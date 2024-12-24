Как да напишете описание на проблема: примери и шаблони

От проектни мениджъри и ръководители на ИТ екипи до университети и правителствени организации, една задача е обща за всички работни места: всички ние трябва да решаваме проблеми.

Най-добрият начин да решите даден проблем е да започнете с ясно формулирана постановка на проблема. Постановките на проблеми са инструменти, които подчертават съществуващите проблеми, предлагат контекст и генерират дискусия за намиране на жизнеспособно решение.

Тук ще обясним какво представляват формулировките на проблеми, как да ги структурирате и как използването на шаблони за формулировки на проблеми може да направи процеса по-ефективен. Освен това ще ви покажем кога да използвате тези шаблони и какво да търсите, когато избирате такъв.

За да ви помогнем да започнете бързо, ще споделим и реални примери за формулиране на проблеми и 16 безплатни шаблона за формулиране на проблеми, които можете да използвате в ClickUp и Word. 👀

Какво е формулировка на проблема?

Описание на проблема е ясно и кратко описание на въпрос, който трябва да бъде разрешен, или ситуация или процес, които трябва да бъдат подобрени. То определя разликата между настоящото състояние (където са нещата в момента) и желаното състояние (където трябва да бъдат нещата) и често обяснява защо е важно да се реши проблемът.

Добре формулираното описание на проблема ви помага да идентифицирате потенциални решения и ви насочва в процеса на вземане на решения и усъвършенстване на процесите.

Описанията на проблемите са важни, защото ви помагат да размислите върху дадена ситуация и да подходите структурирано към решаването на проблема. Те помагат и при общуването на проблема с другите.

Шаблонът за формулиране на проблема улеснява събирането на необходимата информация и представянето й на съответните членове на екипа. По този начин всички участници в проекта знаят целта и могат да участват в създаването на план за решаване на проблема. 💡

Компоненти на формулировката на проблема

Ето петте ключови елемента на формулировката на проблема:

Контекст или обща информация : Кратко представяне на проблема или ситуацията

Настоящо състояние : Описание на настоящата ситуация

Желано състояние : Представа за това как би трябвало да изглежда идеалната ситуация. Това помага да се определи : Представа за това как би трябвало да изглежда идеалната ситуация. Това помага да се определи крайната цел на екипа

Пропуски или предизвикателства : обяснение защо настоящото състояние не отговаря на очакванията и пречките за достигане на желаното състояние.

Въздействие: Последствията от проблема и защо си заслужава да бъде решен

Едно добре дефинирано описание на проблема не трябва да съдържа предложено решение. Вместо това, то трябва да се фокусира върху предоставянето на контекст за изследване, така че екипът да може да разработи креативни отговори.

Как да напишете описание на проблема в 6 стъпки

След като разбрахте петте компонента на формулирането на проблема, вече можете да опитате да напишете свое собствено. Ще ви покажем как.

Стъпка 1: Изберете проблем, който да решите

Първата стъпка е да идентифицирате проблем, който е достатъчно важен и значим, за да бъде решен. Например, в технологичен стартъп високата текучество на персонала може да бъде проблем, който оказва сериозно влияние върху тях и трябва да бъде решен.

На този етап трябва да съберете данни, да потърсите тенденции и да разговаряте с хора, които могат да бъдат пряко засегнати от проблема.

В компания с проблем с текучеството, проучването може да включва:

Проучване на процента на текучеството в компанията и сравняването му с бенчмарковете в бранша

Събиране на информация за разходите, свързани с текучеството

Преглед на стенограмите от изходящите интервюта

Разговори с нови и дългогодишни служители

Интервю с ръководния екип

След като проблемът ви стане ясен, опитайте се да го обясните с прости, но конкретни думи.

Пример: „През последните 12 месеца нашата компания отбелязва необичайно висока степен на текучество на персонала, като годишният оборот е 35% в сравнение със средния за сектора, който е 15%. Този проблем засяга предимно оперативните екипи и екипите за обслужване на клиенти, което води до прекъсвания в работния процес и понижаване на морала на служителите. ”

💡Съвет от професионалист: Идентифицирайте критичните връзки и открийте нови идеи, като визуално картографирате взаимоотношенията между фактите и данните с ClickUp Mind Maps.

