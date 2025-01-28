10-те най-добри софтуера за стратегическо планиране на работната сила през 2025 г.

В бързоразвиващата се дигитална ера на 2024 г. успехът на вашата компания зависи не само от вашата стратегия, но и от инструментите, които използвате.

Помислете за това.

Имате екип от звезди, изпълнен с талант, готов да се справи с всяко предизвикателство. Но без подходящия софтуер, който да оползотвори този талант, вие пропускате потенциала да промените играта.

Въведете софтуера за планиране на работната сила. Той е незабележимият герой на съвременния бизнес свят. Тази технология е вашият билет към подобряване на сътрудничеството, мащабиране на процесите на планиране на служителите и гарантиране, че енергията на вашия екип е фокусирана върху задачите, които наистина имат значение.

Като мениджър или специалист по човешки ресурси, намирането на подходящия софтуер за планиране на работната сила може да се усеща като търсене на игла в купа сено. Има много опции, всяка от които се отличава с уникални функции. Но не се страхувайте. Ние сме направили проучването за вас.

Запознайте се подробно с този наръчник и ще откриете най-добрите решения за планиране на работната сила за 2024 г. Независимо дали сте развиващ се стартъп или утвърдена компания, тези инструменти ще повишат ефективността на планирането на работната сила.

Какво да търсите в софтуера за планиране на работната сила?

Да се ориентирате в морето от най-добрите инструменти за планиране на работната сила не е лесна задача. С толкова много възможности, как да разберете коя е най-подходящата за вашата организация?

Дръжте тези ключови фактори на преден план, за да сте сигурни, че инвестирате в инструмент, който наистина подобрява планирането на работната сила.

Удобство за ползване: Всичко е въпрос на интуиция. Вашият софтуер за стратегическо планиране на работната сила трябва да бъде достъпен и лесен за разбиране, дори и за тези, които не са технически подготвени. Сложна крива на обучение? Това е неприемливо.

Възможности за интеграция: Днешните компании използват множество инструменти. Вашият софтуер за планиране трябва да работи добре с другите, като се интегрира безпроблемно със съществуващите системи и платформи.

Мащабируемост: С разрастването на вашата организация се разрастват и вашите нужди. Изберете решение, което се разширява безпроблемно заедно с вас, като отговаря както на настоящите, така и на бъдещите ви изисквания.

Възможност за персонализиране: Всяка организация е уникална. Най-добрите инструменти за планиране на работната сила са гъвкави, което ви позволява да адаптирате функциите им според вашите специфични изисквания и процеси.

Анализ на данни и отчети: Цифрите говорят сами за себе си. Най-добрите инструменти за планиране на работната сила предлагат надеждни анализи, които ви дават необходимата информация за вземане на информирани решения.

Разберете с един поглед кой от вашия екип е претоварен или недооценен, за да можете лесно да преразпределите ресурсите си.

Не забравяйте, че най-добрият софтуер за планиране на работната сила не се състои само от функции – той трябва да намира правилния баланс между възможности, използваемост и адаптивност.

10-те най-добри софтуера за планиране на работната сила, които да използвате

Моментът на истината настъпи! След като се запознахме с основните характеристики, които отличават софтуера за планиране на работната сила, е време да разкрием най-доброто от най-доброто за 2024 г.

Независимо дали търсите мощен инструмент с всички възможни екстри или елегантно и просто решение, този списък ще ви бъде от полза. Нека разкрием кои софтуерни продукти могат да изведат вашата организация на нови висоти през тази година, от революционни иновации до надеждни стълбове в индустрията.

Напред към 10-те най-добри инструмента за планиране на работната сила!

1. ClickUp – най-добрият инструмент за планиране на работната сила

ClickUp Workload View ви дава информация за показателите на вашия проект, за да бъдете една крачка напред.

Запознайте се с ClickUp: не просто поредният софтуер за управление на проекти, а вашето тайно оръжие в стратегическото планиране на работната сила, което може да се използва и за управление на производителността. С разнообразните си възможности, ClickUp блести в управлението на задачи и проекти, точното проследяване на времето и авангардния анализ на данни.

