10-те най-добри софтуера за стратегическо планиране на работната сила през 2025 г.

В бързоразвиващата се дигитална ера на 2024 г. успехът на вашата компания зависи не само от вашата стратегия, но и от инструментите, които използвате.
Помислете за това.
Имате екип от звезди, изпълнен с талант, готов да се справи с всяко предизвикателство. Но без подходящия софтуер, който да оползотвори този талант, вие пропускате потенциала да промените играта.
Въведете софтуера за планиране на работната сила. Той е незабележимият герой на съвременния бизнес свят. Тази технология е вашият билет към подобряване на сътрудничеството, мащабиране на процесите на планиране на служителите и гарантиране, че енергията на вашия екип е фокусирана върху задачите, които наистина имат значение.
Като мениджър или специалист по човешки ресурси, намирането на подходящия софтуер за планиране на работната сила може да се усеща като търсене на игла в купа сено. Има много опции, всяка от които се отличава с уникални функции. Но не се страхувайте. Ние сме направили проучването за вас.
Запознайте се подробно с този наръчник и ще откриете най-добрите решения за планиране на работната сила за 2024 г. Независимо дали сте развиващ се стартъп или утвърдена компания, тези инструменти ще повишат ефективността на планирането на работната сила.
Какво да търсите в софтуера за планиране на работната сила?
Да се ориентирате в морето от най-добрите инструменти за планиране на работната сила не е лесна задача. С толкова много възможности, как да разберете коя е най-подходящата за вашата организация?
Дръжте тези ключови фактори на преден план, за да сте сигурни, че инвестирате в инструмент, който наистина подобрява планирането на работната сила.
- Удобство за ползване: Всичко е въпрос на интуиция. Вашият софтуер за стратегическо планиране на работната сила трябва да бъде достъпен и лесен за разбиране, дори и за тези, които не са технически подготвени. Сложна крива на обучение? Това е неприемливо.
- Възможности за интеграция: Днешните компании използват множество инструменти. Вашият софтуер за планиране трябва да работи добре с другите, като се интегрира безпроблемно със съществуващите системи и платформи.
- Мащабируемост: С разрастването на вашата организация се разрастват и вашите нужди. Изберете решение, което се разширява безпроблемно заедно с вас, като отговаря както на настоящите, така и на бъдещите ви изисквания.
- Възможност за персонализиране: Всяка организация е уникална. Най-добрите инструменти за планиране на работната сила са гъвкави, което ви позволява да адаптирате функциите им според вашите специфични изисквания и процеси.
- Анализ на данни и отчети: Цифрите говорят сами за себе си. Най-добрите инструменти за планиране на работната сила предлагат надеждни анализи, които ви дават необходимата информация за вземане на информирани решения.
Не забравяйте, че най-добрият софтуер за планиране на работната сила не се състои само от функции – той трябва да намира правилния баланс между възможности, използваемост и адаптивност.
10-те най-добри софтуера за планиране на работната сила, които да използвате
Моментът на истината настъпи! След като се запознахме с основните характеристики, които отличават софтуера за планиране на работната сила, е време да разкрием най-доброто от най-доброто за 2024 г.
Независимо дали търсите мощен инструмент с всички възможни екстри или елегантно и просто решение, този списък ще ви бъде от полза. Нека разкрием кои софтуерни продукти могат да изведат вашата организация на нови висоти през тази година, от революционни иновации до надеждни стълбове в индустрията.
Напред към 10-те най-добри инструмента за планиране на работната сила!
1. ClickUp – най-добрият инструмент за планиране на работната сила
Запознайте се с ClickUp: не просто поредният софтуер за управление на проекти, а вашето тайно оръжие в стратегическото планиране на работната сила, което може да се използва и за управление на производителността. С разнообразните си възможности, ClickUp блести в управлението на задачи и проекти, точното проследяване на времето и авангардния анализ на данни.
Ненадминатият ангажимент към персонализиране отличава ClickUp от множеството подобни платформи. Софтуерът предоставя на потребителите множество опции за персонализиране на изгледа и настройките на таблото.
