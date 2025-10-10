12 най-добри софтуера за табло (ревюта, характеристики и цени)

Ако сте бизнес лидер или проектен мениджър, вероятно сте запознати с някои от следните проблеми:

Стратегията и изпълнението често са напълно различни неща.

Целите са поставени, но ежедневната работа се губи в превода. Просто е трудно да се види как действията на вашия екип се превръщат в бизнес резултати.

Софтуерът за табло събира разпръснати данни в един изглед в реално време и ви предупреждава, когато нещо не е наред.

С него получавате споделен източник на информация, който помага на всички в организацията да се фокусират върху най-важното.

В този блог ще обсъдим най-добрите софтуерни инструменти за табло, които се предлагат днес, като сравним техните характеристики, основни предимства, ограничения, цени и реални отзиви на потребители, за да можете да намерите най-подходящия за вашия бизнес.

Най-добрият софтуер за табло с един поглед

Ето сравнителна таблица, която ще ви помогне да разберете какво предлага всеки инструмент.

Инструмент Най-подходящ за Основни характеристики Цени* ClickUp Табла за управление на проекти с персонализирани работни процеси Персонализирани табла с джаджи за проследяване на задачи, време и цели; актуализации в реално време; интеграция с различни изгледи на проекти Наличен е безплатен план, персонализирани цени за предприятия Tableau Разширена визуализация на данни Разширени визуализации на данни; интерфейс с функция „плъзгане и пускане”; актуализации на данни в реално време; интеграция с множество източници на данни Персонализирани цени Power BI Интегрирани в Microsoft табла и бизнес анализи Интерактивни табла; интеграция с продукти на Microsoft; AI-базирани анализи; мониторинг на данни в реално време Безплатни и платени планове от 14 $/потребител/месец ThoughtSpot Анализи, базирани на търсене, и самообслужване BI Анализи, базирани на изкуствен интелект; търсене на естествен език; проучване на данни в реално време; интерактивни табла Платените планове започват от 25 долара на потребител. Looker Studio Табла и отчети в Google Workspace Персонализирани отчети и табла; интеграция с услугите на Google; сътрудничество в реално време; комбиниране на данни Безплатни, платени планове започват от 9 $/потребител/месец Qlik Sense Интерактивно проучване и откриване на данни Асоциативен модел на данни; самообслужване при анализи; интерактивни визуализации; проучване на данни в реално време Платените планове започват от 200 долара на месец. Domo Анализи, базирани в облака Табла в реално време; над 1000 конектора за данни; мобилен достъп; вградени анализи Персонализирани цени Geckoboard Дисплеи за телевизионни табла и мониторинг в реално време Табла с KPI в реално време; лесна интеграция с различни източници на данни; персонализирани джаджи; режим на телевизионно показване Платените планове започват от 75 долара на месец. Databox Инструмент за табло за маркетинг и продажби Готови шаблони за табло; интеграция с множество източници на данни; дизайн, ориентиран към мобилни устройства; проследяване на цели Безплатни, платени планове започват от 199 $/месец Funnel Маркетингова атрибуция и проследяване на разходите за реклама Анализ на поведението на потребителите; проследяване на данни в реално време; персонализирани табла Персонализирани цени Mixpanel Софтуер за анализиране на продукти Анализ на поведението на потребителите, анализ на данни, предсказуем анализ, създаване на визуализации на таблото Налични са безплатни и платени планове. Apache Superset Бизнес интелигентност с отворен код Инструмент за бизнес анализи с отворен код; интерактивни табла; проучване на данни на базата на SQL; интеграция с различни бази данни Отворен код

Какво трябва да търсите в софтуера за табло?

Независимо дали се разраствате бързо или поправяте слаби места, тези характеристики са най-важни в софтуера за табло, създаден за бизнес въздействие.

Изберете подходящия софтуер за табло, който:

Удобен за ползване интерфейс : Предлага интуитивен дизайн, който улеснява запознаването с програмата за всички членове на вашия екип.

Актуализации на данните в реално време : Осигурява обновяване на данните в реално време, така че винаги работите с най-новата информация, а не с вчерашните цифри.

Връзки с множество източници на данни : Позволява лесно импортиране от бази данни, електронни таблици, CRM системи и маркетингови инструменти за анализ на данни без никакви затруднения.

Инструменти за персонализиране : позволяват ви да създавате кръгови диаграми, графики и отчети на базата на данни, които отговарят на вашите конкретни нужди.