Ненадминатият ангажимент към персонализиране отличава ClickUp от множеството подобни платформи. Софтуерът предоставя на потребителите множество опции за персонализиране на изгледа и настройките на таблото.

Това означава, че не е нужно да се адаптирате към софтуера – вместо това ClickUp се променя, за да се приспособи перфектно към ритъма на вашата организация, оптимизира работните процеси и гарантира максимална производителност на вашия екип.

Уменията на ClickUp в областта на организацията на човешките ресурси са несравними. Неговата внимателно проектирана йерархична структура – започваща от работната среда и преминаваща през пространство, папка, списъци, задачи и подзадачи – гарантира, че всяка част от вашия проект ще намери своето място.

Тази логична разбивка поддържа задачите ви добре организирани и улеснява управлението, като прави работата ви по-малко като лабиринт и повече като добре структуриран план.

С интуитивния си интерфейс ClickUp ви предоставя на един клик разстояние важните данни, необходими за подобряване на комуникацията и управлението на екипа, както и за повишаване на ангажираността на служителите. От възлагане на задачи до управление на ресурси – всички функции, които бихте могли да пожелаете, са събрани под един цифров покрив.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Мобилните приложения не разполагат със същите функционалности като версиите за настолни компютри.

Кривата на обучение, свързана с многото налични ресурси и функции

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Runn

чрез Runn

Когато става въпрос за динамичния свят на планирането на работната сила, Runn се очертава като силен конкурент. В основата си Runn не се занимава само с цифри, а с хора. Той безпроблемно съчетава нюансите на планирането на работната сила с прецизността на прогнозирането на проектите с данни за служителите.

Това означава, че не разпределяте ресурсите само въз основа на наличността им, а и въз основа на техните уникални предимства и възможности.

Неговият табло предоставя информация в реално време за рентабилността на вашата компания, като ви гарантира, че не само работите усилено, но и работите умно. Тъй като сътрудничеството става все по-глобално и дистанционно, Runn улеснява яснотата, като гарантира, че всички, от мениджъри до свободни професионалисти, разбират своята роля в по-голямата картина.

Най-добрите функции на Runn

Създавайте лесно графици на високо ниво

Разпределяйте хора по проекти за броени секунди

Следете графиците на всички в един единствен изглед, без да се претоварвате.

Прогнози за капацитет, проекти, сценарии и финансови показатели

Ограничения на Runn

Някои отчети и нива на разрешения липсват или са ограничени.

Според някои потребители планирането на разработването на продукти може да бъде предизвикателство.

Цени на Runn

Безплатно

Pro: 8 долара на човек на месец

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Проверете оценките и рецензиите

G2: 4,5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4,8/5 (25 отзива)

3. Planful

чрез Planful

Запознайте се с Planful и бързо ще разберете защо това е любимият инструмент за планиране на работната сила сред далновидните екипи по човешки ресурси и мениджмънт. Този модерен софтуер за планиране на работната сила надхвърля обикновеното управление на задачите за бизнес лидерите.

Всичко се свежда до свързване на финансовите и оперативните данни, което води до цялостен поглед върху ефективността на процесите, свързани с работната сила, и производителността на служителите, за да ви помогне да постигнете бизнес целите си.

С Planful акцентът е върху непрекъснатото планиране, което насърчава гъвкавостта и адаптивността в постоянно променящата се бизнес среда. Интуитивният му интерфейс, съчетан с мощни аналитични инструменти, означава, че лицата, вземащи решения, винаги разполагат с навременна и полезна информация.

Когато планирането се среща с производителността, Planful е мястото, където те се пресичат в процеса на планиране на работната сила.

Основни функции на Planful

Свържете управлението на човешките ресурси, финансите и операциите за оптимизирано планиране на работната сила.

Предлагат информация, гъвкавост и мощно планиране на сценарии „ако-тогава“.

Сравнения в реално време на плана с действителните резултати с точни прогнози за работната сила

Ограничения на Planful

Някои потребители считат, че използването им е трудно.

