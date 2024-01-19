5 ценности на Scrum, които ще подобрят вашите гъвкави практики

Ангажираност. Фокус. Откритост. Уважение. Кураж. Това не са просто модни думи – заедно те позволяват на екипите да работят добре, за да постигнат успех в проектите. Те са и ключовите ценности в Scrum.

Scrum, която днес е изключително популярна методология за гъвкаво управление на проекти, възниква в статия от 1986 г., написана от Хиротака Такеучи и Икуджиро Нонака за Harvard Business Review. Тази новаторска статия, озаглавена „The New Product Development Game“ (Играта на разработването на нови продукти), променя завинаги начина, по който гъвкавите екипи постигат успешни резултати в проектите си.

Петте ценности на Scrum са в основата на оптимизираната работа в екип и поддържат рамката на Scrum. Нека ги разгледаме по-подробно.

Какво представляват ценностите на Scrum?

Ценностите на Scrum са основните принципи, които ръководят поведението и взаимодействията на Scrum екипите. Те позволяват на екипите да изграждат доверие, да сътрудничат ефективно, да се фокусират върху предоставянето на стойност и да се подобряват постоянно. Ангажираност, фокус, отвореност, уважение и кураж са основните ценности, които определят Scrum.

Тези гъвкави ценности наблягат на важността да бъдеш гъвкав, да се адаптираш бързо и да сътрудничиш тясно.

Има много други термини, свързани със Scrum, но тези пет основни ценности помагат да се поддържа продуктивността, превръщайки разработката на софтуер в ефикасна и продуктивна екипна работа!

Определяне на петте ценности на Scrum

За да бъде един проект успешен, Scrum Masters трябва да обяснят ясно на своя екип значението на петте ценности. Екипите също трябва да се съгласят да следват тези пет ценности.

Ангажираност

Ангажираността означава да поемете пълна отговорност за текущите си проекти. Тя включва членовете на екипа да се чувстват отговорни за работата си и да се чувстват лично отговорни за постигането на резултати. Това включва и спазването на минали ангажименти.

С прости думи, ангажираността означава да се определи резултат и да се придържаме към него, докато проектът не бъде завършен. Пример за ангажираност може да бъде екип, който решава да пусне на пазара конкретна функция на продукт по време на спринт.

Фокус

Фокусът е да имате ясна представа и да се концентрирате само върху това, което наистина има значение. Това означава да работите единствено върху съществените елементи и да избягвате разсейването от задачи, които не са от решаващо значение за вашите цели.

Например, представете си Scrum екип, който работи по проект за разработване на ново iOS приложение за дадена компания. Фокусът им е върху бързото създаване на iOS приложението с минимален брой бъгове и ревизии (а не върху създаването на Android, Windows или Mac приложение в допълнение към iOS версията).

Откритост

Откритостта включва готовност да споделяте знанията и усилията си, да изслушвате идеите на другите и да приемате обратна връзка. Тя означава също така да споделяте своевременно общите планове на организацията си с екипите си.

Откритостта се изразява в свободен обмен на информация между служителите, което улеснява работата и комуникацията на всички. В Scrum екипите споделят своите знания и опит с другите в организацията, което подобрява цялостната производителност на работата.

Уважение

Уважението включва оценяване на различни гледни точки, изслушване на идеите на другите и оказване на подкрепа, когато е необходимо. Това означава да се отнасяте с учтивост и честност към членовете на екипа и да признавате времето, което те посвещават на успеха на организацията.

Например, по време на обсъждане на проект, собственикът на продукта демонстрира уважение, като внимателно изслушва идеите на екипа си и оценява техния принос, преди да вземе решения.

Смелост

Смелостта се изразява в увереността да поемате рискове и насърчаването на среда, в която служителите са отворени към ученето от грешките си и развиването на нови умения. В организациите Scrum екипите стават по-добри, като с времето колективно се учат от собствените си грешки.

Например, ако един екип поеме риск, като опита нова техника за дизайн на уебсайт, той може да сподели това знание с други екипи. По този начин екипите могат да обогатят взаимно своите знания и умения.

Разлика между ценностите и принципите на Scrum

Стойностите на Scrum са основните убеждения, които формират мисленето и поведението на Scrum екипите в Agile управлението на проекти.

От друга страна, принципите на Scrum са практическите насоки и правила, описани в документи като Scrum Guide, които помагат на всеки член на екипа да прилага тези ценности по структуриран начин.

Докато ценностите представляват основните убеждения, принципите осигуряват структурна рамка.

В рамките на Scrum имате планиране на спринтове (къси работни цикли) и церемонии (срещи, за да всички да са на една и съща страница). Тези спринтове и церемонии превръщат тези убеждения в конкретни действия в рамките на Scrum.