Драг-енд-дроп конструктор на табла за управление : Разполага с вградени визуални елементи и предлага възможност за създаване и модифициране на табла за управление без да са необходими технически умения.

Автоматизирано отчитане : Изпраща автоматично планирани отчети, за да не се налага да правите ръчни експортирания всяка седмица.

Мониторинг и предупреждения за KPI : Проследява ключови показатели и изпраща известия, когато праговете бъдат достигнати или надвишени.

Опции за мащабируемост: обработва нарастващи обеми данни, без да забавя работата или да надхвърля бюджета ви.

🌼 Знаете ли, че... Проучвания показват, че близо 92% от лицата, вземащи решения за продукти, считат, че данните и анализите са от решаващо значение за успеха на техния бизнес, като 41% от тях заявяват, че това е „много важно“.

Най-добрият софтуер за табло за използване за анализи на данни

Нека разгледаме подробно най-добрите софтуерни инструменти за табло!

1. ClickUp (Най-добър за управление на работата и проследяване на напредъка с персонализирани табла)

С картите и таблото за управление на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, необходимата ви информация е винаги достъпна.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, комбинира управление на проекти и персонализирани табла в една платформа. То елиминира необходимостта да превключвате между инструменти, като ви позволява да проследявате напредъка на задачите, производителността на екипа, натоварването, KPI и да използвате AI за анализ на данни с ClickUp Dashboards.

Тези богати на данни визуални центрове се актуализират в реално време и могат да се филтрират за подробни детайли, което ви позволява да персонализирате изгледите по член на екипа, местоположение на проекта (пространства, папки, списъци), времеви рамки или потребителски полета.

Използвайте таблата на ClickUp, за да проследявате и подчертавате ключови показатели за стратегическо вземане на решения.

Можете да създадете табло за проект, използвайки голямо разнообразие от джаджи с функция „плъзгане и пускане“, включително проследяване на задачи, проследяване на време, диаграми за спринт, напредък по отношение на целите, персонализирани диаграми (като лентови, кръгови и линейни диаграми), вградени инструменти като Google Sheets или Docs и дори прости текстови/изобразителни блокове за бележки или инструкции.

Освен това получавате разширени обобщения, подпомагани от изкуствен интелект, за всички ваши важни задачи и проекти. Помолете ClickUp Brain, вашия вграден асистент с изкуствен интелект, за актуална информация и той ще ви предостави подробностите. А ако просто се нуждаете от обобщение на един поглед, можете да използвате картите с изкуствен интелект в ClickUp.

Анализирайте данните от подадените формуляри в реално време и получите AI анализи с ClickUp.

Можете също да изпращате автоматизирани актуализации чрез автоматизациите и AI агентите на ClickUp . Конфигурирайте конкретни правила за задействане, за да изпращате ежедневни, седмични или месечни актуализации към чат каналите в ClickUp или чрез имейл, така че както вие, така и вашите екипи да получавате навременна информация за случващото се.

Активирайте предпочитания от вас AI Agent в ClickUp Lists, за да изпращате или получавате навременни актуализации за всичките си проекти.

Нуждаете се от готов за употреба инструмент? Шаблонът за табло за управление на проекти на ClickUp опростява създаването на табло, като предоставя цялостен поглед върху напредъка на вашия проект, включващ разработката, проследяването на бюджета, натоварването на екипа и състоянието на задачите.

Получете безплатен шаблон Управлявайте задачи, ресурси и напредъка на проектите с шаблона за табло за управление на проекти ClickUp.

Изгледът „Списък с дейности“ в този шаблон предоставя подробна информация за напредъка на всяка задача, включително полета за планирани разходи, действителни разходи и остатъчен бюджет. Освен това изгледът „Гант на проекта“ предоставя визуална времева линия на вашия проект, показваща зависимостите и последователността на задачите.

А когато става въпрос за проследяване на онлайн анализи, шаблонът за аналитични отчети на ClickUp ви помага да организирате и наблюдавате ключови показатели за ефективността, които са от решаващо значение за формирането на бизнес стратегията и стимулирането на растежа. Например, разбивката на типовете сесии може да бъде визуализирана в колонна диаграма, последвана от кръгова диаграма, която показва съотношението между новите и повтарящите се посетители.

Най-добрите характеристики на ClickUp

Резюмета, създадени с помощта на изкуствен интелект : Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате бързи резюмета на тенденциите или промените в представянето, показани в таблото ви, като например спад в продажбите или забавяния в спринтовете.

Шаблони за табла за управление : Изберете от предварително създадени шаблони за табла за : Изберете от предварително създадени шаблони за табла за управление за продажби, управление на проекти, маркетинг и др.

