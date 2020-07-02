Какви са ключовите роли в Scrum? (Ръководство за 2025 г.)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Какво е Scrum екип?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum екипът е група от около пет до десет членове, които работят за доставката на продукти, използвайки спринтове със Scrum ценности. "}},{"@type":"Question","name":"Кои са трите основни роли в Scrum?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Всеки скрам екип има продуктов собственик, скрам майстор и екип за разработка. "}},{"@type":"Question","name":"Какво е продуктов собственик?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Собственикът на продукта ръководи процеса на разработване на продукта, като поставя основите на проекта. "}},{"@type":"Question","name":"Каква е ролята на Скрам майстора?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Скрам майсторите са отговорни за подпомагането на всеки член на екипа да следва скрам и гъвкави практики за разработка и за подкрепата на продуктовия собственик. "}}]}

Искате да научите повече за ролите в Scrum?

Ако искате да възприемете рамката на Scrum, първо трябва да разберете различните роли в Scrum.

Защото без да ги разберете, не можете да сформирате Scrum екип!

И за да ви помогнем с това, ще повикаме Отмъстителите.

В края на краищата, те са перфектният пример за това как изглежда един истински Scrum екип!

И под „реални“ имаме предвид, че те имат своите проблеми, когато нещата не вървят добре, но в края на краищата ВИНАГИ постигат целта си.

Кой е Ник Фюри от Scrum екипа?

А какви роли играят останалите Отмъстители?

В тази статия ще разгледаме всичко, което трябва да знаете за ролите и отговорностите в Scrum, за да ви помогнем да създадете свой собствен проектен екип в стила на Отмъстителите!

Да започнем.

Какво представлява рамката за управление на проекти Scrum?

Забележка: Следващите раздели са предназначени за хора, които не са запознати с Agile и Scrum управление на проекти. Ако искате да научите само за ролите в Scrum, кликнете тук , за да преминете към този раздел.

Преди да се впуснем в ролите в Scrum екипа, нека накратко разгледаме какво представляват Agile и Scrum.

Agile методологията е широка рамка за управление на проекти, създадена с цел подобряване на ефективността и адаптивността. Scrum използва Agile методологията, за да ви помогне да завършите проекта възможно най-бързо.

Подобно на това как Vision се базираше на основния софтуер на J. A. R. V. I. S:

Макар че екипите за разработка на софтуер използват предимно Scrum и Agile framework, те могат да се приложат и към всеки проект, който изисква гъвкавост, като например проект за продажби или маркетинг в социалните медии.

Как работи Scrum?

Какво прави методологията Scrum толкова ефективен стил на управление?

Нека илюстрираме това с един пример:

Да речем, че създавате нов костюм на Железния човек за Тони Старк...

При традиционното управление на проекти ще отделите цяла година за планиране, разработване и пускане на проекта, само за да откриете, че Тони не е доволен от някои от неговите функции.

Мислехте, че автоматичният диспенсер за закуски е най-страхотната идея на света, но по-късно открихте, че всъщност той иска костюм с перфектен стабилизатор на полета!

(Не искаме любимият ни супергерой да страда, нали?)

Но с Agile софтуерната разработка методология, вие разработвате софтуера на етапи (наречени спринтове), получавате обратна връзка от Тони след всеки етап и внедрявате промените преди следващото пускане.

Като го включите активно в процеса на разработване, ще можете да му предоставите костюм, който ще го направи щастлив!

Какво включва Scrum?

По същия начин, по който филмът „Отмъстителите“ е базиран на поредицата комикси, Scrum също има книга, която го дефинира – Scrum Guide.

Какво е Scrum Guide?

Тя обяснява какво включва методологията Scrum, която ще разгледаме накратко след малко.

Можете също да разгледате нашия подробен наръчник за управление на Agile проекти, за да научите повече за Agile методологията.

Следователно, методологията Scrum има набор от уникални елементи, които помагат за ефективното й внедряване:

Прочетете нашия наръчник за методологията Scrum, за да получите подробна информация за това как тези елементи се съчетават.

Кои са ключовите роли в Scrum?

Нека сега се запознаем с многобройните роли и отговорности в Scrum екипа.

Какво е Scrum екип?

Scrum екипът е група от около пет до десет членове, които работят за доставката на продукти, използвайки спринтове с Scrum ценности.

Отмъстителите са група от хора, които работят заедно, за да спасят света.

