10 безплатни AI генератора на параграфи за писане през 2025 г.

Блокирането на писателя може да се случи на всеки и понякога се нуждаете от малко допълнителна помощ, за да напишете нещо. Независимо от вашите умения за писане, използването на генератор на параграфи може да ви помогне да работите по-бързо и да свършите повече работа. От генериране на описания на продукти до публикации в социалните медии, AI инструментите могат да бъдат чудесна отправна точка, която да ви помогне да преодолеете блокирането на писателя.

Разбира се, ще искате да изберете подходящия инструмент за генериране на параграфи, за да получите висококачествено съдържание. Ето 10 генератора на параграфи, които можете да използвате през 2024 г., заедно с техните предимства, недостатъци и за какъв тип създаване на съдържание са най-подходящи.

Какво трябва да търсите в генератора на параграфи?

AI генераторите на параграфи използват AI, или изкуствен интелект, за да създават съдържание по дадена тема въз основа на подсказка или ключови точки.

AI инструментите за писане могат да се използват за мозъчна атака, писане на мотивационни писма, копирайтинг, маркетинг на съдържание и десетки други приложения, за да ускорят процеса на писане.

Но как можете да сте сигурни, че вашият генератор на текст ще създава уникални, висококачествени параграфи с съдържание? Ето три неща, които трябва да търсите в един генератор на параграфи:

Четливост : Генераторът на параграфи създава ли интересни параграфи, които са лесни за четене? Ако използвате генерирано съдържание за блог или публикация в социалните медии, тогава ще искате текст, който съответства на вашия собствен стил на писане.

Надеждност: Създава ли авторът на параграфи точни и оригинални текстове? Избягвайте AI инструменти , които измислят факти или преразказват съществуващи текстове прекалено точно, за да не се сблъскате с проблеми, свързани с дезинформация или плагиатство.

Цена: Колко струва използването им? Въпреки че има безплатни генератори на параграфи, някои от най-добрите инструменти за писане изискват абонаментна такса. Може да си струва да инвестирате в по-мощен инструмент за професионална употреба.

10-те най-добри генератора на параграфи, които можете да използвате

От безплатни инструменти, които създават SEO-съобразен текст, до премиум инструменти с разширени възможности за форматиране и шаблони, опитайте един от тези 10 генератора на параграфи, за да разработите уникално съдържание и да привлечете целевата си аудитория.

Повишете своите писателски умения и бързо превърнете мислите си в реалност по ясен, кратък и убедителен начин с ClickUp AI.

ClickUp е повече от просто генератор на параграфи: това е пълноценен инструмент за управление на проекти, който поддържа сътрудничеството чрез Whiteboards и други функции. Когато става въпрос за AI функции, можете да използвате ClickUp, за да създавате промоционални имейли, да обобщавате бележки от срещи, да генерирате задачи за действие и много други с само няколко кликвания!

Ще спестите много време и усилия с инструментите за форматиране на ClickUp, които могат да създават таблици, заглавия и други елементи, за да разбиват дългите параграфи текст. Използвайте ClickUp, за да подобрите продуктивността си при писане и да стимулирате творчеството си едновременно!

Най-добрите функции на ClickUp:

Висококачествен текст : Подсказките на ClickUp са изработени на ръка и подкрепени с проучвания , така че ще получите интелигентно съдържание, съобразено с всеки конкретен случай на употреба.

Практично съдържание : ClickUp може да ви спести време, като обобщава бележките от срещите и генерира задачи за действие, така че да не се налага да го правите сами.

Библиотека с шаблони: Когато AI инструментите за писане не са достатъчни, посетете ClickUp Template Center и изберете от хиляди персонализирани шаблони.

Ограничения на ClickUp:

Гостите и потребителите на плановете Free Forever нямат достъп до AI инструменти.

Цени на ClickUp:

Безплатни завинаги

Без ограничения : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2 : 4,7/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Опростено

Чрез Simplified

Simplified AI writer е всеобхватно средство за генериране на текст, което може да създава надписи за социални медии, цели параграфи и дори дълги текстове като публикации в блогове. Ще получите достъп до над 50 шаблона, които обхващат различни тонове и езици.

