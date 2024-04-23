Над 100 забавни виртуални дейности за изграждане на екип, които ще повишат морала на екипа

Въпреки всички предимства на виртуалните екипи, над 53% от дистанционните работници смятат, че е трудно да се свържат с колегите си отвъд екрана.

Всички сме били в тази ситуация!

Колкото и удобна да е дистанционната работа, служителите понякога се чувстват самотни.

Виртуалните дейности за изграждане на екип са забавни игри и упражнения, които помагат на колегите да си сътрудничат за постигането на обща цел, независимо колко отдалечени са един от друг. Те ви помагат да се опознаете и да изградите взаимоотношения, като насърчават сплотеността и креативността.

Повечето от вашите колеги ще сметнат обявите за тийм билдинг за „скучни“, защото се страхуват от поредната скучна среща без „забавен“ елемент.

За да подобрите усилията си за изграждане на екип с дистанционни служители, ние сме подбрали списък с над 100 забавни виртуални дейности и инструменти за изграждане на екип, които ще подобрят сътрудничеството и ангажираността в дистанционните екипи.

Да започваме?

Значението на виртуалното изграждане на екип

Виртуалното изграждане на екип е от съществено значение за отдалечените екипи, за да им помогне да преодолеят изолацията, да подобрят комуникацията, да изградят доверие в екипа и да поддържат ангажираността на служителите. Нека видим как виртуалните дейности за изграждане на екип помагат на отдалечените екипи да останат свързани.

Помогнете за изграждането на взаимоотношения: Виртуалните дейности за изграждане на екип помагат на отдалечените служители да се опознаят лично, въпреки че не са физически на едно и също място. Тези дейности помагат за изграждането на по-силни взаимоотношения, които са от съществено значение за максимизиране на сътрудничеството и производителността на екипа.

Повишете морала и ангажираността: Участието в забавни и интерактивни дейности Участието в забавни и интерактивни дейности за изграждане на екип предоставя почивка от ежедневната рутина и позволява на членовете на екипа да се отпуснат и да се развлекат. Такива почивки помагат за намаляване на стреса и водят до подобряване на морала и общото благосъстояние.

Подобряване на комуникационните умения: Нашият списък включва много забавни виртуални дейности за изграждане на екип, които подобряват комуникацията и сплотяването на екипа. Тези дейности включват активно слушане, ясно изразяване на идеи и предоставяне на конструктивна обратна връзка, за Нашият списък включва много забавни виртуални дейности за изграждане на екип, които подобряват комуникацията и сплотяването на екипа. Тези дейности включват активно слушане, ясно изразяване на идеи и предоставяне на конструктивна обратна връзка, за да се поддържа ангажираността на дистанционните служители . Ако сте уморени от пречките пред производителността, дължащи се на недоразумения в комуникацията, тогава тези дейности са задължителни!

Подобряване на уменията за решаване на проблеми: Много виртуални дейности за изграждане на екип изискват участниците да работят заедно, за да решават сложни проблеми. Такива виртуални игри учат екипа ви да работи сплотено, за да постига целите си.

100 виртуални дейности за изграждане на екип, които да опитате през 2024 г.

Ето списък с над 100 забавни виртуални дейности за изграждане на екип, които ще улеснят обединяването на екипа ви, за да постигнете максимална ефективност.

1. Виртуални ледоразбивачи

Смятате ли, че членовете на екипа ви все още не се познават добре? Време е да разчупите леда! ?

Виртуалните „разчупвачи на леда“ са дейности и упражнения, които насърчават разговорите с членовете на екипа ви.

Основната цел на дейностите за сближаване е да позволят на членовете на екипа да водят свободни разговори в забавна, неформална обстановка.

Например, „Две истини, една лъжа“ е отличен начин да разчупите леда. Всеки член на екипа трябва да измисли три твърдения за себе си. Две от тях са истини, а едно е лъжа. Останалите членове на екипа слушат внимателно и се опитват да отгатнат кое твърдение е лъжата. След като всички са гласували, разкрийте отговора.

Подобно на това, има и други виртуални дейности за сближаване, като „Шест думи мемоари“ и „Интелигентност на пустинен остров“.

Когато става дума за представяне, не е лесно да запомните всичко за всеки само за една среща. Ето тук шаблоните „Запознайте се с екипа“ могат да ви помогнат да представите бързо всички. Дръжте тези шаблони под ръка, за да видите длъжностите, опита, уменията и контактната информация на всеки на едно място.

Можете също да използвате шаблони за устав на екипа, за да документирате мисията и целите на екипа си, така че всички да сте на една и съща страница.

