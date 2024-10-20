10-те най-добри CRM системи за графични дизайнери през 2025 г.

В една индустрия, в която естетиката, прецизността и сътрудничеството са неразривно свързани, графичните дизайнери не са просто художници – те са визионери, които превръщат абстрактни концепции в осезаеми визуални образи. Тъй като се налага да съчетават артистичното творчество с изискванията на комуникацията с клиентите, те се нуждаят от инструменти, които могат безпроблемно да преодолеят различията между творчеството и бизнес нюха в дизайна.

Въведете софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), проектиран да бъде надежден съюзник на дизайнера. Управлението на взаимоотношенията с клиенти (понякога наричано управление на взаимоотношенията с клиенти) е важно за поддържането на силни връзки с клиентите и за гарантиране, че всеки проект, голям или малък, се управлява ефективно. В съчетание с нововъзникващите технологии като AI генератори на изкуство, софтуерът CRM, достъпен за графичните дизайнери през 2024 г., е революционен.

В този наръчник ще разгледаме най-добрите CRM системи за дизайнери, с които да създавате персонализирани маркетингови кампании, да организирате задачите по управление на проекти и много други!

Какво трябва да търсите в CRM за дизайнери?

На първо място, лекотата на използване заема централно място. В професия, в която всяка секунда е от значение, дизайнерите не могат да губят ценно време в разгадаване на сложни CRM софтуерни интерфейси.

Следващите в списъка са инструментите за сътрудничество. Надеждният CRM софтуер създава среда, в която дизайнерите, независимо от географското си местоположение, могат безпроблемно да сътрудничат по дизайнерски задания и активи. Възможността много хора да работят по един проект без комуникационни проблеми е безценна.

Гъвкавостта също е задължителна. Всеки дизайнер има свой ритъм, уникален работен процес, усъвършенстван в безброй проекти. Един универсален подход не е достатъчен. Вместо това, CRM софтуерът трябва да бъде гъвкав, за да се адаптира към разнообразните стилове на работа на своите потребители.

Цялостните възможности за проследяване и отлични потенциали за интеграция означават, че дизайнерът може без усилие да преминава между платформите. Независимо дали прехвърляте обратна връзка от клиенти, импортирате активи или експортирате окончателни дизайни, преходът трябва да бъде толкова плавен, колкото добре изработен градиент.

Накрая, ние сме на прага на ерата на изкуствения интелект. Съвременният CRM софтуер трябва да използва силата на изкуствения интелект, предлагайки информация, която не е само базирана на данни, но и прогнозна. От разбирането на предпочитанията на клиентите до прогнозирането на тенденциите в дизайна, тези съкровища на мъдростта, базирани на изкуствен интелект, могат да дадат на дизайнерите конкурентно предимство, позволявайки им да бъдат не само една, а няколко крачки напред в играта.

Ето нашите предложения за 10-те най-добри CRM системи, които графичните дизайнери трябва да имат предвид, за да управляват отношенията си с клиентите през 2024 г.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, предназначена за екипи от всякакъв размер, за да поддържат връзка, да работят заедно и да комуникират ефективно, докато се справят с всяка задача или проект.

Богатата на функции платформа оптимизира управлението на дизайнерски проекти, улеснявайки по-добрата комуникация между дизайнерските екипи.

Интеграцията с основни инструменти за дизайн, първокласни възможности за автоматизация и анализи, базирани на изкуствен интелект, помагат на дизайнерите да бъдат с една крачка напред в сравнение с други примери за CRM софтуер.

С клиентски бази данни, инструменти за разработване и управление на проекти и интуитивно управление на задачите, ClickUp наистина разбира гледната точка на дизайнера по отношение на управлението на контактите!

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирани изгледи, пригодени за дизайнери, екипи по продажбите, операции и други, за оптимизиране на множество работни процеси.

Персонализирани шаблони за графичен дизайн за споделяне на професионални документи, включително CRM шаблони и шаблони за предложения.

