Как да проведете одит на съдържанието: основни стъпки, инструменти и шаблони

Както всеки маркетинг специалист знае, висококачественото съдържание е ключът към органичния растеж. Не е достатъчно обаче само да създавате съдържание – трябва да се уверите, че то допринася за постигането на целите на организацията.

Одитът на съдържанието ви помага да идентифицирате кои части от съдържанието ви се представят добре и кои се нуждаят от подобрение.

Нека разгледаме тази концепция малко по-подробно, за да разберем какво е одит на съдържанието, защо е важен за вашия бизнес и как можете да изградите подробен процес около него.

Какво е одит на съдържанието?

Одитът на съдържанието на уебсайт е цялостен преглед на цялото съдържание на уебсайта с цел оценка на неговата релевантност, последователност и ефективност при постигането на бизнес целите. Одитът на съдържанието включва:

Каталогизиране на всеки елемент от съдържанието

Оценяване на съдържанието въз основа на конкретни критерии за одит

Подобряване на съдържанието за повишаване на общата производителност

Редовните одити на съдържанието гарантират, че създаването на съдържание е в съответствие с целите на вашите маркетингови канали и че екипите поддържат съдържанието актуално.

5 основни предимства на одит на съдържанието на уебсайта

Провеждането на одит на съдържанието стратегически повишава ефективността на вашето онлайн присъствие. Ето петте основни предимства на редовните одити на съдържанието:

Подобрено качество на съдържанието : Редовните одити на съдържанието помагат за поддържането на високи стандарти, като гарантират, че цялото съдържание е точно, актуално и подходящо за вашата аудитория.

Подобрена SEO ефективност : Одитите на съдържанието подобряват видимостта в търсачките, като идентифицират и актуализират остарялото съдържание.

Повишено ангажиране на аудиторията : Одитите на съдържанието ви позволяват да усъвършенствате съдържанието, за да отговорите по-добре на интересите и нуждите на вашата аудитория.

Оптимизирана стратегия за съдържанието : Одитите на съдържанието разкриват пропуски и излишъци във вашата стратегия за съдържанието. Това позволява по-ефективно планиране и разпределение на ресурсите.

Решения, основани на данни: Одитите на съдържанието предоставят ценна информация за това кои видове съдържание се представят най-добре. Това ви насочва при създаването на бъдещо съдържание и маркетинговите стратегии.

Кога да извършите одит на съдържанието

Извършването на одит на съдържанието на стратегически интервали повишава ефективността на вашия план за съдържание. Ето някои идеални моменти, в които да обмислите провеждането на одит на съдържанието:

Ежегодно : Годишният одит на съдържанието помага да се гарантира, че съдържанието ви остава в съответствие с вашите развиващи се бизнес цели и динамиката на пазара.

След ребрандиране : След ребрандиране е от решаващо значение да съгласувате цялото съдържание с новата идентичност, глас и послания на вашата марка, за да поддържате последователност.

Преди голяма маркетингова кампания : Преди стартирането на големи кампании, одитът на съдържанието оптимизира съществуващото съдържание, за да се гарантира, че то подкрепя и усилва предстоящите ви инициативи.

Когато разширявате предлагането си : Ако вашата компания въвежда нови продукти или услуги, одитът на съдържанието помага да се идентифицират пропуските в съдържанието, свързани с тези нови предложения, като по този начин се гарантира, че съдържанието ви подкрепя усилията за продажби и маркетинг.

След значителни актуализации на SEO или алгоритмите: Когато търсачките актуализират алгоритмите си, прегледайте съдържанието си за съответствие с SEO, за да предотвратите спад в класирането в търсенето и трафика.

💡 Професионален съвет: Постигнете по-голям ефект от одитирането на съдържанието, като го допълните с план за управление на съдържанието.

Как да извършите одит на съдържанието

Основните стъпки за успешен одит на съдържанието са описани по-долу, но не забравяйте да адаптирате внимателно шаблона и процеса на одит на съдържанието към изискванията на вашия бизнес.