2. Виртуални игри за изграждане на екип

Интерактивни игри като Pictionary или Dumb Charades са забавен начин да подобрите работата в екип и да насърчите приятелското състезание.

Тези игри не са нещо, което бихме нарекли „разчупване на леда“; обикновено се играят, след като вече сте установили някаква връзка с членовете на екипа си.

Хубавото е, че повечето приложения за видеоконферентна връзка като Zoom, инструменти за управление на проекти като ClickUp и приложения за сътрудничество като MS Teams са оборудвани с инструменти за рисуване и елементи, с които можете да играете Pictionary, без екипът ви да инсталира друго приложение.

3. Виртуални талант шоута

Разбирането на интересите и страстите на членовете на екипа ви помага да взаимодействате по-добре с тях. Понякога това означава да цените колегите си за техните уникални таланти.

Виртуалните талант шоута могат да бъдат полезен инструмент за това. Вие и вашите колеги можете да покажете своята креативност, а откриването на възможни съвпадения между вашите интереси и техните ще ви помогне да се сближите с екипа си!

4. Онлайн семинари за изграждане на екип

Друг чудесен начин за изграждане на екип е организирането на виртуални семинари или обучения. Темите могат да обхващат лидерството в екипа, комуникационните умения, динамиката в екипа и подобряването на професионалното развитие и сътрудничеството. Семинарите с ролеви игри и групови дискусии заслужават специално внимание.

Макар че тези семинари ще помогнат на членовете на екипа ви да се развиват, за да извлечете най-доброто от всеки член, е необходимо да се фокусирате върху различните етапи на развитие на екипа – формиране, конфликти, установяване на норми, работа и разпускане. Просто се уверете, че сте там на всеки етап, за да насочвате служителите си.

5. Виртуални обеди

Храната е един от най-лесните начини да съберете хората. Виртуалните обеди позволяват на членовете на екипа да се съберат онлайн, да хапнат заедно, да поговорите и да се сближат по време на хранене. Хубавото е, че тези срещи са изключително прости и лесни за организиране.

Освен това, виртуалните срещи по време на обяд веднъж седмично са отлична практика за изграждане на взаимоотношения извън работните дискусии. Използвайте тези виртуални срещи, за да научите повече за вашите колеги – предпочитания за храна, любими ресторанти и как обичат да прекарват времето си извън работа.

6. Филмови вечери от разстояние

Всички се сближават около храната, а филмите са на второ място. ?

За да подобрите виртуалната си игра за изграждане на екип, обмислете организирането на виртуални филмови вечери, където членовете на екипа гледат филми заедно, използвайки синхронизирани платформи за стрийминг.

Например, Netflix Party е най-голямата риба в екосистемата на дистанционните партита за гледане на филми в момента. Тя работи като разширение за браузър, което позволява на до 50 души да гледат заедно всичко в Netflix.

По същия начин, приложения на трети страни като Scener улесняват дистанционното гледане чрез Netflix, Disney+, HBO и други.

7. Групови сесии по медитация или йога

Като лидер на екип, който е напълно наясно колко стресираща може да бъде работната среда, трябва да насърчавате екипа си чрез дейности, които подпомагат психическото благополучие.

Ако се интересувате от медитация и йога, можете да проведете виртуални сесии, за да насърчите релаксацията, съзнателността и облекчаването на стреса сред членовете на екипа. Ако не, можете да проведете групови сесии по йога/медитация, като използвате видео ръководства от YouTube, които със сигурност ще помогнат на всички да се отпуснат!

8. Онлайн курсове по готвене

Готвите ли? Ако да, може би можете да научите екипа си на една-две рецепти или дори да научите техните любими рецепти.

Алтернативно, можете да позволите на член на екипа да проведе виртуален курс по готвене. Ако никой от екипа ви не готви, организирайте групови сесии, където можете да се учите от безбройните видеоклипове, които предлага интернет!

9. Онлайн комедийни сесии

Какво е нещо, което всички обичат, освен яденето? Смехът, разбира се!

Можете да организирате онлайн комедийни сесии с екипа си, където всеки споделя вицове за другите или за това, което се случва в живота им. Може да откриете скрития талант на някой колега в стендъп комедията! Освен това, като дадете на екипа си възможност да ви подразни открито за вашите странности и да го приемете като спорт, ще се превърнете в най-готиния екипен лидер на всички времена!