Стъпка 2: Изградете контекст около проблема

Обяснете контекста на проблема, за да помогнете на читателите да разберат неговото значение. Идеята е да покажете на хората защо този проблем трябва да бъде решен. Важно е да се основавате на факти и данни и да оставите настрана личните си предубеждения.

Включете надеждни данни и статистики, които могат да помогнат на аудиторията ви да визуализира проблема ефективно.

Пример: „Изходящите интервюта и бенчмарковете в бранша показват, че основните фактори за това отлив са липсата на възможности за кариерно развитие, недостатъчната ангажираност на служителите и неудовлетвореността от възнаграждението. Тези тенденции са се засилили през последните три тримесечия, особено сред служителите с 1-3 години стаж.“

💡Съвет от професионалист: Провеждайте мозъчна атака, визуализирайте идеи и работете колективно за намиране на решения в интерактивна среда с ClickUp Whiteboards за съвместно решаване на проблеми.

Стъпка 3: Обяснете въздействието на проблема

Опишете как проблемът или настоящата ситуация се отразява на клиентите, служителите и организацията като цяло. Въздействието може да бъде изразено в разходи, производителност, репутация и др.

Освен това, посочете недостатъците от нерешаването на проблема, за да покажете какво е заложено на карта.

Пример: „Високият процент на текучеството е довел до приблизително 25% увеличение на разходите за набиране и обучение на персонал, както и до 15% спад в производителността на екипа. Освен това, това е оказало негативно влияние върху оценките за удовлетвореността на клиентите, които са спаднали от 90% на 78% за същия период.“

Стъпка 4: Идентифициране на идеалното състояние

След като описахте настоящата ситуация и нейното въздействие, опишете накратко как биха изглеждали нещата, ако проблемът бъде решен.

Това помага да създадете визия или цел, около която да обедините заинтересованите страни.

Пример: „Ефективното решение би намалило текучеството на персонала до стандарта за индустрията от 15% или по-малко, което би довело до по-голяма стабилност на екипа, намалени разходи и по-висока удовлетвореност на клиентите.“

Стъпка 5: Подчертайте разликата между настоящото и идеалното състояние

Сега, след като сте показали на аудиторията си настоящата ситуация и идеалната ситуация, е време да посочите разликата. Изтъкнете ясно разликата между двете състояния, така че хората да могат да видят неотложността на решаването на проблема.

Пример: „В момента има значителна разлика между желания от нас процент на задържане на служителите и настоящите нива на текучество. Въпреки миналите усилия да се реши проблемът чрез корекции на заплатите, все още не е приложена цялостна стратегия, насочена към ангажираността на служителите и кариерното им развитие.“

Стъпка 6: Формулирайте окончателното описание на проблема

Сега е време да комбинирате резултатите от първите пет стъпки, за да напишете формулировка на проблема. Така че, в случая с примера за отпадане, ето как бихте създали окончателната формулировка на проблема.

„През последните 12 месеца нашата компания отбелязва необичайно висока степен на текучество на персонала, като годишният оборот е 35% в сравнение със средния за сектора, който е 15%. Този проблем засяга предимно оперативните екипи и екипите за обслужване на клиенти, което води до прекъсвания в работния процес, понижаване на морала и увеличаване на разходите за набиране и обучение на персонал. Интервютата с напускащите служители сочат, че основните причини за тази тенденция са ограничените възможности за кариерно развитие, недостатъчната ангажираност на служителите и недоволството от възнагражденията. Ако не се предприемат мерки, отливът ще продължи да намалява производителността, да увеличава разходите и да оказва негативно влияние върху удовлетвореността на клиентите. За да се преодолее тази разлика, е необходима цялостна стратегия за повишаване на ангажираността, кариерното развитие и удовлетвореността на служителите, с цел да се приведат процентите на задържане в съответствие с бенчмарковете в бранша. ”

