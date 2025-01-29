10-те най-добри инструмента за разработчици на Mac за инженери през 2025 г.

Като софтуерни разработчици, разполагането с подходящите инструменти за вашите работни процеси е от съществено значение за постигане на максимална производителност. Независимо дали става въпрос за фрагменти от код на определен програмен език, проектиране на потребителски интерфейси или създаване на приложения за конкретна операционна система, инструментът, който използвате, трябва да бъде толкова стабилен и надежден, колкото вашите умения за кодиране, или дори по-добър. ??

За щастие, не е необходимо да претърсвате интернет в търсене на тези инструменти. В тази статия сме подбрали 10-те най-необходими инструмента за разработчици на Mac за 2024 г., за да можете да изберете подходящия инструмент за задачата и да повишите общата си продуктивност.

Нека да се заемаме.

Какво трябва да търсите в инструмент за разработчици за Mac?

Преди да разгледаме инструментите за разработка за Mac, ето някои ключови фактори, които трябва да вземете предвид, когато преценявате дали даден инструмент е подходящ за вашите нужди:

Потребителски интерфейс (UI): Инструмент с претрупан интерфейс може да понижи значително производителността ви. От друга страна, инструментите с изчистен и интуитивен потребителски интерфейс са по-лесни за усвояване и спомагат за ускоряване на работния процес.

Производителност и скорост: Проверете дали инструментът работи гладко, без да причинява забавяния или сривове, и дали производителността му се влияе, когато работите с големи файлове или изпълнявате няколко приложения едновременно.

Интеграции: Вашите инструменти трябва да улесняват свързването с друг софтуер или приложения, които използвате като част от процесите на разработка.

Цена: Макар безплатните инструменти да са чудесни, е важно да прецените функциите на инструмента спрямо цената му. Понякога инвестицията в платен инструмент може да бъде по-изгодна от гледна точка на функции и дългосрочна поддръжка.

Общност и ресурси: Наличието на силна общност и изчерпателна документация означава по-малко главоболия в дългосрочен план. Ако се нуждаете от помощ за разбиране на определени функции или отстраняване на проблеми, помощта трябва да е достъпна.

Потребителски отзиви: Нищо не говори по-силно от опита на колегите разработчици. Проверете потребителските отзиви за инструмента, за да се запознаете с неговите предимства и ограничения, докато го използвате ?

Ето нашите 10 най-добри софтуера за разработка на MacOS, които гарантирано ще оптимизират вашите работни процеси, независимо дали работите самостоятелно или в екип. Оценихме всеки инструмент въз основа на най-добрите му характеристики, цена и потребителски оценки. Да започнем!

Проследяване и мониторинг на задачи, ресурси и напредъка на проекта в изгледа на таблото на ClickUp

ClickUp оптимизира разработката на софтуер и повишава прозрачността на проектите, като преодолява различията между кодирането и управлението на проекти – възлагане на задачи, определяне на нива на приоритет и проследяване на напредъка.

Независимо дали сте почитател на спринтовете с фиксирано време на Scrum или на гъвкавия подход на Kanban, таблата за задачи на ClickUp могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на вашия стил.

А за разработчиците, които работят с екип от софтуерни специалисти, функции като @mentions, коментари и Chat view улесняват информирането на всички. Whiteboards и ClickUp Docs на ClickUp също позволяват сътрудничество в реално време по идеи, планове и документация.

Освен това, вградените функции за автоматизация ви позволяват да задавате тригери за автоматично присвояване на задачи, промяна на статуси или изпращане на напомняния, което ви освобождава време за по-важни задачи.

Най-добрите функции на ClickUp:

Ограничения на ClickUp:

ClickUp AI не е включен в безплатния план.

Понякога работи бавно (но не и с ClickUp 3. 0)

Богатите възможности за персонализиране могат да объркат новите потребители.

Цени на ClickUp:

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Налично във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 рецензии)

2. Appium

чрез Appium

Appium е платформа с отворен код за автоматизиране на тестове, с която можете да проверите дали уеб, нативни и хибридни приложения ще работят както трябва на устройства с Android и iOS.

