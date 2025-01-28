Топ 10 алтернативи и конкуренти на Vidyard за 2025 г.

Видео маркетингът е активна форма на съвременна комуникация по целия свят. Всъщност, проучване на HubSpot показва, че 96% от клиентите разчитат на обяснителни видеоклипове на компаниите, а 88% искат да видят видеоклип, преди да направят покупка!

Независимо дали сте начинаещ в областта на видеосъобщенията или се нуждаете от подобрено решение за продуктивността на екипа, ще ви е необходима мощна платформа за видеомаркетинг, за да разрешавате по-бързо сложни проблеми и да персонализирате работните процеси.

Въведете: системи за управление на корпоративно съдържание (ECM) и управление на корпоративно видеосъдържание (EVCM)! Тези платформи управляват видеосъдържанието през целия му жизнен цикъл и позволяват на бизнеса да контролира разходите, свързани със съхранението на съдържание.

В този наръчник ще разгледаме 10 алтернативи на Vidyard, които правят създаването на видео съдържание лесно, бързо и ефективно!

Какво е Vidyard?

Vidyard е платформа за видео маркетинг, създадена да помогне на малките предприятия да започнат да използват видео маркетинг. Разнообразните й функции ви помагат да създавате и разпространявате красиви видеоклипове, без да се налага да придобивате напреднали умения. Благодарение на AI технологията, можете да създавате висококачествени видеоклипове, без да прекарвате часове пред компютъра си. Vidyard позволява на създателите на съдържание да вграждат своя персонализиран плейър във всеки уебсайт или блог.

Видео платформата Vidyard предоставя лесен начин за споделяне на съдържание като обучителни видеоклипове, съобщения на компанията, корпоративни събития, демонстрации на продукти или дори онлайн курсове. Можете да добавяте видео реклами и да промотирате съдържание.

Vidyard прави създаването и хостинга на видеоклипове изключително бързо и лесно за всеки. Той ви позволява също да записвате всичко от екрана на компютъра или телефона си. Има безплатна и Pro версия и инсталирането му отнема само няколко секунди.

От създаването до разпространението, облачната платформа на Vidyard осигурява пълен контрол над всеки аспект от управлението на видеосъдържанието. Създадена с фокус върху потребителското преживяване (UX), Vidyard дава възможност на потребителите да си сътрудничат между екипи и отдели в реално време, като използват най-добре съществуващите си инструменти.

Топ 10 алтернативи и конкуренти на Vidyard

Изберете да запишете целия си екран, прозорец на приложение или раздел на браузъра с Clip от ClickUp и споделете с екипа от задачата.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, където екипите се събират, за да планират, организират и сътрудничат по работата, използвайки задачи, документи, чат, цели, бели дъски и др. Лесно персонализирана с няколко кликвания, ClickUp позволява на екипи от всички видове и размери да работят по-ефективно, повишавайки продуктивността до нови висоти.

Ако папката „Изтеглени файлове“ на вашия десктоп събира стотици изображения с бележки до края на всяка седмица, опитайте Clip! Запишете гласа и екрана си за минути, за да дадете обратна връзка, да изясните процес или да обсъдите препятствия по задачата, по която работите. Не се изисква изтегляне!

Функции на ClickUp

Безплатно записване на глас и екран

Проследявайте текущи проекти за видео маркетинг с над 15 изгледа на проекти

Коментирайте, редактирайте и работете по задачи и документи едновременно с вашия отдалечен екип

Създайте система за управление на видеофайлове, за да стандартизирате работните процеси

Създайте задача от записа си, добавете описание и назначете членове на екипа

Предимства на ClickUp

Проследяването на времето е достъпно чрез уеб, настолен компютър и мобилно приложение.

ClickUp Notepad за лично място, където да записвате бележки за видео съдържание на момента

Можете да приоритизирате спешните задачи с филтриране, сортиране, маркиране и персонализирани полета.

ClickUp Template Center е библиотека с готови за употреба шаблони за поддръжка на създаването на видеоклипове.

Недостатъци на ClickUp

Не можете да експортирате отчета за проследяване на времето

Крива на обучение поради броя на наличните функции и нивото на персонализиране

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 долара на член на месец

Бизнес : 12 долара на член на месец

Предприятия: Ако се нуждаете от пълен софтуерен пакет за обработка на работните натоварвания и процеси на вашето предприятие, ще се радваме да ви помогнем да постигнете успех! Моля, : Ако се нуждаете от пълен софтуерен пакет за обработка на работните натоварвания и процеси на вашето предприятие, ще се радваме да ви помогнем да постигнете успех! Моля, свържете се с отдела по продажбите , когато сте готови.