Автоматизация: Използвайте правилата Използвайте правилата за автоматизация на ClickUp (като „Когато статуса на задачата се промени на „Изпълнена“, актуализирайте напредъка по целта“), за да поддържате показателите на таблото актуални без ръчно въвеждане на данни.

Вградено проследяване на времето: Проследявайте производителността на екипа си и графиците на проектите в един изглед.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с трудна крива на обучение, предвид богатия набор от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

Той служи като наш център за управление „всичко в едно“. Всяка кампания, ескалация, подобрение на процесите и задача се намира на едно място – свързани чрез персонализирани изгледи, автоматизации, документи и табла. Той замества разпръснатите таблици, безкрайните низове в Slack и изолираните инструменти. Мога лесно да следя собствеността на задачите, изпълнението на SLA и междуфункционалните работни потоци, без да напускам платформата. Просто казано, ClickUp ми дава пълна видимост и контрол над множество екипи и функции.

Той служи като наш център за управление „всичко в едно“. Всяка кампания, ескалация, подобрение на процесите и задача се намира на едно място – свързани чрез персонализирани изгледи, автоматизации, документи и табла. Той замества разпръснатите таблици, безкрайните низове в Slack и изолираните инструменти. Мога лесно да следя собствеността на задачите, изпълнението на SLA и междуфункционалните работни потоци, без да напускам платформата. Просто казано, ClickUp ми дава пълна видимост и контрол над множество екипи и функции.

💟 Бонус: Brain MAX е вашият AI-базиран десктоп спътник, създаден за бърза и интелигентна синтеза на данни. С дълбока интеграция в работното ви пространство и приложения на трети страни, Brain MAX се свързва с имейли, електронни таблици, инструменти за управление на проекти и табла за управление, като автоматично извлича данни от множество източници. Използвайки усъвършенствани AI модели, той генерира кратки, практични обобщения, съобразени с вашите нужди, независимо дали използвате гласови команди или текстови подсказки. Той разполага с ключови функции като агрегиране на данни в реално време, търсене в предприятието, контекстно-ориентирани анализи и възможност за незабавно откриване на тенденции или аномалии, всичко това чрез едно-единствено супер приложение.

📚 Прочетете още: Как да създадете табло в Excel

2. Tableau (най-добър за разширена визуализация на данни)

чрез Tableau

Tableau е инструмент за визуализация на данни, който превръща данните от електронни таблици, бази данни, облачни инструменти и платформи за големи данни в интерактивни табла, които могат да се споделят.

Потребителите могат да правят подробни анализи, да прилагат филтри и да откриват модели в данните без да се налага да пишат код. Таблото за управление е оптимизирано както за настолни, така и за мобилни устройства, което улеснява споделянето на информация между екипите и ръководството.

Tableau е особено полезен за организации, които се нуждаят от многоизмерни анализи, изпълнителни табла, прогнози и обединяване на данни между различни системи.

Най-добрите характеристики на Tableau

Създавайте интерактивни работни табла с филтри, подсказки и възможности за детайлно проучване.

Получете геопространствено картографиране и вградено геокодиране за анализ на базата на местоположението

Използвайте изчислени полета и персонализирани формули за по-задълбочени анализи на данните.

Ограничения на Tableau

Някои потребители съобщават, че производителността може да се забави при работа с много големи масиви от данни.

Цени на Tableau

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Tableau

G2 : 4,4/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Tableau?

Ето едно ревю от G2:

Таблото за управление на Tableau е лесно за използване и значително улеснява проучването на данни. То поддържа широк спектър от източници на данни, което ми позволява лесно да създавам визуализации с множество точки на информация.

Таблото за управление на Tableau е лесно за използване и значително улеснява проучването на данни. То поддържа широк спектър от източници на данни, което ми позволява лесно да създавам визуализации с множество точки на информация.

⚒️ Бърз трик: Ако сте начинаещ в създаването на табла, можете да използвате тези примери за дизайн на табла за вдъхновение.

3. Power BI (най-добър за бизнес анализи, интегрирани в Microsoft)

чрез Microsoft

Power BI се интегрира безпроблемно с Excel, Teams, SharePoint, Azure и други продукти на Microsoft, което го прави идеален избор за организации, които вече използват екосистемата на Microsoft.

Можете лесно да импортирате Excel файлове и набори от данни в Microsoft Power BI, а след това да ги превърнете в интерактивни табла за управление с помощта на интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. Инструментът поддържа и актуализиране на данните в реално време, персонализирани визуализации и надеждни опции за споделяне чрез услугите на Microsoft.

