10-те най-добри инструмента за анализ на продукти през 2025 г. (отзиви и цени)

Защо някои функции на вашия продукт не получават вниманието, което заслужават? Това ли е нещо, което ви кара да губите сън?

Не сте сами.

Разбирането на поведението на потребителите, използването на продуктите и пътя на клиентите е трудно, но е от съществено значение. Ето къде инструментът за анализ на продукти може да ви помогне! Той следи как потребителите взаимодействат с даден продукт, разкрива най-популярните функции, времето, прекарано във всяка функция, и много други.

С анализа на продуктите ще научите всичко за вашия продукт отначало. Особено областите, които се нуждаят от подобрение.

С всички тези качествени и количествени данни е по-лесно да се определят функциите, които се нуждаят от подобрение, промотиране или пълно преработване.

Освен това, използването на възможностите за сегментиране на тези инструменти ще ви помогне да създадете персонализирани съобщения, които ще помогнат на вашите клиенти да продължат своето пътуване към покупката.

Разбира се, вие подобрявате продукта си и запазвате съществуващата си клиентска база. Но това е само началото. Нека да идентифицираме и анализираме как инструментите за анализ на продукти ви помагат да постигнете по-добри продажби.

Преди да разгледаме нашите най-добри предложения за инструменти за анализ на продукти, нека разгледаме някои функции, от които вашият екип се нуждае, за да извлече максимална полза от инвестицията:

Интуитивен потребителски интерфейс: Удобен за ползване интерфейс, който позволява както на технически, така и на нетехнически потребители да навигират и да извличат информация.

Проследяване на персонализирани събития: Аналитичният инструмент трябва да има възможност да дефинира и проследява персонализирани събития, съобразени с вашите конкретни бизнес цели.

Интеграции: Уверете се, че инструментът се интегрира с вашите съществуващи източници на данни, бази данни и други relevante платформи.

Сигурност на данните: Уверете се, че инструментът отговаря на изискванията за защита на данните и следва най-добрите практики за сигурност на данните.

Мобилна аналитика: Ако е приложимо, уверете се, че инструментът може ефективно да анализира и проследява поведението на потребителите в мобилните приложения.

Визуализация на данни: Потърсете надеждни опции за визуализация за ясна и ефективна комуникация на информацията.

Мащабируемост: Инструментът, който изберете, трябва да се мащабира заедно с вашия бизнес, като се увеличава броят на потребителите и обемът на данните.

Поддръжка на клиенти и обучение: Наличността на поддръжка на клиенти и достъп до материали за обучение е от решаващо значение, за да помогне на вашия екип да извлече максимална полза от инструмента.

Сега, когато знаем какво да търсим в инструментите за анализ на продукти, нека разгледаме 10-те най-добри опции.

1. Google Analytics

чрез Google Analytics

Google Analytics е начело в нашата класация за най-добрия софтуер за анализ на продукти, като предлага много безплатни инструменти за задълбочен анализ на бизнес данни. Независимо дали става въпрос за вашия уебсайт или приложение, Google Analytics ви позволява да анализирате данни от различни платформи, като ви предоставя ценна информация за вашата потребителска база.

Функции като SMART цели улесняват проследяването на целите, като гарантират, че вашите усилия са в съответствие с вашите цели. А най-хубавото? Получавате достъп до информация, която само Google може да ви предостави.

Тъй като Google предлага много различни продукти, като Google Advertising и Google Publisher, свържете се и използвайте тези познания за по-добри резултати.

Най-добрите функции на Google Analytics

Анализирайте качествени и количествени данни с яснота, използвайки надеждни инструменти за отчитане и визуализация.

Разберете ефективността на маркетинговите кампании с анализ на фунията

Опростете процеса на добавяне на кодове за проследяване с помощта на Google Tag Manager.

Откривайте модели и аномалии с интелигентно откриване на аномалии

Ограничения на Google Analytics

Използва само извадкови данни.

Няма достъп до необработени данни

По-трудно е да се извършва сложен анализ

Лимитът на посещенията е 10 милиона.

