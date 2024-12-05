15-те най-добри инструмента за Scrum за управление на проекти през 2025 г.

66% от проектните мениджъри използват методологията Scrum за гъвкаво управление на проекти и е ясно защо – Scrum дава резултати.

Независимо дали разработвате софтуер или управлявате сложни проекти в различни индустрии, Scrum помага на екипите да бъдат организирани, да си сътрудничат ефективно и да постигат по-бързи резултати.

В този наръчник ще обясним основите на Scrum и ще препоръчаме най-добрите инструменти, които ще помогнат на вашия екип да постигне отлични резултати с тази мощна рамка.

Какво трябва да търсите в един инструмент за Scrum?

Ето всичко, което трябва да търсите в един инструмент за Scrum:

Леснота на използване

Инструментът трябва да е лесен за използване и интуитивен, за да може всеки член на екипа да го усвои бързо. Сложната крива на обучение може да забави напредъка на екипа за разработка и да попречи на сътрудничеството, особено за новите членове на екипа или по-малко технически подготвените потребители.

Персонализиране

Работният процес на всеки екип е различен, затова един добър инструмент за Scrum трябва да ви позволява да персонализирате табла, работни процеси и функции за отчитане. Това гарантира, че инструментът се адаптира към вашия конкретен процес на Scrum, вместо да налага на екипа ви строга структура.

Функции за сътрудничество

Ефективният Scrum разчита на сътрудничество в реално време. Инструментът трябва да поддържа безпроблемна комуникация чрез интегрирани функции за чат, споделяне на файлове и коментари. Членовете на екипа трябва да могат лесно да проследяват задачите и актуализациите, без да превключват между различни платформи.

Отчитане и анализи

Инструментът Scrum трябва да предоставя полезни показатели като диаграми на скоростта, диаграми на изразходването и отчети за спринтовете за гъвкаво разработване на софтуер. Тези данни помагат на екипа да следи напредъка, да идентифицира пречките и да коригира натоварването за предстоящите спринтове, като по този начин се гарантира непрекъснато подобрение.

Един добър инструмент за Scrum трябва да се интегрира с другия софтуер, който вашият екип използва, като GitHub, Slack или инструменти за отчитане на времето. Това оптимизира работните процеси, намалява ръчното въвеждане на данни и гарантира, че всички инструменти работят в хармония.

Нека разгледаме най-добрите инструменти за Scrum за управление на задачи.

1. ClickUp (най-подходящ за екипна работа и създаване на адаптивен работен процес)

Генерирайте идеи, създавайте пътни карти за продукти, разпределяйте задачи и изграждайте съвместен работен процес с ClickUp за Agile Teams

Честа причина много организации да не успеят да внедрят Scrum е, че го третират като методология, ориентирана към задачите, или като механичен процес, състоящ се от спринтове и ретроспективи. Истината е, че Agile Scrum е процес, фокусиран върху хората, който процъфтява благодарение на човешкото взаимодействие, динамиката на екипа и вземането на решения.

Ето защо ClickUp е идеалният инструмент за Scrum. ClickUp за Agile Teams обединява вашия екип, за да обсъждате идеи, да превръщате идеите в изпълними задачи и да проследявате напредъка по целите в реално време.

Екипът ми и аз разбиваме историите на потребителите и задачите в списъка с нерешени задачи на практически стъпки, определяме приоритети, задаваме крайни срокове и проследяваме напредъка с ClickUp Tasks. Използвам инструмента и за да създавам подробни пътни карти на продуктите с диаграми на Гант и добавям коментари към задачите, за да споделям обратна връзка. Като прикачвам подробни ClickUp Docs към задачите, мога да предоставя на екипа си цялата необходима информация, което подобрява сътрудничеството и позволява вземането на информирани решения.

Освен това, с организирани на едно място задачи, цели и забавени задачи, можем да оценяваме приоритетите и да коригираме по-добре пътните карти.

Изтеглете този шаблон Повишете прозрачността и видимостта на напредъка по проектите, подобрете сътрудничеството и осигурете по-бързото изпълнение на проектите с шаблона за управление на Agile Scrum на ClickUp.

Шаблонът за управление на Agile Scrum на ClickUp допълнително оптимизира планирането и управлението на спринтовете. Той осигурява пълна прозрачност на процеса на разработване на продукта с гъвкави функции за проследяване на задачите и отчитане. Ние го използваме, за да визуализираме спринтовете с помощта на диаграми и да оптимизираме работните процеси по-бързо.