Работните табла на Power BI са полезни за екипи, които искат да централизират отчитането, да автоматизират обновяването на данните и да предоставят информация на различните отдели, без да напускат средата на Microsoft.

Най-добрите характеристики на Power BI

Използва възможности за моделиране на данни и поддържа DAX (Data Analysis Expressions) за създаване на диаграми, извършване на сложни изчисления и измерване на KPI.

Позволява проектиране в Power BI Desktop и публикуване чрез облака за лесно споделяне.

Помага за контролиране на достъпа до данни според ролята на потребителя за сигурни, персонализирани табла

Ограничения на Power BI

За да работи оптимално, той изисква стабилна и надеждна ИТ инфраструктура, което предполага инвестиции в хардуер, софтуер и персонал за поддръжка.

Цени на Power BI

Безплатно

Power BI Pro : 14 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Power BI Premium на потребител : 24 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Power BI Embedded: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Power BI

G2 : 4,5/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Power BI?

Ето едно ревю от G2:

Този софтуер ни позволява да визуализираме и проучваме данни по интерактивен начин. Той предлага различни видове визуализация (диаграми, графики и таблици), което ни позволява да анализираме по-добре важната информация при вземането на решения за компанията.

Този софтуер ни позволява да визуализираме и разглеждаме данни по интерактивен начин. Той предлага различни видове визуализация (диаграми, графики и таблици), което ни позволява да анализираме по-добре важната информация при вземането на решения за компанията.

📚 Прочетете още: Как да създадете личен табло за продуктивност

4. ThoughtSpot (най-добър за анализи, базирани на търсене, и самообслужване BI)

чрез ThoughtSpot

Таблото за управление на ThoughtSpot, подсилено с изкуствен интелект, или Liveboards, позволява на потребителите да задават последващи въпроси директно от всяка диаграма и да получават незабавни, контекстуални отговори в интерфейс за разговор.

Той е проектиран да автоматизира откриването на полезна информация, като значително намалява времето, прекарано в търсене на отговори. ThoughtSpot използва автоматизирани функции за откриване, за да сканира непрекъснато данните за тенденции, модели, аномалии и основни корелации. Например, „AI Highlights“ автоматично показва най-значимите промени, премествания или точки от интерес в Liveboards, като гарантира, че потребителите веднага се фокусират върху информацията, която е от решаващо значение за мисията.

Освен това функцията „Анализ на промените“ предоставя задълбочени диагностични възможности, като автоматично идентифицира ключовите фактори и основните причини, отговорни за конкретни тенденции в данните или колебания в производителността.

Най-добрите характеристики на ThoughtSpot

Наблюдава данните за неочаквани промени и изпраща предупреждения, за да информира потребителите.

Позволява на потребителите да разглеждат данни от общо представяне до подробни детайли, без да е необходимо да се определят предварително пътища за проучване.

Поддържа различни типове диаграми, включително линейни, площни, кръгови, пръстеновидни и разпръснати диаграми за интерактивни визуализации.

Ограничения на ThoughtSpot

Все още е необходимо известно институционално познание за наборите от данни, за да се гарантира, че се използват правилните полета за конкретния бизнес въпрос, който се задава.

Цени на ThoughtSpot

Безплатна пробна версия

Essential : 25 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предимство : Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ThoughtSpot

G2 : 4,4/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за ThoughtSpot?

Ето едно ревю от G2:

Функцията за търсене на ThoughtSpot улеснява въвеждането на въпрос и получаването на отговори веднага. Без сложни заявки и без чакане. Това ни спестява много време.

Функцията за търсене на ThoughtSpot улеснява въвеждането на въпрос и получаването на отговори веднага. Без сложни заявки и без чакане. Това ни спестява много време.

📮 ClickUp Insight: 78% от участниците в нашето проучване изготвят подробни планове като част от процеса на определяне на целите си. Въпреки това, изненадващо 50% от тях не проследяват тези планове с помощта на специални инструменти. 👀 С ClickUp можете безпроблемно да превърнете целите си в изпълними задачи, което ви позволява да ги постигнете стъпка по стъпка. Освен това, нашите табла за управление без код предоставят ясни визуални представяния на вашия напредък, показвайки ви постигнатото и давайки ви повече контрол и видимост върху работата ви. Защото „да се надяваш на най-доброто“ не е надеждна стратегия. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp казват, че могат да поемат с около 10% повече работа, без да се изчерпват.