Стъпка 1: Задайте цели за одитирането на съдържанието

Помислете за целите, които искате да постигнете с инвентаризацията на съдържанието: това ще ви помогне да планирате по-добре одитирането на съдържанието.

Ако целта ви е да разширите операциите си, свързани със съдържанието, одитът на съдържанието трябва да идентифицира областите, в които автоматизацията ускорява производството на съдържание, без да се жертва качеството. Можете също да оцените колко добре настоящото ви съдържание използва SEO и социалните медии, за да максимизира обхвата си.

По този начин целта на вашия одит на съдържанието ще бъде да оцените ефективността на работните процеси, свързани със съдържанието, и ефективността на вашето съдържание при ангажиране на аудитории в голям мащаб.

Поставяне на цели с ClickUp

След като сте определили целите за одитирането на съдържанието, организирайте ги с помощта на ClickUp Goals.

Това ви позволява лесно да зададете целите си за одит на съдържанието, да ги разделите на по-малки цели, да проследявате напредъка им и да възлагате на членовете на екипа различни задачи, свързани с всяка цел. ClickUp улеснява значително управлението на сложни цели и проследяването на актуализациите по задачите за действие.

Работете с ясни срокове и измерими цели с ClickUp Goals

Стъпка 2: Направете инвентаризация на съдържанието си

След като сте определили целите, следващата стъпка в одитирането на съдържанието е да каталогизирате цялото съществуващо съдържание. Това включва създаването на изчерпателна база данни с всяко едно съдържание, което се намира на вашия уебсайт, включително публикации в блога, страници на уебсайта, мултимедийни файлове и всяко съдържание, което може да се изтегли, като PDF файлове и бели книги.

Например, можете да съставите списък, който включва всеки блог пост с неговото заглавие, категоризиран по тема.

По същия начин организирайте целевите страници по етапи на фунията, като подробно опишете техните SEO елементи на страницата, като мета описания и заглавни тагове.

Мултимедийните файлове категоризирайте по тип и оценявайте показателите за ангажираност заедно с всички свързани фактори за SEO на страницата.

Създаване на каталог с съдържание с помощта на табличния изглед на ClickUp

Организирайте данните за съдържанието си в отзивчиви таблици с различни типове полета в изгледа „Таблица“ на ClickUp. Свържете задачи и документи, добавете прикачени файлове и създайте персонализирани полета, за да записвате данни като категория, автор, трафик и т.н. С простата организация чрез плъзгане и пускане и опциите за сортиране и филтриране, консолидирането на данните от одита става много по-лесно в ClickUp.

Ето как да каталогизирате ефективно вашите съдържателни активи по управляем начин в ClickUp:

Използвайте автоматизирани инструменти, за да сканирате уебсайта си и да генерирате списък с URL адреси автоматично.

Проверете ръчно данните от одита на съдържанието, за да се уверите в тяхната точност и да откриете съдържание, което автоматизираните инструменти може да пропуснат.

Превърнете тази информация в задачи в ClickUp с просто качване на CSV файл и приложете изгледа „Таблица“. Категоризирайте съдържанието по тип, автор, дата на създаване и показатели за ефективност, като например прегледи на страници или процент на ангажираност.

Идентифицирайте и актуализирайте или премахнете дублираното и остарялото съдържание, за да подобрите SEO на страницата и потребителското преживяване.

Стъпка 3: Анализирайте ефективността на съдържанието

Следващата стъпка е да използвате анализи на уебсайта, за да оцените колко добре се представя вашето съдържание.

Този анализ помага да се определи коя част от съдържанието резонира с вашата аудитория и коя не, което позволява да се вземат информирани решения за оптимизиране или премахване на съдържание.