Цени на Google Analytics

Безплатно

Google 360: Персонализирани цени

Оценки и ревюта в Google Analytics

G2: 4,5/5 (над 6240 отзива)

Capterra: 4,7/5 (7760+ отзива)

2. Fullstory

чрез Fullstory

Fullstory е популярен избор сред софтуерите за анализ, който проучва конкретните области, в които вашият уебсайт, приложение или софтуер може да създава проблеми на посетителите. Идентифицирането на проблемите ще ви помогне да направите подобрения.

Този софтуер за анализ на продукти ефективно решава проблеми като страници с грешка 404 и липсващи тагове, осигурявайки по-гладко дигитално преживяване.

Но това не е всичко – вашите инструменти за анализ трябва да работят ефективно с другите инструменти в арсенала ви. Fullstory се интегрира с популярни софтуери за управление на проекти като Slack, Trello и други.

Най-добрите функции на Fullstory

Получете незабавна информация за взаимодействията и поведението на потребителите с отчети в реално време.

Получете по-добро разбиране за вашата клиентска база с целенасочен анализ, използвайки сегментация.

Свържете конкретни действия с отделни потребители чрез идентификация на потребителите.

Получете подробен отчет за всяко кликване, направено от потребителите, с точни данни за кликванията.

Ограничения на Fullstory

По-фокусиран върху проследяването на уебсайтове, по-малко ефективен за приложения

Счита се за относително скъп в сравнение с подобни инструменти.

Цени на Fullstory

Предприятие: Персонализирани цени

Разширено: Персонализирани цени

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Fullstory

G2: 4,5/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,6/5 (65+ отзива)

3. Mixpanel

чрез Mixpanel

Ако искате да следите всеки аспект от поведението на потребителите, Mixpanel ще ви помогне. Той анализира данни, открива тенденции, предоставя актуализации в реално време и помага за лесното визуализиране на данните с подробни графики и диаграми.

Това, което отличава Mixpanel, е неговият лесен за използване подход към проучването на данни – не са необходими познания по SQL. Мащабирането не е проблем; платформата расте заедно с разширяващия се обем на вашите данни.

Най-добрите функции на Mixpanel

Провеждайте ефективни експерименти с A/B тестове.

Получете ясна представа за резултатите с помощта на гъвкава визуализация на данните.

Събирайте обратна връзка от потребителите за промени с помощта на мобилни анкети

Автоматизирайте проследяването на взаимодействията на потребителите с функции за автоматично проследяване.

Ограничения на Mixpanel

Форматирането на таблото може да бъде по-удобно за потребителя.

Някои потребители считат, че кривата на обучение е предизвикателна.

Някои потребители считат, че функциите за документация са остарели.

Цени на Mixpanel

Безплатно

Растеж: Започва от 20 долара на месец

Enterprise: Цена от 833 долара на месец

Оценки и рецензии за Mixpanel

G2 : 4,6/5 (над 1080 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 120 отзива)

4. UXCam

чрез UXCam

UXCam се откроява като един от най-добрите софтуерни инструменти за анализ на продукти, създаден специално за наблюдение на поведението на потребителите в мобилни приложения. Той дава ясна представа за това как потребителите взаимодействат с вашето приложение, помагайки ви да подобрите цялостното им ангажиране.

Интересното е, че получавате информация за поведението на потребителите и разбирате защо те може да не се превърнат в клиенти с помощта на функции като Heatmaps и повторения на сесии.

Най-добрите функции на UXCam

Показвайте и анализирайте ключови показатели за ефективност (KPI) с персонализирани табла.

Усъвършенствайте пътуването на клиентите си с анализи на фунията

Определете точно къде потребителите напускат приложението ви с помощта на екранни потоци.

Персонализирайте данните чрез анализ на събития за персонализирани прозрения

Ограничения на UXCam

Таблото за управление може да се възползва от по-мощна и гъвкава функционалност.

Създадени изключително за мобилни приложения, а не за уеб приложения.

