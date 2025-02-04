10+ най-добри софтуерни приложения за управление на договори през 2025 г.

Всеки ден бизнес професионалисти и мениджъри на договори от различни бизнес сектори се борят с тежестта на ръчното управление на договори.

Те са:

Сортиране на стари договори в неорганизирано облачно хранилище

Затруднения при форматирането на клаузи, копирани от различни източници

Досадното експортиране, споделяне и ревизия на документи чрез множество канали за преглед от екипа по продажбите и правните отдели

Ангажиране в тромавия процес на ръчно подписване, сканиране и предаване на документа на следващия подписващ

Този повтарящ се цикъл на управление на договори отнема ценно време, изчерпва ресурсите и допринася за изтощаването на служителите.

Софтуерът за управление на договори автоматизира ръчните задачи, като например управлението на договорите на едно централно място и актуализирането на промените за всички лица, вземащи решения.

Усъвършенстваните инструменти за управление на договори позволяват на вътрешни и външни страни да ги подписват с електронни подписи, да проследяват заинтересованите страни, които преглеждат договорите, и да гарантират съхранението на договорите и сигурността на важните документи.

Търсите ли софтуер за договори, който да улесни работата на вашите правни и търговски екипи?

В тази публикация в блога сме съставили списък с най-добрите софтуерни приложения за управление на договори, които ускоряват процеса на сключване на договори, автоматизират процеса на одобрение и ускоряват управлението на договорите, за да се сключват сделките по-бързо.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на договори?

Удобен за ползване интерфейс : Системата за управление на договори трябва да има интуитивен интерфейс за управление на договорите от идеята до изпълнението.

Контрол на версиите: Изберете решение за управление на договори с контрол на версиите, което ще ви помогне да следите всички промени при договарянето на договори. Потърсете разширени функции за управление на договори, редактиране, одобряване и преглед на документи, както и промяна на езика на договора с няколко кликвания.

Готови шаблони: Повечето софтуери за управление на договори предоставят достъп до готови шаблони за договори, като например Повечето софтуери за управление на договори предоставят достъп до готови шаблони за договори, като например шаблони за бизнес споразумения и библиотека с одобрени клаузи, за да спестят време и да намалят риска при изготвянето на интелигентни договори.

Автоматизирани известия: Потърсете цялостно решение с автоматизирани работни процеси за подновяване на договори, за да държите всички страни в течение и да не пропускате важни срокове.

Анализи и подробни отчети: Софтуерното решение за управление на договори трябва да позволява на вашия екип да управлява Софтуерното решение за управление на договори трябва да позволява на вашия екип да управлява рамковите договори за услуги и видимостта на договорите. Платформата трябва да предлага надеждни анализи, като стойност на договорите, изпълнение на договорите и крайни срокове, и да навигира в сложни договорни йерархии.

Интеграция с други инструменти: Изберете софтуер за управление на договори, който осигурява интеграция с вашите инструменти за автоматизация, CRM, инструменти за управление на проекти, софтуер Изберете софтуер за управление на договори, който осигурява интеграция с вашите инструменти за автоматизация, CRM, инструменти за управление на проекти, софтуер за управление на доставките , софтуер за управление на операциите и инструменти за електронни подписи.

Библиотека с договори: Инструментите за управление на договори съхраняват всички ваши договори в защитено хранилище и ви позволяват да намирате договори с помощта на мощни функции за търсене и филтриране.

10-те най-добри софтуерни приложения за управление на договори, които да използвате

1. ClickUp

Използвайте ClickUp Docs за управление на важни документи и насърчаване на сътрудничеството в екипа.

ClickUp е софтуер за управление на контакти, който помага на организациите да оптимизират и проследяват всички свои договори през всеки етап от жизнения цикъл на договора, от предложението, създаването, одобрението и подаването. Никога повече няма да пропуснете краен срок за подновяване на договор.

ClickUp разполага с различни шаблони за управление на договори, управление на документи и съхранение на договори за съхранение, проследяване и управление на договори. Дори и с безплатния план, държи всички заинтересовани страни в течение и определя крайни срокове, за да бъдете в крак с подновяванията.