Планирането на работната сила може да бъде досадно без директна интеграция със софтуер за управление на служителите.

Проблеми с производителността възникват, когато измерността на моделите надхвърли определени нива.

Цени на Planful

Поискайте персонализирана оферта

Оценки и рецензии на Planful

G2: 4. 3/5 (370 + отзива)

Capterra: 4,3/5 (45 отзива)

4. Paymo

чрез Paymo

Запознайте се с Paymo: вашето цялостно решение за по-ефективна работна сила. Paymo се гордее с това, че внася простота в сложни проекти. Чрез своя всеобхватен набор от инструменти, фирмите могат да проследяват времето, да управляват задачите и да фактурират клиентите си, всичко това от един централен хъб.

Това гарантира, че екипите остават сплотени и съгласувани, независимо от географското им местоположение.

Това, което отличава Paymo, е неговият ангажимент да преодолее разминаването между работата и възнаграждението. Предоставянето на ясна и прозрачна информация за задачите, отработените часове и съответните плащания насърчава култура на отговорност и признание, което прави управлението на работната сила едновременно ефективно и удовлетворяващо.

Основни функции на Paymo

Предлага масова редакция на задачи и проекти

Позволява неограничен брой фактури, прогнози и разходи

Функции като планиране на екипната работа и вградено проследяване на времето оптимизират работните процеси.

Ограничения на Paymo

Ограничени интеграции, достъпни само с платени планове

Потребителите могат да създават до три фактури в безплатните планове.

Цени на Paymo

Безплатно

Стартово ниво: 4,95 $/потребител на месец

Малък офис: 9,95 $/потребител на месец

Бизнес: 20,79 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Paymo

G2: 4,5/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

5. tamigo

чрез tamigo

Влезте в света на tamigo и преживейте новото поколение софтуер за планиране на работната сила. Създаден с мисъл за сектора на търговията на дребно и хотелиерството, tamigo разбира сложността и предизвикателствата, свързани с управлението на смени и графици в динамична среда за бизнес лидерите.

Основната му сила се крие в способността му да прогнозира, съобразявайки нуждите от персонал с бизнес изискванията. Но той не се ограничава само с планиране; tamigo осигурява ефективна комуникация, позволявайки на персонала да има достъп до графици, да разменя смени и да комуникира предпочитанията си без усилие.

Резултатът? Хармонично съчетание между удовлетвореността на служителите и оптимизацията на бизнеса, което гарантира, че подходящите хора са на подходящото място в подходящото време.

Най-добрите функции на Tamingo

Управление на отсъствията и проследяване на присъствието

Получете достъп до важни KPI като процент на заплатите, разходи за труд и производителност, за да постигнете бизнес целите си.

Позволява сравнение на производителността както на национално, така и на международно ниво.

Минимизира ръчните процеси и показва данните ефективно.

Ограничения на Tamingo

Потребителите съобщават за спорадични технически проблеми.

Някои функции на мобилните устройства не винаги работят оптимално.

Цени на Tamingo

Необходимо: 1,50 долара на потребител

Стандартен: 3 долара на потребител

Разширено: Персонализирани цени

Премиум: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Tamingo

G2: Н/Д

Capterra: 4. 2/5 (21 отзива)

6. Planday

чрез Planday

Planday е утвърдил репутацията си като незаменим инструмент за компании, които искат да революционизират процесите си по планиране на графици. Той надхвърля традиционното планиране на работната сила, като дава възможност на служителите да участват в процеса на планиране. Платформата е проектирана да дава възможност на служителите да посочват наличността си, да разменят смени и дори да искат отпуск.

Това е сбъдната мечта за мениджърите, тъй като алгоритмите на Planday работят неуморно, за да осигурят оптимални нива на персонал, балансирайки бизнес нуждите с предпочитанията на служителите.

Инструментите за комуникация в реално време гарантират, че всички са на една и съща страница, което намалява конфликтите при планирането и повишава общото морално състояние.

Най-добрите функции на Planday

Позволява на персонала да разменя смени, да задава наличност и да използва шаблони.