Това означава, че не е нужно да се адаптирате към софтуера – вместо това ClickUp се променя, за да се приспособи перфектно към ритъма на вашата организация, оптимизира работните процеси и гарантира максимална производителност на вашия екип.
Уменията на ClickUp в областта на организацията на човешките ресурси са несравними. Неговата внимателно проектирана йерархична структура – започваща от работната среда и преминаваща през пространство, папка, списъци, задачи и подзадачи – гарантира, че всяка част от вашия проект ще намери своето място.
Тази логична разбивка поддържа задачите ви добре организирани и улеснява управлението, като прави работата ви по-малко като лабиринт и повече като добре структуриран план.
С интуитивния си интерфейс ClickUp ви предоставя на един клик разстояние важните данни, необходими за подобряване на комуникацията и управлението на екипа, както и за повишаване на ангажираността на служителите. От възлагане на задачи до управление на ресурси – всички функции, които бихте могли да пожелаете, са събрани под един цифров покрив.
Най-добрите функции на ClickUp
- Проследяване на присъствието с изключително адаптивните табла за управление на ClickUp
- Възможности за разбивка на работата, за да се справяте ефективно с проектите
- Разпределяйте задачи и управлявайте ресурсите на едно място
- Персонализирайте визуализацията си с над 15 изгледа
- Десетки интеграции с вашите съществуващи технологии
- Удобни GTD шаблони като ClickUp Workforce Action Template правят управлението на работната сила лесно и бързо.
Ограничения на ClickUp
- Мобилните приложения не разполагат със същите функционалности като версиите за настолни компютри.
- Кривата на обучение, свързана с многото налични ресурси и функции
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)
2. Runn
Когато става въпрос за динамичния свят на планирането на работната сила, Runn се очертава като силен конкурент. В основата си Runn не се занимава само с цифри, а с хора. Той безпроблемно съчетава нюансите на планирането на работната сила с прецизността на прогнозирането на проектите с данни за служителите.
Това означава, че не разпределяте ресурсите само въз основа на наличността им, а и въз основа на техните уникални предимства и възможности.
Неговият табло предоставя информация в реално време за рентабилността на вашата компания, като ви гарантира, че не само работите усилено, но и работите умно. Тъй като сътрудничеството става все по-глобално и дистанционно, Runn улеснява яснотата, като гарантира, че всички, от мениджъри до свободни професионалисти, разбират своята роля в по-голямата картина.
Най-добрите функции на Runn
- Създавайте лесно графици на високо ниво
- Разпределяйте хора по проекти за броени секунди
- Следете графиците на всички в един единствен изглед, без да се претоварвате.
- Прогнози за капацитет, проекти, сценарии и финансови показатели
Ограничения на Runn
- Някои отчети и нива на разрешения липсват или са ограничени.
- Според някои потребители планирането на разработването на продукти може да бъде предизвикателство.
Цени на Runn
- Безплатно
- Pro: 8 долара на човек на месец
- Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите
Проверете оценките и рецензиите
- G2: 4,5/5 (1 рецензия)
- Capterra: 4,8/5 (25 отзива)
3. Planful
Запознайте се с Planful и бързо ще разберете защо това е любимият инструмент за планиране на работната сила сред далновидните екипи по човешки ресурси и мениджмънт. Този модерен софтуер за планиране на работната сила надхвърля обикновеното управление на задачите за бизнес лидерите.
Всичко се свежда до свързване на финансовите и оперативните данни, което води до цялостен поглед върху ефективността на процесите, свързани с работната сила, и производителността на служителите, за да ви помогне да постигнете бизнес целите си.
С Planful акцентът е върху непрекъснатото планиране, което насърчава гъвкавостта и адаптивността в постоянно променящата се бизнес среда. Интуитивният му интерфейс, съчетан с мощни аналитични инструменти, означава, че лицата, вземащи решения, винаги разполагат с навременна и полезна информация.
Когато планирането се среща с производителността, Planful е мястото, където те се пресичат в процеса на планиране на работната сила.
Основни функции на Planful
- Свържете управлението на човешките ресурси, финансите и операциите за оптимизирано планиране на работната сила.