ClickUp for Software Teams помага за прилагането на трите стълба на Scrum – прозрачност, инспекция и адаптация. С ясни пътни карти за продуктите всички заинтересовани страни могат да проследяват напредъка на спринтовете и да идентифицират пречките и зависимостите. Това гарантира, че всички са наясно с приоритетните задачи.

Опростете целия цикъл на разработка, като създадете гъвкави работни процеси с ClickUp за софтуерни екипи

Можете също да събирате бъгове и заявки за проблеми с формуляри за приемане и да ги превръщате в приоритетни задачи с помощта на ClickUp Forms.

Но това не е всичко! ClickUp Dashboards позволява и отчитане в реално време. Можете да проследявате производителността на Scrum екипа и индивидуалната работна способност, за да оптимизирате разпределението на ресурсите.

Като обединява всичко в една лесна за използване платформа, ClickUp дава възможност на екипите да работят съвместно и да постигат по-добри резултати по-бързо.

Най-добрите функции на ClickUp

Задавайте дати за спринтове, създавайте приоритети и синхронизирайте развитието на екипа си с GitHub, GitLab или Bitbucket с ClickUp Sprints

Брайнсторминг на идеи, създаване на диаграми, прикачване на файлове и документи и превръщане на идеите в изпълними задачи с ClickUp Whiteboards

Свържете задачи и съобщения, публикувайте бързи актуализации, искайте обратна връзка и получите пълна картина на цялата си работа с ClickUp Chat

Автоматично генерирайте идеи за продукти и пътни карти за проекти, проследявайте актуализациите по проектите и получавайте ежедневни отчети с ClickUp Brain

Оценявайте производителността на екипа и спазвайте графика, като следите времето за спринтове с ClickUp Time Tracking.

Позволете на Scrum екипите да задават и проследяват целите на спринтовете, като свързват задачите директно с по-големи етапи от проекта с ClickUp Goals.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради голямото разнообразие от функции на Scrum

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на потребител/месец

Бизнес : 12 долара на потребител/месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Jira (най-добър за управление на забавени задачи)

чрез Jira

Jira е популярен инструмент за управление на софтуерни проекти, особено в Agile и Scrum среди, произведен от Atlassian. Той ви помага да подреждате задачите в последователност, което улеснява проследяването на зависимости и пречки. Това позволява ефективно планиране на спринтове и организиране на Scrum събития.

Можете да използвате функцията за управление на забавени задачи на Jira, за да записвате обратната връзка от клиентите и да се фокусирате върху приоритетните функции. Тя ви позволява също да възлагате задачи в списъка със забавени задачи за спринта с цел отчетност. Това гарантира непрекъснато подобрение и ви помага да избегнете разширяването на обхвата на проекта. Jira обаче предлага ограничени функции за сътрудничество, което може да не е подходящо за големи екипи за разработка на софтуер. Винаги можете да потърсите алтернативи на Jira, за да преодолеете това ограничение.

Най-добрите функции на Jira

Визуализирайте работата и проследявайте напредъка в различни спринтове с Agile табла

Създавайте, възлагайте и приоритизирайте задачите ефективно с проследяване на проблеми

Създавайте персонализирани отчети, за да получите информация за ефективността на екипа

Свържете се с други инструменти като GitHub и GitLab за безпроблемен работен процес.

Ограничения на Jira

Тя е насочена към софтуерни и инженерни екипи и може да не е подходяща за всички видове проекти.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 7,53 долара на потребител/месец

Премиум: 13,53 долара на потребител/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4. 3/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 14 000 рецензии)

3. Trello (най-подходящ за организиране на спринт задачи)

чрез Trello

Trello може да изглежда прост на пръв поглед, но когато става въпрос за Scrum, той е изненадващо ефективен. Обичам колко е визуален – всяка табло, списък и карта заедно работят като виртуален софтуер за управление на проекти за планиране на спринтове и организиране на задачи. Той е идеален, когато искате нещо леко, но достатъчно мощно, за да управлявате Scrum работните потоци.