Примери за формулиране на проблеми

За да ви вдъхновим още повече, ето още няколко примера за формулировки на проблеми от различни индустрии и функции на бизнеса:

Пример за описание на проблем в електронната търговия

„Процентът на изоставени колички в нашия онлайн магазин в момента е 75%, което е значително по-високо от средния за бранша 69%. Това води до загуба на продажби в размер на приблизително 50 000 долара месечно и показва, че има проблеми с процеса на плащане, които трябва да бъдат разрешени.“

Пример за описание на проблем в обслужването на клиенти

„Времето за отговор на клиентската поддръжка се е увеличило от 2 часа на 8 часа през последната четвърт, което е довело до 15% спад в оценките за удовлетвореност на клиентите и 20% увеличение на отрицателните отзиви.“

Пример за описание на проблем в областта на човешките ресурси

„Флуктуацията на персонала в нашия ИТ отдел достигна 25% годишно, в сравнение със средната стойност за сектора от 13%, което доведе до допълнителни разходи за набиране на персонал в размер на 200 000 долара и намалена производителност на екипа.“

Пример за формулиране на проблем в производството

„Производствената линия Б има 12% дефектност, което е двойно повече от допустимия праг от 6%, което води до 10 000 долара седмични загуби и забавени доставки до ключови клиенти.“

Пример за формулировка на маркетингов проблем

„Конверсионният процент на нашата имейл маркетингова кампания е спаднал до 0,5%, което е значително под стандарта за индустрията от 2,5%, което води до 30% спад в квалифицираните потенциални клиенти в сравнение с миналото тримесечие.“

Създадохме тези примери в ClickUp, използвайки AI асистента ClickUp Brain. Опитайте го още днес и спестете време при писането на задачи.

10 шаблона за формулиране на проблеми в Word и ClickUp

Описанията на проблемите са изключително полезни, но отнемат време за изготвяне. За да спестите време при създаването на тези полезни документи, използвайте шаблони за описание на проблеми.

Шаблонът за формулиране на проблема улеснява очертаването на проблема и генерирането на идеи, като същевременно получавате обратна връзка от екипа си.

Събрахме десет от най-добрите примери за шаблони за описание на проблема, за да оптимизираме начина, по който реагирате и се адаптирате към проблемите. От доклади за инциденти и планове за отстраняване на проблеми до решаване на проблеми на клиенти, ще намерите всичко необходимо, за да се справите с важните проблеми във вашата компания.

1. Шаблон за описание на проблема на клиента в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за описание на проблема на клиента на ClickUp

Използвайте шаблона за описание на проблеми на клиенти на ClickUp, за да идентифицирате често срещани проблеми на клиенти и да разработите продукти и услуги, които по-добре отговарят на перспективите и нуждите на вашите клиенти.

Попълнете раздела с профила на клиента, за да следите различните нужди на аудиторията.

След това разгледайте какво иска всеки тип клиент и какви пречки им пречат да постигнат целите си по време на клиентското пътуване. Не забравяйте да дадете контекст защо съществуват тези проблеми и предложете решение.

С този шаблон можете да:

Разберете как клиентите взаимодействат с продуктите и услугите

Организирайте обратната връзка от клиентите в полезни идеи

Анализирайте нуждите на клиентите, за да определите приоритетите при вземането на решения за дизайна на продуктите.

Идеално за: Продуктови екипи, които искат да разберат в дълбочина проблемите и нуждите на клиентите

2. Шаблон за анализ на основните причини на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за анализ на основните причини на ClickUp

Преди да можете да изготвите план за успех, трябва да предвидите основната причина за проблема. Създайте кратко описание на проблема и подобрете процеса на вземане на решения, като използвате шаблона за анализ на основните причини от ClickUp.

Този шаблон за описание на проблема разбива по-големия проблем на списък от въпроси, което улеснява разпределянето им между различните членове на екипа. Това е ефективен инструмент за предвиждане на проблеми и полагане на основите за предотвратяване на тяхното въздействие върху проекта.

С този шаблон можете да:

Съберете данни от различни източници и ги анализирайте във визуализиран формат.