В ClickUp разбираме колко е важно да се създава съдържание, което да има добри резултати – в голям мащаб! Джереми Галанте, който ръководи SEO в ClickUp, споделя как да анализирате ефективността на вашето съдържание и какво да направите след това. а. Проверка на SERP класирането Първата стъпка е да проверите дали вашето съдържание (в този случай статии в блог) се класира в търсенето в Google за целевите ключови думи. Ако е така, преминете към подобряване на ефективността.

Ако даден блог не се класира според очакванията след определен период от време (да речем 90 дни) или не е индексиран, маркирайте го за оптимизация . В ClickUp автоматизиран работен процес подбира всички такива статии за оптимизация.

Оптимизирането на съдържанието може да включва значителни актуализации или пренаписване, или дори премахване на определени части. Това решение зависи от важността на темата, потенциала на статията и вашата оценка за това колко успешна може да бъде тя. б. Подобряване на производителността След като бъдат идентифицирани кандидатите за оптимизация, ето какво да направите по-нататък: Оптимизирайте съдържанието в зависимост от показателя, който искате да подобрите. Например, ако има възможност за повече трафик, работете върху подобряване на класирането в търсенето, т.е. SEO подобрения.

Ако има потенциал за по-високи конверсии, инвестирайте време в дейности по оптимизиране на конверсионния коефициент (CRO), включително по-добро позициониране на вашия продукт.

Анализирайте всеки елемент по три показателя: трафик, конверсии и качество на конверсиите

Ето един експертен съвет от Джерими за това как да разглеждате оптимизацията на съдържанието:

Една статия не е необходимо да има лоши резултати, за да бъде оптимизирана. Например, статия, която се класира на 3-то или 4-то място, може да генерира трафик и конверсии, но ползата от преместването й на 1-во или 2-ро място често е много по-голяма в сравнение с статия, която все още се бори за място на първа страница.

Една статия не е необходимо да има лоши резултати, за да бъде оптимизирана. Например, статия, която се класира на 3-то или 4-то място, може да генерира трафик и конверсии, но ползата от преместването й на 1-во или 2-ро място често е много по-голяма в сравнение с статия, която все още се бори за място на първа страница.

💡 Професионален съвет: Подобно на екипа на ClickUp, вие също можете да настроите автоматични работни процеси с ClickUp Automations, за да създадете задачи за оптимизация на съдържанието с ниска ефективност.

Използване на таблата на ClickUp за анализ на данни от одит на съдържанието

Използвайте таблата на ClickUp, за да получите данни за оптимизиране на стратегията си за съдържание

ClickUp Dashboards предлагат мощен начин за визуализиране и анализиране на показателите за ефективността на съдържанието. Тези табла ви позволяват да създавате персонализирани изгледи на вашите данни и да наблюдавате ефективността на съдържанието ви по различни показатели.

Адаптирайте ги, за да подчертаете ключови данни, които са от значение за вашия одит на съдържанието, като тенденции в трафика, нива на ангажираност и статистика за конверсиите.

Това улеснява откриването на тенденции, идентифицирането на това, което работи, и определянето на областите, които се нуждаят от подобрение или преработка. С таблата на ClickUp:

Визуализирайте ключови показатели за съдържанието в реално време

Проследявайте промените в ангажираността и SEO ефективността

Съгласувайте стратегията си за съдържание с прозренията за поведението на аудиторията

Оптимизирайте отчитането с автоматизирано събиране и визуализация на данни

💡Съвет от професионалист: Използвайте функцията Embed view на ClickUp, за да съберете данни от няколко листа и инструменти в един табло!

Стъпка 4: Открийте пропуските и се възползвайте от възможностите

Въведете техники за проследяване на тенденциите, за да идентифицирате нововъзникващи теми и области на интерес. Това гарантира, че вашето съдържание не само запълва настоящите пропуски, но и предвижда бъдещите тенденции, позиционирайки вашата марка като лидер в бранша.

Използвайте и инструменти за анализ на конкурентите, за да видите какво правят добре, което вие може би пропускате.

