10 безплатни шаблона за сравнение на софтуер и продукти в Excel, Word и ClickUp

Вземането на решения е трудно.

Повярвайте ми, разбирам ви! Всъщност, те са толкова трудни, че съществува феномен, наречен „умора от вземане на решения“. След като вземаме решения цял ден, всеки ден, мозъкът ни се уморява. И колкото повече се уморява, толкова по-трудно става да продължаваме да взимаме добри решения. Уф, уморявам се само като си помисля за това. ?

Но с лесни за разбиране визуални елементи, като списък с плюсове и минуси или красива сравнителна таблица, вземането на решения става по-лесно. И тези визуални елементи държат мозъка ни отговорен: няма как да изберете погрешно нещо, когато ясно виждате кое е правилното.

Използването на шаблон за сравнителна таблица ни помага да вземем по-добри решения или да покажем на потенциалните клиенти защо нашият продукт е най-добрият избор. Нека разгледаме 10-те най-добри шаблона за сравнителни таблици за ClickUp, Word, Excel, Google Docs и Powerpoint.

Какво е шаблон за сравнение на продукти?

Шаблонът за сравнение на продукти е таблица или графика, която показва вашите опции и техните характеристики една до друга. Целта на този тип шаблон е да ви помогне да визуализирате най-добрата опция от набор от опции.

Това е като да имате купчина палачинки, но само една от тях да е с боровинки: сравнителната таблица ви помага да разпознаете ясно палачинката с боровинки сред всички обикновени палачинки, за да можете да ядете (или купите) най-добрата. ?

Шаблонът за сравнение на продукти има много приложения. Ако работите в екип, занимаващ се с продукти, продажби или маркетинг, можете да го използвате, за да покажете защо вашият продукт е по-добър от този на конкуренцията. (В края на краищата, вие правите палачинки с боровинки, а всички останали правят обикновени палачинки!)

Използването на шаблон за T-диаграма е чудесен начин да организирате бързо мислите си и да сравните две различни концепции или идеи.

Ако сте част от оперативен екип, можете да използвате сравнителна таблица, за да изберете между различни софтуерни продукти и да изберете най-подходящия за нуждите на вашия екип. А ако сте обикновен човек, който живее обикновен живот, можете да използвате сравнителни таблици, за да вземете всякакви житейски решения.

Използвайте сравнителни таблици, за да решите коя кола да купите, коя квартира да наемете или какво да поръчате за вкъщи.

Какви функции да търсите в шаблоните за таблици за сравнение на продукти?

Най-подходящият за вас шаблон за сравнителна таблица на продукти зависи от това, за какво ще го използвате.

Ако планирате да го използвате предимно за вътрешни цели, тогава външният вид може да не е от значение и можете да изберете прост формат на таблицата. Ако трябва да го представите на потенциални клиенти по време на търговски срещи, тогава ще ви е необходим вариант, който изглежда толкова елегантен, колкото и функционален.

Преди да изберете от всички налични сравнителни таблици, имайте предвид следните характеристики. (Те ще ви помогнат да сравните сравнителните таблици. )

Формат: Можете да намерите шаблони за почти всяка платформа, от Google Sheets до Excel и Powerpoint. Изберете шаблон, който съответства на начина, по който ще използвате таблицата. Ако ще я използвате вътрешно, Word Doc или Excel лист може да са подходящи. Ако искате да я представите на клиенти, ще ви е необходима по-визуална платформа.

Икони: Може да искате да попълните таблицата си с отметки, да използвате система за оценяване със звездички или да включите писмени данни, за да предоставите повече информация. Изберете шаблон, който ви позволява да го попълните с икони или описания.

Персонализиране: Ако ще представяте сравнителна таблица на вашите продукти, трябва да можете да я персонализирате с цветовете и шрифтовете на вашата марка, за да направите вашия продукт визуално по-забележим от останалите.

💡 Съвет от професионалист: Помолете AI да ви помогне с вземането на някои решения. Ето как!👇🏼

10 безплатни шаблона за сравнение на продукти, които можете да използвате

Сега, когато вече знаете какво търсите в една сравнителна таблица, е време да обмислите вариантите и да изберете шаблон, който ви подхожда. (Ако само имаше таблица, която да улесни това решение. )

Разгледайте тези 10 евтини и безплатни шаблони за сравнителни таблици и се осмелете да направите сравнение!

1. Шаблон за кратко описание на продукта в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за кратко описание на продукта в ClickUp

Шаблонът за кратко описание на продукта на ClickUp е предназначен за всеки етап от процеса на разработване на продукта, от първоначалната идея до пускането на пазара. В идеалния случай бихте започнали да използвате този шаблон в момента, в който ви хрумне идеята.

Но дори и ако продуктът ви е напълно готов, този шаблон ще ви помогне да организирате стратегията си за продукта преди пускането му на пазара. Това е документ за попълване, който ви води вас и членовете на екипа ви през процеса на очертаване на ключовите отличителни характеристики и функции на продукта ви.

Можете да вградите файлове от инструментите си за дизайн на продукти, да добавите векторни графики, да качите набори от данни и да добавите връзки към маркетингови ресурси, като видео уроци, изображения от социални медии и таблица за сравнение с конкурентите.

