Miro и Mural е изградил платформите си въз основа на тези въпроси. Независимо дали става дума за събиране на разнообразни идеи от членовете на екипа или за ускоряване и повишаване на ефективността на сътрудничеството, софтуерът за бели дъски е оставил своя отпечатък върху производителността на екипа.

Неотдавна екипите трябваше да се събират в една стая и ръчно да изписват идеите си на черната дъска. Сега вече няма значение дали провеждате сесия за мозъчна атака, документирате среща или обучавате клиенти от цял свят на определен работен процес – цифровите бели дъски са вече необходимост.

Въпреки това, с толкова много опции на пазара, може да се затрудните да изберете коя цифрова бяла дъска отговаря на вашите нужди. Ние сме тук, за да сравним две от най-големите опции за цифрова бяла дъска на пазара и да видим коя е по-добрата между Miro и Mural.

Да се заемаме. 🤿

Какво е Miro?

Miro е онлайн платформа за съвместна работа с бяла дъска, където екипите провеждат срещи, организират семинари и обменят идеи на цифрова бяла дъска.

Няма значение дали вашите екипи работят дистанционно или в офиса, Miro свързва екипите с творчески и ангажиращи преживявания за сътрудничество. Тази нова връзка е една от многото причини, поради които Miro се превърна в често срещан избор за екипи, които искат да закупят софтуер за бяла дъска.

Основни функции на Miro

Miro предлага много функции, които са както обичайни, така и уникални за индустрията. А между Miro и Mural има някои специфични функции, които трябва да знаете.

Ето нашето разпределение на основните функции на Miro:

Онлайн бяла дъска

Пример за Miro табло в действие

Онлайн бялата дъска на Miro е безкрайна, така че можете да правите мозъчна атака колкото искате, без ограничения в пространството. Бялата дъска може да се мащабира, което ви позволява да се фокусирате върху една част или детайл от значителното и безкрайно платно.

Можете също да създадете централни информационни центрове на бялата дъска, като прикачите файлове, лепящи се бележки и идеи на екипа. Miro ви позволява да вграждате повечето типове файлове, включително PDF, GIF, изображения, електронни таблици и други.

Освен това можете да дигитализирате физическата си бяла дъска. Просто я снимайте и Miro незабавно преобразува съдържанието на бялата дъска в цифрова версия! Дигитализираната бяла дъска може да се редактира и лесно да се променя.

Видеоконферентна връзка

Miro предлага видеоконферентна връзка на своите бели дъски.

Miro разполага и с удобна функция за видеоразговори, с която можете да се включвате в бързи срещи, докато работите съвместно на цифровата бяла дъска. Всъщност можете да използвате Miro като алтернатива на Zoom, така че екипите да не се притесняват от хаотични сесии за споделяне на екрана или от това, че са единствените, които управляват всички участници.

Мисловни карти

Използване на шаблона за мисловна карта на Miro

Има много примери и опции за мисловни карти. Мисловните карти на Miro обаче са бърз начин за вашия екип да структурира процеси, дизайнерски идеи или всеки друг работен процес, който имате предвид. Мисловните карти са интуитивни и лесни за създаване.

Членовете на екипа могат да сътрудничат в създаването в реално време, а има и множество теми, цветове и форми на линии, за да направите вашата мисловна карта вълнуваща и увлекателна. Miro предлага и неограничен брой мисловни карти за вашата бяла дъска.

Създавайте мисловни карти от нулата или използвайте съществуващи шаблони. Можете дори да вградите тези мисловни карти във външни уебсайтове и да ги експортирате като PDF файл с висока резолюция, за да ги използвате на друга платформа.

Искате да научите повече за мисловните карти? Ние ви предлагаме всички ресурси, от които се нуждаете, за да създадете своя собствена. 🗺

Шаблони

Miro разполага с богат набор от шаблони в Miroverse. 🪐

Ще намерите шаблони, обхващащи мисловни карти, диаграми „рибна кост“, рамки на процеси, генериране на идеи, табла Kanban и гъвкави процеси. Можете също да превърнете текуща мисловна карта или процес на работния поток в шаблон, който да споделите, модифицирате или използвате в друга ситуация.

Лесно е да публикувате вашия шаблон, за да може общността на Miro да го използва и да разпространява любовта към шаблоните.