Например, ако ви липсват наръчници с инструкции по популярни теми, а знаете, че всички уебсайтове на вашите конкуренти ги имат, това е пропуск, който трябва да попълните. Това със сигурност би увеличило ангажираността и авторитета ви.

Подобряване на стратегията за съдържание с шаблона за анализ на пропуските на ClickUp

Изтеглете този шаблон Идентифицирайте и отстранете ефективно пропуските в съдържанието, като използвате шаблона за анализ на пропуските на ClickUp.

Шаблонът за анализ на пропуските на ClickUp превръща трудна задача като идентифицирането на недостатъци в съдържанието в структуриран и управляем процес. Той ви помага да откриете къде стратегията ви се нуждае от подобрение и да насочите екипа си по пътя към усъвършенстване. Този шаблон ви помага да:

Визуализирайте разликите в представянето спрямо целите ви за съдържанието чрез изчерпателна таблица за одит на съдържанието.

Приоритизирайте актуализациите на съдържанието и новите теми въз основа на идентифицираните нужди.

Стратегически съгласувайте усилията си за разработване на съдържание с изискванията на аудиторията.

Стъпка 5: Изгответе план за действие

След като всичко е готово, запретнете ръкави и начертайте ясен план за действие. Започнете с очертаване на конкретни стъпки за актуализиране на остаряло съдържание, увеличаване на броя на думите, премахване на излишъците или създаване на ново съдържание.

Ето как да подходите към всяка област:

Актуализации : Използвайте инструменти за одит на съдържанието, за да идентифицирате ключови елементи от съдържанието, които се представят добре, но биха могли да бъдат обновени. Може би има нови данни или вътрешни връзки, които да включите, или може би структурата или мета описанието могат да бъдат оптимизирани за SEO. Направете списък с необходимите промени и определете крайни срокове, за да поддържате актуализациите си в правилната посока.

Премахване : Изчистете ненужната информация. Ако определено съдържание не носи стойност или трафик, е време да се откажете от него. Това ще ви помогне да подобрите цялостното качество на сайта си и да подобрите потребителското преживяване.

Ново съдържание: Обмислете идеи, които съответстват на интересите и търсенията на вашата аудитория. Използвайте идентифицираните пропуски, за да насочите темите си. Обмислете идеи, които съответстват на интересите и търсенията на вашата аудитория. Използвайте идентифицираните пропуски, за да насочите темите си. Планирайте календара за съдържанието , назначете автори и дизайнери и определете крайни срокове.

Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект в съдържателния маркетинг

Провеждането на задълбочен одит на съдържанието изисква усъвършенствани инструменти за анализ на уеб страници, събиране на данни за ефективността на съдържанието и откриване на възможности за SEO. Ето някои основни инструменти за оптимизиране на процеса на одит на съдържанието:

1. Google Analytics

чрез Google Support

Това е задължително за всеки маркетинг специалист, занимаващ се със съдържание. Google Analytics е безплатен инструмент , който анализира целия ви уебсайт и предоставя информация за трафика на уебсайта, поведението на потребителите, най-популярните страници и показателите за ангажираност.

Използвайте го, за да идентифицирате най-добре представящите се целеви страници, да разберете откъде идва органичният ви трафик и да видите как потребителите взаимодействат с вашето съдържание.

2. Ahrefs

чрез Ahrefs

Ahrefs е мощен инструмент в подкрепа на вашата стратегия за съдържателен маркетинг, който ви позволява да проучвате трафика на уебсайтовете на вашите конкуренти.

Това позволява на потребителите да видят какво работи за тях, да проследяват най-популярните си страници и да разберат колко обратни връзки имат.

Той е чудесен и за откриване на пропуски в съдържанието и възможности за ключови думи.

