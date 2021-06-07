Ръководство за управление на проекти с Wrike (табло, диаграма на Гант, проследяване на времето)

Софтуерът за управление на проекти е незаменим за всеки проектен мениджър.

Почти невъзможно е да се разграничат двете!

Почти като чеснова питка и пица. 🍕

Wrike е едно от тези решения за управление на проекти.

Но дали управлението на проекти с Wrike е нещо, за което трябва да се entscheiden? 🤔

Не се притеснявайте. Ние ще ви помогнем да разберете.

В тази статия ще обсъдим какво представлява Wrike, неговите основни характеристики, предимства и ограничения. Ще предложим и алтернатива, която ще бъде отговорът на всички недостатъци на управлението на проекти с Wrike.

Всичко готово? Да започваме!

Какво е Wrike?

Wrike е софтуер за управление на проекти и инструмент за сътрудничество. Той позволява на потребителите да управляват и проследяват:

Проекти

Крайни срокове

Графици

И други процеси на работния поток

Софтуерът е проектиран за ефективно управление на задачите, което позволява на проектния екип да се съсредоточи върху основните задачи и да ги изпълни бързо.

Wrike ви позволява също да видите състоянието на всички проекти на вашите виртуални екипи с отчети в реално време. Така събирането на факти и статистически данни става лесно.

Бонус: разгледайте нашето подробно преглед на Wrike за повече подробности!

6 основни характеристики на Wrike

Wrike предлага впечатляващи функции за управление на проекти и сътрудничество, включително интерактивна диаграма на Гант, изглед на натоварването, споделяем табло и др.

Ето обаче петте основни функции, за които смятаме, че трябва да знаете.

1. Сътрудничество в екип

Функциите за сътрудничество на Wrike са предназначени да подпомагат общуването в екипа, създаването на активи и вземането на решения.

Някои от тези функции включват:

Входяща поща : показва на потребителя всички споменавания, възложени задачи и т.н.

@Споменавания : уведомете конкретно лице, за да започнете разговор

Уведомления в браузъра : уведомяват потребителя за актуализации от колегите му и таблата за бърз преглед на задачите в процес на изпълнение.

Коментари : оставяйте бележки, задавайте въпроси и др. по задачи, папки и проекти.

Поток от дейности: показва дейностите и актуализациите, свързани с конкретна задача, и се намира в информационния панел на проекта, задачата или папката.

Ясно е, че Wrike взема сериозно сътрудничеството в екип.

2. Проследяване на времето в Wrike

Софтуерът за управление на проекти Wrike разполага с удобна вградена система за проследяване на времето, която е идеална за отчитане на часовете, прекарани в изпълнение на задачи и проекти.

Използването на Wrike за проследяване на времето ще ви помогне да избегнете забавяния по проектите и да опростите фактурирането.

Можете лесно да стартирате, спирате, паузирате и дори да добавяте необходими данни или коментари към всичките си времеви записи.

А записите за отработеното време са съкровищница от данни, които могат да ви помогнат да оцените производителността на вашите служители.

С проследяването на времето в Wrike вече няма да е трудно да раздадете тези промоции! 🏆

3. Табло на Wrike

Когато екипът ви ползва платен план, всеки (с изключение на гост сътрудниците) може да създава табла в Wrike.

Използването на този проектен табло ще помогне на вашия екип да получи цялостна представа и да елиминира изолираността.

Можете също да видите анализи в реално време и да организирате задачите по персонализирани статуси.

С таблата на Wrike можете да закачите най-важните проекти, както и да създавате диаграми на Гант с едно кликване.

Жалко, че Wrike ограничава броя на таблата, които можете да създадете, дори и като плащащ потребител.

4. Решения за екипи

Имате малък екип? Голям екип? Нещо средно между двете?

Wrike е подходящ за екипи от всякакъв размер.

Той е идеален за организации с разпределени, отдалечени или виртуални екипи.

Но това е само върхът на айсберга.

Wrike предлага и персонализирани решения за творчески екипи , екипи за управление на продукти, маркетинг, управление на проекти, бизнес операции и професионални услуги.

5. Мобилни приложения

В свят, в който хората публикуват в социалните медии за сутрешното си кафе ☕, докато са в движение, мобилното решение е задължително.

Повечето неща, които можете да правите в настолната версия на Wrike, могат да се правят и в мобилното приложение, като например:

Планирайте и разпределяйте задачи

Достъп до папки и проекти

Достъп до вашия Wrike акаунт

Прегледайте личните си и споделените табла

И още много други неща!

6. Интеграции

За по-добро управление на работния процес, Wrike се интегрира с няколко инструмента за работа, като:

Не можете да намерите директна интеграция с любимото си приложение? Използвайте Zapier.

Това може да ви помогне да интегрирате Wrike със софтуер за управление на задачи като Zoho Projects, Basecamp и др.