Ефективни инструменти за екипно сътрудничество, вдъхновени от софтуера за сътрудничество в областта на дизайна

Богата автоматизация, спестяваща часове от повтарящи се задачи

Подробни анализи за задълбочен надзор на проектите

Интеграция с основни инструменти за дизайн

Проследяване на времето, за да сте сигурни, че спазвате сроковете

AI-базирани прозрения за по-добри прогнози за проектите

Ограничения на ClickUp

Лесно усвояване, за да се възползвате пълноценно от тази система за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Мобилното приложение се нуждае от периодични подобрения.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Разгледайте най-добрия CRM софтуер за Mac!

2. Pipedrive

чрез Pipedrive

Pipedrive е мощна платформа, създадена специално с оглед на потенциалните клиенти, и предлага безпроблемно преживяване за графични дизайнери, които искат да оптимизират управлението на контактите и продажбите.

Интуитивният му интерфейс с ярък визуален дизайн гарантира, че дизайнерите могат с един поглед да получат цялостна представа за целия си процес на продажби.

Този CRM инструмент за продажби позволява безупречно приоритизиране, гарантирайки, че нито един проект или клиент няма да бъде пренебрегнат.

Pipedrive блести с възможностите си за дълбока интеграция, като се свързва безпроблемно с други инструменти за управление на продажбите, които дизайнерите могат да използват. Неговите усъвършенствани функции за автоматизация намаляват ръчното въвеждане на данни и задачите, а анализите, базирани на информация, гарантират, че дизайнерите могат да вземат решения, подкрепени с данни, за да стимулират продажбите си.

Адаптивността и интуитивността на платформата я правят отличен избор за дизайнери, които желаят да подобрят работния си процес.

Най-добрите функции на Pipedrive

Визуален канал за продажби за лесно проследяване

AI асистент по продажбите за бързи препоръки

Мобилно приложение за управление на проекти в движение

Надежден API за гъвкави интеграции

Разширени анализи на данни за задълбочени прегледи на проекти

Автоматизирани повтарящи се задачи

Персонализирано потребителско изживяване

Ограничения на Pipedrive

Ограничени възможности на безплатната версия

Не е толкова персонализируема като някои алтернативи

Цени на Pipedrive

Essential : 14,90 $/месец на потребител

Разширена версия : 27,90 $/месец на потребител

Професионална : 49,90 $/месец на потребител

Мощност : 64,90 $/месец на потребител

Enterprise: 99,00 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4. 2/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 2500 рецензии)

3. Freshbooks

чрез Freshbooks

Отговаряйки предимно на нуждите на малките предприятия и свободно практикуващите професионалисти, Freshbooks предлага повече от просто фактуриране – това е унифициран център за цялостно управление на контактите.

Създадена за специфичните нужди на фрийлансърите и бутиковите дизайнерски студия, тя представлява всеобхватна CRM система за безпроблемно идентифициране на потенциални клиенти, проследяване на етапите на проектите, управление на продажбите и контрол на финансите.

Удобният му интерфейс гарантира, че фактурирането, актуализирането на статуса на проектите и комуникацията с клиентите са на разстояние от само няколко клика.

С разрастването на клиентската база на дизайнерите, мащабируемостта на Freshbooks гарантира, че тя ще расте заедно с тях.

Автоматизираните напомняния, персонализираните фактури и подробните функции за отчитане са доказателство за неговата гъвкавост, което го прави безценен инструмент в арсенала на всеки дизайнер.

Най-добрите функции на Freshbooks

Опростен инструмент за фактуриране, интегриран с управлението на клиенти

Проследяване на разходите за управление на бюджета на проекта

Инструмент за проследяване на времето, специално създаден за дизайнери

Автоматизирани напомняния за просрочени плащания

Оптимизирано управление на проекти – общ преглед

Портали, специфични за клиента, за лесно сътрудничество

Подробни финансови отчети за цялостен поглед върху вашия процес на продажби

Ограничения на Freshbooks

Не е идеален за големи дизайнерски фирми

Ограничени интеграции с трети страни

Цени на Freshbooks

Lite : 15 $/месец, 5 клиента, за които се фактурира

Плюс : 25 $/месец, 50 клиента, за които се издават фактури

Премиум : 50 $/месец, неограничен брой клиенти

Изберете: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Freshbooks

G2 : 4,5/5 (645 отзива)

Capterra: 4,5/5 (3666 отзива)

4. Proposify

чрез Proposify

Като уникална CRM система, ориентирана към дизайна, Proposify внася освежаващ полъх, като набляга на безупречното създаване и управление на предложения. Тя разпознава предизвикателствата, пред които са изправени графичните дизайнери, особено фрийлансърите и малките агенции, в своите бизнес процеси и предлага инструменти за лесното им преодоляване.