Интерфейсът на Trello с функция „плъзгане и пускане” улеснява работата, като ви позволява лесно да премествате задачи между списъци и да виждате напредъка на екипа с един поглед. Прилагането на Scrum в Trello се състои в персонализиране на таблата, за да отразяват етапите на спринт цикъла, и поддържане на ясни работни процеси. Съвет: ако не искате да проследявате напредъка на проекта ръчно, може да се наложи да потърсите алтернативи на Trello.

Най-добрите функции на Trello

Създайте визуални работни потоци, за да проследявате напредъка с различни изгледи на таблото.

Представяйте задачи или потребителски истории с карти в табла

Организирайте и приоритизирайте работата с етикети и списъци за проверка

Персонализирайте работните си процеси с допълнителни функции като гласуване за приоритизиране на заявки за функции и крайни срокове за навременното изпълнение на проектите.

Ограничения на Trello

В сравнение с по-напредналите инструменти за Scrum, той има ограничени функции за отчитане и анализи.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 долара на потребител/месец

Премиум: 12,50 $ на потребител/месец

Enterprise: 17,50 долара на потребител/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

4. Asana (най-подходяща за създаване на портфолио с проекти)

чрез Asana

Asana предлага цялостно решение за управление на проекти по метода Scrum, особено за големи проекти. С Asana Portfolio можете да създадете Epic (голямо събитие по метода Scrum, което трябва да бъде разделено на няколко потребителски истории). То ви помага да групирате свързани проекти и да ги наблюдавате в реално време.

Asana ви помага и при ретроспективите на спринтовете, като генерира метрики за спринтовете и събира обратна връзка от екипа. Можете също да възлагате задачи за елементи, обсъдени по време на ретроспективите.

Най-добрите функции на Asana

Организирайте задачите с персонализирани полета

Автоматизирайте работните процеси с персонализирани правила и последователности за автоматизация

Проследявайте напредъка с помощта на цели и табла за отчитане

Планирайте капацитета и разпределяйте натоварването с управление на ресурсите

Ограничения на Asana

В Asana е трудно да се възложи задача на няколко изпълнители.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $ на потребител/месец

Разширено: 30,49 $ на потребител/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

5. Monday.com (най-добър за изгледи Kanban и Gantt)

Monday.com е друг чудесен инструмент за Scrum, с който можете да създавате пътни карти, да проследявате забавяния и да изготвяте планове за пускане на продукти. Той ви позволява да подреждате всички заявки за функции на табло Kanban, за да визуализирате работните процеси и да проследявате напредъка в разработката.

Тя ви позволява също да създадете подробна пътна карта на проекта с диаграма на Гант, за да видите етапите на проекта, да проследите зависимостите и да идентифицирате припокриващите се задачи, за да гарантирате навременното изпълнение на проекта. Освен това, автоматизираната функция за работния процес на monday.com се занимава с рутинни задачи като изпращане на известия и актуализации на статуса, като поддържа всички в синхрон, без да се налага ръчно да се проверява.

Monday.com – най-добрите характеристики

Избройте всичките си предстоящи проекти и задачи в списъка си с нерешени задачи.

Получете изглед на табло с персонализирани групи (например „Завършени“ и „Завършени“).

Следете напредъка с дневник на дейностите и известия за актуализации на екипа.

Получавайте автоматични известия за завършени задачи и качване на документи

Ограничения на Monday.com

Потребителите на безплатния и основния план не могат да виждат задачите в изгледа на диаграмата, изгледа на картата, изгледа на календара или изгледа на времевата линия.

Цени на Monday.com

Безплатно

Основен: 12 долара на месец за работно място

Стандартен: 14 долара на месец за работно място

Pro: 24 долара на месец за работно място

Оценки и рецензии на Monday.com

G2: 4,7/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (5100+ отзива)

6. Azure DevOps (най-подходящ за проекти за разработка)

чрез Azure DevOps

Azure DevOps е мощно средство за нашия софтуерен екип при управлението на Scrum проекти, особено за улесняване на циклите на разработка. Това, което го отличава, е колко добре интегрира Scrum методологиите с контрол на версиите, CI/CD пипалини и тестване на едно място.

Когато изпробвахме инструмента, екипът ни лесно проследяваше историите на потребителите, определяше приоритетите на задачите и поставяше цели за спринтовете, а вградената автоматизация осигуряваше гладкото протичане на процеса. Таблото улесняваше наблюдението на напредъка на спринтовете, а тъй като това е продукт на Microsoft, той се интегрира перфектно с други инструменти като Visual Studio и Azure.