- Предлагат информация, гъвкавост и мощно планиране на сценарии „ако-тогава“.
- Сравнения в реално време на плана с действителните резултати с точни прогнози за работната сила
Ограничения на Planful
- Някои потребители считат, че използването им е трудно.
- Планирането на работната сила може да бъде досадно без директна интеграция със софтуер за управление на служителите.
- Проблеми с производителността възникват, когато измерността на моделите надхвърли определени нива.
Цени на Planful
- Поискайте персонализирана оферта
Оценки и рецензии на Planful
- G2: 4. 3/5 (370 + отзива)
- Capterra: 4,3/5 (45 отзива)
4. Paymo
Запознайте се с Paymo: вашето цялостно решение за по-ефективна работна сила. Paymo се гордее с това, че внася простота в сложни проекти. Чрез своя всеобхватен набор от инструменти, фирмите могат да проследяват времето, да управляват задачите и да фактурират клиентите си, всичко това от един централен хъб.
Това гарантира, че екипите остават сплотени и съгласувани, независимо от географското им местоположение.
Това, което отличава Paymo, е неговият ангажимент да преодолее разминаването между работата и възнаграждението. Предоставянето на ясна и прозрачна информация за задачите, отработените часове и съответните плащания насърчава култура на отговорност и признание, което прави управлението на работната сила едновременно ефективно и удовлетворяващо.
Основни функции на Paymo
- Предлага масова редакция на задачи и проекти
- Позволява неограничен брой фактури, прогнози и разходи
- Функции като планиране на екипната работа и вградено проследяване на времето оптимизират работните процеси.
Ограничения на Paymo
- Ограничени интеграции, достъпни само с платени планове
- Потребителите могат да създават до три фактури в безплатните планове.
Цени на Paymo
- Безплатно
- Стартово ниво: 4,95 $/потребител на месец
- Малък офис: 9,95 $/потребител на месец
- Бизнес: 20,79 $/потребител на месец
Оценки и рецензии за Paymo
- G2: 4,5/5 (над 400 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)
5. tamigo
Влезте в света на tamigo и преживейте новото поколение софтуер за планиране на работната сила. Създаден с мисъл за сектора на търговията на дребно и хотелиерството, tamigo разбира сложността и предизвикателствата, свързани с управлението на смени и графици в динамична среда за бизнес лидерите.
Основната му сила се крие в способността му да прогнозира, съобразявайки нуждите от персонал с бизнес изискванията. Но той не се ограничава само с планиране; tamigo осигурява ефективна комуникация, позволявайки на персонала да има достъп до графици, да разменя смени и да комуникира предпочитанията си без усилие.
Резултатът? Хармонично съчетание между удовлетвореността на служителите и оптимизацията на бизнеса, което гарантира, че подходящите хора са на подходящото място в подходящото време.
Най-добрите функции на Tamingo
- Управление на отсъствията и проследяване на присъствието
- Получете достъп до важни KPI като процент на заплатите, разходи за труд и производителност, за да постигнете бизнес целите си.
- Позволява сравнение на производителността както на национално, така и на международно ниво.
- Минимизира ръчните процеси и показва данните ефективно.
Ограничения на Tamingo
- Потребителите съобщават за спорадични технически проблеми.
- Някои функции на мобилните устройства не винаги работят оптимално.
Цени на Tamingo
- Необходимо: 1,50 долара на потребител
- Стандартен: 3 долара на потребител
- Разширено: Персонализирани цени
- Премиум: Индивидуални цени
Оценки и рецензии на Tamingo
- G2: Н/Д
- Capterra: 4. 2/5 (21 отзива)
6. Planday
Planday е утвърдил репутацията си като незаменим инструмент за компании, които искат да революционизират процесите си по планиране на графици. Той надхвърля традиционното планиране на работната сила, като дава възможност на служителите да участват в процеса на планиране. Платформата е проектирана да дава възможност на служителите да посочват наличността си, да разменят смени и дори да искат отпуск.
Това е сбъдната мечта за мениджърите, тъй като алгоритмите на Planday работят неуморно, за да осигурят оптимални нива на персонал, балансирайки бизнес нуждите с предпочитанията на служителите.