По същия начин, Scrum екипът е група от хора, които работят заедно, за да доставят на пазара готов продукт!

Някои от техните характеристики са:

Проектният екип работи за предоставяне на инкрементите след всеки спринт цикъл.

Всеки член на екипа трябва да следва ценностите и правилата на Scrum.

Те носят отговорност като цяло за доставката на продукта.

Те имат правото да вземат решения самостоятелно .

Те трябва да поддържат Scrum артефактите правилно.

Въпреки че всяка роля в Scrum има различни отговорности, екипът работи заедно, за да постигне обща цел.

А какво ще кажете за размера на екипа?

Един Scrum екип обикновено се състои от около пет до десет членове.

Защо?

Ако проектният екип е прекалено голям, това може да доведе до лошо сътрудничество и по-голяма неяснота по отношение на ролите в Scrum екипа. А ако е прекалено малък, може да не разполага с всички умения, необходими за разработването на продукта.

Дори оригиналните Отмъстители включваха само шест члена!

Сякаш са били предопределени да бъдат Agile екип!

Забележка: Ако има повече от 10 членове, за координиране на работата се използва методът Scrum of Scrums. Екипът се разделя на няколко Scrum екипа от 5–10 членове и представители от всеки екип се срещат, за да прегледат напредъка си на среща Scrum of Scrums.

Кои са членовете на Scrum екипа? И какви са отговорностите на всяка Scrum роля?

Нека разберем...

Трите основни роли в Scrum

Всеки Scrum екип има три ключови роли:

Чакайте, защо няма проектен мениджър? Не трябва ли всеки проект да има такъв?

Обикновено Scrum няма ясна роля на проектен мениджър. Отговорностите на мениджъра са разпределени между ролята на Scrum майстор, продуктов собственик и Scrum екип за разработка.

Нека научим повече за ролите и отговорностите в Scrum…

А. Ролята на продуктовия собственик

За всеки проект се нуждаете от човек, който да разбира нуждите на заинтересованите страни (клиенти или крайни потребители) и да ги визуализира като характеристики на продукта, нали?

Това е ролята на Scrum продуктовия собственик, известен още като Ник Фюри на екипа.

По същия начин, по който Fury събра Avengers, за да спре Loki, продуктовият собственик събира Agile екипа, за да разработи продукта.

Те ръководят процеса на разработване на продукта, като поставят основите на проекта. Това се прави чрез разбиране на желанията на заинтересованите страни и описването им с помощта на потребителска история.

Какво е user story?

Потребителската история описва как продуктът ще бъде полезен за заинтересованите страни. Тя отговаря на три въпроса:

Кой е потребителят?

Какви функции са им необходими?

Защо са им необходими тези функции?

Отговорности на ролята на продуктовия собственик

Макар да не е задължително да е собственик на бизнеса, собственикът на продукта в Scrum е основно отговорен за максимизиране на възвръщаемостта на инвестицията в проекта.

За целта те:

Идентифициране на характеристиките на продукта

Определете критериите за приемане, за да изложите стандартите за продукта

Преведи ги в елемент от продуктовия беклог

Приоритизирайте елементите от продуктовия беклог за всеки спринт цикъл

Уточнете списъка според нуждите на заинтересованите страни

Но това не е всичко!

Други отговорности на ролята на продуктовия собственик включват:

Редовно управление на продуктовия беклог

Ясно дефиниране на целите на проекта и елементите на продуктовия беклог

Наблюдение на процеса на разработка

Предаване на обратната връзка от заинтересованите страни към екипа по проекта

Забележка: Ако искате да станете сертифициран Scrum product owner, можете да посещавате курсове за сертифициране на product owner, организирани от професионални групи като Scrum Alliance.

За съжаление, Scrum Alliance не е междугалактическа космическа сила!

Б. Ролята на Scrum Master

Ако искате да възприемете Scrum практики, имате нужда от някой, който да ви помогне да разберете принципите на Scrum и другите му компоненти, нали?

Това е ролята на Scrum Master, известен още като Iron Man или Captain America на екипа.

Те ще направят всичко възможно, за да помогнат на екипа. Ето защо Scrum майсторът насочва и помага на Scrum продуктовия собственик и екипа за разработка да завършат проекта.

Но чакайте, ако те са там само за да помагат на екипа, тогава може да има няколко Scrum майстори, нали?

Не.

Знаем колко много Cap и Iron Man обичат да спорят, нали?