Този шаблон ще бъде вашата библия за продукта. Той ще държи екипа ви на една и съща страница през целия процес на разработване на продукта – от идеята до разработването на функционалните спецификации и пускането му на пазара. И това ниво на организация ще ви се стори божествено.

2. Шаблон за инфографична бяла дъска на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за инфографична бяла дъска на ClickUp

Шаблоните за инфографики за сравнение улесняват визуализацията на данните и ги правят много по-атрактивни. (Просто си представете анимационен герой с изпъкнали очи, който вика „АУУУГА!“ и това е нивото на красота, за което говоря. )

С шаблона за инфографична бяла дъска на ClickUp дори малките екипи могат да създават висококачествени инфографични дизайни – без да е необходим графичен дизайнер на пълен работен ден. С този шаблон за сравнителна инфографика можете да създавате графики, диаграми и диаграми на Вен, както и да качвате свои изображения с висока резолюция, да добавяте цветовата схема на вашата марка и да включвате свои графични елементи.

Ще получите не само инструментите, необходими за създаване на инфографиката, но и инструментите, необходими за управление на екипа ви. Можете да възложите задачи по инфографиката на различни членове на екипа (един човек да напише текста, а друг да организира визуалните елементи) и да маркирате заинтересованите страни за одобрение, когато инфографиката е готова.

Този шаблон за продуктов маркетинг ще даде на вашия екип ясна представа за това, което трябва да се направи, а след като това бъде направено, ще даде на вашите клиенти ясна представа за това, защо трябва да купят вашия нов продукт. Представете си колко лесно ще бъде!

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли, документи или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

3. Шаблон за сравнителна матрица на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за сравнителна матрица на ClickUp

Шаблонът за сравнителна матрица на ClickUp улеснява вземането на решения. Това е диаграма за сравнение на данни, която се използва веднага след като я инсталирате. Щом въведете данните си, ще искате да я използвате отново и отново.

Можете да добавите продуктите, които искате да сравните, и да видите техните характеристики поотделно. Или можете да използвате изгледа на таблицата, за да превърнете бързо вашата матрица за сравнение в шаблон за таблица за сравнение на продукти, показваща техните характеристики една до друга.

Добавете информация за ключовите функции, цената, местоположението, обслужването на клиенти и всякакви други данни, които искате да включите. Щом видите колко лесен за използване е този шаблон, не само ще искате да го използвате като инструмент за създаване на сравнителни таблици, за да покажете вашия продукт в сравнение с подобни продукти, но и ще искате да го включите във всичките си вътрешни процеси на вземане на решения.

Можете да използвате тази матрица за сравнение, за да изберете най-добрите процеси като част от работния процес по картографиране на процесите. Или можете да я използвате, за да изберете най-добрите софтуерни решения за вашия екип.

Независимо какво решение вземате, този шаблон ще облекчи напрежението върху мозъка ви.

Поставете линка към данните на конкурентите и помолете ClickUp Brain да извлече информация за вас.

4. Шаблон за сравнение на софтуер ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за сравнение на софтуерни продукти на ClickUp

Когато вашата компания трябва да инвестира в нова софтуерна програма, шаблонът за сравнение на софтуер на ClickUp ви помага да се ориентирате сред функциите, така че да не се чувствате като че ли плувате срещу течението.

Софтуерът е един от най-важните инструменти, които вашата компания използва, и подходящият софтуер ще направи вашия екип по-ефективен и ефикасен. Но изборът на подходящия софтуер е труден. С този шаблон можете да определите целите си, да останете обективни и да запазите твърда позиция – дори когато се сблъскате с много убедителни търговци.

Шаблонът има категории, в които можете да оцените цената, производителността и потребителското преживяване на различни продукти. Така че, независимо дали сравнявате AI инструменти за продуктови мениджъри, софтуер за автоматизация на маркетинга или инструменти за управление на продукти, можете да видите характеристиките на продуктите една до друга.

Тогава можете да сравните изискванията за инсталиране и настройка. Или дори можете да добавите табло с изображения, за да покажете интерфейса на софтуера.

Използвайте шаблони като този, за да откриете най-добрите софтуерни програми за вашия бизнес.

5. Шаблон за сравнение на цените на продукти от Edit.org

чрез Edit. org

Ако мислите за парите си и парите ви са на първо място, този шаблон за сравнение на цените на продуктите ще подчертае функциите, включени в различните ценови планове за продукти.

Това е чудесен шаблон за изтегляне за продуктови екипи, които създават софтуер на базата на фриймиум и абонамент. (Всеки софтуерен екип се нуждае от солидна страница с цени преди пускането на продукта на пазара!)

И макар че тя е ясно предназначена за тази цел, можем да се сетим и за няколко по-креативни начини за използването й.

Ако се опитвате да изберете между няколко софтуерни програми за вътрешна употреба и цената е важен фактор при вземането на решение, опитайте да използвате този шаблон като част от процеса на вземане на решение. Можете да сте сигурни, че не само получавате най-добрата цена, но и най-добрите функции за тази цена.

