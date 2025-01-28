Топ 10 алтернативи и конкуренти на Vidyard за 2025 г.

Видео маркетингът е активна форма на съвременна комуникация по целия свят. Всъщност, проучване на HubSpot показва, че 96% от клиентите разчитат на обяснителни видеоклипове на компаниите, а 88% искат да видят видеоклип, преди да направят покупка!
Независимо дали сте начинаещ в областта на видеосъобщенията или се нуждаете от подобрено решение за продуктивността на екипа, ще ви е необходима мощна платформа за видеомаркетинг, за да разрешавате по-бързо сложни проблеми и да персонализирате работните процеси.
Въведете: системи за управление на корпоративно съдържание (ECM) и управление на корпоративно видеосъдържание (EVCM)! Тези платформи управляват видеосъдържанието през целия му жизнен цикъл и позволяват на бизнеса да контролира разходите, свързани със съхранението на съдържание.
В този наръчник ще разгледаме 10 алтернативи на Vidyard, които правят създаването на видео съдържание лесно, бързо и ефективно!
Какво е Vidyard?
Vidyard е платформа за видео маркетинг, създадена да помогне на малките предприятия да започнат да използват видео маркетинг. Разнообразните й функции ви помагат да създавате и разпространявате красиви видеоклипове, без да се налага да придобивате напреднали умения. Благодарение на AI технологията, можете да създавате висококачествени видеоклипове, без да прекарвате часове пред компютъра си. Vidyard позволява на създателите на съдържание да вграждат своя персонализиран плейър във всеки уебсайт или блог.
Видео платформата Vidyard предоставя лесен начин за споделяне на съдържание като обучителни видеоклипове, съобщения на компанията, корпоративни събития, демонстрации на продукти или дори онлайн курсове. Можете да добавяте видео реклами и да промотирате съдържание.
Vidyard прави създаването и хостинга на видеоклипове изключително бързо и лесно за всеки. Той ви позволява също да записвате всичко от екрана на компютъра или телефона си. Има безплатна и Pro версия и инсталирането му отнема само няколко секунди.
От създаването до разпространението, облачната платформа на Vidyard осигурява пълен контрол над всеки аспект от управлението на видеосъдържанието. Създадена с фокус върху потребителското преживяване (UX), Vidyard дава възможност на потребителите да си сътрудничат между екипи и отдели в реално време, като използват най-добре съществуващите си инструменти.
Топ 10 алтернативи и конкуренти на Vidyard
1. Clip от ClickUp
ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, където екипите се събират, за да планират, организират и сътрудничат по работата, използвайки задачи, документи, чат, цели, бели дъски и др. Лесно персонализирана с няколко кликвания, ClickUp позволява на екипи от всички видове и размери да работят по-ефективно, повишавайки продуктивността до нови висоти.
Ако папката „Изтеглени файлове“ на вашия десктоп събира стотици изображения с бележки до края на всяка седмица, опитайте Clip! Запишете гласа и екрана си за минути, за да дадете обратна връзка, да изясните процес или да обсъдите препятствия по задачата, по която работите. Не се изисква изтегляне!
Функции на ClickUp
- Безплатно записване на глас и екран
- Проследявайте текущи проекти за видео маркетинг с над 15 изгледа на проекти
- Коментирайте, редактирайте и работете по задачи и документи едновременно с вашия отдалечен екип
- Създайте система за управление на видеофайлове, за да стандартизирате работните процеси
- Създайте задача от записа си, добавете описание и назначете членове на екипа
Предимства на ClickUp
- Проследяването на времето е достъпно чрез уеб, настолен компютър и мобилно приложение.
- ClickUp Notepad за лично място, където да записвате бележки за видео съдържание на момента
- Можете да приоритизирате спешните задачи с филтриране, сортиране, маркиране и персонализирани полета.
- ClickUp Template Center е библиотека с готови за употреба шаблони за поддръжка на създаването на видеоклипове.
Недостатъци на ClickUp
- Не можете да експортирате отчета за проследяване на времето
- Крива на обучение поради броя на наличните функции и нивото на персонализиране
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Неограничен: 7 долара на член на месец
- Бизнес: 12 долара на член на месец
- Предприятия: Ако се нуждаете от пълен софтуерен пакет за обработка на работните натоварвания и процеси на вашето предприятие, ще се радваме да ви помогнем да постигнете успех! Моля, свържете се с отдела по продажбите, когато сте готови.
