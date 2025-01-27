10-те най-добри алтернативи на Workday за HR екипи през 2025 г. (прегледи и цени)

Управлението на човешките ресурси в една компания обикновено включва изпълнението на множество задачи, от наемането и въвеждането в работата на нови служители до контрола на социалните придобивки и осигуряването на съответствие с нормативните изисквания.

Извършването на тези задачи ръчно, особено при голям брой служители, може да отнеме много време и да доведе до грешки. За щастие, софтуерните платформи за HR като Workday са тук, за да ви помогнат.

Тези софтуерни платформи помагат за оптимизиране на HR функциите, автоматизиране на задачите и предоставят ценна информация за бизнес операциите. Те също така оптимизират управлението на служителите, като същевременно подобряват ангажираността, повишават производителността, намаляват разходите и подобряват вземането на решения.

Въпреки че Workday има своя дял от лоялни потребители, той може да работи само за някои.

В тази статия разглеждаме 10-те най-добри алтернативи на Workday и проучваме техните основни характеристики, цени и ревюта.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Workday?

Има няколко ключови фактора, които трябва да вземете под внимание при избора на софтуерна платформа за HR, която да отговаря на вашите нужди. Ето някои от тях:

Удобен интерфейс: Изберете решение, което е интуитивно и разполага с удобен интерфейс.

Мащабируемост: Уверете се, че софтуерът може да расте заедно с вашия бизнес, докато увеличавате броя на служителите и операциите си.

Възможност за интеграция: Потърсете инструмент, който се интегрира безпроблемно с други бизнес инструменти и системи, като например Потърсете инструмент, който се интегрира безпроблемно с други бизнес инструменти и системи, като например софтуера ви за заплати и счетоводство . Това ще ви помогне да осигурите гладък работен процес.

Достъпност в облака: Изберете услуга в облака за по-лесни актуализации, подобрена сигурност и поддръжка на дистанционна работа.

Инструменти за анализ и отчитане : Получете ценна информация за HR с помощта на усъвършенствани инструменти за отчитане, които спомагат за вземането на информирани стратегически решения.

Икономическа ефективност: Уверете се, че избраното от вас решение съответства на бюджета ви и същевременно предоставя необходимата ви функционалност.

Поддръжка на клиенти и актуализации: Проучете предишни клиентски ревюта, препоръки и цялостната история на инструмента, преди да се регистрирате.

Съответствие и сигурност: Изберете инструмент, който е напълно съобразен с приложимите нормативни изисквания и индустриални стандарти.

10 най-добри алтернативи и конкуренти на Workday, които да използвате

Сега, когато знаем какво да търсим, нека преминем към 10-те най-добри алтернативи на Workday през 2024 г.

1. Gusto

чрез Gusto

Gusto се отличава като всеобхватна облачна HR платформа, подходяща за фирми от всякакъв мащаб. Тя се справя ефективно и ефикасно с важни задачи като изчисляване на заплати, социални придобивки, управление на проекти, HR администрация и спазване на нормативните изисквания.

С функции като назначаване на нови служители, управление на присъствието, проследяване на работното време и мобилен достъп, потребителите се наслаждават на безпроблемното и интуитивно потребителско изживяване на Gusto.

Най-добрите функции на Gusto

Управлявайте безпроблемно заплатите и намалете ръчния труд

Контролирайте социалните придобивки на служителите, като здравна застраховка и пенсионни планове.

Създайте гладък процес на въвеждане за новоназначените служители

Опростете задачи като наблюдение на присъствието, проследяване на часовете по проекти или управление на извънредния труд.

Уверете се, че HR практиките са в съответствие с индустриалните стандарти и правителствените регулации.

Ограничения на Gusto

Високи разходи за внедряване и лицензионни такси за по-малките предприятия

Не предлага безплатна пробна версия.

Цени на Gusto

Simple: 40 долара на месец

Плюс: 80 долара на месец

Премиум: Персонализирани цени

Оценки и ревюта за Gusto

G2: 4,5/5 звезди (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 звезди (над 3800 рецензии)

2. Paylocity

чрез Paylocity

Paylocity е популярна HR и payroll решение, което опростява различни аспекти на управлението на персонала за бизнеса, като същевременно поставя акцент върху опита на служителите.

Това решение се занимава с обработката на заплатите, HR администрацията, управлението на социалните придобивки, отчитането на работното време и планирането на задачите. Paylocity се позиционира като цялостно решение за HR екипи.

Най-добрите функции на Paylocity

Автоматизирайте процеса на изчисляване на заплатите и опростете изплащането на заплатите на служителите.

Получете помощ с HR задачите и шаблоните за въвеждане на нови служители

Опростете администрирането на социалните придобивки на служителите, като здравно осигуряване и пенсионни планове.