Най-добрите функции на Azure DevOps

Планирайте, проследявайте и обсъждайте работата между екипите, използвайки agile инструменти.

Създавайте, тествайте и внедрявайте с CI/CD на всяка платформа и език

Достъп до Git хранилища, хоствани в облака, с pull заявки и разширено управление на файлове

Създавайте диаграми за визуализиране на напредъка по задачите и идентифициране на пречките

Ограничения на Azure DevOps

Не предлага безплатен план.

Цени на Azure DevOps

Основен план: 6 долара на потребител/месец

Basic + Test Plans: 52 долара на потребител/месец

GitHub Advanced Security за Azure DevOps: 49 долара на месец за всеки, който прави коммити

Оценки и рецензии за Azure DevOps

G2: 4. 3/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (130+ отзива)

7. Targetprocess (Най-добър за създаване на спринт ритъм)

чрез Targetprocess

Targetprocess от IBM балансира гъвкавостта и структурата за Scrum проекти чрез персонализирани изгледи. Той ви помага да създадете спринт ритъм, за да картографирате целия Scrum процес, от дефинирането на потребителски истории до планирането на пускания.

Една от отличителните характеристики на Targetprocess е Planning Poker (Scrum Poker), която превръща планирането на спринтовете в игра. Можете да стартирате играта в рамките на работния елемент, за да решите колко време и ресурси ще са необходими за завършване на всяка задача в списъка с нерешени задачи.

Най-добрите характеристики на Targetprocess

Управлявайте с лекота мащабни проекти с мащабируемост на корпоративно ниво

Получете задълбочени познания за ефективността на екипа и състоянието на проекта

Безпроблемно свързване с други продукти на IBM за унифициран работен процес

Използвайте персонализирано цветово кодиране, за да подчертаете елементи в текущия спринт.

Ограничения на Targetprocess

Интерфейсът му може да бъде прекалено сложен за нови потребители.

Цени на Targetprocess

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Targetprocess

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

8. VivifyScrum (Най-подходящ за прости, но важни проекти)

чрез Vivify Scrum

Vivify Scrum е един от онези инструменти, които правят нещата прости, но мощни, особено когато трябва да управлявате Scrum екип, без да се затруднявате с ненужни функции. Той предлага ясен, интуитивен интерфейс, който улеснява планирането на спринтове и управлението на задачи.

Харесва ми как централизира всичко – от инструменти за управление на забавяния и управление до сътрудничество в екипа – така че не е необходимо да превключвате между няколко инструмента. Възможностите за персонализиране на таблото и проследяване на времето на Vivify Scrum улесняват контрола както върху напредъка на проекта, така и върху представянето на екипа.

Най-добрите характеристики на VivifyScrum

Персонализирайте вашите Scrum табла за проследяване на задачите

Достъп до проследяване на времето и фактуриране директно в инструмента

Управлявайте забавените задачи с вградени инструменти за приоритизиране

Ограничения на VivifyScrum

Липсва мащабируемост за по-големи предприятия

Цени на VivifyScrum

Безплатни за използване

Оценки и рецензии за VivifyScrum

Недостатъчно рецензии

9. ScrumWise (Най-добър за управление на пускането на продукти)

чрез ScrumWise

Scrum Wise е инструмент за Scrum, който позволява на проектните мениджъри да управляват проектите си по Agile начин. Аз го използвах, за да създам екипи и да разпределя конкретни роли на всеки член на екипа. Можех също да следя скоростта на екипа и да работя в различни часови зони. В интерфейса можете дори да чатите с членовете на екипа, да правите съобщения и да споделяте файлове.

Инструментът позволява на екипите да създават и организират списъци с задачи, етикети и филтри. Той предоставя обща представа с Epics и разделя работата на управляеми части с подзадачи и списъци за проверка.

Най-добрите характеристики на ScrumWise

Планирайте ефективно пускането на продукти, като прогнозирате датите на пускане въз основа на очакваните скорости и изразходването.

Управлявайте спринтовете визуално, коригирайте натоварването на екипа и се справяйте с отпуските, частичните разпределения и работата през уикенда в реално време.

Създавайте персонализирани табла със задачи с актуализации в реално време, като поддържате подзадачите организирани във всеки ред от списъка с неизпълнени задачи.