Оценки и рецензии за ClickUp
- 4. 7/5 на Capterra
- 4. 7/4 на G2
2. Wistia
Wistia е видео платформа с иновативни функции, които улесняват създаването на надеждни решения, без да се налага да се притеснявате за сложността на инфраструктурата. Този инструмент предлага усъвършенствани предварителни настройки на енкодера и персонализирани конфигурации, за да предоставя бързо висококачествено видео съдържание на аудиторията си навсякъде и по всяко време.
Основни характеристики на Wistia
- Записвайте видеоклипове от браузъра си, след което ги експортирайте в Wistia
- Подстригване и редактиране на видеоклипове кадър по кадър
- Създавайте видео галерии в карусел, мрежа или списък
Предимства на Wistia
- Лесно разпространява видеоклипове в различни канали в интернет с един-единствен акаунт.
- Включва вградени аналитични инструменти, които позволяват на клиентите да оптимизират ангажираността и да подобрят възвръщаемостта на инвестициите.
- Показатели и анализи в реално време, които помагат на мениджърите да идентифицират и решават проблемите по-бързо
- Channel Content Management (CCM) управлява видеоклипове във всички канали и социални платформи (като YouTube) и ги организира на едно място.
- Опростени функции за вграждане, с които да добавите видеосъдържание към уебсайта си
Недостатъци на Wistia
- Wistia може да бъде относително скъп за малките предприятия.
- Ограничава размера на файловете до 8 GB.
Цени на Wistia
- Безплатни
- Плюс: 19 долара месечно
- Pro: 79 $ месечно
- Разширено: 319 $ месечно
Оценки и рецензии за Wistia
- 4. 6/5 в G2
- 4. 7/5 на Capterra
3. Vimeo
По отношение на видео съдържанието, организациите все повече разчитат на външни услуги, за да споделят своите истории и да комуникират директно с аудиторията си. Но управлението на всички тези файлове, от различни формати до размери на файлове, може да отнеме много време и да бъде трудно. Ами ако можехте да ги видите всички едновременно, докато ги редактирате? Сега можете, благодарение на офертата на Vimeo Enterprise.
Функции на Vimeo
- Получете информация за общия брой прегледи, коментари, харесвания, споделяния, качвания и изтегляния
- Вградени инструменти за транскодиране и автоматично генериране на миниатюри
- Променяйте всяко споделено видео и проследявайте проекта си в реално време с подробни отчети за напредъка ви.
- Използвайте интегрирани инструменти за споделяне, за да публикувате чрез вашите канали за видео маркетинг.
Предимства на Vimeo
- Достъп до отчети за отделни видеоклипове или цели екипи
- Получете представа за това какво работи и къде може да се наложи да коригирате стратегията си.
- Идентифициране на тенденции в конкретни демографски групи
- Поставете си цели и използвайте анализи, за да прецените дали ги постигате.
Недостатъци на Vimeo
- Vimeo има ниска видимост в сравнение с други видео платформи като ClickUp и Loom.
- Не е възможно да използвате реклами, за да спонсорирате вашите видеоклипове.
Цени на Vimeo
- Vimeo Plus: 12 долара на месец, с 250 GB годишен лимит
- Vimeo Pro: 20 долара на месец, фактурирани ежегодно, с 1 TB годишен капацитет
- Vimeo Business: 50 долара на месец, фактурирани ежегодно, с 5 TB годишен трафик
- Vimeo Premium: 75 долара на месец, фактурирани ежегодно, с 7 TB годишен лимит
Оценки и рецензии за Vimeo
- 4. 2/5 в G2
- 4. 6/5 на Capterra
4. Microsoft 365 Stream
Microsoft 365 Stream е уеб базирана услуга за редактиране на видео, с която можете да създавате видеоклипове, които да споделяте с други онлайн. Този мощен инструмент ви помага да създавате видеоклипове с професионално качество по всяко време. Можете да качвате видеосъдържание от вашия компютър и мобилни устройства, да ги редактирате заедно с помощта на различни инструменти, а след това да ги запазите на вашето устройство.
Функции на Microsoft 365 Stream
- Записът на екрана улавя всичко, което се вижда на вашия работен плот, включително документи и програми.