Проследявайте точно работното време на служителите

Ограничения на Paylocity

Липса на фиксирана ценова структура

Някои потребители съобщават за неадекватна поддръжка на клиенти.

Цени на Paylocity

Персонализирани цени

Оценки и ревюта на Paylocity

G2: 4,4/5 звезди (над 2300 рецензии)

Capterra: 4,3/5 звезди (над 800 рецензии)

3. Onpay

чрез Onpay

OnPay е лесен за използване софтуер за изчисляване на заплати, базиран в облака, създаден специално за нуждите на малките и средни предприятия. Onpay предлага на своите потребители оптимизирани решения за обработка на заплати и спазване на данъчните изисквания.

С интуитивен интерфейс OnPay опростява няколко задачи, свързани с изчисляването на заплатите, включително автоматизиране на изчисленията, генериране на фишове за заплати и улесняване на точното попълване на данъчни декларации, за да се гарантира спазването на нормативните изисквания.

Най-добрите функции на Onpay

Предлага бюджетно решение

Разширява изключителната поддръжка на клиенти

Ограничения на Onpay

Добавянето на нови служители може да бъде трудно

Липсва функционалност за проследяване на времето

Цени на Onpay

Ясна ценова политика: Месечна цена от 40 долара плюс 6 долара на служител на месец

Рейтинги и рецензии за Onpay

G2: 4,8/5 звезди (над 270 рецензии)

Capterra: 4,8/5 звезди (над 430 рецензии)

4. UKG PRO

чрез UKG PRO

UKG, или Ultimate Kronos Group, предлага цялостен пакет за управление на човешкия капитал (HCM), известен като UKG Pro, предназначен за корпоративни организации.

Това облачно решение управлява данните за персонала, обработва задачите, свързани с изплащането на заплатите, оптимизира графиците и подпомага управлението на талантите по експертен и ефективен начин.

UKG Pro е ориентиран към хората и подобрява организационната култура, като предлага препоръки, базирани на изкуствен интелект, за създаване на значими работни преживявания.

Най-добрите функции на UKG PRO

Използвайте изкуствен интелект, за да предоставяте препоръки и подобрени преживявания

Използвайте HR шаблони за изчисляване на заплати, управление на таланти и управление на персонала.

Опитайте интуитивна и лесна за използване платформа

Ограничения на UKG PRO

Добавянето на нова функция може да бъде трудоемко

Търсенето на правилните полета в отчетите е предизвикателство за някои потребители.

Цени на UKG PRO

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на UKG

G2: 4,2/5 звезди (над 1450 рецензии)

Capterra: 4,3/5 звезди (570+ рецензии)

5. BambooHR

чрез BambooHR

BambooHR обещава безпроблемно решение, способно да управлява нуждите на вашите служители от наемането до пенсионирането.

Платформата обхваща областите на HR данни и отчетност, наемане на персонал, проследяване на кандидати и назначаване, заплащане, проследяване на работното време, администриране на социални придобивки, както и управление на опита и производителността на служителите.

Най-добрите функции на BambooHR

Управлявайте безпроблемно заплатите в рамките на една и съща платформа

Насладете се на мащабируемост, тъй като инструментът може да бъде персонализиран, за да отговори на нуждите на бизнеса от всякакъв мащаб.

Възползвайте се от AI за функционалност на човешките ресурси

Ограничения на BambooHR

Ограничено покритие за компании, опериращи на международно ниво

По-малките предприятия може да счетат таксите за внедряване за високи.

Функциите за изчисляване на заплатите са основни

Цени на BambooHR

Облак: 99 долара за 12 служители

Допълнителен служител: 8,25 долара на служител над 12 служители

Оценки и рецензии за BambooHR

G2: 4,5/5 звезди (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,6/5 звезди (над 2600 рецензии)

6. Zoho People

чрез Zoho People

Zoho People се позиционира като облачен софтуер за човешки ресурси, проектиран да отговори на променящите се нужди на съвременните работни места.

Платформата предлага набор от функции за HR отдела, които подпомагат развитието на служителите и подобряват управлението на персонала. Тя обхваща и основните HR функции с ефективна база данни за служителите, интелигентни HR цели и задълбочени анализи.

Най-добрите функции на Zoho People

Постигнете гъвкавост и достъпност чрез софтуер, базиран в облака.

Оптимизирайте проследяването на работното време и присъствието, за да повишите производителността на служителите.

Опитайте няколко удобни за служителите функции и интуитивен интерфейс.

Ограничения на Zoho People

Бавна поддръжка на клиенти

Опциите за персонализиране изглеждат прекалено много и обширни.