Наскоро той беше разширен, за да поддържа настолни приложения на macOS и Microsoft Windows, браузъри като Chrome, Firefox и Safari, както и телевизионни приложения за платформи като tvOS, Android TV, Samsung и Roku.

За разлика от други инструменти за тестване, не е необходимо да прекомпилирате приложението си или да използвате SDK, за да изпълните тестове. ✨

Най-добрите функции на Appium:

Тествайте приложения без техния изходен код

Напишете тестови случаи на различни езици, включително Python, Java, JavaScript, PHP, C# и Ruby.

Извършвайте тестове на физически мобилни устройства, както и на емулатори и симулатори.

Ускорете процеса на тестване, като изпълнявате едновременно няколко теста на различни устройства.

Получете достъп до изчерпателна документация и силна подкрепа от общността.

Ограничения на Appium:

Сложни настройки

Стръмна крива на обучение

Понякога работи бавно и се блокира

Цени на Appium:

Безплатни

Оценки и рецензии за Appium:

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (15+ отзива)

3. SourceTree

чрез SourceTree

SourceTree е Git клиент (проектиран от Atlassian), който предоставя графичен потребителски интерфейс (GUI) за управление на хранилища с код. Вместо да се борите с командни редове, можете да взаимодействате безпроблемно с кода си, като изпълнявате задачи като клониране на проекти, потвърждаване на промени и управление на разклонения.

Интуитивният дизайн помага на начинаещите, като улеснява запознаването им с Git. Той също така повишава производителността на опитни потребители на Git, като им помага да преглеждат бързо кода, да съхраняват промените в кода, да избират между клонове и да спестяват време при повтарящи се задачи.

Най-добрите функции на SourceTree:

Има изчистен и интуитивен потребителски интерфейс, който е лесен за навигация.

Можете да изпълнявате сложни Git команди само с няколко кликвания.

Поддържа популярни хостинг платформи като Bitbucket, GitHub и GitLab.

Получете визуално представяне на историята на потвържденията и структурата на клоновете на проекта.

Организирайте историята на вашите комити, като комбинирате, изтривате или преподреждате комитите.

Търсете в локалните си Git логове с помощта на мощна функция за търсене.

Ограничения на SourceTree:

Използва много памет, което се отразява на производителността, особено на по-старите машини.

Забавя се при работа с големи хранилища

Липсва стабилна интеграция с продукти, които не са на Atlassian.

Цени на SourceTree:

Безплатни

Оценки и рецензии за SourceTree:

G2: 4,3/5 (над 360 отзива)

Capterra: 4,7/5 (15+ отзива)

4. FlexiHub

чрез FlexiHub

FlexiHub е приложение, което ви позволява да свързвате и управлявате USB и COM портове дистанционно през мрежа. Можете да получите директен достъп до USB устройството на клиента от вашия компютър, без да е необходимо той да го изпраща физически, което спестява време и разходи за доставка. ?

Те са идеални за екипи за техническа поддръжка, които се нуждаят от достъп до данни от отдалечено устройство, както и за диагностициране и отстраняване на хардуерни проблеми.

Най-добрите функции на FlexiHub:

Влезте в своя FlexiHub акаунт от всяко място и управлявайте отдалечени устройства (без да се налага да инсталирате драйвери).

Споделяйте достъпа до вашите устройства с други хора, използвайки уникални токени за вход.

Идентифицира автоматично типа на устройството (например клавиатура, скенер, принтер, камера и др.), така че лесно можете да намерите устройството, от което се нуждаете.

Използва 2048-битово SSL криптиране за защита на данните по време на предаването им.

Комуникирайте с членовете на екипа, влезли във вашия FlexiHub акаунт, използвайки вградената функция за чат.

Ограничения на FlexiHub:

Екипът за обслужване на клиенти може да отговори в рамките на няколко дни.

Някои устройства не се разпознават правилно

Няма безплатен план

Цени на FlexiHub:

Лично: 14 $/месец

Бизнес: Плащате според потреблението

Екипи: 12 USD/месец на член

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за FlexiHub:

G2: 5/5 (2 отзива)

Capterra: 3,4/5 (5 отзива)

5. Bitbucket

чрез Bitbucket

Bitbucket е уеб базирана услуга (от Atlassian) за хостинг на изходен код, която използва системите за контрол на версии Mercurial или Git. Тя предоставя на екипите централизирано място за съвместна работа по кода, проследяване на промените и управление на процеса на разработка.