Можете да използвате инструмента за пренаписване, за да освежите старото съдържание, а вграденият инструмент за проверка на плагиатство гарантира, че написаното от вас съдържание е достатъчно уникално. Щом имате ново съдържание в процес на подготовка, публикувайте го в социалните медии или го планирайте от приложението.

Опростени най-добри функции:

Множество тонове и езици : Simplified може да ви помогне да създадете голямо разнообразие от съдържание с над 50 шаблона, 10 тона и 30 езика.

Гъвкави инструменти : Simplified може да генерира хаштагове, да създава надписи към снимки, да предлага идеи за блогове и др. Разполага и с инструменти за графичен дизайн, редактиране на видео и анимация, за да задоволи всичките ви нужди при създаването на съдържание.

Планиране на публикации в социалните медии: Не е необходимо да излизате от приложението, за да публикувате съдържанието си в социалните медии или да го добавите към маркетинговия си календар.

Опростени ограничения:

Необходима е регистрация, за да започнете

Ограничение от 5 членове на екип

Опростено ценообразуване:

Безплатни завинаги

Малък екип : 20 $/месец, 5 членове

Бизнес : 33 $/месец, 5 членове

Growth : 81 $/месец, 5 членове

Предприятие или агенция: Свържете се с нас за цени

Опростени оценки и рецензии:

G2 : 4,7/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (80+ рецензии)

3. Copy. ai

Copy. ai е инструмент за генериране на параграфи, фокусиран върху писането на блогове, имейли и социални медии. Той може да прави неща, които ChatGPT не може, като например да превръща LinkedIn профили в точки и да обобщава YouTube видеоклипове.

Как работи генераторът на параграфи Copy.ai? Просто започнете чат и кажете на Copy.ai какво искате да направи. Можете да редактирате документа по време на работа, за да се уверите, че звучи естествено и съответства на вашия личен стил или стила на вашата марка.

Въпреки че може да генерира ново съдържание, той не включва лесно съществуващ материал, така че може да си струва да опитате една от тези алтернативи на Copy.ai за някои случаи на употреба.

Най-добрите функции на Copy.ai:

Интуитивен интерфейс : Чат-базираният интерфейс на Copy.ai е създаден като : Чат-базираният интерфейс на Copy.ai е създаден като алтернатива на ChatGPT и разполага с вграден редактор на документи за лесно редактиране.

Поддържа множество езици: ако се регистрирате за платен план, ще можете да генерирате параграфи на над 29 езика.

Ограничения на Copy.ai:

Ограничен брой думи на месец за безплатните потребители

Не поддържа значителен принос от страна на потребителя в сравнение с други генератори на параграфи.

Цени на Copy.ai:

Безплатни : до 2000 думи на месец

Pro : 36 $/месец, неограничен брой думи и до 5 потребители

Enterprise: Налични са персонализирани планове

Copy. ai оценки и рецензии

G2 : 4,8/5 (168 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (54 отзива)

4. Rytr

Чрез Rytr

Rytr е генератор на параграфи, който може да ви помогне с реклами в социалните медии, публикации в блогове и дори с художествена литература. Можете да избирате от над 30 езика, над 20 тона и над 40 случая на употреба, за да получите съдържанието, от което се нуждаете за широк спектър от сценарии.

Rytr разполага с инструмент за проверка на плагиатство, за да се уверите, че създавате съдържание без плагиатство, и дори може да оптимизира вашите блог публикации за търсачките с SEO мета описания.

Най-добрите функции на Rytr:

Интеграции : Rytr предлага Shopify и WordPress плъгини и разполага с API, така че можете да го интегрирате с други инструменти, които вече използвате.

AI изображения: В зависимост от плана си, можете да използвате Rytr и за генериране на изображения: до 5 на месец при безплатния план и 100 на месец при плана Unlimited.

Ограничения на Rytr:

Ограничения на символите в някои планове

Цени на Rytr:

Безплатен план : до 10 000 символа

Икономичен план : 9 $/месец, 100 000 символа

Неограничен план: 29 $/месец, неограничен брой символи

Рейтинги и рецензии за Rytr:

G2 : 4,7/5 (756 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (12 рецензии)

Бонус: AI генератори на биографии!