Адаптивни работни процеси

Агилен работен процес на Miro за ретроспективна среща

Не можете без гъвкави работни процеси? Тогава вашият екип ще обикне Miro. Miro ви позволява да сътрудничите при планиране на спринтове, табла за събрания и ретроспективи. Miro може да бъде идеалното решение за агенции, които разчитат на гъвкави практики, за да свършат работата си.

Получавате и над 120 шаблона, свързани с Agile, които ще ви помогнат да започнете работа за минути. За да опростите работните процеси, можете да импортирате задачи от Asana и Jira като native карти за сътрудничество в реално време.

Интеграции

Интеграциите с трети страни са силна страна на Miro. Всъщност API на Miro позволява интеграция с повече от 100 инструмента. Ще намерите някои популярни опции за интеграция, включително Google Calendar, Airtable, Notion, Slack и Box.

Освен това, Miro позволява интеграция с други софтуери за управление на проекти като Jira, Asana и нашата любима интеграция, ClickUp, за да имате най-доброто цифрово работно пространство.

Предимства на Miro

Безкрайна цифрова бяла дъска, която можете да използвате колкото искате

Вградена видеоконферентна функция за по-добро сътрудничество в реално време

Стотици шаблони за мисловни карти, работни процеси и Kanban, които опростяват сътрудничеството

Бърз и лесен за използване интерфейс

Голяма общност и ресурси, които ще ви помогнат да започнете да използвате Miro

Недостатъци на Miro

Липсата на връзки и етикети затруднява създаването на център за задълбочени знания.

Цените са високи за по-малките агенции.

Ограничена офлайн функционалност

Цени на Miro

Безплатно : неограничен брой членове на екипа, готови шаблони, основно управление на вниманието, три редактируеми бели дъски

Екипи : 8 долара на член на месец с функционалност за видеоконферентна връзка, неограничен брой табла, неограничен брой посетители, частни табла и поддръжка по имейл.

Бизнес : 16 долара на член на месец с всичко от плана Miro Teams плюс ръчно архивиране на дъската, интелигентно диаграмиране и SSO

Enterprise: Свържете се с Miro за цени, за да получите централизирано управление на акаунти, специален мениджър за успех, Azure DevOps и CA Rally интеграции, : Свържете се с Miro за цени, за да получите централизирано управление на акаунти, специален мениджър за успех, Azure DevOps и CA Rally интеграции, сигурност и съответствие на корпоративно ниво , управление на данни и премиум поддръжка.

Оценка на Miro

G2: 4,8/5 (над 3650 отзива)

Capterra: 4,7/5 (690+ отзива)

Наскоро работех по проект за планиране на съдържание, който включваше организиране на идеи за съдържание в по-голяма стратегия и в крайна сметка график за пускане. Трябваше да записваме повече подробности, отколкото беше възможно на лепкава бележка. Функцията за картички на Miro беше идеална. Можех да имам заглавие за дадено съдържание, което беше видимо на дъската, но все пак можехме да записваме бележки, идеи или въпроси в описанието на картичката.

Какво е Mural?

Mural е друг инструмент за визуално сътрудничество, който помага на екипа ви при мозъчната атака. Всъщност Mural и Miro са близки конкуренти с само няколко разлики.

Mural ви позволява да съберете няколко души на една цифрова бяла дъска, за да обмислите идеи, планирате цели или следите съществуващи проекти. С Mural вашият екип може да си сътрудничи както в реално време, така и асинхронно.

Основни функции на Mural

Mural предлага някои уникални опции в сравнение с Miro с технология за бяла дъска. Ето какво получавате с цифровата бяла дъска на Mural.

Онлайн бяла дъска

Преглед на функцията за бяла дъска на Mural

Интерфейсът на Mural позволява сътрудничество на бели дъски с неограничен брой членове на екипа. Можете да прикачвате цифрови лепящи се бележки, изображения и мисловни карти или да използвате множество форми, икони и рисунки. Лесно е да споделяте творенията си в Mural с други членове на екипа с проста хипервръзка.

Сътрудничество в екип

Функцията Summoning на Mural

Една от най-добрите функции на Mural са инструментите за сътрудничество в екип и функционалността за улесняване на работата. Например, можете да отмервате времето за дейностите с вградения таймер и да призовавате сътрудниците на определено място на бялата дъска. Това прави Mural чудесен избор за тези, които работят в дизайн спринт. 👏

Освен това членовете на екипа могат да коментират на бялата дъска Mural и да се включват в бързи аудио разговори за по-добри сесии за сътрудничество в реално време.