Идентифицирайте причините и разработете планове за коригиращи действия

Използвайте деветте персонализирани полета, за да съставите примери за формулировки на проблеми и задачи, които екипът да реши. Добавете приоритет към най-неотложните проблеми и преминайте към изгледа „Необходими действия“, за да видите какво е в процес на изпълнение и да проследите проблемите, които все още трябва да бъдат решени.

Идеално за: Екипи, които искат да идентифицират основната причина за всеки бизнес проблем

3. Шаблон за доклад след действие на ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp Шаблон за доклад след действие

Независимо дали сте в средата на дълъг проект или току-що сте приключили такъв, трябва да оцените процеса и да направите корекции за бъдещето. Шаблонът за доклад след действие от ClickUp е полезен за определяне на това, което е минало добре, вземане на решение какво трябва да се подобри и рационализиране на процесите.

Този прост едностраничен шаблон подчертава участниците в проекта, основните елементи на проекта, обхвата на проекта и резултатите въз основа на данните от проекта.

Включете този шаблон в работните си процеси като част от етапа на преглед. Шаблонът е отлично средство при подготовката за прегледи на служителите, тъй като изброява действията, които са предприели, и документира цялостния работен процес на екипа. Използвайте това средство, за да оцените колко добре са се представили работните ви процеси и дали нещо се е объркало по време на процеса.

Шаблонът за доклад след действие на ClickUp също ви помага да отпразнувате успеха на екипа. Макар че е лесно да се фокусирате върху това, което не е минало добре, този шаблон подчертава нещата, които са се получили добре, и членовете на екипа, които са се представили добре.

Можете да подчертаете областите, в които служителите са избегнали бюджетни проблеми, са преодолели проблеми с управлението на ресурсите и са коригирали работните си процеси, за да поддържат проекта в правилната посока. 🌻

Идеално за: Мениджъри, които искат честен анализ на събитие, проект или процес.

4. Шаблон за доклад за инцидент на работа в ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp Шаблон за доклад за инцидент на работа

Едно от най-големите предизвикателства в управлението на проекти е управлението на безопасността и правилното записване на инциденти на работното място. С шаблона за докладване на инциденти на работното място на ClickUp можете да събирате доклади за инциденти и да съставяте процедури за смекчаване на последиците в едно леснодостъпно място.

Този шаблон за формулиране на проблема улеснява:

Документирайте подробностите за инцидента възможно най-скоро.

Ангажирайте всички заинтересовани страни на едно място за бързо разрешаване на проблема.

Проследявайте историята на инцидентите, за да идентифицирате модели и да предотвратите бъдещи случаи.

В картата със задачи съберете информация за конкретен инцидент и изберете от 13 потребителски полета, включително основни данни като датата на инцидента, участващите страни и местоположението. Ако са се намесили местните власти, можете да добавите информация за контактите на служителите и подробности за подаването на полицейски доклад.

Освен да запишете съответната информация, можете да предложите коригиращи действия за подобряване на процесите и предотвратяване на повторение на инцидента.

Този шаблон предлага и седем различни вида изгледи, така че можете да получите нужната ви информация с един поглед. Например, изгледът „Обобщение на доклада за инцидента“ е отличен за бърз преглед на случилото се.

Изгледите „Табло за напредъка“ и „Отчети“ ви държат в течение с решенията и с това как се развиват нещата.

Идеално за: Екипи, които искат да регистрират и проследяват инциденти, свързани с безопасността на работното място.

5. Шаблон за доклад за реакция при инцидент на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за доклад за реакция при инцидент на ClickUp

С шаблона за доклад за реакция при инцидент от ClickUp е по-лесно от всякога да идентифицирате заплахи, да изготвите стъпки за справяне с риска и да развиете познания от процеса на реакция при инцидент.

Шаблонът за описание на проблема включва прост подход стъпка по стъпка за създаване на доклад за инцидент, включващ раздели за рискове, следващи стъпки, ограничаване, ликвидиране, възстановяване и извлечени поуки.

Те са създадени, за да ви помогнат:

Записвайте, проследявайте и управлявайте всички инциденти, свързани със сигурността, на едно място.