Инструментите за комуникация в реално време гарантират, че всички са на една и съща страница, което намалява конфликтите при планирането и повишава общото морално състояние.
Най-добрите функции на Planday
- Позволява на персонала да разменя смени, да задава наличност и да използва шаблони.
- Свързва се със съществуващите системи за информация в реално време.
- Предлага функции като Punch Clock и софтуер за прогнозиране на заплатите.
Ограничения на Planday
- Може да се зарежда бавно, особено при голям брой смени.
- Интерфейсът не е много интуитивен в сравнение с други инструменти за планиране на работната сила.
Цени на Planday
- Стартово ниво: 2,99 $/потребител на месец
- Плюс: 4,99 $/потребител на месец
- Pro: 6,99 $/потребител на месец
- Предприятие: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Planday
- G2: 4,5/5 (45+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 50 отзива)
7. Anaplan
В динамичния свят на корпоративното планиране Anaplan заема водеща позиция. Известен със способността си да свързва данни, хора и планове в цялата компания, Anaplan променя начина, по който предприятията вземат решения в процеса на планиране на работната сила. Платформата е изградена върху философията, че в един взаимосвързан свят планирането не трябва да се извършва в изолирани отдели.
Независимо дали планирате финансови цели, логистика на веригата за доставки или стратегии за работната сила, Anaplan ви предоставя единна визия.
С помощта на технологията Hyperblock потребителите могат да изпълняват практически всеки сценарий за планиране и моделиране на работната сила, което води до решения, които са не само информирани, но и цялостни в процесите на управление на работната сила.
Най-добрите функции на Anaplan
- Използва патентована технология за отчитане на производителността на служителите в реално време и прогнозиране.
- Помага за идентифициране на пропуски в талантите, моделиране на сценарии и оценка на финансовото въздействие.
- Свързва ключови данни за цялостен поглед върху бизнеса
Ограничения на Anaplan
- Сложност: Ако не е създаден внимателно, Anaplan може да стане прекалено сложен и негъвкав в сравнение с други софтуери за планиране.
- Това не е решение от типа „plug-and-play“; изисква се наличието на подходящи ресурси за максимално използване.
Цени на Anaplan
- Свържете се с нас за персонализирана оферта
Оценки и рецензии за Anaplan
- G2: 4,6/5 (295 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)
8. MYOB
MYOB е повече от софтуер – това е ангажимент за оптимизиране на бизнес структурата. Макар че често е признат за своите счетоводни решения, MYOB предлага и мощен пакет за ефективно управление на работната сила и софтуерни решения за планиране.
Той разбира, че заплащането, човешките ресурси и графиците са дълбоко взаимосвързани в съвременния бизнес пейзаж. Ето защо предлага интегриран подход, гарантиращ, че управлението на служителите не се отнася само до отработените часове, но и до ползите, обучението и цялостното развитие.
С облачните решения фирмите могат да бъдат сигурни, че разполагат с данни в реално време, което прави планирането на работната сила ефективно, съобразено с изискванията и стратегическо.
Най-добрите функции на MYOB
Ограничения на MYOB
- Може да се окаже прекалено сложно за тези, които търсят прост инструмент за планиране на работната сила.
- Според потребителите, понякога работните графици не се синхронизират правилно, което се отразява на заплатите.
Цени на MYOB
- Само заплати: 10 $/месец (за до четирима служители)
- Lite: 15 $/месец
- Бизнес: 25,50 $/месец
- AccoutingRight Plus: 68 $/месец
- AccountingRight Premier: 85 $/месец
Оценки и рецензии на MYOB
- G2: 3,5/5 (25+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (35+ отзива)
9. ActivTrak
На пресечната точка между продуктивността и благосъстоянието на служителите ще откриете ActiveTrak. В епоха, в която дистанционната работа се превръща в норма, ActiveTrak предоставя безценна информация за дейностите на служителите, като гарантира, че предприятията поддържат високи нива на продуктивност, без да правят компромиси с благосъстоянието.
Но това не е просто инструмент за мониторинг – той е съюзник в създаването на здравословна работна среда.