Ако искате всеки да допринесе, използвайте частния режим. По този начин идеите на всеки участник остават частни, което предотвратява груповото мислене.

Mural разполага и с функции за улесняване на работата, които позволяват да се заключват определени обекти на бялата дъска, за да се оптимизира сътрудничеството и срещите за работа на една и съща дъска.

Шаблони

Запазване на нов шаблон с Mural

Mural предлага над 300 шаблона, обхващащи ретроспективи, стартиране на проекти, мисловни карти, гъвкави работни процеси и планиране на проекти. Екипите могат също да създават шаблони от нулата! Между шаблоните на двете платформи, това, което ще ви хареса в шаблоните на Mural, е колко лесно е да започнете да ги използвате.

Интеграции

Mural ви позволява да се свържете с други удобни инструменти, за да улесните сътрудничеството. Например, тъй като Mural няма функция за видеоконферентна връзка, можете да свържете Mural с Zoom, за да получите тази функционалност. Други водещи интеграции включват Airtable, Microsoft Teams, Adobe, Microsoft Word, Dropbox и Github.

Предимства на Mural

Широка поддръжка на файлове за бели дъски

Лесен за използване, споделяне на идеи и персонализиране на шаблони

Безкрайни стенописи

Страхотни функции за улесняване на работата с бяла дъска (режим на презентация)

Недостатъци на Mural

Липсва функция за видео чат

Липсва опция за създаване на интерактивни диаграми, таблици или отчети.

Малко по-скъп в сравнение с конкурентите

Потребителският интерфейс изглежда като пъзел за значителна част от новите потребители.

Цени на Mural

Безплатно : 3 стенописа, неограничен брой членове на екипа, всички визуални и сътруднически функции, достъп за посетители с едно кликване, безкраен платно

Team + : 9,99 $ на месец на член с неограничен брой стенописи, контрол на поверителността на стаите и стенописите, имейл и чат, както и поддръжка.

Бизнес : 17,99 $ на месец на член с SSO, приоритетна поддръжка и неограничен брой гости (изисква минимум 10 членове)

Enterprise: Налични са персонализирани цени за централизирано администраторско управление, подобрена поверителност и контрол за множество работни пространства, API за предприятия, прегледи на сигурността, поддръжка на MSA и управление на мобилни приложения.

Оценка на Mural

G2: 4,6/5 (960+ отзива)

Capterra: 4,5 (80+ отзива)

Mural ни даде възможност да създадем изцяло персонализирано преживяване за нашите клиенти и партньори – чрез персонализирани ленти с инструменти, хореографирани потребителски пътувания и ангажиращи инструменти за потребителски интерфейс. Ние използваме това, за да предоставим не само уъркшоп, а незабравимо преживяване. Това отразява и подкрепя нашето неуморно стремеж да разкрием потенциала... нещо, което споделяме с всички, с които работим.

Сравнение на функциите на Miro и Mural

В битката между Miro и Mural и двете програми имат много общи черти. Например, основната им цел е да подобрят сътрудничеството с помощта на цифрова бяла дъска. И тъй като предлагат неограничено пространство за цифрова бяла дъска, тези инструменти практически премахват необходимостта от лични срещи.

Освен това, в тези две платформи потребителите могат да гласуват за идеи, да допринасят с лепящи се бележки, да рисуват, да добавят текст и да прикачват изображения.

Но има няколко разлики между Mural и Miro.

Нека разкрием основната разлика между Miro и Mural:

Miro работи по-добре с потребителския си интерфейс

И Mural, и Miro имат доста интуитивен интерфейс в сравнение с други приложения. Въпреки това, Mural може да се окаже малко труден за начинаещи потребители. Например, поставянето на съединители или други фигури върху платното на Mural може да бъде проблематично.

Производителността също може да се забави, ако работите с по-голяма група в Mural (т.е. 50+ членове). Мисловните карти също са по-трудни за проектиране и модифициране, ако сравните Mural с Miro. Като цяло, менюто на Miro е по-ясно и по-лесно за работа.

И двата инструмента имат приложения за iOS и Android, които работят на мобилни устройства iPhone и Android. С двата можете да създавате нови бели дъски, да редактирате, коментирате и споделяте частични или цели бели дъски в мобилните приложения.

Miro предлага повече възможности за сътрудничество в реално време с видео чат.