Ето защо се препоръчва да има само един Scrum майстор за всеки екип.

Отговорности на ролята Scrum Master

Не забравяйте, че Scrum Master не е ръководител на проекта или мениджър на екипа. Той само помага на членовете на екипа да научат принципите на Scrum и да прилагат управленската рамка в процеса на разработване на продукта.

Ето някои от задачите на Scrum Master:

Гарантиране, че всеки член на екипа следва Scrum и Agile практики за разработка

Подкрепа на продуктовия собственик за реализиране на възвръщаемостта на инвестицията

Насърчаване на екипа да бъде самоорганизиран

Защита от вътрешни и външни разсейващи фактори

Улесняване на Scrum церемонии като планиране на спринт, преглед на спринт и др.

Забележка: Ако искате да станете сертифициран Scrum майстор, можете да посещавате курсове за сертифициране на Scrum майстори, преподавани от Scrum Alliance и други професионални групи.

C. Член на екипа за разработка

Така че вече имате човек, който обединява екипа.

Имате и човек, който насочва хората по правилния път.

Но кой ще следва рамката на Scrum?

Кой ще изпълни спринт беклога?

За целта разполагате с екипа за разработка, известен още като другите Отмъстители.

По същия начин, по който Отмъстителите имат различни умения и работят заедно, за да постигнат целта си, екипът за разработка на Scrum разполага с необходимите мултифункционални умения за разработване на продукта.

Развойният екип е група от хора (разработчици), които разработват продукта по време на всеки спринт. Екипът работи заедно, за да достави крайния продукт на заинтересованите страни.

Те имат две основни характеристики:

Самоорганизация : членовете знаят как да разработват продукта без помощта на членове на екипа, които не са част от Scrum.

Кръстосани функции: те притежават всички умения, необходими за разработването на продукти, и не зависят от членове на екипа, които не са част от Scrum.

Но кой съставлява развойния екип? Само софтуерните разработчици ли?

Терминът „разработчици“ често се отнася до програмисти в контекста на Agile софтуерното разработване.

Тя обаче може да се отнася и за всеки, който участва в процеса на разработване на продукта, като например:

Бизнес анализатор

Дизайнер

Изследовател

Отговорности на развойния екип

Тъй като Scrum екипът за разработка е самоорганизиращ се, той поема някои от отговорностите на проектния мениджър, като например вземането на решения за това как да се изпълни спринт.

Те също така:

Целта е да подобрят своите умения и работни процеси

Създайте функциите на продукта според критериите за приемане

Направете промени в инкрементите според нуждите на заинтересованите страни

Споделяне на отговорността за забавяния или неуспехи в разработването на продукта

Участвайте в Scrum събития като преглед на спринта, ретроспектива на спринта (вижте също: agile retrospective ) и ежедневни Scrum срещи, за да обсъдите напредъка.

Забележка: Можете да станете сертифицирани Scrum разработчици, като посещавате сертификационни курсове, предлагани от Scrum Alliance и други групи. Повечето от тези курсове обаче са предназначени за софтуерни разработвателни екипи, които искат да възприемат Scrum рамката.

Как помагате на вашите Scrum екипи да работят добре?

Научихте ли принципите на Scrum? ✅

Разпределени ли са ролите в екипа? ✅

Готови ли сте да се заемете с Scrum проект? Помислете отново.

Преди да започнете проект, се нуждаете от платформа, на която да извършвате дейностите си, нали?

Дори Отмъстителите се нуждаеха от щабквартира!

И така, каква е тази платформа за Scrum екип?

Просто: софтуер за управление на проекти!

Най-добрият софтуер за управление на проекти Agile Scrum: ClickUp

Независимо дали работите с традиционен екип или с гъвкав Scrum екип, инструментите за управление на проекти, като ClickUp, ви помагат да управлявате проектите си лесно.

Те предлагат мощни функции, които помагат на екипите:

Управлявайте техния спринт беклог

Планиране и проследяване на спринтове

Комуникирайте със заинтересованите страни и другите членове

Но какво е ClickUp?

ClickUp е най-високо оцененият в света инструмент за управление на проекти Scrum и Agile, който помага на проектните екипи да се адаптират бързо към рамката Scrum.

Ето една тайна:

Въпреки че не сме в състояние да го потвърдим официално, имаме сериозни основания да вярваме, че Тони Старк е използвал ClickUp, за да създаде първия костюм на Железния човек.