Шаблонът за управление на договори гарантира, че всички ваши договори се съхраняват на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте задачи с персонализирани статуси, за да проследявате напредъка на всеки договор.

Категоризирайте всички подробности, свързани с бизнес договорите , като дата на подписване, отдел и тип договор, за да управлявате договорите и да визуализирате данните по тях.

Лесно достъпвайте и организирайте всичките си документи в различни конфигурации на ClickUp, като например ръководство за начало, списък с договори и формуляр за заявка за договор.

Създайте нов документ от всяка точка в работната среда на ClickUp и добавете вложени подстраници, таблици и опции за стилизиране, за да създадете перфектната структура.

Проследявайте промените в условията на споразумението, извършените плащания и всички правни въпроси.

Подобрете управлението и проследяването на договорите с функции за управление на проекти, като проследяване на времето, предупреждения за зависимости, имейли и др.

Задачите в ClickUp ви позволяват да планирате, организирате и сътрудничите по договори, като присвоявате коментари като действия за изпълнение и добавяте коментари за всяка задача.

Освободете повече време за работа, изискваща интензивно използване на знания, като оптимизирате повтарящите се задачи с ClickUp Automations.

Създавайте и съхранявайте документи, свързани с управлението на договори, и визуализирайте напредъка през целия жизнен цикъл на договора с таблата за управление на ClickUp.

Настройте необходимите ви отчети на едно място в ClickUp.

ClickUp AI ви позволява да изготвяте договори по автоматизиран начин, като предавате всички подробности на AI, за да можете да се съсредоточите върху стратегическите задачи. Управлението на договори, базирано на AI, създава по-добро преживяване за вас, вашите клиенти и всички заинтересовани страни.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители са съобщили за стръмна крива на обучение за начинаещи потребители.

Интерфейсът може да бъде бавен.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/потребител/месец

Бизнес: 12 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за ClickUp

2. Conga

чрез Conga

Някога се е налагало да ровите в договори, за да намерите важна информация или клауза? С система за управление на договори като Conga можете да делегирате тази досадна задача на изкуствения интелект.

Софтуерът за управление на договори на Conga, базиран на изкуствен интелект, се занимава с цялостното управление на жизнения цикъл на договорите. Conga Contract Intelligence извлича търговските условия с помощта на изкуствен интелект и ги преобразува в проверени данни за бизнес потребителите.

Най-добрите функции на Conga

Съхранявайте и търсете всички важни документи, свързани с договорите, и използвайте изкуствен интелект за автоматично извличане на данни от договорите.

Създавайте и изпращайте известия до подходящите заинтересовани страни от системата за управление на договори с интеграция на Salesforce.

Намерете информация за всяко споразумение, като използвате контекстуалното търсене по теми, или открийте данните с помощта на филтрируеми и персонализирани табла.

Ограничения на Conga

Навигирането между различните страници е трудно в хранилището за договори.

Шаблоните за договори не могат да се персонализират.

Цени на Conga

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Conga

G2: 4. 2/5 (398 отзива)

Capterra: 4,3/5 (72 отзива)

3. DealHub

чрез DealHub

Избегнете тази бъркотия и дългия процес на сключване на договори с DealHub, софтуер за управление на договори.

DealHub опростява процеса на управление на договори, като събира всички заинтересовани страни да си сътрудничат на един цифров табло, DealRoom, за да създават правни документи, ревизират договори, управляват редакции и предоставят статус и видимост в реално време.

Най-добрите функции на DealHub

Платформата за управление на договори генерира споразумения за неразкриване на информация, споразумения за предоставяне на услуги и други договори в различни формати, като HTML, Word и PDF.

Конфигурирайте работни потоци за одобрение, за да постигнете вътрешно съгласуване, преди да изпратите договора на клиентите.

Интеграцията на CRM с Salesforce, Freshworks и Hubspot предоставя пълен достъп до всички споразумения и документи директно във вашата CRM система и разполага с роли на потребители, базирани на разрешения.

Ограничения на DealHub

Интерфейсът за създаване на шаблони не е лесен за използване.

Липсва интеграция с инструменти за електронно подписване като Docusign.