Това помага на екипите да поддържат организиран и ефективен работен процес, дори когато проектът става все по-сложен и мащабен. Той е особено подходящ за екипи, които вече използват други продукти на Atlassian.

Най-добрите функции на Bitbucket:

Предлага щедър безплатен план за екипи до 5 потребители, с неограничен брой частни и публични хранилища.

Интегрира се безпроблемно с други продукти на Atlassian като Confluence, Jira и Trello.

Можете да зададете контрол на достъпа до частни хранилища, като посочите кои потребители могат да извършват определени действия в конкретни клонове.

Поддържа pull заявки, които позволяват на членовете на екипа да предлагат промени и да преглеждат кода един на друг по структуриран и организиран начин.

Ограничения на Bitbucket:

Слаба подкрепа от общността

Ограничен брой потребители в безплатния план

Малко отворени проекти се хостват на Bitbucket.

Цени на Bitbucket:

Безплатен план

Стандартен: 3 USD/месец на потребител

Премиум: 6 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Bitbucket:

G2: 4,4/5 (над 860 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1200 рецензии)

6. Postman

чрез Postman

Postman е API инструмент, използван от екипи от разработчици за създаване и тестване на API. Създавайте и управлявайте заявки в неговия лесен за използване интерфейс, организирайте ги в колекции и визуализирайте отговорите по структуриран начин.

Освен това Postman включва функции за документиране на API, споделяне на колекции с членове на екипа и наблюдение на състоянието на API във времето. ?

Най-добрите функции на Postman:

Създавайте и изпълнявайте REST, SOAP и GraphQL заявки

Поддържа различни методи за удостоверяване, като No auth, Basic Auth, OAuth и Bearer Token.

Създайте множество работни пространства за екипа, за да сътрудничите по API колекции, среди и потоци.

Позволява ви да предлагате промени, като добавяте коментари и маркирате членове на екипа с @mention.

Изберете да наблюдавате работните пространства на екипа, за да получавате известия, когато член на екипа направи промени.

Интегрира се с популярни инструменти като Dropbox, Slack, Azure DevOps, Github, Gitlab и Bitbucket.

Ограничения на Postman:

Безплатният план позволява максимум 3 члена на екипа.

Богатият набор от функции може да се стори прекалено сложен за новите потребители.

Забавя се при работа с големи файлове или сложни заявки.

Цени на Postman:

Безплатен план

Основен: 19 $/месец на потребител

Професионална версия: 39 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Postman:

G2: 4,6/5 (1095+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 450 отзива)

7. Sublime Text

чрез Sublime Text

Sublime Text е лек текстов редактор за писане и редактиране на код, маркиране и проза. Той отваря файловете бързо и безпроблемно, дори когато работите с големи файлове или изпълнявате ресурсоемки приложения на заден план — голямо предимство за разработчиците, които работят по големи проекти.

Освен това Sublime Text поддържа много плъгини и разширения чрез своя пакетен мениджър. Това ви позволява да разширите неговата функционалност и поддръжка за не-роден език за програмиране.

Най-добрите функции на Sublime Text:

Персонализирайте външния му вид с множество опции за теми

Поддържат множество езици, включително Python, HTML, CSS, PHP, Java и C++.

Прочетете лесно кода си и открийте грешките с функцията за подчертаване на синтаксиса.

Използвайте режим без отвличане на вниманието, за да скриете всички ленти с инструменти и да се концентрирате върху кодирането.

Намиране и замяна на конкретни термини в няколко отворени файла едновременно ?

Ограничения на Sublime Text:

Без функции за сътрудничество

Липсва вграден инструмент за отстраняване на грешки

Няма вграден компилатор

Цени на Sublime Text:

Лична лицензия: еднократна такса от 99 долара (плащате такса за ъпгрейд на всеки 3 години, за да получите най-новите функции)

Лиценз за екип: Започва от 50 $/година на работно място

Оценки и рецензии за Sublime Text:

G2: 4,5/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

8. Приложение Transporter

чрез Transporter

Transporter е приложение за MacOS (от Apple), предназначено за разработчици, които публикуват приложения в App Store на Apple. Освен за приложения, можете да го използвате и за изпращане на музика, филми или книги в Apple Music, iTunes Store или Apple Books. Интерфейсът е лесен за използване – просто плъзнете и пуснете съдържанието си в Transporter, за да започнете.