(Пепър Потс отказа да коментира, когато я попитахме.)

Ето как ClickUp помага на всеки Scrum екип да управлява своите проекти:

1. Списъци за спринт , за да следите напредъка на спринта

Искате да знаете как протича един спринт?

Използвайте списъците Sprint на ClickUp!

Спринт списъкът е чеклист, който разбива спринт цикъла на малки задачи, за да ви помогне да проследявате напредъка му. Можете бързо да го отметнете, докато напредвате към следващия спринт.

Можете дори да добавите Scrum точки към Sprint списъците на ClickUp, за да оцените времето, което ще ви е необходимо, за да завършите елемента от продуктовия беклог.

Какво още?

Те са идеални за преглед на напредъка по време на Scrum събития като среща за планиране на спринт, ретроспектива на спринт или ежедневни Scrum срещи.

2. Agile Scrum Dashboards за визуални обобщения на всеки Agile проект

Мощните табла на ClickUp ви предоставят бърз визуален преглед на всеки проект.

Подобно на работното място на Тони тук:

Можете дори да персонализирате графиките, които получавате, като например:

3. Цели за постигане на целта на спринта

При планирането на спринта създавате цел, която да ви помогне да се фокусирате върху спринта.

Но как да разберете дали сте на прав път?

С Целите на ClickUp!

Целите са високо ниво контейнери, които помагат да разделите целта на спринта на малки, измерими задачи. За да постигнете целта на спринта, просто трябва да изпълните тези задачи!

Например, ако вашата цел е да създадете костюма на Железния човек, вашите задачи могат да бъдат „разработване на wireframe“ и „тестване за бъгове“.

Можете също да използвате Goals, за да започнете спринтовете си бързо.

Просто създайте списък с нерешени задачи и ги преместете в „Цел“, за да направите това. По този начин нерешените задачи се превръщат в „Цели“ и можете да ги отбелязвате като изпълнени, докато напредвате.

Толкова е просто!

Притеснявате се, че вашите коментари често остават незабелязани?

Ако искате да бъдете толкова ефективни, колкото Отмъстителите, не можете да си позволите забавяне в обратната връзка!

С функцията Assigned Comments на ClickUp това няма да е проблем.

Идеална за всеки проектен мениджър или продуктов мениджър, тази функция ви позволява да създавате задачи от коментари и да ги възлагате на всеки член на Scrum екипа (или на себе си).

Те ще бъдат уведомени незабавно и това дори ще се покаже в тяхната лента със задачи. След като задачата бъде изпълнена, те могат да я разрешат, за да избегнат допълнителни последващи действия!

5. Персонализирани статуси за управление на различни етапи на Agile проекти

Затруднен сте със статуси на задачи, които не са свързани с вашия проект?

Всеки проект има свои уникални нужди и етапи. Но повечето инструменти за управление на проекти ви предоставят набор от задачи по подразбиране, които няма да отразяват точно нуждите на вашия проект.

Имам предвид, кой се нуждае от етап на „редактиране“, когато разработвате костюма на Железния човек?

С персонализираните статуси на ClickUp обаче това не е проблем!

Тя ви позволява да създавате персонализирани статуси на спринтове, които да отразяват точно нуждите на вашия проект. Например, можете да създадете статус като „тестване на бъгове“ за вашия Agile софтуерен проект.

Достатъчно е да погледнете статуса на задачата, за да разберете в какъв етап се намира тя. По този начин всеки, който работи по проекта, ще знае веднага как напредва той.

Това обаче не са всички функции на ClickUp.

Този софтуер за управление на проекти по метода Agile ви предлага и следните функции:

Заключение

Разбирането на ролите и отговорностите в Scrum е от жизненоважно значение за успеха на всеки Scrum екип.

А отборът на Отмъстителите предлага много примери за това, какво трябва да бъде един Scrum екип.

Те са:

Междуфункционални

Самоорганизация

Сплотени

И най-вече, отдадени на успеха!

И докато сформирате свой собствен екип в стила на Отмъстителите, защо да не използвате безплатен Agile инструмент за управление на проекти като ClickUp, за да ви помогне?

Тя разполага с множество мощни функции, които помагат на екипите да планират и управляват ефективно своите проекти в среда на Scrum.

С ClickUp, сформирането на Scrum екип е лесно като детска игра!

Регистрирайте се още днес и се убедете сами в силата му!