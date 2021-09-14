4 лесни начина да помогнете на екипа си да се върне на работа по-силен

Интересен факт: „19“ в „COVID-19“ означава „2019“, годината, в която е открит вирусът.

Две години по-късно: COVID-19 (и злата му сестра Delta ) са далеч от победа, но благодарение на милиони хора, които спазват карантина, социално дистанциране и се ваксинират, части от света започват да се чувстват по-близо до състоянието си преди пандемията.

Ако има едно предимство от по-честото връщане в офиса, то е възможността да се свържете отново и да общувате с екипа си по начин, който просто не може да се осъществи по време на разговор по Zoom – независимо колко изразителни сте с вашите фонове.

Но промяната не е лесна. Точно както за много професионалисти беше трудно да започнат внезапно и трайно да работят дистанционно през 2020 г., така и да се приспособят отново към ежедневието с пътувания до работа и офис кабинки не е нещо, към което може да се приспособиш за една нощ.

Прочетете нататък, за да разберете как да постигнете най-добрата екипна работа от вашия екип, без да жертвате гъвкавостта, от която мнозина от нас не са готови да се откажат.

1. Социално дистанциране от микромениджмънта

Ако сте сред 23% от хората, които не се чувстват по-продуктивни, докато работят дистанционно, поздравления! Но 77% от нацията не е съгласна с вас – и тази цифра трябва да повлияе на начина, по който управлявате екипа си в тази нова обстановка.

За тези, които считат работата от дома за по-продуктивно преживяване, голяма част от това се дължи на по-голямата автономност. Като човек, който не е по-специален от другите в това, че мрази чувството да бъде микроуправляван, аз започнах да разглеждам работата от разстояние като възможност да докажа на шефовете си, че не е нужно да ме наблюдават под лупа, за да постигна личните си цели и да бъда част от екипа.

Като лидер, трябва да сте наясно колко удобно се чувстват хората, когато намерят свои собствени системи за работа и комуникация – и колко досадно би било, ако изведнъж някой започне да се появява постоянно на бюрото им, за да „помогне“.

👍 Как ClickUp може да ви помогне:

Интегрирайте Slack с ClickUp, за да изпращате напомняния за спешни задачи, или използвайте коментарите, за да проверявате конкретни задачи. Друг начин да сведете микромениджмънта до минимум е да се уверите, че на седмичните си индивидуални срещи обсъждате как протича комуникацията и какви области могат да бъдат подобрени.

2. Инвестирайте във външни дейности за сплотяване на екипа

Според проучване на Google, през 2020 г. е отбелязан 9% ръст в интереса към търсения в Google, свързани с „изграждане на екип“. Тази статистика без съмнение е вдъхновена от предизвикателствата, пред които са изправени виртуалните екипи, докато работят от дома си, и се борят да се чувстват свързани като хора.

Миналия месец най-накрая успях да се срещна с колегите си от ClickUp на нашето първо извънредно събрание в Сан Диего. Вече имах предчувствие, че ще се „свържа“ (ау, съжалявам) с хората, с които бях общувала по Zoom в продължение на месеци, но има нещо специално в това да пиеш по едно с колегите си, да си говорите за хобитата си и накрая да загубиш гласа си, докато пееш на пълно гърло песни на Бритни Спиърс с някого, с когото никога преди не си общувала по Slack.

Вече уважавах колегите си като професионалисти, но това, че се наслаждавах на тяхната компания като истински хора, издигна моята отдаденост до невиждани висоти. Времето, прекарано в опознаването на колегите ми извън работното време и на живо, не само ми помогна да подобря работата си с тях, но и ме накара да се вълнувам да започна да работя повече в офиса.

Разгледайте тези инструменти за изграждане на екип!

👍 Как ClickUp може да ви помогне:

Може да изглежда като несериозен разход да накарате компанията да плати сметката за вечеря, напитки или боулинг, но лидерите трябва винаги да разглеждат сплотяването на екипа като инвестиция. Общуването между членовете на екипа увеличава моделите на комуникация с над 50%, така че се уверете, че вашият финансов директор одобрява специален бюджетен шаблон, специално предназначен за изчисляване на времето за външни дейности на екипа.