След като съдържанието ви бъде качено, Transporter се занимава с процеса на валидиране, като проверява за грешки, които биха могли да попречат на подаването. Той предоставя подробна обратна връзка и съобщения за грешки, което улеснява разрешаването на всякакви проблеми. ?️

Най-добрите функции на приложението Transporter:

Лесни за инсталиране и използване, дори и за начинаещи

Качвайте няколко файла едновременно

Възобновяване на качването след прекъсване на мрежовата връзка

Достъп до историята на предишните качвания, включително дата и час

Автоматично проверява за актуализации и ги инсталира, когато е необходимо.

Ограничения на приложението Transporter:

Обратната връзка по проблемите понякога може да бъде неясна или неточна.

Индикаторът за напредъка на качването скача напред-назад при бавни мрежи.

Цени на текста на приложението Transporter:

Безплатни

Оценки и рецензии за приложението Transporter:

G2: Няма отзиви

Capterra: Няма отзиви

Mac App Store: 4. 8/5 (над 4300 отзива)

9. NetBeans

чрез NetBeans

NetBeans е интегрирана среда за разработка (IDE) с отворен код, използвана предимно за разработка на Java. С течение на годините тя постепенно се разшири, за да поддържа и други езици за програмиране, като PHP, Javascript и C/C++.

Те включват и редица мощни инструменти, сред които редактор на изходния код с подчертаване на синтаксиса и автоматично попълване, надежден дебъгер, профилиращ инструмент и интеграция за контрол на версиите.

Най-добрите функции на NetBeans:

Позволяват ви да създавате уеб, корпоративни, настолни и мобилни приложения.

Поддържа системи за контрол на версии като Git, Mercurial и Subversion.

Използвайте Swing GUI builder, за да проектирате графични потребителски интерфейси чрез плъзгане и пускане на компоненти.

Разширете функционалността, като добавите плъгини от обширната библиотека, създадена от членовете на общността.

Използвайте вградения дебъгер, за да задавате точки на прекъсване, да преминавате през кода и да проверявате променливите.

Ограничения на NetBeans:

Използва много памет, за да работи оптимално.

Забавя се при работа по големи проекти

Цени на NetBeans text:

Безплатни

Оценки и рецензии за NetBeans:

G2: 4. 1/5 (669+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (206+ отзива)

10. Xcode

чрез Xcode

Xcode е IDE на Apple за разработване на приложения за macOS, iOS, watchOS и tvOS. Той включва редактор на код с подчертаване на синтаксиса и автоматично попълване на код. Също така включва инструменти за отстраняване на грешки, които ви помагат да откривате и отстранявате грешки в кода си.

С Xcode е лесно да управлявате проектни файлове и зависимости, да следите промените с помощта на системи за контрол на версиите като Git и да използвате инструменти за симулация, за да видите как ще изглежда и ще работи приложението ви на различни устройства на Apple.

Най-добрите функции на Xcode:

Организирайте и управлявайте изображенията, иконите, цветовата палитра и другите ресурси на приложението си, като използвате папката с каталога на ресурсите.

Създавайте графични потребителски интерфейси с помощта на вградения инструмент за създаване на интерфейси с функция „плъзгане и пускане”.

Вижте интерфейса на приложението си на живо, докато го създавате.

Тествайте кода си на различни устройства, като използвате вградените симулатори за iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV.

Използвайте функцията Instruments, за да анализирате поведението и производителността на приложението си.

Ограничения на Xcode:

Приложението Xcode заема много място за съхранение

Актуализациите са податливи на грешки и сривове

Има тенденция да работи бавно при работа по големи проекти.

Цени на Xcode:

Безплатни

Оценки и рецензии за Xcode:

G2: 4. 2/5 (940+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Тези 10 инструмента за разработка на Apple са предназначени за конкретни случаи на употреба, така че можете да изберете най-подходящия инструмент или комбинация от инструменти за всеки проект, който предприемате.