Оценки и рецензии за ClickUp

4. 7/5 на Capterra

4. 7/4 на G2

2. Wistia

Функция за сътрудничество и коментари в действие на Wistia

Wistia е видео платформа с иновативни функции, които улесняват създаването на надеждни решения, без да се налага да се притеснявате за сложността на инфраструктурата. Този инструмент предлага усъвършенствани предварителни настройки на енкодера и персонализирани конфигурации, за да предоставя бързо висококачествено видео съдържание на аудиторията си навсякъде и по всяко време.

Основни характеристики на Wistia

Записвайте видеоклипове от браузъра си, след което ги експортирайте в Wistia

Подстригване и редактиране на видеоклипове кадър по кадър

Създавайте видео галерии в карусел, мрежа или списък

Предимства на Wistia

Лесно разпространява видеоклипове в различни канали в интернет с един-единствен акаунт.

Включва вградени аналитични инструменти, които позволяват на клиентите да оптимизират ангажираността и да подобрят възвръщаемостта на инвестициите.

Показатели и анализи в реално време, които помагат на мениджърите да идентифицират и решават проблемите по-бързо

Channel Content Management (CCM) управлява видеоклипове във всички канали и социални платформи (като YouTube) и ги организира на едно място.

Опростени функции за вграждане, с които да добавите видеосъдържание към уебсайта си

Недостатъци на Wistia

Wistia може да бъде относително скъп за малките предприятия.

Ограничава размера на файловете до 8 GB.

Цени на Wistia

Безплатни

Плюс : 19 долара месечно

Pro : 79 $ месечно

Разширено: 319 $ месечно

Оценки и рецензии за Wistia

4. 6/5 в G2

4. 7/5 на Capterra

3. Vimeo

Функция за запис на екрана от Vimeo

По отношение на видео съдържанието, организациите все повече разчитат на външни услуги, за да споделят своите истории и да комуникират директно с аудиторията си. Но управлението на всички тези файлове, от различни формати до размери на файлове, може да отнеме много време и да бъде трудно. Ами ако можехте да ги видите всички едновременно, докато ги редактирате? Сега можете, благодарение на офертата на Vimeo Enterprise.

Функции на Vimeo

Получете информация за общия брой прегледи, коментари, харесвания, споделяния, качвания и изтегляния

Вградени инструменти за транскодиране и автоматично генериране на миниатюри

Променяйте всяко споделено видео и проследявайте проекта си в реално време с подробни отчети за напредъка ви

Използвайте интегрирани инструменти за споделяне, за да публикувате чрез вашите канали за видео маркетинг.

Предимства на Vimeo

Достъп до отчети за отделни видеоклипове или цели екипи

Получете представа за това какво работи и къде може да се наложи да коригирате стратегията си.

Идентифициране на тенденции в конкретни демографски групи

Поставете си цели и използвайте анализи, за да прецените дали ги постигате.

Недостатъци на Vimeo

Vimeo има ниска видимост в сравнение с други видео платформи като ClickUp и Loom.

Не е възможно да използвате реклами, за да спонсорирате вашите видеоклипове.

Цени на Vimeo

Vimeo Plus : 12 долара на месец, с 250 GB годишен лимит

Vimeo Pro : 20 долара на месец, фактурирани ежегодно, с 1 TB годишен капацитет

Vimeo Business : 50 долара на месец, фактурирани ежегодно, с 5 TB годишен трафик

Vimeo Premium: 75 долара на месец, фактурирани ежегодно, с 7 TB годишен лимит

Оценки и рецензии за Vimeo

4. 2/5 в G2

4. 6/5 на Capterra

4. Microsoft 365 Stream

чрез Microsoft 365 Stream

Microsoft 365 Stream е уеб базирана услуга за редактиране на видео, с която можете да създавате видеоклипове, които да споделяте с други онлайн. Този мощен инструмент ви помага да създавате видеоклипове с професионално качество по всяко време. Можете да качвате видеосъдържание от вашия компютър и мобилни устройства, да ги редактирате заедно с помощта на различни инструменти, а след това да ги запазите на вашето устройство.