5. Looker Studio (най-подходящ за мулти-клауд и хибридни клауд стратегии)

чрез Looker Studio

Looker Studio оптимизира работните процеси с данни, като елиминира значителните затруднения, които обикновено са свързани с консолидирането на данни от различни източници, като Google Analytics, Excel таблици и Google Ads.

Инструментът предлага безпроблемна, вградена свързаност, която позволява на маркетолозите да избегнат сложната ръчна манипулация на данни. Можете лесно да обедините анализи на уебсайтове, резултати от платена реклама и данни от органично търсене, заедно с други ключови бизнес показатели, в унифицирани, динамични маркетингови табла.

Основното предимство? Получавате цялостна видимост в различни канали, без да разчитате на специалисти по данни или сложни ETL процеси. Маркетолозите вече могат самостоятелно да създават единен източник на информация, за да проследяват KPI, да идентифицират тенденции и да вземат решения, основани на данни, по-бързо и по-ефективно от всякога.

Най-добрите характеристики на Looker Studio

Вземете готови за употреба конектори за GA4, Google Ads, Search Console, BigQuery, Sheets и YouTube.

Вградете отчети в уебсайтове, интранет страници или Google Slides, или споделяйте табла чрез линк или имейл с прецизно настроен контрол на достъпа.

Създавайте интерактивни отчети с селектори за диапазон от дати, падащи менюта, отметки, филтри за търсене и др.

Ограничения на Looker Studio

Някои потребители съобщават, че конекторите се повреждат доста често, а зареждането на отчети, съдържащи голямо количество данни, може да отнеме много време.

Цени на Looker Studio

Looker Studio : Безплатен

Looker Studio Pro: 9 USD/месец на потребител за проект на месец

Оценки и рецензии за Looker Studio

G2 : 4,4/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Looker Studio?

Ето едно ревю от G2:

Това, което най-много ми харесва в LookerStudio, е фактът, че можете лесно да преобразувате числа в графики. С визуалното представяне на информацията/данните, това е чудесен инструмент за нашите организации.

Това, което най-много ми харесва в LookerStudio, е фактът, че можете лесно да преобразувате числа в графики. С визуалното представяне на информацията/данните, това е чудесен инструмент за нашите организации.

👋 Приятелско напомняне: Ако проследявате обхвата или ангажираността на марката, уверете се, че софтуерът за табло се интегрира добре с инструментите за социални медии и поддържа интерактивни карти на взаимоотношенията за по-ясни прозрения за аудиторията.

6. Qlik Sense (Най-добър за интерактивно проучване на данни и самообслужване при анализи)

чрез Q lik

В основата на Qlik Sense е асоциативният му двигател, който позволява на потребителите да разглеждат данните свободно, без да са ограничени от предварително определени пътища за търсене.

Този механизъм подчертава свързани и несвързани данни, което позволява на потребителите да откриват скрити информации и взаимоотношения в множество източници на данни.

Освен това Qlik Sense включва изкуствен интелект и машинно обучение чрез Insight Advisor, който помага на потребителите, като генерира прозрения, предлага визуализации и улеснява взаимодействията на естествен език.

Най-добрите характеристики на Qlik Sense

Получавайте автоматично генерирани, персонализирани диаграми, които реагират на избора в реално време.

Включете топлинни карти, водопадни диаграми, KPI джаджи, географски карти и други, за да създадете динамични табла.

Осигурете достъп на отдалечени или полеви потребители с офлайн възможности като Qlik Sense Mobile.

Ограничения на Qlik Sense

Подготовката на данни може да бъде сложна, когато се работи с множество източници на данни или неструктурирани данни.

Цени на Qlik Sense

Qlik Cloud Analytics:

Starter : 200 $/месец за 10 потребители (фактурира се ежегодно)

Стандартен : 825 $/месец за 25 GB данни (фактурира се ежегодно)

Премиум : 2750 USD/месец за 50 GB данни (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Qlik Sense

G2 : 4,4/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Qlik Sense?

Ето едно ревю от G2:

Един от най-силните му предимства е асоциативният му двигател за данни, който позволява на потребителите да разглеждат данните, без да са ограничени от предварително дефинирани търсения. Той разполага и с чудесна Qlik общност, която подпомага различни въпроси, свързани с Qlik.

Един от най-силните му предимства е асоциативният му двигател за данни, който позволява на потребителите да разглеждат данните, без да са ограничени до предварително дефинирани търсения. Той разполага и с чудесна Qlik общност, която поддържа различни въпроси, свързани с Qlik.