Създайте подробни отчети за заинтересованите страни с цялата необходима информация.

Поддържайте екипа си организиран и информиран през целия процес.

С този шаблон можете да докладвате съществуващи инциденти, да проследявате предложените решения и да събирате информация, за да можете да коригирате процедурите си, за да се справяте по-добре с бъдещи инциденти. Освен това, с петте си персонализирани полета, можете лесно да проследявате подкрепящите документи и да поддържате одитна следа за това кой е създал, одобрил или прегледал доклада за инцидента.

Документацията е безценна и при отговаряне на правни въпроси. 👩🏿‍⚖️

Идеално за: Мениджъри и екипи по човешки ресурси, които трябва да управляват и документират дейностите по реагиране на инциденти.

6. Шаблон за доклад за ИТ инцидент на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за доклад за ИТ инцидент на ClickUp

Независимо дали работите в продуктовия мениджмънт или ръководите ИТ екип, знаете колко е важно да сте в течение с рисковете. С шаблона за доклад за ИТ инциденти на ClickUp можете лесно да проследявате бъгове и софтуерни проблеми, които засягат работата на вашата ИТ система.

Специализираните шаблони за формулиране на проблеми като този улесняват:

Документирайте и докладвайте инцидентите точно

Проследявайте напредъка в разрешаването на проблемите в реално време

Идентифицирайте модели в докладваните проблеми за проактивно решаване на проблеми

14-те персонализирани полета предлагат висока степен на персонализация, така че да можете да отговорите на специфичните нужди на вашата компания.

Когато използвате този шаблон, получите по-добра представа за ИТ заплахата, като попълните основните данни за проблема, включително засегнатите софтуерни системи, платформи и версии. След това подчертайте сериозността на всеки инцидент и обяснете причините за него и неговото въздействие.

Накрая, начертайте пътя към решенията и използвайте събраните данни, за да информирате процеса си за управление на инциденти.

Идеално за: Екипи, които искат да оптимизират отчитането и управлението на ИТ инциденти

7. Шаблон за анализ на дърво на грешките в ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте дървото на грешките и свържете причината и следствието с шаблона за анализ на дървото на грешките на ClickUp.

Анализът на дърво на грешките (FTA) е мощен инструмент за разбиране на причините за потенциални проблеми и тяхното отстраняване. FTA ви помага да визуализирате връзките между причините и следствията, така че да можете да идентифицирате основната причина за всеки проблем във вашата система.

Шаблонът за анализ на дърво на грешките на ClickUp е създаден, за да ви помогне бързо и лесно да идентифицирате, анализирате и елиминирате рисковите фактори от вашата организация или проект. С този шаблон можете:

Визуализирайте събитията като дървета, за да видите как са свързани помежду си.

Анализирайте данните, за да откриете основната причина за проблемите

Елиминирайте рисковите фактори, които могат да доведат до неблагоприятни резултати

С този шаблон за формулиране и анализ на проблема можете да спестите време при анализирането на проблемите и да се върнете към това, което е важно – работата по намирането на решения!

Идеално за: Анализатори на риска, които искат да идентифицират потенциалните причини за неуспех и да разкрият скрити рискове във всяка сложна система или организация.

8. Шаблон за решаване на текстови задачи от Template.net

чрез Template. net

Този шаблон за решаване на задачи с думи е идеален за организиране и справяне с предизвикателствата по ясен и структуриран начин. Съвместим с MS Word, Google Docs и Apple Pages, той предоставя опростен формат за очертаване на проблема, проучване на възможни решения и оценка на рисковете.

Използвайте този шаблон, за да си сътрудничите с екипа си, докато разбивате сложни проблеми и търсите иновативни решения.

Това насърчава методичен подход към решаването на проблеми, като гарантира, че гледната точка на всеки член на екипа се взема под внимание, докато работите заедно за постигане на най-добрия резултат. 🚀

Идеално за: Всеки, който търси шаблони за формулиране на проблеми във формат Word.