- Организирайте и управлявайте статични изображения и видеоклипове с помощта на функцията „плъзгане и пускане“
- Качете снимките си директно в социални мрежи като Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest или Flickr
- Достъп до съхранените си файлове отвсякъде, на всяко устройство
Предимства на Microsoft 365 Stream
- Можете да превърнете презентациите в видеоклипове или документи, които могат да се споделят.
- Можете да улесните видеоразговорите в Teams
- Софтуерът за управление на файлове ви помага да намирате и управлявате цифрови файлове
Недостатъци на Microsoft 365 Stream
- В сравнение с другите алтернативи на Vidyard в този списък, липсват достатъчно указания за навигация в платформата.
Цени на Microsoft 365 Stream
- Лично: 69,99 $/година
- Семейство: 99,99 $/година
- Business Basic: 6 долара на потребител на месец
- Business Standard: 12,50 долара на потребител на месец
- Business Premium: 22 долара на потребител на месец
Microsoft 365 Stream оценки и рецензии
- 4. 6/5 в G2
- 4. 6/5 на Capterra
5. Loom
Следващият в списъка ни с алтернативи на Vidyard е Loom, платформа за видео хостинг с висококачествени плейъри и безпроблемна интеграция със социалните мрежи. Тя осигурява плавно възпроизвеждане и отличен потребителски интерфейс, където потребителите могат лесно да качват видео съдържание директно от своите компютри. Освен публикуване, те могат също да управляват различни акаунти чрез своя табло.
Функции на Loom
- Записвайте съдържание във всякакви приложения, на всяко устройство
- Редактирайте видеото си в браузъра си или в приложението Loom
- Зрителите могат да оставят емоджи реакции и коментари с времева марка, за да отговорят на конкретен момент във видеото.
- Запис на екрана, достъпен на продукти с Mac IOS
Предимства на Loom
- Loom предоставя много аналитични инструменти, които помагат за подобряване на качеството на видеоклиповете.
- С лесни за използване аналитични инструменти, потребителите могат да проследяват представянето на аудиторията си във времето.
- В зависимост от абонамента ви, може да имате неограничено пространство за съхранение.
- Тази услуга за видео хостинг предоставя на всеки нов потребител 5 GB безплатно пространство за съхранение и позволява на потребителите да създават плейлисти и да организират съдържанието си.
Недостатъци на Loom
- Видеоклиповете може да са с ниско качество.
- При използване на безплатната версия има 5-минутно ограничение за видеоклиповете.
Цени на Loom
- Стартови план: Безплатен
- Бизнес: 8 долара на месец
- Enterprise: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Loom
- 4. 7/5 в G2
- 4. 6/5 на Capterra
6. BombBomb
BombBomb е видео платформа, която помага на компаниите да разберат как хората взаимодействат с публикуваното от тях съдържание. Те предлагат и персонализирани инструменти за видео маркетинг, които им позволяват да се свързват с аудиторията си. Потребителите, които са нови в областта на видео съобщенията, могат да се възползват от обширната библиотека с ресурси на BombBomb, за да постигнат успех с видеоклипове в своя бизнес.
Характеристики на BombBomb
- Интеграция с Gmail за запис, изпращане и проследяване от пощенската ви кутия Заснемане на екрана
- Изпращайте чрез Slack, Linkedin или практически всякакви приложения за електронна поща или CRM с разширението за браузър.
- Създавайте и изпращайте неограничен брой видео имейли до всички в базата си данни
Предимства на BombBomb
- Чрез записването на видеоклипове BombBomb помага да се предадат емоциите и тонът на съобщението, както е предадено.
- Можете да проследявате имейлите, за да наблюдавате ангажираността
- Лесен за използване
Недостатъци на BombBomb
- Не можете да маркирате повече от един контакт едновременно.
Цени на BombBomb
- Essentials: 33 долара на месец
- Плюс: 49 долара на месец
- Enterprise: Персонализирани цени за екипи с над 20 потребители
Оценки и рецензии за BombBomb
- 4. 6/5 в G2
- 4. 4/5 на Capterra
7. Sendspark
Sendspark помага на бизнеса да се свърже с клиентите чрез директни видео съобщения, за да увеличи ангажираността и да добави човешки допир. Независимо дали става въпрос за представяне, демонстрация на продукт или последваща комуникация, потребителите могат да персонализират по-добре преживяването и за двете страни. Sendspark има и функция за изпращане на видеоклипове на клиенти или колеги чрез прост линк.