Функции на Microsoft 365 Stream

Записът на екрана улавя всичко, което се вижда на вашия работен плот, включително документи и програми.

Организирайте и управлявайте статични изображения и видеоклипове с помощта на функцията „плъзгане и пускане“

Качете снимките си директно в социални мрежи като Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest или Flickr

Достъп до съхранените си файлове отвсякъде, на всяко устройство

Предимства на Microsoft 365 Stream

Можете да превърнете презентациите в видеоклипове или документи, които могат да се споделят.

Можете да улесните видеоразговорите в Teams

Софтуерът за управление на файлове ви помага да намирате и управлявате цифрови файлове

Недостатъци на Microsoft 365 Stream

В сравнение с другите алтернативи на Vidyard в този списък, липсват достатъчно указания за навигация в платформата.

Цени на Microsoft 365 Stream

Лично : 69,99 $/година

Семейство : 99,99 $/година

Business Basic : 6 долара на потребител на месец

Business Standard : 12,50 долара на потребител на месец

Business Premium: 22 долара на потребител на месец

Microsoft 365 Stream оценки и рецензии

4. 6/5 в G2

4. 6/5 на Capterra

5. Loom

Пример за видеозапис с Loom

Следващият в списъка ни с алтернативи на Vidyard е Loom, платформа за видео хостинг с висококачествени плейъри и безпроблемна интеграция със социалните мрежи. Тя осигурява плавно възпроизвеждане и отличен потребителски интерфейс, където потребителите могат лесно да качват видео съдържание директно от своите компютри. Освен публикуване, те могат също да управляват различни акаунти чрез своя табло.

Функции на Loom

Записвайте съдържание във всякакви приложения, на всяко устройство

Редактирайте видеото си в браузъра си или в приложението Loom

Зрителите могат да оставят емоджи реакции и коментари с времева марка, за да отговорят на конкретен момент във видеото.

Запис на екрана, достъпен на продукти с Mac IOS

Предимства на Loom

Loom предоставя много аналитични инструменти, които помагат за подобряване на качеството на видеоклиповете.

С лесни за използване аналитични инструменти, потребителите могат да проследяват представянето на аудиторията си във времето.

В зависимост от абонамента ви, може да имате неограничено пространство за съхранение.

Тази услуга за видео хостинг предоставя на всеки нов потребител 5 GB безплатно пространство за съхранение и позволява на потребителите да създават плейлисти и да организират съдържанието си.

Недостатъци на Loom

Видеоклиповете може да са с ниско качество.

При използване на безплатната версия има 5-минутно ограничение за видеоклиповете.

Цени на Loom

Стартови план : Безплатен

Бизнес : 8 долара на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Loom

4. 7/5 в G2

4. 6/5 на Capterra

6. BombBomb

чрез BombBomb

BombBomb е видео платформа, която помага на компаниите да разберат как хората взаимодействат с публикуваното от тях съдържание. Те предлагат и персонализирани инструменти за видео маркетинг, които им позволяват да се свързват с аудиторията си. Потребителите, които са нови в областта на видео съобщенията, могат да се възползват от обширната библиотека с ресурси на BombBomb, за да постигнат успех с видеоклипове в своя бизнес.

Характеристики на BombBomb

Интеграция с Gmail за запис, изпращане и проследяване от пощенската ви кутия Заснемане на екрана

Изпращайте чрез Slack, Linkedin или практически всякакви приложения за електронна поща или CRM с разширението за браузър.

Създавайте и изпращайте неограничен брой видео имейли до всички в базата си данни

Предимства на BombBomb

Чрез записването на видеоклипове BombBomb помага да се предадат емоциите и тонът на съобщението, както е предадено.

Можете да проследявате имейлите, за да наблюдавате ангажираността

Лесен за използване

Недостатъци на BombBomb

Не можете да маркирате повече от един контакт едновременно.

Цени на BombBomb

Essentials : 33 долара на месец

Плюс : 49 долара на месец

Enterprise: Персонализирани цени за екипи с над 20 потребители

Оценки и рецензии за BombBomb

4. 6/5 в G2

4. 4/5 на Capterra

7. Sendspark

чрез Sendspark

Sendspark помага на бизнеса да се свърже с клиентите чрез директни видео съобщения, за да увеличи ангажираността и да добави човешки допир. Независимо дали става въпрос за представяне, демонстрация на продукт или последваща комуникация, потребителите могат да персонализират по-добре преживяването и за двете страни. Sendspark има и функция за изпращане на видеоклипове на клиенти или колеги чрез прост линк.

Основни характеристики на Sendspark

Можете да проследявате възвръщаемостта на инвестициите

Това е интерактивна видео платформа с табло за управление.

Можете да персонализирате съобщенията

Предимства на Sendspark

Той е бърз и надежден.

Има добро качество на аудио и видео

Недостатъци на Sendspark

Ограничен безплатен план в сравнение с другите алтернативи на Vidyard в този списък

Цени на Sendspark

Безплатни

Pro : 15 долара на месец

Бизнес : 29,80 $ месечно

Enterprise: Персонализирани цени за екипи

Оценки и рецензии за Sendspark

4. 8/5 в G2

4. 8/5 на Capterra

8. Bonjoro

чрез Bonjoro

Bonjoro е услуга за видео хостинг с прост интерфейс, където потребителите качват видеоклипове директно на сайта, за да превърнат потенциалните клиенти в реални. Освен това можете да получите достъп до видеосъобщения чрез връзки в социалните мрежи или чрез търсачката на уебсайта.

Основни характеристики на Bonjoro

HD Chrome екран и уеб камера за запис

Добавете привлекателни CTA към вашето видео съдържание

Редактирайте и запазете дизайна на видеото си като шаблон за многократна употреба

Вмъкнете миниатюра в имейлите си или споделете прост линк

Предимства на Bonjoro

Записвайте и изпращайте кратки видеоклипове

Можете да персонализирате съобщенията и да видите кой е реагирал

Недостатъци на Bonjoro

Не можете да възпроизведете видео превюто в мобилното приложение.

Цени на Bonjoro

Безплатни

Основен : 15 долара на месец

Pro : 39 долара на месец

Растеж: 79 долара на месец

Оценки и рецензии за Bonjoro

4. 7/5 в G2

5/5 в Capterra

9. CreateStudio

чрез Create Studio

CreateStudio е мощно и лесно за използване онлайн решение за хора, които искат да създават видеоклипове с лекота и да ги споделят с аудиторията си. То предлага услуги за видео хостинг както за частни лица, така и за фирми.

Основни функции на CreateStudio

Има онлайн представител 24/7.

Можете да премествате видео съдържание в платформата чрез плъзгане и пускане.

Редактиране на видео и аудио

Предимства на CreateStudio

Лесен за използване за професионални резултати

Има отлична техническа поддръжка и обучение

Недостатъци на CreateStudio

На тази видео платформа не можете да създавате дълги анимации.

Цени на CreateStudio

Стандартен : 199 $ годишно

Пълен достъп: 349 долара годишно

Оценки и рецензии за CreateStudio

4. 8/5 в G2

4. 8/5 на Capterra

10. Hippo Video

чрез Hippo Video

Тази видео платформа е стрийминг плейър, където потребителите гледат и споделят любимите си видеоклипове с приятели. Приложението автоматично индексира всяко качено видео според неговата релевантност за профила на потребителя. Потребителите могат да разглеждат списъка по азбучен ред или според типа съдържание, което търсят.

Основни характеристики на Hippo Video

Записвайте, изпращайте и проследявайте видеоклипове от пощенската си кутия в Outlook

Свържете се с множество потенциални клиенти едновременно с персонализирани видео имейл кампании

Проследявайте вашите видео имейли, гледания на видеоклипове и процент на гледане

Предимства на Hippo Video

Лесен за използване

Има информация за вашите видеоклипове

Недостатъци на Hippo Video

Има ограничение за броя на видеоклиповете, които можете да записвате на екрана.

Цени на Hippo Video

Стартово ниво : 19 долара на месец за един потребител

Pro : 40 долара на месец на потребител

Растеж : 65 долара на месец на потребител

Enterprise: 99 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Hippo Video

4. 6/5 в G2

4. 5/5 на Capterra

Кажете сбогом на комуникацията с обикновен текст

Екипите, които инвестират в система за управление на видеосъдържание, спестяват време, пари и ресурси, като предават правилното послание в подходящия момент на своята аудитория.

ClickUp е най-лесният и най-ефективен начин да създавате персонализирани видеоклипове с високо качество за всички видове приложения – създаване на съдържание, ръководства за въвеждане, прегледи на проекти и много други! Като най-добрата алтернатива на Vidyard за запис на екрана, ClickUp променя начина, по който се свързва отдалеченото работно място.