Цени на DealHub

DealRoom: Персонализирани цени

DealHub CPQ: Персонализирано ценообразуване

DealHub Billing: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за DealHub

G2: 4,7/5 (551 отзива)

Capterra: 4,8/5 (39 отзива)

4. Concord

чрез Concord

IConcord е всеобхватна система за управление на договори за бизнеса, която оптимизира управлението на договорни документи с работни потоци за одобрение както за вътрешни, така и за външни страни. Автоматизирането на преговорите по договори и повтарящите се задачи, като редактиране и проследяване на промени, става лесно.

Сигурното хранилище за договори съхранява най-актуалната версия на договора. Системите за управление на договори позволяват на членовете на екипа да подписват електронно смарт договори с няколко кликвания.

С професионални и корпоративни планове получавате информация от всичките си договори с помощта на изчерпателния табло за отчети и анализи на Concord.

Най-добрите функции на Concord

Добавете коментар или чат в реално време в договорния документ с вътрешни рецензенти, бизнес екипи, клиенти или доставчици на услуги за управление на договори.

Автоматично насочвайте договорите към рецензентите и ги одобрявайте в документа Concord в платформата за управление на договори.

Събирайте безплатно неограничен брой правно обвързващи електронни подписи в договора.

Интегрирайте Concord docs с ежедневните си работни процеси

Ограничения на Concord

Някои функции биха могли да бъдат по-персонализирани, като например възможността за добавяне на дата в полетата за подписване.

Добавянето на неограничен брой потребители към вашите договори е свързано с допълнителни разходи.

Цени на Concord

Стандартен : 17 $/потребител/месец

Професионална версия : 49 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Concord

G2: 4. 3/5 (131 отзива)

Capterra: 4,5/5 (196 отзива)

5. Trackado

чрез Trackado

Решенията за управление на договори на Trackado позволяват на бизнес екипите да имат достъп до важни документи отвсякъде. Задайте работни процеси за одобрение за различни екипи, получавайте автоматично известия за важни дати и задачи и получавайте информация за финансовото състояние на договорите.

Хранилището за договори е универсален инструмент за управление на жизнения цикъл на договорите.

Задавайте събития и напомняния за предстоящо подновяване на договори и ги възлагайте на съответните членове на екипа.

Модул за автоматизация на работния процес, който препраща договорите ви през необходимия процес на преглед и одобрение, преди да ги изпратите на клиентите.

Липсва възможност за търсене и филтриране по име на компанията.

Не се интегрира с Microsoft Dynamics за обмен на данни между бизнес източници.

Безплатен план

Стартово ниво : 39 $/месец

Бизнес : 129 $/месец

Enterprise: 299 $/месец

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (22 отзива)

6. Gatekeeper

чрез Gatekeeper

Gatekeeper е усъвършенствана, базирана в облака платформа за управление на договори и доставчици, която помага на предприятията с цялостно управление на договорите и профилиране на кредити и рискове. Потребителите хвалят инструмента за лекотата на употреба, гарантираното съответствие и прозрачността.

Най-добрите функции на Gatekeeper

Автоматичните напомняния гарантират, че заинтересованите страни няма да пропуснат крайните срокове за подновяване.

Kanban Workflow Engine намалява времето, прекарано в администриране на договори

Функцията Market IQ събира проверени финансови и отраслови данни, за да подобри управлението на риска, свързан с трети страни.

Безконтактните договори и мантрата „нулево обучение“ правят инструмента изключително лесен за използване и мащабируем.

Ограничения на Gatekeeper

Някои потребители може да се сблъскат с трудности при усвояването на софтуера поради големия брой функции.

Липсва функция за сътрудничество в реално време онлайн.

Цени на Gatekeeper

Essentials: 1245 USD/месец (неограничен брой потребители; фактуриране на годишна база)

Pro: 2995 долара/месец (неограничен брой потребители; фактуриране на годишна база)

Enterprise: 5295 USD/месец (неограничен брой потребители; фактуриране на годишна база)

Enterprise Custom

Оценки и рецензии на Gatekeeper

G2: 4,5/5 (76 отзива)

Capterra: 4,7/5 (76 отзива)

7. GetAccept

чрез GetAccept

GetAccept е софтуер за управление на договори, който предоставя на организациите предварително създадени шаблони за безпроблемно управление на договори.