Ценностите и принципите на Scrum са основната основа за ефективна работа в екип и успешно управление на проекти по метода Scrum.

Нека разгледаме по-подробно разликите между двете.

Аспект Стойностите на Scrum Принципи на Scrum Определение Основни убеждения, които ръководят целия Scrum екип Практически насоки за структурирано управление на проекти Ключови елементи Ангажираност, фокус, отвореност, уважение, кураж Планиране на спринтове, церемонии и роли, описани в Scrum Guide. Роля Формиране на поведение и сътрудничество Осигуряване на систематичен подход към управлението на проекти Приложение Влияние върху взаимодействията и нагласите в екипа Ръководство за внедряване на Scrum в ежедневните задачи Резултат Изгражда доверие, отговорност и адаптивност. Позволява систематичен и гъвкав подход към управлението на проекти.

Ролята на ценностите на Scrum в ежедневния работен живот

Ролята на ценностите на Scrum в ежедневния работен живот е подобна на компас, който води отделните лица и екипи през сложностите на ежедневните им задачи и поддържа екипа цялостен.

Ценностите – ангажираност, фокус, отвореност, уважение и кураж – служат като основни насоки, които определят начина, по който хората си сътрудничат и подхождат към предизвикателствата.

Нека разгледаме как всяка от тях може да се използва в ежедневния работен живот.

Ролята на „ангажираността“ в професионалната среда

Scrum проектите включват установяване на специален и непоколебим подход за постигане на целите.

Започнете с ясно дефиниране на целите на проекта и определяне на реалистични срокове. Приоритизирайте задачите, за да ги съгласувате с целта на спринта и да гарантирате фокусирани усилия върху всеки аспект.

Комуникирайте и засилвайте ангажираността в рамките на Scrum екипа, насърчавайки общата отдаденост към успеха на проекта. Редовно оценявайте напредъка, правете необходимите корекции и поддържайте отчетността за изпълнението на ангажиментите.

Като възприемат ангажираността като ръководен принцип, Scrum екипите могат да се справят с предизвикателствата с устойчивост и да постигнат успешни резултати по проектите.

Ролята на „фокуса“ в професионалната среда

За да приложите фокуса в ежедневната си работа, определете приоритетите на задачите, поставете ясни цели за спринта и отделете конкретни времеви блокове за целенасочена работа. Създайте организирано работно пространство, използвайте разумно инструментите за продуктивност и управлявайте ефективно комуникацията.

Избягвайте многозадачността, правете редовни почивки и елиминирайте ненужните срещи. Този целенасочен подход създава среда, благоприятна за устойчива концентрация, повишава производителността и гарантира успешното изпълнение на проекта.

Ролята на „уважението“ в професионалната среда

Прилагането на уважението като ценност на Scrum в професионалния ви живот в рамките на всеки проект включва насърчаване на култура на сътрудничество и позитивна работна среда.

Отнасяйте се с уважение към колегите си, ценете гледните точки на другите и насърчавайте отворената комуникация за споделяне на идеи и обратна връзка с уважение.

Приемете подход, ориентиран към екипа, който признава уменията на всеки и цени експертизата на всеки член.

Поддържайки уважителен тон във всички взаимодействия, професионалистите допринасят за положителна среда, която цени индивидуалните силни страни. Интегрирането на уважението като ценност на Scrum създава работна среда, в която процъфтяват взаимното разбирателство и сътрудничеството, което оказва положително влияние върху цялостния успех на проекта.

Ролята на „откритостта” в професионалната среда

Улесняването на отвореността като ценност на Scrum включва поддържането на култура на психологическа сигурност във вашата организация. Можете да насърчите прозрачността и отворената комуникация, като окуражите членовете на вашия Scrum екип да изразяват свободно своите идеи и обратна връзка, без да се страхуват от негативни реакции.

Създайте канали за отворен диалог по въпроси и предизвикателства по прозрачен начин. Развийте нагласа, която цени честността и пряката комуникация, създавайки атмосфера, в която всеки се чувства комфортно да споделя своите гледни точки.

Възпитаването на отвореност подобрява сътрудничеството и изгражда доверие между членовете на Scrum екипа. То също така помага на Scrum Masters да ръководят проектите по ясен начин, което води до успешна динамика в екипа.

Ролята на „смелостта” в професионалната среда

Смелостта е друга ключова ценност на Scrum, която може да помогне на вашите проекти да достигнат върха на качеството. Смелостта в професионалната среда се отнася до овластяването на хората да се изправят смело пред предизвикателствата и да решават проблемите по прозрачен начин.