Цени на Zoho People

Стандартен: 15 долара

Професионална версия: 39 долара

Премиум: 79 долара

Elite: 239 долара

Оценки и ревюта за Zoho People

G2: 4,4/5 звезди (над 300 рецензии)

Capterra: 4,3/5 звезди (над 240 рецензии)

7. Rippling

чрез Rippling

Rippling е цялостно HR решение и инструмент за управление на персонала, създаден да оптимизира и опрости различни аспекти на управлението на човешките ресурси и служителите.

С интегрираната си платформа Rippling предлага решения за назначаване на служители, изчисляване на заплати, администриране на социални придобивки, отчитане на работното време и управление на ИТ, всичко това в един интерфейс.

Най-добрите функции на Rippling

Автоматизирайте процесите по изчисляване на заплатите, за да гарантирате точност и съответствие с изискванията

Използвайте функциите за проследяване на времето, за да следите работното време, присъствието и извънредния труд на служителите.

Оптимизирайте управлението на социалните придобивки чрез инструменти за избор на планове, записване и проследяване на съответствието.

Ограничения на Rippling

Потребителите може да сметнат Rippling за твърде скъп

Отнемащи време настройки с обширни списъци със задачи и задачи

Rippling ценообразуване

Цена: 8 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии на Rippling

G2: 4,8/5 звезди (над 2100 рецензии)

Capterra: 4,9/5 звезди (над 3000 рецензии)

8. Justworks

чрез JustWorks

С фокус върху предоставянето на безпроблемно преживяване, Justworks съчетава модерна, лесна за използване платформа с 24/7 човешка поддръжка.

Платформата предлага множество възможности, включително изчисляване на заплати, социални придобивки, HR инструменти и поддръжка за спазване на нормативните изисквания, всичко това подкрепено от експертна помощ от реални хора.

Най-добрите функции на Justworks

Улеснете навигацията благодарение на лесния за използване интерфейс.

Управлявайте подаването на данъчни декларации, застраховката за безработица, обезщетенията за работниците и всички декларации по Закона за достъпни здравни грижи (ACA).

Опростете процеса на въвеждане в работата

Следете точно работното време на служителите

Насладете се на денонощна поддръжка от човешки ресурси

Ограничения на Justworks

Цената на месец на служител е относително висока в сравнение с други подобни платформи.

Функцията за проследяване на времето е достъпна само като платено допълнение.

Цени на Justworks

Базов пакет: 59 USD/месец на служител (49 USD/месец за всеки следващ служител след 50-ия)

Плюс: 99 $/месец на служител (89 $/месец за всеки следващ служител след 50-ия)

Оценки и ревюта на Justworks

G2: 4,6/5 звезди (над 430 рецензии)

Capterra: 4,6/5 звезди (над 700 рецензии)

9. QuickBooks Payroll

чрез QuickBooks

С лесен за използване интерфейс и няколко усъвършенствани функции, QuickBooks Payroll опростява управлението на HR задачите, позволявайки на бизнеса да се фокусира върху растежа.

Платформата разширява подкрепата си отвъд HR, като предлага здравни обезщетения, обезщетения за работници и планове чрез партньорства с надеждни доставчици.

Най-добрите функции на QuickBooks Payroll

Опростете финансовото управление с интуитивен и лесен за използване интерфейс.

Използвайте усъвършенствани счетоводни инструменти като фактуриране, проследяване на разходите и кандидатите , както и финансови отчети.

Възможност за достъп чрез облак

Ограничения на QuickBooks Payroll

Ограничени интеграции с трети страни

Някои важни функции са достъпни само за абонати от най-високо ниво.

Цени на QuickBooks Payroll

Payroll Core + Simple Start: 37,50 $ за 3 месеца

Payroll Core + Essentials: 52,50 долара за 3 месеца

Payroll Premium + Plus: 85 долара за 3 месеца

Оценки и рецензии за QuickBooks Payroll

G2: 3,8/5 звезди (над 60 рецензии)

Capterra: 4,5/5 звезди (840+ рецензии)

10. Paycor

чрез Paycor

Като водещ доставчик на HCM решения, Paycor предлага на своите потребители пълен софтуерен пакет, предназначен за рационализиране и оптимизиране на управлението на персонала. Управлението на заплатите и компенсациите са отличителни характеристики, заедно с опциите за самообслужване на служителите.

С над 30 години опит в сектора на управлението на човешките ресурси, Paycor помага за автоматизирането на рутинните задачи, намаляването на рисковете, свързани с несъответствието с нормативните изисквания, и повишаването на ефективността в областта на човешките ресурси, заплащането, привличането и управлението на таланти, управлението на работната сила и администрирането на социални придобивки.

Най-добрите функции на Paycor

Преглеждайте всички данни за служителите на едно място, без да се налага да сменяте платформи.