Можете да си сътрудничите със заинтересованите страни, за да създадете лесно преживяване при покупката, като намалите времето за сключване на сделки с интерактивни предложения и сигурни електронни подписи.

Най-добрите функции на GetAccept

Общ преглед на таблото за управление на договорите на всичките ви предстоящи сделки и оценка на кои от тях се нуждаят от най-голямо внимание.

Качете вашите продажбени материали в папки, съответстващи на продажбения процес, или създайте мобилно-отзивчиво продажбено съдържание с помощта на редактора.

Съкратете процеса на създаване на оферти, като използвате готови шаблони за договори или дори създадете свои собствени.

Ограничения на GetAccept

Няма функция за създаване на копие на черновата.

Трудности при сортирането и филтрирането на данните за управление на договори

Цени на GetAccept

Essential : 15 USD/потребител/месец

Deal Room Professional: 39 $/потребител/месец

Contract Room Professional: 49 $/потребител/месец

Full Suite Professional: 79 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за GetAccept

G2: 4,6/5 (779 отзива)

Capterra: 4,6/5 (31 отзива)

8. ContractWorks

чрез ContractWorks

Случавало ли ви се е да се загубите в одитна следа, докато търсите правилната версия, която да изпратите на външни страни за подписване?

ContractWorks позволява на екипите да управляват множество клиентски проекти и договори от начало до край. Използвайте софтуера за управление на договори на ContractWorks с AI функции, за да управлявате жизнения цикъл на договорите, да подобрите прозрачността и да получавате известия за важни подробности и събития, свързани с договорите.

Най-добрите функции на ContractWorks

Изготвяйте договори в инструмента за управление на договори за няколко минути, като отговаряте на предварително зададени въпроси, използвате повторно данни от други договори и делегирате изготвянето на договори.

Споделена среда за съответните лица, която улеснява съвместните преговори по договорите с помощта на одитна следа.

Разширена функция за търсене с OCR за лесно намиране на подробности по договорите.

Интеграция с GPT 3 за използване на изкуствен интелект за създаване на договори и опростяване на клаузите.

Ограничения на ContractWorks

Разширени функции като шаблони за изготвяне на договори, контрол на версиите и автоматизация на работния процес са достъпни само в премиум плановете.

Няма възможност за масивни операции, като архивиране на всички изтекли договори.

Цени на ContractWorks

Стандартен : 700 $/месец

Професионална версия : 900 $/месец

Премиум: 2000 $/месец

Оценки и рецензии за ContractWorks

G2: 4,8/5 (79 отзива)

Capterra: 4,8/5 (76 отзива)

9. Agiloft

чрез Agiloft

Повечето големи предприятия или държавни учреждения работят с остарял софтуер за управление на договори. Простото променяне на съществуващата автоматизация на работния процес по договорите вероятно ще отнеме месеци и десетки хиляди долари, което ще доведе до забавяния и нарастващи финансови тежести.

Съвременният софтуер, като Agiloft, разполага с табла без код, които дават възможност на мениджърите на договори да направят тази промяна, спестявайки време и разходи за софтуер за управление на договори.

Интуитивният интерфейс на Agiloft повишава степента на приемане от страна на потребителите, функциите, базирани на изкуствен интелект, ускоряват създаването на договори, а съответствието с изискванията за сигурност гарантира законността на работните процеси по договорите.

Най-добрите функции на Agiloft

Предлага напълно персонализирана платформа без код за управление на целия жизнен цикъл на договорите.

Динамични библиотеки с клаузи и шаблони за ускоряване на процеса на създаване на договори.

Функцията за търсене на естествен език ви позволява бързо да намирате необходимите ви договорни документи и подробности.

Ограничения на Agiloft

Интерфейсът не е интуитивен за настройка и в началото изисква много време за усвояване.

Не разполага с технология за идентифициране на дублиращи се споразумения.