А ако сте разработчик, можете директно да създадете свои собствени интеграции с API.

Без зависимост.

Сега нека разгледаме предимствата на използването на софтуера за управление на проекти Wrike.

3 предимства на управлението на проекти с Wrike

Ето трите основни предимства, които според нас ще ви впечатлят най-много:

1. Персонализируем потребителски интерфейс

Харесвате ли канбан таблото, защото обичате да наблюдавате как задачите преминават от „завършени“ към „изпълнени“?

Или предпочитате да видите как диаграмата на Гант управлява зависимостите?

Във всеки случай, Wrike може да бъде на Ваше разположение.

И това е възможно само защото софтуерът за управление на проекти ви позволява да персонализирате потребителския интерфейс, така че да отговаря на вашите нужди като ръкавица. Например, вашият Agile екип може да визуализира работата си с канбан табло на Wrike.

Диаграмата на Гант на Wrike ви предоставя видимост с динамични времеви линии, както и възможност за управление на множество проекти. Можете да импортирате информация от Microsoft Project в диаграмата на Гант на Wrike, като незабавно подобрите външния вид и усещането на вашите данни.

В рамките на функцията за диаграма на Гант, зависимостите на Wrike ви позволяват да свържете задачите по четири различни начина, а линиите на зависимост ви позволяват да видите кои задачи са свързани.

Използвайки зависимостите на Wrike, можете да изберете едно от следните правила:

Задача А трябва да бъде завършена, преди да може да започне задача Б.

Задача А трябва да започне, преди да може да започне задача Б.

Задача А трябва да бъде завършена, преди да може да бъде завършена задача Б.

Задача А не може да бъде завършена, преди да започне задача Б.

Доста логично, нали?

Освен тези функции, можете да избирате и от многото опции за преглед на Wrike, включително таблица, списък, табло, поток, анализи и др., за да виждате работата си по начина, по който искате.

2. Отлични функции за проверка

С помощта на платено допълнение, наречено Wrike Proof, вашият екип ще може да добавя коментари директно към изображения, PDF файлове и дори видеоклипове.

Всяка комуникация може да се осъществява чрез коментари и никога няма да пропуснете да забележите грешки във вашите файлове. Най-важното е, че процесите на одобрение и обратна връзка ще бъдат на пълни обороти. 🏎️

Бонус: Научете повече за най-добрите инструменти за проверка

3. Клиентите като сътрудници

Сътрудник е тип потребител в Wrike, който не изисква платен потребителски акаунт, но все пак им предоставя достъп до вашето работно пространство. Това е чудесно за информиране на заинтересованите страни за статуса на проектите.

Но има две важни клаузи:

Има ограничение на техните права

Има ограничение за броя на сътрудниците, които можете да поканите в своя акаунт.

Така можете да добавите клиенти като сътрудници, защото те обикновено са по-малко на брой от вашите служители. И не е необходимо да имат достъп до цялото работно пространство. Печеливша ситуация за всички.

Като сътрудници, вашите клиенти могат:

Получете информация за това как, какво и защо се случва в един проект.

Коментирайте, за да отговорите на въпроси, които възникват по време на проекта.

Промяна на статуса на задачите

Следете напредъка на проекта и давайте одобрения, за да продължите с добрата работа.

Но в какъв свят всичко е хубаво и перфектно?

Дори Нарния не беше...

Управлението на проекти с Wrike може да има няколко свои „бели вещици“, които му пречат да бъде идеално.

5 ограничения на управлението на проекти с Wrike (с решения)

Ето някои фактори, които могат да ви накарат да се замислите за управлението на проекти с Wrike:

1. Липса на функционалност за мисловни карти

Тъй като Wrike е толкова популярен, бихте си помислили, че има функция за мисловни карти, с която можете да обсъждате планове за проекти с екипа си.

Неправилно 🙅! За съжаление, не го правят.

И така, къде провеждате брайсторминг с екипа си?

В ClickUp!

Да, стигнахме бързо до отговора, защото това е един от най-високо оценените инструменти за продуктивност и управление на проекти, обичан от екипи от всякакъв размер и дори от фрийлансъри .

И има Mind Map . 😎

Прочетете, за да разберете как ClickUp може да реши всички недостатъци на Wrike:

Нашата мисловна карта е платно, пълно с възможности.

Можете да начертаете плана си за проекта или верига от мисли в празен режим.

Но ако празното платно ви плаши, не се притеснявайте.

Можете също да надградите това, което вече сте създали в ClickUp, като използвате режима на задачите, където планирането на проекта ви е свързано със задачите. Можете да създавате персонализирани работни потоци, задачи и дори да пренареждате работното си пространство в логични пътеки.

2. Много от основните функции са добавки

Когато плащате за план за софтуер за управление на проекти, какво очаквате?

За да получите функциите, от които се нуждаете.

И ние мислехме така, докато не се натъкнахме на Wrike.