Генерирайте анализи за информация на ниво предприятие

Насладете се на неограничени изчисления на заплати

Възползвайте се от функцията за персонализирани отчети

Насладете се на достъпност по всяко време и навсякъде с мобилното приложение на Paycor.

Ограничения на Paycor

Някои потребители смятат, че обслужването на клиенти не е достатъчно отзивчиво.

Липсват някои разширени функции и възможности

Цени на Paycor

Основно: Персонализирани цени

Съществено: Персонализирани цени

Основно: Персонализирани цени

Завършено: Персонализирани цени

Оценки и ревюта на Paycor

G2: 4,0/5 звезди (над 690 рецензии)

Capterra: 4,3/5 звезди (над 2700 рецензии)

С това приключваме нашето обобщение на десетте най-добри алтернативи на Workday. Въпреки това, докато проучвате начини за по-добро управление на вашите служители и процесите, свързани с тях, е от решаващо значение да се запознаете с платформи, които, макар и да не са предназначени изключително за HR, ще подобрят значително вашите усилия за управление на човешкия капитал.

ClickUp е чудесен пример. Той предлага управление на проекти и генеративни функции, задвижвани от изкуствен интелект, които оптимизират различни HR процеси и ускоряват растежа на вашата компания.

ClickUp

Известен с изчерпателния си набор от функции за управление на проекти, ClickUp се очертава като мощен съюзник на HR мениджърите с възможностите си за управление на производителността.

Настройте необходимите ви отчети на едно място в ClickUp.

Богатият списък с функции и персонализираните възможности на ClickUp го правят ценен за HR специалистите, които търсят ефективност, сътрудничество и автоматизация на работния процес.

Оптимизиране на набирането и назначаването на персонал

Една от отличителните характеристики на ClickUp е системата за управление на задачите, която се адаптира безпроблемно към процеса на набиране на персонал. HR екипите могат да създават задачи за всеки етап от набирането на персонал, от разпределяне на отговорности и определяне на крайни срокове до проследяване на напредъка.

Полетата, които могат да се персонализират, позволяват на специалистите по подбор на персонал да добавят важна информация за кандидатите, така че всеки да получи изчерпателен преглед с един поглед.

Управлявайте проекта на малкия си бизнес на всеки етап с шаблони, функции за сътрудничество и над 15 изгледа на проекта с помощта на ClickUp.

ClickUp Tasks са чудесни и за създаване на интуитивни, лесни за ползване списъци с задачи при назначаването на нови служители. HR мениджърите могат да възлагат тези задачи на съответните членове на екипа и да следят статуса на изпълнението им.

Постройте основата на успешно работно място с помощта на наръчници, политики и процедури за служители на ClickUp.

И има още. Мениджърите от различни функции ще могат да оптимизират производителността на работното място с ClickUp.

Функциите за отчитане на платформата предоставят задълбочени анализи за изпълнението на задачите. Мениджърите могат да използват тези анализи, за да оценят представянето на служителите, да идентифицират области за подобрение и да създадат продуктивна, ориентирана към целите работна среда.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте колко работа е възложена на отделните сътрудници, както и на всеки от вашите екипи, с изгледа „Работна натовареност“ в ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте задачи за всеки етап от процеса на набиране и назначаване на персонал, разпределяйте отговорности, определяйте срокове и проследявайте напредъка.

Улеснете безпроблемната комуникация чрез система за коментари и възможности за споделяне на документи.

Задавайте измерими цели, проследявайте напредъка и провеждайте оценки на представянето чрез ClickUp Goals.

Управлявайте финансите си чрез ClickUp finance

Дайте приоритет на сигурността на данните и получите надеждни контроли за достъп, за да защитите чувствителните лични данни.

Ограничения на ClickUp

Шаблоните на ClickUp са по-скоро ориентирани към проекти

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 USD/месец на служител

Бизнес: 12 USD/месец на служител

Предприятие: Свържете се с Свържете се с екипа по продажбите за персонализиран план

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 рецензии)

Готови ли сте да трансформирате управлението на човешките ресурси?

Ангажираността на служителите е ключов приоритет за всяка компания. И голяма част от нея зависи от предоставянето на HR услуги и от това как те управляват управлението на опита на служителите. Друг ключов аспект, който трябва да се има предвид, е управлението на съответствието. Софтуерът за управление на човешките ресурси обединява всички тези аспекти.

Освен това се нуждаете от централизиран софтуер, за да постигнете ефективност, да стимулирате сътрудничеството и да подобрите производителността.

Регистрирайте се за безплатен пробен период на ClickUp още днес и се насладете на мощността на персонализираните работни процеси, безпроблемната комуникация и автоматизацията, за да подобрите управлението на човешките ресурси във вашата организация.