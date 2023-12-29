Изграждане на по-силни екипи: Вашият пътеводител за етапите на развитие на екипа

Изграждането на добър екип не е игра, макар че може да прилича на сглобяване на пъзел. 🧩

Трябва внимателно да проучите талантите и способностите на хората и да инвестирате времето, лидерските си умения, уменията си за убеждаване и организационните си ресурси, за да обедините хора с различен произход за обща кауза. Само тогава можете да създадете колектив, който да постигне желаните от вас цели.

Но битката не свършва дотук! След като съберете екипа си, трябва да го превърнете от група индивидуалисти в високопродуктивна и сплотена единица.

В тази статия ще научим за петте етапа на развитие на екипа и ще разберем как да ги управляваме, за да изградим високопроизводителни екипи, които изпълняват задачите си. Но преди това нека да разгледаме накратко какво всъщност е развитието на екипа.

Какво е развитие на екипа?

По същия начин, по който ние преминаваме през различни фази на растеж, започвайки от детството, през тийнейджърските години до зрелостта, екипите също преминават през дълъг процес на развитие, който може да бъде разделен на няколко етапа.

Ако сте лидер на екип, който иска да извлече най-доброто от всеки член на екипа, е важно да разберете напълно този процес на развитие, точно както е важно родителите да разберат напълно пътя на растежа на детето си. Концепцията за етапите на развитие на екипа предоставя перфектна рамка за това.

5 етапа на развитие на екипа

Петте етапа на развитие на екипа са определени за първи път от американския психолог Брус Такман през 1965 г. В есето си, озаглавено „Развитие на малки групи“, Такман обяснява как малките екипи започват своя жизнен цикъл в етап на формиране и го завършват в етап на разпускане. Разбирането на тези етапи и вашата роля като лидер или член във всеки от тях е от решаващо значение за успеха на колективните ви усилия. Нека ги разгледаме по-подробно.

Етап 1: Формиране

Когато членовете на екипа ви се съберат за първи път, обикновено между тях няма почти никаква връзка. Дори ако някои се познават отпреди, те имат минимална представа за работния стил или подхода на другите към проекта. Накратко, основата на работните взаимоотношения в екипа ви започва да се оформя; затова този етап се нарича етап на изграждане или формиране на екипа. 🧱

Но в същото време, на този етап сред членовете на екипа има голям ентусиазъм. Те са развълнувани да се включат в нещо ново и да работят с нови хора. Този ентусиазъм може да се прояви като любопитство или тревога, ако те смятат, че не са толкова талантливи, колкото някои от членовете на екипа.

Ролята на лидера на екипа

Като лидер на екипа, вашата роля в този първи етап от развитието на екипа е да се уверите, че всеки е запознат със своите роли и отговорности, както и с тези на своите колеги. Кристално ясното разбиране на тези аспекти ще направи чудеса за сътрудничеството в екипа и развитието на групата. 💁

Ваша отговорност е също да отговаряте на всички въпроси, които могат да възникнат от любопитството на членовете на екипа ви. Освен това, трябва да облекчите всякакви притеснения, свързани с представянето, като им кажете, че са били избрани за конкретните си роли само след внимателно обмисляне на талантите и способностите им.

Етап 2: Буря

Когато членовете на екипа се опознават и постепенно започват да работят заедно по проекта, могат да възникнат редица конфликти и проблеми. Например:

Някои членове на екипа може да не се чувстват комфортно с работния стил на другите.

Някои може да имат противоречиви мнения относно това как трябва да продължи проектът.

Някои могат да изпитват тревога поради претоварване с информация.

И нека не забравяме, че някои членове на екипа може да имат свои собствени амбиции или планове, които искат да преследват, за да постигнат бързо кариерно развитие.

Всички тези проблеми могат да създадат бурна среда, поради което този втори етап от развитието на екипа се нарича етап на буря. ⛈️

Ролята на лидера на екипа

Този етап може да определи успеха или провала на екипа в зависимост от това как лидерите на екипа го управляват, така че бъдете внимателни как се справяте тук. Ако сте обяснили правилно ролите и отговорностите на всички членове на екипа в първия етап, работата ви ще бъде по-лесна. Но ако забележите продължаващо объркване и конфликти, е време да ги дефинирате ясно за всички още веднъж (може би с помощта на софтуер за планиране на работната сила ).