📚 Прочетете още: Как визуализацията на работния процес помага за оптимизиране на бизнес процесите

7. Domo (Най-добър за анализ на корпоративни данни в облака)

чрез D omo

Domo е облачен BI инструмент за бизнес анализи, който се свързва с широк спектър от източници на данни, включително облачни услуги, бази данни и локални системи. Той предоставя инструменти за създаване на табла чрез плъзгане и пускане, както и достъп до над 150 типа диаграми, включително трелис диаграми, сравнения между периоди и диаграми за наука за данните.

Една от най-забележителните му характеристики е, че дефинираните от потребителя входни данни с Domo, наречени „променливи“, предлагат интерактивни контроли за динамично коригиране и анализиране на данни чрез „what-if“ анализ, сравнения във времето, проучване на метрики и персонализиране на пивотни таблици.

Най-добрите характеристики на Domo

Изберете от над 7000 персонализирани карти за подробно представяне на географски данни.

Настройте известия за значителни промени в данните по отношение на критични показатели.

Използвайте Domo. AI, за да задавате въпроси на естествен език и да получавате незабавни отговори, придружени от предложени визуализации.

Ограничения на Domo

Липсата на семантичен слой затруднява стандартизирането на бизнес логиката в наборите от данни и отчетите, което води до несъответствия и увеличени разходи за поддръжка.

Цени на Domo

Безплатна пробна версия

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Domo

G2 : 4,3/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Domo?

Ето едно ревю от G2:

DOMO се отличава с лесния за използване интерфейс и интуитивния дизайн. Таблото за управление разполага с опции за персонализиране, които ни позволяват да адаптираме визуализациите според нашите специфични нужди и предпочитания.

DOMO се отличава с лесния за използване интерфейс и интуитивния дизайн. Таблото за управление разполага с опции за персонализиране, които ни позволяват да адаптираме визуализациите според нашите специфични нужди и предпочитания.

📌 Запомнете: Използвайте стратегически карти, за да свържете целите с резултатите. Те помагат да визуализирате защо зад вашите показатели – чудесно за разказване на истории с данни, които стимулират действие.

8. Geckoboard (най-добър за телевизионни табла и наблюдение на KPI в реално време)

чрез Geckoboard

Geckoboard се свързва с над 90 източника на данни, включително Google Analytics, Salesforce, Shopify, HubSpot и електронни таблици, за да комбинира данни от различни платформи в единна и последователна визия.

Оформлението е оптимизирано за бърз преглед, което го прави идеален за търговски обекти, екипи за поддръжка или маркетингови екипи, които се нуждаят от постоянен достъп до ключови KPI.

А за да могат екипите да реагират бързо на значителни промени в производителността, функцията „Индикатори за състоянието“ на Geckoboard предоставя визуални сигнали – зелен за успех и червен за предупреждение, въз основа на предварително определени прагове.

Най-добрите характеристики на Geckoboard

Персонализирайте темите на таблото, включително цветовите схеми и логата, за да ги съгласувате с брандинга на компанията.

Превключвайте между светли и тъмни теми за оптимална видимост в различни среди.

Споделяйте табла чрез сигурни връзки, вграждайте ги в уебсайтове или ги показвайте на телевизори в офис пространства.

Ограничения на Geckoboard

Инструментът може да се използва само за показване на статистически данни от различни инструменти и не предлага никакви опции за анализ, прогнозиране или предсказване, което значително ограничава потенциала на инструмента.

Цени на Geckoboard

Essential : 75 $/месец

Core : 219 $/месец

Pro : 399 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Geckoboard

G2 : 4,3/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Geckoboard?

Ето едно ревю от G2:

Това е чудесен начин да споделите KPI с екипа си по визуално приятен начин. Най-лесният начин да създадете табла, които са както значими, така и ефективни.

Това е чудесен начин да споделите KPI с екипа си по визуално приятен начин. Най-лесният начин да създадете табла, които са както значими, така и ефективни.

9. Databox (Най-доброто решение за интерактивен табло за маркетинг и продажби)

чрез Databox

Databox е софтуер за бизнес анализи и аналитични данни „всичко в едно“, създаден да създаде единен източник на информация. Той без усилие централизира всички ваши маркетингови, продажбени и основни бизнес данни от над 100 интеграции, електронни таблици и бази данни.

Мощните му интерактивни функции за визуализация позволяват задълбочено проучване на данните, като дават възможност на потребителите да използват детайлни анализи за проучване на суровите данни, да прилагат динамични филтри по измерения и да използват сравнения за различни периоди, за да проследяват напредъка и да откриват ключови прозрения или скрити проблеми.