Богатата му библиотека с персонализирани шаблони гарантира, че всяка оферта е уникална и съобразена с нуждите на клиента.

CRM системата също така разполага с функции за сътрудничество в реално време, което позволява на екипите да работят съвместно по предложенията, като гарантира съгласуваност и навременност. Интегрираните електронни подписи ускоряват процеса на одобрение, а задълбочените анализи предлагат поглед върху това, което работи и се нуждае от усъвършенстване.

Proposify премахва догадките от предложенията, позволявайки на дизайнерите да блеснат с работата си.

Най-добрите функции на Proposify

Създаване на предложения с плъзгане и пускане

Персонализирани шаблони, пригодени за дизайнерски презентации

Интегрирани електронни подписи за бързо одобрение

Интерактивно офериране за гъвкави обхвати на проекти

Известия в реално време, когато клиентите разглеждат или коментират

Изчерпателни анализи за усъвършенстване на стратегията ви за предложения

Инструменти за сътрудничество, за да усъвършенствате представянето си като екип

Ограничения на Proposify

Той се фокусира главно върху предложенията.

Ограничени интеграции с друг софтуер в сравнение с други CRM системи за дизайнери

Цени на Proposify

План за екип: 49 $ на потребител/месец

Бизнес план: Започва от 590 долара на месец за 10 потребители

Оценки и рецензии за Proposify

G2 : 4,6 от 5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (над 260 рецензии)

5. OnePage CRM

чрез OnePage CRM

OnePage се отличава с минималистичния си и изчистен подход към CRM, въплъщавайки философията, че простотата често води до продуктивност.

Той е създаден за дизайнери, които се стремят към концентрация, премахвайки ненужните разсейващи фактори и акцентирайки върху изпълними задачи. Уникалната методология за продажби „Следващо действие“ на OnePage е истинско благословение, особено за дизайнери, които се занимават с управление на проекти.

Той оптимизира задачите, дава приоритет на последващите действия и осигурява последователен процес на изграждане на отношения с клиентите. Интегрираните мобилни приложения позволяват на дизайнерите да останат свързани дори когато са в движение, като по този начин се гарантира, че нито едно съобщение от клиент няма да бъде пропуснато.

С интуитивни напомняния и безпроблемна интеграция с имейл, OnePage се превръща не толкова в инструмент, колкото в партньор в дизайна.

Най-добрите функции на OnePage CRM

Оптимизиран, практичен подход към продажбите

Интегрирани мобилни приложения за работа в движение

Ефективни маркетингови инструменти за привличане на потенциални клиенти

Безпроблемна интеграция с електронна поща за навременни последващи действия

Персонализирани пипалини, съобразени с работните процеси в дизайна

Ефективно управление на задачите с интуитивни напомняния

Съответствие с GDPR за европейски клиенти

Ограничения на OnePage CRM

По-малко функции в сравнение с някои конкуренти

Може да са необходими приложения на трети страни за по-сложни нужди.

Цени на OnePage CRM

Професионална версия: 9,95 $/месец на потребител

Бизнес: 19,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за OnePage CRM

G2 : 4,7/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 60 рецензии)

6. HoneyBook

чрез HoneyBook

HoneyBook се превръща в любимец на творците, като без усилие съчетава CRM функции с функции за управление на проекти.

Създаден за творчески умове, той отчита безбройните предизвикателства, пред които дизайнерите се изправят в своя бизнес, от привличането на клиенти до реализацията на проекти. Неговият ориентиран към потребителя клиентски портал помага на всички да бъдат на една и съща страница, докато инструментите за автоматизация намаляват монотонността на повтарящите се задачи.

Функциите за финансово проследяване, съчетани с онлайн договори и инструменти за фактуриране, улесняват бюджетирането и фактурирането.