9. Шаблон за формулиране на задачи с думи от Sample.net

чрез Sample. net

Описанията на проблемите са чудесен начин да генерирате нови идеи, да подкрепите процеса на творческо мислене и да получите подкрепата на различни членове на екипа от различни отдели.

Този шаблон за описание на проблема от Sample. Net е съвместим с Microsoft Word, Google Docs и PowerPoint. Той се състои от една страница с раздели за обяснение на съществуващия проблем и описание на въпроса, рисковете и идеите за решения.

Използвайте този шаблон, за да проектирате процеси на мислене и да обмислите творчески решения с вашия екип. Всеки човек може да сподели своята конкретна гледна точка, докато работите заедно, за да разработите решения на проблема и задачата. 🏆

Идеално за: Екипи, които искат прост шаблон за формулиране на проблеми.

10. Шаблон за решаване на изследователски проблеми в Google Docs от Template.net

чрез Template. net

Този прост шаблон за формулиране на изследователски проблем улеснява изготвянето на бърз анализ на съществуващ проблем и предлага подкрепа за намиране на решения. Той е достъпен като файл в Google Doc, Apple Pages или Word.

Спестете време за форматиране и използвайте този шаблон, за да попълните бързо разделите за описание, рискове и решение за вашите примери за формулиране на проблеми.

Шаблонът предлага персонализиране на брандинга. Ако споделяте този документ с външна агенция, която подпомага процеса на разрешаване на проблема, можете да добавите лого на компанията и информация за контакт. Променете цветовата схема и стила на шрифта, за да съответстват на останалата документация на компанията и да отговарят на стандартите за брандинг.

Идеално за: Екипи, които искат шаблон за формулиране на проблеми с брандиране за проучване на въпроси.

Какво прави един шаблон за формулиране на проблем добър?

Не всички шаблони за формулиране на проблеми са еднакви. Трябва да изберете такъв, който накратко обяснява проблема, подчертава крайната цел и дава възможност за творческа дискусия.

Един добър шаблон за формулиране на проблема ще:

Започнете с цел: Дайте на екипа си цел, към която да се стреми. Подчертайте няколко възможни резултата и предоставете контекст за това какво ще бъде идеалното решение, като използвате ефективен шаблон за формулиране на проблема.

Обяснете конкретния проблем и настоящото състояние : Добър шаблон за решаване на проблеми ще подчертае как проблемът ви пречи да постигнете поставената цел.

Идентифицирайте пропуските в знанията: Не можете да намерите решение, ако не разполагате с всички необходими данни. Използвайте шаблона, за да опишете каква информация ви липсва и какви данни са ви необходими, за да намерите възможни решения.

Избягвайте да предлагате конкретно решение: Целта тук е да се генерират идеи и творчески дискусии. Има повече от едно решение на даден проблем, така че вместо да предлагате едно решение, предложете рамка за измисляне на отговори и идеи.

Къде да използвате шаблони за формулиране на проблеми

Описанията на проблемите са критично важно средство в различни контексти, където се изисква структурирано решаване на проблеми, вземане на решения или планиране. Ето само някои от областите, в които използването на шаблони за описания на проблеми може да бъде най-полезно:

Стратегическо планиране : Да се идентифицират ясно предизвикателствата, които пречат на напредъка към организационните цели, като висока текучество на персонала или оперативна неефективност.

Управление на проекти : За да се гарантира, че всички заинтересовани страни разбират основния проблем, който проектът се стреми да реши.

Подобряване на процесите : за да се установят неефективностите или пречките в работните процеси

Академични изследвания : Да се формулира ясно изследваният проблем в даден изследователски проект и неговата значимост.

Продуктов дизайн: Да изразим неудовлетворените нужди на клиентите и предизвикателствата, които един продукт или услуга биха могли да решат.

Застъпническа дейност : Да привлечем вниманието към социални проблеми и да мобилизираме подкрепа за кампании или финансиране.

Разработка на софтуер : Да опишете проблемите на потребителите или техническите неефективности, които софтуерното решение трябва да разреши.

Маркетинг: Да идентифицирате проблемите на клиентите, които могат да бъдат решени чрез маркетингови кампании или съобщения.