Той не предлага няколко важни вградени функции за управление на работата.

Някои от тези функции включват:

Wrike analyze : създавайте персонализирани аналитични : създавайте персонализирани аналитични табла за подобряване на производителността

Ресурс на Wrike : визуализирайте : визуализирайте натоварването на екипа и получите информация за използването на ресурсите

Wrike доказателство: добавете визуални отзиви и назначете одобряващи лица

Освен ако не сте готови да заплатите допълнителна такса, за да отключите и добавите тези функции към своя Wrike акаунт, ще трябва да се примирите с липсата им.

ClickUp решение № 1: безплатни табла

Таблото на ClickUp не само ви дава информация за всичко, което искате да знаете, включително спринтове, епични задачи, статуси на задачите, ресурси и т.н., но и е персонализирано.

Можете да добавите персонализирани джаджи към таблото, за да виждате нужната ви информация, като например:

Линейна диаграма

Изчисление

Кръгова диаграма

Диаграма на батерията и още

И знаете ли какво?

Можете да създадете няколко табла за управление за различни проекти, а ние няма да ви таксуваме нито стотинка. Защото предлагаме табла за управление в нашия безплатен план.

Нашият изглед на натоварването също е безплатен.

Можете да го използвате за лесно управление на ресурсите, като например да проследявате кой има прекалено много или прекалено малко задачи и след това да разпределяте задачите съответно.

И накрая, с ClickUp не е нужно да плащате за никакви допълнителни функции за проверка.

ClickUp посреща вашите творчески екипи с отворени обятия!

Ето защо разполагаме с възможности за добавяне на бележки както към изображения, така и към PDF файлове.

Тук можете да добавяте и присвоявате коментари към дизайнерски макети, да подчертавате бележки в правни договори и др.

3. Не може да вгражда други уебсайтове

Това е разочароващо. Ако можехте да вграждате уебсайтове в Wrike, щяхте да спестявате време, вместо да преминавате от един раздел в друг.

Например, ако имате файл в Google Sheets с бюджета за този месец. Можете да го вмъкнете в инструмента си за управление на проекти до задачата за бюджета.

По този начин няма да се налага да го търсите отново и отново в друг раздел.

Тъй като няма вграждане, вие пропускате възможността да централизирате нуждите си, а това може да ви струва време и пари.

С нашата мощна вградена визуализация можете лесно да пренесете други уебсайтове и приложения като Twitter, Google Sheets, Loom, Vidyard и др. към платформата ClickUp, използвайки HTML или URL.

4. Липса на функция за правене на екранни снимки

Независимо дали е за да обсъдим интересни дизайни или да запазим мем, който не можем да изтеглим, правим скрийншотове по различни причини.

Толкова много приложения, а Wrike ви лишава от тази функция.

Колко жалко.

Удобното разширение за Chrome на ClickUp е многофункционално. Можете да правите екранни снимки на целия браузър или на конкретна област, за да ги добавите към задачи или да ги изтеглите.

Но това не е всичко!

Можете да използвате разширението и за:

Казахме ви.

Многофункционално разширение с причина. 😎

5. Wrike е скъп

Wrike твърди, че е предназначен за екипи с всякакъв размер, но какво ще кажете за бюджетите на екипите?

Има безплатен план, но той е доста ограничен. А когато погледнете цените на Wrike, ще видите, че платеният план започва от 9,80 долара на месец на потребител, което може да е скъпо за малки екипи и фирми.

Решение ClickUp: Безплатен план завинаги

Опитайте вместо това ClickUp.

Предлагаме безплатен план завинаги, пълен с полезни и усъвършенствани функции, така че няма да се нуждаете от никакви допълнения. 😛

Но ако все пак се нуждаете от разширени функции, нашите планове за абонамент започват от много достъпна цена. По този начин можете да разраствате компанията си с удобен бюджет.

Разгледайте нашия ценови план:

Неограничено пространство за съхранение

Потребителски полета

Неограничени персонализирани изгледи

И още

Всички тези решения правят ClickUp най-добрата алтернатива на Wrike, но ние имаме да предложим много повече.

Ето някои от другите функции на ClickUp, които ще ви харесат:

Wrike просто не е подходящ (за вас)

Без съмнение, Wrike е приличен инструмент за управление на проекти.

Но в крайна сметка всичко се свежда до това дали е подходящ за вас.

Подходящ ли е за всички бюджети? Не.

Таксува ли ви за функции, наричайки ги добавки? Да.

Когато прецените всички предимства и ограничения, ще осъзнаете, че малките неща са тези, които имат значение.

Защо да се подлагате на такъв стрес, когато имате ClickUp на ваша страна?

Той може да бъде ваш проектен мениджър, разпределител на задачи, създател на документи, записващ бележки... каквото се сетите.

Какво ще кажете?

Изтеглете ClickUp безплатно още днес, за да улесните управлението на проекти и да се чувствате така всеки ден: