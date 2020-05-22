7-те основни предимства на виртуалните екипи (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Какво е виртуален екип?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Виртуалният екип е група от квалифицирани хора, които работят дистанционно и си сътрудничат онлайн от избрани от тях места. "}},{"@type":"Question","name":"Какви са предимствата на виртуалните екипи?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Виртуалните екипи могат да спестят много пари и да предложат по-добър баланс между работата и личния живот. "}},{"@type":"Question","name":"Защо членовете на виртуалните екипи са по-продуктивни?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Работата от разстояние позволява на вашите служители да работят, когато могат да се концентрират по-добре, за да свършат работата по-бързо!"}},{"@type":"Question","name":"Как се мащабира виртуален екип?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Софтуерът за управление на проекти ви позволява да оптимизирате процеса на наемане на нови служители и лесно да разширявате екипа си с нарастването му. "}}]}

Готови ли сте да научите ползите от виртуалните екипи?

Не е тайна, че управлението на виртуални екипи е новата норма.

С пандемията от COVID-19, която наруши бизнес дейностите, повечето екипи бяха принудени да преминат към дистанционна работа.

Открихме, че управлението на глобален виртуален екип всъщност има редица предимства!

Ще разгледаме предимствата на виртуалните екипи и дори ще подчертаем някои лесни решения на няколко често срещани предизвикателства при работата с отдалечени екипи!

Какво е виртуален екип?

Виртуален екип е екип, който... (барабанна дрънкалка)... работи дистанционно!

Но сериозно, какво представляват те?

Това е група от квалифицирани хора, които работят дистанционно и си сътрудничат онлайн.

С какво се различават от обикновените екипи?

Виртуалните екипи и обичайните екипи в офиса не се различават особено много.

Можете да имате виртуални Agile, Scrum и Kanban екипи!

Те все още са същите талантливи хора, които могат да се справят с повечето от същите дейности, които са извършвали в офиса. Единствената разлика е, че вече не са физически присъстващи на същото работно място.

Какво могат да правят виртуалните екипи?

Виртуалните екипи могат да правят повечето от нещата, които правят екипите в офиса, с същото ниво на ефективност.

И макар че това обхваща повечето неща, не е всичко.

7 предимства на виртуалните екипи

Какви са предимствата и предизвикателствата на виртуалните екипи?

1. Можете да спестите много пари

Тъй като отдалечените екипи работят от свои собствени локации, те са отговорни за:

Работно пространство

Оборудване

Утилита

Но чакайте, не само компаниите спестяват разходи!

Дистанционните работници също спестяват много пари, тъй като не трябва да харчат за ежедневно пътуване до работа и други разходи, свързани с работата, като нови костюми и хранене в кафенета.

2. Вашият екип ще има по-добър баланс между работата и личния живот

Никой не обича ежедневното пътуване до работа и да прекарва целия ден в офиса.

Особено ако този човек е вашият шеф.

Защо да губите толкова време и енергия, за да стигнете до работа, когато можете да започнете да работите веднага щом станете?

По този начин вашите служители могат да поддържат по-здравословен баланс между работата и личния живот, което ще ги направи по-щастливи. А когато са по-щастливи, те ще бъдат по-доволни от работата си!

3. Вашият екип ще бъде по-продуктивен

Виртуалните служители могат да бъдат по-продуктивни от служителите в офиса?

Няма шанс, нали?

В края на краищата, те биха могли да са заети с гледане на повторения на сериала „Офисът“ у дома, вместо да работят!

Не забравяйте, че дистанционните служители могат да избират кога да работят.

Защо да се налага да работите от 9 до 17 часа, когато сте по-продуктивни в други часове от деня?

Работата от разстояние позволява на вашите служители да работят, когато могат да се концентрират по-добре, за да свършат работата по-бързо!

Резултатът?

Това ще повиши производителността!

И знаете ли какво означава това?

По-здравословен финансов резултат за вашата компания. Виртуалните екипи наистина имат много предимства!

4. Можете да получите достъп до глобален резерв от таланти

Искате да споделите идеите си със света.

Но имате ли достатъчно от света в екипа си?

Ако вашата компания расте бързо и има високи цели, ще ви трябват всички видове хора на борда.

Но когато работите извън физически офис, имате проблем.

Можете да наемате таланти само в същия град, в който се намирате!

Това означава, че може да бъдете принудени да се задоволите с всеки, който е на разположение, вместо да намерите идеалния кандидат за вашия виртуален екип.

Въпреки това, няма да се сблъскате с този проблем при глобалните виртуални екипи.

Тъй като вашите служители работят дистанционно, можете да ги наемете от всяко място по света!

Можете да получите достъп до глобален резерв от таланти и да прегледате множество кандидати, за да намерите този, който най-добре отговаря на вашите нужди!

5. Можете да предоставяте поддръжка 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Създаването на виртуален екип ви позволява да наемете по-разнообразна работна сила.

Тъй като вашите дистанционни служители вече са разпръснати по целия свят и работят в различни часови зони, вие също можете да обслужвате клиенти в различни часови зони!

Вашият виртуален екип в Австралия може да поеме работата, след като екипът ви в Англия приключи работния ден. По този начин вашата компания ще може да предоставя 24-часова поддръжка без да претоварва никого!

Освен това, тъй като ще имате дистанционни служители от цял свят, културните различия няма да бъдат проблем, защото ще имате хора, които наистина разбират вашите международни клиенти.

6. Можете лесно да мащабирате

За да се развивате, се нуждаете от повече таланти!

Ако имате екип на място, трябва да наемете допълнително офис пространство, да го обзаведете, да инвестирате в компютри, инструменти и допълнителна технология и т.н.

Това не само е скъпо, но и отнема много време!

За щастие, ефективните виртуални екипи ви помагат да избегнете тези капани, докато продължавате да разширявате работната си сила.

Всичко, от което се нуждаете, е оптимизиран процес на въвеждане, подходящ софтуер за дистанционна работа и сте готови!

По този начин можете да се развивате бързо, а конкурентите ви ще се чувстват като Кевин:

7. Вашата комуникация ще бъде по-прозрачна

Неформалните дискусии могат да бъдат особено проблематични в управлението на проекти по Agile и Scrum, където изискванията на проекта могат да се променят всяка седмица.

Успешните виртуални екипи обаче не се сблъскват с този проблем.

Защо?

Защото създаването на общи канали за комуникация е основна част от виртуалната работа в екип. Не забравяйте, че вече не можете просто да се приближите до някого и да го попитате за новини.

Ето защо вашият екип трябва да създаде общ канал за комуникация, където всички актуализации са винаги достъпни за всички – така всеки ще получава цялата информация и никой от вашия виртуален екип няма да бъде изключен!

3 недостатъка на виртуалните екипи и как да ги преодолеете (с решения)

Виртуалните екипи имат много предимства, но не са съвършени – има както плюсове, така и минуси.

Днешното работно място може лесно да отговори на всички тези предизвикателства на виртуалните екипи!

Нужни са ви само подходящите инструменти.

Ето разбивка на 3-те основни недостатъка на виртуалните екипи и как да ги решите:

Координацията от разстояние може да бъде трудна

Отчитането на напредъка може да бъде предизвикателство

Проблеми при наблюдението на производителността

Предизвикателство № 1: Координацията от разстояние може да бъде трудна

Виртуалната комуникация не е нещо ново в света.

Но има един проблем с това.

Вашият виртуален екип ще трябва да бъде свързан по цял ден, за да се справя с морето от съобщения. А когато разпръснатите екипи трябва да се координират чрез многобройни комуникационни приложения, ето какво ще се случи:

Тъй като всички ваши съобщения ще бъдат разпръснати в множество приложения и инструменти, коментарите ще се изгубят.

Без лице в лице комуникация, която да запълни празнините, ще имате огромно забавяне от неотговорени, неотворени и необработени съобщения, които забавят напредъка ви!

Освен ако не използвате ClickUp!

ClickUp е водещият в света инструмент за дистанционно управление на проекти, който се използва от виртуални екипи в различни компании – от стартиращи фирми до гиганти като Google, Netflix и Airbnb. Той разполага с всички функции, от които се нуждаете, за да накарате виртуалния си екип да работи в синхрон!

Решение на ClickUp: Разполагайте с единна комуникационна платформа за всичките си съобщения!

Няма нищо лошо в комуникацията във виртуалната среда.

Проблемът е да се намери правилният начин да се направи това и да се използват подходящите инструменти.

Най-големият проблем, пред който е изправен един виртуален екип, е записването на разговорите по конкретни проекти.

Тъй като вашите дискусии могат да се разпространяват по имейл, Slack и видеоконференции, да се ориентирате в тях ще ви докара до лудост!

ClickUp предлага решение, което ще ви гарантира спокойствие (и сигурност).

Всяка задача в ClickUp има специална секция за коментари за ефективна комуникация.

Можете да я използвате, за да:

Споделяйте съобщения и актуализации за проекта

Споделяйте подходящи файлове и документи

Маркирайте колега

И още много други!

Но чакайте, не е ли все още възможно вашият виртуален екип да бъде претоварен с тези коментари и понякога да ги пренебрегва?

Да, така е!

Ето защо ClickUp има функция за присвояване на коментари, която ви позволява незабавно да присвоите коментар на член на екипа, който трябва да предприеме действие по него. Той ще бъде уведомен за това и коментарът ще се появи в неговата лента със задачи.

По този начин вече няма да се притеснявате, че спешните коментари ще останат без отговор!

ClickUp може дори да се интегрира с приложения като Slack и Zoom, за да гарантира, че цялата комуникация, свързана с вашия проект, остава обединена. По този начин можете бързо да проведете виртуална Scrum среща чрез Zoom, без да напускате ClickUp!

Предизвикателство № 2: Проследяването на напредъка може да бъде предизвикателство

Помните ли, когато мениджърите можеха просто да се приближат до бюрото на член на екипа, за да му зададат въпрос?

Да, не можете да направите това с виртуален екип.

Но без лични срещи и подходящи инструменти, няма лесен начин да следите напредъка на проекта си, без да си изтръгнете косата! Никой не иска ненужни срещи, но комуникацията и подходящите инструменти са ключът към успеха на проекта!

Разбира се, можете да общувате безкрайно с вашия виртуален екип, като ги питате за новини всяка секунда – но това ще ги накара да се чувстват като Анди тук:

Виртуални решения на ClickUp:

Не се притеснявайте, няма да се налага да изпращате непрекъснато съобщения на екипа си, за да отчитате напредъка по проекта.

ClickUp ви предлага множество функции за опростяване на управлението на задачите по проектите — и нито една от тях не включва тормозене на екипа ви на всеки пет минути!

А. Използвайте подробни диаграми, за да проследявате незабавно напредъка на проекта

ClickUp предлага мощни диаграми на Гант за бърз и подробен визуален преглед на напредъка на вашия проект. Достатъчно е да погледнете диаграмата на Гант, за да разберете как върви проектът ви и да идентифицирате евентуални проблеми!

Въпреки това, диаграмите на Гант не са единствената функция за отчитане на виртуални проекти, която получавате с инструментите на ClickUp.

Ще получите и тези полезни диаграми, които са особено полезни за Agile екипите:

Тези диаграми надвишават по брой шегите, които Джим е направил на Двайт!

Б. Използвайте персонализирани статуси, за да идентифицирате лесно статуса на даден проект

ClickUp предлага и персонализирани статуси, които ви помагат да разберете веднага в какъв етап се намира всеки проект. Тъй като тези статуси са персонализирани, те могат да бъдат каквито пожелаете!

„В процес“, „Намерени проблеми“, „Това е, което тя каза“ — изборът е ваш!

По този начин, всичко, което трябва да направите, е да погледнете статуса на проекта, за да разберете веднага в какъв етап се намира.

Освен това, ако не сте почитател на интерфейса на Kanban таблото и искате да видите задачите си в списък, просто превключете на изглед „Списък“!