Ако има разногласия относно посоката на проекта, ясното очертаване на мисията и целта на екипа ви може да ви върне на правилния път. Това може да донесе така необходимата яснота на целия екип и да помогне за определяне на идеалния подход и посока на проекта, с които всички да се чувстват комфортно. 🤝

И накрая, не се плашете от разногласията. Макар конфликтите да могат да бъдат фатални без подходящо управление на екипа, те не са непременно нещо лошо. Всъщност, те са напълно естествени и дори са знак, че членовете на екипа влагат цялата си страст и знания в проекта.

Важно е обаче да разрешавате своевременно всички спорове с авторитет, вместо да се опитвате да ги избягвате или да ги прикривате. Този подход предотвратява ескалирането на тези незначителни проблеми в сериозни проблеми, които могат да застрашат вашия проект.

Етап 3: Нормиране

Както подсказва името, този етап се отнася до нормализирането на бурята, която се е надигнала между членовете на екипа в предишния етап. Членовете на екипа постепенно са се адаптирали към професионалния подход на останалите и са станали отворени към конструктивна обратна връзка от колегите или мениджърите си.

Ролята на лидера на екипа

Когато членовете на екипа ви започнат да се разбират помежду си и да осъзнават посоката на проекта, вашата задача е да се възползвате от този новооткрит екипен дух, като формулирате и усъвършенствате процесите и работните потоци, които позволяват безпроблемно сътрудничество.

С други думи, това е идеалният момент за оптимизиране на процесите. Ако вече имате въведени някои процедури, променете ги леко, за да ги съобразите с особеностите на проекта, както и с личността и стила на работа на членовете на екипа ви. Например, ако членовете на екипа ви се чувстват разочаровани от броя пъти, през които трябва да актуализират статуса на проекта, можете да оптимизирате тази стъпка, като използвате инструмент за автоматизация на работния процес.

Етап 4: Изпълнение

Етапът на изпълнение е този, в който вашият екип достига максимална производителност. До този момент членовете на екипа вероятно са научили как да си сътрудничат ефективно и следват добре дефинирани процедури, за да постигнат целите на екипа като едно цяло. Това може да се види в нарастващата им производителност и намаления брой конфликти. 🤩

Ролята на лидера на екипа

Когато членовете на вашата група постигнат целите на проекта една по една, е време да отпразнувате общия си успех. Това е и идеалният момент да оцените тяхната продуктивност и да им дадете конструктивна обратна връзка, особено на онези, които може би не са дали най-доброто от себе си. Накрая, не забравяйте да се похвалите и себе си за това, че сте довели екипа си до този етап.

Етап 5: Разпускане

Петият етап понякога се нарича етап на „траур“, тъй като настъпва, когато проектът е приключил или е постигнал желаната цел. Членовете на екипа могат да влязат в период на ниска продуктивност в очакване на разпускането на екипа.

Те може да изпитват затруднения при работа в други екипи за известно време, главно защото са свикнали с работния стил на бившите си колеги. Именно затова началото на всеки нов цикъл на развитие на екипа е толкова трудно – членовете на екипа трябва да се освободят от старите си навици и да приемат нещо ново.

Ролята на лидера на екипа

Празнувайте всичко, което вие и членовете на вашия екип сте постигнали, и обмислете какво би могло да бъде направено по-добре. Тези извлечени поуки могат да ви послужат като безценни шаблони за план за развитие при изграждането на следващия ви екип.

Това може да бъде и момент, в който емоциите са силни, тъй като членовете на екипа осъзнават, че тяхното пътуване с проекта и хората, на които са се посветили с цялото си сърце и душа, приключва. Като лидер, ваша отговорност е да им помогнете да признаят тази преходна фаза и да ги подготвите за това, което предстои.

Как да управлявате етапите на развитие на екипа с ClickUp

Вече разгледахме как лидерите трябва да управляват различните етапи от развитието на екипа. Преминаването от теорията към практиката и прилагането на всичко това на практика обаче може да се окаже трудна задача дори за най-опитните мениджъри. Освен това членовете на екипа също могат да имат затруднения да разберат и изпълняват съответните си роли. 🤔

Тук на помощ идва всеобхватната платформа за продуктивност ClickUp, която спасява деня (и екипа). Функциите ѝ за управление на проекти улесняват всеки етап от развитието на екипа с набор от инструменти за управление на задачи, безпроблемно сътрудничество, оптимизиране на работните процеси и проследяване на целите. Нека видим как ClickUp сближава екипите по пътя им към успешното изпълнение на проектите.