А благодарение на функциите за сътрудничество, както вътрешните екипи, така и клиентите могат да останат синхронизирани, гарантирайки, че проектите вървят по план и в рамките на обхвата.

HoneyBook се превръща в разширение на дизайн студиото, подпомагайки организацията и ефективността.

Най-добрите функции на HoneyBook

Удобен за ползване клиентски портал

Инструменти за автоматизация, спестяващи време

Онлайн договори и фактуриране в единна платформа

Финансово проследяване за бюджетиране на проекти

Оптимизирани инструменти за комуникация

Табла със задачи за етапите на проекта

Интеграция с популярни инструменти за продуктивност

Ограничения на HoneyBook

По-подходящи за фрийлансъри и малки студиа

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на HoneyBook

Стартово ниво : 12,80 $/месец

Essentials : 25,50 $/месец

Премиум: 52,80 $/месец

Оценки и рецензии за HoneyBook

G2 : 4,5/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

7. Clientjoy

чрез Clientjoy

Позиционирана като всеобхватна платформа, Clientjoy съчетава различни аспекти на управлението на клиенти, от привличане на потенциални клиенти до фактуриране, под един общ покрив.

Създаден с мисъл за агенции и фрийлансъри, той елиминира нуждата от множество несвързани инструменти. Интуитивната му система за управление на оферти и договори гарантира гладко представяне и набиране на клиенти.

Платформата също така предлага персонализирана визуализация на жизнения цикъл на клиента, което дава на дизайнерите ясна представа за взаимодействията с клиентите. Интегрираното фактуриране и специален набор от инструменти за привличане на клиенти допълнително оптимизират операциите.

Цялостните инструменти за отчитане предлагат полезни информации, които гарантират непрекъснато усъвършенстване на взаимодействията с клиентите.

Най-добрите функции на Clientjoy

Интегрирано управление на оферти и договори

Ефективна система за проследяване на потенциални клиенти

Персонализирани изгледи на жизнения цикъл на клиентите

Унифицирано фактуриране и плащания

Сътрудничество в екип с достъп въз основа на роли

Набор от инструменти за привличане на клиенти

Използвайте изчерпателни инструменти за отчитане

Ограничения на Clientjoy

Крива на обучение за начинаещи

Не е идеален за големи корпорации

Цени на Clientjoy

Стартово ниво: 15 $/месец на потребител

Агенция: 25 $/месец на потребител

Enterprise: 49 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Clientjoy

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 60 рецензии)

8. Nimble

чрез Nimble

Верен на името си, Nimble предлага гъвкаво и адаптивно CRM решение, което съчетава традиционни функции с модерни интеграции.

Свързването с популярни социални мрежи предлага на дизайнерите панорамна гледка към техните клиенти, като им дава достъп до информация, която надхвърля обикновените взаимодействия по имейл.

Този социален CRM подход осигурява по-богати и подробни профили на клиентите, което проправя пътя за персонализирани взаимодействия. Унифициран табло за контакти и интуитивни календарни интеграции гарантират, че дизайнерите ще бъдат в крак с ангажиментите си.

Функциите за проследяване на имейли и напомняния за задачи гарантират, че няма да пропуснете нито един клиент или важен етап от проекта. Nimble се превръща в централен хъб за всички дейности на дизайнера, свързани с клиенти.

Най-добрите функции на Nimble

Информация от социалните медии за по-богати клиентски профили

Унифициран табло за контакти

Ефективна интеграция с календари

Проследяване на имейли за ефективна комуникация с клиенти

Напомняния за задачи, за да поддържате проектите си в правилната посока

Безпроблемна интеграция с други софтуерни инструменти

Интуитивно мобилно приложение за работа от разстояние

Ограничения на Nimble

Ограничени функции за автоматизация

Може да бъде прекалено сложно за начинаещи

Гъвкави цени

Бизнес: 24,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nimble

G2 : 4,5/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 1800 рецензии)

9. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

Започвайки своето пътуване като инструмент за имейл маркетинг, ActiveCampaign премина към предлагане на CRM възможности. Динамичното адаптиране на съдържанието гарантира, че всяко взаимодействие с клиента е лично и уместно.