5. Anyword

Чрез Anyword

Anyword е генератор на съдържание, фокусиран върху маркетинга, с инструменти за „Copy Intelligence“, които ви помагат да създавате качествено съдържание, което се превръща в продажби. Настройте две целеви аудитории и две правила за марката в плана Starter или неограничени правила за марката и аудитории в плана Business.

Всички планове включват проверка за плагиатство и интеграция с Grammarly, за да ви гарантират висококачествено съдържание. Планът Starter е идеален за свободни професионалисти в областта на маркетинга, които искат да проучат генерираните параграфи, докато планът Teams включва 3 места, с възможност за добавяне на още за 49 $/месец.

Най-добрите функции на Anyword:

Интеграция с Grammarly : Anyword има вградена интеграция с Grammarly, за да ви помогне да откриете и коригирате всякакви правописни и граматически грешки.

Прогнозен резултат за ефективност: Резултатът за ефективност оценява вашето маркетингово съдържание, за да знаете кой рекламен текст има най-голяма вероятност да доведе до конверсия.

Ограничения на Anyword:

Без безплатен план

Цени на Any Word:

Стартово ниво : 49 $/месец

Екипи, работещи с данни : 99 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Anyword:

G2 : 4. 8/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (384 отзива)

6. Jasper. ai

Jasper е AI инструмент за създаване на съдържание, който ви помага да създадете уникален и информативен параграф, като същевременно се съобразява с автентичния глас на вашата марка. Можете да избирате от тонове като „Смел“, „Дръзък“, „Формален“ и „Пиратски“, а дори и да го обучите на базата на съществуващото ви съдържание, като уебсайта, стиловите ръководства и каталозите ви.

Jasper предлага над 50 шаблона и поддържа над 30 езика. Въпреки че не предлага вградени SEO инструменти или проверка за плагиатство, можете да го използвате заедно с инструменти като SurferSEO и Copyscape срещу допълнителна такса.

Jasper. ai най-добри характеристики:

Lookback : За дълги документи Jasper взема предвид предходните 1500 символа, за да гарантира, че следващите параграфи са четими и последователни.

AI Art: Jasper предлага и AI инструменти за изкуство, така че можете да добавяте изображения и илюстрации към съдържанието си, без да се налага да използвате отделен онлайн инструмент за това.

Ограничения на Jasper. ai:

Няма безплатни планове

Без вграден инструмент за проверка на плагиатство

Цени на Jasper. ai

Създател : 49 $/месец

Екипи : 125 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Jasper. ai оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (1211 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (1798 рецензии)

Опитайте тези алтернативи на Jasper AI!

7. Hypotenuse AI

Чрез Hypotenuse AI

Hypotenuse AI е инструмент за създаване на съдържание, който се фокусира върху няколко ключови случая на употреба, като платформи за електронна търговия и съдържание за блогове, базирано на факти. Можете да използвате инструмента Content Detective, за да ви помогне да намерите и цитирате източници, и генератора за масивно съдържание, за да създадете десетки описания на продукти, надписи за социални медии и други наведнъж.

Въпреки че Hypotenuse AI има много ефективни функции, той има и няколко ограничения. Системата за ценообразуване на базата на кредити означава, че ще получите около 25 000 думи за 100 кредита и ще имате ограничен брой проверки за плагиатство, в зависимост от плана.

Най-добрите функции на Hypotenuse AI:

Content Detective : Тази функция ви помага да намерите фактическа информация в интернет, за да сте сигурни, че публикациите във вашия блог са актуални и цитират надеждни източници.

Интеграции : Hypotenuse AI се интегрира с Shopify и други инструменти за електронна търговия, така че можете да създавате описания на продукти и да ги публикувате лесно.

Генерация на партиди: Създавайте големи количества съдържание наведнъж, вместо да започвате от нулата с всяко съдържание, което генерирате.

Ограничения на Hypotenuse AI:

Система за ценообразуване на базата на кредити

Ограничени проверки за плагиатство

Цени на Hypotenuse AI:

Стартово ниво : 29 $/месец

Растеж: 59 $/месец

Оценки и рецензии на Hypotenuse AI:

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

8. NeuralText

Чрез NeuralText

NeuralText е генератор на параграфи, който може да пише интересни параграфи от нулата или да ви помогне да създадете произволен параграф, за да преодолеете блокадата на писателя. Този AI инструмент има и вградени SEO функции, за да гарантира, че съдържанието, което създавате, е SEO-съвместимо.