За съгласуваност и мониторинг с висока видимост, иновативната функция „Dashboard Loops“ ви позволява да групирате два или повече табла в непрекъснат, въртящ се дисплей, предоставяйки цялостна картина на цялостното ви представяне в екипите и каналите. Тя също така помага на екипите да планират и предсказват бъдещи резултати, използвайки функции като „Цели“, „Референтни показатели“ и „Прогнози“, и използва обобщения и предупреждения, задвижвани от изкуствен интелект, за да показва автоматично информация и да открива аномалии.

Най-добрите характеристики на Databox

Импортирайте данни от над 100 източника, включително Google Analytics, HubSpot и Salesforce.

Изберете от над 200 готови шаблона за аналитични отчети за ежедневните маркетингови нужди.

Получавайте генерирани от изкуствен интелект обобщения, които предоставят контекст за тенденциите в производителността и продажбите и предлагат предложения за подобрения.

Ограничения на Databox

Някои потребители съобщават за спорадични бъгове и проблеми с производителността/забавяне при редактиране на персонализирани показатели.

Цени на Databox

Безплатен завинаги

Professional : 199 $/месец

Growth : 399 $/месец

Премиум: 999 $/месец

Оценки и рецензии за Databox

G2 : 4,4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Databox?

Ето едно ревю от G2:

Databox се интегрира с друг софтуер като QuickBooks Online или Sendgrid и извлича всички данни, синхронизира и подготвя табла. Дава възможност да се използват предварително създадени шаблони или да се изберет персонализирани показатели.

Databox се интегрира с друг софтуер като QuickBooks Online или Sendgrid и извлича всички данни, синхронизира и подготвя табла. Дава възможност да се използват предварително създадени шаблони или да се изберет персонализирани показатели.

10. Funnel (Най-добър за маркетингова атрибуция и проследяване на разходите за реклама)

чрез Funnel

Funnel е специализиран инструмент за маркетингови данни, който предлага широки възможности за интеграция. Той поддържа над 600 конектора за основни рекламни и електронни търговски платформи като Google Ads, Facebook и Shopify. Тази стабилна свързаност позволява на маркетолозите ефективно да централизират, визуализират и анализират данни за ефективността от различни източници без ръчно консолидиране.

С помощта на модулен дизайн и интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ потребителите могат лесно да персонализират своите табла, като пренареждат и променят размера на визуализациите, за да отговорят на конкретни изисквания за отчитане. За прецизно фокусиране върху данните потребителите могат лесно да прилагат филтри въз основа на ключови измерения, като източник на трафик или кампания, и да коригират диапазоните от дати, за да концентрират анализа върху съответните периоди от време.

Най-добрите характеристики на Funnel

Достъп до „Галерия с шаблони“, за да разгледате предварително създадени шаблони за табло, пригодени за различни нужди, като например ефективност на електронната търговия или проследяване на платени медии.

Използвайте ясни визуализации като тенденционни линии и табла за оценка, за да предадете информацията ефективно.

Персонализирайте показателите и измеренията, които са достъпни в таблото ви, и прилагайте филтри, за да оптимизирате визуализацията на данните.

Ограничения на фунията

Понякога се налага да използвате няколко разбивки/връзки за един източник на данни, което води до по-високи разходи за всяка връзка.

Ценообразуване на фунията

Безплатно

Starter : Персонализирана цена

Бизнес : Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Funnel

G2 : 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Funnel?

Ето едно ревю от G2:

Възможността за интегриране с други инструменти като HubSpot, Salesforce, GA и др. е изключително ценна при опитите да се обединят различни източници на данни в един табло и да се предоставят безценни визуализации.

Възможността за интегриране с други инструменти като HubSpot, Salesforce, GA и др. е изключително ценна при опитите да се обединят различни източници на данни в един табло и да се предоставят безценни визуализации.

11. Mixpanel (Най-добър за анализ на данни за поведението на потребителите и персонализирани табла)

чрез Mixpanel

Mixpanel е специализирана платформа за анализ на данни, създадена специално за проследяване и разбиране на поведението на потребителите в цифровите продукти.

Докато традиционните уеб анализи се фокусират върху отчитането на общи показатели за обема, Mixpanel е проектиран да разкрива „защо“ зад действията на потребителите, като съсредоточава анализа си върху индивидуалните пътувания на потребителите, техните конкретни действия (събития) и характеристиките на тези действия (свойства).