Свързва се със съществуващите системи за информация в реално време.

Предлага функции като Punch Clock и софтуер за прогнозиране на заплатите.

Ограничения на Planday

Може да се зарежда бавно, особено при голям брой смени.

Интерфейсът не е много интуитивен в сравнение с други инструменти за планиране на работната сила.

Цени на Planday

Стартово ниво: 2,99 $/потребител на месец

Плюс: 4,99 $/потребител на месец

Pro: 6,99 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Planday

G2: 4,5/5 (45+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 50 отзива)

7. Anaplan

чрез Anaplan

В динамичния свят на корпоративното планиране Anaplan заема водеща позиция. Известен със способността си да свързва данни, хора и планове в цялата компания, Anaplan променя начина, по който предприятията вземат решения в процеса на планиране на работната сила. Платформата е изградена върху философията, че в един взаимосвързан свят планирането не трябва да се извършва в изолирани отдели.

Независимо дали планирате финансови цели, логистика на веригата за доставки или стратегии за работната сила, Anaplan ви предоставя единна визия.

С помощта на технологията Hyperblock потребителите могат да изпълняват практически всеки сценарий за планиране и моделиране на работната сила, което води до решения, които са не само информирани, но и цялостни в процесите на управление на работната сила.

Най-добрите функции на Anaplan

Използва патентована технология за отчитане на производителността на служителите в реално време и прогнозиране.

Помага за идентифициране на пропуски в талантите, моделиране на сценарии и оценка на финансовото въздействие.

Свързва ключови данни за цялостен поглед върху бизнеса

Ограничения на Anaplan

Сложност: Ако не е създаден внимателно, Anaplan може да стане прекалено сложен и негъвкав в сравнение с други софтуери за планиране.

Това не е решение от типа „plug-and-play“; изисква се наличието на подходящи ресурси за максимално използване.

Цени на Anaplan

Свържете се с нас за персонализирана оферта

Оценки и рецензии за Anaplan

G2: 4,6/5 (295 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

8. MYOB

чрез MYOB

MYOB е повече от софтуер – това е ангажимент за оптимизиране на бизнес структурата. Макар че често е признат за своите счетоводни решения, MYOB предлага и мощен пакет за ефективно управление на работната сила и софтуерни решения за планиране.

Той разбира, че заплащането, човешките ресурси и графиците са дълбоко взаимосвързани в съвременния бизнес пейзаж. Ето защо предлага интегриран подход, гарантиращ, че управлението на служителите не се отнася само до отработените часове, но и до ползите, обучението и цялостното развитие.

С облачните решения фирмите могат да бъдат сигурни, че разполагат с данни в реално време, което прави планирането на работната сила ефективно, съобразено с изискванията и стратегическо.

Най-добрите функции на MYOB

Свързва се с над 350 популярни приложения, за да оптимизира планирането на работната сила.

Комбинира шаблони за назначаване, графици, работни часове и заплати

Синхронизира се с табелите за отчитане на работното време за прецизно изчисляване на заплатите в процеса на планиране на работната сила.

Ограничения на MYOB

Може да се окаже прекалено сложно за тези, които търсят прост инструмент за планиране на работната сила.

Според потребителите, понякога работните графици не се синхронизират правилно, което се отразява на заплатите.

Цени на MYOB

Само заплати: 10 $/месец (за до четирима служители)

Lite: 15 $/месец

Бизнес: 25,50 $/месец

AccoutingRight Plus: 68 $/месец

AccountingRight Premier: 85 $/месец

Оценки и рецензии на MYOB

G2: 3,5/5 (25+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (35+ отзива)

9. ActivTrak

чрез ActivTrak

На пресечната точка между продуктивността и благосъстоянието на служителите ще откриете ActiveTrak. В епоха, в която дистанционната работа се превръща в норма, ActiveTrak предоставя безценна информация за дейностите на служителите, като гарантира, че предприятията поддържат високи нива на продуктивност, без да правят компромиси с благосъстоянието.

Но това не е просто инструмент за мониторинг – той е съюзник в създаването на здравословна работна среда.