Мотивирайте членовете на екипа да изразяват мнението си, да споделят своите идеи и да изразяват опасенията си, без да се страхуват от репресии. Това ще спомогне за създаването на култура, която цени иновативните идеи и приветства конструктивната критика.

В среда, която насърчава смелостта, хората са по-склонни да поемат рискове, да се адаптират към промените и да допринасят за непрекъснатото усъвършенстване. Като въведете смелостта като ръководен принцип, можете да повишите качеството, креативността и колективната ангажираност към успеха на екипа.

Как да приложите 5-те основни ценности на Scrum

Прилагането на петте основни ценности на Scrum на практика може да изглежда трудно, но можете да го постигнете с подходящите инструменти и стратегия на Scrum. Инструменти като ClickUp могат да улеснят бързото внедряване на тези пет ценности на Scrum във вашите проекти. Ето най-важните функции на ClickUp, които можете да използвате, за да насочите вашия Agile екип към успеха.

Scrum таблото

Scrum бордът служи като ключов инструмент за Scrum Masters и продуктовите мениджъри при прилагането на основните Scrum ценности в разработването на продукти или управлението на проекти.

Board View на ClickUp предоставя цялостен преглед на работния процес на спринта на целия екип, като осигурява пълна прозрачност на напредъка на проекта. Можете да го използвате, за да анализирате множество Scrum събития в един единствен табло.

Тази отвореност позволява на целия екип да вижда статуса на задачите, зависимостите, препятствията и други в реално време, създавайки единен източник на информация. Тя също така засилва ангажираността на екипа към постигането на целите на спринта. Освен това, възможността за лесно актуализиране на статуса на задачите в движение позволява на членовете на екипа да поддържат ясен фокус върху придвижването на задачите към завършване. Scrum таблото е от съществено значение за поддържане на фокуса на екипа върху целите на спринта и ангажираността към изпълнението на работата според плана.

Използвайте персонализираната Scrum табло на ClickUp, за да получите обща представа за напредъка на проекта с един поглед.

Персонализирани статуси

Персонализираните статуси на ClickUp осигуряват индивидуален подход към управлението на задачите, като позволяват на екипите да дефинират и проследяват конкретни етапи на задачите. Това улеснява управлението на Scrum.

Статусите помагат да се поддържа фокусът, като предоставят ясна представа за състоянието на всяка задача в работния процес. Например, преминаването на задача в статус „В процес“ означава ангажираността на екипа да работи активно по нея.

Постигнете яснота по отношение на етапите на задачите и повишете фокуса на Scrum екипите с персонализирани статуси в ClickUp.

Приоритети

Приоритетите и Kanban таблата на ClickUp предлагат гъвкава система за приоритизиране на задачите, в съответствие със Scrum ценностите ангажираност и фокус.

Scrum Masters и продуктовите мениджъри могат да определят задачите като спешни, високи, нормални или ниски, което улеснява ангажимента да се справят първо с задачите с висок приоритет, като същевременно създава чувство за принадлежност в екипа.

Видимото представяне на приоритетите на Kanban таблото засилва този фокус всеки ден. Откритостта и смелостта са необходими, за да може екипът ефективно да определи критериите за приоритет и да проведе разговори относно капацитета на работната натовареност.

Насърчавайте ангажираността на екипа с гъвкаво приоритизиране на задачите в ClickUp.

Оценки за времето

Времевите прогнози на ClickApp позволяват на екипите да се ангажират смело с постижими цели, като зачитат динамиката на екипа.

Това насърчава екипите да се справят с реалностите на времевите ограничения по прозрачен начин и поддържа планирането на Scrum проекта в правилната посока.

Използвайте Time Estimates в ClickUp, за да дадете на екипите реалистични срокове за задачите и смелост при вземането на решения.

ClickUp дава възможност на Scrum Masters и продуктовите мениджъри да затвърдят ангажираността, фокуса и отвореността във всеки член на Scrum екипа. Това в крайна сметка води вашите проекти към успешно завършване.

Максимизиране на резултатите от Scrum с ClickUp

Ценностите на Scrum са движещата сила зад успешното управление на проекти, като насърчават ангажираност, фокус, отвореност, уважение и кураж в екипите.

ClickUp, като универсална платформа за управление на екипни проекти, предоставя на екипите възможности да реализират напълно тези ценности в работата си.

Използвайки функциите на ClickUp, можете да активирате ценностите на Scrum, вместо да ги оставите да бъдат просто теоретични идеи. Щом това се случи, нещата ще си дойдат на мястото и екипът ви ще започне да функционира оптимално. Можете да отключите чудесно сътрудничество, продуктивни разговори и естествена тенденция към непрекъснато усъвършенстване.

Готови ли сте да създадете неудържим импулс? Опитайте ClickUp още днес.