Той предлага няколко високоспециализирани отчета, които улесняват задълбочения поведенчески анализ, като отчетът „Фунии“ проследява конверсията чрез предварително дефинирани последователни потребителски потоци, което позволява на потребителите бързо да установят критичните точки на отпадане и да измерят средното време, необходимо на потребителите за конверсия, с опции за проследяване на конверсията в конкретен или произволен ред.

Освен проследяване на текущото поведение, инструментът е оборудван за прогнозен анализ чрез интегрирани експерименти (A/B тестове) за измерване на въздействието на промените във функциите, както и функции като Metric Trees, за да се гарантира, че всички екипи са съгласувани по отношение на единна, регулирана дефиниция за всеки ключов показател за ефективност (KPI).

Най-добрите характеристики на Mixpanel

Наблюдавайте взаимодействията на потребителите в реално време, включително кликвания, превъртания и навигационни пътеки.

Преминаване от обобщени данни към индивидуални повторения на сесии за цялостен анализ на поведението на потребителите

Защитете данните с автоматично маскиране на чувствителна информация, за да гарантирате съответствие с регламенти като GDPR и HIPAA.

Ограничения на Mixpanel

Въпреки че аналитичните функции на Mixpanel са силни, създаването на безпроблемен поток от данни между Mixpanel и други инструменти често изисква технически познания и може да бъде малко трудоемко.

Цени на Mixpanel

Безплатен завинаги

Growth : Започва от 0 долара; 1 милион събития месечно безплатно и 0,00028 долара за събитие след това.

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mixpanel

G2 : 4,6/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Mixpanel?

Ето едно ревю от G2:

Платформата е много гъвкава, когато става въпрос за анализ на данни от различни ъгли, независимо дали става въпрос за отлив, процент на конверсия или пътеки на потребителите.

Платформата е много гъвкава, когато става въпрос за анализ на данни от различни ъгли, независимо дали става въпрос за отпадане, процент на конверсия или пътеки на потребителите.

12. Apache Superset (Най-добрият софтуер с отворен код за бизнес анализи за предприятия)

чрез Apache Superset

Apache Superset е безплатна платформа с отворен код за бизнес анализи и визуализация на данни.

Силата му се крие в широката му съвместимост и гъвкавост, тъй като се свързва по подразбиране с почти всички основни релационни и нерелационни бази данни, включително системи като MySQL, PostgreSQL, Snowflake, BigQuery и SQL Server Analysis Services.

Apache предлага цялостен набор от функции за визуализация и създаване на табла, които поддържат сложни анализи. Потребителите могат да използват интуитивен интерфейс, за да създават сложни табла, да извършват подробни анализи и да пишат или персонализират SQL заявки в интегрираната SQL IDE.

Най-добрите характеристики на Apache Superset

Създавайте от разнообразие от типове диаграми, като например лентови, линейни, кръгови, топлинни карти, дървовидни карти, хистограми, Санки, слънчеви лъчи и други.

Добавете кръстосано филтриране към таблото, за да можете да кликнете върху диаграма (например по държава или продуктова линия) и автоматично да филтрирате други диаграми според това.

Попълвайте таблата директно с диаграми, базирани на персонализирани заявки, написани в SQL Lab, вградения SQL IDE на Superset с автодопълване и история на заявките.

Ограничения на Apache Superset

Някои потребители са съобщили, че обновяването на данните се забавя значително, като често е необходим минимум два часа буфер, за да се появят най-новите данни.

Цени на Apache Superset

Безплатен, с отворен код

Оценки и рецензии за Apache Superset

G2 : 4,4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Apache Superset?

Ето едно ревю от G2:

Потребителският интерфейс и потребителското преживяване са невероятни и се интегрират безпроблемно със съществуващите бази данни. Можете да създавате различни табла според вашите нужди.

Потребителският интерфейс и потребителското преживяване са невероятни и се интегрират безпроблемно със съществуващите бази данни. Можете да създавате различни табла според вашите нужди.

🧠 Знаете ли, че... Apache Superset е разработен първоначално от Airbnb като вътрешен инструмент за проучване на данни. В крайна сметка той се превърна в проект с отворен код на Apache и се разви в една от най-популярните съвременни BI платформи за визуализация и проучване на данни.

Превърнете суровите данни в ясни и полезни информации

Много екипи разчитат на електронни таблици или изолирани инструменти, които затрудняват проследяването на производителността, идентифицирането на пречките или съгласуването на целите. Това води до пропуснати възможности, забавени решения и разпръснати усилия за отчитане.