Чрез разбирането на моделите мениджърите могат да идентифицират потенциално изчерпване, да предложат навременни интервенции или дори да разпознаят най-добре представящите се служители. ActivTrak преобразува суровите данни в полезни прозрения, преодолявайки разликата между ефективността на работната сила и удовлетвореността на служителите.

Най-добрите функции на ActivTrak

Предлага персонализирани отчети за бърз анализ на поведението на служителите, за да откриете пропуски в уменията или да информирате екипите за управление на талантите с данни от отдел „Човешки ресурси“, за да намерите области за подобрение на екипа.

Лесен за навигация табло, показващо важни показатели

Предлага отзивчива поддръжка на клиенти и коучинг на служителите, базиран на поведението им.

Позволява наблюдение на екипа в реално време чрез функцията Team Pulse.

Ограничения на ActivTrak

Софтуерът с много функции може да бъде прекалено сложен за нови потребители.

Липсва солидно мобилно приложение в сравнение с най-добрите софтуери за планиране на работната сила.

Клиентите може да счетат процеса на инсталиране за сложен.

Цени на ActivTrak

Безплатно

Essentials: 10 USD/месец на потребител годишно

Професионална версия: 17 USD/месец на потребител на годишна база

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ActivTrak

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 рецензии)

10. WorkDay

чрез WorkDay

WorkDay често се счита за златен стандарт в софтуера за управление на човешките ресурси и това е с основание. Той предлага всеобхватно решение, което включва всичко – от заплати и финанси до управление на таланти и анализи.

Това, което отличава WorkDay, са неговите прозрения, базирани на машинно обучение, които позволяват на бизнеса да предвижда тенденции, да взема решения въз основа на данни и да адаптира стратегиите към индивидуалните нужди на служителите.

Дизайнът му гарантира, че независимо дали сте специалист по човешки ресурси или служител, търсещ информация, платформата е подходяща за вас. В областта на софтуера за планиране на работната сила, адаптивните решения за планиране на WorkDay са доказателство за това как технологията може да хуманизира процесите, поставяйки хората в центъра на всяка стратегия.

Най-добрите функции на WorkDay

Предлага продукти, пригодени за различни индустрии.

Създадени за големи екипи с чести промени и процеси, изискващи голям обем данни.

Предоставя опции за самообслужване чрез лични портали

Ограничения на WorkDay

Може да не е достъпно за малките предприятия.

Потребителите съобщават за остарял интерфейс, който може да бъде труден за навигация.

Внедряването може да отнеме много време за по-големите корпорации.

Цени на WorkDay

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за WorkDay

G2: 4/5 (над 1290 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (980+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на WorkDay!

ClickUp се откроява от останалите системи за планиране на работната сила

Когато разглеждате безбройните опции в света на софтуера за планиране на работната сила, е от решаващо значение да инвестирате в инструмент, който не само оптимизира операциите, но и е съобразен с уникалните нужди на вашия екип.

Акцентът на ClickUp върху персонализацията гарантира, че екипите не трябва да приспособяват работния си процес към софтуера, а обратното. Това е критично предимство, особено в постоянно развиващия се свят на бизнеса, където адаптивността е от ключово значение.

Освен това, логичната йерархия, която предлага – от работното пространство до подзадачите – гарантира, че всеки аспект на проекта има свое специално място, което осигурява максимална яснота и организация. Но това, което наистина отличава ClickUp, е неговият всеобхватен характер.

Независимо дали става въпрос за управление на задачи, проследяване на времето, анализ на данни или друга важна функция, ClickUp ви предлага всичко това. С безпроблемни интеграции, той предлага хармонично преживяване, което преодолява разликите между различните аспекти на вашата технологична платформа.

Така че, докато претегляте плюсовете и минусите на всеки софтуер, не забравяйте, че крайната цел е да подобрите сътрудничеството, да оптимизирате операциите и да мащабирате ефективно управленските процеси. В това отношение ClickUp безспорно се очертава като най-добрият избор за стратегическо планиране на работната сила през 2024 г. и след това.