10. Онлайн фитнес предизвикателства

Ако има нещо, което всички научихме от 2020 и 2021 г., то е колко е важно да имаме здраво тяло, за да имаме и здрав дух. Поставянето на фитнес цели един за друг не само ще ви помогне да останете здрави, но и ще насърчи чувството за съвместна работа за постигане на обща цел, а общият резултат със сигурност ще се отрази на резултатите от вашите проекти!

Търсите още няколко предложения за виртуални дейности за изграждане на екип? Ето още няколко дейности за изграждане на екип за вашия отдалечен екип.

Игри, викторини и любопитни факти

11. Виртуална вечер с настолни игри

12. Виртуално бинго

13. Игра с разширена реалност

14. Виртуално „Никога не съм“

15. Предизвикателство „Списък с желания“

16. Тестове за личност

17. Виртуална игра „разговор с емоджита”

18. Виртуално разбиване на код

19. Виртуална мистерия с убийство

20. Викторина за дигитален маркетинг

21. Онлайн игри с въпроси

22. Виртуално състезание за съкровище

23. Виртуално представяне на разстояние

24. Виртуална стая за бягство

25. Конкурси „Отгадай емоджито“

26. Виртуално „кой съм аз”

27. Онлайн викторина за машината на времето

28. Отгадайте слогана

29. Лого викторина

30. Подкаст с любопитни факти

31. Специално за петък – виртуална среща „Опознай екипа си“

32. Виртуални състезателни игри

33. Виртуално състезание с пет пръста

Храна и напитки

34. Виртуално обикаляне по барове

35. Виртуален курс по миксология

36. Дигитално парти с десерти

37. Виртуални щастливи часове

38. Клуб за готварски книги

39. Кулинарно състезание

Музика и танц

40. Виртуални караоке сесии

41. Съвместно писане на пиеси онлайн

42. Виртуално танцово парти

43. Виртуална вечер с отворен микрофон

44. Групово състезание по караоке

45. Виртуална DJ битка

46. Онлайн музикални джем сесии

47. Съвместно създаване на плейлист за групата

48. Предизвикателство „Назови тази мелодия“

Креативни изрази

49. Какво би станало, ако бяхте X (изпълнителен директор, филмова звезда или друга подобна известна личност)

50. Предизвикателство за споделяне на снимки

51. Виртуална сесия за импровизация

52. Конкурси за творческо писане от разстояние

53. Предизвикателство за дигитално писане на пиеси

54. Сесия за разказване на истории от разстояние

55. Виртуално предизвикателство в изкуството

56. Дистанционни сесии за рисуване и пиене

57. Дистанционни сесии за изработване на ръчни изделия

58. Пиксел арт в електронна таблица

59. Предизвикателство за ръчно изработени изделия

60. Виртуална сесия по оригами

61. Сътрудничество в областта на дигиталното изкуство

62. Виртуално модно ревю

63. Предизвикателство за DIY декорация на дома

64. Фотографски конкурси в рамките на екипа

65. Онлайн курс по рисуване

Интелектуални занимания

66. Клуб за дебати

67. Виртуални сесии по Судоку

68. Виртуален книжен клуб

69. Час на силата

70. Войни с електронни таблици

Интерактивни дейности за изграждане на екип

71. Ролева игра „Лидер“

72. Седмично празнуване на победите

73. Съревнование за съвети за продуктивност

74. Предизвикателство за представяне на продукт

75. Ден за размяна на отдели

76. Виртуален семинар по комуникация

77. Онлайн сесии за мозъчна атака

78. Виртуално преследване на екипа

79. Междуведомствена менторска програма

80. Игра за преговори „Сделка или не“

81. Ден за размяна на отдели

82. Семинари за овластяване

83. Онлайн събиране на средства

84. Създаване на профил на клиента

85. Виртуален таен Дядо Коледа

86. Кръг на благодарността

87. Виртуално създаване на истории в екип с предмети около вас

88. Виртуални преживявания за изграждане на екип

89. Виртуална група за социална подкрепа

Културен обмен и разнообразие

90. Сесия за размяна на книги

91. Виртуална беседа за пътувания

92. Виртуални обиколки на музеи

93. Виртуален магазин за растения

94. DIY спа ден

95. Споделяне на любими цитати от филми

96. Дигитално бягство в природата

97. Дистанционни дискусии в книжен клуб

98. Виртуален езиков обмен

99. Виртуална сесия за културен обмен

100. Дискусии на тема „Разнообразие“

Сега, когато вече имате списък с най-добрите виртуални дейности за изграждане на екип, ви трябват подходящите инструменти, за да ги изпълните. Преди да изберете дейностите за месеца, обсъдете ги с другите членове.