Основни характеристики на Sendspark
- Можете да проследявате възвръщаемостта на инвестициите
- Това е интерактивна видео платформа с табло за управление.
- Можете да персонализирате съобщенията
Предимства на Sendspark
- Той е бърз и надежден.
- Има добро качество на аудио и видео
Недостатъци на Sendspark
- Ограничен безплатен план в сравнение с другите алтернативи на Vidyard в този списък
Цени на Sendspark
- Безплатни
- Pro: 15 долара на месец
- Бизнес: 29,80 $ месечно
- Enterprise: Персонализирани цени за екипи
Оценки и рецензии за Sendspark
- 4. 8/5 в G2
- 4. 8/5 на Capterra
8. Bonjoro
Bonjoro е услуга за видео хостинг с прост интерфейс, където потребителите качват видеоклипове директно на сайта, за да превърнат потенциалните клиенти в реални. Освен това можете да получите достъп до видеосъобщения чрез връзки в социалните мрежи или чрез търсачката на уебсайта.
Основни характеристики на Bonjoro
- HD Chrome екран и уеб камера за запис
- Добавете привлекателни CTA към вашето видео съдържание
- Редактирайте и запазете дизайна на видеото си като шаблон за многократна употреба
- Вмъкнете миниатюра в имейлите си или споделете прост линк
Предимства на Bonjoro
- Записвайте и изпращайте кратки видеоклипове
- Можете да персонализирате съобщенията и да видите кой е реагирал
Недостатъци на Bonjoro
- Не можете да възпроизведете видео превюто в мобилното приложение.
Цени на Bonjoro
- Безплатни
- Основен: 15 долара на месец
- Pro: 39 долара на месец
- Растеж: 79 долара на месец
Оценки и рецензии за Bonjoro
- 4. 7/5 в G2
- 5/5 в Capterra
9. CreateStudio
CreateStudio е мощно и лесно за използване онлайн решение за хора, които искат да създават видеоклипове с лекота и да ги споделят с аудиторията си. То предлага услуги за видео хостинг както за частни лица, така и за фирми.
Основни функции на CreateStudio
- Има онлайн представител 24/7.
- Можете да премествате видео съдържание в платформата чрез плъзгане и пускане.
- Редактиране на видео и аудио
Предимства на CreateStudio
- Лесен за използване за професионални резултати
- Има отлична техническа поддръжка и обучение
Недостатъци на CreateStudio
- На тази видео платформа не можете да създавате дълги анимации.
Цени на CreateStudio
- Стандартен: 199 $ годишно
- Пълен достъп: 349 долара годишно
Оценки и рецензии за CreateStudio
- 4. 8/5 в G2
- 4. 8/5 на Capterra
10. Hippo Video
Тази видео платформа е стрийминг плейър, където потребителите гледат и споделят любимите си видеоклипове с приятели. Приложението автоматично индексира всяко качено видео според неговата релевантност за профила на потребителя. Потребителите могат да разглеждат списъка по азбучен ред или според типа съдържание, което търсят.
Основни характеристики на Hippo Video
- Записвайте, изпращайте и проследявайте видеоклипове от пощенската си кутия в Outlook
- Свържете се с множество потенциални клиенти едновременно с персонализирани видео имейл кампании
- Проследявайте вашите видео имейли, гледания на видеоклипове и процент на гледане
Предимства на Hippo Video
- Лесен за използване
- Има информация за вашите видеоклипове
Недостатъци на Hippo Video
- Има ограничение за броя на видеоклиповете, които можете да записвате на екрана.
Цени на Hippo Video
- Стартово ниво: 19 долара на месец за един потребител
- Pro: 40 долара на месец на потребител
- Растеж: 65 долара на месец на потребител
- Enterprise: 99 долара на месец на потребител
Оценки и рецензии за Hippo Video
- 4. 6/5 в G2
- 4. 5/5 на Capterra
Кажете сбогом на комуникацията с обикновен текст
Екипите, които инвестират в система за управление на видеосъдържание, спестяват време, пари и ресурси, като предават правилното послание в подходящия момент на своята аудитория.
ClickUp е най-лесният и най-ефективен начин да създавате персонализирани видеоклипове с високо качество за всички видове приложения – създаване на съдържание, ръководства за въвеждане, прегледи на проекти и много други! Като най-добрата алтернатива на Vidyard за запис на екрана, ClickUp променя начина, по който се свързва отдалеченото работно място.