3. Screaming Frog SEO Spider

чрез Screamingfrog

Този инструмент е отличен за индексиране на вашия уебсайт, за да имитира начина, по който търсачките виждат сайта ви. Той помага да се идентифицират SEO проблеми като неработещи линкове, дублирано съдържание и липсващи метаданни, които са от решаващо значение за поддържането на здрав уебсайт.

Освен това, включването на AI инструменти за проучване на ключови думи допълнително оптимизира вашата стратегия, като разкрива ценни ключови думи, които генерират повече трафик и подобряват релевантността на съдържанието.

4. ClickUp

ClickUp for Marketing Teams е многофункционална платформа за управление на проекти и мощно средство за екипите, работещи с съдържание. Тя се отличава в създаването, анализа и управлението на съдържание и помага за оптимизиране на целия жизнен цикъл на съдържанието, от генериране на идеи и написване на статии до публикуване и анализ след публикуване.

Платформата поддържа различни типове съдържание, което позволява безпроблемно сътрудничество между автори, редактори и маркетинг специалисти.

ClickUp предлага и множество шаблони (например шаблони за писане на съдържание или шаблони за стратегия за маркетинг на съдържание ), за да оптимизирате планирането и изпълнението на вашите усилия в областта на съдържанието.

Нека разгледаме още някои от най-важните функции на ClickUp, в допълнение към тези, които подчертахме по-рано.

Създайте изчерпателно съдържание с помощта на ClickUp Docs

Оптимизирайте създаването на съдържание и сътрудничеството с ClickUp Docs

ClickUp Docs оптимизира процеса на създаване на съдържание, улеснявайки изготвянето, редактирането и сътрудничеството на едно място. Независимо дали създавате блог публикации, подробни доклади или вътрешни уикита, ClickUp Docs се адаптира към вашите нужди с богати опции за форматиране и функции за сътрудничество в реално време.

Интегрирайте безпроблемно вашите документи със задачи и работни процеси, като се уверите, че вашето съдържание преминава гладко от концепция до публикуване.

С ClickUp Docs:

Сътрудничество в реално време, маркиране на членове на екипа за обратна връзка

Превърнете части от вашите документи в проследими задачи

Поддържайте контрол на версиите, за да проследявате редакциите и актуализациите.

Споделяйте документи по сигурен начин с различни нива на достъп за членове на екипа или външни партньори.

Ускорете създаването на съдържание и анализа на одита с ClickUp Brain

Подобрете анализа на съдържанието с AI възможностите на ClickUp Brain

ClickUp Brain е вашият надежден AI помощник, който подобрява начина, по който управлявате създаването и одита на съдържание. Този инструмент не само ви помага да пишете, но и свързва цялото знание на вашата компания – задачи, документи и комуникации – в една интелигентна мрежа.

С ClickUp Brain:

Търсете в документите и задачите си, за да намерите информация незабавно с AI Knowledge Manager.

Автоматизирайте задачите по управление на проекти за съдържание с AI Project Manager

Създавайте и усъвършенствайте съдържанието с AI Writer for Work

Проследявайте и анализирайте ефективността и актуализациите на съдържанието на различни платформи.

Начертайте, планирайте и изпълнете плана си за съдържание с ClickUp Whiteboards

Превърнете вашите сесии за мозъчна атака в практически стратегии с ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards превръщат сесиите за мозъчна атака на вашия екип в практически стратегии, всичко това в динамично и сътрудническо виртуално пространство. Рисувайте, записвайте бележки и свързвайте визуално мислите с реални задачи и проекти, като се уверявате, че нито една идея не остава незабелязана.

С ClickUp Whiteboards:

Начертайте теми за съдържанието и ги свържете с маркетингови кампании.

Организирайте резултатите от мозъчната атака в структурирани пътни карти за съдържателния маркетинг.

Подобрете дискусиите с мултимедийни файлове като изображения и връзки.