Превърнете идеите в координирани действия с ClickUp Whiteboards

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да обсъдите различни дейности и да попитате членовете на екипа си за предложения. В списъка ни по-горе има много забавни дейности, които можете да изпълните, използвайки нашата виртуална бяла дъска.

След като изберете подходящите виртуални дейности за изграждане на екип, трябва да се уверите, че всички участват в тях. Тъй като членовете на екипа ви може да се намират в различни части на света, уверете се, че сте вписали сесиите в календарите им и им напомняйте за предстоящите дейности.

С ClickUp Reminders ще се освободите от необходимостта да изпращате ръчно напомняния на членовете на екипа. Приложението автоматично ще уведомява членовете на екипа, за да се увери, че всички участват в забавните дейности.

Задайте напомняния в ClickUp, за да сте в крак с новите положителни навици.

Въпреки че дейностите за изграждане на екип са забавни и игриви, нашата платформа разполага и с функции, които помагат за организирането на вашите отдалечени екипи.

ClickUp Teams ви позволява да си сътрудничите с разпръснати екипи, да се съгласувате по общи цели и да проследявате напредъка.

Визуализирайте напредъка с помощта на таблото на ClickUp.

Когато работите с виртуални екипи, има вероятност от недоразумения, ако разчитате единствено на срещи. Трябва да визуализирате процесите, плана за действие и напредъка, за да държите всички в течение.

Именно това ще ви помогнат да постигнете нашите визуално атрактивни табла ClickUp. Те ще държат всички на една вълна по отношение на целите на екипа и ще следят напредъка на проекта. Разпределянето на задачи на членовете на екипа също ще ги държи отговорни по всяко време.

Функцията „Задачи“ на ClickUp допълнително подобрява отчетността и дискусиите в екипа. Добавяйте коментари, възлагайте задачи с коментари, записвайте и споделяйте гласови клипове и добавяйте приоритети, така че всеки в екипа да знае върху какво да работи първо.

Сътрудничество с членовете на екипа в ClickUp Docs

В допълнение, съвместните ClickUp Docs улесняват синхронизирането на усилията и държат всички в течение, независимо от местоположението и времето (голямо предимство за хибридни и отдалечени екипи!). Нашият Chat View също улеснява чата с екипа ви в реално време. Ако предпочитате, можете да организирате Zoom разговори в ClickUp.

Бонус: Колко продуктивен е вашият екип? Попълнете теста за продуктивност, за да разберете!

Поддържайте ангажираността и продуктивността на отдалечените екипи с ClickUp

Да се погрижите вашият отдалечен екип да се забавлява на работа е сериозно дело! Опитайте една или повече от предложените идеи за виртуално изграждане на екип, за да разчупите монотонността на работата и да сближите екипите.

Друг начин да поддържате продуктивността на виртуалния си екип е чрез използването на инструменти за съвместно управление на задачи като ClickUp. Създаден, за да помогне на целия екип да работи ефективно заедно, независимо от местоположението, ClickUp е предпочитаната платформа за големи и малки екипи по целия свят.

Искате да научите повече за това как дистанционната работа става по-лесна с ClickUp? Запишете се за демонстрация още днес!

Често задавани въпроси

1. Какви са дейностите за изграждане на екип за виртуална работа?

Виртуалните дейности за изграждане на екип укрепват връзките, повишават морала и насърчават сътрудничеството между членовете на отдалечения екип.

Тези дейности могат да включват виртуални ледоразбивачи, като забавни викторини или онлайн игри, за да помогнат на членовете на екипа да се опознаят по-добре.

2. Как се изгражда екипна работа онлайн?

Онлайн работата в екип се осъществява чрез платформи за управление на работата като ClickUp.

Те включват оптимизирани процеси, които осигуряват гладък работен поток, дейности и игри, в които членовете на екипа от цял свят могат да участват, докато работят от дома си.

Целта е да обедините всички членове на екипа, независимо в коя част на света живеят.

3. Как се изгражда екипен дух виртуално?

Изграждането на екипен дух виртуално изисква творчество и целенасочени усилия.

Започнете с планиране на редовни виртуални срещи, на които членовете на екипа могат да общуват, да споделят новини и да водят непринудени разговори, за да изградят добри взаимоотношения.

Използвайте платформа за видеоконферентна връзка за взаимодействия лице в лице, за да имитирате усещането, че сте в една и съща стая. Включете виртуални дейности за изграждане на екип, като онлайн игри, викторини или предизвикателства, които насърчават сътрудничеството и работата в екип по забавен начин.