Ограничения на ScrumWise

Сложните функции от по-големите инструменти не са налични.

Цени на ScrumWise

Безплатно за 30 дни

9 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за ScrumWise

Недостатъчно онлайн рецензии

10. Wrike (най-добър за диаграми на Гант)

чрез Wrike

Wrike е облачен инструмент за управление на проекти, който може да се използва ефективно като инструмент за Scrum. Когато използвах Wrike, можех да организирам различни проекти като спринтове. Най-добрите характеристики на Wrike включват интерактивни диаграми на Гант за визуализиране на графиците на проектите, персонализирани работни потоци, които отговарят на специфичните нужди на вашия екип, и възможности за управление на ресурсите за ефективно разпределяне на задачите. Той също така се интегрира с други инструменти, като Jira и GitHub, което го прави универсално решение за Scrum екипи.

Най-добрите функции на Wrike

Използвайте интерактивни диаграми на Гант за планиране на проекти

Създайте персонализирани Kanban табла за управление на работния процес

Използвайте кръстосаното маркиране за видимост в множество работни потоци

Ограничения на Wrike

Много потребители споменават, че кривата на обучение е стръмна.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 10 долара на потребител/месец

Бизнес: 24,80 долара на потребител/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3700+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (2600+ отзива)

11. nTask (Най-подходящ за кратки и прости проекти)

чрез nTask

nTask е Scrum инструмент, който е идеален за по-малки екипи и прости проекти. Той е създаден с оглед на простотата, но все пак покрива всички основни елементи за Scrum работните процеси. Оценявам колко лесно е да се настройват спринтове, да се проследява напредъкът и да се поддържа всичко видимо за целия екип.

Това, което наистина ми прави впечатление, е как nTasks интегрира инструменти за управление на задачи и проекти със сътрудничество, оптимизира комуникацията и елиминира ненужните обмени. Това е инструмент, който върши работата, без да ви претоварва с функции.

Най-добрите характеристики на nTask

Улеснете безпроблемната комуникация и сътрудничеството между членовете на екипа

Визуализирайте работния си процес, проследявайте напредъка на проекта и идентифицирайте потенциални пречки.

Идентифицирайте, проследявайте и разрешавайте проблеми и бъгове по време на процеса на разработка

Ограничения на nTask

Мобилното приложение е малко остаряло.

Цени на nTask

Премиум: 4 $/месец

Бизнес: 12 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за nTask

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

G2: Недостатъчно отзиви

12. Miro (Най-доброто за интерактивни бели дъски)

чрез Miro

Miro е удобен инструмент за визуализация, особено когато работите с разпръснати екипи по Scrum проекти. Визуалното оформление на интерактивната бяла дъска улеснява организирането на спринтове, проследяването на задачи и провеждането на ретроспективни срещи, без да се губи ангажираността.

Харесва ми как Miro позволява на всеки да допринесе в реално време, независимо дали планирате спринт или просто обсъждате идеи. Това е пространство, в което целият екип може да види плана да се разгръща визуално, което прави сътрудничеството по-гладко и по-структурирано.

Най-добрите функции на Miro

Използвайте интерактивни бели дъски за визуално сътрудничество и сесии за мозъчна атака с вашия екип.

Персонализирайте шаблоните за планиране на спринтове, за да оптимизирате управлението на проектите

Интегрирайте с Jira и Asana за управление на задачите

Ограничения на Miro

Липса на подробно управление на задачите

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: 10 долара на член/месец

Бизнес: 20 долара на член/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,7/5 (над 6500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

13. Pivotal Tracker (най-подходящ за създаване на Scrum истории)

чрез Pivotal Tracker

Pivotal Tracker е традиционен инструмент за Scrum, който позволява на потребителите да създават истории (най-малката единица работа в един проект). Можете да изберете типа история – функции, бъгове или задачи, и да оцените времето и ресурсите, необходими за завършване на историята, като изберете точки.

Можете да създадете работни пространства за няколко проекта, за да ги разглеждате едновременно и да премествате истории между проектите за по-голяма ефективност. Функцията за анализ ви предоставя пълен преглед на проекта, включително времето на цикъла на историята, степента на приемане на историята, степента на отхвърляне и кумулативния поток.