Визуализирайте идеите си с ClickUp Mindmaps

Организирайте и визуализирайте сложни идеи с ClickUp Mind Maps

ClickUp Mind Maps предлага динамичен начин за визуално организиране и развиване на вашите мисли, като разбива сложните идеи на управляеми сегменти.

Тези мисловни карти ви помагат да направите връзки между концепции, да планирате подробни проекти и да превърнете абстрактни идеи в изпълними задачи.

С ClickUp Mind Maps:

Превърнете части от вашите мисловни карти в изпълними задачи в ClickUp.

Персонализирайте мисловните си карти с цветове и стилове за по-добра визуализация.

Превключвайте между режим „Празен“ за свободно обсъждане на идеи и режим „Задачи“ за структурирано планиране.

Оптимизирайте жизнения цикъл на съдържанието си с шаблона за управление на съдържанието на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте и проследявайте съдържанието в различни канали с шаблона за управление на съдържанието на ClickUp.

Шаблонът за управление на съдържанието на ClickUp е ефективен инструмент, предназначен да оптимизира всеки етап от вашата стратегия за съдържание. Той е идеален за управление на съдържание в различни канали, като блогове, социални медии, уебсайтове и имейл маркетинг.

Той гарантира, че всички заинтересовани страни са на една и съща страница, като предоставя структуриран работен процес за заявки за съдържание, създаване, планиране и доставка.

С шаблона за управление на съдържанието на ClickUp:

Планирайте и проследявайте всяко съдържание от замисъла до публикуването му.

Сътрудничество безпроблемно с членовете на екипа, като се гарантира, че всеки знае своите задачи и крайни срокове.

Използвайте персонализирани изгледи като диаграми на Гант за управление на времевата линия и изгледи на табло за напредъка на задачите.

Измервайте ефективността на съдържанието директно в ClickUp, за да усъвършенствате и оптимизирате стратегията си.

Управлявайте задачите си по планиране с шаблона за редакционен календар на ClickUp

Изтеглете този шаблон Поддържайте съдържанието си в график с шаблона за редакционен календар на ClickUp.

Шаблонът за редакционен календар за съдържание на ClickUp е създаден, за да подкрепи вашата стратегия за съдържание, като организира всички ваши усилия в областта на цифровото съдържание под един покрив.

Този шаблон е идеален за екипи, които искат да поддържат последователен и активен поток от комуникация в множество канали. Той опростява сложните задачи по планиране, график и изпълнение на съдържанието, като гарантира, че всеки елемент е изработен, прегледан и публикуван навреме.

С шаблона за редакционен календар за съдържание на ClickUp:

Планирайте и проследявайте всички дейности, свързани със съдържанието, от една унифицирана платформа.

Оптимизирайте редакционния си процес с персонализирани изгледи и статуси.

Използвайте мощни функции за управление на SEO проекти , за да поддържате работния процес по съдържанието организиран и ефективен.

Можете също да разчитате на шаблона за план за съдържателен маркетинг на ClickUp като стратегически инструмент за систематично очертаване и изпълнение на инициативи за съдържателен маркетинг.

Опростете одити на съдържанието с ClickUp

Провеждането на одит на съдържанието е от съществено значение за усъвършенстването на вашата дигитална стратегия. То гарантира, че съдържанието ви е в съответствие с вашите бизнес цели и ефективно ангажира вашата аудитория.

Това също така ви помага да отсеете непродуктивните активи от вашите онлайн канали и да работите само с високопродуктивните.

Редовните одити на съдържанието подобряват качеството и ефективността на вашето съдържание и помагат да се идентифицират нови възможности за растеж. Навременните одити на съдържанието също могат да помогнат да поддържате съдържанието си динамично и съобразено с нуждите на вашата аудитория.

Започнете своя одит на съдържанието още днес и наблюдавайте как показателите за ангажираност се повишават!

Удобните за ползване инструменти и шаблони на ClickUp са идеални за структуриране на работните процеси по одит на съдържанието за ефективен и продуктивен процес на одит. Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да разгледате повече.