Счита се за относително скъп

Случайни проблеми с бавно зареждане

Цени на UXCam

Безплатно : до 3000 сесии

Растеж : Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и ревюта на UXCam

G2: 4,7/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

5. Amplitude

чрез Amplitude

Amplitude се откроява като инструмент за анализ на продукти от най-високо ниво, предлагащ ценна информация за това как потребителите навигират в приложението ви, любимите им функции и други данни, които спомагат за увеличаване на задържането. Тази информация ви помага да подобрите стратегията си за дигитални продукти.

Удобният интерфейс отличава Amplitude, като прави процеса на обучение по-лесен в сравнение с други софтуери за продуктова аналитика.

Най-добрите функции на Amplitude

Работете с данни чрез визуализация

Проследявайте отпадането на потребители с ефективен анализ на фунията

Задълбочете се в данните, за да получите ценна информация.

Удобен за ползване интерфейс, подходящ за начинаещи и потребители без технически познания

Ограничения на амплитудата

Анализът се ограничава до данни, събрани през последните 365 дни.

Не е най-подходящ за технически потребители, които търсят разширени функционалности.

Ограничения за потребителските сегменти, преглед в потребителските потоци и броят на събитията за една диаграма

Цени на Amplitude

Безплатно

Плюс: Цена от 49 долара на месец

Растеж: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Amplitude

G2 : 4,5/5 (над 2010 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

6. Glassbox

чрез Glassbox

Glassbox е един от инструментите за анализ на продукти, който ви дава подробна информация за това как потребителите взаимодействат с вашия дигитален продукт в различни канали. Става въпрос не само за това какво правят, но и защо го правят.

Тази кристално ясна картина ускорява вземането на решения. А ако вземането на решения е пречка за вас, обмислете да използвате безплатни шаблони за вземане на решения, за да подобрите резултатите си.

Характеристики на Glassbox

Задълбочете се с разширени карти на пътуването и повторения на сесии, за да разберете поведението на потребителите.

Получавайте визуализации в реално време, които са лесни за използване и обхващат данни както от уеб, така и от мобилни приложения.

Получете информация, базирана на изкуствен интелект, за по-бързо вземане на решения.

Разработвайте основни функции въз основа на това, което вашите клиенти използват и от което се нуждаят, като използвате данни за поведението им.

Ограничения на Glassbox

Ограничени възможности за персонализиране на изгледите и елементите на отчетите

Потребителите може да срещнат затруднения при търсенето на имена на страници без централизирано хранилище.

Някои потребители съобщават за по-бавна скорост на работа

Цени на Glassbox

Glassbox предлага персонализирани ценови модели, съобразени с вашите специфични изисквания.

Оценки и ревюта на Glassbox

G2: 4,9/5 (580+ отзива)

Capterra: 5/5 (над 40 отзива)

7. Pendo

чрез Pendo

Pendo е един от най-популярните инструменти за анализ на продукти на пазара. Не се изискват технически познания – просто се включете и събирайте данни за поведението на приложенията и потребителите. А най-хубавото? Ретроактивният анализ ви позволява да се учите от минали данни – възможност, която се използва широко от екипите за продукти и маркетинг.

Ускорете процеса на вземане на решения с тези прозрения. Pendo също прави чудеса за вашия екип с анализи на процесите. Използвайте данните, за да оптимизирате и усъвършенствате приложенията, които вашият екип използва всеки ден.

Най-добрите функции на Pendo

Бързо открийте характеристиките на продуктите, които вашите клиенти обичат

Визуализирайте данните, за да видите къде потребителите могат да се сблъскат с препятствия или да се откажат.

Интегрирайте с CRM и инструменти като Salesforce, Slack, WordPress и други.

Ограничения на Pendo

Опциите за персонализиране на функциите за анализ и таблата за управление са донякъде ограничени.

Необходими са някои технически познания, особено в областта на маркирането.

Цени на Pendo

Безплатно

Растеж: Персонализирани цени

Портфолио: Индивидуални цени

Оценка и отзиви за Pendo

G2: 4. 4/5 (1350+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

8. Logrocket

чрез Logrocket

Logrocket разшифрова „защо“ зад вашите ключови показатели и KPI, което улеснява визуализирането на важни поведения и проследяването на тенденции без усилие. Повечето потребители го обичат, защото изисква минимални технически познания. AI предоставя отговорите за продуктите, от които се нуждаете, за секунди.