Най-добрите характеристики на PivotalTracker

Споделяйте забавянията за прозрачно приоритизиране на проектите

Проследявайте скоростта, за да измервате напредъка на екипа

Управлявайте няколко проекта в едно работно пространство

Ограничения на PivotalTracker

Интерфейсът му може да се стори прекалено строг за потребители, които не са запознати с традиционните елементи на Scrum.

Цени на PivotalTracker

Безплатни за използване

Оценки и рецензии за PivotalTracker

G2: 4. 1/5 (100+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (150 отзива)

14. Zoho Projects (Най-добър за визуализиране на работния процес)

чрез Zoho Projects

Zoho Projects е платформа за гъвкаво управление на проекти, която позволява на Scrum Masters да създават Scrum табла, да управляват спринт беклог и да наблюдават спринтовете ефективно. Екипите могат да обменят идеи, да ги превърнат в изпълними задачи и безпроблемно да ги добавят към спринтовете си за изпълнение.

Една от най-големите характеристики на Zoho Projects е усъвършенстваната визуализация на проектите чрез инструменти като диаграми на скоростта, диаграми на изразходването и диаграми на кумулативния поток. То предлага и табла за проследяване на ключови показатели, като общи спринтове, предстоящи спринтове, активност на забавените задачи и ангажираност на потребителите, което дава на екипите ясна представа за цялостния им напредък. Zoho Projects е особено полезно за екипи, които вече използват други приложения на Zoho.

Най-добрите характеристики на ZohoProjects

Записвайте времето с вградени табели за точно проследяване

Автоматизирайте работните процеси, за да оптимизирате повтарящите се задачи

Интегрирайте с приложения на трети страни като Slack и Google Drive

Персонализирайте проектите с оформление на задачите и полета, съобразени с нуждите на вашия екип.

Ограничения на ZohoProjects

Тя не предлага готови шаблони за планиране и управление на спринтове.

Цени на ZohoProjects

Безплатно

Премиум: 5 долара на потребител/месец

Enterprise: 10 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за ZohoProjects

G2: 4. 3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 600 отзива)

15. MeisterTask (най-добър за комбиниране на методологиите Scrum и Kanban)

чрез MeisterTask

MeisterTask е решение за управление на проекти, което комбинира функциите на методологиите Kanban и Scrum, за да създаде ясен и структуриран работен процес. Можете да създавате индивидуални колони за статуса на различните фази на проекта, да възлагате задачи и да определяте крайни срокове. То ви позволява също да разделяте историите на потребителите на индивидуални задачи и да определяте приблизително времето за изпълнението им, като използвате списъци за проверка.

С MeisterTask можете да добавяте описания, да централизирате обратната връзка, да добавяте прикачени файлове и да създавате персонализирани етикети за всяка задача, така че членовете на екипа ви да разполагат с цялата необходима информация. Той е идеален за малки и средни екипи за разработка, които се нуждаят от визуално пространство за сътрудничество, без да се усложняват нещата.

Най-добрите функции на MeisterTask

Създавайте персонализирани табла в стил Kanban за проследяване на задачите

Автоматизирайте повтарящите се задачи и повишете ефективността на работния процес

Интегрирайте безпроблемно с инструменти като Slack и Google Drive

Използвайте Meister AI за препоръки за задачи и информация за работния процес.

Ограничения на MeisterTask

Липсват разширени възможности за отчитане.

Цени на MeisterTask

Basic: Безплатен

Pro: 9 долара на потребител/месец

Бизнес: 16 долара на потребител/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за MeisterTask

G2: 4,6/5 (над 170 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1100 отзива)

Започнете да използвате Clickup за управление на вашите Scrum проекти

Внедряването на Scrum рамката изисква ефективно сътрудничество в екипа, отчетност и прозрачност на работния процес. Макар че повечето Scrum инструменти могат да помогнат за организиране на графици, проследяване на напредъка в работата и управление на ресурсите, техният сложен интерфейс може да затрудни нетехническите екипи да оптимизират работния си процес.

Тук се нуждаете от прост, но функционален софтуер за управление на проекти по метода Scrum, като ClickUp. Той позволява безпроблемно сътрудничество чрез спринтове, задачи, бели дъски и документи, безпроблемна комуникация чрез чат и визуализация на напредъка чрез надеждни табла.

Готови ли сте да оптимизирате своя Scrum процес? Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте как той може да повиши продуктивността на вашия екип!