6. Шаблон за сравнителна таблица на продукти от Google Docs и Microsoft Word от Template.net

чрез Template. net

Ако имате нужда само от прост шаблон за сравнителна таблица, тази опция може да е подходяща за вас. Тя е основна, но по успокояващ начин – нещо като лате с тиква и подправки.

Избройте продуктите си в горната част, добавете характеристиките на продуктите отстрани и отбележете кои опции притежават тези характеристики. Настройването не отнема много време и ви дава ясна визуализация.

Този прост шаблон е чудесен за вземане на вътрешни решения за това в кои продукти да се инвестира, но може да се използва и на продуктова страница – след като го актуализирате с цветовата схема и шрифтовете на вашата марка – за млади компании, които се нуждаят от нещо просто, за да започнат.

Освен като шаблон за Microsoft Word, можете да го изтеглите и като Google Doc, Apple Page или PDF файл.

7. Шаблон за сравнение на продукти в Powerpoint от FPPT

чрез FPPT

Тъй като това е шаблон за Powerpoint, той е добро допълнение към вашите презентации и слайдове за продажби.

Просто я добавете в презентацията си и се пригответе да убедите заинтересованите страни или потенциалните купувачи, че имате идеалния продукт за решаване на техния проблем.

Можете да използвате този шаблон, за да сравните характеристиките на различни продукти, или да го персонализирате, за да сравните различни ценови планове за един и същ продукт.

Този шаблон за сравнителна таблица на продукти е наличен с три или четири колони, така че можете да изберете колко опции искате да сравните. Той разполага и със система за цветово кодиране с три цвята – червено, жълто и зелено – за да ви помогне да визуализирате колко добри са характеристиките на всеки продукт.

След като форматирате този слайд, ще можете с един поглед да разберете кой продукт е подходящ!

8. Шаблон за сравнителна таблица на функциите на Excel от Vertex42

чрез Vertex42

Ако досега сте използвали обикновени Excel таблици за сравняване на продукти, този Excel шаблон ще бъде голяма крачка напред.

Можете да го използвате за различни сравнения – от показване на предимствата на вашия продукт пред конкурентите до очертаване на характеристиките на различни ценови планове – но той е особено подходящ за провеждане на конкурентен анализ, преди да купите нов продукт.

Този Excel шаблон е изключително адаптивен, така че можете да класифицирате функциите с проста отметка или X (за да посочите дали продуктът предлага дадена функция или не), или можете да използвате система за оценяване с икони на звезди, диаманти, кръгови диаграми или лентови диаграми. Освен това можете да добавите текст и числа, за да разясните предлаганите функции.

Освен това можете да включите толкова колони с продукти, колкото желаете, така че това е чудесен шаблон за сравняване на множество опции в пренаселена област.

9. Празен шаблон за сравнителна таблица в Google Docs от Template.net

чрез Template. net

Друга проста и ясна опция е този пример, който предоставя основен формат на таблица, в която цялата информация е оставена празна. Вие решавате как да я попълните.

Можете да сравните софтуерните продукти, в които вашата компания може да инвестира, къщите, които разглеждате, или хората, с които обмисляте да излезете на среща (сякаш животът ви е романтична комедия).

Тъй като шаблонът е отворен, можете да попълните полетата както желаете. Добавете писмена информация, отметки, звездички или лична система от емотикони, която дори професионален криптограф не би могъл да декодира.

10. Шаблон за сравнение в Powerpoint от SlideModel

чрез SlideModel

Този шаблон е предназначен за екипите по продажби и маркетинг. Специално създаден, за да сравнява продуктите на вашата компания с тези на конкурентите ви, този шаблон за Powerpoint включва четири слайда, които подчертават вашия продукт по-ясно от конкуренцията, така че потенциалните ви клиенти да могат ясно да видят кой е номер едно.

Шаблонът е проектиран като Powerpoint слайд, така че можете лесно да го включите в презентациите си за продажби. А оформлението му е красиво и изглежда професионално, така че всички ще си помислят, че сте наели дизайнер, който да го изработи за вас.

Можете да очертаете основните характеристики на вашия продукт и да ги сравните с тези на конкурентите ви с прости X-ове или отметки, или можете да използвате разпръснат график, за да покажете как качеството на вашия продукт се сравнява с останалата част от пазара.

Този шаблон е достъпен и във формат Keynote или Google Slides.

Вземайте по-добри решения с шаблони за сравнение

Едно добро сравнение може да помогне на всеки да вземе по-добро решение.

Независимо дали се нуждаете от шаблон за сравнение на продукти, за да улесните вътрешните решения или да покажете на потенциалните клиенти защо вашият продукт е най-добрият избор за тях, горните шаблони за сравнение на продукти ще ви помогнат да визуализирате всички опции.

За да получите повече вдъхновение при изготвянето на сравнителната таблица, вижте как ClickUp се сравнява с конкуренцията. Щом видите колко лесно е да използвате безплатните шаблони на ClickUp и да визуализирате данните си в различни формати, ще разберете, че наистина няма сравнение.

Регистрирайте се в ClickUp още днес.