Цени на Agiloft

Основни характеристики : Персонализирани цени

Разширено: Персонализирани цени

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Agiloft

G2: 4,6/5 (72 отзива)

Capterra: 4,8/5 (34 отзива)

10. Outlaw

чрез Outlaw

Outlaw е модерен софтуер за управление на договори, който оптимизира жизнения цикъл на договорите за организациите – от създаване на документи по шаблони до редактиране на договори, преговори в реално време и електронно подписване.

С ключови функции за оптимизиране на изготвянето и преговорите по договори, цялостното решение на Outlaw дава възможност на вашия правен екип да се съсредоточи върху стратегическата работа, вместо да се губи в процеса на сключване на договори.

Най-добрите функции на Outlaw

Създайте персонализиран шаблон за договори с динамична библиотека с клаузи, условни ограничения и функции за групово генериране.

Аудиторска следа в реално време, контрол на версиите и известия за поддържане на прозрачност и видимост.

Интегрира се с над 1000 приложения чрез сигурни API, за да се адаптира към вашия работен процес.

Премахване на ограниченията

Не е интуитивно с документи, свързани със съда

Добавянето на неограничен брой потребители към договорите не е възможно.

Незаконно ценообразуване

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Outlaw

G2: 4,6/5 (86 отзива)

Capterra: 4,5/5 (41 отзива)

11. ContractSafe

чрез ContractSafe

Множество отдели, като например продажби, финанси и операции, разработват договорни документи. Системите за управление на договори осигуряват прозрачност на крайните срокове и синхронизират всички заинтересовани страни, което води до навременно и успешно сключване на договори.

ContractSafe е софтуер за управление на договори с интуитивен контролен панел за бърз достъп до важната информация с функции за търсене. Оптимизирайте процеса на създаване на договори с наличните шаблони за договори, които отговарят на вашите изисквания.

Най-добрите функции на ContractSafe

Проследявайте всичките си текущи договори на всеки етап, като намалявате риска, съкращавате загубеното време и поддържате ефективното функциониране на вашата организация.

Софтуерът за управление на договори ContractSafe е базиран на AWS и предлага функции като криптиране, откриване на зловреден софтуер и вируси, както и тестове за уязвимост, за да пази вашите важни документи в безопасност.

Задайте напомняния за крайни срокове за подновяване и изтичане на договори, които се изпращат автоматично на вашия имейл адрес.

Ограничения на ContractSafe

Няма опция за преместване на договор в различни папки чрез плъзгане и пускане.

Някои функции не са толкова прости и изискват обучение и допълнителни обяснения от екипа по внедряването.

Цени на ContractSafe

Basic : 329 $/месец

Стандартен : 549 $/месец

Професионална : 779 $/месец

Enterprise: 999 $/месец

Рейтинги и отзиви за ContractSafe

G2: 4,6/5 (82 отзива)

Capterra: 4,8/5 (130 отзива)

Революционизирайте договорите с най-добрите системи за управление на договори

Софтуерът за управление на договори, който изберете, ще ви помогне да управлявате ефективно жизнения цикъл на договорите и да увеличите производителността на организацията. Изберете инструмент за управление на договори, който е съвместим с работните процеси на вашия бизнес екип и осигурява сигурност за сътрудничеството в екипа.

ClickUp е един от най-добрите софтуери за управление на договори, достъпни за бизнес професионалисти, правни отдели, екипи по продажбите и всеки, който иска да изготвя и споделя договори.

Предоставете на вашия правен екип шаблони за управление на договори и ClickUp AI, за да оптимизирате и ускорите процеса на управление на договори от седмици и дни до часове.

Управлението на работния процес, ръководено от техники за управление на проекти, помага за разбиването на сложни проекти на управляеми задачи. Освен това софтуерът за управление на договори ви позволява да разпределяте отговорности, да проследявате напредъка и да автоматизирате ръчните стъпки в работния процес по сключването на договори.

Системите за управление на договори на Clickup се интегрират с вашия съществуващ стак, за да осигурят прозрачен и сигурен поток на информация между различните екипи във вашата компания. Планирайте, управлявайте и проследявайте всички ваши бизнес договори за управление на жизнения цикъл на договорите на интуитивния табло на ClickUp.

Регистрирайте се за безплатен пробен период на ClickUp и използвайте софтуера за управление на договори.