Освен това, информацията за фунията разкрива подробно защо потребителите се отказват от вашия продукт, като ви помага да разберете кои функции носят най-голяма полза на вашите потребители. Това го прави един от най-добрите инструменти за анализ на продукти в списъка, който стимулира приемането от страна на потребителите.

Най-добрите функции на Logrocket

Проследява грешки и бъгове

Проучва както качествени, така и количествени данни, за да получите полезна информация.

Позволява сътрудничество между екипите за идентифициране и разрешаване на проблеми, свързани с потребителското преживяване.

Включва повторение на сесията за подробен преглед.

Ограничения на Logrocket

Стръмна крива на обучение

Може да се възползвате от изключването на грешки, които произтичат от разширения, инсталирани от потребители.

Няма опция за намиране на конкретни части от потребителски сесии, които са много дълги за преглеждане.

Цени на Logrocket

Безплатно завинаги

Екип: Цена от 69 долара на месец

Професионална версия: Цена от 295 долара на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценка и ревюта на Logrocket

G2: 4,6/5 (над 1180 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 20 отзива)

9. Heap

чрез Heap Analytics

Heap се отличава с простотата си при събирането и анализирането на данни за жизнения цикъл на продуктите. С интуитивния интерфейс на Heap навигацията в сложните данни става лесна, което го прави един от най-лесните за използване инструменти за анализ на продукти в този списък за хора без технически познания.

Това, което отличава Heap, е способността му да предоставя основни прозрения, които отговарят и надхвърлят очакванията на клиентите, което води до по-висок процент на задържане.

Най-добрите функции на Heap

Лесна настройка за безпроблемно стартиране

Впечатляващите повторения на сесиите посочват точно кои са потребителите

Бърза обратна връзка след настройката без усложнения

Силен екип за поддръжка, който ви подкрепя

Ограничения на Heap

Липсват ръководни обиколки, банери и NPS проучвания в сравнение с някои алтернативи.

Проблеми с точността при някои автоматично заснети и маркирани събития

Фокусира се изцяло върху взаимодействията с потребителите, което изисква друг инструмент за обработка на бекенда.

Цени на Heap

Безплатно

Растеж : Персонализирани цени

Pro : Персонализирани цени

Премиум: Персонализирани цени

Оценки и ревюта на Heap

G2 : 4,4/5 (1070+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)

10. Quantum Metric

чрез Quantum Metric

Quantum Metric заема последното място в нашия списък като влиятелен играч сред най-добрите инструменти за анализ на продукти. Той обхваща широк спектър от KPI, независимо дали са технически, поведенчески или бизнес ориентирани.

Платформата се фокусира върху бързото идентифициране на промени в тези KPI, за да ви държи информирани, особено когато възникнат аномалии като проблеми с конверсията. Откриването и разрешаването на тези проблеми в реално време може значително да подобри задържането на клиентите.

Когато става дума за задържане на клиенти, това ви помага да се запознаете с данните за поведението на клиентите. Там можете да идентифицирате техните неудовлетворени нужди и да действате съответно.

Най-добрите функции на Quantum Metrics

Цялостно проследяване на използването

Откриване на проблеми в ранен етап с разследващ подход

Персонализирани анализи чрез настройваеми табла

Директни прозрения с видими приложения, предлагащи топлинни карти и дълбочина на превъртане на вашия сайт.

Ограничения на Quantum Metrics

Няма интеграция с Google Sheets.

Има място за подобрение в дисплея за взаимодействие

Интерфейсът за персонализирани отчети може да бъде по-удобен за ползване.

Цени на Quantum Metrics

Ценовите подробности не се показват на платформата.

Оценки и рецензии на Quantum Metrics

G2: 4,6/5 (над 220 отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

Докато платформи като Google Analytics се фокусират върху извличането на полезна информация от продуктовите данни, усъвършенстваните решения за управление на продукти като ClickUp използват възможностите на изкуствения интелект, за да улеснят създаването на кохерентна пътна карта за подобрено сътрудничество в екипа и ефективно генериране на обратна връзка от потребителите. То може лесно да се конкурира с най-добрите инструменти за продуктова аналитика в този списък.