Често задавани въпроси

1. Как ценностите на Scrum се отнасят към принципите на Scrum?

Принципите на Scrum са насоките и най-добрите практики, които направляват прилагането на рамката на Scrum във всеки проект, като например при разработването на софтуер или пускането на приложение.

Тези принципи помагат на екипите да прилагат ефективно методологията Scrum, като улесняват сътрудничеството, адаптивността и итеративния напредък.

Ето обяснение на шестте принципа на Scrum, заедно с примери за това как те съответстват на ценностите на Scrum:

1. Емпиричен контрол на процесите

Значение: Решенията се основават на реалния напредък и доказателства, а не само на теория или предположения. Прозрачността, проверката и адаптирането са ключови тук.

Съгласуваност с отвореността: Екипите споделят открито данни и напредък, насърчавайки обратната връзка и адаптацията.

Съгласуваност с кураж: Екипите приемат несигурността на емпиричните процеси и се адаптират смело въз основа на обратната връзка.

2. Самоорганизация

Значение: Екипите управляват работата си, вземайки решения автономно в рамките на Scrum.

Съгласуваност с ангажираността: Овластените екипи поемат отговорност и се ангажират по-дълбоко с постигането на целите си.

Съгласуваност с уважение: Доверието и уважението към индивидуалната експертиза на всеки човек стимулират самоорганизирането.

3. Сътрудничество

Значение: Заинтересованите страни, разработчиците и клиентите работят в тясно сътрудничество през целия процес.

Съгласуваност с уважение: Разнообразните гледни точки се ценят, което позволява конструктивно сътрудничество.

Съгласуваност с отвореността: Прозрачността и отворената комуникация позволяват ефективна координация.

4. Приоритизиране въз основа на ценности

Значение: Функциите и задачите се приоритизират въз основа на тяхната стойност за клиента.

Съгласуваност с фокуса: Екипите се концентрират върху изпълнението на най-ценната работа на първо място.

Съгласуваност с ангажираността: Съгласуваността с ценностите на клиентите повишава ангажираността на екипа.

5. Ограничаване на времето

Значение: Scrum събитията и спринтовете имат фиксирани времеви ограничения, за да насърчават фокуса и спешността.

Съгласуваност с фокуса: Time-boxing помага на екипите да избягват разсейването и да останат на правилния път.

Съгласуваност с уважение: Временните ограничения защитават времето и енергията на отделните лица.

6. Итеративно развитие:

Значение: Работата се разделя на малки, постепенни цикли (спринтове) за непрекъсната обратна връзка и подобрение.

Съгласуваност с кураж: Екипите приемат промените с кураж и се адаптират въз основа на обратната връзка.

Съгласуваност с отвореността: Прозрачността по отношение на напредъка и предизвикателствата позволява коригиране на курса.

2. Как ценностите на Scrum подобряват работния процес?

Приемането на ценностите на Scrum води до работна среда, която повишава ефективността, прозрачността и адаптивността. С фокусирано внимание върху задачите, приоритетни забавяния и ясни цели за спринт, екипите стават по-продуктивни.

Откритостта се постига чрез прозрачна комуникация, честни дискусии и култура на обратна връзка.

Куражът дава възможност на екипите да поемат рискове, да оспорват предположенията и да изразяват мнението си, което насърчава иновациите.

Ангажираността включва споделена отговорност, постигане на цели и адаптивност към променящите се обстоятелства.

Уважението формира култура, която цени индивидуалния принос, активното слушане и приемането на разнообразни идеи.

Всичко това води до по-добро сътрудничество, подобрена комуникация, по-голяма адаптивност, по-високо качество и ускорена доставка. Като приемат с цялото си сърце тези ценности, Scrum екипите създават работна среда, която стимулира иновациите, ефективността и дълбокото чувство за принадлежност, което в крайна сметка води до превъзходни продукти, доволни клиенти и силно ангажирани екипи.

ClickUp подобрява спазването на ценностите на Scrum, като предоставя гъвкава платформа, която е в съответствие с ключовите принципи на ангажираност, фокус, отвореност, уважение и кураж.

Чрез използването на Scrum таблото на ClickUp и функции като персонализирани статуси, приоритети и времеви прогнози, Scrum Masters и продуктовите мениджъри могат да внушат тези ценности на своите проектни екипи.

Функциите на Scrum таблото подкрепят ангажираността, като предлагат ясна представа за напредъка на задачите, а персонализираните статуси гарантират фокусирана и посветена работа. Приоритетите са в съответствие с ценността „ангажираност“, като насърчават чувството за принадлежност сред членовете на екипа. Оценките за времето в ClickUp насърчават смелото вземане на решения, като признават прозрачно реалистичните времеви ограничения, в съответствие с ценността „смелост“.