И Mural, и Miro позволяват на участниците в дизайн мисленето да коментират и да участват в сесиите, като прикачват цифрови лепящи се бележки, изображения и други видове файлове. Но Miro прави още една крачка напред, като предоставя видеоконферентна връзка за ефективна работа между групите.

Mural няма тази функция, но компенсира това с функцията Quick Talk, с която участниците могат да се включват бързо в разговори в приложението за участие в реално време. Ако обаче искате да разделите участниците на групи и в двата инструмента, ще трябва да използвате Zoom или друга опция за видеоконферентна връзка.

Моята компания беше наета да подкрепи стратегически план за преименуване на две танцови школи и да улесни две сесии за мозъчна атака. Използвахме Miro, за да създадем съвместно плана, и открихме, че това е ценен инструмент за лесно създаване на карта на процеса чрез споделяне на екрана с Zoom.

Когато организирахме сесиите за мозъчна атака, използвахме Mural, за да измислим теми за имена, и сметнахме, че това е по-добър инструмент за мозъчна атака с участниците в програмата.

Mural има по-лесни шаблони, но по-малко опции от Miro.

Miro разполага с повече от 1000 шаблона, с които можете да започнете веднага. От друга страна, Mural има около 300 шаблона в каталога си. Шаблоните на Miro са по-разнообразни и могат да задоволят нуждите на различни екипи, независимо от техния размер или функция.

Въпреки това, шаблоните на Mural може да са по-лесни за работа. Miro има полезен стартов изглед за персонализиране на шаблоните. Но ако искате бърз и лесен шаблон, Mural вероятно е най-добрият ви вариант. Ако търсите нещо по-стабилно, опитайте шаблоните на Miro.

По-голяма лекота с Mural

И двата инструмента позволяват на фасилитаторите да контролират таймера и да преместват сътрудниците или членовете в определена част от бялата дъска. Но Mural има повече възможности в този сектор.

Например, фасилитаторите могат да използват лазерна показалка, за да привлекат вниманието към конкретни детайли на бялата дъска. Фасилитаторите могат също да заключват или скриват определени обекти от лентата с инструменти, които не са необходими на участниците в сесията.

Miro не е напълно лишен от възможности за улесняване. Фасилитаторите могат да използват функцията bring to me, за да привлекат участниците там, където фасилитаторът иска. В момента възможността за заключване на определени функции на бялата дъска в Miro е в бета версия.

И с Miro, и с Mural фасилитаторите могат да видят какво прави даден участник, като кликнат върху неговия аватар. Това е полезна функция, ако провеждате семинари или обучения.

Mural има една функция, която липсва на Miro – таймер. Благодарение на тази функция мога да определям времето за дейностите на всички членове на екипа по време на видеоразговорите ни. Открих, че откакто я използвам, имам много по-голям контрол над срещите, което води до по-ефективна работа в екип.

Цените на Mural и Miro са практически еднакви.

Цените на двете приложения са доста сходни. И Mural, и Miro предлагат четири плана, като всеки от тях включва безплатен план. Можете да тествате Miro с версията на бялата дъска, за която не се изисква регистрация, но за да тествате Mural, ще трябва да се регистрирате.

И в двата случая имате възможност за неограничен брой членове на екипа, но сте ограничени до 3 бели дъски. Mural ви позволява да каните неограничен брой посетители, но тази опция не е налична в Miro.

Платените планове се различават с 1 долар, като Mural технически е по-скъпият вариант. А в икономическите условия, в които бюджетите са по-ограничени от всякога, екипите, които използват множество инструменти за продуктивност и сътрудничество, може да не получат най-добрата възвръщаемост на инвестициите си.

Mural срещу Miro в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят хората по темата Miro срещу Mural. Когато търсите Miro срещу Mural в Reddit, много потребители изглежда предпочитат визуалните функции и лекотата на употреба на Miro:

„Те иновативни и се подобряват с невероятно темпо. Използва се от стартиращи компании. Често се въвежда отдолу нагоре от служители, които започват да го използват.“

Други потребители на Reddit отбелязват, че въпреки дизайна и потребителския интерфейс на Miro, той може да забави работата си при голямо количество информация. Някои потребители отбелязват, че Mural е чудесен за по-големи екипи в предприятия:

„Обичам [Mural]! Смятах, че е мощен начин за сътрудничество. Използваме го за нашите спринт церемонии, OKR и наистина всичко, което искате другите хора да имат под ръка... за контекст, аз съм младши PM в голяма банка. ”

В крайна сметка това води до някои трудни решения относно това какво да използвате или потенциално да премахнете.