Използвайте ClickUp, за да управлявате ефективно жизнения цикъл на вашите продукти с над 15 изгледа, предварително проектирани шаблони и множество функции за сътрудничество.

ClickUp

ClickUp AI променя начина, по който се справяте с неотложни кризи в управлението на продукти. Например, ако вашият конкурент пусне продукт, подобен на вашия, преди вас, трябва да реагирате бързо. Пускането, което беше планирано за следващия месец, изведнъж се премества за следващата седмица. Има прекалено много за вършене, но прекалено малко време. Ето къде ClickUp AI улеснява нещата, като:

Създаване на план за пускане на пазара и разпределяне на отговорностите между различните отдели, като екипите за продукти и маркетинг, продажби, услуги, SEO, инженеринг и др.

ClickUp AI автоматизира задачите, които всеки отдел трябва да изпълнява. Например, ако изберете дизайн, можете да въведете подсказки, които ще ви помогнат да обмислите потенциалните пътувания на потребителите, а вашият дизайнерски екип ще има всичко необходимо, за да започне работа.

Бързата комуникация и сътрудничество между различните отдели не оставя място за объркване.

Автоматизирайте писането на документация с AI, следете напредъка чрез диаграми и спринтове и разрешавайте бързо грешки в кодирането с помощта на ClickUp.

Макар че ClickUp автоматизира по-голямата част от задачите по управление на продукти, ето някои допълнителни функции, които могат да ви бъдат от полза:

Най-добрите функции на ClickUp

Получете визуално представяне на графиците и етапите на проекта с пътни карти.

Използвайте многобройните шаблони, за да изготвите бързо продуктови брифинги, продуктови пътни карти, гъвкаво управление на скрам и проследяване на бъгове и проблеми.

Централизирайте подробностите, изискванията и спецификациите на проекта с документация

Задавайте, проследявайте и управлявайте целите на проекта , за да гарантирате съответствие с общата бизнес цел.

Използвайте инструментите му за планиране на спринтове, управление на забавяния и проследяване на напредъка.

Използвайте ClickUp, за да проследявате напредъка с числови, парични, верни/неверни и задачи цели.

Приоритизирайте и организирайте задачите за ефективно изпълнение на спринтовете

Получете централизирана табло за незабавен достъп до показатели за проекти, напредък и KPI.

Създавайте персонализирани отчети, за да подобрите анализа на данните.

Използвайте визуалните инструменти, като диаграми и графики, за лесно интерпретиране на данните по проекта.

Сътрудничество и стратегическо планиране с членовете на вашия екип, независимо от местоположението им.

ClickUp отговаря на нуждите на гъвкавото управление на проекти , за да се адаптира към променящите се изисквания на вашите екипи.

Ограничения на ClickUp

Прекалено сложно за нови потребители поради многото различни характеристики и функции

Промените в картите понякога отнемат малко повече време, за да се отразят.

Цени на ClickUp

ClickUp предлага пет различни ценови плана, за да отговори на нуждите на различни екипи:

Безплатен план завинаги

Неограничен план: 7 долара на месец на потребител

Бизнес план : 12 долара на месец на потребител

Бизнес Плюс План : 19 долара на месец на потребител

План за предприятия: персонализирани цени

Забележка: ClickUp AI е достъпен за 5 долара на работно място за всички платени планове.

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Намерете незабавно нужните ви данни с помощта на джаджи в таблата на ClickUp.

Приемете успеха, основан на данни: изберете подходящия инструмент за анализ на продукти за вашия растеж

Докато продължавате да откривате интересни информации за вашия продукт, допълнете го с инструменти, които улесняват управлението на продукти, точно както прави ClickUp с разнообразните си функции.

В крайна сметка, не става въпрос само за събиране и интерпретиране на данни, а и за автоматизиране на следните процеси и подобряване на сътрудничеството между членовете на вашия екип.

С подходящите инструменти за анализ на продукти вече не е нужно да се чудите дали конкуренцията ще ви измести. Вие сте готови да предприемете бързи и ефективни действия, когато е необходимо.