NeuralText поддържа и плъгини и интеграции, въпреки че Google Docs е единственият, който е наличен в момента.

Най-добрите функции на NeuralText:

SERP анализ : Анализирайте конкуренцията си и оптимизирайте публикациите в блога си с помощта на инструмента за създаване на конспекти и функцията за анализ на търсачките.

AI Copywriter: Тази функция ви помага да създавате описания на продукти и маркетингови текстове за Facebook, LinkedIn и други социални медии и сайтове за електронна търговия.

Ограничения на NeuralText:

Стартовият и основният план са ограничени до 20 000 думи AI съдържание.

Цени на NeuralText:

Стартово ниво : 19 $/месец

Basic : 49 $/месец

Pro: 119 $/месец

Оценки и рецензии за NeuralText:

G2 : 4. 4/5 (22 отзива)

Capterra: 4,5/5 (70 рецензии)

9. Wordkraft AI

Чрез Wordkraft AI

Wordkraft AI предлага 67 различни AI инструмента, вариращи от генерирани параграфи до дълги блог публикации. Можете да започнете с един от 78-те шаблона, да работите на 27 езика и да публикувате директно в WordPress, за да качите съдържанието си онлайн по-бързо.

Wordkraft AI е предназначен за влиятелни лица в социалните медии, дигитални маркетолози, агенции и други и предлага ограничен безплатен план и 7-дневен безплатен пробен период.

Най-добрите функции на Wordkraft AI:

Генератор на секции за блог : Генерирайте конкретни части от статия или публикация в блог, като увод или заключение, за да ви помогне в процеса на писане.

Генератор на имейли: Създавайте имейли за добре дошли, имейли за проследяване, имейли за студени контакти и други, за да подобрите маркетинговите си кампании и продажбите си.

Ограничения на Wordkraft AI:

Само 1500 думи в безплатния план

Цени на Wordkraft AI:

Безплатни (не се изисква кредитна карта)

Pro Starter Plan : 9 $/месец

Pro Unlimited Plan: 29 $/месец

Оценки и рецензии за Wordkraft AI:

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Frase. io

Frase. io предлага на потребителите AI Writer и SEO Research инструмент, който могат да използват за проучване, очертаване, писане и оптимизиране на статии. Можете да избирате от шаблони като Listicle Content, Pillar Page Content, Comparison Post Content и други.

След като започнете да пишете публикацията си в блога, използвайте инструмента AI Writer, за да вмъкнете преходи, да пренапишете параграфи, да проверите за граматически грешки и др.

Най-добрите функции на Frase.io:

Проверка за плагиатство : Frase. io има вградена проверка за плагиатство, която ви дава „оценка за оригиналност“ въз основа на това колко подобен е вашият пост на друго съдържание.

Клавишни комбинации: Можете да използвате клавишни комбинации, за да стартирате и спрете генератора на текст и да вмъкнете хаштагове в документ, за да укажете на Frase кои части от текста да вземе предвид.

Ограничения на Frase.io:

Планът за екип включва само 3 потребителски места (25 $/месец за всяко допълнително място)

Цени на Frase. io:

Solo : 14,99 $/месец

Основен : 44,99 $/месец

Екип: 113,99 $/месец

Оценки и рецензии за Frase.io:

G2 : 4,9/5 (286 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (329 рецензии)

Създавайте по-добро съдържание с ClickUp

Генераторите на параграфи могат да бъдат ценен помощник по време на процеса на писане, но успехът на вашето съдържание все пак зависи от това, което сте вложили в него. Започването с добри конспекти и наличието на последователен календар за публикуване могат да направят голяма разлика.

ClickUp предлага AI асистент за писане и десетки други инструменти, които ще ви помогнат да подобрите личната си продуктивност или тази на екипа си. Разгледайте тези безплатни шаблони за календар с съдържание и шаблони за маркетингов план, за да започнете!