3. Позволете на хората да бъдат продуктивни по свой собствен начин.

Ако сте родител на деца в училищна възраст (или имате колеги с такива), горният сценарий вероятно е кошмар при завръщането на работа.

Тъй като много училища са в лятна ваканция и не е сигурно дали ще бъдат напълно отворени до есента, родителите – особено работещите майки – разчитат на гъвкавостта на дистанционната работа, за да продължат да работят, дори и след като офисите отворят отново. Според световно проучване на Catalyst, жените с отговорности за отглеждане на деца са с 32% по-малко склонни да напуснат работата си, ако имат достъп до дистанционна работа.

Но освен да предоставят на родителите необходимата гъвкавост, за да дадат най-доброто от себе си на работа и у дома, лидерите трябва да следват същия подход, за да гарантират, че всички служители са максимално продуктивни. Бизнес гиганти като Microsoft, Apple и Google преминават към хибриден модел на работа, при който хората имат повече свобода да балансират работата в офиса с работата от дома.

👍 Как ClickUp може да ви помогне:

Изводът е ясен: предлагането на възможности за дистанционна работа в условията на отваряне на икономиката не само ще направи вашите служители по-щастливи, но и ще спести на вашия бизнес много пари. Например, 22 000 долара годишно на всеки пълноценен телеработник.

За всеки служител, който планира да продължи да работи дистанционно, се уверете, че вашият екип е оборудван с полезните шаблони за дистанционна работа на ClickUp. От въвеждането в работата до управлението на срещите, хората ще бъдат организирани както винаги – независимо от мястото, от което работят.

4. Поставете безопасността пред мащабирането

Проучване на McKinsey от юни 2021 г. показа, че приблизително 1 от 3 работници, които са се върнали на работното си място, вече са съобщили, че връщането в офиса е оказало негативно влияние върху тяхното психично здраве. Основната причина за това настроение? Притесненията от заразяване или разпространение на COVID-19.

Макар че никое работно място не може да гарантира, че вирусът няма да се разпространи или да бъде заразен в офиса, съществуват протоколи за безопасност, мерки за преустройство и задължителни изисквания, които могат да осигурят огромна увереност на всеки, който се връща с тревога.

Вземането на подходящи мерки, за да докажете, че сградата е физически безопасна за завръщане, е най-важният начин да защитите хората, в които сте инвестирали. Ето кратък преглед на основните неща, които хората ще търсят, когато се върнат в офиса:

Уверете се, че сградата е подобрила вентилацията и качеството на въздуха.

Осигурете няколко станции за дезинфекция на ръцете

Наложете изискване за редовно почистване на общите пространства

Поддържайте разстояние от два метра между отделните работни места

Поставете необходимите табели с подробна информация за задължителното носене на маски, тестване или ваксиниране за служители, посетители, куриери и персонал по поддръжката.

Към момента на публикуване, решението дали и какви са изискванията за връщане в офиса, включително задължителни ваксинации, е по преценка на работодателя.

👍 Как ClickUp може да ви помогне:

Помолете екипа си по човешки ресурси да създаде и разпространи документ с фирмените процедури за COVID-19 чрез този шаблон на ClickUp; той е лесно редактируем, така че можете да съобщавате ясно и незабавно указанията и протоколите за безопасност. Освен това е 100% виртуален, така че можете да сте сигурни, че е стерилен.

В края на деня, не забравяйте думата с „Ф“

…Гъвкавост.

Връщането на работа не е нещо, което просто можете да отбележите в календара. Това е нещо, което ще се развива бавно, ще еволюира и ще се превърне в пътна карта за това как изглежда успешното работно място, след като реалността беше обърната с главата надолу.

Гъвкавостта някога беше нещо, което бизнеса беше принуден да приеме, но с връщането на автономността в разговора, може би сме осъзнали колко безценна е тя.