Усъвършенстваните инструменти за сегментиране позволяват на дизайнерите да групират клиентите въз основа на различни показатели, като по този начин осигуряват целенасочена комуникация.

Платформата също така предлага автоматизация на повтарящи се задачи, което позволява на дизайнерите да се съсредоточат върху своето изкуство. Функциите за автоматизация на продажбите, съчетани с подробни анализи, я превръщат в инструмент за комуникация, полезни прозрения и растеж.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Цялостен пакет за имейл маркетинг

Автоматизация за повтарящи се задачи

Подробна сегментация за персонализиране на комуникацията с клиенти

Автоматизация на продажбите за по-добро управление на потенциалните клиенти

Динамично адаптиране на съдържанието

Усъвършенствани инструменти за разделено тестване

Анализи в реално време за полезни прозрения

Ограничения на ActiveCampaign

Предимно инструмент за електронна поща, а не специализирана CRM система.

Изисква интеграции за подобрени CRM възможности

Цени на ActiveCampaign

Плюс : 19 $/месец на потребител

Професионална : 49 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2 : 4,4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 рецензии)

10. ConvertKit

чрез ConvertKit

Макар ConvertKit да се позиционира като решение за имейл маркетинг, неговите CRM функции не могат да бъдат пренебрегнати. Това е инструмент, който отговаря на техните цели, особено за дизайнери, които инвестират много в съдържателен маркетинг и популяризиране.

Освен изпращане на имейли, ConvertKit позволява интуитивно управление на абонатите, като гарантира, че дизайнерите могат ефективно да сегментират и насочват аудиторията си. Визуално привлекателният му дизайнер на имейли гарантира, че всяко обръщение отразява креативността на дизайнера.

Организация на базата на тагове, изчерпателни инструменти за отчитане и първокласна поддръжка го правят нещо повече от инструмент за електронна поща. Той се превръща в платформа, която подкрепя усилията на дизайнерите да достигнат до по-широка аудитория, гарантирайки, че тяхната работа заслужава да бъде в центъра на вниманието.

Най-добрите функции на ConvertKit

Интуитивен дизайнер на имейли с визуални автоматизации

Персонализирани формуляри за регистрация

Ефективно управление на абонатите

Цялостни инструменти за отчитане

Безпроблемна интеграция с популярни платформи

Организация на абонатите на базата на тагове

Премиум поддръжка за всички нива на потребители

Ограничения на ConvertKit

Повече инструмент за имейл маркетинг, отколкото CRM

Ограничени разширени CRM функции

Цени на ConvertKit

Безплатно

Създател : 15 $/месец на потребител

Creator Pro: 29 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ConvertKit

G2 : 4. 4/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

Разкрийте потенциала на дизайна с CRM на ClickUp

В областта на графичния дизайн съчетаването на креативност и ефективност е от първостепенно значение. Докато инструментите, които разгледахме, предлагат специализирани функции, ClickUp се откроява като всеобхватно решение. Той не служи само като CRM; ClickUp умело съчетава управление на проекти, управление на задачи и редица функции за производителност. Този холистичен подход гарантира, че не само управлявате клиенти, но и постоянно доставяте завладяващи дизайни.

Обширната библиотека с шаблони на ClickUp е съкровищница за всеки дизайнерски бизнес. Независимо дали започвате нов брандинг проект или се справяте със сложностите на многостранна кампания, тези шаблони служат като отправна точка, намалявайки времето за подготовка и давайки възможност на творчеството да блесне.

Всъщност ClickUp не е просто инструмент – той е партньор в пътуването ви в света на дизайна. Партньор, който разбира нюансите на графичния дизайн и предоставя структурирана, но гъвкава среда, в която да реализирате визията си. А тъй като рентабилността е ключов аспект на всяко начинание, ClickUp гарантира, че вашите операции са оптимизирани, което ви позволява да се съсредоточите върху това, което наистина има значение: да предоставяте отлична работа на вашите клиенти.

Разгледайте ClickUp и открийте как той може да революционизира вашия дизайнерски работен процес. Научете повече за CRM функциите на ClickUp и неговата ангажираност да помага на графичните дизайнери!