За щастие, има решение за всичко това. 🙂

ClickUp: по-добрата алтернатива на Miro и Mural

С ClickUp получавате повече от софтуер за бяла дъска.

Вместо това, цифровото работно пространство на ClickUp предоставя на екипите централизиран център за сътрудничество, мозъчна атака, възлагане на задачи, комуникация между проекти и документи, проследяване на времето, персонализирани изгледи на ClickUp и много други.

Начертайте връзки между всякакви фигури или медии на вашата бяла дъска, за да създадете диаграма в ClickUp.

ClickUp е наистина едно приложение, което замества всички останали, а най-новата версия на ClickUp Whiteboards го прави абсолютно най-добрият избор между Miro и Mural.

Лесно организирайте сесии за мозъчна атака, следете текущи проекти, планирайте нови процеси или провеждайте семинари – всичко на едно място.

Най-голямото предимство на ClickUp Whiteboards е, че можете да превърнете идеите на екипа си в изпълними задачи с едно кликване. След това можете да разпределите тези задачи, да зададете крайни срокове и да следите напредъка – всичко това в ClickUp.

Значение: Не се нуждаете от множество инструменти, за да провеждате мозъчни атаки, планирате проекти и комуникирате ефективно.

ClickUp ви позволява да свържете вашите бели дъски с документи, файлове и задачи за по-лесно управление в централизиран хъб.

Функции на ClickUp Whiteboards

Ето какво печелите, като изберете ClickUp за вашите нужди от бяла дъска.

Безкрайна онлайн бяла дъска

Лесно преобразувайте елементи в ClickUp Whiteboard в задачи

ClickUp предлага безкраен платно за бяла дъска, където можете да рисувате, да прикачвате файлове и изображения и да добавяте обекти, за да свържете идеи. Бялата дъска е достъпна във всеки план, включително и в безплатния. Можете да работите с файлове, документи, задачи и да проектирате мисловни карти на ClickUp Whiteboards, за да ви помогнат с всички процеси и работни потоци.

Многобройни интеграции

ClickUp поддържа над 1000 интеграции, включително Zoom, Google Drive, Slack и Microsoft Teams, за да оптимизира вашите работни процеси.

Искате допълнителни инструменти, които да улеснят работата на вашия екип с уеб-базирани десктоп бели дъски? ClickUp ви предлага всичко необходимо. Получавате обширна поддръжка на повече от 1000 интеграции, вариращи от приложения за съхранение до комуникация и оптимизация на работния процес.

С тези интеграции получавате цялата функционалност, от която се нуждаете от вашата бяла дъска, без ограниченията, които се усещат при алтернативните инструменти в бранша. ClickUp е просто по-надеждна опция с функции, които надхвърлят другите софтуери за бяла дъска и платформи за сътрудничество.

Персонализирани шаблони

Настройте сложни работни процеси за минути с шаблона Agile Management Kanban Board от ClickUp.

Ако сте от хората, които обичат шаблони и безплатни ресурси, ClickUp може да е идеалният избор за вашите нужди. С ClickUp можете да създавате свои собствени шаблони от нулата или да използвате готови шаблони, за да пуснете бялата дъска в действие бързо.

Просто кликнете върху бутона за шаблони и ClickUp ще ви предложи шаблони, които можете да персонализирате и модифицирате според вашите нужди. Ще имате достъп и до над 50 персонализирани автоматизации на ClickUp, които ще опростят сътрудничеството, като намалят повтарящите се задачи.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с няколко кликвания с един от стотиците шаблони за автоматизация на работния процес на ClickUp.

ClickUp е идеалният инструмент, ако търсите цифрова бяла дъска с възможности за управление на проекти в едно. Вие и вашият екип ще оцените гъвкавостта, простотата и богатите функции на ClickUp Whiteboards.

Ако искате по-икономична опция, богатите и всеобхватни функции на ClickUp ще ви позволят да работите от едно място, за да управлявате по-добре проектите, да опростите бизнес процесите и да сътрудничите по проектите – и всичко това, без да надхвърляте бюджета си.

Опитайте ClickUp безплатно още днес и започнете да подобрявате своето цифрово сътрудничество.