Чрез разбирането на моделите мениджърите могат да идентифицират потенциално изчерпване, да предложат навременни интервенции или дори да разпознаят най-добре представящите се служители. ActivTrak преобразува суровите данни в полезни прозрения, преодолявайки разликата между ефективността на работната сила и удовлетвореността на служителите.
Най-добрите функции на ActivTrak
- Предлага персонализирани отчети за бърз анализ на поведението на служителите, за да откриете пропуски в уменията или да информирате екипите за управление на талантите с данни от отдел „Човешки ресурси“, за да намерите области за подобрение на екипа.
- Лесен за навигация табло, показващо важни показатели
- Предлага отзивчива поддръжка на клиенти и коучинг на служителите, базиран на поведението им.
- Позволява наблюдение на екипа в реално време чрез функцията Team Pulse.
Ограничения на ActivTrak
- Софтуерът с много функции може да бъде прекалено сложен за нови потребители.
- Липсва солидно мобилно приложение в сравнение с най-добрите софтуери за планиране на работната сила.
- Клиентите може да счетат процеса на инсталиране за сложен.
Цени на ActivTrak
- Безплатно
- Essentials: 10 USD/месец на потребител годишно
- Професионална версия: 17 USD/месец на потребител на годишна база
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ActivTrak
- G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 500 рецензии)
10. WorkDay
WorkDay често се счита за златен стандарт в софтуера за управление на човешките ресурси и това е с основание. Той предлага всеобхватно решение, което включва всичко – от заплати и финанси до управление на таланти и анализи.
Това, което отличава WorkDay, са неговите прозрения, базирани на машинно обучение, които позволяват на бизнеса да предвижда тенденции, да взема решения въз основа на данни и да адаптира стратегиите към индивидуалните нужди на служителите.
Дизайнът му гарантира, че независимо дали сте специалист по човешки ресурси или служител, търсещ информация, платформата е подходяща за вас. В областта на софтуера за планиране на работната сила, адаптивните решения за планиране на WorkDay са доказателство за това как технологията може да хуманизира процесите, поставяйки хората в центъра на всяка стратегия.
Най-добрите функции на WorkDay
- Предлага продукти, пригодени за различни индустрии.
- Създадени за големи екипи с чести промени и процеси, изискващи голям обем данни.
- Предоставя опции за самообслужване чрез лични портали
Ограничения на WorkDay
- Може да не е достъпно за малките предприятия.
- Потребителите съобщават за остарял интерфейс, който може да бъде труден за навигация.
- Внедряването може да отнеме много време за по-големите корпорации.
Цени на WorkDay
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за WorkDay
- G2: 4/5 (над 1290 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (980+ отзива)
Разгледайте тези алтернативи на WorkDay!
ClickUp се откроява от останалите системи за планиране на работната сила
Когато разглеждате безбройните опции в света на софтуера за планиране на работната сила, е от решаващо значение да инвестирате в инструмент, който не само оптимизира операциите, но и е съобразен с уникалните нужди на вашия екип.
Акцентът на ClickUp върху персонализацията гарантира, че екипите не трябва да приспособяват работния си процес към софтуера, а обратното. Това е критично предимство, особено в постоянно развиващия се свят на бизнеса, където адаптивността е от ключово значение.
Освен това, логичната йерархия, която предлага – от работното пространство до подзадачите – гарантира, че всеки аспект на проекта има свое специално място, което осигурява максимална яснота и организация. Но това, което наистина отличава ClickUp, е неговият всеобхватен характер.
Независимо дали става въпрос за управление на задачи, проследяване на времето, анализ на данни или друга важна функция, ClickUp ви предлага всичко това. С безпроблемни интеграции, той предлага хармонично преживяване, което преодолява разликите между различните аспекти на вашата технологична платформа.
Така че, докато претегляте плюсовете и минусите на всеки софтуер, не забравяйте, че крайната цел е да подобрите сътрудничеството, да оптимизирате операциите и да мащабирате ефективно управленските процеси. В това отношение ClickUp безспорно се очертава като най-добрият избор за стратегическо планиране на работната сила през 2024 г. и след това.