Разбиране на ролите, отговорностите и работните процеси

ClickUp ви позволява да създавате и възлагате задачи на членовете на екипа, така че всеки да има ясна представа за това, което трябва да направи в даден момент. Можете да използвате персонализирани полета, за да придадете на задачите всички необходими подробности за успешното им изпълнение, или да добавите файлове, коментари или етикети за допълнителен контекст. Освен това задачите могат да бъдат свързани с взаимоотношения и зависимости, така че членовете на екипа ви да могат лесно да разберат своите приоритети. 🙂

Лесно и бързо задавайте начални и крайни дати в рамките на дадена задача или използвайте условни настройки, за да повторите дати или да създадете нова задача след завършване.

Множествените изгледи на ClickUp (т.е. диаграма на Гант, табло, времева линия, календар и др.) ви позволяват да визуализирате всякаква информация, свързана с проекта, за по-лесно управление и координация на екипа. Например, изгледите „Табло“ и „Списък“ ви дават ясен преглед на работата и напредъка на проекта, докато изгледът „Календар“ ви позволява да визуализирате крайните срокове и графиците на екипа.

Повишете производителността чрез рационализиране на задачите и използване на адаптивни изгледи в ClickUp за организиране и наблюдение на всички видове работа.

Освен това, ClickUp улеснява работата в екип с опциите Team view (Екипен изглед) и Personal (Me) view (Личен изглед). Те ви позволяват без усилие да прехвърляте фокуса от личните си задачи към това, върху което работи целият екип.

ClickUp 3.0 предоставя опростен изглед, за да видите натоварването на целия екип или на отделни лица, за да поддържате работата в движение.

Можете също да създадете цялостни уики страници за вашите проекти, които членовете на екипа ви могат да ползват при нужда, като използвате ClickUp Docs, инструмента за управление на документи на платформата. Той служи като вграден текстов редактор за вашата работна среда в ClickUp, позволявайки ви лесно да създавате богати документи и да ги прикачвате към задачи или да ги споделяте с членовете на екипа си.

Получете бърз преглед на всички свързани подстраници и взаимоотношения в ClickUp Docs, за да поддържате организация и да запазите връзката в работата си.

Накрая, използвайте ClickUp Goals, за да дефинирате и проследявате конкретните и измерими цели и етапи, които вашият екип и отделните служители трябва да постигнат.

Определете измерими цели за задачите и проектите с автоматичен напредък, за да постигнете по-ефективно целите с определени срокове и измерими показатели.

Сътрудничество с членовете на екипа

Въпреки че днес на пазара се предлагат много приложения за сътрудничество, вграждането на функционалност за сътрудничество във вашата основна платформа за управление на проекти оптимизира работния ви процес и намалява до минимум превключването между различни контексти. За щастие, ClickUp предлага множество функции, които улесняват сътрудничеството по проектите между членовете на вашия екип. 👯

Например, ClickUp Whiteboards позволява на вашия екип да прави планове и да визуализира процеси, използвайки лепящи се бележки, рисунки, текстови блокове и др. С ClickUp Chat view членовете на вашия екип могат да комуникират помежду си и да задават въпроси, свързани с работата, докато функции като маркиране, коментиране и споделяне на файлове им позволяват да си сътрудничат по файлове и други ресурси в ClickUp Workspace. ClickUp Mind Maps им позволява да скицират екипните процеси с вградени в тях задачи за по-добро разбиране и лесно изпълнение.

Брейнсторминг, стратегическо планиране или изготвяне на работни процеси с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards.

Проследяване на състоянието и производителността на проекта

И накрая, но не на последно място, ClickUp може да ви помогне с проследяването на проекти, като ви позволява да наблюдавате целите на екипа, ключовите показатели за ефективност и производителността на всички членове на екипа на персонализирани ClickUp Dashboards.

А с ClickUp Team Insights and Reporting можете лесно да проследявате и визуализирате данните за ефективността на екипа или всякакви други показатели от таблото си. Можете също да споделяте данните с други заинтересовани страни в отчети, които могат да бъдат генерирани бързо с помощта на готови шаблони за отчети. 📄

Получете цялостен поглед върху състоянието на проектите и оставащите задачи в екипа или отдела ви с таблата в ClickUp 3. 0

ClickUp: Вашето тайно оръжие за ефективно развитие на екипа

Може да се направи много повече, за да управлявате успешно екипа и проектите си с помощта на ClickUp – функциите, споменати тук, са само върхът на айсберга. Разгледайте останалото, като се регистрирате безплатно в ClickUp и вижте как то помага на вас и вашия екип да успеете на всеки етап от развитието на групата. 🤞