Предизвикателство № 3: Проблеми с наблюдението на производителността на служителите

Притеснявате се, че виртуалният ви екип може да прекарва работното си време в разглеждане на социални медии?

Или имате кошмари за дистанционни работници, които дремят по време на работното си време?

Не сте сами.

Това е нещо, от което се страхуват повечето работодатели, когато става въпрос за управление на отдалечени екипи.

И може ли да ги вините?

В крайна сметка, виртуалната среда е пълна с разсейващи фактори. От непланирани покупки на хранителни стоки до нови специални оферти на Netflix всеки ден – вашият отдалечен екип може да се разсее от всичко!

ClickUp Solutions

Не се притеснявайте.

Това, че вашият екип работи виртуално, не означава, че не можете да се уверите, че той работи продуктивно.

Ето как ClickUp помага при управлението на екипи:

A. Използвайте изгледа Box за обща представа за всичко, което се случва

Изгледът „Box“ на ClickUp е идеален за ръководителите на екипи, тъй като сортира задачите въз основа на лицата, на които са възложени. По този начин можете бързо да направите преглед на задачите на всеки и да ги преразпределите според нуждите.

Б. Запознайте се подробно със задачите на всеки член на екипа с Profiles и Pulse

С профилите на ClickUp можете да се запознаете подробно с задачите на всеки член на виртуалния екип. Можете да видите върху какво са работили, върху какво работят в момента и върху какво е планирано да работят!

ClickUp разполага и с нова виртуална функция Pulse, която е идеална за управление на вашите отдалечени служители.

Pulse използва машинно обучение, за да генерира автоматични отчети за дейността, които подчертават върху какво се фокусира виртуалният ви екип в момента.

Можете да я използвате, за да проверите:

Кой е онлайн и кой е офлайн

Последните задачи, в които всеки член на екипа е бил най-активен

Кой работи активно по нещо, за да сътрудничи в реално време

Нива на активност на вашия екип през деня

C. Следете използването на времето с разширения за Chrome и интеграции на приложения

Вашият екип може да използва разширението на ClickUp за Chrome, за да проследява виртуалното работно време. По този начин ще имате по-добра представа за това колко време отнемат проектите и къде вашият екип изостава.

Ако обаче вече използвате програма за отчитане на работното време като Time Doctor, ClickUp може да се интегрира с нея, за да ви помогне да записвате от разстояние колко време отнемат вашите проекти!

За повече идеи можете да разгледате списъка ни с най-добрите разширения за Chrome.

Г. Оценявайте ефективността на екипа с подробни виртуални отчети

ClickUp може да генерира множество подробни отчети за работното място, които ще ви помогнат да получите по-добра представа за работата на вашия виртуален екип.

Достъп до отчети, обхващащи теми като:

Кой е работил най-много

Кой има най-незавършени задачи

Колко време е отделил вашият екип за задачите и още много други неща!

Сигурни сме, че Двайт би се радвал да има тази информация за колегите си, когато работеше в Dunder-Mifflin!

Заключение

Макар че пандемията от COVID-19 принуди бизнеса да премине към дистанционна работа, ясно е, че компаниите ще продължат да работят с глобални екипи дълго след края на пандемията.

И вече не става въпрос за „дали“, а за „как“ ще се приспособите към тази нова реалност.

Разбира се, има предимства и недостатъци при управлението на виртуален екип, но ползите, от които ще се възползвате, далеч надхвърлят недостатъците!

И не е като да е невъзможно да се преодолеят тези недостатъци!

С подходящите инструменти и технологии преодоляването на тези предизвикателства става лесно.

Просто погледнете ClickUp:

Независимо дали става дума за помощ при:

Комуникирайте ефективно с коментари

Следете напредъка на проекта с подробни диаграми

Управлявайте виртуалния си екип с изгледа на кутията и профилите

Следете представянето на вашия виртуален екип с отчети

ClickUp може да управлява всичко!

И тъй като никой виртуален екип не може да функционира без подходящ инструмент за дистанционна работа по проекти, защо да не се регистрирате в ClickUp още днес?

Гарантирано е, че вашият отдалечен екип ще изглежда така: